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Привязка телефона к счету в Яндекс.Деньгах

Хотите облегчить себе восстановление платежного пароля? Привяжите свой мобильный телефон к счету в Яндекс.Деньгах.

После того, как вы укажете номер своего телефона и подтвердите привязку кодом из SMS, восстановить забытый платежный пароль станет гораздо проще.

Если вы забудете платежный пароль, вам достаточно будет отправить запрос на его восстановление через сайт Яндекс.Денег. После обработки вашего запроса (это займет не более одного рабочего дня) мы вышлем на привязанный номер SMS c одноразовым кодом, необходимым для того, чтобы аннулировать забытый пароль и сразу же установить новый. 

Расскажите о нашем сервисе самым забывчивым из ваших друзей. Привязка телефона — это бесплатная услуга Яндекс.Денег, позволившая нам существенно упростить процедуру восстановления платежного пароля, не поступаясь требованиями безопасности.

Елена Трускова, уже привязала номер своего телефона к счету

130 комментариев
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Gresc
26 ноября 2015, 17:49
Эх, если бы можно было сделать такую привязку сразу, без подтверждения платежного пароля...:-) А то уже несколько лет прошло, как пароль давно забыт, приходится пользоваться Я.Д. с другой учетной записи.
Хотя меры безопасности правильные, здесь вопросов к Яндексу быть не может, молодцы. (+1)
cherkas.rus
26 ноября 2015, 17:49
cherkas.rus,
the-NOVA-project
13 декабря 2015, 13:19
Gresc,
Пароль не забыт. Его не было никогда.
Вы попали в мошенническую схему ЯндексДеньги. Как и все остальные. Причём система уверенно намекает Вам, что вы его забыли. Этот несуществующий пароль.
pavel.rudyh
5 марта, 14:07
Печально, но такая-же проблема. Старый телефон давно уже сгинул вместе с номером, который уже не восстановить. СМС с паролем идут на сгинувший телефон уже 2 года. Новый номер никак не могу привязать из-за проблем с получением пароля, т.к. их не получаю. Ужас какой-то. Объяснения с тех поддержкой длятся уже в течении 2-х лет с "0" результатом.
andrey i. mavlyanov
26 ноября 2015, 17:49
ну код можно было бы и посерьёзнее сделать...
is-media
26 ноября 2015, 17:49
А вот можно было бы привязать телефон без платежного пароля. А то пароль забыл и телефон теперь не привязать (
megashurik
26 ноября 2015, 17:49
+1
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый день, is-media.

Понимаем ваш вопрос, но подтверждение платежным паролем значимых операций со счетом имеет прямое отношение к безопасности денег, которые вы храните в Яндекс.Деньгах.

Если вы уже забыли платежный пароль (и не помните код восстановления), то вам придется один раз пройти восстановление по стандартной процедуре (с подачей заявления).

А сразу после этого, пока вы хорошо помните платежный пароль, привяжите номер телефона к счету, чтобы больше таких сложностей не возникало. В этом смысл нашего сервиса.
mor878
26 ноября 2015, 17:49

Вот и я о том же ((

mor878
26 ноября 2015, 17:49

Б*!".. дь, КАК ВСЕ СЛОЖНО!!! Меня уже бесит этот е...*й яндекс. Нельзя было сделать как то проще...(вошол в систему и все, командуй)

1Чтобы вспомнить свой платежный парол, пройдите сюда, извините, не удалось.Да ПОЧЕМУ б*!".. дь (((

2Не вопрос ПЛ/пароль можно через телефон востановить, а ХРЕН в жабры, что бы это зделать нужен ПЛ/пароль...аААаАаА...!!! О_о

-клиент

megashurik
26 ноября 2015, 17:49
В моем случае:
1) Я вообще не помню чтобы когда-либо ставил платежный пароль, но восстановить его хотелось бы, а то лежат деньги мертвым грузом, а пользоваться ими не могу, а ехать восстанавливать - слишком геморно.




2) Пишется:
В Яндекс.Паспорте у вас подтверждены телефоны:
+7 (499) 502 30 хх    Привязать этот номер к счету в Яндекс.Деньгах


После нажатия на "Привязать", ниже появляется надпись: "Неверный формат номера. Проверьте данные и попробуйте еще раз."


При том, что от Календаря на этот номер замечательно приходят СМСки (две цифры в этом комменте я затер).
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый день, megashurik.
Платежный пароль придумывают все наши пользователи при заведении счета, в этой процедуре ничего не менялось.
Если вы забыли и платежный пароль, и код восстановления, советуем вам все-таки восстановить доступ к счету стандартным образом -- через подачу заявления.

Ведь если вы потеряли пластиковую карту, вам придется добраться до банка, чтобы получить новую, на которой будет валидный код подтверждения CVV для покупок в интернете. Так же и с нашим платежным паролем -- мы выдаем новый только владельцу счета.

Что касается привязки номера -- введите номер телефона с федеральным кодом, а не прямым. Должно сработать.

Спасибо за сигнал, менеджеру сервиса передана информация об ошибке при привязке прямых номеров, подтвержденных в Яндекс.Паспорте.
megashurik
26 ноября 2015, 17:49
"Ведь если вы потеряли пластиковую карту, вам придется добраться до банка, чтобы получить новую, на которой будет валидный код подтверждения CVV для покупок в интернете."
Ага :) Слава Богу, оба банка, где у меня карты - в двух минутах ходьбы от работы.


"Так же и с нашим платежным паролем -- мы выдаем новый только владельцу счета."
Ок. У меня есть авторизованный в Яндекс.Паспорте номер телефона, привязанный к аккаунту, на котором лежат Яндекс.Деньги.
Почему бы не сделать восстановление пароля на авторизованный телефон?


Леночка
26 ноября 2015, 17:49
megashurik,
некоторые люди работают недалеко от нашего офиса на Парке Культуры, но это не значит, что процедура восстановления доступа к счету для них работает как-то иначе :)

"У меня есть авторизованный в Яндекс.Паспорте номер телефона, привязанный к аккаунту, на котором лежат Яндекс.Деньги.
Почему бы не сделать восстановление пароля на авторизованный телефон?"

Это разные вещи. Наличие у вас аккаунта в Яндекс.Паспорте не делает вас владельцем счета в Яндекс.Деньгах. Мы платежная система, поэтому используем дополнительные меры безопасности -- например, платежный пароль и безопасные каналы передачи данных (https-сертификаты).

Вы не вводили платежный пароль при подтверждении номера телефона в Яндекс.Паспорте, поэтому не давали нам распоряжения на действия с этого номера телефона с вашим счетом в Яндекс.Деньгах. Мы заботимся о безопасности средств на счетах пользователей, поэтому у нас достаточно строгие правила.
megashurik
26 ноября 2015, 17:49
Ясно. Ладно, спасибо. Когда-нибудь я до вас доползу :)
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Мы будем рады помочь восстановить вам доступ к счету :)
РАДИК
26 ноября 2015, 17:49
Леночка,
хаааааа
danya2611
26 ноября 2015, 17:49
Леночка,
сможете ли вы помочь,если я ввел не тот номер кошелька,банкомат не написал последнее две цифры мне нужно как то их вернуть
mor878
26 ноября 2015, 17:49

ЯндексДеньги--ОФЕРИСТЫ !

Почему : они сначало заманивают (...о, кошелек есть на яндексе, да и удобный вроде), а потом кидают путем вот таких манипуляций (я когда регестрировался тоже не вводил и не получал ни каких ПЛ/паролей(узнал на днях про него))

Вот и получаеться: замануха, а потом кидалово=офера

Да и еще проценты охренеть "маленькие"

Житель Отрадной
26 ноября 2015, 17:49

+100;-(

laose
26 ноября 2015, 17:49
если я живу за границей, то у меня нет возможности привязать номер телефона?
хотя Яндекс-Деньги позволяют мне проводить некоторые платежи на родине - оплачивать скайп, хостинг и т.п.

еще вопрос
в случае пропажи (кражи) телефона, возможно будет перепривязать счет к другому телефону?
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый вечер, laose.

Чтобы пользоваться нашей системой, вы должны быть резидентом РФ. Кроме того, привязать к счету действительно можно только российский номер телефона.

Если вы потеряли доступ к телефону, удалите его номер из списка привязанных и добавьте туда новый. Подробнее см. ответы на вопросы по сервису в Помощи.
zva1986
26 ноября 2015, 17:49

Всё великолепно, но что бы удалить старый номер или добавить новый нужно ввести код из СМС, которая должана прийти на старый номер. А КАК Я ЕГО ПРОЧИТАЮ?!!!!!

Юрий Строфилов
26 ноября 2015, 17:49

Ровно таже пороблема. Чтобы сменить потерянный телефон нужно ввести код, который приходит на старый телефон. У меня есть привязанная к телефону кредитная карта, есть еще один уже привязанный к этому счету телефон, есть емэйл. Этого не достаточно, чтобы я мог распоряжаться своими деньгами. !!!!! Приехать в офис стоит дороже, чем забить болт и завести новый аккаунт. 

DoVoS
26 ноября 2015, 17:49

Ну вот я привязал номер, а при оплате за любой другой сотовый номер появляется окошко для галочки "привязать этот номер?".
Зачем мне напоминается о привязке других номеров?

Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый вечер, dovos.

Мы даем возможность привязать к счету не только основной номер, но и другие номера, к которым вы имеете доступ, чтобы они были под рукой на странице сервиса, если возникнет необходимость переключиться с основного номера на какой-либо другой (например, при потере телефона).
shapic55
26 ноября 2015, 17:49

это не правда!

Мне прдлагают для этой процедуры приехать в офис!!!!!!!!!!!!!!

tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
а у тех, кто прошел идентификацию номер уже привязан или нет? 
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый день, e-Путешественник.

Это независимые сервисы. При подаче заявления на идентификацию вы не привязываете к счету номер телефона.
tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
а зачем тогда в анкете на идентификацию указывать телефонный номер? ;-) 


Отвечу за Вас: 

это пережитки соцлагеря, "шобы було". 
Теряем время заполняющего (я уже не говорю про чернила в ручке и принтере), увеличиваем время на обработку заявки, собираем лишние данные, увеличиваем базу, для чего? ? ? 


- шобы було! 
tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
на всякий случай
http://money.yandex.ru/i/forms/NotaryForm.rtf 
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый вечер, e-Путешественник.

В заявлении на идентификацию вы указываете контактные данные, чтобы наши сотрудники могли с вами связаться.
tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
Добрый вечер, Елена! 
Такие прецеденты были?
и зачем? Если изменять / дополнять информацию в заявлении можно только с помощью электронной почты через запрос в суппорт. 


В общем, есть пара конструктивных предложений: убрать это поле из анкеты (1) или при заполнении анкеты предлагать привязать номер к счету (правда, механизм нужно будет изменить) :-) 
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Спасибо за ваши предложения, обязательно передам их менеджеру проекта.
tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
я думал это Вы и есть :-O
tournavigatorru
26 ноября 2015, 17:49
не за что 
yurkennis
26 ноября 2015, 17:49
значит ли это, что в случае утери / кражи мобильного с симкой, которую я вовремя не заблокировал -- злоумышленник сможет восстановить / поменять мой платёжный пароль?
Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Добрый день, yurkennis.

Доступа к мобильному телефону для восстановления/смены платежного пароля недостаточно.

Злоумышленнику понадобится дополнительно выкрасть ваши учетные данные от аккаунта на Яндексе (логин и пароль).
magomedov.cur
26 ноября 2015, 17:49
Кто-нить скажие как привязать кошелёк к сайту!!!
artemev123456
26 ноября 2015, 17:49
класный сайт
Житель Отрадной
26 ноября 2015, 17:49

Сайт называется Яндекс.Дурдом

Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49
Я к сожалению, не успел привязать телефон к кошельку. Позавчера открыл счет, но при создании платежного пароля скопипастил в поле ввода пароля что-то непонятное - сам не знаю что именно за пароль я ввел. Теперь каждый час ввожу различные пароли к своему кошельку и двое суток жду ответа от службы поддержки)) Письмо со ссылкой для восстановления так и не пришло. Был бы рад, если бы сотрудники сервиса "Яндекс.Деньги" доработали бы этот момент - чтобы письма доходили, и чтобы служба поддержки была живая)))
Nyota-Uhura-st
26 ноября 2015, 17:49

Еще раз добрый день!

Вполне живая служба поддержки направляла Вам письма сегодня в девять часов утра и в 11 часов 47 минут. Проверьте, пожалуйста, состояние Вашего почтового ящика.

Спасибо.

Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49
да, этим временем они и помечены - 9:00 и 11:47, просто дошли оба в 12:15 почему-то) 
Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49

Да, действительно, есть какая-то ошибка и не одна. 

Пришло сначала  письмо с текстом "Здравствуйте. Дело в том, что у Вас кончились попытки восстановления платежного пароля с помощью кода. Счетчик попыток обнулен, и Вы сможете вновь попробовать восстановить пароль.
Для этого Вам снова дается 5 попыток" - я их и не пробовал, потому что после этого письма 10 минут назад мне пришло ПЕРВОЕ письмо со ссылкой для восстановления пароля. Кто же вместо меня использовал эти 5 попыток?  

А по поводу несоответствий: да, я не помню действительно, что вообще создавал восстановительный код и все такое. Иначе бы я его записал - я обычно все пароли (даже для форумов) с 2006 года записываю в 1 документ. Может ли такое быть, что система не предложила мне создать плат.пароль и восстановит.код? Галлюцинаций вроде не было, наркотики не употребяю, не пью.) Могло ли на это повлиять то, что я в 2006 году заводил Я-кошелек, но забросил его и не деактивировал?


Но даже если я путаюсь, и позавчера платежный пароль и восст.код был мне действительно предложен, и я его в рабочей запарке ввел и не запомнил, то в любом случае, это была дата моего рождения в какой-то вариации, или паспорт-серия. Других цифр я обычно держу в голове) 
 Пытался сейчас ввести их 5 раз подряд - и окончательно загубил доступ к кошельку). Теперь, чтобы спасти из своего кошелька почти 2000 р.,  мне придется тратить деньги и время на нотариуса, 
который заверит мою подпись, отсылать заказное письмо и ждать 20 дней, чтобы дождаться ответа, и неизвестно, будет ли он положительным. Помимо этого, придется сейчас снова класть на новый кошелек почти 2000р, чтобы провести необходимый для клиента платеж. Вместо 2 тыс.р. расходы вырастют почти до 5 тыс.р.

Я согласен, что я чересчур легкомысленно отнесся к заведению кошелька, но тысячи людей, как и я, заводят кошельки только для совершения 1 платежа раз в полгода. Яндекс сам признает, что многие клиенты постоянно забывают платежные пароли. Может быть, я избалован сервисом Вебмани, где такие проблемы решаются в течение 1 дня - им достаточно личного письма и скана паспорта на эмейл, чтобы 
понять, что они имеют дело с реальным владельцем кошелька. 

Есть люди, для которых пара тысяч - это деньги, о которых можно забыть, для меня же сейчас мои расходы вырастут больше чем вдвое, и 20 дней вместо 1 дня - это слишком большой срок. Мне кажется, Яндексу стоило бы избавиться от бюрократических процедур с заказным письмом для тех случаев, когда на кошельке с забытым паролем лежит небольшая сумма. Пусть заказное письмо или личный поход в московский\питерский офис будут актуальны для кошельков с 5-6 значными суммами. А в мелких случаях, аналогичных моему, было бы здорово, 
если бы процедура восстановления контроля над кошельком не превышала 1 дня, как на Вебмани.
Напоследок прошу не видеть во мне мошенника или "казачка, засланного конкурентами ради черного пиара против Яндекса" - я люблю Яндекс и пользуюсь многими его сервисами более 5 лет.

Сейчас попробую снова написать в службу поддержки (которая, к счастью, оказалась живее всех живых), и надеюсь, что мне дадут еще попытку на восстановление пароля. Все-таки, мне кажется, если я что-то и вводил, то продублированную дату ДР или номер паспорта, в крайнем случае - номер телефона. Да поможет мне 
служба поддержки. )) В случае, если мне удастся вернуть контроль над кошельком сегодня же, то на всех моих блогах и соц.сервисах в честь Яндекса раздадутся громкие аплодисменты)

Nyota-Uhura-st
26 ноября 2015, 17:49

Так как Вам в почту, как Вы соообщили, письма упали в одно время и позже, чем их отправляли, я полагаю, попытик были использованы Вами, когда Вы пытались вспомнить пароль. Когда пять попыток исчерпаны, можно написать в службу поддержки просьбу обнулить попытки, и у вас будет еще пять.

Ситуации, когда система не предлагала Вам создать платежный пароль и код восстановления, быть не могло по определению. Система не в состоянии сгенерировать их самостоятельно.

Мы понимаем стремление пользователей видеть упрощенную схему для "кошельков на один платеж", с объективно небольшими суммами. Но это невозможно, так как финансовая операция не перестает быть таковой в зависимости от ее "разовости" и объема. Все финансовые операции подчиняются определенному правовому регулированию, которое диктует нам способы решения подобных проблем.

Я думаю, Вы вспомните комбинацию своего пароля в кратчайшие сроки. Ведь набор символов не может быть абсолютно с потолка. Вы сами пишете о том, что обычно у Вас это такие-то и такие-то сочетания. Отвлекитесь на полчаса, закройте глаза, а потом выписывайте на бумажку возможные сочетания. Уверена, нужный пароль среди них найдется.

Спасибо.

Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49

К сожалению, служба мне не помогла, придется ехать к нотариусу.

Но воспользуюсь вашим советом: параллельно каждый час использую 5 попыток вспомнить пароль. Перебрал около 30 вариантов - НЕ ПОМНЮЮЮ) 

nfsgrmoney
26 ноября 2015, 17:49

Yo!

У меня на счету Яндекс-кошелька 241 руб. Данный кошелек я создал месяца 3 назад. Пароли от кошелька я не поню. Можно хоть как то отправить деньги мне на телефон? Заявление писать, выкладывать деньги натариусу и ждать 20 дней я не буду.

Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49

Не, друг , только так.

Либо нужно самому вспомнить логин-пароль или востановительный пароль.

Либо к нотариусу, и слать письмо...

241 р. не так уж много.

 

nfsgrmoney
26 ноября 2015, 17:49

Жесть! Натариус просит 700 руб. за потверждение моих данных о_О.  А можно првязать к моему телефону?  Либо нужно было разделить: люди, имеющие на кошельке сумму до 500 руб. к натариусу не идут, просто их кошелек привязывают к телефону. Правила 100% не дороработынные и вызывают недовольство у людей. Зачем идти из-за 241 руб. к натариусу и выклыдывать 700 руб. Можно просто отправить деньги на мобильный телефон и анулировать данный Яндекс-кошелек.

Кожаный Ублюдок
26 ноября 2015, 17:49

сам так же парился. Спасал 1800 р. )))

но я нашел нотариуса за 300 ))

nfsgrmoney
26 ноября 2015, 17:49

Я даже не знаю как теперь поступить. Невспоминается пароль и все. Еще
помню записывал на листок бумаги эти пароли, так зараза найти не могу 3 месяца прошло уже...

the-NOVA-project
13 декабря 2015, 13:15
nfsgrmoney,

Потому что изначально не было никакого пароля. Он потом появляется внезапно.
djoninbox
26 ноября 2015, 17:49

Вот и я попал, Создал яндекс кошелек,  год назад. Хотел купит жд билеты через яндекс скинул деньги в кошелек, отправлять,  просит платежный пароль блин ну не помню я его уже год прошел. По этому поводу у меня вопрос почему при пересылке на яндекс деньги не просит пароль, я думаю это бы хоть как то решило проблему.

Влад.
5 мая 2016, 15:02
djoninbox,
такая же фигня была.


Но бизнес - есть бизнес. Заносить  деньги должно быть легко, а вернуть - головная боль чисто хозяина денег.
mischa.aleksandrovich
26 ноября 2015, 17:49

Здравствуйте! Я не могу найти свой платежный пароль и код его восстановления. Собираюсь отвезти заявление в офис Яндекс. В заявлении по привязки телефона к кошельку написано, что этот срок его рассмотрения может потребовать до 22 рабочих дней. 

Скажите, в среднем через какой промежуток времени происходит привязка телефона к кошельку?

Леночка
26 ноября 2015, 17:49
Здравствуйте!

Обычно на этот процесс уходит два-три дня.
falcone34
26 ноября 2015, 17:49

Добрый день.у меня такая проблема.телефон к которому был привязан счет в яндекс деньгах был утерян.с помощью страницы мои телефоны я не могу привязать новый или удалить старый потому что меня просят ввести код который приходит на старый номер телефона которого у меня как вы понимаете нет.как быть? что делать?

vvvitoc
26 ноября 2015, 17:49

Просто сломалась сим карта ... требуют пороль с смс для действия с моим кошельком,,, новый номер что-бы подвязать тоже самое смс код,,, ЧТО ДЕЛАТЬ? как деньги взять с вашего УГ кашелька?

 

Серега Королёв
26 ноября 2015, 17:49

Ни чего вы не добьетесь от этих упырей. Напишите им писмо, пусть они снимут ваши деньги и подавятся ими

Mak Andrew
26 ноября 2015, 17:49

Такая же проблема( не знаю что делать(

mestsimf
26 ноября 2015, 17:49
идентично..что делать?
jastin.love
26 ноября 2015, 17:49

Я, конечно, извиняюсь, НО сервис с привязкой телефона очень не удобен. (ТОЧНЕЕ ЕГО СМЕНА) да и восстановление пароля по наториально заверенному заявлению тоже. У меня к счету даже банковская карта привязана. А теперь (так как старый телефон уже у другого человека))))) придется писать и заверять заявление на смену номера)) интересно как проходит рассмотрение и верификация), и ее смысл, если доступ к учетным данным попадет к мошеннику))) со всемы вытикающими нотариально заверенными документами))) Очень неудобно....(((и предновогодние праздники - считай месяц на восстановление уйдет...такой защиты я еще не видел...А ПОТЕРЯТЬ ДОСТУП К СТАРОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА- ТЫСЯЧИ ВАРИАНТОВ...и причем очень актуальных). так что...судите сами, дорогие друзья)

Арсений Нечаев
26 ноября 2015, 17:49

А что если забыл пароль и номер телефона утерян? Вот я сейчас столкнулся с этой проблемой. 

gigovat56
26 ноября 2015, 17:49

Помогите чем можете, я забыл платежный пароль, нажимаю Вспомнить платежный пароль  через смс, мне высвечивается это: "Невозможно отправить SMS: телефон был привязан к вашему счету менее 3 суток назад." что мне делать я не поиму ни как.

Kvazar-Amgu
26 ноября 2015, 17:49

Да забей ты на этот яндекс деньги. У меня тоже  "украли" штуку рублей, и карты привязана и пароли все помню, даже платежный и карта яд выпущена, толку ноль, так как мой телефон уже пол года как у другого человека, как это ещё назвать кроме как украли. 

Пускай они там острова пилят свои, забивая на сервис денег, мы лучше на вебмани перейдем, там не так всё запущено.

Благо gmail и google есть, можно забыть про существование яндекса вообще, и проблемах с ним возникающих.

khaliusia1
26 ноября 2015, 17:49
Здравствуйте, есть очень важный вопрос, я могу привязать номер мобильного телефона из Иордании, то местной мобильной связи? Просто я туда еду и собираюсь там пользоваться кошельком?
Если можете, чтобы ответ не затерялся пришлите мне на khaliusia1@gmail.com
victor.buravoff
26 ноября 2015, 17:49
У меня есть кошелек, и платежный пароль, и есть карточка. М не нужно все это восстановить.
victor.buravoff
26 ноября 2015, 17:49
Только восстановить на новый ящик.
ivan19890418
26 ноября 2015, 17:49
Здравствуйте, недавно подал заявление на восстановление платежного пароль, скажите, интересно с какой вероятностью решение по заявлению будет положительное
radogar45
26 ноября 2015, 17:49
У меня при регистрации кошелька просили только телефон ни какой платежный пароль я не вводил. Вопрос, как его узнать?
Маша
26 ноября 2015, 17:49
radogar45,
платёжный пароль — устаревший метод авторизации, при открытии новых счетов Яндекс.Деньги теперь по умолчанию используют одноразовые SMS-пароли.
Petrov.eee
26 ноября 2015, 17:49
puho, у меня пишет невозможно отправить смс и так 2 суток поддержка ничего вразумительного не говорит
natalka.jan
26 ноября 2015, 17:49
Потеряла папроль от кошелька и написала в службу яндекс - думала там может помогут, ан нет - шлите заявку на привязку смс. У меня сумма там меньше чем я потрачу на нотариуса, но яндекс уперся рогом. Очень обидно. Отчего у меня ощущение, что они ведут себя как мошенники - ждут психану как многие, удалю акккаунт, а деньги им достанутся? Хех... Закрою все что можно на яндексе, кроме этого и пойду в киви наверное... сплошное огорчение из-за вас яндекс.. жаль...
Маша
26 ноября 2015, 17:49
natalka.jan,
заверение подписи у нотариуса стоит 100 рублей. Мы очень надеемся, что вы всё же найдёте возможность восстановить доступ к счёту —  а потом перейти на одноразовые пароли и выпустить аварийные коды. В этом случае «потерять» или забыть пароль вы уже не сможете.

К сожалению, восстанавливать доступ к деньгам без подтверждения личности мы не можем — иначе любой мошенник мог бы изобразить, что «забыл пароль» к вашему счёту :(

Удалить кошелёк с деньгами технически невозможно — вы можете подать заявление о закрытии счёта в службу поддержки, весь остаток средств будет перечислен на ваши банковские реквизиты.
aleksandra.wal
26 ноября 2015, 17:49
Добрый день! У меня такой вопрос. При регистрации яндекс-кошелька я не вводила никакого платежного пароля, только номер телефона. При совершении платежей система требует этот пароль. Что делать?
the-NOVA-project
13 декабря 2015, 13:18
aleksandra.wal,

Вы попали в мошенническую схему ЯД. Как и все остальные. Причём система уверенно намекает Вам, что вы его забыли. Этот несуществующий пароль.
gamlet8818
26 ноября 2015, 17:49
Добрый  день!я потерял номер телефона ,который привязан к я.к.и сейчас немогу подтвердить плятежку,хочу поменять номер привязки -требует кот который был выслан на утеряный номер)
Что делать?
зарания спасибо!!
lidia.dia
26 ноября 2015, 17:49
Я помню всё, и пароль от аккаунта, и платежный пароль, и даже код восстановления! НО... у меня изменился номер телефона. Доступа к старому, который привязан к счету, уже давно нет, естественно. Так почему не работает привязка нового номера так, как написано в помощи яндекса:
Яндекс/помощь/привязка телефона

Я потерял телефон, который был привязан к моему счету. Что делать?

Обязательно отмените привязку этого телефона. Для этого нужно зайти на страницу «Мои телефоны» и нажать на иконку с крестиком справа от нужного номера. А когда у вас появится новый телефон, не забудьте привязать его к счету.

Можно ли изменить привязанный телефон и как это сделать?
Можно.
1. Откройте страницу «Мои телефоны» на сайте Яндекс.Денег. Удалите из списка старый номер.

2. Здесь же укажите номер, который вы хотите привязать к счету, и введите платежный пароль.

3. Дождитесь SMS с кодом подтверждения на новый номер (это сообщение будет значить, что номер телефона введен без ошибок и действительно принадлежит вам). Введите код на странице «Мои телефоны».   

???

На деле происходит следующее:

1. Открываю страницу «Мои телефоны» на сайте Яндекс.Денег. Удаляю из списка старый номер.(нажать на иконку с крестиком справа от нужного номера) -- открывается страница "Подтверждение операции" -- "получить пароль", спрашивается какой пароль и куда его получить?? - об этом в помощи ничего не написано.
2. Здесь же указываю номер, который я хочу привязать к счету, и ввожу платежный пароль. Вернее у меня даже нет шансов ввести платежный пароль, потому что опять открывается страница "Подтверждение операции" -- "получить пароль", спрашивается какой пароль и куда его получить?? - об этом в помощи тоже ничего не написано.
3. Дожидаюсь SMS с кодом подтверждения на новый номер (это сообщение будет значить, что номер телефона введен без ошибок и действительно принадлежит вам). Ввожу код на странице «Мои телефоны», вернее не ввожу, потому что  ничего не происходит, яссно дело.

Интересно, человек, который сейчас пользуется моим бывшим номером так и получает смс-ки с кодами???

Уважаемый Яндекс, к вам просьба, наладьте уже свой сервис в конце-то концов, все делаю по вашей же инструкции, значит эта ошибка ВАША!!!
kolmakov.da
26 ноября 2015, 17:49
Абсолютно аналогичная ситуация. У меня есть платежный пароль, но номер телефона поменять не могу. Просит код со старого номера... бред!!!
Дежа
26 ноября 2015, 17:49
Здравствуйте) Я потеряла номер телефона к которой привязан мой Яндекс.кошелек.Как мне изменить номер телефона привязки без восстановления старого номера?
mater-sva
26 ноября 2015, 17:49
при регистрации ,платёжный пароль не запрашивался вобще,просто завёл кошелёк,такое может вобще быть?)
minecraftzavisemiy
26 ноября 2015, 17:49
Яндекс, вы воруете деньги у потребителей  !! На вас уже можно в суд подавать. Затеяли свою канитель с этим платежным паролем. Я забыл и платежный пароль и код восстановления. Живу, можно сказать, в деревне. Не нотариусов не уж тем более офисов Яндекс у нас нет! И как мне, спрашивается быть ? 
В тех поддержке одни попугаи сидят!
ya.combat2012
26 ноября 2015, 17:49
Номер залакирован и в добавок забыл платежный пароль теперь номер телефона другой нужно снять деньги счет именной
namhar28
26 ноября 2015, 17:49
Я уверен что эта схема с паррлями и смс это есть мошенничество. Если бы данная проблема была у одного человека, то можно было бы списать что это его личная халатность, но когда проблема приобретает массовый характер, то это уже нвработанная схема.
namhar28
26 ноября 2015, 17:49
это уже повод подавать групповой иск о мошенничестве.
При заведении кошелька не указывал никаких аварийных кодов и прочей ерунды, но сейчас требуют их для доступа к деньгам.
яндекс, у вас поисковик сервис был один из худших, теперь и с кошельком проблемы массовые, и думаю намеренные. Верните деньги !!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:49
Добрый вечер, у меня такая проблема:платежный пароль забыл, привязанный номер давно утерян, что делать? Как мне восстановить платежный,чтобы оплачивать с кошелька?
umityusha
26 ноября 2015, 17:49
Блин надоело пытаюсь перевезти деньги просит телефон а симка давно потеряна пытаюсь зделать другой номер просит эсемеску на старый аварийный тоже просит старый номер как его поменять блин уже
supervoronov67
26 ноября 2015, 17:49
вы специально сделали что нет возможности заменить номер дешёвки иы
daniil8081
26 ноября 2015, 17:49
Вы исчерпали попытки получить пароль в SMS. Попробуйте снова позже.Сколько ждать?
mashka091199
26 ноября 2015, 17:49
У меня такая ситуация:кошелек привязан к телефону, который находиться в ремонте, а мне нужно срочно сделать заказ, но ддя этого мне нужно узнать смс , которая на тот телефон придет, как мне привязать кошелек к моему новому номеру?
yapasp
26 ноября 2015, 17:49
Согласен, при открытии кошелька никаких паролей не вводил и не получал предупреждений при пополнении кошелька, а при попытке заплатить с кошелька требуют пароль которого я естественно не знаю..и телефон не привязан..и только теперь ехать в офис с паспортом..схема называется: вход бесплатный, выход рупь..
m-3l
26 ноября 2015, 17:49
А если я забыла пароль, но и телефон давно не актуален?
the-NOVA-project
13 декабря 2015, 13:08
Не помню, чтобы интерфейс яндекс кошелька просил какой-то платёжный пароль.
Однако положенные на счёт деньги теперь лежат просто грузом и ничего с ними не сделать. Похоже на контракт со звёздочкой.
Служба поддержки состоит наверное из трёх человек, раз не могут отписаться в течение 3 дней.
Считаю систему яндекс деньги непродуманной и направленной на изъятие денежных средств у населения.
Почему-то при оплате с помощью карты, киви, webmoney таких проблем не наблюдается.
Суровый российский бизнес так сказать. Если бы хотели - придумали множество способов защиты иным способом. Например потребовали бы принудительную привязку телефона при заведении яндекс - кошелька. А не так, что потом удивляешься.
Юрік Самко
21 декабря 2015, 22:19
О боже я вожжу код с СМС и оно снова просит меня ввести пароль пока не исчерпаю все смс немогу закинуть денги на стим
EHOTPELLIAET
9 марта 2016, 09:26
Сегодня ложил деньги через терминал и вместо номера кошелька ввел номер привязаного телефона скажите мне придут деньги?
EHOTPELLIAET
9 марта 2016, 09:41
Мда почитал коменты теперь жалею что вообще создал этот кошелек
maksspain
16 марта 2016, 11:48
Здравствуйте!
Пользуюсь услугами Яндекс.Деньги уже несколько лет.
Идентификация пройдена уже давно.
Пользовался таблицей кодов для совершения платежей и аварийными кодами (которые до сих пор есть и они ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ!).
Номер телефона не привязал в свое время к счету (о чем очень сожалею).
ДОСТУП К КОШЕЛЬКУ ИМЕЮ ПОЛНЫЙ!

В общем, суть проблемы такова:
Несколько месяцев назад у меня вышел срок действия таблицы кодов для Яндекс.Деньги.
Я попытался привязать номер телефона к счету Яндекс.Деньги, т.к. система потребовала сменить способ защиты платежей, и у меня ничего не вышло... Система ответила: "Срок действия этой таблицы кодов истек. Чтобы восстановить доступ к счету, обратитесь в службу поддержки."

Перейдя по ссылке "обратитесь в службу поддержки", я увидел следующее:

"Если у вас есть аварийные коды
Тогда всё просто. Аварийным кодом можно подтвердить ЛЮБУЮ ОПЕРАЦИЮ: платеж, перевод и даже выпуск нового комплекта кодов. Поэтому вы сможете пользоваться кошельком как обычно.
Кроме того, с помощью этих кодов можно АКТИВИРОВАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРОЛЕЙ. Например, перейти с таблицы кодов на пароли в смс или привязать к счету другой телефон.
Ссылка: Выбрать новый способ получения паролей
Ссылка: Получить новые аварийные коды "

Только вот на деле, совсем все иначе...
Перехожу по ссылке "Выбрать новый способ получения паролей" и что я вижу??? "Срок действия этой таблицы кодов истек. Чтобы восстановить доступ к счету, обратитесь в службу поддержки." Замкнутый круг, созданный вашими неопытными программистами. Мне даже не предлагают ввести аварийный код - просто отсылают в службу поддержки... Хорошо.

Написал в службу поддержки. Мне ответили, что необходимо заявление на бумаге с подписью натариуса.
Составил заявление и отправил вам, только к натариусу не пошел, т.к. жлобит платить за косяки программистов Яндекса, а проблема именно в этом... Да, и к тому же, идентификацию я уже проходил и натариус от меня в сотнях киллометров. Что за бюрократия? Разве нельзя просто дать указание программистам исправить логическую ошибку програмного кода вашего сервиса Яндекс.Деньги? В чем сложность - не пойму. Почему нельзя заставить их отрабатывать свой хлеб? Почему я должен страдать из-за их ошибок? Почему я должен тратить свое время и средства?

В общем, я очень надеюсь, что все-таки случится чудо и кто-то даст втык программистам, что бы они исправили свой косяк. Или хотя бы кто-то помог привязать мне мой номер телефона к моему счету в Яндекс.Деньги (к которому я ИМЕЮ ДОСТУП!!) без лишних телодвижений с моей стороны в сторону нотариусов и прочих там бюрократических проволочек..
merzavets.ru
23 марта 2016, 10:40
Как блин все сложно, лично мне вполне достаточно авторизации по имейлу и постоянному паролю, взломают/украдут, да и ччерт с ним, эт моя проблема, у меня лично деньги на электронных кошельках живут не дольше 30 минут, мне нужно АНОНИМНО закинуть, тут же АНОНИМНО оплатить, а у меня требуют номер телефона, да не абы какой, а именно тот - который я использую в данный момент, понятно что симка не на мое имя, но тело то отслеживается в легкую, например я звоню со скайповского онлайн номера с кодом +1..... в допустим налоговую или судебным приставам и езжу им по ушам что я типа в Майами в данный момент, они видят телефонный код и плюют на мои поиски, типа всеравно безтолку ноги бить, а тем временем сроки давности по штрафам проходят...,а какая к чертям анонимность если ты своим номером тела машешь как красным флагом...
В общем пришлось отказаться от Яндекса :(
slp474
31 марта 2016, 11:13
Кошелек можно пополнить с привязанных к нему российских номеров Билайна, МегаФона, МТС, Tele2........... почему вылезает такая надпись, при пополнении с мобильного??
ifhbg2231
18 мая 2016, 14:29
Здравствуйте,мою симкарту заблокировали,она уже недействует а возможности приехать к вам у меня нет,почему я не могу вывести деньги с кошелька едь я же имею к нему доступ или я должна свои деньги подарить вам? ведь к нотариусу заверять документы платить, плюс курьером доставлять тоже платить,почему же я не могу подтвердить свои паспортные данные и вывести свои деньги?
Рамзес Кольцов
8 июля 2016, 09:53
У меня такая проблема. Платежный пароль забыл, а номер который был привязан к счету, давно утерян, и возможно аператор уже отдал его в пользование другому лицу. Так что восстановить ни пароль, ни номер, нереально. И спрашивается как быть?
Яндекс.Деньги
8 июля 2016, 18:22
Рамзес Кольцов,
восстановить платежный пароль можно с помощью кода восстановления, который вы создали при регистрации или с помощью привязанного телефона. Если номер телефона уже нет возможности восстановить и код восстановления не помните, то остается только подать нам заявление на восстановление доступа: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523432.
kolgotkin1
5 августа 2016, 20:07
твари
nugall97
14 августа 2016, 20:09
А что делать если старого номера уже нет, а привязка стоит и оплачивать как то надо
Яндекс.Деньги
15 августа 2016, 15:38
nugall97,
в этом случае изменить номер телефона можно по заявлению — отправить документы можно почтой, передать через агента или написать заявление у нас в офисе: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523432. 
nikis.by
3 ноября 2016, 19:53
Яндекс.Деньги,

А можно ли изменить номер телефона, введя новый и подождав 30 дней?
Или привязанный к Яндекс-деньгам номер все равно останется прежним, то есть не поменяется?
Мекке Абишева
5 сентября 2016, 00:10
В мае 29числа перечислила на Яндекс деньги 500 руб почему то  они не попали на мой счет хотя он у меня открыт А мне прислали  смс деньги печислены на счет 4738, хотя у  на меня на яндекс деньги  и кошелек исчет 410014119055688Ю но деньги мне так и не вернули.
bor.samar
16 января 2017, 16:35
Здесь можно подключиться к мобильному банку?

Аня Ляскина
17 января 2017, 05:39
Zdravstvuyte, pomogite mne pojaluysta.....ya uteryala nomer, k kotoromu bil privyazan koshelek v yandekse.....teper ne mogu ego izmenit na noviy, chtob eto sdelat pishet  vosstanovit dostup, i pishet chto otsilaetsya kod...no tolko na tot nomer kotoriy uteryan.......chto mne delat???
Яндекс.Деньги
19 января 2017, 16:49
Аня Ляскина,
уже пробовали уточнять у оператора про возможность восстановления номера? Поменять номер  можно в настройках кошелька  с помощью старого номера или кода восстановления. Если номер восстановить нельзя и кода восстановления нет, то по заявлению: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523432. Аня, если кошелёк идентифицирован, заявление можно подать онлайн — напишите для этого нам на bloghelp@yamoney.ru. 
pisakoff2014
19 января 2017, 16:22
а именно????????????????????
liliyamemetova2016
3 февраля 2017, 23:25
пополнила в терминале яндекс деньги на номер телефона и теперь не могу найти эти деньги что делать дальше? обращалась в службу пишут что деньги привязаны по номеру телефона выдают 4 цифры незнаю куда их вводить.
Обновлено 3 февраля 2017, 23:27
tamara.gneusheva
6 марта 2017, 10:00
В яндекс-паспорте стоит новый номер телефона, а в яндекс-кошельке - старый, который надо удалить. Нажимаю рядом с телефоном на "изменить" - всплывает  "получить пароль". который отправляют на старый номер. Какой-то заколдованный круг.
tamara.gneusheva
6 марта 2017, 10:12
А где находятся Ваши офисы,кроме Москвы?
tamara.gneusheva
6 марта 2017, 10:43
Почему-то в мобильном банке смена телефонных номеров прошла без всяких преград,легко и просто. Берите пример, и не мотайте людям нервы.
happynoldr707
31 марта 2017, 04:44
Вопрос простой, я из Казани закинул денег на яндекс деньги со своей карты сберовской, но как оказалось номер привязан к чндекс кошельку старый , а вот к аккаунту новый , старый номер телефона давно заблокирован , могу ли я каким либо образом получить доступ к своему кошельку не выезжая в москву ? Есть же номер основной который привязан к аккаунту. Собственно нашел офис в Казани . Смогу ли я там предоставить паспорт чтобы мне сменили номер яндекс денег на такой же как у основного аккаунта ?
Обновлено 31 марта 2017, 04:46
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 марта 2017, 11:21
happynoldr707,
С помощью телефона, привязанного к аккаунту, можно восстановить доступ к почте, для подтверждения операций с кошелька служит телефон, привязанный именно к Яндекс.Деньгам. Попробуйте восстановить старую сим-карту у сотового оператора, если же это не получится, необходимо подать заявление в офисе Яндекс.Денег . В Казани, к сожалению, нет нашего офиса.
vyacheslavtovarov
2 июля 2017, 11:32
Аккаунт яндекс привязан у меня к одному номеру, а для восстановления платтежного пароля смс высылается почему-т о на старый номер, который уже давно не привязан и доступа к которому у меня тоже давнно нет
​​​​​​​как восстановить платежный пароль??
Халимов
18 августа 2017, 11:31
успех
Танюшка Шавкунова
22 декабря 2017, 16:51
Муж потерял сим карту и номер Яндекс кошелька привязан к тому номеру. Теперь деньги не может без сим ки снять. А сим ку не восстанавливают. Нужен код,чтоб снять деньги.Что делать не знаем. Подскажите. 
Танюшка Шавкунова
22 декабря 2017, 16:53
Муж привязал свой телефон к Яндекс кошельку. Симку потерял,её не восстанавливают. Без кода он не может снять деньги и перевести ни куда не может. Как быть? Подскажиже!
Наталья Фрицковская
6 февраля 2018, 12:29
Подскажите, указала как номер кошелька Яндекс свой номер телефона на сайте etxt.ru. Вывела на него деньги, а теперь не могу понять, как мне зайти в свой кошелек. Ваша система пишет, что мой номер уже привязан к 10 номерам.... как это понимать?
KDM2006
20 февраля 2018, 13:00
не приходит sms с кодом во время привязки телефона. 
что делать? 
уже 1,5 час прождал?
udalov.evgeni
4 апреля 2018, 14:23
у меня привязано два номера,основной в данный момент не работает,как можно перейти на второй без всяких смс и кодов?
sirazetdinov.s.ilnar
3 июня 2018, 21:00
Добрый день. не могу привязать новый номер к яндекс. Деньги , так как у меня старая симка заблокирована и код приходит на старую симку , что бы отвязать 
Sco4
30 августа 2018, 05:11
Хочу пополнить счет яндекса с телефона , он мне пишет , что мой номер не привязан к счету , не могу разобраться 
feanah
9 декабря 2018, 18:32
Не хочу привязывать номер телефона к счету. Мне неудобно ходить за телефоном, вставать из-за компьютера, чтобы сделать копеечную покупку. Для другого я яндекс-кошелек не использую. Какого ......... меня стало выкидывать вместо формы оплаты на привязку телефона. С каждым разом ваши сервисы все хуже и геморройнее становятся. Уймите уже ваших креативщиков.
super-vladguy2017
17 декабря 2018, 17:45
Мужики подскажите, что делать если при оплате в терминале я ввёл вместо номера кошелька свой номер привязанный БЕЗ 8. То мне деньги придут или там надо было 8 указывать? И да, терминал чек не выдал! 
SEGA СЕРЫЙ
вчера, 15:11
89874006891