Привязка телефона к счету в Яндекс.Деньгах

Хотите облегчить себе восстановление платежного пароля? Привяжите свой мобильный телефон к счету в Яндекс.Деньгах.

После того, как вы укажете номер своего телефона и подтвердите привязку кодом из SMS, восстановить забытый платежный пароль станет гораздо проще.



Если вы забудете платежный пароль, вам достаточно будет отправить запрос на его восстановление через сайт Яндекс.Денег. После обработки вашего запроса (это займет не более одного рабочего дня) мы вышлем на привязанный номер SMS c одноразовым кодом, необходимым для того, чтобы аннулировать забытый пароль и сразу же установить новый.



Расскажите о нашем сервисе самым забывчивым из ваших друзей. Привязка телефона — это бесплатная услуга Яндекс.Денег, позволившая нам существенно упростить процедуру восстановления платежного пароля, не поступаясь требованиями безопасности.



Елена Трускова, уже привязала номер своего телефона к счету