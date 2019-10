API Я.ру (бета)

Внимание: пост для разработчиков! Представители других профессий могут быть несовместимы с текстом и проявлять при прочтении поведенческие признаки скуки.

Мы — разработчики Яндекса — внимательно слушаем, о чём нас просят пользователи, а также другие разработчики. Конечно, мы не всесильны и не можем обеспечить счастья сразу всем, но нам очень приятно, когда получается сделать что-то хорошее. Вот как сегодня. Мы начинаем публичное бета-тестирование не одного, а сразу двух сервисов:

API для нашего любимого блогохостинга — Я.ру,

сервиса OAuth-авторизации для этого и других наших API.

Разрабатывая их, мы не только придерживались принципов открытости и соответствия стандартам, но и дали себе волю заметно поднять «градус гиковости» — API строится на самых модных технологических принципах.

Авторизация — это начало работы с API, с неё и начнём. В качестве стандарта мы выбрали OAuth 2.0. Несмотря на то, что он пока только черновик, мы решили реализовать его по очень простой причине — это открытый стандарт, который собираются поддерживать самые развитые технологические компании мира. Его предыдущие версии реализованы, например, в Google и Twitter. Мы надеемся в будущем поддержать этот вид авторизации в других наших API, например — в Фотках (да-да, мы слышали, что вы жаловались на их сложную авторизацию!)

После авторизации с помощью API Я.ру можно программно просматривать и редактировать профиль пользователя, делиться ссылками, менять настроение, создавать сообщения в блогах и комментировать. Словом — почти всё, что можно делать на самом сервисе.

Структурно API построен по идеологии REST:

весь сервис представлен в виде ресурсов, имеющих состояние,

каждый ресурс имеет стандартный интерфейс доступа, основанный на методах и кодах ошибок HTTP,

ресурсы используют URI для навигации по связанным частям системы,

где можно, используются стандартные форматы представления данных и протоколы — в частности, Atom и AtomPub.

Мы выбрали REST, потому что он максимально отражает наши взгляды на то, каким должен быть API веб-сервиса. Стандартизованный интерфейс и открытые форматы дают разработчикам возможность использовать свои наработки и сторонние библиотеки для разных сервисов вместо того, чтобы писать абсолютно уникальный код для каждого. Со стороны же сервиса это сильно упрощает поддержку документации, а также, например, даёт возможность более удобно масштабировать сервисы и сочетать их друг с другом.

Это может показаться довольно сложным, поэтому, чтобы дать почувствовать, что на практике всё сильно проще, вот короткий пример кода на Питоне, который меняет настроение пользователя:

# -*- coding:utf-8 -*- from urllib2 import urlopen , Request import elementflow import lxml . etree ACCESS_TOKEN = 'f46606d61b9249078945599fb7192eb2' NAMESPACES = { '' : http://www.w3.org/2005/Atom' , 'y' : 'yandex:data' , } HOST = 'api-yaru.yandex.ru' def auth_request ( url , body = None ) : '''Создаёт авторизованный объект запроса.''' return urlopen ( Request ( url , data = body , headers = { 'Authorization' : 'OAuth %s' % ACCESS_TOKEN } ) ) def get_link ( rel ) : '''Возвращает URL нужного ресурса из профиля авторизованного пользователя.''' f = auth_request ( https://%s/me/' % HOST ) xml = lxml . etree . parse ( f ) namespaces = { 'y' : NAMESPACES [ 'y' ] } links = xml . xpath ( '/y:person/y:link[@rel="%s"]' % rel , namespaces = namespaces ) return links [ 0 ] . attrib [ 'href' ] def change_mood ( mood ) : '''Создаёт пост типа "смена настроения".''' with elementflow . xml ( elementflow . Queue ( ) , 'entry' , namespaces = NAMESPACES ) as xml : xml . element ( 'category' , { 'scheme' : 'urn:wow.ya.ru:posttypes' , 'term' : 'status' } ) xml . element ( 'content' , text = mood ) xml . element ( 'y:comments-disabled' ) auth_request ( get_link ( 'posts' ) , xml . file . pop ( ) ) if __name__ = = '__main__' : change_mood ( u'Тестовое настроение' )

Подробнее — в документации.

Выпуская API не в виде законченного сервиса, а бета-версией, мы приглашаем тестировать его всех заинтересованных разработчиков. Нам интересно получить от вас пожелания по функционалу и сообщения об ошибках, пишите в Клуб сервиса Я.ру. И API, и протокол OAuth, который тоже находится в стадии черновика, обязательно будут меняться, будьте к этому готовы.

За дело!

Иван Сагалаев и Григорий Бакунов, гики со стажем