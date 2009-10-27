Яндекс.Почта для вашего домена

Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще.
Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят?
Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — непрестижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать?
Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще.
С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос.
Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям.
Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.
Уже щупаю... Молодцы, ждём анонсов о появлении Jabber (Я.Онлайн), Календаря и прочих сервисов для домена. Ну и конечно же хотелось бы иметь возможность указать CNAME для адреса входной страницы, дабы он выглядел более понятно для пользователей.
Вообще в идеале вижу полноценную главную страницу Яндекса на пользовательском домене и прочие вкусности :)
Не дадим гуглам разгуляться на просторах рунета!
+ 1 к вопросу у загоГУГЛи такая фича есть и очень хочется что бы она и у zib была.. така пользователю которому я дам ящик в своем домени не реально будет запомнить адрес где можно посмотреть свое мылоо через web интерфейс
Вернее даже так.. как допустим прописать зону таким образом что бы по адресу mai.mydamain.ru открывался динный адрес яндекса ? в этом случае со стороны яндекса должна быть включена поддержка моего домена или я совсем запутался
Может я чего-то не понимаю, но по-моему создание поддомена подразумевает хостинг, т.к. как, я тут почитала, для этого нужно запись о поддомене вносится в файл
зоны, размещенный на DNS-серверах, на которых делегирован домен более
высокого уровня. А он никому не делегирован.
Если в веб-интерфейсе есть возможность установки CNAME и MX-записей, то Вы можете подключить Почту для Вашего домена. Для чего зайдите на pdd.yandex.ru, введите домен в форму и дальше на экране будут указаны инструкции какие CNAME и MX-записи прописывать.
Не переживайте, Google Apps тоже скопировали. Ещё до Google в интернете можно было встретить сервисы, предоставляющие за отдельную плату почту в вашем домене. Да и в данном случае, тут слово "копия" совсем не уместна, а вот "конкуренция" как раз подойдёт.
Возможно тот пользователь поставил ящик owner@yandex.ru в копию, а на ящик username@domen.ru письмо пока не доходит, потому что MX записи вашего домена не разошлись еще по Интернету (обычно это занимает 2-3 дня).
Пришлите мне или в техподдержку заголовки этого письма (для этого надо кликнуть на письмо, потом Дополнительно/Свойства письма).
Вы при прописывании MX'ов не удалили все существующие MX-записи (о чем написано в хелпе). Если вы удалите старую MX-запись, то у вас все будет работать (опять же учитывая, что MX'ы распространяются по всему интернету примерно за 2 дня).
Скажите, как можно связаться с суппортом. Уже неделю не могу настроить почту. Последнее письмо которое отправил, по обратной связи в админке этого сервиса pdd.yandex.ru вернулось обратно с причиной <support@pdd.yandex.ru>: connect to cronborg.yandex.ru[93.158.156.15]:25: Connection timed out
Добавили домен, почта ходит извне только на 1-ый адрес, на остальные возвращает ошибку: <prog@mydomain.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550 5.2.2 No such user yet!; 3F3idEk7 (in reply to end of DATA command)
Final-Recipient: rfc822; prog@mydomain.ru Original-Recipient: rfc822;prog@mydomain.ru Action: failed Status: 5.2.2 Remote-MTA: dns; 127.0.0.1 Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.2 No such user yet!; 3F3idEk7
Приветствую. Возникла следующая проблема. - ошибка - Проблема с отправкой почты. Ошибка: 553 5.7.1 Sender address rejected: not owned by auth user. на прием работает хорошо. в чем проблема? Прошу помогите разобраться
Вот уже 3-и дня не работает почта для домена domlustr.ru !!! Письма для домена не доходят и возвращаются обратно тем кто высылал их. Письма от нас уходят но не доходят адресатам (обратно письмо с ошибкой не возвращается). Письмо между собой (доменом) ходят исправно! Что делать!? служба поддержки молчит - не можем работать!!!!!!!!