DNS-хостинг Яндекса
21 сентября 2010, 12:00
Всё это время мы внимательно прислушивались к отзывам владельцев доменов и активно работали над сервисом. Обо всех заметных нововведениях в Почте для домена мы писали (и, конечно, продолжим писать) в блоге Яндекс.Почты.
Изучая потребности владельцев доменов, мы поняли, что одна из самых частых проблем подключения и настройки работы Почты связана с тем, что не все регистраторы доменов предоставляют удобные инструменты для редактирования DNS-записей.
Сегодня мы объявляем о запуске собственного DNS-хостинга. Это значит, что для подключения сервиса Яндекс.Почта для домена (а также дополнительных сервисов, — таких, как Jabber на вашем домене) достаточно делегировать домен на Яндекс.
Кроме того, в вашем распоряжении теперь удобный и бесплатный редактор DNS-зон. Его основное преимущество заключается в том, что записи становятся видны на DNS-серверах буквально через несколько секунд после внесения изменений.
Отдельно хотим обратить ваше внимание на то, что редактирование DNS-записей — процедура, требующая определённых знаний и навыков. Пожалуйста, будьте внимательны.
Сейчас к Яндекс.Почте для домена подключено уже более 20 тысяч доменных имён. Присоединяйтесь!