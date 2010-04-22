Сообщество мобильных Яндекс.Карт объявляется открытым

Сегодня мы выпустили новую версию мобильных Яндекс.Карт – 3.6 (Symbian, WM и Java). Но это не просто очередное обновление – в приложении появился важный сервис. А именно – Сообщество пользователей мобильных Карт.

Пользователи приложения давно помогают друг другу, передавая информацию о дорожном движении или отмечая на карте места, где проводятся дорожные работы, случилась авария, и другие точки. Благодаря этому, водители стали настоящей командой. Вспомним новогодние точки – Ёлки: сколько было поздравлений и просто общения в комментариях к этим точкам! Мы поняли, что участники нашего приложения хотят общаться и видеть друг друга на карте. А значит, в Яндекс.Картах нужно официальное сообщество. Сегодня оно объявляется открытым.

Чтобы стать участником сообщества, нужно скачать и установить на телефон мобильные Яндекс.Карты 3.6 и авторизоваться в приложении. Участники сообщества видят друг друга на карте и могут общаться между собой. Установить приложение можно через компьютер или сразу на телефон.

Тем, у кого нет авторизации на Яндексе, необходимо зарегистрироваться, чтобы стать участником Сообщества. Чтобы авторизоваться в приложении, нужно зайти в меню Настройки и выбрать пункт Авторизация.

Подробности в клубе мобильных Яндекс.Карт.







Пользуйтесь и делитесь впечатлениями!