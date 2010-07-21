Не пропускайте важные события
21 июля 2010, 14:48
Что делать с важными приглашениями, чтобы не забыть о них? Вариантов множество: например, записать на бумажку. И непременно её потерять. Ещё можно скопировать из письма текст события и сохранить его в Яндекс.Календарь. Но иногда невыносимо лень нажимать много кнопок только ради сохранения информации о какой-то встрече (особенно если уверен, что никогда о ней не забудешь). А лень, как известно, — двигатель прогресса.
Мы добавили в Яндекс.Почту новую интересную возможность: события, на которые вас приглашают в письмах, можно заносить в Яндекс.Календарь всего в один клик. Календарь же в свою очередь заблаговременно предупредит о наступлении события по электронной почте или по sms.
Выявлением событий занимается «брат» робота, трудящегося в Яндекс.Новостях. Новостной робот ищет, анализирует и группирует информацию о событиях, датах, персонах и других фактах.
В Почте же поиск событий осуществляется во время показа письма: робот ищет в нём даты, а потом проверяет, не является ли найденное ненужной для пользователя информацией (например, события вроде «до 10 января скидки!» или уже состоявшиеся в прошлом). Предложения, прошедшие фильтрацию, робот делит на части: дата, время, адрес и название мероприятия. Всё это происходит при загрузке письма — меньше, чем за 100 миллисекунд!
В случае успешного обнаружения, под текстом письма выводится информер с предложением добавить событие в Календарь. Если был распознан адрес — вы увидите его на карте.
Сразу скажем, что беспокоиться насчёт приватности не стоит: роботу ваши события совершенно не интересны — сразу после показа письма, он моментально забудет всё увиденное.
Определение событий в письмах на данный момент работает только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса, о которой мы писали в понедельник — следите за обновлениями!