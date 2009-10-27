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Яндекс.Почта для вашего домена

Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще. Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят? Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — непрестижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать? Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще. С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос. Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям. Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.
82 комментария
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lenichka-vasilev
26 ноября 2015, 18:31
Прописал в CNAME. Но всё равно пишет "Домен не подтверждён"...
26 ноября 2015, 18:31
подождите минут 5 и проверьте в "Мои домены"
lenichka-vasilev
26 ноября 2015, 18:31
Угу, подтвердилось;

MX прописал, но не для "@.mydomain.name" a для "mydomain.name", так будет работать?

"""

2) Заведите 3 новые MX-записи со следующими параметрами:

Имя поддомена - @
"""
Как же мне @.mydomain.name создать?

lenichka-vasilev
26 ноября 2015, 18:31
Ура работает! =)
lenichka-vasilev
26 ноября 2015, 18:31
Нет не работает:
"Relay access denied (state 14)."
denanik
26 ноября 2015, 18:31
Добрый день!
Какой домен не подскажите?
Обычно MX'ы прописываются несколько часов.
lenichka-vasilev
26 ноября 2015, 18:31
Спасибо, МХ'ы прописались, работает =)
kazakov
26 ноября 2015, 18:31
Обычно это зависит от DNS. У меня на подтверждение домена по CNAME и проверку MX ушло 5-10 минут. :)
mpetrushk
26 ноября 2015, 18:31
А отправка почты через внешние smtp планируется в качестве новшеств почты (наряду со сбором почты)?

Или только так?
grish.chervyakov
26 ноября 2015, 18:31
Что имею то и введу! Поговорка.
kazakov
26 ноября 2015, 18:31
Уже щупаю... Молодцы, ждём анонсов о появлении Jabber (Я.Онлайн), Календаря и прочих сервисов для домена. Ну и конечно же хотелось бы иметь возможность указать CNAME для адреса входной страницы, дабы он выглядел более понятно для пользователей. Вообще в идеале вижу полноценную главную страницу Яндекса на пользовательском домене и прочие вкусности :)  Не дадим гуглам разгуляться на просторах рунета!
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
+ 1 к вопросу
у загоГУГЛи такая фича есть и очень хочется что бы она и у zib была.. така пользователю которому я дам ящик в своем домени не реально будет запомнить адрес где можно посмотреть свое мылоо через web интерфейс
26 ноября 2015, 18:31
 
 така пользователю которому я дам ящик в своем домени не реально будет запомнить адрес где можно посмотреть свое мылоо через web интерфейс

Ну сделайте пока workaround: редирект по 302 (или даже по 301) на http://mail.yandex.ru/for/domain.tld/
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
а вот с этого момента подробнее
ничего не понял
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
Вернее даже так.. как допустим прописать зону таким образом что бы  по адресу mai.mydamain.ru открывался динный адрес яндекса ? в этом случае со стороны яндекса должна быть включена поддержка моего домена или я совсем запутался
26 ноября 2015, 18:31
Если не вдаваться в дебри — вот вариант: http://nic.ru/dns/service/webforwarding.html#redirect Создаёте поддомен mail.yourdomain.tld и voila. Либо, если у вас есть web-хостинг самостоятельно создаёте сайт для поддомена mail.yourdomain.tld и вносите изменения в файл .htaccess (если хостинг на Apache) на манер Redirect 302 / http://mail.yandex.ru/for/yourdomain.tld
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
Спасибо добрый человк :) теперь понятно
26 ноября 2015, 18:31
Кстати, в справке по услуге появилось обновление
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
По моему все старое, я то подумал что они поддержку CNAME сделали :) 
f3ex
26 ноября 2015, 18:31

Это круто!


Интересно, поддержка jabber'a планируется?

pav5320
26 ноября 2015, 18:31
а вот за это спасибо.
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31
А если у меня есть домен, но я не хочу оплачивать хостинг. И соответственно не могу с помощью файла в корне подтвердить что домен мой?
f3ex
26 ноября 2015, 18:31
Там второй способ авторизации через добавление поддомена.
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31
Может я чего-то не понимаю, но по-моему создание поддомена подразумевает хостинг, т.к. как, я тут почитала, для этого нужно запись о поддомене вносится в файл зоны, размещенный на DNS-серверах, на которых делегирован домен более высокого уровня. А он никому не делегирован.
f3ex
26 ноября 2015, 18:31
А как вы рулите доменом? Т.е. если я правильно понял - есть домен, но нет NS-серверов? Тогда вы и не сможете изменить MX'ы для домена.
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31
Я им никак не рулю. Он просто есть. На всякий случай, как бы. Вот пытаюсь узнать возможна ли почта при ТАКОМ раскладе.
denanik
26 ноября 2015, 18:31
Добрый день! Скажите, какой у Вас домен? У какого хостера или регистратора Вы его купили? У Вас сохранились логин и пароль для доступа в веб-интерфейс этого хостера или регистратора?
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31
Какой у меня домен, думаю, неважно. (Да, я параноик)
Регистратор nic.ru. Доступ в веб-интерфейс регистратора есть. Домен нигде не хостится.
denanik
26 ноября 2015, 18:31
Если в веб-интерфейсе есть возможность установки CNAME и MX-записей, то Вы можете подключить Почту для Вашего домена.
Для чего зайдите на pdd.yandex.ru, введите домен в форму и дальше на экране будут указаны инструкции какие CNAME и MX-записи прописывать.
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31

Благодарю за советы. У nic.ru в интерфейсе я такой возможности не нашла.

Прописала CNAME и MX через бесплатный DNS. Жду когда (и если) подтвердится.

denanik
26 ноября 2015, 18:31
У nic.ru есть редактор DNS: http://www.dns-master.ru/help/, но он за дополнительные деньги. Если не подтвердятся в течении нескольких часов, то напишите в нашу службу поддержки: http://feedback.yandex.ru/?from=pdd, если здесь не хотите светить домен 
Алексей Тен
26 ноября 2015, 18:31
Создание поддомена подразумевает наличие nameserver-а. Для получения почты он тоже нужен. Хинт: в сети есть несколько бесплатных NS-ов.
larisa-sutiagina
26 ноября 2015, 18:31
За хинт спасибо. Поищу...
Весёлый котик
26 ноября 2015, 18:31
например, Народ бесплатен и MX там автоматом прописывается =)
http://narod.yandex.ru/help/pagemaker/09
26 ноября 2015, 18:31
Почему-то надеялся, что сразу будет доступна и pda-версия почты. Но, увы, с http://pda.mail.yandex.ru редиректится на http://mail.yandex.ru/pda/messages
Надеюсь, эта опция также планируется?
Д. И.
26 ноября 2015, 18:31
http://mail.yandex.ru/for/DOMAIN.TLD/pda/messages
26 ноября 2015, 18:31
О, спасибо!
Пробовал наугад перед тем как написать, но получал сообщение об ошибке. В настоящее время всё ОК.
26 ноября 2015, 18:31
по этом запросу сбрасывает на другой URL, после чего требуется авторизация Я.Паспорт: HTTP/1.x 302 Moved Temporary Cache-Control: max-age=0, must-revalidate, proxy-revalidate, no-cache, no-store, private Connection: Keep-Alive Content-Encoding: gzip Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Date: Wed, 04 Nov 2009 13:14:09 GMT Expires: Wed, 04 Nov 2009 13:19:09 GMT Last-Modified: Wed, 04 Nov 2009 13:14:09 GMT Location: http://mail.yandex.ru/for/xxxxxx.com/pda/?retpath=http%3A%2F%2Fmail.yandex.ru%2Ffor%2Fxxxxxx.com%2Fpda%2Fmessages Pragma: no-cache Server: BAIDA/2.0.2 Transfer-Encoding: Chunked
Д. И.
26 ноября 2015, 18:31
Ну да, паспорт криво работает. Зато если залогиниться на не-pda-версии, то потом все работает.
26 ноября 2015, 18:31
Зато если залогиниться на не-pda-версии, то потом все работает. Если использовать Opera Mini или «родным» браузером Nokia E-Series (S60v3), то без заячьей лапки и бубна не обойтись: при запросе http://mail.yandex.ru/for/domain.tld открывается мобильная версия. При попытке перейти по ссылке «полная версия» переходим на http://mail.yandex.ru/?dpda=yes Меж тем, когда я писал комментарий всё сработало как ожидалось.
Д. И.
26 ноября 2015, 18:31
Ну хз, право. Лучше подождите официальных лиц — авось прокомментируют.
26 ноября 2015, 18:31
Hint: http://mail.yandex.ru/for/domain.tld?dpda=yes Людиизяндекса, обновите, пожалуйста, FAQ.
sql-prof
26 ноября 2015, 18:31
давно пора было сделать
Илья
26 ноября 2015, 18:31
Обалдеть! Вы скопировали Apps! Что ж, этого следовало ожидать :)
kazakov
26 ноября 2015, 18:31
Не переживайте, Google Apps тоже скопировали. Ещё до Google в интернете можно было встретить сервисы, предоставляющие за отдельную плату почту в вашем домене. Да и в данном случае, тут слово "копия" совсем не уместна, а вот "конкуренция" как раз подойдёт.
Sstep
26 ноября 2015, 18:31
Класс. А можно подробней про увеличение количества ящиков ? у гугла цена объявлена официально.
sirotin.m
26 ноября 2015, 18:31
Настроил! Спасибо! Супер!
Denis
26 ноября 2015, 18:31
есть ли какие-то лимиты для доменов? Если нет - неплохо было бы об этом написать на pdd.yandex.ru, если есть - тоже.
con2r
26 ноября 2015, 18:31
Скажите это полный аналог того, что предлагает Gmail? Давно хотел такого от Яндекса, но т.к. небыло подключил домен к Gmail.
alexartukov
26 ноября 2015, 18:31
Работает! Спасибо!
greattitan
26 ноября 2015, 18:31
Что-то служба поддержки не отвечает на обратную связь.
Dedgimly
26 ноября 2015, 18:31
Наверно такого наплыва вопросов они не ожидали :)

так вопросов действительно много
Роман
26 ноября 2015, 18:31
А вот это реально круто!
gexagon
26 ноября 2015, 18:31
Вопрос! Как настроить POP3 доступ к почте для своего домена? Какой POP3 сервер прописывать ?
Dainichi
26 ноября 2015, 18:31
Все так же, как и для обычной яндекс-почты, только в качестве логина полный адрес e-mail.
muzabbar
26 ноября 2015, 18:31

Хм. Толи дыра у сервиса, то ли я что-то не так прикрутил. Домен прикрутился. Начал тестить и всплыл такой косяк:

Я владелец домена назовем его domen.ru Также у меня есть имейл на Яндексе назовем его owner@yandex.ru

Я и мои друзья создали несколько ящиков вида username@domen.ru В том числе и owner@domen.ru

Если слать что-нибудь на пользовательский имейл типа username@domen.ru то это письмо приходит на имейл owner@yandex.ru Т.е. я читаю чужие письма. А тому кто отправлял пишет, что письмо не доставлено.

Как вообще такое может быть? Есть идеи в чем проблема?

Поддержка Яндекса молчит.

denanik
26 ноября 2015, 18:31

Добрый день!


Возможно тот пользователь поставил ящик owner@yandex.ru в копию, а на ящик username@domen.ru письмо пока не доходит, потому что MX записи вашего домена не разошлись еще по Интернету (обычно это занимает 2-3 дня).

Пришлите мне или в техподдержку заголовки этого письма (для этого надо кликнуть на письмо, потом Дополнительно/Свойства письма).

muzabbar
26 ноября 2015, 18:31
Да вроде не ставили копию. Отправил вам заголовок, как комментарий к вашей фотке.
denanik
26 ноября 2015, 18:31
Вы при прописывании MX'ов не удалили все существующие MX-записи (о чем написано в хелпе). Если вы удалите старую MX-запись, то у вас все будет работать (опять же учитывая, что MX'ы распространяются по всему интернету примерно за 2 дня).
muzabbar
26 ноября 2015, 18:31
Да удалили все. Прописали заново. А проблема все равно есть. Отправил заново все разработчикам Яндекса. Жду вот. Долго.
domashnie-jivotnue
26 ноября 2015, 18:31
Да подборка логина это очень нудно можно сказать, забил один, а он занят, и сидишь подбираешь
krasota-zdorove
26 ноября 2015, 18:31
Вечная проблема логинов решена.
alekssadnew
26 ноября 2015, 18:31
А больше ста ящиков это куда?
Art-Futuro
26 ноября 2015, 18:31
Полезный сервис, т.к. очень часто, когда создаешь почту на обычном сервере, спамеры одолевают даже с включенным Spam Assassin’ом.
tmv-m
26 ноября 2015, 18:31
молодцы! так держать! подключил свой домен за 10 минут.... Еще бы с контактами поработали бы..... 
muzabbar
26 ноября 2015, 18:31
Скажите, как можно связаться с суппортом. Уже неделю не могу настроить почту. Последнее письмо которое отправил, по обратной связи в админке этого сервиса pdd.yandex.ru вернулось обратно с причиной
<support@pdd.yandex.ru>: connect to cronborg.yandex.ru[93.158.156.15]:25:
    Connection timed out
michaeltsyganov
26 ноября 2015, 18:31
А можно импортировать все имейлы из google apps? А то я уже несколько лет там собираю весь цифровой мусор.
puleglot
26 ноября 2015, 18:31
через imap ;)
nissan-tlt.ru
26 ноября 2015, 18:31
Добавили домен, почта ходит извне только на 1-ый адрес, на остальные возвращает ошибку:
<prog@mydomain.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550 5.2.2 No such user
   yet!; 3F3idEk7  (in reply to end of DATA command)

Final-Recipient: rfc822; prog@mydomain.ru
Original-Recipient: rfc822;prog@mydomain.ru
Action: failed
Status: 5.2.2
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.2 No such user yet!; 3F3idEk7

В чем может быть дело?
alexey-sergeev
26 ноября 2015, 18:31
А как восстановливать пароли к почтовым ящикам в своих доменах?
puleglot
26 ноября 2015, 18:31
Хотелось бы еще иметь возможность сделать свой ящик в домене yandex.ru алиасом одного из ящиков, созданных в своем домене. Такой фичи в гуглопочте нет.
Tema R
26 ноября 2015, 18:31
Антон, привет.
Ваши сотрудники, как и обещали, опубликовали некое подобие примеров.
Но там невозможно без инструкций разобраться....
maxidimka
26 ноября 2015, 18:31

а как реализовать Возможность создать форму регистрации и авторизации почтовых аккаунтов на своём сайте, а также помещения на ваш сайт виджета с количеством новых писем ?

Dobrumir
26 ноября 2015, 18:31

а как у гугла реализовано "шлюз входящей почты" яндекс случаем в планы себе не поставил? Нет желания пользоваться "забугорным" сервисом, вот ссылка на то что хочется увидеть на яндекс http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=60730

Innocj. Zh
26 ноября 2015, 18:31
лучше бы сделали подключение домена для сайтов на народе!
AlexV-W
26 ноября 2015, 18:31
Вопрос про сервис если есть сайт на хостинге, но хочется чтобы почта была именно яндекса, то как можно настроить в таком случае?
sk54-a-kl
26 ноября 2015, 18:31

А если на домене нет возможности прописывать МХ записи?

fadoluxury
26 ноября 2015, 18:31

Приветствую. 
Возникла следующая проблема. - ошибка - Проблема с отправкой почты. Ошибка: 553 5.7.1 Sender address rejected: not owned by auth user.
на прием работает хорошо. в чем проблема? Прошу помогите разобраться

М
26 ноября 2015, 18:31

Почта Яндекс для своего домена - очень круто. Мы в компании пользуемся уже больше года и очень довольны и остальным советует. У нас есть несколько предложений по улучшению сервиса:

1. Сделать общую для всех (или части) учетных записей на домене общую адресную книгу. Не знаю, возможно ли это, но для совместной работы в офисе это будет очень удобно.

2. Сделать для администратора домена настраивать почтовую подпись для учетных записей пользователя.

3. Сделать возможность работы с общими для домена календарями.

 

Алексей Светлов
26 ноября 2015, 18:31
Вот уже 3-и дня не работает почта для домена domlustr.ru !!! Письма для домена не доходят и возвращаются обратно тем кто высылал их. Письма от нас уходят но не доходят адресатам (обратно письмо с ошибкой не возвращается). Письмо между собой (доменом) ходят исправно! Что делать!? служба поддержки молчит - не можем работать!!!!!!!!
spehina
23 мая 2018, 20:38
Iden
arnoldovich20007
сегодня, 20:26
arnoldovich20007
как восстановить доступ к моей почте?
Обновлено сегодня, 20:28