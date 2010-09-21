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DNS-хостинг Яндекса

Почти год назад, 27 октября, мы объявили об открытии сервиса Яндекс.Почта для домена.

Всё это время мы внимательно прислушивались к отзывам владельцев доменов и активно работали над сервисом. Обо всех заметных нововведениях в Почте для домена мы писали (и, конечно, продолжим писать) в блоге Яндекс.Почты.

Изучая потребности владельцев доменов, мы поняли, что одна из самых частых проблем подключения и настройки работы Почты связана с тем, что не все регистраторы доменов предоставляют удобные инструменты для редактирования DNS-записей.

Сегодня мы объявляем о запуске собственного DNS-хостинга. Это значит, что для подключения сервиса Яндекс.Почта для домена (а также дополнительных сервисов, — таких, как Jabber на вашем домене) достаточно делегировать домен на Яндекс.

Кроме того, в вашем распоряжении теперь удобный и бесплатный редактор DNS-зон. Его основное преимущество заключается в том, что записи становятся видны на DNS-серверах буквально через несколько секунд после внесения изменений.

Отдельно хотим обратить ваше внимание на то, что редактирование DNS-записей — процедура, требующая определённых знаний и навыков. Пожалуйста, будьте внимательны.

Сейчас к Яндекс.Почте для домена подключено уже более 20 тысяч доменных имён. Присоединяйтесь!


218 комментариев
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sergtask
26 ноября 2015, 17:36
Супер! Пора пробовать. 
Сергей
26 ноября 2015, 17:36
Отличная новость!
Забыли добавить, что в редакторе есть почти все типы записей: A, CNAME, AAAA, TXT, NS, MX, SRV
ilytel
26 ноября 2015, 17:36

Т.е можно пользоваться без ПДД? А то гмэл-аккаунт на своем домене - это часть полноценного гугл-аккаунта со всеми службами, и переносить почту не хочется.

Сергей
26 ноября 2015, 17:36

Вроде не запрещают

kazakov
26 ноября 2015, 17:36
Вот здорово. Спасибо, сам просил подобное, правда чтобы домены делегированные на сервис Narod можно было настроить для Я.Почты, Я.Онлайн и прочее. 
i-ex
26 ноября 2015, 17:36
Где можно прочитать про условия использования DNS-хостинга?
Насколько можно его юзать для коммерческих проектов?
denanik
26 ноября 2015, 17:36
Условия использования регулируются нашим общим ПС: http://company.yandex.ru/legal/rules/. Насчет коммерческих проектов - можете рассказать подробнее о том, что за проекты? (или написать сюда: domain@yandex-team.ru)
i-ex
26 ноября 2015, 17:36
Да собственно клиенты спрашивают - можно ли их DNS-ы на Яндексе вести, вместо платных primary и secondary на Ру-Центре, и насколько это будет адекватно и долго поддерживаться - хотелось бы хотя бы года на три.
denanik
26 ноября 2015, 17:36
Да, конечно, можно. Поддерживать будем всегда и адекватно.
dolph-in
26 ноября 2015, 17:36

А как, собственно, подключить домен?


Захожу на http://pdd.yandex.ru/domains_add/, жму Подключить домен, ввожу, жму подключить, если домен у меня не проделегирован, или проделегирован на уже не используемый хостинг, то:


1. Загрузите в корневой каталог вашего сайта файл с именем... - не подходит, т.к. доступа к хостингу нет


2. Для поддомена yamail-...в зоне вашего домена настройте CNAME-запись на mail.yandex.ru. - не подходит, т.к. "не все регистраторы доменов предоставляют удобные инструменты для редактирования DNS-записей."


 


3. Укажите адрес dolph-in+...@yandex.ru в качестве контактного почтового адреса для вашего домена. - я вот сейчас на reggi.ru (партнер RuCenter) не даёт сменить контактные данные только для одного домена, он во-первых пишет, что "Внимание! Регистратор RuCenter не поддерживает смену контактов.", во-вторых при изменении контактного адреса e-mail, он меняет его для всех моих доменов в зоне ru, таким образом даже если я сменю для всех доменов контактный e-mail и смогу подтвердить владение, то при подключении  другого домена для всех доменов e-mail опять измениться. Слетит ли подтверждение? Да и менять каждый раз e-mail всем доменам не самый удобный способ.


 


Не проще ли было сделать просто добавление домена без подтверждения, и ждать, пока ему перепишут dns-сервера у регистратора? Это ведь и может быть подтверждением владения домена. К тому же хозяин домена всегда может через регистратора поменять dns-сервера на нужные, что скорее всего исключает возможность "угона" доменов.

dolph-in
26 ноября 2015, 17:36
Прошу прощения за орфографию :)
denanik
26 ноября 2015, 17:36
Если не требовать подтверждения домена, то мы не поймем кому дать права на редактирование DNS (вам или другому пользователю Яндекса). Представьте, что вы перевели DNS на Яндекс, а кто-то другой в тот же момент ввел ваш домен в форму подключения. Мы дали ему права на изменение DNS, который уже является основным DNS вашего домена, т.к. вы его делегировали на нас. И, фактически, вы пусть временно, но потеряли контроль над управлением DNS своего домена.
dolph-in
26 ноября 2015, 17:36

Спасибо за разъяснения, хотелось бы понять, как всё-же в моей ситуации потвердить домен :)


 


После первого подтверждения проверяются ли периодически права на домен?

denanik
26 ноября 2015, 17:36
Ответил на ваш коммент ниже
denanik
26 ноября 2015, 17:36
Периодическая проверка прав не производится.
mufteev
26 ноября 2015, 17:36
Посудите сами насколько низка вероятность такого события, что кто то тоже внесет такой домен. Мне кажется это излишним.
Плюс, ну почему нельзя ограничится еще и совпадением адреса, например denanik@yandex.ru - зачем этот странный код в мэйл писать? (ниже тоже прокомментировал)
denanik
26 ноября 2015, 17:36

У нас каждый день пытаются подключить по 10-20 доменов, которые уже подключены.
Совпадением адреса ограничиться нельзя, потому что, знали бы вы в какой большой доле доменов в whois'ах содержатся чужие e-mail'ы.

mufteev
26 ноября 2015, 17:36
Погодите, давайте по порядку, а у скольких тех 10-20 доменов еще и адреса чужие указаны?

Для меня это просто дополнительная трудность, которая мне не дает делегировать, мне проще засунуть ns сервера моего хостера и там уже лазить в настройках, хотя ваши продукты меня привлекают. Но вы помимо безопасности еще и барьер дополнительный вводите, что мне кажется уже излишим.

Вот проанализируйте такую ситуацию: у меня есть 20 доменов зарегеных на мэйл от Яндекса (в хуиз), я авторизуюсь в Яндексе с тем же мэйлом и подключаю эти домены в панель, зачем мне лазить опять к регистратору и копаться в хуизах и редактировать мэйл.

Еще мне кажется у вас недостаточно раскрыта в помощи тема, если я хочу нацепить несколько алиасов и т.д., простым смертным бы желательно написать зачем вообще бывает нужен DNS сервис помимо подцепления почты и сервисов Яндекса.
denanik
26 ноября 2015, 17:36

У половины из них адреса чужие.
Но я с вами согласен, что неудобно. Будем думать как улучшить.
Насчет нескольких алиасов не понял, о чем именно вы. Повесить более одного алиаса на ящик нельзя.
Писать про то зачем нужен DNS в подробностях (кроме контекстных слов разбросанных там сям по интерфейсу и хелпа) мы решили, что нет смысла, т.к лишь затуманит неопытным пользователяым мозги, но и опытным пользователям ничего не даст.

mufteev
26 ноября 2015, 17:36
 

Вот проанализируйте такую ситуацию: у меня есть 20 доменов зарегеных на  мэйл от Яндекса (в хуиз), я авторизуюсь в Яндексе с тем же мэйлом и  подключаю эти домены в панель, зачем мне лазить опять к регистратору и  копаться в хуизах и редактировать мэйл.


Мне кажется вполне жизнеспособный варинат подтверждения. Проблем с безопасностью быть не должно.



Насчет нескольких алиасов не понял, о чем именно вы. Повесить более одного алиаса на ящик нельзя.

Я имею ввиду следующее например у меня есть сайт moyakompaniya.ru
Я купил домен МояКомпания.РФ - хочу просто повесить его как псевдоним к основному домену бех хостинга и редиректа. Сейчас это актуальная тема, и вы бы могли получить много пользователей, на этой волне. Просто нужна инструкция.

Или вот еще, я хочу чтобы письма на ящик Вася@МояКомпания.РФ по факту приходили на vasya@moyakompaniya.ru -  как это реализовать?
denanik
26 ноября 2015, 17:36
У нас есть алиасы доменов. Это оно?
nedasbor
26 ноября 2015, 17:36

думали два года и в итоге так ничего и не придумали. тоже напрягает эта параноидальная система. прописал NSы Яндекса при покупке домена. днс хостинга у них(где покупал) нет, то есть CNAME не сделать, на простой хостинг не могу прикрутить, так как не обладаю редактором зон, а в контактном email благодаря private person указана почта регистратора.

что мне делать? к чему такая параноидальность?

sa.ai
26 ноября 2015, 17:37

У меня получилось подключить делегирование и настраивать ДНС на Яндекс без подтверждение.


Делал так: Зарегестрировался на РЕГ.РУ (регистратор подключаемого домена другой), там оформляю заказ на перенос домена и бесплатную услугу на Яндекс почту

dolph-in
26 ноября 2015, 17:37

Сейчас для 3-х доменов в зоне ru у того же регистратора reggi.ru изменение контактного e-mail прошло успешно, у 4-го выдало ошибку:


The Service_Api_Exception occured: 'Cannot process request: Ошибка валидации XML-запроса по XSD: cvc-pattern-valid: Value 'dolph-in+...@yandex.ru' is not facet-valid with respect to pattern '[a-z0-9_\-]+(\.[a-z0-9_\-]+)*@[^\s\.]+(\.[^\s\.]+)*(\.[^\s\.]{2,6})' for type 'EmailType'.' (2010-09-21 13:28:55)


 


Видимо ваш e-mail не проходит проверку их паттерном. Что странно - в 1 из 4-х случаев


 

denanik
26 ноября 2015, 17:37
Попробуйте изменить контактный e-mail на такой же, но без dolph-in+ в начале e-mail'а. После подключения верните обязательно старый e-mail, иначе вы не сможете получать сообщения от регистратора.
mufteev
26 ноября 2015, 17:37
Мне кажется вы тут лишка перегнули с безопасностью если уже есть в контактах мэйл с яндекса, на учетную запись которого делегируется домен, нафига вносить в контакты (пусть временно) эту аброкадабру? Этож по ваше логике, пусть временно, но контакты домена будут не рабочими :)
alexx-design
26 ноября 2015, 17:37
не вижу смысла переносить домены с хостингов регистратора на хостинги Яндекса...  не так уж сложно внести правки в днс-запись для установки Яндекс.Почты в домене.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:37
Кому-то не сложно, а кому-то и сложно. А кому-то ваще лениво. Да еще и каждый хостер/регистратор пытается в своем веб-интерфейсе свои правила редактирования устанавливать, что не всегда допрешь, чего ему надо: то ли точку в конце записи не нужно ставить, то ли наоборот. А некоторые хостеры вообще имеют крйне неудобный интерфейс управления DNS. А некоторые регистраторы/хостеры требуют отдельную плату за доступ к редактированию DNS.

Во всех этих случаях, на мой взгляд, DNS Яндекса - отличный выбор.
alexx-design
26 ноября 2015, 17:37
отсюда вывод - регистрируйтесь у нормальных хостеров))))))))  Мне Majordomo нравится.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:37
Ну монополия - это, конечно же, хорошо, но некоторые лучше будут мириться с кривостью и неудобностью интерфейса, чем заплатят лишние деньги. А некоторым приходится платить, например, на nic.ru.
shipping-usa
26 ноября 2015, 17:37
А мне американский нравиться. не тупит и работает без перебойно.
mini02
26 ноября 2015, 17:37
Отсюда вывод - домен нужно регистрировать:
1. У регистратора
2. У НОРМАЛЬНОГО регистратора (а не на Nicru, например)
f.vladimirov
26 ноября 2015, 17:37
Да DNS Яндекса - отличный выбор(+1)
norguhtar
26 ноября 2015, 17:37
А подключение тындекс почты выключить можно? o_O
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Вы можете просто снести MX'ы в редакторе DNS.
norguhtar
26 ноября 2015, 17:37
Ну это меня и интересовало. А то ВДРУГ там низзя :))
Ефименко Андрей
26 ноября 2015, 17:37

А подскажите как мне осушествить если делигирование отдать на yandex? как мне завести >100 почтовых ящиков - если до этого я пользовался hMailServer, это мне их всех в ручную  надо будет заводить???

webmastery
26 ноября 2015, 17:37
Попробовал добавить 3 разных домена от разных регистраторов.
Во всех случаях получил разные ошибки.
Написал письма на  domain@yandex-team.ru
mktrus
26 ноября 2015, 17:37

Новость замечательная! Спасибо!


А теперь вопрос.


DDNS в связи с этим Яндекс не планирует вводить?


Конкретно у меня на домашнем сервере есть сайт с доменом в зоне .ru, его почта на яндексе, а DNS - я купил у no-ip.com


И обойти это пока похоже не получится.

ivan101
26 ноября 2015, 17:37
с просони не могу разобраться, сейчас использую днс хостинг free.editdns.net, и могу переехать на днс яндекса? Сервисы яндекса на домене не держу
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Да, можете.
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
с удовольствием бы переехал, но о днс яндекса у меня сложилось негативное мнение, подожду положительных отзывов
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
для in-addr.arpa доменов подтверждения только через email в soa?
ptr записи же можно настраивать?
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
Ошибка кажется!
При добавлении SRV записи пишет Недопустимое значение в поле «Адрес»
По инструкции отсюда http://pdd.yandex.ru/help/section8/ нельзя добавить Jabber для домена в редакторе DNS
Посмотрите пожалуйста
denanik
26 ноября 2015, 17:37
О проблеме известно. Чиним. Заработает где-то через час.
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
Ок. Буду ждать. :-)
Кстати и в инструкции "Jabber для домена" вроде поля не совпадают с полями в редакторе. Всмысле названия полей...

denanik
26 ноября 2015, 17:37
Если ваш домен делегирован на Яндекс, то для включения Почты и Джаббера на вашем домене не надо ничего настраивать. Надо просто нажать на ссылку "Настроить MX-записи" на странице с доменом.
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
хочу просто вести домен на днс яндекса, без mx-записей на яндекс почту (использую mx gmail) как это сделать?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
1. Зайти на pdd.yandex.ru
2. Ввести в форму и подтвердить ваш домен
3. Делегировать домен на Яндекс
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
пишет
Ожидаем установки MX-записей
Шаг 2. Настроить MX-записи
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
а. делегировать. на это нужно время. надеюсь всё зароботает,
про ptr записи как? хочу вести зону  in-addr.arpa с 256 ip адресами
вопрос я задавал чуть выше
denanik
26 ноября 2015, 17:37
ptr-записи пока не нельзя создавать
ivan101
26 ноября 2015, 17:37
тогда переезд отменяется, "будем подождать"
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
у меня домен был настроен на почту, а сейчас жду делегирования.
Пока жду рассматриваю редактор ДНС, ну и наткнулся на ошибку с SRV записями. Хотел их заранее добавить, пока меняются NS-серверы. По умолчанию они не добавлены.

Кстати, еще ошибочка вроде: При удалении записи типа CNAME выскакивает сообщение:
"Вы действительно хотите удалить ns запись?"
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Тогда да, лучше руками добавить.
Об ошибки известно. Починим.
Warlock5
26 ноября 2015, 17:37

После успешного делегирования домена я изменил MX запись на свою. mail.[ мой домен ].ru

Оставил только необходимые мне записи ( A, NS и MX )

Теперь пишет что "Ожидаем установки MX-записей".

Могу ли я использовать днс яндекса и не использовать MX запись mx.yandex.ru.  а использовать свою MX запись mail.[ мой домен ].ru ???

denanik
26 ноября 2015, 17:37
Да, конечно.
Warlock5
26 ноября 2015, 17:37

Тоесть "Ожидаем установки MX-записей" это не значет что домен больше не делегируется на Яндекс?

denanik
26 ноября 2015, 17:37
Нет. Домен проделегирован. По идее, это должно быть написано в веб-интерфейсе. Но без MX'ов. Т.е. ничего страшного, но просто напоминание вам, что почта не подключена.
Warlock5
26 ноября 2015, 17:37
В таком случаи хочу сказать что это просто супер!!! Большое спасибо Вам и всем кто придумал и поддерживает этот сервис на Яндекс!!!
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Не за что :)
andreyjkee
26 ноября 2015, 17:37
Спасибо за сервис, попробую вместо nic.ua
oleg-samusenko
26 ноября 2015, 17:37
Отличная новость. Жаль только что в сайтах на Народе убрали возможность отключить рекламный бар за деньги. Я понимаю, что этим никто не пользовался, но меня например это останавливает от серьезного использования сайтов на Народе. Теперь в сочетании с почтой, мне кажется это актуальней.
intelcapital
26 ноября 2015, 17:37
Ждем API к этому делу :) Вообще много интересного делаете, но дальше "хабров" информация не разбегается, кто-то в отделе маркетинга просто так штаны протирает ;)
winnerwolf
26 ноября 2015, 17:37
Отличная новость! Давно уже ждал такой сервис.
megashurik
26 ноября 2015, 17:37
Пожалуйста, сделайте удобную админскую панель. Чтобы можно было легко ставить переадресацию на другие ящики, чтобы можно было создавать и редактировать группы рассылок, чтобы можно было всем пользователям сделать одну адресную книгу...
И пусть будет возможность отключать проверку на спам для писем, ходящих внутри корпоративной почты, потому что ложные срабатывания случаются довольно часто, а объяснять каждому пользователю куда у него могло пропасть письмо - сложно.
И хорошо бы иметь админу возможность читать логи своего домена. Чтобы было видно долетело ли письмо, какой сервер письмо принял, во сколько и т.д.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Переадресация (если речь об алиасе) выставляется в настройках ящика. Достаточно кликнуть на ссылку "настройки" около имени ящика. В чем испытываете неудобство?
Группы рассылок и общая адресная книга скоро будут.
Отключить проверку на спам очень просто - установите для ящика фильтр, копирующий все письма из папки Спам во Входящие. Насчет ложных срабатываний - можете привести конкретные примеры (лучше отправить их в техподдержку)?
В чтении логов, по идее, нет необходимости. Можете каждый раз писать в нашу техподдержку, чтобы узнать ту информацию, которую вы бы хотели узнавать из логов.
megashurik
26 ноября 2015, 17:37
Про переадресацию я имел ввиду следующую ситуацию:
сотрудник уходит в отпуск. В его отсутствие другой сотрудник должен получать письма отдыхающего сотрудника. Для того, чтобы сделать переадресацию почты, мне, как админу, приходится заходить в ящик первого сотрудника, создавать фильтр, потом заходить в ящик второго сотрудника, находить подтверждающее письмо, переходить по ссылке, объяснять второму сотруднику, позвонившему по телефону что это за такое странное письмо от Яндекса к нему свалилось про какие-то фильтры, нажимать на подтверждение переадресации. Много шагов. Сократить бы.


Отключить проверку на спам очень просто - установите для ящика фильтр

...
Не, это не просто. Это ведь для каждого ящика придется делать, а их уйма. Кучу времени придется тратить. Может, тогда подумать над возможностью сделать общие фильтры, которые будут доступны для редактирования админам?
 

Насчет ложных срабатываний - можете привести конкретные примеры

В данный момент не могу, но когда это повторится - перешлю. Я в этих ситуациях нажимаю на кнопку "Не спам". Наверное, вы можете посмотреть для каких писем в нашем домене (fpk.ru) нажималась эта кнопка.
 

В чтении логов, по идее, нет необходимости. Можете каждый раз писать в нашу техподдержку, чтобы узнать ту информацию, которую вы бы хотели узнавать из логов.

В нашей практике довольно часто мне задают вопросы наподобие: "Саш, я тут письмо отправил, мне очень важно знать долетело ли оно" и тогда до перехода на ПДД мне приходилось лезть в логи и смотреть инфу о сессиях. Причем, иногда нужно было узнать какой именно сервер и во сколько именно принял письмо. Сейчас при каждом таком случае, приходится писать в техподдержку, но ответа можно ждать больше суток, а все это время всякие вагоны могут простаивать, автомобили ждать погрузок и т.д.
Так же, были случаи, когда человек отправлял письмо внутри нашего домена, но оно не долетало. Оперативно отследить куда оно подевалось - нет возможности.
Даже вам самим было бы проще сделать нам, админам, такой инструмент мониторинга, чтобы вас не отвлекали.
Да, и еще кое-что. Хорошо бы отключить ограничение в 25 адресатов для писем внутри домена. У нас часто информируют всех о приближающемся дне рождения одного из сотрудников. При этом письмо посылают всем, кроме самого этого сотрудника, но долетает письмо в итоге только первым 25-ти адресатам. Разумеется, очень неудобно посылать несколько писем вместо одного.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Вы можете установить переадресацию через API.
Насчет фильтра пересылки спама во входящие - в общем, согласен. Мы подумаем над тем, чтобы эту фичу также вынести в API.
По поводу логов - вы пишите нам. Можете на domain@yandex-team.ru. Там в дневное время реакция обычно в течении часа-двух.
Насчет снятия ограничение внутри домена мы подумаем.
megashurik
26 ноября 2015, 17:37
Делать через API - значит "сделай сам". А ведь хочется официальную удобную админскую панель :)
Дмитрий Ш.
26 ноября 2015, 17:37
Мда, казалось бы, совсем недавно я платил РосНИИРОС'у за поддержку ДНС бешенные деньги. А сколько драл Зенон за ДНС, так это вообще. Позже появилось выделенное ISDN-соединение 64 кбит и я пользовался Гранит каньон'ом. Сегодня всё бесплатно вместе с Secondary. Плачу.
aismailov
26 ноября 2015, 17:37
Отлично! Только вот есть один момент — почему никто из известных мне DNS-хостеров не предоставляет возможности править зону в textarea (будто просто конфиг BIND'a правится)? Единственное исключение — dollardns.com (Там два интерфейса: Zone Builder и  Zone Editor. Так вот Zone Editor — самая удобная на свете штука для редактирования DNS-записей).
vocxo
26 ноября 2015, 17:37
Есть ли round robin и axfr?
admin@ntc-ssk.ru
5 июля 2016, 09:24
vocxo,
Всё-таки есть или нет?
utushino
26 ноября 2015, 17:37
А можно ли пользоваться ДНС-хостингом от Яндекса, если я просто хочу добавить пару ДНС-серверов для своего сайта (для надёжности/скорости), но НЕ пользуюсь Я.ПДД и не планирую делать это в будущем?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Да.
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
а ваши ДНС и как вторичные (secondary) будут работать?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Вы может использовать наши ДНС только в паре. Использовать собственный первичный ДНС сервер и наш вторичный невозможно.
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
И еще вопрос:
если я сделаю в редакторе CNAME запись "dns1.мой-домен CNAME dns1.yandex.ru"
а потом свои вместо ваших пропишу у регистратора, будет работать? или лучше не пробовать?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
В большинстве случаев не будет. Регистраторы не любят, когда DNS-сервера являются CNAME'ами. Но вы можете попробовать. Вдруг ваш регистратор проявит лояльность по этому вопросу.
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
Спасибо за ответ.
Так я бы и на ip сослался (ns1.мой-домен A ip-адрес-dns1.yandex.ru), если это можно, но вдруг вы ип адреса поменяете :)
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Вот в этом вся и проблема. Мы можем поменять IP адреса без предупреждения.
А почему, кстати, вы не хотите просто прописать dns1.yandex.ru/dns2.yandex.ru у вашего регистратора?
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
а я так и сделал :)
Один домен работает безупречно, а вот второй почему то сначала работал, а теперь перестал.
Яндекс считает, что MX записей нет, хотя они есть и нс-серверы тоже ваши.
Но подозреваю, что в этом виноват не яндекс, а регистратор....
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Напишите на domain@yandex-team.ru, Укажите, какой домен. Будем разбираться.
Сергей
26 ноября 2015, 17:37
Написал
madtoha
26 ноября 2015, 17:37
:-D Отличные новости! Яндекс кросавчеги!
mini02
26 ноября 2015, 17:37
Наконец-то Яндекс делает что-то общественно полезное. И то как реакцию на дикость наших регистраторов (камень в сторону NIC.ru) и хостинг-провайдеров, которые мешают развивать сервис. 
lapa-54
26 ноября 2015, 17:37
Супер!!!!! Класс!!!! Я очень рада!!!! =)
ImidgX
26 ноября 2015, 17:37
DNS-хостинг Яндекса
Спасибо большое! (+1)
Очень нужная и полезная вещь.
Потому как у некоторых регистраторов (nic.ru) редактор DNS платный, а у других смена записей происходит по 6 часов (речь не про обновление dns кеша, задеожка именно у регистратора).
А тут и почта сразу подключается и чат автоматом.
sameg
26 ноября 2015, 17:37
Хочется, чтобы в плейлисте можно было менять порядок песен перетаскиванием
apoleshchuk
26 ноября 2015, 17:37
редактор DNS глючит, например если добавить TXT запись в которой буквы в разном регистре - появляются две записи:
1. как добавлял но со статусом «добавляется»
2. тоже самое но в нижнем регистре с возможностью настроить и удалить

1 запись до текущего момента так и висит со статусом «добавляется» (со вчерашнего дня точно никаких изменений)

 
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Баг принят. Будем чинить.
viktorinox
26 ноября 2015, 17:37
Почта понятно...А движок простенький можно по ftp залить???
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Вы можете залить на ftp Народа: http://narod.yandex.ru
Tiger197
26 ноября 2015, 17:37
А планируются удобные кнопки, как, например, у editdns, "Настройки Яндекс.Почты для домены" и "Настройки для Google Apps"?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
пока не планируется
znalbyranshe
26 ноября 2015, 17:37

У меня не получается привязать домен.ru к хостингу на я.народе и одновременно к я.почте. Это реально?

denanik
26 ноября 2015, 17:37
Да, реально. Напишите на domain@yandex-team.ru, с указанием вашего домена. Поможем.
znalbyranshe
26 ноября 2015, 17:37
Спасибо! Пишу.
M-I-B
26 ноября 2015, 17:37
Обратки, т.е. PTR-записи поддерживает?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Нет пока
M-I-B
26 ноября 2015, 17:37
Значит пока рано переходить с free.editdns.net на dns.yandex.ru:-(

По срокам не сможете сориентировать - когда примерно ожидать и вообще стоит ли?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Ждать, конечно, стоит. Сроки пока сказать не могу.
lnp3
26 ноября 2015, 17:37
Подключился, прописал DNS. С основным доменом все в порядке, а  поддомены, которые были на старом хостинге, недоступны. Тех-поддержка  Яндекса молчит как партизан и на вопросы не отвечает. Помогите,  пожалуйста, разрешить проблему.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Напишите, пожалуйста domain@yandex-team.ru и с укажите там ваш домен.
lnp3
26 ноября 2015, 17:37
Спасибо! Написал, жду, надеюсь :)
lightchaus
26 ноября 2015, 17:37
Удобно однако
achr-ym
26 ноября 2015, 17:37
Будет ли информация о DNS учитываться поисковым роботом, например для наложения санкций на домен?
Комментарий удалён
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Ваш сайт у меня открылся. Причем, как с www, так и без www. Видимо, информация еще не по всем DNS разошлась. Обычно это занимает несколько дней и от нас совершенно не зависит.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Можно так, а можно и через CNAME как вы с www сделали.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Мы сделаем задании TTL у записей АПИ к DNS-хостингу. После чего вы сможете задать записям маленький TTL, а через API будете менять IP с вашего сервера (по крону, например).
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Все будет замечательно, определенно!
Если что не так, пишите, починим.
Вячеслав
26 ноября 2015, 17:37
Прикольное начинание - раньше пользовался google apps для многих клиентов. Теперь узнал про pdd и dns. Попробую часть доменов перевести на яндекс. По почте пара вопросов. 1. Почему нет автообновления ящика? В смысле приходится руками тыкать в "Обновить", чтобы посмотреть новые письма. 2. На один из моих почтовых адресов никак не могу отправить код подтверждения, чтобы его в поле "От" указывать. Как-то можно справиться с этим?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
1. Потому что не сделали еще :) Скоро планируется.
2. Не совсем понял, о чем вы. Зачем что-то указывать в поле От, кроме вашего почтового адреса, который там стоит по умолчанию?
Вячеслав
26 ноября 2015, 17:37
Просто у меня (образно, но не сильно далеко от истины) есть 35 ящиков на разных доменах.
Мне не удобно их проверять каждый отдельно и писать письма из каждого аккаунта отдельно.
Поэтому стандартная практика - сделать 34 форварда на один ящик и проверять на новые письма только его.
Работает, классно. Только хочется иметь возможность ответа на письмо от имени оригинального почтоящика, на которое человек письмо посылал.
Стандартная возможность, кстати у вас реализованная. Но требует подтверждения владения ящиком,
от имени которого я хочу подписаться.
И это работает в принципе, но с одним из моих ящиков глючит - на него просто не приходит ваше письмо с кодом.
Концов найти не могу, где оно теряется. Вся остальная почта без проблем ходит на тот ящик.
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Напишите об этой проблеме с тех поддержку. Мы поможем. Только укажите в письме подробности: на какой ящик посылается письмо с кодом и когда вы его подтверждали.
Вячеслав
26 ноября 2015, 17:37
И еще вопрос по теме. Можно подумать, чтобы процесс переноса домена на яндекс днс был более управляемым?
В том плане, что сейчас у домена автоматом прописываются почта, джаббер яндекса и тд.
А можно было бы сделать, чтобы Яндекс запоминал настройки с предыдущего днс и вначале дублировал их.
Существующие домены стало бы переносить гораздо удобнее. Чем руками все записи повторять.

И еще. У гугла в настройках днс указывается куча записей MX/MX10/... У яндекса только одна. Почему?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Все эти настройки должны дублироваться. Если что-то не продублировалось, то пишите  нашу техподдержку, мы поможем.
У Яндекса только одна запись для вашего удобства. Или вам удобнее, когда их десяток? :)
Вячеслав
26 ноября 2015, 17:37
Проверю на еще одном своем домене :) Может не заметил просто (если так - сорри).
Про количество MX-записей - получается гугл излишне умничает? :)
(честно говоря заколебывало для каждого домена столько записей вводить каждый раз).
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Гугл в этом месте не позаботился об удобстве пользователей. Переползайте к нам, у нас удобнее )
Александр М.
26 ноября 2015, 17:37
Измените NS-сервера вашего домена (эта процедура производится при помощи инструментов регистратора доменов или хостинг-провайдера, у которого вы приобретали домен)

Хм... Регистратор домена не принимает NS-сервера без проверки, а у хостинг-провайдера поля NS-серверов нередактируемые.

Замкнутый круг: Яндекс не активирует NS пока их не сменишь у регистратора. Реристратор не меняет их пока не проверит. А у хостера эти поля не редактируются...

Вячеслав
26 ноября 2015, 17:37
nic.ru нормально активирует домены без проверки dns в последнее время вроде.

кстати действительно не удобно подтверждать владение доменом перед переносом на яндекс. лично я услугами инфобокс пользуюсь только в плане панели управления dns. было бы интересно отказаться от них в пользую яндекса. но не получится. потому что новый домен сразу на яндекс пересадить не получится. так как подтвердить владение так нельзя.

может еще какой способ придумаете подтверждения?
Александр М.
26 ноября 2015, 17:37

Я это не для подтверждения владения доменом написал. А, чтобы показать, что с одной стороны есть регистраторы, которые не примут просто так новый NS, а с другой, что есть хостеры, которые не дают менять NS-ы просто так.

Например, Мастерхост, чтобы отключить поддержку хочет денег.

http://xmages.net/storage/10/1/0/2/3/upload/d88a8847.gif

dedenevev
26 ноября 2015, 17:37
А когда примерно по срокам планируется поддержка DNS-хостингом кириллических доменов? В частности .рф?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Очень скоро.
dedenevev
26 ноября 2015, 17:37
Спасибо, работает! :)
Sergei V.M.
26 ноября 2015, 17:37
Буду признателен, если кто подскажет.
У меня домены в зонах RU и SU, зарегистрированные через LeaderHost в RU-Center, откуда (через панель самого RU-Centra) я их делегирую куда хочу, т.е. на Яндекс.
А еще есть домен в зоне INFO, зарегистрированный через того же LeaderHost в OnlineNIC, хочу иметь возможность управлять и его делегированием аналогично - но не знаю, как?
elen.kras2010
26 ноября 2015, 17:37
Здравствуте, но если я использую свой домен не только для почты? например сайт городского молодежного портала Днепропетровска прикручен к хостингу. Изменив DNS-записи для почты я не испорчу подключение к хостингу? Спасибо!
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Последовательность действий у вас должна быть такая:
1. Подтверждаете домен здесь: http://pdd.yandex.ru
2. Заходите в редактор DNS и проверяете, что все DNS-записи, касаемые вашего сайта - на месте. А если что-то не на месте, то руками их устанавливаете.
3. Делегируете домен на Яндекс

Если все сделаете так, то ничего не испортится.
ya.abook-club
26 ноября 2015, 17:37
Поставил домен на dns yandex. Вроде все что нужно прописал и здесь и у регистратора (руцентр). Сайт резолвится нормально (если его писать без www) - а субдомены - категорически нет. 4 суток молчит саппорт. Что делать?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Приведите, пожалуйста, пример домена и субдомена, который не резолвится.
ya.abook-club
26 ноября 2015, 17:37
А прошло всего 4 дня, пока не прописали просто wildcard - теперь все работает. Хочется пожаловаться на:
а) полное отсутствие хотя бы минимальной инструкции
б) саппорт не реагирует принципиально
А ведь ваша система - она не самая типичная. 
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Жалобу принимаем. Будем исправляться. В свое оправдание хочу сказать, что 
а) Инструкция не помогла бы, т.к. ваш случай не типичный (точный поддомен не виден, а с вайлдкардами - виден)
б) По будням сапорты реагируют гораздо быстрее
deiwww
26 ноября 2015, 17:37

Имеется ли инструкция по подключению поддоменов?

rv0adm
26 ноября 2015, 17:37

присоединяюсь. нигде не могу найти инструкцию как в DNS на яндексе указать IP для поддомена (создать поддомен)

Laserson
26 ноября 2015, 17:37
Я правильно понимаю, что если у меня есть сервер (допустим, домашний) со статическим белым IP адресом и домен, зарегистрированный на меня, то я смогу привязать мой IP адрес к домену что-бы разрешение DNS проходило успешно? (ну т.е. фактически сайт будет виден по доменному имени?)
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Да, все так и есть.
Laserson
26 ноября 2015, 17:37
Тогда я могу сказать эти слова - я люблю тебя, Яндекс!
petrukMAX
26 ноября 2015, 17:37

У меня есть свой домен второго уровня( .ru)


Хочу использовать сервис narod.ru чтобы сделать сайт для него вот инструкция



Если вы хотите управление DNS-записями полностью доверить сервису Народ, укажите для вашего домена NS-серверы: ns.narod2.ru и ns1.narod2.ru. В этом случае сервис сам сделает все необходимые записи, и через некоторое время после внесения изменений ваш сайт начнет открываться по адресам http://domain-name и http://www.domain-name.

И одновременно сделать для него почту на DNS-хостинг Яндекса вот инструкция

 



Измените NS-сервера вашего домена (эта процедура производится при помощи инструментов регистратора доменов или хостинг-провайдера, у которого вы приобретали домен):
Первичный DNS-сервер: dns1.yandex.ru
Вторичный DNS-сервер: dns2.yandex.ru

Вопрос возможно ли спользовать narod.ru и почту для домена одновременно?

СПАСИБО!!! за ваше время

Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:37
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки.
NikkoBelick
26 ноября 2015, 17:37
Хотел попробовать ваши DNS
Вроде всё сделал правильно, но пишет что домен не делегирован.
домен браг у 2domains.ru, регистратор reg.ru
Этот процесс, он вообще много времени занимает?
denanik
26 ноября 2015, 17:37
О каком домене идет речь? Если не хотите его светить, то можете написать в техподдержку.
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
ДНС хостинг это хорошо, но org.ua не дает преносить домен к Вам на обслуживание. Ваши ДНС в черном списке. Мотивируют это типо размещением порно-ресурсов и прочим... Причем тут ДНС яндекса и порно-ресурсы не отвечают. Ну какое мнение о ORG.UA думаю понятно, понятно и то, что отсылают к регистраторам доменов, которые находятся в их списке, естественно к платным, а зачем мне какой то платный регистратор, если нужно просто сделать модификацию домена, который зарегистрирован бесплатно. Что думаете по поводу ченого списка, ваших ДНС и org.ua? Не видите ли Вы в этом монополию и ограничение выбора пользователем ДНС-серверов и хостинга?
Если Ваши ДНС в черном списке у ORG.UA, а земля круглая, обратитесь ли вы к администратору ORG.UA исправить такое "досадное положение".
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
P.S.
"Шановний реєстранте!
=== Цей текст - наперед підготовлена відповідь на типове запитання. ===
Ви  отримали у відповідь на спробу реєстрації домена повідомлення про  помилку "Ця реєстрація адміністративно заблокована". Ця помилка означає,  що сервери імен використані в заявці на делегування чи зміну даних  домену закриті для використання в заявках, що приймаються від  реєстрантів.
До такого блокування серверів призвела велика  кількість реєстрацій на ці сервери імен доменів, що порушували правила  реєстрації в публічному домені org.ua (найчастіше: порноресурси та масована реєстрація доменів для  "лінкопомийок" та інших технологій спаму та обману пошукових систем) в  поєднанні із затятістю порушників, які ігнорували заборони, сподіваючись  що повна автоматизованість реєстрацій дозволить їм "перебороти"  заборону. Реєстрація в org.ua автоматизована і обмежувальні правила, відповідно, також застосовуються програмою реєстрації автоматично. Тож зауважте, що прохання щодо застосування виключень для певних заявок неможливо реалізувати.
На жаль, активність "пошукових спамерів" та  порнорозповсюджувачів приводить до того, що єдиним виходом є відмова від  прямої та неоплачуваної реєстрації в домені org.ua.  Перехід на обслуговування через реєстраторів відбудеться в найближчі  місяці. До того часу прямі реєстрації обслуговуються, але список  заблокованих серверів імен досить швидко змінюється. Ті що активно  використовуються в "реєстраційних атаках" опиняються в чорному списку.  Активність порушників правил настільки висока, що навіть надання Вам  такого списку не дасть Вам гарантії, що щойно обрані Вами сервери не  доведеться обмежити в реєстраціях.
Можливість реєстрації доменів на сервери імен із  "чорного списку" існує. Спам-реєстрації великої кількості доменів  можливі лише через безкоштовність (чи практичну безкоштовність)  використання серверів імен для підтримки таких доменів. Коли  надходить заявка від компанії-реєстратора, що не надає безкоштовних  послуг, обмежувальні правила не застосовуються. Список компаній, які  система може ідентифікувати як реєстраторів і задовольняти заявки від  них без обмежень доступний тут:
http://hostmaster.net.ua/?registrars""
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
То есть, если перенести домен на ns-сервера к примеру Nic.ua, то наверняка это получиться, так как там панель управления ДНС платная, а раз Яндекс бесплатная, то в черный список...
denanik
26 ноября 2015, 17:37
Можете прислать нам всю переписку с org.ua?
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Кому именно?
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Отослал на ваш контактный... Если нужны снимки экрана, то могу предоставить.
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Что думаете по этому поводу?
Особенно понравилось это:

"До такого блокування серверів призвела велика  кількість реєстрацій на  ці сервери імен доменів, що порушували правила  реєстрації в публічному  домені org.ua (найчастіше:  порноресурси та масована реєстрація доменів для  "лінкопомийок" та інших  технологій спаму та обману пошукових систем) в  поєднанні із затятістю  порушників, які ігнорували заборони, сподіваючись  що повна  автоматизованість реєстрацій дозволить їм "перебороти"  заборону.  Реєстрація в org.ua автоматизована і обмежувальні правила, відповідно, також застосовуються програмою реєстрації автоматично. Тож зауважте, що прохання щодо застосування виключень для певних заявок неможливо реалізувати."

Когда ДНС Яндекса успели стать пристанищем порноресурсов, линкопомоек и других технологий спама и обмана поисковых систем не совсем понятно.

А это гооворит о вообще о многом:
"=== Цей текст - наперед підготовлена відповідь на типове запитання. ==="
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37


** Error: Ця реєстрація адміністративно заблокована.

--------[ Технічна перевірка ]--------

-- Не встановлена технічна правильність заявки


-------- [ЗАЯВКА ВІДХИЛЕНА] --------
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Вот такое робот присылает... Обратившись именно в org.ua присылают стандартную заготовку
"=== Цей текст - наперед підготовлена відповідь на типове запитання. ==="
и тд. и т.п.
Может Вы и переносили как то уже от другого регистратора на ДНС Яндекса, но у меня домены зарегистрированы именно через робота org.ua и именно я их через него продлял и ранее модифицировал, меняя ДНС хостинг-провайдеров, но почему же на ДНС Яндекса не дает перенести, не понятно.
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Александр... Поверьте... Я искренне рад за Вас... Но создайте другую ветку, что у Вас домены org.ua подключены. Тут ветка другой тематики... Читайте перв пост... С уважением.
Александр М.
26 ноября 2015, 17:37
Удалил. Без проблем :)
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Я не просил Вас удалять ответ, всего лишь посоветовал создать отдельную ветку обсуждения подклучения ДНС-Яндекса к домену org.ua...
Поймите правильно, но с Вашего поста (что у вас подключены ДНС-Яндекса) получалось, что на org.ua либо робот не работает, либо ДНС-Яндекса вспоминаются в черном списке - выборочно для регистрантов.
ASTAKHANOV.CHILE
26 ноября 2015, 17:37
Кто может дать ответ. Почему нельзя модифицировать домен для использования ДНС-Яндекса???
decomar
26 ноября 2015, 17:37

Делегировал домен на Яндекс, настроил DNS -- почта работает. А вот на Народе этот же домен не добавляется:

 

"Не удалось добавить домен.

Возможно он принадлежит другому пользователю."


Правильно я понимаю, что домен можно подключить исключительно либо к Почте для домена либо к сайту на Народе?
rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Пока так, но мы работаем над этой проблемой.
septima-music
26 ноября 2015, 17:37

До сих пор так?

Я так понимаю, нужно просто создать А-записи.

Но, вопрос: что в них указывать?

И кажется, Народ просто хост не принемает и всё тут, если находит уже прописанный хост в DNS.

Нужно обращаться в поддержку, или есть решение?

 

P.S. третий день уже бьюсь, всю Википедию перелопатил :-D

septima-music
26 ноября 2015, 17:37

Удалил домен для почты, вчера. Но Народ всё равно не принимает домен. С WWW принимает. А без - нет.

Что за проблема такая?

Чёрт, дёрнул меня прикруивать эту почту для домена. Всё отлично работало без неё.

Вот сайт: www.septima-music.tk

Может кто подскажет, как ещё можно переадресоать с septima-music.tk на www.septima-music.tk ? Голова уже кругом!

Проект - не коммерческий. Платить - не могу. Так бы здесь не ошивался.

domanov-igor
26 ноября 2015, 17:37
пишу второй пост, первый не нашел. Если я делегирую свой домен у регистаратора на яндекс, будет ли работать моя страница у хостера
rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Для большинства хостеров все будет работать, просто потребуется настроить dns на Яндексе согласно инструкциям хостера (обычно они есть у всех).
domanov-igor
26 ноября 2015, 17:37

вот скрин dns на яндексе http://i060.radikal.ru/1103/da/65519d7def77.png

мне необходимо заменить строки @    NS    dns2.yandex.ru.     
@    NS    dns1.yandex.ru. на то что мне выдал хостер?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Вам ведь нужно чтобы сайт работал? Тогда надо узнать у хостера как настраивать две первые строчки. Какой адрес у сайта и как правильно его настраивать.

Какой хостер?
domanov-igor
26 ноября 2015, 17:37

Хостер http://beget.ru/

у регистратора www.nic.ru записано

  ns1.beget.ru 217.170.69.170
  ns2.beget.ru 85.249.229.194

 

domanov-igor
26 ноября 2015, 17:37
мне нужно, чтобы работал сайт и почта домена
thehapko3
26 ноября 2015, 17:37

Эээ... Честно слово, я запутался... :(

Задача. У меня есть домен. У регистратора я могу указать DNS сервера хостера.

Есть хостер, у которого я создаю домен и размещаю сайт.

Всё работает.

А что даёт эта система? Что мне указывать у регистратора и что указывать у хостера?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Эта система нужна если по каким-то причинам вы не хотите использовать dns хостера или регистратора.  Тогда вы подключаете домен на нее и управляется своим доменом так, как вам это нужно.
FoXFX
26 ноября 2015, 17:37

Для полного счастья не хватает только хостинга)))

Александр М.
26 ноября 2015, 17:37

Где бы узнать чем грозит смена NS-серверов? Например, если мне нужно создать под-домен основного домена, то у хостера я просто нажимаю кнопочку и все нужные DNS-записи появляются автоматически. А в случае с NS-ами на Яндексе как? Прийдется после этого топать сюда и добавлять нужные записи вручную, да?

Или, например, я меняю NS-ы хостера на NS-ы Яндекса… сайт перестает на какое-то время работать или нет?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Да, вы совершенно верно обрисовали проблемные вопросы.

DNS-Хостинг от Яндекса облегчает вам работу с Почтой Яндекса или решает ваши провинутые задачи.

Если вам важна автоматизация DNS, которую вам предоставляет ваш хостер - то тогда вам лучше не менять ns без особой нужды.

Так или иначе, очень важно знать зачем конкретно вам нужен DNS-Хостинг.
aldeniko
26 ноября 2015, 17:37

1) Как для пущей надежности к dns1.yandex.ru и dns2.yandex.ru  можно  использовать дополнительные Secondary NS сервера? Например,http://dns.hws.ru/ или http://ns2.trifle.net/

Вот мои записи в Редакторе DNS:
@    NS    ns2.trifle.net.        настроить удалить
@    NS    ns2.afraid.org.        настроить удалить
@    NS    ns.hws.ru.                настроить удалить
@    NS    dns2.yandex.ru.        настроить удалить
@    NS    dns1.yandex.ru.        настроить удалить
@    MX    mx.yandex.ru.    10    настроить удалить

но вот ответ от вторичных серверов:
Сервер не смог загрузить файл зоны. Обычно это происходит из-за того, что на primary сервере не разрешена передача зоны на адрес нашего сервера, или нет доступа на 53 порт primary по UDP и TCP (при передачах зон используется именно TCP). 

Как разрешить передачу зоны на вторичный NS сервер?
Если никак, то зачем  у  Яндекса на панели редактируются NS записи?

2) И как мне использовать dns1.yandex.ru и dns2.yandex.ru при этом МХ запись ставить свою?
При изменении записи МХ на отличную от mx.yandex.ru. получаю на свой ящик с письмом:

Добрый день!
Вы перенесли MX-записи с сервиса Яндекс.Почта, в результате чего ваш домен ВАШДОМЕН.ru был отключен.
Если Вам не сложно, в ответ на это письмо опишите, пожалуйста, причины по которым Вы решили отказаться от использования нашего сервиса.
В случае, если произошла ошибка и Вы хотите возобновить работу с сервисом Яндекс.Почта для домена, Вам необходимо заново прописать MX-записи.Информация о том, как это сделать, находится на соответствующей странице нашей Помощи: Как настроить MX-записи? 

Зачем у Яндекса на панели редактируются МХ записи, если любое значение, кроме mx.yandex.ru., приводит к отключению домена?

 

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Мы сейчас не поддерживаем  axfr для доменов на наших dns. Над потребностью это реализовать - думаем.

По второму пунку - действительно сообщение не совсем корректно - тут имеется ввиду что отключается именно  Почта, а не dns. Этот текст будет обязательно исправлен.
aldeniko
26 ноября 2015, 17:37

Дополню, что приходит не только письмо об отключении домена, но и в панели управления pdd.yandex.ru статус домена  меняется на отключенный.

Александр М.
26 ноября 2015, 17:37

 

У регистратора eNom сменил NS'ы на Яндекс'овские. Долго ли ждать делегирования? Нужно ли нажимать кнопку в Редакторе DNS «перенести NS-записи»?

 

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Это зависит от регистратора и его особенностей работы. Крайне редно это занимает более суток - обычно быстрее.

Кнопка перенесет  записи в зоне домена с ваших dns-серверов (текущих) на наши. Однако всегда рекомендуется внимательно просмотреть то что получилось и что все нужные вам записи успешно перенеслись. 
garshina.alinochka
26 ноября 2015, 17:37

Ура! А это беспоатно, да?

fun-vit
26 ноября 2015, 17:37

а почему нельзя в SOA email  указать?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Извините за нескорый ответ. Эта возможность, скорее всего, появится. Хотя надо сказать, спрашивают ее крайне редко.
irwingroup
26 ноября 2015, 17:37

Подключив тестовый домен не нашел утилит управления корпоративной почтой!

Ну например - я не хочу чтобы мои сотрудники читали почту дома. Я хочу видеть чт они пишут и т.д. Этого ничего нет или я не нашел?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Да, мы предлагаем стандартную почтовую систему без дополнительных средств контроля своих пользователей.
irwingroup
26 ноября 2015, 17:37

Смотрите - вы пишите подключите корпоративную почту, но ведь нету элементарных функций, которые необходимы любой компании. Как минимум необходимы фильтры (переадресация) почтового ящика управляемая админом, а не пользователем.

xalvapocta
26 ноября 2015, 17:37

Все, отлично, круто! Да вот только что-то долго делегируется: "Ожидаем установки MX-записей".

Уже и WHOIS отвечает что nserver:    dns1.yandex.ru. nserver:    dns2.yandex.ru.

А домен все не проделегирован.  Что я не так делаю? домен: srv-spb.ru

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Проверка записей происходит с некоторой частотой. В интерфейсе пишется время следующей проверки, что у вас там сейчас?
xalvapocta
26 ноября 2015, 17:37

Да сейчас к счастью все окей. ТОлько вот вопрос. Правильно ли я добавил зону Типа А?

Хост                              Тип             Значение записи                   Приоритет     
srv-spb.ru                       A               188.134.x.x                                            
www.srv-spb.ru               A               188.134.x.x                             

Вместо иксов конечно же цифры. Просто у меня сейчас если делать пинг то имя не преобразовывается в айпишник.

rusinov.ya
26 ноября 2015, 17:37
Так неправильно. Надо или в поле "Хост" у вас заканчивать надписи точкой "."

Примерно так:

srv-spb.ru.
www.srv-spb.ru.

или просто писать без полного имени домена:

@      A 1.1.1.1
www  A  1.1.1.1
xalvapocta
26 ноября 2015, 17:37

Ооо. Спасибо большое! все заработало! Респект и уважуха!

aldeniko
26 ноября 2015, 17:37

 

 

Домен *********.com

 Домен не подтвержден отключить

Шаг 1. Подтвердить владение доменом

  • Загрузите в корневой каталог вашего сайта файл с именем cd371a541ada.html и содержащий текст 513841d29a96
  • или
  • Для поддомена yamail-cd371a541ada в зоне вашего домена настройте CNAME-запись на mail.yandex.ru.
  • или
  • Укажите адрес aldeniko+cd371a541ada@yandex.ru в качестве контактного почтового адреса для вашего домена (если этот адрес ваш регистратор не принимает, то укажите вместо него cd371a541ada@yandex.ru). Эта операция производится при помощи инструментов вашего регистратора доменов. Подробнее об этом способе подтверждения.
Проверить сейчас

Результаты последней проверки(2011-09-24 20:25)

  • Файл cd371a541ada.html не найден
  • и
  • Запись CNAME не найдена
Следующая проверка будет 2011-09-24 20:29Запустил проверку выполнив условие Способа 3. Написано: Способ 1 ИЛИ Способ 2 ИЛИ Способ 3А при проверке выдает,  что не выполнены условия Способа 1 и 2Где истина?

 

drcodd
26 ноября 2015, 17:37

что то в последнее время ужасные тормоза ...  домены не добавляются сразу, редактирование записей происходит через раз.

 

Добавил тут поддомен, основной слетел... 

 

У меня  у одного так?

jopapipiskina
26 ноября 2015, 17:37
Помогите пожалуйста разобраться! При добавлении домена на narod.yandex.ru мне выдаёт "Не удалось добавить домен. Возможно он принадлежит другому пользователю." Домен с www в начале добавляется без проблем. То есть в таком виде www.mydomain.ru добавляется а без www не добавляется. Раньше этот домен был добавлен на другом аккаунте. Как доказать системе, что он не принадлежит другому пользователю.
elwhiterider
26 ноября 2015, 17:37

Та же самая проблема. При добавлении домена в Яндекс почта для домена исчезает возможность добавить данный домен для Народ.ру. Причем отключение от почты и снятие делегирования домена ситуацию не меняют. Более месяца назад снял делегирование домена и отключил от Яндекс почты для домена, а в Народе все та же ошибка при добавлении:

"Не удалось добавить домен. Возможно он принадлежит другому пользователю."...

Надеюсь суппорт когда-нибудь решит данную проблему...

elwhiterider
26 ноября 2015, 17:37

Большая просьба к суппорту сообщить когда данная проблема будет решена. Не хочется постоянно снимать делегирование для проверки...

elwhiterider
26 ноября 2015, 17:37

Видимо тут никого нет...

Проблема так и не решается.

dianatv1
26 ноября 2015, 17:37

 

та же проблема..тех поддержка упорно молчит..уже устала писать им..да и тут почитала - полный игнор данной темы..странно

KillerHT
26 ноября 2015, 17:37

Большое спасибо за этот сервис DNS.

MG
26 ноября 2015, 17:37

А что, сменились DNS сервера? Раньше нужно было указывать dns1.yandex.ru и dns2.yandex.ru, а теперь dns1.yandex.net. и dns2.yandex.net. ?

У меня на одном из сайтов было настроено на .ru, недавно просрочили платеж за домен, делегирование было снято регистратором домена. Сейчас домен продлили, какие сервера указывать теперь — старые или новые?

KillerHT
26 ноября 2015, 17:37

Появилась необходимость в зоне PTR - как быть? Может платно можно как-то "получить" от яндекса?

Юра Мороз
26 ноября 2015, 17:37

Здравствуйте.

Может тут кто подскажет выход из ситуации, а она такая.

Подключил домен типа (без www) xxx.ru, все прекрасно работало, открывался сайт, и т.п. Пару дней назад не получилось войти на сайт по ФТП, пишет мол не правильный  (логин/пароль), и раньше случалось такое, боролся с этим так, просто удалял сайт на народе, а потом заново создовал и все начинало работать.

Но на этот раз все работает, а домен без WWW, не хочет добавляться, говорит что "Не удалось добавить домен. Возможно он пренадлежит другому пользователю). С www добавляеться.

ursu-s
26 ноября 2015, 17:37

Делегировал DNS на Яндекс. А сайт у меня с WWW и теперь не работает, получается нужно в редакторе DNS что-то подправить?

kad31
26 ноября 2015, 17:37
kad31, нужно прописать в хосте записей вместо "@" "*" или же добавить записи "www" с теми же ip адресами
AlekS2042
26 ноября 2015, 17:37
я запилил вот такую штуку по этому поводу http://dns-ip.ru/Home/DynDns
Иван Данилов
26 ноября 2015, 17:37
Тока что узнал о ней)))
Денис Бутманов
26 ноября 2015, 17:37
MX записями сделал свой сервер как основной,
сервер от Яндекса как резервный.
Почту с Яндекса забирает свой сервер по POP3
и раскладывает по ящикам. Все работает.
Все прекрасно. Огромное спасибо команде Яндекса.

А можно ли использовать какие либо учетные записи
от домена для релеинга ?

Т.е. сейчас почту от пользователей моего домена
отправляет свой сервер на прямую по MX записям
доменов получателей. В связи с проблемами с обратной записью (PTR) хотелось бы использовать
Яндекс как релей. Понимаю, что должно быть
огромное количество ограничений, но хотелось бы.
Ограничения, допустим, количество отправляемых писем в минуту/час/сутки и/или т.п.
radiomagenta
26 ноября 2015, 17:37
Денис  Бутманов, использовать наш сервер как релей не получится, так как мы требуем проверки аутентификации (нужны логин и пароль от ящика на домене) и проверяем заголовок from в отправляемых письмах.

Поэтому у Вас есть две возможности: Вы можете удалить нашу MX-запись и использовать только наш DNS-хостинг, а почтовый сервис свой, или же настраиваете только нашу MX-запись, создаёте ящики на наших серверах, и пользуетесь только нашим почтовым сервисом.

И мы не рекомендуем указывать сразу два разных MX-сервера, т. к. в этом случае работа обоих почтовых сервисов может быть нестабильной. Если пользователь не зарегистрирует ящики именно на наших серверах, MX-запись, указывающая на наш MX-сервер, всё равно будет бесполезна. Даже если она сработает, письмо некуда будет доставить.

--
Лена Артёмова, Яндекс.
psychedel
26 ноября 2015, 17:37
доброго времени суток, а вебредирект есть или аналог?
transservice-krasnodar
26 ноября 2015, 17:37
Домен делегирован на яндекс. Пытаюсь подтвердить права на pdd.yandex.ru. Но в упор не вижу где редактор днс и где добавлять записи. Ткните пальцем, пожалуйста.
aldeniko
26 ноября 2015, 17:37
Чтобы что-то добавлять, надо сначала подтвердить права на домен. Только после этого появиться редактор DNS.
hexyl
26 ноября 2015, 17:37
Пытаюсь добавить запись TXT в зону домена: globalsign-d­omain-verification=8lZIrXHRsKd5LulFxTq2n­Sl8q-2v1m9iZ5VOs48kDd
Но не получается. Пишет, что недопустимые символы в поле " Значение записи". Что тут не так?
d-kka
26 ноября 2015, 17:37
Ситуауия такова открепил от пдд яндекс домен http://dok911.ru и уже второй день идут ошибки.

Сайт недоступен, то в России то в Украине
Такого у меня еще небыло....
NoData
HostNotFound
Где-то читал, что до 72х часов может быть полное обновление ДНС, неужелит это так?
Выходит домен "завис в небытие" - пмогите пожалуйста!
Павел
16 апреля 2016, 23:13
Добрый вечер господа, прошу помочь, мне разобраться.
Дело как всегда в том)-что..)
Вообщем с ника делегировал домен без проблем.
С firstvds
что-то не клеится.
указал ns ваши у них ваша панель показывает dns-редактор но не пишет что домен делегирован!
Хотя он должен был уже делегироваться.ж

до этого делегировал с nic моментально , всё чётко.
почему firstvds не отдаёт вам его в управление.
Спасимбо!
webrover.ru
2 ноября 2016, 13:58
6 лет прошло, все еще ждем поддержки PTR!
santik1
23 ноября 2016, 02:51
webrover.ru,
Вопрос актуален. Тоже необходима PTR.
Петр
6 ноября 2016, 22:49
Прикрепил домен http://www.dom2-svezhie-serii-online.ru/ на ПДД, параллельно еще три домена тоже закинул. С ними всё в порядке, вечером закинул, утром уже подтверждены и делегированы, а это завис. Притом почему-то указывает куда-то на непонятный айпи. Возможно ли, что кто-то быстрее мне закинул домен и теперь как-то им рулит? Перехватил типа управление.
mirsum
7 ноября 2017, 17:22
То что надо, как связаться с техподдержкой при проблемах?
atity
5 октября 2018, 22:46
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста как прописать в DNS если у сайта 2 ip адреса и чтобы они работали - пример - если пользователь обращается и с одного сервера (*ip адреса нет ответа то пользователь переходил по второму IP резервному или более близкому в зоне.  
Вот так будет правильно или нет? 


@ A 195.46.165.***
@ A 62.192.241.***
www A 195.46.165.***
www A 62.192.241.***
Звездочки это цифры скрытые *
cro-36
10 декабря 2018, 16:48
Добрый день.
Появилась ли возможность в DNS добавить PTR запись?
Есть-ли какая-то возможность добавить такую запись через заявку к администрации путем официального письма?
agapovshurik
13 декабря 2018, 08:33
Здравствуйте! Потерялся сайт. история такова. Прощёлкал продление доменного имени и прошел через процедуру удаления и регистрации вновь (всё в один день) . Домен делегировал на мастерхост. Сайт пропал. По данным мастерхоста сайт раньше был на yandex.net. Может подскажете, что делать. Домен stenly-nn.ru
Верхотуров Дмитрий
29 января, 11:55
Провайдер доменных имён прислал страшилки, поскольку dns1.yandex.ru, dns2.yandex.ru (перевёлся на них для почты для домена) не поддерживают EDNS. Есть ли сроки поддержки этой технологии? Или это не так важно, как пишет руцентр,  и вы поддерживаеть EDNS не будете?
mb@bramabrama.com
сегодня, 22:26
Подскажите, как можно настроить зону на вашем DNS-хостинге таким образом, чтоб она была slave для моего dns-сервера?


ну, или хотя-бы какой-нибудь rest-api есть до этого сервиса?