Изменения на странице результатов поиска
23 апреля 2010, 12:46
1. Результаты поиска теперь фиксированной ширины. Раньше они растягивались практически на всю страницу, но эксперименты показали, что людям удобнее читать текст в виде узкой колонки. Так информация воспринимается лучше и быстрее.
Новый лаконичный стиль потребовал сокращения некоторых терминов. Ссылка «Сохраненная копия» превратилась просто в «копию», а «ещё с сайта» – в «ещё».
2. В «подвале» некоторых сниппетов появились навигационные цепочки. Выглядят они так:
Такие цепочки помогут пользователю быстро оценить структуру сайта. Часто человека интересует не только этот конкретный запрос, но и более общие темы. Например, интересна не только эта модель телефона, но и другие – той же компании, или всех производителей без исключения.
Цепочки еще и экономят время – каждое звено кликабельно, поэтому напрямую из сниппета можно перейти в нужный раздел сайта. Также внимательный пользователь увидит в цепочке, к какому типу контента относится информация на предложенной странице.
3. Нумерация страниц поменялась местами с фавиконками и стала менее заметной. Логика здесь такая: фавикон у пользователей ассоциируется с сайтом и поэтому несет большую смысловую нагрузку, чем номер.
И еще одна важная новость, которая особенно актуальна для пользователей с невысокой скоростью доступа в интернет. Страница результатов поиска резко ускорилась - теперь она загружается вдвое быстрее. Это ускорение связано с переработкой html-кода.
Ростислав Шоргин и команда СЕРПа