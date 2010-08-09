Виджет для клиентов Яндекс.Директа
9 августа 2010, 13:41
Установить виджет можно по этой ссылке — попробуйте его в деле и напишите о своих впечатлениях в комментариях здесь или через обратную связь.
И раз уж речь зашла о деньгах, стоит упомянуть еще пару подходящих виджетов. Первый — для партнеров Рекламной сети Яндекса — показывает количество заработанных денег на сегодняшний и вчерашний дни и за месяц. Второй — виджет Яндекс.Денег — содержит информацию об остатке на счету и последних платежах (это удобно при регулярных переводах). Есть ссылка на пополнение счета с банковской карты для тех, у кого она привязана к счету, и переход к выбору способа пополнения для остальных.
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P.S. расскажите, пожалуйста, какие еще виджеты вы бы хотели видеть в Каталоге?