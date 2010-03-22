КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Linux-репозиторий Яндекса

Как многим известно, Яндекс уже довольно давно выпускает программы под Linux. Опытным и подготовленным пользователям предлагалось самим скачивать и устанавливать (а иногда и компилировать) эти программы. Однако, сегодня Linux — это не только опытные администраторы и программисты, но и простые пользователи, для которых в различных дистрибутивах предусмотрены разные способы, упрощающие установку и обновление программ. Сегодня мы открыли репозиторий с нашими программными продуктами для ваших операционных систем. Это значит, что теперь новые версии программ у вас будут скачиваться и устанавливаться в обычном порядке, автоматически.

На текущий момент мы поддерживаем шесть дистрибутивов (Debian, EPEL, Fedora, Mandriva, openSUSE и Ubuntu) актуальных на данный момент версий. Есть стабильная ветка и ветка testing для ночных сборок.

Пока в репозитории только Я.Онлайн, но скоро количество программ увеличится. Инструкцию по настройке для каждого дистрибутива вы найдете на http://repo.yandex.ru.

Григорий Бакунов, Аркадий Шейн, линуксоиды со стажем
45 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Anodonta
26 ноября 2015, 17:55
Да, знаем, и уже 2 года пользуемся загрузкой дистрибутивов ;)
Alexander
26 ноября 2015, 17:55
Здесь речь не о зеркалах, а о репозитории с программами яндекса
kazakov
26 ноября 2015, 17:55
Как всё замечательно.
manefon
26 ноября 2015, 17:55
спасибо!
lybin
26 ноября 2015, 17:55
Браво!=)
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
Спасибо от всей души! Интересно, а что же за программы добавятся в скором времени...
Pavel
26 ноября 2015, 17:55
Ну для тех кто пользовался и сливал с ваших mirrors, давно уже не новость. Так что единственно что стоит сказать, спасибо, что экономите наше время, поддерживая данное направление. Вы зажираетесь гораздо медленнее, чем преследуете цели. чмок-чмок.
atigro
26 ноября 2015, 17:55
Новость да не о том. Про то, что сливалось новость была два года назад.
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
Какая связь между зеркалами и собственным репозиторием?
unixboy
26 ноября 2015, 17:55
Даешь Arch!
aevoronkov
26 ноября 2015, 17:55
+1
vetti.ch
26 ноября 2015, 17:55
++
Neo-men
26 ноября 2015, 17:55
Эх, кто бы взялся для допилку xneur или может punto switcher портируете?
prodg
26 ноября 2015, 17:55
Вроде есть какая-то замена. В runtu видел.
piton-vas
26 ноября 2015, 17:55
замена называется xneur ;) см пост выше
sharkman-ru
26 ноября 2015, 17:55
Даёшь ебилды для Генты!
ffsdmad
26 ноября 2015, 17:55
Спасибо, буду иметь в виду
и попробую установить своим пользователям yaonline, всё равно они яндексой пользуются
dr.stepa
26 ноября 2015, 17:55
Хоть и не пользуюсь я.онлайн но новость безусловно радует.
muhas
26 ноября 2015, 17:55
archlinux нету :( я.онлайн там через задницу собирается почему-то (хотя может ужет и нормально - давно ведь дело было)
Andrey I
26 ноября 2015, 17:55
Поменяйте в описании Debian
Squeeze:  deb http://repo.yandex.ru/debian squezze main non-free
squeezze -> squeeze
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
А может, сделаете, какую-нибудь дружественную пользователю страницу настройки репозитория? А то в данный момент она понятна только пользователем, имеющим определённые навыки администрирования и знания английского языка.
atigro
26 ноября 2015, 17:55
Сделать можно, на русский язык её перевести, а все команды точно такие же остануться. Сделаем.
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
Ну, например, для той же Ubuntu можно всё решить средствами GUI. Обычный пользователь всё-таки побаивается терминала, а тем более не знает, как дописать строку apt в source.list.
atigro
26 ноября 2015, 17:55
Пусть учатся. Линуксов много и в некоторых проще сделать это одной командой, а в некоторых проще пакет поставить. А если описывать всевозможные GUI, то получится такой мануал на несколько страниц с картинками и притом никому не нужный:(
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
Ваша позиция ясна, но тем не менее прислушайтесь и ко мне. Линукс перестаёт быть уделом компьютерщиков. Я вот, например, вообще филолог))) Поэтому хотя бы для основных дистрибутивов в перспективе можно и сделать страницу с GUI-настройкой.
Ярослав Почернин
26 ноября 2015, 17:55
по-моему, вот это гораздо лучше выглядит и понятнее
vladimir-bak
26 ноября 2015, 17:55
Жаль, что не поддерживает ALT Linux.
ivan-boldyrev
26 ноября 2015, 17:55
Действительно, жаль.
Каганов Леонид
26 ноября 2015, 17:55
Да вот же всю жизнь был:
http://mirror.yandex.ru/altlinux/

Или это о чем-то не о том?
vladimir-bak
26 ноября 2015, 17:55
Это не о том. Здесь имеется ввиду Linux-репозиторий программ, выпускаемых компанией Яндекс: http://repo.yandex.ru/.

Они поддержали 6 изветсных дистров, но не ALT, который достаточно распространён в России, в том числе как школьный дистрибутив.

Наши нац. разработчики как в известной басне Крылова про лебедь, рак и щуку тянут в разные стороны...
viteef
26 ноября 2015, 17:55
Плюсану за ALT Linux
Tima-S
26 ноября 2015, 17:55
Молодцы!!! Очень и очень рад, что такая крупная компания не оставляет без внимания нас, пользователей GNU/Linux. Будущее именно за свободой выбора, универсальностью, а не шовинистами и vendor-lock'ерами.
atigro
26 ноября 2015, 17:55
Да, да, да. В 80-м году наступит коммунизм...
ffunk
26 ноября 2015, 17:55
Спасибо и респект!
קונסטנטין
26 ноября 2015, 17:55
Однозначно приятная новость.
verylongnight
26 ноября 2015, 17:55
не хватает команды импорта pgp-ключа
Reslayer
26 ноября 2015, 17:55
+1
Каганов Леонид
26 ноября 2015, 17:55
А почему в этом списке нет ALT-Linux? Он разве официально не поддерживается Яндексом?

Вот же он:

http://mirror.yandex.ru/altlinux/
тень д.
26 ноября 2015, 17:55
Спасибо, в Маню 2010 добавлю репы.
Reslayer
26 ноября 2015, 17:55
Ubuntu:
wget http://repo.yandex.ru/GPG-KEY-yandex


sudo apt-key add GPG-KEY-yandex


sudo echo deb http://repo.yandex.ru/ubuntu/ `lsb_release --short --codename` main\  
  >/etc/apt/sources.list.d/yandex.list
sudo echo deb http://repo.yandex.ru/ubuntu/ `lsb_release --short --codename` non-free\ 
 >>/etc/apt/sources.list.d/yandex.list


Далее, по желанию:


sudo apt-get update && sudo apt-get install yachat
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:55
Шёл 2014 год, а у яндекса в репах только диск, тоже хорошо... подумал я. Есть хоть что-то, и это что-то должно быть хорошо.
Ждем ЯБ. Если не будет как хромой грузить сразу все вкладки, пристрелим чтоб не мучался.
Юрий Козлов
26 ноября 2015, 17:55
все конечно стандартно, но инструкции там нет.
Юрий Козлов
26 ноября 2015, 17:55
Ubuntu (Mint) Яндекс диск
wget http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG

wget http://repo.yandex.ru/yandex-disk/yandex-disk_latest_amd64.deb && sudo dpkg -i *.deb

далее настройка


Алексей К
9 августа 2021, 10:07
Всем привет. Столкнулся с багом в утилите apt-mirror. Не синхронизирует cnf для Ubuntu 20.04. бага старая и пока не решена. Как это побороли в Яндексе?
Н. Максим
сегодня, 12:19
Почему репозиторий недоступен для новых версий Linux mint?