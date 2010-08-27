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Facebook на главной странице Яндекса

Наверно, все уже знают, что на главную страницу Яндекса можно устанавливать различные виджеты.


Сегодня мы хотим порекомендовать новый виджет, который разработали вместе с Facebook.



 


В нем видны основные новости из ленты событий: сообщения, фото и видео, опубликованные вашими друзьями. Комментарии и те, кому нравятся записи, скрыты ради компактности, но становятся видны в один клик. Из виджета можно написать сообщение или разместить фотографию, «полюбить» или прокомментировать чужие записи.


Если вы часто заходите на Яндекс и часто проверяете обновления на Facebook, вам будет удобно совместить оба этих действия. Надеемся, вам понравится.


Установить виджет Facebook на главную страницу Яндекса вы можете уже сейчас по этой ссылке


Группа разработки виджетов

28 комментариев
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sergtask
26 ноября 2015, 17:39
Очень кстати. thank`s
Константин Ермаков
26 ноября 2015, 17:39
А запросы на новые виджеты принимаете? Ещё бы виджет Gmail хотелось.
mozornin
26 ноября 2015, 17:39
Виджеты же можно сделать самостоятельно.
Константин Ермаков
26 ноября 2015, 17:39
Да, знаю об этом. Пойду поизучаю, что можно сделать в отношении Gmailа.
Комментарий удалён
Геворг Осипян
26 ноября 2015, 17:39
Уже давно сделали. 
frees03
26 ноября 2015, 17:39
а как же ваше детище? Я РУ!?
Alex27j
26 ноября 2015, 17:39
А что с ним?
frees03
26 ноября 2015, 17:39
ну к нему виджета для главной нету!
Alex27j
26 ноября 2015, 17:39
Как же нету?!
http://www.yandex.ru/catalog/?text=%D1%8F.%D1%80%D1%83
tobeb
26 ноября 2015, 17:39
А как виджет удалить? Я поставил по ошибке два виджета Я.Директ, как теперь быть - не знаю )
Вера Л.
26 ноября 2015, 17:39
наведите мышкой на виджет, немного подождите, появится меню "еще" - там выберите "удалить"

второй вариант - нажмите Настройка вверху страницы, выберите Настроить Яндекс, там удалите виджеты, нажмите Сохранить
alex-nz
26 ноября 2015, 17:39
сверху страницы есть ссылка "Настройка" а в ней "Настроить Яндекс" - тыкните на нее и можно перемещать и удалять виджеты на странице
vladkens
26 ноября 2015, 17:39
Ок, отлично. Спасибо.
slava2007s
26 ноября 2015, 17:39
А когда для вконтакте появится?
Антон
26 ноября 2015, 17:39
круто! спасибо!
new-direct-ui
26 ноября 2015, 17:39
Вы наверное уже знаете, но Google Chrome (5.0.375.127) стабильно падает при установке этого виджета.
Вера Л.
26 ноября 2015, 17:39
нет, не знаем. Спасибо посмотрим
new-direct-ui
26 ноября 2015, 17:39
Это хорошо, но надо чтобы работало в стабильной версии :)
alex-nz
26 ноября 2015, 17:39
А расскажите пожалуйста что нибудь еще кроме версии браузера?
(Версию ОС, 32bit-64bit,  воспроизводится ли это поведение после перезагрузки компьютера?)
Просто я сейчас проверил на 4 разных компьютерах на которых установлен хром 5.0.375.127 и нигде ничего подобного не получалось, все работало как положено. Компьютеры были разные, операционки разные. Хотелось бы разобраться в причинах.
new-direct-ui
26 ноября 2015, 17:39
Mac OS X 10.6.4, 32-битное ядро, Flash 10.1.82.76
alex-nz
26 ноября 2015, 17:39
протестировали на аналогичной конфигурации (ядро только 64бит)  - все работает
есть мнение что это проблема конкретного сочетания софта и железа
Антон
26 ноября 2015, 17:39
Правильно, правильно. Ну его этот Вконтакте, Фейсбук в массы
NATALI-MOSCKOV
26 ноября 2015, 17:39
Сделайте так же,только для контакта!плизз!!!
Комментарий удалён
alex-nz
26 ноября 2015, 17:39
за процесс авторизации полностью отвечает API фейсбука, и он умеет хранить авторизацию только в куках. даже если виджету удастся сохранить пароль пользователя в настройках  или каким-либо другим способом - он все равно не сможет осуществить авторизацию пользователя посредством Javascript API
Никита Давидюк
26 ноября 2015, 17:39
установил
bomzh
26 ноября 2015, 17:39
Любо! Прошу поддер
Жать

! = шаймиев= позор России 
volkov-i.volcow2013
26 ноября 2015, 17:39
на твиттер тоже надо
Александр Коваленко
сегодня, 08:55
Как поставить значек фасейбук чтобы он отражался только в яндексе