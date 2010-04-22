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Сообщество мобильных Яндекс.Карт объявляется открытым

Сегодня мы выпустили новую версию мобильных Яндекс.Карт – 3.6 (Symbian, WM и Java). Но это не просто очередное обновление – в приложении появился важный сервис. А именно – Сообщество пользователей мобильных Карт.

Пользователи приложения давно помогают друг другу, передавая информацию о дорожном движении или отмечая на карте места, где проводятся дорожные работы, случилась авария, и другие точки. Благодаря этому, водители стали настоящей командой. Вспомним новогодние точки – Ёлки: сколько было поздравлений и просто общения в комментариях к этим точкам! Мы поняли, что участники нашего приложения хотят общаться и видеть друг друга на карте. А значит, в Яндекс.Картах нужно официальное сообщество. Сегодня оно объявляется открытым.

Чтобы стать участником сообщества,  нужно скачать и установить на телефон мобильные Яндекс.Карты 3.6 и авторизоваться в приложении. Участники сообщества видят друг друга на карте и могут общаться между собой. Установить приложение можно через компьютер или сразу на телефон.

Тем, у кого нет авторизации на Яндексе, необходимо зарегистрироваться, чтобы стать участником Сообщества. Чтобы авторизоваться в приложении, нужно зайти в меню Настройки и выбрать пункт Авторизация.

Подробности в клубе мобильных Яндекс.Карт.



Пользуйтесь и делитесь впечатлениями!

50 комментариев
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rotuka
26 ноября 2015, 17:51
Пытаюсь установить на Samsung Star (GT-S5230), предварительно скачанную программу (файл называется yandexmaps-midp2hsg-64x64.jar), выводит ошибку «Installation failed».
rotuka
26 ноября 2015, 17:51
Помогло удаление старой версии и установка с нуля.
rotuka
26 ноября 2015, 17:51
Вы нигде не ошиблись, комментируя? Все нужные данные в предыдущем сообщении, а прокомментировали Вы уже решённую проблему ;-)
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
попробуйте скачать телефоном - так и кеш будет сохраняться.
rotuka
26 ноября 2015, 17:51
Скажите, пожалуйста, а комментарий про то, что проблема решена — действительно вижу только я? ;-) Вы уже второй, кто вовремя помогает, спасибо! %)
aleynikov-ae
26 ноября 2015, 17:51
УРАААААААААААААААААААа.. МОЛОДЦЫ.. Отличная ИДЕЯ!!

kyush.iove
6 августа, 18:10
aleynikov-ae,
привет сколько тебе дет
vil-2005
26 ноября 2015, 17:51

У меня на Нокии установлена версия 3.48

Теперь мне надо спуститься на 3.6?

webprofiters
26 ноября 2015, 17:51
3.48 → 3.5 → 3.6
vil-2005
26 ноября 2015, 17:51

Туплю.

СПС.

bus_factor++;
26 ноября 2015, 17:51
А для айфона когда?
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
Привет!

Стараемся скорее.
bus_factor++;
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо.
nodong
26 ноября 2015, 17:51
Следующий важный ход - отображать положение мобильных пользователей на десктоп-карте.
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
для одного сообщества мы это уже сделали: probki.avtoradio.ru
chiwell
26 ноября 2015, 17:51
Отлично
а чего-нибудь похожего на гугл-локатор стоит ждать?)
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
пока именно в таком виде не планируем
планы если и обсуждаем, то обычно в клубе пользователей, там о сообществах рассказно немного больше
date-naoki
26 ноября 2015, 17:51
Хорошо, но не даёт пользоваться МЯК другое.

1. Даже с учётом скачанного и положенного в папку программы кеша, МЯК всё равно хотят GPRS-соединение. Увы, в черте города мне ездить не интересно, а трассы покрыты плохо.

2. Маршрут "Псков - Санкт-Петербург - Великий Новгород" легко и правильно прокладывает OSM или, скажем, Гармин, а МЯК не умеет.

3. Нельзя ехать на слух - голоса-то нет. Впрочем, маршрутов всё равно нет, так что не критично.

4. Нужна возможность записать трек и сохранить его в файл (gpx, kml...). Выгрузка в "Мои карты" - хорошо, но мало.
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
1. да, потому что МЯК - интернет-приложение. Но интернет используется только для маршрутов, точек, пробок. Если они вам не нужны, вы можете использовать offline-режим.
2. в МЯК нет маршрутизации за пределами Москвы и МО, мы стараемся подключить эту функцию и в других регионах, но МЯК - не навигатор и поставщики карт не хотят предоставлять данные для маршрутизации бесплатному приложению, это рушит их бизнес.
3. Ведение по маршруту запрещено лиензией на карты, причина описана в п.2
4. Какая у вас модель телефона?
date-naoki
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо за развёрнутый ответ, не ожидал. Я просто планирую много поездок на лето, поэтому выбираю себе толковое навигационное ПО. Пока лидирует Гармин. Русса малофункциональна, Автоспутник криво прокладывает маршруты.


1. Понятно.
2. А OSM, например, нельзя опционально подключить? Карты у них хороши и как раз для бесплатных приложений. Хотя, юридически там, наверное, завал...
4. Asus P526 :)
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
На здоровье :)

2. нет нельзя, это не наш сервис, мы сильно отличаемся лицензиями.
4. треки пишутся в формате gpx, в симбиане они хранятся документы/яндекскарты/треки, поищите в вашем устройстве (в той памяти где и приложение), если не найдете - пишите, я уточню у разработчика или сам проверю на каком-нибудь WM.
date-naoki
26 ноября 2015, 17:51
Мой на Windows Mobile. Поищу =)
rocket247
26 ноября 2015, 17:51
А мне текущая программа яндекс карт говорит, что есть обновление только 3.48...
А с самого сайта 3.60

Почините обновлятор.
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
Привет!

Мы специально включаем обновлятор немного позже, когда убедимся, что релиз стабилен и нормально работает, обычно это бывает через неделю.
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
Почему моя Ginza ms100 до сих пор не поддерживается?  ВиртуалGPS отлично считывает gsm информацию, а МЯК нет!
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
в чем заключается "не поддерживается"?
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
не определяет координаты по GSM-вышкам. Сторонне По делает это на раз-два-три в режиме чтения памяти.
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
наверно потому, что телефон мало распространен :)
попробуйте свежую версию 
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51

Начинка железная у телефона стандартная. ОС тоже.

И он довольно хорошо известен, бестселер в еросети, кстати.

Почему малоизвестная программа может с него считывать координаты, как из сотен других моделей телефона под Виндоус Мобайл, а ваша нет?

Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
Проверил свежую версию, не находит координаты ;-(
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
что значит не находит? пишет "не удалось определить ваше местоположение"?
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
да
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
да

а если указать virtualgps как источник gps координат, то все прекрасно находит.
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
ок, спасибо, будем разбираться
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
и это не назвается "не поддерживается".
телефон поддерживается, приложение на нем работает.
Не работает одна функция
Алехандро
26 ноября 2015, 17:51
хочу, чтобы работала, она принципиально важна для меня!
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
подумаем что можно сделать, спасибо за внимание к продукту
Dmitry
26 ноября 2015, 17:51
надеюсь Яндекс понимает, что это пять?
Только что будет когда сервис вырастет в тысячу раз?)
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
это пять - в смысле "это хорошо"? Да. понимаем :)
если сервис вырастет в 1000 раз мы захватим мир :))
sdegtyarev
26 ноября 2015, 17:51
все поставил все работает.
Но только других участников я не вижу.
Все авторизировано.
В чем проблема7
maxxxus
26 ноября 2015, 17:51
а пункт меню сообщества есть?
все авторизовано - это значит что вы ввели логин и пароль на яндексе и в левом верхнем углу появился зеленый кружок?
dimai82
26 ноября 2015, 17:51

Как найти участника ???

AFRoMaN
26 ноября 2015, 17:51

А у меня наоборот меня не видно, всех вижу, но меня не видят, все галочки поставлены, пробки работают отлично, а вот в сообществе меня на карте не показывает :(

AFRoMaN
26 ноября 2015, 17:51

ну то есть другие люди меня не видят на своих устройствах. И ещё, можно ли как нибудь зделать что бы тебя и ты видели только отмеченные тобой люди, как в другой программе, популярной на западе... 
а не целое сообщество

ucolslava
26 ноября 2015, 17:51

Для Nokia X6 может и для других важный момент хоть в описании Требования: доступ в интернет с мобильного телефона GPRS или Wi-Fi. подключать надо через мтс интернет (у меня) а не mts gprs

aam02
26 ноября 2015, 17:51

У меня на смартфоне SE SK17i  отображаются машинки, но при нажатии на них видно только имя пользователя, скорость и его "слоган". 

А как с ним общаться? Через разговорчики или у меня что-то не работает?

 

А вообще хочется, чтобы машинки обновлялись чаще гораздо, так как в последнее время ориентироваться по пробкам стало не эффективно. Показывает красную линию, а едешь 50 км/ч 

 

А еще я молчу о прокладке маршрута через дворы, где стоят блокираторы проезда, и все это из-за небольшой красной линии в 50 метров, где пробки на самом деле нет. Нужно создать вариант для пешеходов, которые тоже юзают карты.

Kea5409
26 ноября 2015, 17:51

яндекс.карта как изменить мой ник?

Эдуард Шилов
26 ноября 2015, 17:51
А как вступать в соо?
proff.montazhnik
26 ноября 2015, 17:51
Ну когда же свое сообщество можно будет создать?
М.А.
27 мая 2017, 21:32
только наткнулся на эту страницу. У меня уже намного новее версия. Только я что то там не могу найти ничего подобного. Как это работает?