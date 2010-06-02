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Яндекс ищет стартапы

Пост в архиве.

Мы постоянно ищем таланты – организовали конкурс «Интернет-математика» (http://company.yandex.ru/academic/grant/), открыли Школу анализа данных (http://shad.yandex.ru/), приглашаем студентов на стажировку (http://company.yandex.ru/job/intern/). Теперь мы хотим наладить системное взаимодействие со стартапами.
 
Яндекс ищет команды, разрабатывающие новые технологии, приложения и сервисы (веб, десктопные и мобильные). Мы рады будем предоставлять API наших сервисов и не имеем ничего против использования API и графа связей социальных сетей. Мы выделили направления работы, которые интересуют Яндекс, и приглашаем всех, кто занимается проектами в этих направлениях, поговорить с нами об этом.

Вот список этих направлений:
- новые модели бизнеса в интернете, новые сервисы, популярные у широкой аудитории;
- мультимедийные технологии (распознавание лиц, штрих-кодов, объектов на картах, 3d моделирование объектов для карт, анализ и синтез речи и пр.);
- все, что связано с определением местоположения пользователя (для навигации, социальной активности, определения дорожной ситуации) с использованием или без использования геоинформационных данных Яндекса;
- анализ, структурирование персонального (почта, подписки и пр.) и общего информационного потока (новости, блоги и пр.), например, с использованием технологии извлечения данных;
- методики изучения поведения пользователей в интернете, рекламные технологии;
- новые интерфейсные решения веб-сервисов и приложений;
- обработка и представление персональных данных в различных областях (финансы, медицина, документы и пр.).
 
Яндекс проведет ряд дней открытых дверей (под названием Яндекс.Старт), для участия в которых мы пригласим авторов самых интересных для нас проектов. В отборе команд нам помогут стартап-сообщества. Мы уже договорились о сотрудничестве со StartupPoint, бизнес-инкубатором ВШЭ, GreenfieldProject, бизнес-инкубатором АНХ.

64 комментария
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gabrazil
26 ноября 2015, 17:48
А вот мы интернетвещание налаживаем. Стартап эта, нет?
kyolkina
26 ноября 2015, 17:48

пришлите описание своей идеи на yandex@startuppoint.ru


и о том, как все будет происходить, читайте тут: http://startuppoint.ru/blog/startuppoint-news/28243.html

Bazzilic
26 ноября 2015, 17:48
Вы собираетесь сотрудничать с Научным парком МГУ?
Яков
26 ноября 2015, 17:48

Что-то я не совсем уловил, а для чего конкретно вы ищите стартапы?
Словосочетание "системное взаимодействие" как-то неоднозначно определяет суть взаимоотношений.

entonw
26 ноября 2015, 17:48
вот ешо одно учереждение которое может вам помоч. http://fund74.ru/ Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Челябинской области
ivpoed
26 ноября 2015, 17:48
Эх... мои стартапы не подходят =(
AxNo
26 ноября 2015, 17:48

))


мои тоже


но думаю что много не потеряем, а вот гемора можно поиметь много

alexx-design
26 ноября 2015, 17:48

Персональные данные в России с 2011 года жестко защищаются, особенно в медицинской области. Какой здесь интерес у Яндекса, если распространение этих данных запрещено?


 


p.s.: не по теме...  вот здесь в комментариях под кнопкой "ОК" есть флажок "у себя" - это что значит?  не нажимаю из подозрений, что это "у себя" начнет мне гадить в почту и я не найду где это отменить...

xorax
26 ноября 2015, 17:48

Написал неделю назад. Ни ответа, ни привета.

Olga
26 ноября 2015, 17:48

Вы написали на адрес yandex@startuppoint.ru?

xorax
26 ноября 2015, 17:48
нет, на ventures@yandex-team.ru
Petrovalsiti1981
10 июля, 13:04
Olga,
Добрый день. Хотел предложить новый сервис от Яндекс, онлайн поиск перевозчика или груза. Вот мой стартап ZDVEZET.COM
gaudeamus-omskcity
26 ноября 2015, 17:48

Набрать из ЯКа сотню-другую коряво сделанных полузаброшенных интересных проектов и всё...

???

a.shaizat
29 октября 2016, 16:50
Поиск в активном статусе на сегодняшний день ?
Jobs@ipads.pro
8 июня 2017, 10:49
Не буду участвовать! Создам продукт самостоятельно! Просто, хочу, чтобы Яндекс знал, что я ориентируюсь на них! Мой сервис  во многом будет взаимодействовать с сервисами Яндекса! 

ЕВ
24 ноября 2017, 08:02
Добрый день. Я придумал интернет портал, пока которому нет аналогов. С кем можно связаться чтобы обсудить эту идею и в дальнейшем воплотить её в жизнь?
rodnoi2017
5 февраля, 15:01
ЕВ,
С Сатаной!
Дмитрий Индирейкин
23 февраля 2018, 22:05
Это ещё работает??? Есть как всегда мега идея и как раз профиль Яндекса, кому только вот она нужна за деньги...
Pawlin1945
26 февраля 2018, 22:28
У меня идея для почты : думаю нужно сделать анимацию , когда открываешь письмо. 
Можно сделать конверт, который открываетса и от туда вылезает письмо с тем , что отправили . Это будет смотреться эффектно и будет создаваться впечатление , как будто ты открываешь настоящее письмо !
av-stil
22 марта 2018, 09:29
Я так понимаю данное объявление, как и само направление давно уже не живет?
Александр Коробков
11 апреля 2018, 16:35
Добрый день, подскажите, данный блог ещё актуален, можно ли по адресу yandex@startuppoint.ru направить свою идею сервиса?
sergey.ntrt
17 июня 2018, 16:46
А где гарантия, что Вы выслушав мою идею, просто не заберете ее и не реализуете сами, без меня?
rodnoi2017
5 февраля, 15:04
sergey.ntrt,
Поздно встрепенулся.Яндекс тебя по айпи найдёт,род ногти тебе иголки загонит и ты все свои идеи им расскажешь и все бумаги их подпишешь!
evgeny.ryumshin
25 августа 2018, 13:40
Здравствуйте! У меня есть хорошая идея, но нет возможности ее ревлизации, так как не обладаю инструментами программирования.Инвестиции нужны в то что бы прописать прилажение и дать рекламу.С кем можно это обговорить.
Обновлено 25 августа 2018, 13:40
valera14.100
26 августа 2018, 18:06
Яндекс, ты меня поражаешь.


Яндекс: парни вот вам сайт для ваших идей, будем рассматривать.
Я: так, щас зайдём, посмотрим......, Наверное ещё загружается.... Хм, наверное не оптимизировали... 
Яндекс: "Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта startuppoint.ru."
Я: .........
ndarmits
21 сентября 2018, 10:55
Есть идея создания нового сервиса. Уверен что он будет очень востребован каждый день.
Viktor
21 ноября 2018, 00:10
Хотите классный старт Тап или коммерческую идею? Короче выходит много игр которые не озвучены, и многие игроки русско язычные (ленивые) типо я бы в нее поиграл да нет озвучки. У нас есть синтезатор голоса  Алиса и говорила итд ИТП.  Просто сделать программу которая любую игру озвучит на русский, пробовать по подписке. Подписка 300р в месяц норм цена. В 2000годах и одноголосой озвучкой радовались. Я уверен будит большой спрос.
marinaklepinina
29 ноября 2018, 05:42
На платформе Яндекс поисковика либо сайта , создать интернет ресурс на котором женская часть населения сможет общаться между собой, также там можно будет размещать рекламу и платные услуги. В интернет пространстве очень много групп и всяческих сообществ которые пытаются помочь девушкам справиться с разными ситуациями . Но я предлагаю карденально другую услугу. Если вас за интересует , то я готова поделиться идей  сервиса.
Руслан Маратович
31 декабря 2018, 11:05
У меня есть отличная идея по созданию экрана блокировки смартфонов,планшетов,ПК.Идея состоит не в цифровом варианте блокировки и не в двухфакторной идентификации и т.д. А сделать в виде кубиков разноцветных,которые меняются в течение времени по выбору пользователя.Например два жёлтых,один синий,четыре зелёных и один красный.Оцените идею,думаю будет рентабильно.С Наступающим!!!!
andreyshubin777
26 января, 20:49
Здравствуйте, сейчас сидим в баре с друзьями пьём пиво, и у нас возникла идея создать приложение яндексэкскорт услуги, такое возможно? Было бы прекрасно. 
rodnoi2017
5 февраля, 15:07
andreyshubin777,
Совсем вы там что ли ахуели?
Никита Анашин
30 января, 23:28
Есть отличная идея, по разработке интернет-приложения, но нету хорошей команды и должного финансирования. Уверен, что вас могло бы это заинтересовать. Как можно с вами связаться?. Спасибо
sharipovhamid
1 февраля, 22:34
Здравствуйте. У меня интересная идея для вас. Новая услуга можете принести очень хорошие день без большой вложений. За идею Гонорар даёте ? 😊
AXEL UN
6 февраля, 03:39
Меня завут Алексей я к програмированию не имею отнашения но  у меня появилась идея:При покупки продуктов наводишь мобильный телефон на состав а приложение выдает всю информацию о еее ,колличестве и вреде организму. Думаю это приложение заинтересует многих,если заинтересовало и ВАС  то конечно как человек не богатый я буду надеятся на Вашу честность и порядочность. (89528086310)
Ket4ubrod
28 февраля, 12:49
Доброго времени суток. очень хотелось поинтересоваться, что необходимо мне для выдвижения своей идеи для стартапа? Это должен быть готовый проект? Но если проект достаточно сложный для работы одному, но достаточно серьезный что бы попросту забыть то, чего так не хватает многим для того что бы назвать 2019 год, действительно ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТНАДЦАТЫМ? Как поступить если есть действительно серьезная идея для стартапа, которая, возможно как раз ровно и плавно войдет в строй, в ногу со временем, а возможно даже позволит прибавить шагу, но практически нереальна для создания самому? Идея должна принести колоссальное преимущество пользующимся и пропорционально большую прибыль компании, но есть некоторые затруднения, такие как отсутствие достаточного финансирования, отсутствие некоторых членов необходимой команды и отсутствие влияния собственно имени. Прошу, по возможности, помочь с направлением моих мыслей и идей в нужное русло. Буду ждать ответа, спасибо за уделенное внимание.
FarOuter495
13 марта, 19:45
Здравствуйте, есть идея! Хочу продать ее яндексу. Нужна уверенность ...
Иван Иванов
18 марта, 19:37
FarOuter495,
Вам ответили?
FarOuter495
13 марта, 19:53
Здравствуйте, есть идея!( подстать яндексу) Хочу продать ее . У неё огромный Потанцеал и много рабочих мест, хорошая прибыльность, и увеличения посещаемости яндекс ресурсов. Нужна уверенность ... что после описания идеи ( я получу желаемое ) идея сырая но даже на этом этапе ( не имеет аналогов ) не где !
avvll
15 марта, 07:16
все говорят погугли , а КАК БУДЕТ С ЯНДЕКС ?
Иван Иванов
18 марта, 19:40
Есть идея стартапа не имеющая аналогов! Придуманное приложение скачают 90 процентов собственников смартфонов
arsenal-kmk1005
23 марта, 18:25
Хочу предложить яндексу разместить рекламу по поводу координат точки место встречи, мое местоположение, нужно показать рекламу людям, как можно этим пользоваться, быстро, удобно и правильно, назначать место встречи, показать где вы находитесь в данный момент. Этого очень многие не знают и не знают, как этим пользоваться, покажите в теле- рекламе.
89296338524 Евгений.
viach.zotov
24 марта, 20:00
Есть идея нового приложения небольшого но очень полезного в каждом городе и даже в деревне
izychi-vse@mail.ru
15 апреля, 11:45
Приветствую! Меня зовут Денис. У меня есть идеи для Яндекса прошу их рассмотреть! Яндекс шиномонтаж но не простой а с хранением шин и колес, он будет особенным потому как Яндекс шиномонтаж будут принимать на хранение и мыть перед хранением шины и колеса брать за это определенную плату и при выдаче колес предлогать сторонние услуги в роде чернеения шин и т.п. т.к. люди хорошо знают яндекс большая часть россии по крайней мере будут обращаться именно к вам, Яндекс шиномонтаж будет ярко выделен на фоне других фирм конкурентов особенным оформлением , есть так же и возможный вариант названия «ЯНДЕКС ШИНА» я очень хочу сотрудничать с вами и по этому еще раз хочу что б это предложение было рассмотрено 
Амон Султонов
28 апреля, 20:00
Здраствуйте создавайте приложения такси на мотоциклах и вызовите мотоциклистов думаю клиентов норм будет
grazi_men@mail.ru
1 мая, 06:19
Амон Султонов,
Вам ответили или нет
Iganik23
11 мая, 10:11
У меня есть стартап, точнее идея, аналогов нету, ваш ресурс с лёгкость её может воплотить, излагать даже в кратце в письме не буду, ибо идея на миллионы и готов её обсудить лично. 
Уверен, вам она понравиться. 


Телефон для связи +375296688966 Константин. Почта iganik23@yandex.ru 
tustakuri@gmail.com 
Обновлено 11 мая, 10:12
Игорь Журавлевич
10 июня, 22:48
Я хотел бы предложить открыть компании яндекс. Яндекс мобайл мойки по всем крупным местам скопленния а/с. Т. е мобильные мойки авто! Далее: яндекс шиномонтаж., яндекс блоготворительность., яндекс помощь в чем все так нуждаються! 
 
vovaloktaev
19 июня, 16:45
Есть хороший вариант сделать новый вид платных услуг в яндекс 
Он будет связан с "яндекс.музыкой"
vovaloktaev
19 июня, 16:54
у меня есть идея, возможности и желание сделать новый вид услуг в вашей компании
Но всегда есть одно "но"
Нужно финансирование.
И то понадобится оно только на рекламу и финальный шаг
Звоните, пишите
Vloktaev77@gmail.com
8(999)877-32-92
vovaloktaev
19 июня, 17:07
vovaloktaev,
Идея простая и легко исполнима на пробном уровне. 
P.s. Не хочу предлагать идею другим компаниям 
federmeeray
26 июня, 16:47
vovaloktaev,
Позвонили? Написали?
kambaev.ahmed
27 июня, 14:04
Куда можно обратиться с идеей?
vladimirsfedotov
2 июля, 23:31
Есть хорошая идея
evb1919
11 июля, 10:31
Есть идея создания площадки, типа агрегатора. Только в производственной сфере. Готов обсуждать. Здесь ест-но подробностей писать не буду. 
Обновлено 11 июля, 10:29
alekseygirkalo
13 июля, 10:57
Здравствуйте,  есть ,как мне кажется,идея для продвижения товаров.  Куда можно написать? 
n5alavat
24 июля, 22:34
Здравствуйте, а статья актуальна?
Стартапы нужны?
Михаил Попов
29 июля, 08:30
Доброго дня, здравствуйте. 
Скажите пожалуйста, возможно ли предложив идею, получать дивиденды с прибыли? Добавив пару сервисов в Яндекс навигатор, пользователи захотят за них платить по 10-20 руб. в месяц. Реализовав  это, люди начнут экономить  время и получат тот комфорт к которому привыкли.


Попов Михаил
pselubshin@yandex.ru 
Дмитрий Терёхин
31 июля, 00:08
Сделайте в навигаторе аудио гид по городу 
info@gsk-design.com
3 августа, 11:20
Доброго времени суток, меня зовут Целестин, я руководитель студии дизайна интерьера GSK (gsk-design.com) есть идея создания приложения в сфере дизайнера интерьера (ЯндексИнтерьер), убежден, что это облегчит жизнь и архитекторов-дизайнеров и людей в целом.
riddik18555
11 августа, 14:13
прошу сделать прозрачные обои) мне кажется прикольно будет. Или туманинные но вид рабочего стола
NSA3991
19 августа, 22:09
Есть идея для приложения на телефон, которая будет популярная как фецйап или даже лучше.
spb@prodychet.ru
21 августа, 12:33
Есть идея офлайн рекламные места - тема огонь
spb@prodychet.ru
21 августа, 12:34
ivanov280889@gmail.com
spb@prodychet.ru
28 августа, 19:02
Здравствуйте, меня зовут Леонид! Вы ищете новый стартап? Есть идея рекламных площадей оффлайн  (улица) широкая целевая аудитория + полезное создание дополнительной инфраструктуры для развития более здорового образа жизни общества (постояных круглосуточных пользователей площадок более 2млн в 1 городе, характерные категории портретов клиента) + Взаимодействие с Государством и возможная подддержка.  Это точно интересная тема. Готов обсудить при встрече. Живу в Санкт - Петербурге 