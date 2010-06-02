Яндекс ищет стартапы

Мы постоянно ищем таланты – организовали конкурс «Интернет-математика» (http://company.yandex.ru/academic/grant/), открыли Школу анализа данных (http://shad.yandex.ru/), приглашаем студентов на стажировку (http://company.yandex.ru/job/intern/). Теперь мы хотим наладить системное взаимодействие со стартапами.



Яндекс ищет команды, разрабатывающие новые технологии, приложения и сервисы (веб, десктопные и мобильные). Мы рады будем предоставлять API наших сервисов и не имеем ничего против использования API и графа связей социальных сетей. Мы выделили направления работы, которые интересуют Яндекс, и приглашаем всех, кто занимается проектами в этих направлениях, поговорить с нами об этом.



Вот список этих направлений:

- новые модели бизнеса в интернете, новые сервисы, популярные у широкой аудитории;

- мультимедийные технологии (распознавание лиц, штрих-кодов, объектов на картах, 3d моделирование объектов для карт, анализ и синтез речи и пр.);

- все, что связано с определением местоположения пользователя (для навигации, социальной активности, определения дорожной ситуации) с использованием или без использования геоинформационных данных Яндекса;

- анализ, структурирование персонального (почта, подписки и пр.) и общего информационного потока (новости, блоги и пр.), например, с использованием технологии извлечения данных;

- методики изучения поведения пользователей в интернете, рекламные технологии;

- новые интерфейсные решения веб-сервисов и приложений;

- обработка и представление персональных данных в различных областях (финансы, медицина, документы и пр.).



Яндекс проведет ряд дней открытых дверей (под названием Яндекс.Старт), для участия в которых мы пригласим авторов самых интересных для нас проектов. В отборе команд нам помогут стартап-сообщества. Мы уже договорились о сотрудничестве со StartupPoint, бизнес-инкубатором ВШЭ, GreenfieldProject, бизнес-инкубатором АНХ.