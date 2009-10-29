Как покупать вовремя и дешевле на Яндекс.Маркете

Вам необходим новый телефон, но на желанную модель пока не хватает средств или она ещё даже не продаётся? Яндекс.Маркет научился оповещать о снижении цены на товар и начале продажи новинок. Теперь вы можете указать цену, за которую хотите купить товар, а также другие условия – минимальный рейтинг магазинов и их регион. Как только в этих магазинах цена упадет до нужной вам отметки, вы получите уведомление по электронной почте.









Например, телефон Sony Ericsson XPERIA X1 за последние полгода подешевел почти на шесть тысяч рублей – сейчас средняя цена составляет около 20 тысяч рублей. Если это по-прежнему дорого, кликните по ссылке «Узнать о снижении цены» на карточке товара и укажите желаемую стоимость. Когда телефон подешевеет, вы сразу узнаете об этом и сможете оперативно оформить заказ.

А если вы ждете появления в продаже новинки (например, Nokia N900), подпишитесь на уведомление о начале продаж – без указания цены, если готовы купить её за любые деньги, или с заданной ценой, если считаете разумным немного подождать.

Команда Маркета, держим руку на пульсе цен