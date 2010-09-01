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Приложение Мобильный Яндекс - версия 2.5

В перерывах между летними отпусками мы подготовили свежую версию программы Мобильный Яндекс для популярных touch-телефонов с системой Symbian и WinMobile. Для этого мы изменили его внешний вид, чтобы им было удобно пользоваться.

Мобильный Яндекс — это удобный экран для поиска или быстрого перехода на мобильные сервисы Яндекса. Вводить запрос на мобильном непросто, и тут помогают поисковые подсказки. Приложение позволяет искать с учетом местоположения. Если ваш запрос "геозависимый", то в результатах поиска вы увидите ближайшие к вам объекты (кафе, аптеки, магазины, авторемонтные мастерские и т.п.)

   

Кнопки "Пробки" и "Почта" открывают соответствующие приложения, остальные - веб-страницы. Кнопки могут работать как информеры - т.е. время от времени подключаться к Интернету чтобы всегда показывать актуальную информацию, но можно это отключить. Фоновый рисунок можно выбрать либо из нашего набора, либо указать свой.

Можно скачать программу по адресу http://mobile.yandex.ru/yandex/ или зайти с телефона на адрес m.ya.ru/my

Программа работает на всех современных клавиатурных и touch-телефонах с системой Symbian или WinMobile. 

Успешных мобильных находок

55 комментариев
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Руслан
26 ноября 2015, 17:38
Неплохо :-D
frees03
26 ноября 2015, 17:38
зачётно!
temkkka
26 ноября 2015, 17:38
запускаю, программу, нажимаю любую кнопку, например, Погода. Программа закрывается, открывается браузер и загружается погода. Это так и должно быть?
Сергій
26 ноября 2015, 17:38
ja
temkkka
26 ноября 2015, 17:38
жаль
coth
26 ноября 2015, 17:38
согласен. в том виде, что она есть - ярлыки на сайты - она абсолютно бесполезна. сайты можно куда быстрее открыть из закладок в браузере.

а что надо

1. интегрировать её с яндекс почтой.
2. реализовать интерфейс для погоды, валют, расписания (обязательно! с возможностью офлайн просмотра), афишы (с возможностью брони в кинотеатрах под логином яндекса), тв программы (её кстати давно пора переделать с нуля. акадовской программке уже сильно уступает). И чтоб всё по большей части сохранялось в офлайне.


Что бы никаких отсылов в браузер. А всё было внутри. И не просто странички чтоб загружались, а настоящий интерфейс - полный бекэнд.



И ещё - под симбой^1 не работает виртуальная клава. Невозможно ничего ввести. То есть прога рабочая только для n97, n97 mini и с6.
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Спасибо за комментарий.
Можно конкретнее, на каком именно телефоне не работает виртуальная клавиатура?
coth
26 ноября 2015, 17:38
Проверил стандартные виртуальные методы ввода - они работают.
Лично я Baidu DayHand Input пользуюсь.
http://dimonvideo.ru/forum/topic_1728145694/42/0

Вообщем что-то не так с вызывом виртуальных методов ввода.
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Пожалуйста, укажите телефон.
coth
26 ноября 2015, 17:38
Nokia 5530.
Symbian^1 (Symbian 9.4, S60 5.0).
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Большое спасибо.
Сторонние клавиатуры мы сейчас не поддерживаем. Баг записали.
Влад
26 ноября 2015, 17:38
эмм.. а Android OS?
Неужели "нас" так мало? )
Фернандо
26 ноября 2015, 17:38

ХОЧУ ДЛЯ АНДРОИДААА!

D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Да-да, постараемся и Андроид не обделить.
Фернандо
26 ноября 2015, 17:38
Нас много!
eclipselab
26 ноября 2015, 17:38
Андроид версию в последнюю очередь сделают, я так думаю (сам на Андройде). Ведь Андройд операционка Гугла :-)))))))
HOMEP56
26 ноября 2015, 17:38
Надеемся что в следующей версии, браузер совсем не пригодиться. А так нормально прикольно было бы поставить вместо"Сегодня" (+1)
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38

спасибо конечно, но что вот это такое?



Посмотреть на Яндекс.Фотках

Вы считаете это нормально???
golodniy81
26 ноября 2015, 17:38
У меня ны GT I8000 (Samsung) после обновления остается старая версия. Если все снести и поставить с нуля, то программа не появляется, ни на рабочем столе, ни где либо еще...
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38

интресно конечно, но это не ко мне, а к яндексу...

illil
26 ноября 2015, 17:38
То есть в процессе установки никаких ошибок не появляется, в конце появляется надпись про успешную установку, но в списке программ (Пуск->Программы) "Мобильный Яндекс" не появляется?
golodniy81
26 ноября 2015, 17:38
ну да. если просто обновлять, то версия программы остаётся старой, а псли заново устанавливать, то вообще как будто ничего и не делал. Извините, что может не в ту ветку написал, просто не разобрался.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38

всё плохо.


1. не отключается строка поверх иконок на рабочем столе (см скрин выше)


2. я не могу выбрть информеры которые обновлять а какие - нет. обновляться будут все.


3. нет настройки расписания/периода проверки. я хочу знать сколько денег будет есть программа. и регулировать это. Частоту проверки не настроить..


а если я хочу частое обновление в пиковые часы но ночью и посреди дня - мне не надо часто?


 


вывод - очень сыро. из автозапуска убираю, скорее всего сношу.


m.yandex.ru в браузере информативнее и более управляемо.

D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
1. Настройки по отключению полоски нет, потому что это единственный способ на Symbian быстро вызвать этот экран из фона. Но полоска отлично таскается по экрану за правый край в удобное место.

2. Это один запрос, либо он делается, либо нет.

3. Обновление информеров происходит только кода экран отображается, потому что неразумно тратить деньги на фоновое обновление информации. Частота проверки - раз в 15 минут (для городов с пробками), и можно обновить вручную из меню.

Спасибо за критику.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
1. Я узнал о том, что полоску можно двигать от вас, а как быть тем, кто не читает блог яндекса?
И что помешало по умолчанию разместить ее выше?

2. Сделайте настройку с галками

3. Сделайте настройку

4. Ну и сделайте настройку нужных мне кнопок-информеров из большего списка - мне не нужна афиша, а нужны деньги скажем.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
p.s. п.1 - двигать её нереально даже стилусом. всё время запускается приложение. на подвинуть как мне надо ушло более 2-х минут.
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Запуск происходит по отжатию. При сдвиге полоски происходит её перетаскивание, причем не только за правый край.
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
1. А какую позицию нужно делать "по умолчанию"?
2. Зачем?
3. Опять же настройка кажется излишней. Вряд ли у человека этот экран остается открытым 15 минут.
4. Да, этот момент обдумываем.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38

1. над иконками ссылок. так как выше - включается штатный поиск и события календаря. а здесь свободное место.


2. в общем-то затем-же зачем и п.4 - не хочу тратить трафик (даже немного трафика) на то что мне не нужно - это же логично.


3. нужно для тех, кто хотел-бы заменить вашим приложением стандартный десктоп (кстати это п.5 пожеланий) - а-ля Handy Desktop - такое приложение порвало бы рынок. а так - недодесктоп получился. Ну и я вот хочу - константа де есть - какая разница вынести её в настройки.


Мало того, я хочу обновлять данные в фоне.


Маленький пример. Когда у меня основным аппаратом был SE P1i - я пользовался его штатной читалкой RSS, причём там было расписание обновлений. настроено оно было на 8 утра. и пока я собираюсь на работу, утром телефон по домашнему wi-fi читал новости и прогноз погоды (handy weather тоже так настроен). в дороге же я могу спокойно всё это читать и смотреть, не тратя платный трафик.


думаю понятно объяснил "зачем" :)


в п.4 мне бы понравилось ещё и сортировать кнопки а не только вкл/выкл.

Богданов Сергей
26 ноября 2015, 17:38

Непосредственно над иконками ссылок показывается свёрнутый медиаплеер. Тоже нехорошо.

Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
точняк., но возможность сдвинуть неочевидна всё равно. тогда под контактами - там "штатный" поиск как раз, у меня то он выключен, а если и включить - яндекс - как раз поиск.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
 
Обновление информеров происходит только кода экран отображается, потому что неразумно тратить деньги на фоновое обновление информации.

а вот и нет!


Случайно слаз замечать что кто-то лазит в инет регулярно - регулярно "застукиваю" аппарат в сети, когда я не пользуюсь им.


Вычислил гада - имя ему Мобильный Яндекс. регулярно лазит в сеть находясь в фоне.

D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Моб.Яндекс на Симбиан просто не сразу обрывает связь после того, как его сворачивают (1 минуту).
Это спорное поведение, и возможно мы сократим этот тайм-аут.
Но программа точно никогда не инициирует соединение, если её не вызывают.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
я не один раз замечал на спокойно лежащем передо мной на работе телефоне что он лазить в сеть начал. - хоть экран и выключен - шорох в наушниках хорактерный от наводок - глянь - точно. долго искал приложение. - вычислил.
Сергей
26 ноября 2015, 17:38

Добавляйте в анонсах мобильных приложений QR коды.


D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Вы абсолютно правы, спасибо, учтём на будущее!
Николай
26 ноября 2015, 17:38
всё это конечно хорошо, но игнорирование андройда, совсем не радует
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
симбиан s60v5 почти 2 года ждали... через годик глядишь и андроид подтянется :)
Николай
26 ноября 2015, 17:38
надеюсь что всёже уже меньше
эй, разработчики под андройд, идите скорее в яндекс работать, они и вакансию открыли на хедхантере!
Art-Lesh
26 ноября 2015, 17:38
Про открытие информеров в приложений - это вы из моего отзыва взяли? Теперь гораздо удобнее, спасибо. Теперь хочу информер подписок.
D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Открытие информеров в приложение была и в прежней версии Мобильного Яндекса. В данном случае мы просто переделали внешний вид под другой тип телефонов.

Скажите, а как должен работать информер подписок?
Art-Lesh
26 ноября 2015, 17:38
Я писал, что информеры можно встроить прямо в приложение (как сейчас с почтой и пробками сделали). Эту фичу ещё не тестировал, но предполагаю, что выглядит как мобильная версия Яндекса. Подписки можно тоже сделать, как в мобильной версии, вполне удобно.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38

в информерах:


"Почта" -  показывайте название папки с последним письмом


"Новости" - начало последнего/важного заголовка


 


ТВ, Афиша, Расписания - не нужны вовсе, так как не могут быть информерами. их можно объединить в одну кнопку "все сервисы" открывающую сайт.


 


нужны кнопки - информеры "Деньги", "Календарь"


отключаемо - "Праздники", Ya.ru (информер с кол-вом непрочитаных событий и названием последнего) и тп.


а так - полэкрана занято абсолютно бесполезной информацией, хотя заменить её для разработчиков - час с перекурами.

D'Ark M
26 ноября 2015, 17:38
Про Почту - у подавляющего большинства пользователей есть только папка Входящие, так что предложение спорно.

За идеи - большое спасибо.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
Про почту хотел добавить, но не стал, думал свои решите как лучше - только если это папка отличная от "входящих". Так как если человек создал ее и настроил правило - значит это ему важно.
Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:38
Р.s. Ну и подавляющее большинство не поставит программу вовсе, все же она больше для гиков
Spectre
26 ноября 2015, 17:38
(+1)
Spectre
26 ноября 2015, 17:38
А почему на Symbian s60 (обычных - кнопочных) нет ссылки на расписание электричек?
Богданов Сергей
26 ноября 2015, 17:38
Можно сделать настройку, какой браузер запускать: стандартный или Opera. Очень раздражает стандартный и трафик тратить не хочется.
akurganow
26 ноября 2015, 17:38

(У меня Nokia 5530, что бы было понятней  о чем я)


 


Не плохо было бы еще информер Яндекс.Денег, а в идеале выбирать какие информеры показывать, я например телевизор не смотрю по театрам и концертам, не хожу, соответственно кнопки Афиша и ТВ не нужны, но я пользуюсь Яндекс.Деньгами и Я.ру, а значит был бы рад заменить кнопки...


 


Касаемо виджета на главном экране было бы не плохо реализовать возможность "приклеить" в определенное место экрана, а то он постоянно норовит закрыть баланс, или залезает на ссылки быстрого доступа, и это при том что у меня экран не самый шустрый, я думаю у людей с емкостными экранами дела похуже...


 


Но это все субъективно, все равно приложение радует, я даже удалил стандартное почтовое приложение что б не мешалось, пользуюсь теперь Яндексом. Спасибо!!!

rekryting1
26 ноября 2015, 17:38
Добавьте расширение 320х240
FiL-live
26 ноября 2015, 17:38
а почему нет для Nokia s 40???? и будет ли такая версия вообще???
Гуманоид с планеты TERRA🤓
26 ноября 2015, 17:38
а на андроиде работает?
Фёдор Бум
26 ноября 2015, 17:38
Никак не обновляются информеры, пишет, что не установить соединение. Хотя на светофор давишь - карты грузятся и мобильная яндекс почта работает. И все время предлагает выбрать соединение и точку доступа. Все перепробовал. все время пишет не могу установить соединение. Кто-нибудь знает что это за хрень? Телефон Нокиа С5-00, Симбиан S60v3. Как исправить?
leo050315
сегодня, 15:03
круто прикольно