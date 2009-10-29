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Как покупать вовремя и дешевле на Яндекс.Маркете

Вам необходим новый телефон, но на желанную модель пока не хватает средств или она ещё даже не продаётся? Яндекс.Маркет научился оповещать о снижении цены на товар и начале продажи новинок. Теперь вы можете указать цену, за которую хотите купить товар, а также другие условия – минимальный рейтинг магазинов и их регион. Как только в этих магазинах цена упадет до нужной вам отметки, вы получите уведомление по электронной почте.



Например, телефон Sony Ericsson XPERIA X1 за последние полгода подешевел почти на шесть тысяч рублей – сейчас средняя цена составляет около 20 тысяч рублей. Если это по-прежнему дорого, кликните по ссылке «Узнать о снижении цены» на карточке товара и укажите желаемую стоимость. Когда телефон подешевеет, вы сразу узнаете об этом и сможете оперативно оформить заказ.

А если вы ждете появления в продаже новинки (например, Nokia N900), подпишитесь на уведомление о начале продаж – без указания цены, если готовы купить её за любые деньги, или с заданной ценой, если считаете разумным немного подождать.

Команда Маркета, держим руку на пульсе цен

36 комментариев
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Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 18:30
Скажите, а как Яндекс гарантирует, что предложенная цена реальная, а не является маркетинговым ходом?
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Служба качества Яндекс.Маркета осуществляет постоянные проверки предложений магазинов, за выявленные несоответствия магазины штрафуют и отключают. Все негативные отзывы и жалобы на магазины также проверяются Службой качества.
BlazeQwest
26 ноября 2015, 18:30
пока доступно только для России, мм?
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Нет, почему же. Доступно везде, где на Маркете есть предложения магазинов.
liveuser
26 ноября 2015, 18:30

А ссылку "Узнать о снижении цены" временно отключили или только мне не показывают?

onsamyj
26 ноября 2015, 18:30
Самой ссылке у меня тоже нет, но менюшка выскакивает, если ссылка с #Showpricealert-циферки, как в примерах.
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Попробуйте ещё раз, пожалуйста.Теперь должно быть видно.
onsamyj
26 ноября 2015, 18:30

Да, заработало, спасибо!

Ещё бы научили Маркет результаты поиска по RSS выдавать, как многие сервисы Яндекса уже делают, цены бы вам не было! Тогда можно будет узнавать, что появился новый ноутбук в рамках заданных параметров, к примеру, или совсем новая модель, о которой я знаю, но в России или вообще нигде её ещё нет и Яндекс карточку не успел сделать.

oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Если Яндекс не успел сделать карточку, то как же вы узнаете о том, что появился такой ноутбук в рамках заданных параметров? :)
А так идея очень хорошая, запишем.
onsamyj
26 ноября 2015, 18:30

Так когда Яндекс сделает карточку, она же появится в поиске, так? О том, что что-то новое появилось в поиске, RSS и сообщит. Как сейчас Яндекс.Поиск по блогам сообщает о новых записях и комментариях по куче параметров, к примеру.

oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Она временно сломалась :) Но теперь всё работает.
ya-van
26 ноября 2015, 18:30
Теперь появилась
td-ledar
26 ноября 2015, 18:30

Самое прикольное то что у известной интернет барахолки сотовых телефонов - Телефонама.РУ (http://telefonama.ru/) подобный сервис работает и весьма успешно с самого ее основания =) потом будут говорить - опять у Яндекса украли идею... На телефонаме всегда (вот уже полтора года) можно было зарегестрироваться, а после этого либо размещать свои объявления о продаже, либо размещать заявки - именно так они у них называются. Сорри за рекламу, но не сдержался, уж больно меня эти заявки выручали и не раз.... Да и ресурсы я люблю пользовать именно узкой специализации, а телефонама именно такой реcурс, только по телефонам.

oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Это здорово, если вам нужен б\у телефон :)
iro-ino
26 ноября 2015, 18:30
Вообще очень удобно! особенно мне сейчас  - ищу маме телефон в подарок!
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Удачных вам находок :)
hell0men
26 ноября 2015, 18:30
Спасибо, полезно!
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Спасибо, приятно :))
mtanalin
26 ноября 2015, 18:30
Не хватает отдельной страницы со списком всех (именно и только) товаров, на которые подписался, — чтобы иметь возможность быстро и легко отписаться без необходимости искать их повторно в списке покупок (по сути закладок) или, тем более, во всём каталоге Маркета.
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
А если бы такая страница была в настройках уведомлений от Маркета, было бы удобнее?
mtanalin
26 ноября 2015, 18:30
Да, ссылку (назвать можно, например, «Отслеживаемые товары»), ведущую на такую страницу, можно поместить на странице настроек уведомлений.

Кроме того, вероятно (для более быстрого и удобного доступа), имеет смысл добавить такую же ссылку в список со ссылками «Список покупок», «Мои оценки и отзывы», «Посещённые магазины» слева на главной странице Маркета, а также справа в блоке «Списки» на странице списка покупок.

И, кстати, «Список покупок», может, имеет смысл переименовать уже в «Закладки»? ;-)

Спасибо.
domashnie-jivotnue
26 ноября 2015, 18:30
Яндекс становится всё лучше и лучше. Молодцы
Elena-Fateeva
26 ноября 2015, 18:30

А я все товары, на которые подписалась, потом вручную переношу в отдельный список, который специально для этого создала. Так они не путаются с другими моделями и все сразу на виду.
Думаю, вполне реально и не сложно сделать такое поведение автоматом для всех: создавать дополнительный список "подписан на" и все товары из прайс-алерта добавлять в него, а не в дефолтный Список Покупок.

oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Да, кстати, это мысль.
mtanalin
26 ноября 2015, 18:30
Кстати, а куда делась возможность делать личные текстовые примечания к каждому товару? Удобно было записать для себя на будущее, чем, скажем, примечателен конкретный продукт (список покупок-то используется — уверен, не только мной — в качестве списка закладок на товары, которые вовсе не обязательно планируется приобретать).
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:30
Вы правы. Мы уже обсуждали возможность вернуть личные комментарии. Обсудим ещё раз и, возможно, так и сделаем.
mtanalin
26 ноября 2015, 18:30
Может быть, разумным будет ограничить возможность добавления личных текстовых пометок только товарами из списка закладок («покупок»). В свою очередь, в списке закладок можно предусмотреть возможность отфильтровать/вывести товары, снабжённые такими пометками.
krasota-zdorove
26 ноября 2015, 18:30
Прикольно. Теперь ещё быстрее удобнее можно купить.
DjCrocc
12 ноября 2017, 10:00
Здравствуйте!Такой возможности больше нет? =(
TёMochkiN
24 декабря 2017, 23:24
DjCrocc,
тоже интересно
Сергей Скворцов
31 мая 2018, 23:22
У меня нет такой кнопки
Андрей Балин
28 августа 2018, 08:16
сервис "узнать о снижении цены" - на работает... (((((
ars-14
7 октября 2018, 12:02
И зачем эту функцию удалили?
llama228
25 октября 2018, 20:11
Почему пропала эта функция? Это была одна из лучших функций яндекс маркета
kolesova.viky
16 мая, 16:17
Подскажите, как я могу увидеть все свои подписки на снижение цен на товары?
Андрей
сегодня, 08:59
Как наоборот, отписаться от такой рассылки, если товар уже куплен?