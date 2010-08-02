API Я.ру (бета)

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Мы — разработчики Яндекса — внимательно слушаем, о чём нас просят пользователи, а также другие разработчики. Конечно, мы не всесильны и не можем обеспечить счастья сразу всем, но нам очень приятно, когда получается сделать что-то хорошее. Вот как сегодня. Мы начинаем публичное бета-тестирование не одного, а сразу двух сервисов:
- API для нашего любимого блогохостинга — Я.ру,
- сервиса OAuth-авторизации для этого и других наших API.
Разрабатывая их, мы не только придерживались принципов открытости и соответствия стандартам, но и дали себе волю заметно поднять «градус гиковости» — API строится на самых модных технологических принципах.
Авторизация — это начало работы с API, с неё и начнём. В качестве стандарта мы выбрали OAuth 2.0. Несмотря на то, что он пока только черновик, мы решили реализовать его по очень простой причине — это открытый стандарт, который собираются поддерживать самые развитые технологические компании мира. Его предыдущие версии реализованы, например, в Google и Twitter. Мы надеемся в будущем поддержать этот вид авторизации в других наших API, например — в Фотках (да-да, мы слышали, что вы жаловались на их сложную авторизацию!)
После авторизации с помощью API Я.ру можно программно просматривать и редактировать профиль пользователя, делиться ссылками, менять настроение, создавать сообщения в блогах и комментировать. Словом — почти всё, что можно делать на самом сервисе.
Структурно API построен по идеологии REST:
- весь сервис представлен в виде ресурсов, имеющих состояние,
- каждый ресурс имеет стандартный интерфейс доступа, основанный на методах и кодах ошибок HTTP,
- ресурсы используют URI для навигации по связанным частям системы,
- где можно, используются стандартные форматы представления данных и протоколы — в частности, Atom и AtomPub.
Мы выбрали REST, потому что он максимально отражает наши взгляды на то, каким должен быть API веб-сервиса. Стандартизованный интерфейс и открытые форматы дают разработчикам возможность использовать свои наработки и сторонние библиотеки для разных сервисов вместо того, чтобы писать абсолютно уникальный код для каждого. Со стороны же сервиса это сильно упрощает поддержку документации, а также, например, даёт возможность более удобно масштабировать сервисы и сочетать их друг с другом.
Это может показаться довольно сложным, поэтому, чтобы дать почувствовать, что на практике всё сильно проще, вот короткий пример кода на Питоне, который меняет настроение пользователя:
# -*- coding:utf-8 -*- from urllib2 import urlopen, Request import elementflow import lxml.etree ACCESS_TOKEN = 'f46606d61b9249078945599fb7192eb2' NAMESPACES = { '': 'http://www.w3.org/2005/Atom', 'y': 'yandex:data', } HOST = 'api-yaru.yandex.ru' def auth_request(url, body=None): '''Создаёт авторизованный объект запроса.''' return urlopen(Request(url, data=body, headers={ 'Authorization': 'OAuth %s' % ACCESS_TOKEN })) def get_link(rel): '''Возвращает URL нужного ресурса из профиля авторизованного пользователя.''' f = auth_request('https://%s/me/' % HOST) xml = lxml.etree.parse(f) namespaces = {'y': NAMESPACES['y']} links = xml.xpath('/y:person/y:link[@rel="%s"]' % rel, namespaces=namespaces) return links[0].attrib['href'] def change_mood(mood): '''Создаёт пост типа "смена настроения".''' with elementflow.xml(elementflow.Queue(), 'entry', namespaces=NAMESPACES) as xml: xml.element('category', {'scheme': 'urn:wow.ya.ru:posttypes', 'term': 'status'}) xml.element('content', text=mood) xml.element('y:comments-disabled') auth_request(get_link('posts'), xml.file.pop()) if __name__ == '__main__': change_mood(u'Тестовое настроение')
Подробнее — в документации.
Выпуская API не в виде законченного сервиса, а бета-версией, мы приглашаем тестировать его всех заинтересованных разработчиков. Нам интересно получить от вас пожелания по функционалу и сообщения об ошибках, пишите в Клуб сервиса Я.ру. И API, и протокол OAuth, который тоже находится в стадии черновика, обязательно будут меняться, будьте к этому готовы.
За дело!
Иван Сагалаев и Григорий Бакунов, гики со стажем