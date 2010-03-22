Linux-репозиторий Яндекса

Как многим известно, Яндекс уже довольно давно выпускает программы под Linux. Опытным и подготовленным пользователям предлагалось самим скачивать и устанавливать (а иногда и компилировать) эти программы. Однако, сегодня Linux — это не только опытные администраторы и программисты, но и простые пользователи, для которых в различных дистрибутивах предусмотрены разные способы, упрощающие установку и обновление программ. Сегодня мы открыли репозиторий с нашими программными продуктами для ваших операционных систем. Это значит, что теперь новые версии программ у вас будут скачиваться и устанавливаться в обычном порядке, автоматически.



На текущий момент мы поддерживаем шесть дистрибутивов (Debian, EPEL, Fedora, Mandriva, openSUSE и Ubuntu) актуальных на данный момент версий. Есть стабильная ветка и ветка testing для ночных сборок.



Пока в репозитории только Я.Онлайн, но скоро количество программ увеличится. Инструкцию по настройке для каждого дистрибутива вы найдете на http://repo.yandex.ru.