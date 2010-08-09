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Виджет для клиентов Яндекс.Директа

Хорошая новость для рекламодателей, размещающих контекстные объявления в Яндекс.Директе — мы сделали специальный виджет для главной страницы Яндекса. Он показывает количество активных кампаний, остаток средств на них и информацию об отсрочке платежа (если такая услуга предоставлена). В два клика можно получить информацию о конкретной кампании: статус, остаток денег, количество кликов за день.



Установить виджет можно по этой ссылке — попробуйте его в деле и напишите о своих впечатлениях в комментариях здесь или через обратную связь.

И раз уж речь зашла о деньгах, стоит упомянуть еще пару подходящих виджетов. Первый — для партнеров Рекламной сети Яндекса — показывает количество заработанных денег на сегодняшний и вчерашний дни и за месяц. Второй — виджет Яндекс.Денег — содержит информацию об остатке на счету и последних платежах (это удобно при регулярных переводах). Есть ссылка на пополнение счета с банковской карты для тех, у кого она привязана к счету, и переход к выбору способа пополнения для остальных.

Отдел тюнинга главной страницы

P.S. расскажите, пожалуйста, какие еще виджеты вы бы хотели видеть в Каталоге?
12 комментариев
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happy-ksu
26 ноября 2015, 17:40
какой-нить виджет про "что ты должен прочитать на этой неделе" и "фильм, который ты должен посмотреть сегодня вечером". Причем для меня, видимо, это должен быть какой-нить рандомный выбор из какой-то базы))
chrisking
26 ноября 2015, 17:40
А что, для агентств виджет не работает?
aless-io
26 ноября 2015, 17:40
Да, виджет работает под логином непосредственно клиентов.
Под логином агентства нет рекламных кампаний, так как они размещаются под логинами субклиентов.
benatalya
26 ноября 2015, 17:40
А что бы вы хотели там увидеть нужного и полезного именно для агентств?
Мегаполис Е
сегодня, 01:31
benatalya,
Балансы

stroistok
26 ноября 2015, 17:40
Может не в темуB-), но расширение для Chrome и гаджет для Windows с такой фишкой мне лично нужен , хотя можно все в  Я.Онлайн засунуть.
ekanel
26 ноября 2015, 17:40
да, для хром не мешало бы, я в свое время написал, но девушка отвинтила меня что контора про политику справок не дает
еще бы в расп добавить фигню (не знаю как назвать) чтобы на картах пользователи могли предлагать поправки к маршрутам поездов, человек который их чертит часто не точен.
ещеб расписание добавить на внутреевропейские поезда - тут сайт расп реально удобнее чем все сайты жд компаний в европе вместе взятые (респект))

пока фсе)
pav5320
26 ноября 2015, 17:40
весьма круто!
dunsey
26 ноября 2015, 17:40
не хватает одной важной детали, если бы можно было выбрать хотя бы : спецразмещение, первое место и гарантированные показы. то было бы вообще супер
mrlupen
26 ноября 2015, 17:40
Спасибо за полезный виджет! (+1)
benatalya
26 ноября 2015, 17:40
Пожалуйста! :-)
Комментарий удалён
benatalya
26 ноября 2015, 17:40
Напишите, пожалуйста, подробнее.
Можно мне, я передам команде директа: benatalya@yandex.ru
спасибо!