Запросы к Яндексу – в прямом эфире
2 сентября 2010, 17:53
Мы уже давно показываем «Прямой эфир» на странице О компании. А теперь вы можете посмотреть на сервисе Яндекс.Интересы трансляцию запросов к Яндексу на карте. То есть мы показываем место, откуда поступил запрос, и непосредственно текст запроса.
Сразу предупредим – использовать эти данные никак не получится (хотя бы потому, что запросы транслируются не все подряд, а отбираются в случайном режиме). Мы думаем, что это просто интересно смотреть.
P.S. Делитесь ссылкой на карту в социальных сетях и блогах и медитируйте :)
Андрей Лебединский, медитируем всем отделом