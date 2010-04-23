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Изменения на странице результатов поиска

Вслед за редизайном главной страницы Яндекса мы решили изменить страницу результатов поиска. Мы экспериментировали несколько месяцев, анализировали результаты и внесли три существенных изменения.

1. Результаты поиска теперь фиксированной ширины. Раньше они растягивались практически на всю страницу, но эксперименты показали, что людям удобнее читать текст в виде узкой колонки. Так информация воспринимается лучше и быстрее.

Новый лаконичный стиль потребовал сокращения некоторых терминов. Ссылка «Сохраненная копия» превратилась просто в «копию», а «ещё с сайта» – в «ещё».

2. В «подвале» некоторых сниппетов появились навигационные цепочки.  Выглядят они так:



Такие цепочки помогут пользователю быстро оценить структуру сайта. Часто человека интересует не только этот конкретный запрос, но и более общие темы. Например, интересна не только эта модель телефона, но и другие – той же компании, или всех производителей без исключения.

Цепочки еще и экономят время – каждое звено кликабельно, поэтому напрямую из сниппета можно перейти в нужный раздел сайта. Также внимательный пользователь увидит в цепочке, к какому типу контента относится информация на предложенной странице.

3. Нумерация страниц поменялась местами с фавиконками и стала менее заметной. Логика здесь такая: фавикон у пользователей ассоциируется с сайтом и поэтому несет большую смысловую нагрузку, чем номер.



И еще одна важная новость, которая особенно актуальна для пользователей с невысокой скоростью доступа в интернет. Страница результатов поиска резко ускорилась - теперь она загружается вдвое быстрее. Это ускорение связано с переработкой html-кода.


Ростислав Шоргин и команда СЕРПа
114 комментариев
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Juri23
26 ноября 2015, 17:51
О да. Страница стала длиннее, справа огромное белое пространство, директ сдвинулся к самой выдаче (деньги-то всем нужны, бесспорно). Конечно же, стало _гораздо_ удобней и симпатичней. Спасибо.
ru2bacchi
26 ноября 2015, 17:51
FF + Adblock Plus + Greasemonkey + скрипт xuYandex (охватываемые адреса http://yandex.*/yandsearch*) И вуаля! Никакой рекламы в выдаче яндекса!

Ну а если хочется рекламы, то Хром, Опера, IE, всегда под рукой.

Пять минут времени и вот оно, счастье :)))
Артём Папилов
26 ноября 2015, 17:51
Почему бы номера страниц в выдаче вообще не убрать? С увеличением числа полезных колдунщиков смысла в нумерации, по-моему, становится всё меньше.
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Такой вариант мы тоже рассматривали. Но эксперименты показали, что в настоящее время пользователям пока удобнее выдача с номерами.
lists
26 ноября 2015, 17:51
1. Результаты поиска воспринимаются лучше, если их больше умещается на странице. Сейчас, даже с учётом удаления межстрочных интервалов, вроде бы, стало меньше (для широких экранов).
2. Очень хорошо, что наконец-то вы вместо «еще» стали писать «ещё». Осталось довести дело до логического завершения. Конкретно на странице выдачи надо поменять «без учета» на «без учёта».
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
2. Спасибо за замечание, обязательно доставим все точки над ё!
hostweb
26 ноября 2015, 17:51
Ужасно не удобно.... видно всего 3 результата поиска... на мониторе пол страницы белым фоном
Роман
26 ноября 2015, 17:51
+1
coth
26 ноября 2015, 17:51
+мильйон

это просто ужасно... более того не пропорционально хидеру...
http://s19.radikal.ru/i192/1004/52/b64bb71c8aab.png
Rafael
26 ноября 2015, 17:51
+11111111!!!!!!
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Блин вы что ребят? Уберите это убожество! Я думал вы там случайно накосячили! Верните резиновую верстку.
myvista
26 ноября 2015, 17:51
согласен, а может в настройках сделать возможность переключения резиновости / фиксированности
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Да им просто насрать на наше мнение, лишь бы рекламы побольше нафигачить... и чтобы в глаза бросалось...
myvista
26 ноября 2015, 17:51
я думаю что им просто некогда прислушиваться. ведь для этого должен быть отдельный человек, который все пожелания просеивает через сито
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Если они решили ввести улучшение на основе мнений их пользователей, то я думаю у них есть время чтобы послушать, понравилось ли нам-пользователям их "улучшение" , не так ли?
А игнорирование отрицательных отзывов лишний раз доказывает то, что им на нас наплевать =) и сказать то собстенно больше нечего в свою защиту.
myvista
26 ноября 2015, 17:51
может быть Вы и правы.., хотя я бы не стал так категоричен ведь посмотрите, чем сервис удобнее, тем больше пользователей он имеет, следовательно в их интересах его улучшать.. может просто они не отвечают каждому, ведь нас так много..
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
тут и Вы правы! Но порой людей прильщает жажда наживы. Ведь мы все равно будем пользоватся Яндексом =) а шумиха с этим косяком скоро уляжется и мы привыкнем к этому и будем смотреть навязчивую рекламу именно в том месте, где удобно Яндексу, а на наши удобства - плевать.
Главное чтобы это не вошло в привычку. Пусть это будет первый и последний раз.
myvista
26 ноября 2015, 17:51
Согласен
Это Вы верно подметили по поводу шумихи.
Кстати, вот сейчас идет шумиха по поводу генплана Москвы. Пошумели, пошумели, журналисты получили несколько информационных поводов подлить масла в огонь, а те, кому это надо просто приняли этот план в том виде, в котором им нужно... И снова как говорят "..быдло..."...
Я не говорю своего отношения к принятому генплану, может он и хорош, а может и нет. Я не знаю. Все зависит с какой стороны на него смотреть.. справа или слева..
Я говорю об общем отношении к любой проблеме. Кто силен тот и прав..

А в привычку это даавно вошло!
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Ну а что еще можно поделать =) жизнь такая. Шумиха с Яндексом это лишь жалкая пародия на то, что происходит в России в целом и в Москве в частности  =)
myvista
26 ноября 2015, 17:51
точно, поэтому ломать копья из-за какого -то яндекса смысла не вижу..
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Вы совершенно правы, мы получаем очень много комментариев от наших пользователей про новую выдачу - в том числе и положительных. Ответить лично на все из них, к сожалению, невозможно.

Что касается судьбы самих отзывов (и особенно негативных), то мы их все тщательно собираем и используем при принятии решений. Сразу же менять что-либо в поиске из-за одного-двух и даже двадцати отзывов тоже неправильно, т.к. поиском пользуются миллионы людей, и любые изменения должны быть должным образом подготовлены.

Сейчас мы действительно видим, что некоторая часть пользователей (правда, довольно небольшая) столкнулась с неудобствами, связанными с узкой выдачей. В ближайшее время мы постараемся придумать решение, которое эти неудобства устранить.
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо, что ответили! Единственное из-за чего отрицательных отзывов у Вас может быть немного, то лишь из-за того, как мне кажется, что бОльшая часть пользователей Яндекса не то что не знает про этот тред, но и вовсе не имеет у Вас сервисов. Ведь чтобы пользоватся поиском, маркетом и еще некоторыми сервисами вовсе не нужно быть зарегистрированным в Яндексе...
Отсюда и выходит малое количество негативных отзывов... А кому то тупо лень... Конечно это лично мое мнение. Я статистику не веду...
Но на моих глазах еще никто не похвалил Ваше новшество ни в этой теме, ни на Хабре, если Вы не заметили...
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Кроме комментариев здесь или на Хабре у пользователей существует еще очень много других возможностей оставить нам отзыв об изменениях :) Как явно, так и косвенно.
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Мы ни в коем случае не игнорируем отрицательные мнения - мы их внимательно изучаем и учитываем при развитии продукта.

Подробнее про это я ответил в комментарии Вашему коллеге по этому треду.
survtur
26 ноября 2015, 17:51
Да явно белое место с боку раздражает. Может быть организовать вывод в несколько колонок при превышении определенной ширины экрана?
survtur
26 ноября 2015, 17:51
С другой стороны, всё - дело привычки...
Самойлов Станислав
26 ноября 2015, 17:51
да, белое пространство бьет по глазам, и есть ощущение недоделанности или что страница с багами загрузилась, а даже интуитивно на F5 нажал сразу же :)
erfen
26 ноября 2015, 17:51
Нифига не удобно. Справа теперь много пустого места. Сделайте что ли строку поиска покороче и выровняйте всё по центру. Или верните резиновую вёрстку.
Комментарий удалён
Wolfsbay
26 ноября 2015, 17:51
Ещё результаты отцентрировать (как на гугле), а то влево смотреть неудобно.
borovkov.serzh
26 ноября 2015, 17:51

К сожалению, изменения не коснулись того, что бесит и меня и многих моих знакомых:

когда ищешь что-либо на определенном сайте, результат запроса содержит галку "на сайте:", но эта галка по умолчанию НЕ ПОСТАВЛЕНА. В результате каждый раз нужно эту галку не забыть поставить. Когда забываешь - жмешь back, потом ставишь галку, проверяешь текст...

Bukvalno
26 ноября 2015, 17:51
дельное замечание
hostweb
26 ноября 2015, 17:51
+1
mkurg
26 ноября 2015, 17:51
(+1)
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Вы правы, это действительно не очень удобно. Исправим в ближайшее время.
pstgrafika
26 ноября 2015, 17:51
Надо же! Давно это неудобство испытываю, но даже и не думал писать об этом. Считал, что все равно бесполезно писать вам о чем-либо.
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Почему же бесполезно? Мы все письма читаем, а к здравым мыслям обязательно прислушиваемся.

К сожалению, тут ситуация чуть сложнее, чем кажется. Если логика залипания галочки включена (у нас так было когда-то), то некоторым пользователям именно это неудобно - забывают о залипании, когда хотят уже переключиться на поиск по всему вебу. Какое-то время назад именно таких пользователей было большинство.

Мы проведем несколько экспериментов, которые позволят понять, какое решение в настоящее время удобнее для пользователей (известно, что предпочтения людей в интерфейсах со временем меняются). Сейчас у нас гипотеза, что большинство пользователей за последние годы привыкло к свойству залипания галочек в различных интерфейсах. Если она подтвердится, то мы реализуем залипание и в данном случае.
borovkov.serzh
26 ноября 2015, 17:51

Тут может быть важным то, как человек попал на эту страницу поиска. Если человек не поленился в расширенном режиме вбить адрес сайта, то галочку снимать автоматически имхо не надо в любом случае.

Если же человек просто что-то искал, а затем нажал на ссылку "еще с этого сайта" - то понятно, что вопрос более скользкий.

Меня, если честно, реально достает именно первый вариант, когда я вбиваю руками url, а яндекс его "забывает".

Грубо говоря, если человек умышленно показал, что искать надо именно на этом сайте (введя url, либо поставив галку), то в странице результата поиска галка должна быть поставлена. Если же просто нажал на "еще", то можно и не ставить галку.

Ну или в настройки яндекса выносить...

itc-labs
26 ноября 2015, 17:51
точно!
denisnb
26 ноября 2015, 17:51
+1 Согласен!
liveuser
26 ноября 2015, 17:51

Вах, не прошло и четырех лет, как Яндекс в итоге сделал почти все, что я просил. Ура!

Напомню, что осталось:

1. Удалять свои операторы поиска из ссылок на другие поисковики.

2. Показывать иконки не всех сайтов (десяток уродливых цветных пятен, которые я с большой вероятностью вижу первый и последний раз в жизни, сливающиеся в цветной мусор), а только для перечисленных пользователем (тогда наличие иконки действительно будет информативным - "ух ты, знакомый сайт"). Как вариант - просто дать пользователю выделять сайты в выдаче нужным цветом. (Можно со всплывающим текстовым примечанием даже).

Андрей С.
26 ноября 2015, 17:51
 
но эксперименты показали, что людям удобнее читать текст в виде узкой
колонки
 
Может на я.директ лучше кликают? :)
Spectre
26 ноября 2015, 17:51
Действительно: очень странные результаты очень странного эксперимента. ;-)
rocket247
26 ноября 2015, 17:51
Что-то не фонтан. Сликшом узкая выдача по ширине.
shwed72
26 ноября 2015, 17:51
Еще бы объяснили - как эти навигационные цепочки ("хлебные крошки" так сказать) делать?
Или это случайный "бонус" от ПС...
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Про это уже написано в помощи Яндекс.Вебмастера - http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111310#1111850
chalyu
26 ноября 2015, 17:51
Верните резиновую верстку!
Пол экрана пустые и по середине Директ и всякие Картинки  - убожество.
Зачем тогда по вашему людям большие мониторы?
Kvanto
26 ноября 2015, 17:51
Узкая колонка читается легче, это факт. Но справа куча пустого места режет глаз. Резиновость все-таки была приятнее. А может выдавать результаты поиска не от левой кромки, а прямо под строкой поиска?
yavolkoff
26 ноября 2015, 17:51
Свято место пусто не бывает;-)
Ждите там 2-ю колонку директа или маркет...
Kvanto
26 ноября 2015, 17:51
Ну ладно Вам! Не всё на этом свете ради капусты... Хотя и многое))
mepostman
26 ноября 2015, 17:51
директ приелся уже, я думаю маркетгид разместят на освободившемся месте ;-)
havefuninthesun
26 ноября 2015, 17:51
Друзья, все дружно меняем свои ультрамодные мониторы на 15идюймовые))))) у меня на 1024х768 всё шикарно выглядит:) что с резинкой, что с фиксированой))))))))))
sfunx
26 ноября 2015, 17:51
зачем. просто поворачиваем свои ультрамодные мониторы на -90 градусов
brandy81
26 ноября 2015, 17:51
Поиск по точной фразе в кавычках тоже убрали в связи с тем, что "людям удобнее"?
"доставка товаров с оплатой по факту"

Вам так !+доставка &/(1 1) !+товара &/(1 1) !+с &/(1 1) !+оплатой &/(1 1) !+по &/(1 1) !+факту кажется удобнее для пользователя?
Верните как было, пожалуйста
Д. И.
26 ноября 2015, 17:51
Вот плюсадин, да.
mepostman
26 ноября 2015, 17:51
поддерживаю
mrajtsin
26 ноября 2015, 17:51
Пофиксили. Баг видимо ))
Д. И.
26 ноября 2015, 17:51
Вот и славно. 8)

А выдача на реальном широкоформатнике (1920px в ширину) все-таки стремно выглядит.
Особенно после аккуратной отцентрованной глагне. 8/
mrajtsin
26 ноября 2015, 17:51
Хе. А у меня директ посредине страницы. Типа намек.
Д. И.
26 ноября 2015, 17:51
ХЗ. Зажать в 1000пх и отцентровать — и будет аккуратно и красиво. И Директ тоже никуда не денется. 8)
brandy81
26 ноября 2015, 17:51
Памятка по использованию языка запросов

"остров детства" - Слова идут подряд в точной форме


"ползет змея, как * дьявола" - Пропущено слово в выражении




Может просто баг, недосмотрели что-нибудь?

rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Эта функциональность сейчас работает, она очень полезная, никаких планов ее убирать у нас нет.
Na-Tuska
26 ноября 2015, 17:51
А мне неудобно на широкоформатнике (((
Очень (((
Гдаза блин, реально в кучу с такой выдаче! Верните взад или сделайте возможность настройки. Пожалейте сеошнечга - мне-ж в вашу выдачу по 8-10 часов в день без выходных пялится приходится.

Или молока пришлите, за возросшую вредность. На Тульскую.
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:51
Хотели как лучше, а вышло как всегда. Верните резиновую верстку! Хотя бы как опцию на выбор пользователя.
mozornin
26 ноября 2015, 17:51
Неудобно, на моём мониторе в 1280 пикселей ширины старая (резиновая) вёрстка была удобней. Она не расползалась слишком, но была пошире. Плюс блок директа был в углу и не так отвлекал.
alienov
26 ноября 2015, 17:51
Появился горизонтальный скролл в результатах поиска.
1280*1024 в  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.24) Gecko/20100228 SeaMonkey/1.1.19

Эдуард
26 ноября 2015, 17:51
 Прежний дизайн был гораздо лучше. Удобнее, симпатичнее.Теперь стало похоже на выдачу от google. Гугл, конечно тоже ищет прекрасно, но дизайн у них никакой. Потому и пользовался яндексом.
 Из полезного здесь только сниппеты. Кстати, в снипетах хотелось бы, кликабельности не только внутренних разделов, но и главной страницы.
 Если уж прям так хочется нерезиновости, то сделайте ее пошире и по центру, как на главной яндекса.
 
Роман
26 ноября 2015, 17:51
Ненавидел Гугл только за идиотскую страницу выдачи с пустым полем справа.

Эксперименты показали, что людям удобнее читать текст в виде узкой колонки. Так информация воспринимается лучше и быстрее

Не знаю, на каких людях проводили эти "эксперименты", но вам щас тут столько людей напишут обратное!
Ведь была же такая история с главной страницей, вас приболтали убрать нерезиновость. Щас опять. Вы чё?
mr.andr
26 ноября 2015, 17:51
Вы еще не вернули все как было? шутите, столько негодования ,и вы это называете положительной статистикой ??? Блин весь день бесит этот косяк в поиске.. Пора под ФФ выпускать плагин который сам будет удалять строку

.ev {
max-width:78em;
min-width:58em;
}
_search.css (строка 229)
hostweb
26 ноября 2015, 17:51
Добавьте возможность сделать в настройках резиновый дизайн.....
allmoneyws
26 ноября 2015, 17:51
Неверно выдаёт путь по сайту :(
Показывает:
сайт › подраздел
а должно
сайт › раздел › подраздел

Причём по некоторым запросам всё верно, а по некоторым так с ошибкой... Что можно сделать!?
@Koshak01
26 ноября 2015, 17:51
понятно ) меняем регекспы , господа ) 
@Koshak01
26 ноября 2015, 17:51
понятно ) меняем регекспы , господа ),
совсем забыл, скажите как вы теперь переименовали безопасную копию ?
Александра
26 ноября 2015, 17:51
никому не удобно читать текст, занимающий только левую половину экрана - сразу хочется монитор подвинуть или уйти на другой поисковик!
мне сейчас на рамблере больше нравится внешний вид
frees03
26 ноября 2015, 17:51
че то эта белая пустота на моём 20 дюймовом широкоформатном мониторе меня пугает! по моему надо возвращать резиновость иначе страшно все это
Orofarne
26 ноября 2015, 17:51
Отвратительно выглядит....
f.pa2010
26 ноября 2015, 17:51
выдача стала ужасна(
верните резиновую, пожалуйста!!
зачем мне белое пространство на полстраницы?!
Комментарий удалён
juniorman
26 ноября 2015, 17:51
Это уже будет слишком резким изменением и вызовет волну недовольства. Потихоньку надо. Поиск - это ж рабочий инструмент миллионов.
juniorman
26 ноября 2015, 17:51
Ага, здравствуй Гугл :)
Aa, Oo / Аа, Оо
26 ноября 2015, 17:51
 
людям удобнее читать текст в виде узкой колонки
 
Если мне удобнее читать в виде узкой колонки, я сам сделаю окно браузера поуже.
Сейчас ощущение, что вернулся на годы назад, когда мониторы были маленькие и на экране ничего толком не помещалось.
Не решайте за меня и не ограничивайте в возможностях, пожалуйста.
sitofid
26 ноября 2015, 17:51
оО
mrajtsin
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо за колонку Директа РОВНО ПОСРЕДИ экрана.
Мне ее очень не хватало, да.
darkmarat
26 ноября 2015, 17:51
Отвратительно неудобно! верните резиновость!
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:51
Пожелание: хорошо бы в "настройках результатов поиска" задать язык на который переводить введёную фразу.(хотя бы по словам выдавать)
- т.к. часто пользуюсь переводом т.о., только потоом надо нажимать слово "Словари"
- кто-то т.о. учил бы нужный язык

Спасибо
bobrosvin
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо!
Антон Высоцкий
26 ноября 2015, 17:51
"Результаты поиска теперь фиксированной ширины."

Ну фииииг знает... Смотрится очень паршиво... Раньше было лучше.
XPraptor
26 ноября 2015, 17:51
Вот этот блог почему то центрирует посты и все ок. Так почему же выдача жмется к левому краю? На моем монике 32" мне с креслом влево приходится ехать, чтобы увидеть - а что там в результатах поиска. Или приходится сидеть вот на 24" втором монике - тут хоть и нужно монитор крутить чтобы посмотреть - но на кресле ехать не нужно - дизайнеры, млин...
questorit
26 ноября 2015, 17:51
просто в этом блоге пока нет директа)
Максим Стогов
26 ноября 2015, 17:51
Что говорить то, надо же рекламу запихать куда то
lady.pola-2010
26 ноября 2015, 17:51
Здравствуйте,извените за беспокойство,обращаюсь за помощью ко всем Псковчанам,прошу помогите найти,если есть какя либо информация о Дорониной(это ее девичья фамилия)Наталье Генриховне,ранее проживавшей в г.Баку,Наталья родилась 30 июля 1971года..в 2000ггВышла замуж и уехала в россию,вскоре у нее родилась доь,сейчас она в разводе,и на какой фамилии не известно,у ребенка были проблемы с дыхательными органами(была операция)но теперь связь утеряна в связи с изменениями гос.№телефонов.разыскиваю для ее подруги с которой вместе учились в училище №80 на портниху,подругу зовут ИРАДА ЭЙВАЗОВА(Мирзоева)-предположительно Наталья Генриховна проживает в г. Пскове
choo3s
26 ноября 2015, 17:51
o_O

1920*1280. Это просто 3.14здец какой-то.
Ребята, да вы ебанулись точно...
questorit
26 ноября 2015, 17:51
+1 это давно у них такое
shelftalker
26 ноября 2015, 17:51

Сегодня хотел перейти с Гугла на Яндекс, т.к. новый дизайн Гугла - УГ, но увидел ЭТО на 1920х1280 и передумал. Сейчас еще поищу пару минут скрипт для гризманки и пойду на обратно на Гугл

itc-labs
26 ноября 2015, 17:51
Было лучше.
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:51
Пожелание к выдаче результатов:

группировать одинаковые результаты поиска по признаку:
1) содержания
2) смыслу
3,...) другие признаки.

Может это конечно не на главной странице, а после перехода на
"сгруппированные результаты". Может в настройках "результатов ноиска" сделать галочку, чтобы это и как главную страницу после запроса показывать.

  - выше на примре сименса расписал разделение рупп к выдаче по смыслу. Такие смысловые группы вроде попытался реализовать поисковик nigma.
Но у вас должно получиться лучше, учитывая "навигационные цепочки" и "быстрые ссылки".
Так же хорошо бы сделать галочку "поиск в группе".

По содержанию группировать будет не сложно, т.к. очень много сайтов содержат абсолютно идентичный текст. И в результатах выдачи можно было бы показать на странице выдачи не 10 одинаковых результатов, а что-то отличающееся и более информативное.
Т.о. создатели сайтов буду стараться меньше копировать друг у друга, т.к. посещаемость одинаковых ресурсов резко снизится.
Например:
запросил :"Media Player Classic отличия Home Cinema" и видно, что в 20(больше не считал) результатах содержится абсолютно одинаковый текст(Устранения эффекта "дрожания" при просмотре...), так лучше вместо них написать 1 ресультат, нажав на который откроется список сайтов с одинаковым текстом.


Спасибо.
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо Вам за комментарий!

Разумеется, мы тоже считаем, что выдача должна быть разнообразной. К сожалению, задача разнообразия выдачи в общем случае довольно сложна, и ее нельзя в одночасье решить целиком, но мы работаем в этом направлении.
questorit
26 ноября 2015, 17:51
1. директ душит бедную выдачу.
2. у меня дома на 20-дюймовом мониторе выдача выглядит очень ужасающе. это будет как-нибудь исправлено? огромная пустота справа...или там планируется вторая колонка директа, признавайтесь!
rudeful
26 ноября 2015, 17:51
Знаете, чего действительно не хватает? Чекбокса «Искать только на русском».
Далеко не всегда запросами на английском языке я ищу англоязычные сайты.

Сейчас приходится либо добавлять в запрос +"русское слово", либо искать в гугле.
rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Спасибо! Мы действительно об этом думаем и обсуждаем возможное решение, которое позволит оставлять в выдаче только русские сайты.
ampolyakova
26 ноября 2015, 17:51
Кстати да. Это было очень удобно.
a.anisimov.vacantjob
26 ноября 2015, 17:51
Ростислав, добрый день! Что можете сказать о ручной модерации job-тематики? Интересный проект Яндекс никак не индексирует. Надо что-то решить, какие то выходы находить...может, стоит объявить что сайт навечно забанен или же просто не будет включен в поиск, и не нужно тратить время на общение с Платонами (отписки поступают).
grprgn
26 ноября 2015, 17:51
1. Ручной модерации не существует.
2. Просьба указать номера тикетов с отписками.
3. Какой адрес у сайта?..
a.anisimov.vacantjob
26 ноября 2015, 17:51
Дублирую!!!
Ярослав, добрый день! Спасибо, что обратили вниманию на нашу серьезную проблему.
Итак, по 1 пункту Ваше мнение понял. Мое мнение - или же ручная модерация существует, и вопрос придется решать, поднимая такие вопросы, как антимонопольное право, либо, виной всему техническая ошибка (я очень на это надеюсь).
2. [Ticket#201003179006716]это основной тикет по которому было множество отписок, причем, на каждую отписку, мы отвечали обоснованно, исправляли различные ошибки, следовали рекомендациям и провели аудит на соответствие сайта Лицензии на использование Яндекса.
3. http://www.vacantjob.ru

4. Имеет место ужасающая техническая ошибка, на которую Платоны не обращают никакого внимания, хотя пообещали. Недавно, незалогинено, под псевдонимом, я создал обращение к Платонам, что привело к достаточно быстрому и вполне логичному ответу:

Здравствуйте, Дмитрий !

Спасибо за сообщение. Через некоторое время робот переобойдет данную
страницу,
и она перестанет показываться в результатах поиска.

Просим Вас высказать свое мнение о полученном ответе:
http://feedback.yandex.ru/appraisal.xml?session=2471661.426533550781457&ticketnumber=201005049006305

--
С уважением, Платон Щукин
Служба поддержки Яндекса
http://help.yandex.ru/


Дмитрий Харатьян <a950vt@front.ru>
написал(а):

> Добрый день. Заметили ошибку, при наборе адреса сайта в строке
поиска Яндекса
> vacantjob.ru выдает 1 место адрес vakantjob.ru/home/about/1/
> данный сайт не существует, а страничка отдает 404 ошибку. Регион:
Москва.
> Просьба исправить. Спасибо.
>

Ростислав!!! А воз и ныне там! Ничего не изменилось, гляньте сами!
http://yandex.ru/yandsearch?text=vacantjob.ru&from=fx3&clid=46510&lr=213

Прошу у Вас огромный личный хелп! Мой статус оптимизатора с опытом под большим вопросом. Может, я и правда не вижу что-то что "лежит прям сверху" в плате тех.оптимизации? Подскажите, будьте любезны!

Алекс Анисимов
platon
26 ноября 2015, 17:51
Добрый день, Алексей!

Приношу извинения за долгий ответ по тикету 201003179006716. На данный момент ответ Вам уже отправлен.

Страница vakantjob.ru/home/about/1/ , как мы уже писали, переобойдется роботом в ближайшее время. Подождите, пожалуйста, еще немного.
a.anisimov.vacantjob
26 ноября 2015, 17:51
Уважаемый Платон! Благодарю Вас и Ростислава за быстрое решение проблемы после моего обращения, а также за верность традициям Яндекса по верховенству и незыблемости независимости выдачи поисковой системы.

Алекс Анисимов
minisol-agent
26 ноября 2015, 17:51

а вот на счет "еще" и "копия" я бы не согласился.


"еще" - это "больше результатов поиска" в общем случае. Это оптимизаторы понимают, что кроется за данными ссылками, а простые пользователи после данных сокращений - вряд ли


под ссылкой "копия" логично было бы увидеть одинаковые тексты, то есть можно ожидать текст + все его версии на различных сайтах. Точные или неточные копии.


Иными словами мне кажется, что если писать, то полностью, чтобы было понятно рядовому пользователю. То есть посчитать какой процент реальных пользователей кликает на эти ссылки, и либо писать полностью, если процент велик, либо все подобные дополнительные вещи спрятать под пунктирное "еще" и показывать все ссылки именно там. То есть кликаешь на "еще" и тебе уже открывается строка с данными (как вариант правее):


до раскрытия:
www.yandex.ru   Москва  еще


после клика на "еще"
www.yandex.ru   Москва  скрыть - > Сохраненная копия, Похожие документы, Еще с сайта


Про фиксированную ширину согласен, на мониторе 1920*1200 экран делится пополам и создается ощущение, что справа должна быть еще одна простыня выдачи. Было бы, кстати, весело, чтобы для широких мониторов показывались результаты в 2 колонки, чтобы сразу видеть 20 результатов поиска (или 100, как было бы у меня) :) Либо туда поместить картинки по данному запросу. Или же пойти еще дальше и слева выдавать выдачу, правее колонку директа, а справа сделать разбивку на разделы и выдавать по искомому слову все результы согласно вкладкам сверху: Картинки, Новости, Блоги, Видео, Словари и еще можно сразу выдавать страницу Википедии по многим запросам.
Тогда вы сразу стимулируете рост продаж широкоэкранных мониторов.

rshorgin
26 ноября 2015, 17:51
Цели стимулировать рост продаж широкоэкранных мониторов у нас нет точно
:)

А то, насколько ссылки на сохраненную копию и другие страницы с сайты
понятны пользователям, мы исследуем. Возможно, это не последнее
изменение в этом блоке.
a.anisimov.vacantjob
26 ноября 2015, 17:51
Добрый день Ростислав! Огромное спасибо лично и от проекта за обращение внимания на нас. Наконец-то, как говорится :) Умеете улучшить настроение!

Итак,

1. Понял
2. Ticket#201003179006716
3. http://www.vacantjob.ru
4. Примечание:
был отправлен не так давно с другого мыла запрос следующий:

Ticket#201005049006305


> Добрый день. Заметили ошибку, при наборе адреса сайта в строке
поиска Яндекса
> vacantjob.ru выдает 1 место адрес vakantjob.ru/home/about/1/
> данный сайт не существует, а страничка отдает 404 ошибку. Регион:
Москва.
> Просьба исправить. Спасибо.

на который был выдан след. ответ:
Здравствуйте, Дмитрий !
Спасибо за сообщение. Через некоторое время робот переобойдет данную
страницу,
и она перестанет показываться в результатах поиска.

А воз и ныне там!

С Уважением, Алекс Анисимов
Я в rocID

pongo1
26 ноября 2015, 17:51


Заметил, что теперь в результатах поиска так же иногда отдельно показывается дата записи\поста\новости на странице. Но для моего блога, например, дата не выделяется. Что делать? Может быть какой-нибудь микроформат есть?

Wmbster
26 ноября 2015, 17:51
Тоже растроила не резиновая верстка, сделайте в настройках пожалуйста выбор, и кому необходимо, сделате т.к. ему удобно.
smilodon1989
30 января 2016, 23:13
Верните резиновую верстку! ! ! ! ! ! !
pskovgo
8 февраля 2017, 15:17
У меня на сайте стоит Поиск от Яндекс  "Поиск по сайту", но теперь не работает по сайту, а выдает совсем не с моего сайта результаты...
Теперь надо удалить  "Поиск по сайту" от Яндекс? Или имеется новый код, и не нашла где его взять, если так???
Заранее спасибо за помощь.
Алексей Шушпанников
10 января, 22:55
Жесть они решили что в узкой полоске результаты смотреть проще. Когда вообще ничего не разобрать хоть Лупу включай

Enalaprul
20 февраля, 23:49
Стало очень неудобно. Шрифт мелкий. 
smetanin63
1 сентября, 14:27
Одиннадцать лет прошло, а пустое пространство справа так и осталось пустым. У массы людей уже большие мониторы. Даже на мониторе 27 дюймов мне приходиться голову поворачивать что бы читать выдачу поиска, а 2\3 экрана справа пустые. Сделайте уже центрирование выдачи.