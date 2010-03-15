Главная страница Яндекса – версия 11

Совсем скоро главная страница Яндекса будет выглядеть по-другому. Предварительный вариант вы можете увидеть прямо сейчас на странице next.yandex.ru. Хотя, возможно, вам никуда не нужно переходить – новая версия www.yandex.ru уже показывается нескольким процентам пользователей. Сейчас мы проводим различные эксперименты с интерфейсными решениями (вообще, каждое изменение на главной странице принимается только после экспериментов, затрагивающих небольшую долю аудитории).
После тестирования главная страница обновится для всех пользователей. В финальном варианте мы постараемся учесть ваши пожелания и предложения – высказать их можно в комментариях к записи и на странице обратной связи. Напомним, что в прошлый раз «глас народа» довольно серьезно повлиял на окончательный вид главной страницы.
О переходе на десятую версию мы объявили более двух лет назад. Все эти два с половиной года мы постоянно внедряли небольшие улучшения. То же самое будет происходить и с новой версией.
Все отличия версии 11 от версии 10 мы перечислять не станем – надеемся, разглядеть их не составит труда. Отметим два наиболее важных:
Региональное табло под поисковой строкой. Оно содержит ссылки и информеры сервисов, относящихся к вашему городу. На главную страницу Яндекса люди приходят не только для того, чтобы искать информацию в интернете, но и для того, чтобы видеть ответы на незаданные вопросы. Региональное табло отвечает на вопрос: «Что происходит сейчас в моём городе?» – например, какая погода, как обстоят дела с пробками.
Больше воздуха. Главную страницу стало еще проще просматривать, а заодно освободилось пространство для виджетов.
Кто-то скажет: «Яндекс как Яндекс». И, в общем, будет прав. Наша позиция по отношению к массовым сервисам такова: любые изменения должны учитывать традиционные пользовательские сценарии. Люди, которые увидят новую главную страницу, должны найти на ней всё то, к чему привыкли. Поэтому – эволюция вместо революции.
Ждём ваших отзывов!
Не Тигран,так дело не пойдет!!!Верните тянучку и успокойтесь на этом!!!Вы уродуете ваш главный "хлеб"-зайдите на mail,rambler-ну красавцы ведь?-на весь экран сайт на любом мониторе.и Яндекс им не уступал-а что теперь????я призываю вас вернуть тянучку-да хотя бы сделайти опрос на главной старнице-я уверен за тянучу проголосуют минимум 60-70%пользователей.ну еще скрины опубликовать не забудте чтоб видно наглядно было.
НЕ ПОГАНЬТЕ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЯНДЕКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мне кажется, что настоящая, качественная революция случится тогда, когда яндекс сможет адаптироваться под нужды конкретного человека. Наглядный пример - стопка с учебниками. Каждый студент знает, что если сложить учебники стопкой, то те, которые используешь часто, довольно быстро окажуться наверху, а которые не открывал ни разу - уедут вниз стопки. Если следовать этому принципу, то те сервисы, которыми я пользуюсь чаще всего, я бы хотел видеть не первой странице или хотя бы первыми в списке сервисов Яндекса. А вот не нужные мне сервисы пусть будут спрятаны в раскрывающееся меню. Вот когда такое случится - популярность Яндекса станет еще выше...
А для чего оставлять справа столько пустого места?
На широкоформатном мониторе получается, что левая половина экрана заполнена, а правая абсолютно белая. Только футер растягивается.
На текущей заглавной странице всё красиво растягивается на всю ширину.
я видимо попал в эти "несколько процентов пользователей".
ну что сказать, во-первых страница у меня не тянется по ширине - на большом мониторе смотрится просто нелепо - добавленные ранее блоки виджетов, аккуратно занимавшие экран сейчас выстроились в уродливые вертикальные столбики. если это и есть "больше воздуха" - может ну его нафиг..? наполовину белая страница - выглядит ужасно.
ну а во-вторых - сами добавились по 2 блока "погоды" и "пробок", видимо чтобы уж наверняка ;) конечно не трудно зайти в настройки и убрать лишнее, но косяк налицо.
Ничего нового. Я всё жду когда яндекс координально сменит внешний вид... мне хочется чтобы жёлтая полоса, превратилась скажем, в чёрную или например красную или зелёную. например самому выбирать какой у тебя поисковик.
так же не плоха изменить форму самой полосы. а то напоминает...
Вот это дельно. можно добавить кучу всего и полностью изменить главную страницу
Да называй как хочешь. Мне плевать на мнения людей.
Но "новое лицо" мне всё-равно не нравится.
Тупо, и мало полезного, а главное ничего нового...
Повторяю, хочу координальной смены Яндекса. ( дизайна главной страницы) Первое и самое главное это смена желтого цвета полосы на любой другой. К чёртовой матери убрать Директ и прочию хрень ( пусть она останется только у того, кто пользуется бизнесом)
И побольше заполнить пустого пространства. белого слишеом много
А я вот жду функционала от всего того, что размещено на главной. Никак не могу понять, зачем, например, клепать несколько виджетов я.ру с непрочитанными ответами, днями рождения и новыми друзьями, если можно было бы реализовать все это в уже имеющемся меню сервисов главной страницы. Это вместо подписей типа «отчеты по демографии вашего сайта». Я же уже зарегистрирован, добавил этот сервис на главную и знаю, что это такое. Зачем мне каждый раз об этом напоминать, да в разных вариациях? Вот если бы вместо этих ненужных текстов там были полезные данные, ввиде информации о посещении моего сайта (на примере «метрики»), вот от этого была бы польза.
И ладно, если бы это было что-то трудновыполнимое, так ведь оно уже реализовано (ну ладно, почти реализовано) в «Мои сервисы». А кому оно там надо? Сколько человек ходит смотреть отображаемые там данные? Уж раз решились обновлять страницу, да спустя два года, так можно было бы добавить чего-то полезного, а не просто разноцветных полосочек. Лучше от этого не стало. Не стало и хуже, но время-то потеряно. А зачем?
А еще, хотелось бы появления «я.онлайн» на главной странице. В виде виджета, али еще как.
p.s. А как попасть в настройки главной на next.yandex.ru? У меня нет ссылки, а покопаться бы хотелось.
"Домой-на работу" - это мегакруто. Предлагаю убрать из "регионального табла" ссылку Карты - все равно она есть над поисковой строкой. Имхо, вместо домика с почтой можно просто сделать логин-ссылку в рамочке с округлыми углами, а при наведении на логин появляется список персональных сервисов. Это сэкономит на странице много места.
Визуальный шум все-таки очень сильный, я считаю. Из-за огромного количества ссылок. Все наиболее нужные ссылки - над поисковой строкой. Афишу, телепрограмму, фотки, сегодня в блогах - в мусор. Подписи под Авто и Моим кругом - в мусор. Удобная и простая навигация решает все. Ведь как-то можно ужать все эти ссылки.
У градиента есть один недостаток - на плохо настроенных мониторах он делает картинку сильно хуже. Это не вспоминая тех, у кого 16-битный цвет. Перед тем, как принять решения для градиентного домика мы проверили его на многих мониторах у наших знакомых.
а в режиме редактирования не появляется желание поставить виджитные блоки в пустое место? и нет "интерфейсного" шока из-за того что тебе этого не дают сделать хотя места полно?
новая морда конечно воздушнее, вот только если у тебя монитор не слишком большой монитор, на мониторах с разрешением от 1600 * 1200 смотреться стало значительно хуже (мак пользователи не в счет у них умный сафари правильно отресайзит окно) все бонусы воздушности съедает пустое место которое занимает 40% видимого пространства.
Коль добавили max-width (лучше, кстати, задавать её не в пикселах, а в относительных единицах em), то имеет смысл отцентрировать по горизонтали. Иначе на современном широкоформатном мониторе пользоваться будет невозможно.
Отлично, просто отлично. Казалось бы дальше улучшать некуда, а вот нет же. В сравнении со старой версией выглядит на порядок дружелюбнее, дизайн стал менее программистским и более живым. И сразу появилась масса возможностей для последующих улучшений. Поздравляю!
Совершенно не нравится исчезновение "резины". На широкоформатном мониторе вообще ужасно смотрится. По остальным изменениям судить не могу — я привык к "старому" яндексу, поэтому они вызывают небольшой дискомфорт, но возможно позже окажется, что изменения позитивные.
1. Лучше будет так: http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/iromaz.0/0_21127_2f3fd385_orig
2. Полезней будет добавить блок ссылок "народ, деньги, метрика, директ" не внизу, а прямо под желтым поисковым блоком (или где-нибудь так, чтобы без прокрутки на 1280х800 экранах)
3. Ссылку "проверить почту" снести, когда писем нет.
4. Инфограмма погоды и времени стала сложнее. (может это на первый взгляд, но я бы постарался сделать лучше)
5. Конечно же вернуть "резиновую страницу"
Это были пожелания, а теперь один вопрос: 11 версию правда в студии Артемия Андреевича сделали?
Без резины хуже - многим будет не нравиться...
а подчеркивание как у виджета Фотоновостей - это хорошо :)
В целом вполне неплохо хотя и весьма консервативно, как редизайна логотипа BMW - редизайн был, а в чем отличие мало-кто может заметить :)
Как говорится, всё, что ни делается - к лучшему. На то и будем надеяться. Но я вот негодую! Негодую по поводу малого количества тем оформления главной страницы, а так же негодую по поводу отсутствия оформления у страницы с результатами поиска. Неужто так трудно прикрутить скинабельность хотя бы к поисковой строке в результатах?.. А то прям разрозненность какая-то... А еще жутко не хватает консервативных тем! Куда ни сунешься - всё пёстрое, яркое... Похоже, что мои коллеги-дизайнеры, работающие в Яндексе, очень большие любители Skittles... Несерьёзно это...
Региональное табло это хорошо. А вот то что иконки сервисов стали монохромными ООЧЧЧЕНЬ плохо.
Пожалуйста верните старые разноцветные. Теперь очень трудно сходу
отличить Маркет от Моего круга например. Ведь кодирование цветом тоже
один из способов упорядочивания информации...
Мои пожелания:
1) Выводить не "В Екатеринбурге", а "Екатеринбург". Этот большой заголовок смотрится оторванно как-то от остального текста, и непонятно, что в Екатеринбурге-то.
2) В той же строке: часы тикают и являются ссылкой на Я.Время, а почему дата не ведет на Я.Календарь?
3) Значки "Авто", "Маркет", "Мой круг" и "Словари" надо сделать цветными, приходится присматриваться, чтобы понять, что за сервис.
4) Внизу значки "Народ", "Деньги", "Метрика", "Директ" - уберите пятиугольную рамку и поставьте favicon'ы от этих сервисов. Гораздо привычнее и понятнее объявление или денежка, чем буква "Д".
5) Новостной блок: сделайте, пожалуйста, вывод каждой новости в одну строчку. Например, как в списке писем в Я.Почте (градиент, троеточие в конце строки). Сейчас у меня все новости занимают 5 строчек, а местные - 6, при переключении прыгает вся страница.
6) Время указано 2 раза: в новостном блоке и в строке с названием города. ИМХО, два раза - это перебор, в новостях можно убрать.
7) Верхняя полоска: там зачем-то ссылка на почту. Есть ведь почта в левой колонке. Вижу два варианта: первый - верхнюю полоску убрать нафиг, ссылку на Я.Паспорт и "Выход" перенести в левую колонку (где форма логина/пароля), ссылку "Яндекс.Панель для Opera" разместить слева от новостного блока; второй - оставить полоску для залогиненных, ссылку на почту убрать, ссылку на Яндекс.Панель перенести к новостям, свободное место заполнить ссылками на сервисы, которыми чаще всего пользуется именно этот юзер.
1. Табло Города разделяет нижнюю часть как-будто на 3 части: В Москве, Погода и Пробки. Складывается впечатление, что это 3 независимых столбика: столбик "В Москве", столбик "Погода" и столбик "Пробки".
Решение: разноцветную черту попробовать провести под таблом Города, чтобы сразу было понятно, где город, а где все остальное. Или можно табло города выделить еле заметной выпуклостью. Но не оставлять так, что черта разделяет табло города на 2 части, и с нижней частью сливаются сервисы, не связанные с городом.
2. Зря вы сделали такими скучными значки сервисов - верните им полный цвет - это всегда поднимает настроение. Пусть Яндекс будет веселым, а не серым и хмурым.
3. Фиксированная ширина и привязка к левому краю - это то, что мне никогда не нравилось в Google. Верните резину - я очень любил за это Яндекс. Будьте самими собой.
Я по традии оставил 3 совета. В остальном - блеск! Две из трех моих просьб по дизайну 10 версии были учтены. Складывается приятное впечатление, что мой Яндекс делается под меня :) Спасибо.
А мне старая версия(10) гораздо больше нравилась... Она была красочнее и полностью вмещалась на экране при разрешении 1024*768. Также совершенно непонятно назаначение цветных полос в региональной панели под надписями "В NN-ске", "Погода" и "Пробки", по-моему они лишь захламляют страницу, затрудняя восприятие.
Предлагаю оставить десятую версию по какому-нибудь адресу, например prev.yandex.ru(по аналогии с next.yandex.ru), пусть каждый пользователь сам решает что ему удобнее.
Еще хочется добавить не изобритайте велосипед, его уже давно изобрели !!! Завязывайте эксперименты, настоящая страница яндекса выглядит недоношенной, пожалуйста верните старую страницу а то начну материться!!! Люди!!! Переходите на страницу ГУГЛ .
Да что же это за издевательство.Подумала что муть какую-то из интернета подцепила вместе с программой и удаляла,а потом устанавливала браузер.Я ничего найти не могу.Эта панель с боку припеку огромная зачем?В маркете не могу найти расширенный поиск.Зачем кому это надо.Может быть как-то можно оставить предыдущую версию, тем кому с новой не нравиться.
бесит эта полоса с кандидатами сверху!!!! и почему нет кнопки-убрать или -свернуть?! это навязывание дурного вкуса убивает! к черту всю политику-лучше б вместо нее написали-мои деньги и разные виджеты на выбор-у кого яндекс деньги у кого вебмани или киви кошелек-имхо полезнее было бы!
необходимо предупреждать о новшествах и следует значительно увеличить число визуальных закладок не сбрасывать логин Почему везде реклама соцсетей для дружеского общения найду что необходимо Включите запрет сленга
Мне неудобна новая версия. Старая версия лучше читабельна. Видишь сразу все, что тебе нужно, а не так, как считает твой комп. Например,если я проживают на данный момент в Одинцовском районе, то мне интересно расписание не от ж/д станции Одинцово, как это считает мой комп, а от станции санаторная. В новой версии нужно несколько раз прокрутить страницу, чтоб найти нужное для меня. Очень много того, что мне неинтересно в этой версии. Желательно мне перейти на старую версию, т.е. все на одной странице без перелистывания. Спасибо.
Почему все нововведения, касающиеся главной страницы, направлены на то, чтоб предоставить неудобства для пользователя? Сперва вы убрали виджеты, у меня вроде получилось настроить ссылки почти на все нужные сервисы, на которые я хочу попасть с главной станицы. Сейчас вы убрали эти ссылки и вставили блок с ярлыками именно на те сервисы, которыми я не пользуюсь. Зачем вы это делаете? Дайте возможность пользователям самим настроить главную страницу!