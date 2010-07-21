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Не пропускайте важные события

Часто ли вам присылают по почте приглашения на события или встречи? Нам — часто.

Что делать с важными приглашениями, чтобы не забыть о них? Вариантов множество: например, записать на бумажку. И непременно её потерять. Ещё можно скопировать из письма текст события и сохранить его в Яндекс.Календарь. Но иногда невыносимо лень нажимать много кнопок только ради сохранения информации о какой-то встрече (особенно если уверен, что никогда о ней не забудешь). А лень, как известно, — двигатель прогресса.

Мы добавили в Яндекс.Почту новую интересную возможность: события, на которые вас приглашают в письмах, можно заносить в Яндекс.Календарь всего в один клик. Календарь же в свою очередь заблаговременно предупредит о наступлении события по электронной почте или по sms.

Выявлением событий занимается «брат» робота, трудящегося в Яндекс.Новостях. Новостной робот ищет, анализирует и группирует информацию о событиях, датах, персонах и других фактах.

В Почте же поиск событий осуществляется во время показа письма: робот ищет в нём даты, а потом проверяет, не является ли найденное ненужной для пользователя информацией (например, события вроде «до 10 января скидки!» или уже состоявшиеся в прошлом). Предложения, прошедшие фильтрацию, робот делит на части: дата, время, адрес и название мероприятия. Всё это происходит при загрузке письма — меньше, чем за 100 миллисекунд!

В случае успешного обнаружения, под текстом письма выводится информер с предложением добавить событие в Календарь. Если был распознан адрес — вы увидите его на карте.



Сразу скажем, что беспокоиться насчёт приватности не стоит: роботу ваши события совершенно не интересны — сразу после показа письма, он моментально забудет всё увиденное.

Определение событий в письмах на данный момент работает только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса, о которой мы писали в понедельник — следите за обновлениями!
35 комментариев
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Алексей
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо!
Anodonta
26 ноября 2015, 17:42
Пожалуйста, не внедряйте это в старый интерфейс почты.
Пусть там будет просто нормальная почта ;)
IGORyok1992
26 ноября 2015, 17:42
Ааа спасибо)) это просто мегаудобно. А будет интеграция с мобильными яндекс-картами и почтой? Правда, я пока не придумал как - но это ваша работа) 
sergey.moskalev
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо огромное!
Комментарий удалён
virtan
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо за репорт.
Поправим.
aaz
26 ноября 2015, 17:42
Вообще, надо сказать, что систему эту мы будем продолжать обучать. Если не определяются какие-то факты из тех, которые по логике вещей должны - вы пишите нам.
Е.
26 ноября 2015, 17:42
А это русский язык во всей своей красе )

Встреча состоится 15 августа 2010 в 21:00 на Невском пр., 35.

Приезжай  в гости 15 августа 2010 в 21:00 на Невском пр., 35.

Сработают.
А вот "Встречаемся" упустили )

К слова, "на Невском пр" тоже необычное указание адреса.
zlaya-rifma
26 ноября 2015, 17:42
 

Подтверждаю Вашу встречу в компании Merck Sharp & Dohme Idea Inc.  в среду, 30 июня  в 14 -00.


Адрес: м. Киевская, Площадь Европы, д. 2 (здание гостиницы Radisson SAS Славянская), не Центральный вход, а со стороны набережной – над входом Вы увидите вывеску MSD  (Merck Sharp & Dohme).



вот в такой форме тоже не словился адрес и прочее.
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Конкретно это предложение проверим.

Но вообще мы не предлагаем заносить события из прошлого.
zlaya-rifma
26 ноября 2015, 17:42
ну это я для примера, так как новых таких у меня еще нет)
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Формально здесь нет события.
Скорее всего, о самом событии вам стало известно из предыдущего письма, личной встречи или по телефону.

Робот, который ищет события, узнает их, в том числе, и по наличию нескольких признаков (событие, ключевые слова, адрес, дата и т.п.).

Просто "Приходи..." и другие похожие варианты - не являются событиями. С точки зрения робота.
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Никак. И в ближайшее время мы не планируем искать события в текстах на других языках.
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Русский бы выучить...
mazim2
26 ноября 2015, 17:42
что мешает мне самому определять, что я хочу занести в календарь и что может послужить информацией для встречи, зачем усложнять, просто поставьте по умолчанию, и если я посчитаю это нужным, тогда перекину в календарь.
Михаил Шувалов
26 ноября 2015, 17:42
Аналогично. Пробовал и в бете, и в нео2009. Не вытаскиваются события.
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Михаил, спасибо. )
vgostinicy
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо)
medbrats
26 ноября 2015, 17:42
Теперь не пропущу
alexx-design
26 ноября 2015, 17:42
ужас какой, значит если мне придет какой-нить спам с приглашением на гей-тусовку в Лондоне, то яндекс решит, что я собираюсь на нее идти и будет вываливать мне Директы по гейклубам до тех пор, пока не откопает в моей почте что-нибудь поинтереснее? >_<
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Перед тем как отвечать, я хотел бы попросить Вас переслать мне спам, о котором вы говорите. Мы посмотрим как он против вашей воли попал во Входящие.
alexx-design
26 ноября 2015, 17:42
Значит он работает только из папки "Входящие"?
А из папок "работа" и пр.?  Или из всех, кроме папки "Спам"?
И даже если я открою письмо в папке "Спам", Яндекс не запустит механизм поиска событий в интернете и не выдаст возможность добавить это в календарь?  :-)
sidorares
26 ноября 2015, 17:42
он работает в момент просмотра письма, с Директом не связан и без спроса в календарь сам ничего не добавит.
alexx-design
26 ноября 2015, 17:42
теперь понятно :)
Комментарий удалён
sidorares
26 ноября 2015, 17:42
в событии должна быть будущая дата в каком-то виде (1-е января, следующий четверг, восьмое марта)

Вот это определится: 
Конференция пройдет 15 января 2011 по адресу ул Нахимова 7, не опаздывать. 
Жду тебя 25/07/2010 на 13 линии, 56.
Твое интервью пройдет 1-го августа в центральном офисе ПТУ №1 по адресу: пр. Идиотов, 17-а

спасибо за примеры, будем улучшать
Krassus
26 ноября 2015, 17:42
МОЛОДЦЫ.
flyds
26 ноября 2015, 17:42
У вас случайно не найдется какого-нибудь API, чтобы подобную фичу прикрутить скажем к доске объявлений или форуму? Чтобы к примеру при добавлении объявления можно было отправить к вам на сервер, робот бы обработал и если есть адрес какой-нибудь, то вернул бы координаты на карте. 
vvvas
26 ноября 2015, 17:42
Ну так это вопрос к яндекс.картам, а там такое (вернуть координаты по адресу) уже есть. Прикручивайте куда хотите.
Vydra
26 ноября 2015, 17:42
Не обрабатывает в принципе:
Привет!
приходи на следующей неделе на встречу СитиКемпа. м. Горьковская, ул. Саблинская д.25, 29 июля в 15:00

Адреса допускаются просклоненные?
Дата прописью?
Мероприятия на весь днеь как?
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Добрый день. Да. это событие не берется.
Поправим. Спасибо.

Адреса можно склонять.
Даты в любом виде.
Мероприятия на весь день тоже должны обрабатываться.
eviGL
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо, классная тема =)
Увидел в деле ещё когда  не знал об её существовании. Был поражён. И ещё карту сразу предлагает. Потрясно =)
Е.
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо )

Если будут примеры событий, на которых не сработало, - пишите.
trminator
26 ноября 2015, 17:42

Не сработало:


 


Уважаемый Виталий!

Приглашаем Вас на обед, который состоится 30 июля 2010 года в 13:30 по

адресу: пр. Ленина, 31, каб. 301.

Е.
26 ноября 2015, 17:42
Спасибо. Поправим.
ale-dolnik
26 ноября 2015, 17:42
Фича очень хорошая, вот если бы ещё настройки были что отлавливать - сам бы настроил
Фраза не подхватывается:
* Предлагаю собраться в 17:00 во вторник 21.12.2010 для обсуждения проекта.
Зато следующая фраза работает:
* Предлагаю встретиться в 17:00 во вторник 21.12.2010 для обсуждения проекта.

alexisalexandroff
1 ноября, 16:00
Приветик