Видеоверсия встречи RISSPA в Яндексе

8 июля в Яндексе состоялось собрание участников RISSPA – ассоциации профессионалов в области информационной безопасности.

Все доклады были посвящены различным аспектам защиты вeб-приложений. Так, Тарас Иващенко, работающий в службе информационной безопасности Яндекса, рассказал о собственной методике автоматизированного поиска уязвимостей вида DOM-based XSS. А Дмитрий Евтеев из компании Positive Technologies поделился своим взглядом на использование технологии Web Application Firewall для защиты вeб-приложений.

Сегодня вы можете посмотреть видеоверсию этого мероприятия.

Подробнее о встрече читайте на сайте RISSPA.

Юлия Симутенко, обучаем и развиваем