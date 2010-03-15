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Главная страница Яндекса – версия 11

Совсем скоро главная страница Яндекса будет выглядеть по-другому. Предварительный вариант вы можете увидеть прямо сейчас на странице next.yandex.ru. Хотя, возможно, вам никуда не нужно переходить – новая версия www.yandex.ru уже показывается нескольким процентам пользователей. Сейчас мы проводим различные эксперименты с интерфейсными решениями (вообще, каждое изменение на главной странице принимается только после экспериментов, затрагивающих небольшую долю аудитории).
После тестирования главная страница обновится для всех пользователей. В финальном варианте мы постараемся учесть ваши пожелания и предложения – высказать их можно в комментариях к записи и на странице обратной связи. Напомним, что в прошлый раз «глас народа» довольно серьезно повлиял на окончательный вид главной страницы. О переходе на десятую версию мы объявили более двух лет назад. Все эти два с половиной года мы постоянно внедряли небольшие улучшения. То же самое будет происходить и с новой версией. Все отличия версии 11 от версии 10 мы перечислять не станем – надеемся, разглядеть их не составит труда. Отметим два наиболее важных:
  • Региональное табло под поисковой строкой. Оно содержит ссылки и информеры сервисов, относящихся к вашему городу. На главную страницу Яндекса люди приходят не только для того, чтобы искать информацию в интернете, но и для того, чтобы видеть ответы на незаданные вопросы. Региональное табло отвечает на вопрос: «Что происходит сейчас в моём городе?» – например, какая погода, как обстоят дела с пробками.
    "Табло города" на главной страницы Яндекса
  • Больше воздуха. Главную страницу стало еще проще просматривать, а заодно освободилось пространство для виджетов.
Кто-то скажет: «Яндекс как Яндекс». И, в общем, будет прав. Наша позиция по отношению к массовым сервисам такова: любые изменения должны учитывать традиционные пользовательские сценарии. Люди, которые увидят новую главную страницу, должны найти на ней всё то, к чему привыкли. Поэтому – эволюция вместо революции. Ждём ваших отзывов!
145 комментариев
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pav5320
26 ноября 2015, 18:02
ну вот опять, на морде есть "деньги" народ" директ" а где же Яру?
ban-ya-ru
26 ноября 2015, 18:02
+1
nochnoy
26 ноября 2015, 18:02
(+1) Само наличие не напрягает, напрягает невозможность редактирования этого списка. Мне народ и директ нафиг не нужны.
tigran
26 ноября 2015, 18:02
Возможность изменить есть. И в "старой" версии есть блок с сервисами, который настривается. Из него можно убрать всё ненужное и добавить всё нужное, в т.ч. и Я.рушку
nochnoy
26 ноября 2015, 18:02
Извините, но не вижу. Нажимаю настройка/настроить яндекс - все блоки превращаются в редактируемые, кроме этого. Как его исправлять - не понятно.
tigran
26 ноября 2015, 18:02
На next.yandex.ru настройка может работать некорректно. В финальной версии это точно будет.
tigran
26 ноября 2015, 18:02
А, нижний блок сделаем удаляемым.
nochnoy
26 ноября 2015, 18:02
Спасибо. А лучше бы настраиваемым = ) Дополнительное измерение в навигации, то-сё )
tigran
26 ноября 2015, 18:02
Не обещаю, но попробуем. Там есть несколько, как всегда, нерешаемых проблем, но мы их осилим:)
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
и все равно (это мое мнение) если Яндекс заинтересован в привлечении на Яру юзеров, то с морды просто необходима прямая ссылка на сервис! а не так как сейчас, нужно её искать
webprofiters
26 ноября 2015, 18:02
«Если заинтересован» и отсутствие ссылки — осталось сопоставить факты и прочитать про «4 страницы»? среди которых Ярушки или социальности нет.
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
так же как и нет "деректа" и "народа"
webprofiters
26 ноября 2015, 18:02
Не красиво как-то говорить, что «Деньги» — главная цель компании. Это как бы всем понятно, но лишь раз вот так прямо рассказывать никто не будет. Ну а Народ просто сильно более востребованный ресурс.
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
Народ просто сильно более востребованный ресурс. кем востребован? Яндексом или пользователями?
tinybit
26 ноября 2015, 18:02
Поищите статистику по народу, чтоли. Ярушка там рядом не валялась. Совсем.
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
мы сейчас говорим о рейтинге народа и ярушки?
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
что народ что ярушка особой популярностью не отличаются)

Пульс блогосферы по запросам Я.Ру и народ
tinybit
26 ноября 2015, 18:02
вы ещё прогноз погоды возьмите, и гадайте по нему. подсказка: в интернете котируется посещаемость ресурсов и количество активных пользователей.
pav5320
26 ноября 2015, 18:02
мы говорим на разные темы
tinybit
26 ноября 2015, 18:02
пффффф
slava2007s
26 ноября 2015, 18:02
Хотелось бы, чтобы яндекс сменил желтый цвет... уже надоел честно говоря.
pitbul1435
26 ноября 2015, 18:02
Не Тигран,так дело не пойдет!!!Верните тянучку и успокойтесь на этом!!!Вы уродуете ваш главный "хлеб"-зайдите на mail,rambler-ну красавцы ведь?-на весь экран сайт на любом мониторе.и Яндекс им не уступал-а что теперь????я призываю вас вернуть тянучку-да хотя бы сделайти опрос на главной старнице-я уверен за тянучу проголосуют минимум 60-70%пользователей.ну еще скрины опубликовать не забудте чтоб видно наглядно было. НЕ ПОГАНЬТЕ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЯНДЕКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pitbul1435
26 ноября 2015, 18:02
зачем сделано пустое место слева?кому оно нафиг нужно?уберите!!!!внесите ваши изменения но не изменяйте формат-никому эта пустота не нужна да и выглядит ужасно-я думаю меня поддержат
progressweb
26 ноября 2015, 18:02
в том смысле, что не нужно слева и справа пустое место я вас поддерживаю. как-то "теснее" стало выглядеть.
nochnoy
26 ноября 2015, 18:02
Если бы вы ещё переделали блок входа в почту... Этот синий шеврон - имхо главный источник визуального бардака.
nochnoy
26 ноября 2015, 18:02
К тому-же он слишком мощно подтверждает подозрение что под жёлтой полосой подразумевается не "стрела" а фаллос = )
dubrowsky
26 ноября 2015, 18:02
бгггг
nikopal.by
26 ноября 2015, 18:04
Если бы вы ещё переделали блок входа в почту ++++ ;-)
 PR: wait...  I: wait...  L: wait...  LD: wait...  I: wait... wait...  Rank: wait...  Traffic: wait...  Price: wait...  CY: wait...  I: wait...  YCat: wait...  I: wait...  Top: wait...  I: wait...  L: wait...  C: wait...
Евгений Егоров
26 ноября 2015, 18:04
супер... я даже не заметил, что Я изменился... молодцы
lybin
26 ноября 2015, 18:04
«Яндекс как Яндекс»
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 18:04
фу блин, а я подумала у меня вирус на компе... всё отлично)
webprofiters
26 ноября 2015, 18:04
Что-то она не очень резиновая — на широком мониторе (1366*) справа появляется очень большая пустая полоса. Так задумано или это издержки тестовой версии?
drugpusher
26 ноября 2015, 18:04
КО: контент в блоке .b-max-width c максимальной шириной 1160px
kugaevsky
26 ноября 2015, 18:04
(+1) Хотелось бы использовать это пространство более продуктивно.
tigran
26 ноября 2015, 18:04
Да, в планах есть дать в пустое пространство добавлять что-то своё. Но "Москва не сразу строилась".
kugaevsky
26 ноября 2015, 18:04
Спасибо, понятно.
sagitaria
26 ноября 2015, 18:04

Что-то своё - это очень, очень правильно!


phil1992
26 ноября 2015, 18:04
а иногда он вообще сам меняется, сжимая контент остальных виджетов. Получается криво.
Так что присоединяюсь +1
Владимир
26 ноября 2015, 18:04
Как это растянуть? где именно? на моём мониторе теперь всё выглядит очень глупо(
kazakov
26 ноября 2015, 18:04
В чём новизна? В появлении ссылок и иконок, которые я теперь не смогу убрать? И зачем они мне?
Других отличий не заметил, какое-то го*но получается.
mr-gadgetman
26 ноября 2015, 18:04
Мне кажется, что настоящая, качественная революция случится тогда, когда яндекс сможет адаптироваться под нужды конкретного человека. Наглядный пример - стопка с учебниками. Каждый студент знает, что если сложить учебники стопкой, то те, которые используешь часто, довольно быстро окажуться наверху, а которые не открывал ни разу - уедут вниз стопки.
Если следовать этому принципу, то те сервисы, которыми я пользуюсь чаще всего, я бы хотел видеть не первой странице или хотя бы первыми в списке сервисов Яндекса. А вот не нужные мне сервисы пусть будут спрятаны в раскрывающееся меню. Вот когда такое случится - популярность Яндекса станет еще выше...
Александр
26 ноября 2015, 18:04
полностью согласен.. хорошо будет тогда, когда все можно будет настроить под себя.. хотя и сейчас неплохо, за исключением меню c деньгами, метрикой и тп
Валерий Козлов
26 ноября 2015, 18:04
Это реально и актуально для любых крупных сайтов/сервисов
belousandriano
26 ноября 2015, 18:04
А для чего оставлять справа столько пустого места? На широкоформатном мониторе получается, что левая половина экрана заполнена, а правая абсолютно белая. Только футер растягивается.
На текущей заглавной странице всё красиво растягивается на всю ширину.
iClondike
26 ноября 2015, 18:04
согласен. надо что-то делать пока тесты не закончились
minaton
26 ноября 2015, 18:04
хуже
не надо еще больше воздуха, было и так нормально
novitskiy-spb
26 ноября 2015, 18:04
если сравнить с главной страницей яху - то бфло вообще чисто поле)
mad17
26 ноября 2015, 18:04
я видимо попал в эти "несколько процентов пользователей".

ну что сказать, во-первых страница у меня не тянется по ширине - на большом мониторе смотрится просто нелепо - добавленные ранее блоки виджетов, аккуратно занимавшие экран сейчас выстроились в уродливые вертикальные столбики.
если это и есть "больше воздуха" - может ну его нафиг..? наполовину белая страница - выглядит ужасно.

ну а во-вторых -  сами добавились по 2 блока "погоды" и "пробок", видимо чтобы уж наверняка ;)
конечно не трудно зайти в настройки и убрать лишнее, но косяк налицо.


Evgeniy Kirov
26 ноября 2015, 18:04
Куда резину-то дели?
Роман
26 ноября 2015, 18:04
+1 бред какой-то как у недоразвитых пиндосов стало
///////111///
26 ноября 2015, 18:04
Ничего нового. Я всё жду когда яндекс координально сменит внешний вид... мне хочется чтобы жёлтая полоса, превратилась скажем, в чёрную или например красную или зелёную. например самому выбирать какой у тебя поисковик. так же не плоха изменить форму самой полосы. а то напоминает... Вот это дельно. можно добавить кучу всего и полностью изменить главную страницу
andrewosokin
26 ноября 2015, 18:04
Я называю подобные высказывания: пёрнуть мозгом (уж прости не удержался).
///////111///
26 ноября 2015, 18:04

Да называй как хочешь. Мне плевать на мнения людей.


Но "новое лицо" мне всё-равно не нравится.


Тупо, и мало полезного, а главное ничего нового...


Повторяю, хочу координальной смены Яндекса. ( дизайна главной страницы) Первое и самое главное это смена желтого цвета полосы на любой другой. К чёртовой матери убрать Директ и прочию хрень ( пусть она останется только у того, кто пользуется бизнесом)

И побольше заполнить пустого пространства. белого слишеом много

andrewosokin
26 ноября 2015, 18:04
Так иди на работу в Яндекс и сделай все. Тот кто очень хотел перемен уже сделал это 11-ть раз.
tigran
26 ноября 2015, 18:04
Перекрасить полоску можно прямо сейчас http://www.yandex.ru/themes
///////111///
26 ноября 2015, 18:04

А можно загружать свои темы? пожалуйста сделайте так. Очень прошу. Куча классных фоток есть,  а из предложеных тем только Горы взять можно...


Пожалуйств свои темы разрешите добавлять

pnovicov
26 ноября 2015, 18:04
А я вот жду функционала от всего того, что размещено на главной. Никак не могу понять, зачем, например, клепать несколько виджетов я.ру с непрочитанными ответами, днями рождения и новыми друзьями, если можно было бы реализовать все это в уже имеющемся меню сервисов главной страницы. Это вместо подписей типа «отчеты по демографии вашего сайта». Я же уже зарегистрирован, добавил этот сервис на главную и знаю, что это такое. Зачем мне каждый раз об этом напоминать, да в разных вариациях? Вот если бы вместо этих ненужных текстов там были полезные данные, ввиде информации о посещении моего сайта (на примере «метрики»), вот от этого была бы польза.

И ладно, если бы это было что-то трудновыполнимое, так ведь оно уже реализовано (ну ладно, почти реализовано) в «Мои сервисы». А кому оно там надо? Сколько человек ходит смотреть отображаемые там данные? Уж раз решились обновлять страницу, да спустя два года, так можно было бы добавить чего-то полезного, а не просто разноцветных полосочек. Лучше от этого не стало. Не стало и хуже, но время-то потеряно. А зачем?

А еще, хотелось бы появления «я.онлайн» на главной странице. В виде виджета, али еще как.

p.s. А как попасть в настройки главной на next.yandex.ru? У меня нет ссылки, а покопаться  бы хотелось.
novitskiy-spb
26 ноября 2015, 18:04
"Домой-на работу" - это мегакруто. Предлагаю убрать из "регионального табла" ссылку Карты - все равно она есть над поисковой строкой.
Имхо, вместо домика с почтой можно просто сделать логин-ссылку в рамочке с округлыми углами, а при наведении на логин появляется список персональных сервисов. Это сэкономит на странице много места.

andrewosokin
26 ноября 2015, 18:04
Хорошо получилось, аккуратненько. 
novitskiy-spb
26 ноября 2015, 18:04
Визуальный шум все-таки очень сильный, я считаю. Из-за огромного количества ссылок. Все наиболее нужные ссылки - над поисковой строкой. Афишу, телепрограмму, фотки, сегодня в блогах - в мусор. Подписи под Авто и Моим кругом - в мусор. Удобная и простая навигация решает все. Ведь как-то можно ужать все эти ссылки.
sky-bit
26 ноября 2015, 18:04
Вполне симпотично получается. Нижний блок ссылок конечно хотелось бы подредактировать (убрать/добавить). Кстати, может быть тогда и фон формы поиска сделать градиентом, более мягким?
tigran
26 ноября 2015, 18:04
У градиента есть один недостаток - на плохо настроенных мониторах он делает картинку сильно хуже. Это не вспоминая тех, у кого 16-битный цвет. Перед тем, как принять решения для градиентного домика мы проверили его на многих мониторах у наших знакомых.
sky-bit
26 ноября 2015, 18:04
Мда, издержки совместимости... :(
Sstep
26 ноября 2015, 18:04
На разрешении 1920*1080 выглядит ужасно. Все стянуто влево
tigran
26 ноября 2015, 18:04
А текущая версия, которая тянется как такса на таком разрешении вам нравится больше?
archtod
26 ноября 2015, 18:04
да :) больше нравится :) на весь экран, а тут как-то влево стянуто.
leonid.postovski
26 ноября 2015, 18:04
Да, старая нравится больше. Также неплохо отнёсся бы к центрированной версии. В новом виде не нравится асиметричность, всего лишь.
Sstep
26 ноября 2015, 18:04
Естественно. Если уж и не тянуть, то хотя бы по центру, как контакт

Когда же слева 60% сайта, а справа пусто, у меня сразу ощущение что сайт сверстан наполовину
vlamok
26 ноября 2015, 18:04
а в режиме редактирования не появляется желание поставить виджитные блоки в пустое место? и нет "интерфейсного" шока из-за того что тебе этого не дают сделать хотя места полно?

новая морда конечно воздушнее, вот только если у тебя монитор не слишком большой монитор, на мониторах с разрешением от 1600 * 1200 смотреться стало значительно хуже (мак пользователи не в счет у них умный сафари правильно отресайзит окно) все бонусы воздушности съедает пустое место которое занимает 40% видимого пространства.
Bukvalno
26 ноября 2015, 18:04
лучше сделать диз фикс до определённого разрешения экрана, но центрировать однозначно по центру
Роман
26 ноября 2015, 18:04
как у недразвитых пиндосов
Роман
26 ноября 2015, 18:04
Да.
ignat-malashenkov
26 ноября 2015, 18:04
Конечно! "Воздуха" более чем достаточно. А в новой странице чувствуется носильная урезаность!
vikonrob
26 ноября 2015, 18:05
А что, собственно, в ней нового? На широкоформатном мониторе (1680x1050) стала уже и довольно большой кусок места справа теперь пустует. :)
Комментарий удалён
Вера Л.
26 ноября 2015, 18:05
А какой у вас город на самом деле?
Можно же его выставить себе тут http://tune.yandex.ru/region/
tigran
26 ноября 2015, 18:05
А зачем куки чистишь?! Пришли мне, пожалуйста, на емейл имя своего провайдера и IP адрес - посмотрим, постараемся исправить.
Александр Марфицин
26 ноября 2015, 18:05
Не ребята, что-то не то явно... Не айс.
mtanalin
26 ноября 2015, 18:05
Коль добавили max-width (лучше, кстати, задавать её не в пикселах, а в относительных единицах em), то имеет смысл отцентрировать по горизонтали. Иначе на современном широкоформатном мониторе пользоваться будет невозможно.
mikhailgalushko
26 ноября 2015, 18:05
Отлично, просто отлично. Казалось бы дальше улучшать некуда, а вот нет же. В сравнении со старой версией выглядит на порядок дружелюбнее, дизайн стал менее программистским и более живым. И сразу появилась масса возможностей для последующих улучшений. Поздравляю!
Роман
26 ноября 2015, 18:05
Я, кажется, один оценил вашу шутку.
shelftalker
26 ноября 2015, 18:05
Коcяк с масштабированием (Хром 5.0.342.3 dev Mac): процентов 20 справа страницы - пустые. Даже строка поиска не растягивается. Только подпись внизу.
moSTrong
26 ноября 2015, 18:05

Совершенно не нравится исчезновение "резины". На широкоформатном мониторе вообще ужасно смотрится. По остальным изменениям судить не могу — я привык к "старому" яндексу, поэтому они вызывают небольшой дискомфорт, но возможно позже окажется, что изменения позитивные.

Но вот тянучесть надо вернуть однозначно!

frees03
26 ноября 2015, 18:05
СУПЕР!
iRomaz
26 ноября 2015, 18:05
1. Лучше будет так: http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/iromaz.0/0_21127_2f3fd385_orig 2. Полезней будет добавить блок ссылок "народ, деньги, метрика, директ" не внизу, а прямо под желтым поисковым блоком (или где-нибудь так, чтобы без прокрутки на 1280х800 экранах) 3. Ссылку "проверить почту" снести, когда писем нет. 4. Инфограмма погоды и времени стала сложнее. (может это на первый взгляд, но я бы постарался сделать лучше) 5. Конечно же вернуть "резиновую страницу" Это были пожелания, а теперь один вопрос: 11 версию правда в студии Артемия Андреевича сделали?
iRomaz
26 ноября 2015, 18:05
P.S. Кому надо больше воздуха, ходят на ya.ru, а уж yandex.ru у всех читающих этот блог стоит стартовой. А стартовая - это значит хоть куда.
Роман
26 ноября 2015, 18:05
Так все и ходят на ya.ru, уверен, есть статистика, уверен, в пользу ya.ru её бы только не трогали своими изысками не для средних умов
Иван Стефанский
26 ноября 2015, 18:05
Мне Нравится!


С Уважением, www.keyevent.ru
Bukvalno
26 ноября 2015, 18:05
а в каком блоке будут отображаться виджеты яндекса?
сейчас их на http://next.yandex.ru/ совсем не видно, хотя на http://yandex.ru/ у меня он стоит
alexx-design
26 ноября 2015, 18:05
Не вижу принципиальной разницы... вижу огромный длинный баннер Нокии прямо посередине страницы, которого раньше не было...
Павел
26 ноября 2015, 18:05
А почему не тянется? На 1680х1050 остается много места справа.
mama-alabama
26 ноября 2015, 18:05
Без резины хуже - многим будет не нравиться... а подчеркивание как у виджета Фотоновостей - это хорошо :)
В целом вполне неплохо хотя и весьма консервативно, как редизайна логотипа BMW - редизайн был, а в чем отличие мало-кто может заметить :)
GeoStudio
26 ноября 2015, 18:05
Очень непривычно, что она не тянется. Ассоциируется с закосом под контакт. Так может хоть отцентруете?
Валерий Козлов
26 ноября 2015, 18:05
У меня на главной только поисковая строка, баннер под ней и один виджет :-))
batievskiy
26 ноября 2015, 18:05
По мне так сначала и не разглядел что там нового =))) Мне кажется что 10 что 11 вполне доведены до ума.
yamaha-rider
26 ноября 2015, 18:05
Как говорится, всё, что ни делается - к лучшему. На то и будем надеяться. Но я вот негодую! Негодую по поводу малого количества тем оформления главной страницы, а так же негодую по поводу отсутствия оформления у страницы с результатами поиска. Неужто так трудно прикрутить скинабельность хотя бы к поисковой строке в результатах?.. А то прям разрозненность какая-то... А еще жутко не хватает консервативных тем! Куда ни сунешься - всё пёстрое, яркое... Похоже, что мои коллеги-дизайнеры, работающие в Яндексе, очень большие любители Skittles... Несерьёзно это...
Дуся Ватрушкина
26 ноября 2015, 18:05
Нет слова Директ, один значек остался.
Jacob
26 ноября 2015, 18:05
Новый дизайн yandex очень хорош.
У меня есть предложение также обновить интефейс "Мастерской" Народа. Она очень не удобна)
lllypa
26 ноября 2015, 18:05
Региональное табло это хорошо.
А вот то что иконки сервисов стали монохромными ООЧЧЧЕНЬ плохо. Пожалуйста верните старые разноцветные. Теперь очень трудно сходу отличить Маркет от Моего круга например. Ведь кодирование цветом тоже один из способов упорядочивания информации...
Антон Чугунов
26 ноября 2015, 18:05
Как считаете, раз уж начали делать объединение региональных сервисов ("В Москве..."), не логичнее было б под общую шапку засунуть погоду, пробки, афишу и телепрограмму?
erfen
26 ноября 2015, 18:05
Мои пожелания: 1) Выводить не "В Екатеринбурге", а "Екатеринбург". Этот большой заголовок смотрится оторванно как-то от остального текста, и непонятно, что в Екатеринбурге-то. 2) В той же строке: часы тикают и являются ссылкой на Я.Время, а почему дата не ведет на Я.Календарь? 3) Значки "Авто", "Маркет", "Мой круг" и "Словари" надо сделать цветными, приходится присматриваться, чтобы понять, что за сервис. 4) Внизу значки "Народ", "Деньги", "Метрика", "Директ" - уберите пятиугольную рамку и поставьте favicon'ы от этих сервисов. Гораздо привычнее и понятнее объявление или денежка, чем буква "Д". 5) Новостной блок: сделайте, пожалуйста, вывод каждой новости в одну строчку. Например, как в списке писем в Я.Почте (градиент, троеточие в конце строки). Сейчас у меня все новости занимают 5 строчек, а местные - 6, при переключении прыгает вся страница. 6) Время указано 2 раза: в новостном блоке и в строке с названием города. ИМХО, два раза - это перебор, в новостях можно убрать. 7) Верхняя полоска: там зачем-то ссылка на почту. Есть ведь почта в левой колонке. Вижу два варианта: первый - верхнюю полоску убрать нафиг, ссылку на Я.Паспорт и "Выход" перенести в левую колонку (где форма логина/пароля), ссылку "Яндекс.Панель для Opera" разместить слева от новостного блока; второй - оставить полоску для залогиненных, ссылку на почту убрать, ссылку на Яндекс.Панель перенести к новостям, свободное место заполнить ссылками на сервисы, которыми чаще всего пользуется именно этот юзер.
Владимир
26 ноября 2015, 18:05
Маштаб то сделайте?!
moypsiholog
26 ноября 2015, 18:05
1. Табло Города разделяет нижнюю часть как-будто на 3 части: В Москве, Погода и Пробки. Складывается впечатление, что это 3 независимых столбика: столбик "В Москве", столбик "Погода" и столбик "Пробки".

Решение: разноцветную черту попробовать провести под таблом Города, чтобы сразу было понятно, где город, а где все остальное. Или можно табло города выделить еле заметной выпуклостью.
Но не оставлять так, что черта разделяет табло города на 2 части, и с нижней частью сливаются сервисы, не связанные с городом.

2. Зря вы сделали такими скучными значки сервисов - верните им полный цвет - это всегда поднимает настроение. Пусть Яндекс будет веселым, а не серым и хмурым.

3. Фиксированная ширина и привязка к левому краю - это то, что мне никогда не нравилось в Google. Верните резину - я очень любил за это Яндекс. Будьте самими собой.

Я по традии оставил 3 совета. В остальном - блеск! Две из трех моих просьб по дизайну 10 версии были учтены. Складывается приятное впечатление, что мой Яндекс делается под меня :) Спасибо.
moypsiholog
26 ноября 2015, 18:05
4. Да, и город действительно оставить в именительном падеже. "В Москве" смотрится компактно, но длинные городе действительно смотрятся неуместно, тем более если нет достаточной локализации.
ils-rizvanov2009
26 ноября 2015, 18:05
уау но не хватает других вижетов;-(;-(
natashalysakova
26 ноября 2015, 18:05
Обновления  - это всегда хорошо:)
Только вот пустое место справа - совсем ни к чему. Хотелось бы использовать всё пространство странички для наполения.
victordr
26 ноября 2015, 18:05
А я уж испугался, когда значки сервисов исчезли, правда минут на пять всего. Совершенно не понравился новый дизайн, блёкло, без значков сервиса несимпатично. 
lapinka80
26 ноября 2015, 18:05
Может быть уже где-то в комментах писали, но в новой версии нету быстрой смены региона.
Очень парит, если регион вдруг определился автоматически или совсем неверно.
quate
26 ноября 2015, 18:05
Мне не понравилось. У меня весь контент Яндекса как-будто ужат в левой стороне экрана, а правая треть экрана свободна.
Shusharin-eda
26 ноября 2015, 18:05
А мне не нравится...
Алексей Надёжин
26 ноября 2015, 18:05
А где же расписание поездов и самолётов?
Неужели убрали с главной? Зря. Очень зря.
a1404
26 ноября 2015, 18:05
Уберите, пожалуйста, цветные полоски в региональном табло (под городом, погодой и пробками) или замените на более изящные в 1px по высоте.
atoffice
26 ноября 2015, 18:05
Сдается мне, что нужно больше воздуха между региональным таблом и всем что под ним, а то слиплось всё. :)
Kadae
26 ноября 2015, 18:05
А ну вернули резиновый сайт. Лебедев завещал. :D
bueno-ru
26 ноября 2015, 18:05
доработайте "Фотки": в ff не вмещается, в ie(8) не загружается.. а так, в целом, - модальные сетки рулят.. но ничего необычного.. хотя - хорошая работа.. так держать!.. ))
Xen210
26 ноября 2015, 18:05

А мне старая версия(10) гораздо больше нравилась... Она была красочнее и полностью вмещалась на экране при разрешении 1024*768. Также совершенно непонятно назаначение цветных полос в региональной панели под надписями "В NN-ске", "Погода" и "Пробки", по-моему они лишь захламляют страницу, затрудняя восприятие.

Предлагаю оставить десятую версию по какому-нибудь адресу, например prev.yandex.ru(по аналогии с next.yandex.ru), пусть каждый пользователь сам решает что ему удобнее.

kokony2006
26 ноября 2015, 18:05
Ни чего прикольного в новом не вижу.
Egorik-Lesh
26 ноября 2015, 18:05
а как его растянуть на всю страницу
oh084
26 ноября 2015, 18:05

Как мне убрать этот эксперимент?

Ali
26 ноября 2015, 18:05
вы про какой эксперимент?
nsergey1951
26 ноября 2015, 18:05
Намного хуже чем 10 версия, и не понятно и не отражает того, что есть в общем10 версии. Сегодня весь день мучаюсь с этой версией.
cibrovaya
26 ноября 2015, 18:05

Хочу старый Яндекс Бар,почтовый ящик и расписание электричек.От нового дизайна-я в шоке.


Eremin2008
26 ноября 2015, 18:05

К несчастью я попал в "несколько процентов пользователей". Абсолютно не устраивает новая версия главной страницы.

Дайте пользователю возможность вернуть прежнюю.

Eremin2008
26 ноября 2015, 18:05

К сожалению я попал в эти "несколько процентов пользователей".

Новая версия абсолютно не устраивает.

Дайте возможность вернуться к старой.

slava230160
26 ноября 2015, 18:05

Появилась новая страница Яндекса. Думал, что подцепил вирус. Верните мне мою страницу!

galingromov
26 ноября 2015, 18:05
пусть раедятся досыта
Coji2014
26 ноября 2015, 18:05
Честно меня устраивала сарая страница яндекса.
Сейчас страница никуда не годиться, полный отстой.. Это правда- а правда нужна, какая бы она не была ...!
Coji2014
26 ноября 2015, 18:05
Еще хочется добавить не изобритайте велосипед, его уже давно изобрели !!!
Завязывайте эксперименты, настоящая страница яндекса выглядит недоношенной, пожалуйста верните старую страницу а то начну материться!!!
Люди!!! Переходите на страницу ГУГЛ .
Ulia186
26 ноября 2015, 18:05
Да что же это за издевательство.Подумала что муть какую-то из интернета подцепила вместе с программой и удаляла,а потом устанавливала браузер.Я ничего найти не могу.Эта панель с боку припеку огромная зачем?В маркете не могу найти расширенный поиск.Зачем кому это надо.Может быть как-то можно оставить предыдущую версию, тем кому с новой не нравиться.
nigman2013
26 ноября 2015, 18:05
чтобы посмотреть почту надо задирать голову,не на шарнире она,однако.
olesik.galya
26 ноября 2015, 18:05
мне нужно вернуться к старой версии яндекса с желтым логотипом.как это сделать?
ROTTEN
26 ноября 2015, 18:05
бесит эта полоса с кандидатами сверху!!!!  и почему нет кнопки-убрать или -свернуть?! это навязывание дурного вкуса убивает! к черту всю политику-лучше б вместо нее написали-мои деньги и разные виджеты на выбор-у кого яндекс деньги у кого вебмани или киви кошелек-имхо полезнее было бы!
сергей сергеевич
26 ноября 2015, 18:05
хочу старую
dmi8143
26 ноября 2015, 18:05
Верните старую версию, она намного удобнее
Дмитрий Гребениченко
26 ноября 2015, 18:05
Почему у меня изменилась главная страница с белой на чёрную, как вернуть назад?
Дмитрий Гребениченко
26 ноября 2015, 18:05
Почему у меня изменилась главная страница с белой на чёрную, как вернуть назад?
vovan53.82nik
26 ноября 2015, 18:05
у меня смарт тв.открываеш яндекс ,а там мисто симферопиль украйна .лезет отстой в крым с не залежной.после 16 марта14г за перекопом не осталось нормальных...забитые и больные на всю голову.
vladimir
12 декабря 2015, 00:44
раньше удобно загружались файлы, а сейчас канитель с этим, надо открывать, искать, я имею ввиду мышью легко и быстро загружались.
zufqpp6o3t
21 декабря 2015, 12:08
у меня не всегда открывается стартовая страница яндекс
alekcandr
12 апреля 2016, 07:05
необходимо предупреждать о новшествах и следует значительно увеличить число визуальных закладок не сбрасывать логин Почему везде реклама соцсетей для дружеского общения найду что необходимо Включите запрет сленга
elena-smirnova19495
21 апреля 2016, 09:03
Мне неудобна новая версия. Старая версия лучше читабельна. Видишь сразу все, что тебе нужно, а не так, как считает твой комп. Например,если я проживают на данный момент в Одинцовском районе, то мне интересно расписание не от ж/д станции Одинцово, как это считает мой комп, а от станции санаторная. В новой версии нужно несколько раз прокрутить страницу, чтоб найти нужное для меня. Очень много того, что мне неинтересно в этой версии. Желательно мне перейти на старую версию, т.е. все на одной странице без перелистывания. Спасибо.
alekcandr
15 июня 2016, 11:08
мне нравится 
m.bichenkova
25 июля 2016, 15:21
я  устала  писать  запрлосыч    на  поискеи  стартовой  страницы  яндекасаа   а  все  таки  когда  откроется    страртовая  страница  янденкса
Перизат Жусiпбекова
12 сентября 2016, 10:27
I like
Василий Зайцев
сегодня, 06:47
Почему все нововведения, касающиеся главной страницы, направлены на то, чтоб предоставить неудобства для пользователя? Сперва вы убрали виджеты, у меня вроде получилось настроить ссылки почти на все нужные сервисы, на которые я хочу попасть с главной станицы. Сейчас вы убрали эти ссылки и вставили блок с ярлыками именно на те сервисы, которыми я не пользуюсь. Зачем вы это делаете? Дайте возможность пользователям самим настроить главную страницу! 
Василий Зайцев
сегодня, 06:48
Может хватит экспериментов? Доработайте лучше поисковый алгоритм, не трогайте главную страницу!