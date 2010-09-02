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Запросы к Яндексу – в прямом эфире

Каждый день Яндексу задают миллионы запросов.  Это порождает вопросы: «Что же эти люди ищут? И что это за люди?».

Мы уже давно показываем «Прямой эфир» на странице О компании. А теперь вы можете посмотреть на сервисе Яндекс.Интересы трансляцию запросов к Яндексу на карте. То есть мы показываем место, откуда поступил запрос, и непосредственно текст запроса.



Сразу предупредим – использовать эти данные никак не получится (хотя бы потому, что запросы транслируются не все подряд, а отбираются в случайном режиме). Мы думаем, что это просто интересно смотреть. 

P.S. Делитесь ссылкой на карту в социальных сетях и блогах и медитируйте :)


Андрей Лебединский, медитируем всем отделом
25 комментариев
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Шустов Сергей
26 ноября 2015, 17:38
Вот я и залип на последний час работы))))
alienator
26 ноября 2015, 17:38
Смотрю в Африку. Кроме Египта — тишина.
Буду смотреть дальше, вдруг кто проявится.
Predvoditelev
26 ноября 2015, 17:38
Забавная штука :)
Можно надолго залипнуть)))
frees03
26 ноября 2015, 17:38
Супер!
veikus
26 ноября 2015, 17:38
Такое бы на заставку поставить (когда компьютер не используется).
itc-labs
26 ноября 2015, 17:38
+1
Alex-kharkov
26 ноября 2015, 17:38
Плюсую. Заставка пользовалась бы популярностью :)
serdeles
26 ноября 2015, 17:38
А у меня чот не работает. Файрфокс.
А.
26 ноября 2015, 17:38
О проблеме знаем и уже лечим :)

Спасибо за сообщение
Николай Чечулин
26 ноября 2015, 17:38
А сейчас этот сервис более не доступен?
seomello
26 ноября 2015, 17:38
битая ссылка! трансляцию запросов к Яндексу на карте
Stepan Bogatyrev
26 ноября 2015, 17:38
Сейчас не работает.
roma.soschenko
26 ноября 2015, 17:38
а почнмк сервис не доступен ???
Abaddon89
26 ноября 2015, 17:38
сервис всё?
SymbiMan
26 ноября 2015, 17:38
Он все равно не настоящие запросы показывал.
zucila
26 ноября 2015, 17:38
не работает
mulin.sergey2014
27 мая 2016, 21:58
Яндекс, как же так? Верните сервис. Ну или напишите, что прикрыли его...((
ecoflo25
6 марта 2017, 14:03
не работает жаль
tivolli21
27 апреля 2017, 11:23
Сейчас этот сервис уже не работает(
aknada
26 марта 2018, 13:21
Да, не работает. А я его у себя на сайте выкладывал. Теперь пустой белый квадрат и комментарии посетителей что у них не работает. Вернете ?
Роман Плетнёв
31 мая 2018, 11:23
Мда Яндекс как я смотрю прислушивается к пользователям
veta160
17 августа 2018, 18:25
И сколько лет еще будете лечить?
tumahanov
8 сентября 2018, 21:51
электро монтаж москва
rock777ru
22 февраля, 19:15
как не стыдно квантоваться
cool.n1kk1ta
8 августа, 16:20
Web страница недоступна, допрыгались 