Приложение Мобильный Яндекс - версия 2.5

В перерывах между летними отпусками мы подготовили свежую версию программы Мобильный Яндекс для популярных touch-телефонов с системой Symbian и WinMobile. Для этого мы изменили его внешний вид, чтобы им было удобно пользоваться.

Мобильный Яндекс — это удобный экран для поиска или быстрого перехода на мобильные сервисы Яндекса. Вводить запрос на мобильном непросто, и тут помогают поисковые подсказки. Приложение позволяет искать с учетом местоположения. Если ваш запрос "геозависимый", то в результатах поиска вы увидите ближайшие к вам объекты (кафе, аптеки, магазины, авторемонтные мастерские и т.п.)

Кнопки "Пробки" и "Почта" открывают соответствующие приложения, остальные - веб-страницы. Кнопки могут работать как информеры - т.е. время от времени подключаться к Интернету чтобы всегда показывать актуальную информацию, но можно это отключить. Фоновый рисунок можно выбрать либо из нашего набора, либо указать свой.

Можно скачать программу по адресу http://mobile.yandex.ru/yandex/ или зайти с телефона на адрес m.ya.ru/my

Программа работает на всех современных клавиатурных и touch-телефонах с системой Symbian или WinMobile.

Успешных мобильных находок