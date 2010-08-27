Facebook на главной странице Яндекса

Наверно, все уже знают, что на главную страницу Яндекса можно устанавливать различные виджеты.

Сегодня мы хотим порекомендовать новый виджет, который разработали вместе с Facebook.

В нем видны основные новости из ленты событий: сообщения, фото и видео, опубликованные вашими друзьями. Комментарии и те, кому нравятся записи, скрыты ради компактности, но становятся видны в один клик. Из виджета можно написать сообщение или разместить фотографию, «полюбить» или прокомментировать чужие записи.

Если вы часто заходите на Яндекс и часто проверяете обновления на Facebook, вам будет удобно совместить оба этих действия. Надеемся, вам понравится.

Установить виджет Facebook на главную страницу Яндекса вы можете уже сейчас по этой ссылке

Группа разработки виджетов