13-летие Яндекса – День отказа от предрассудков

Нам тринадцать!Ну и что? Мы не суеверны, поэтому 23 сентября снова отмечаем день рождения Яндекса . И в этом году, раз уж так вышло, придумали себе и вам новый праздник – День отказа от предрассудков.Коротко про само число. Оно повсюду, за что ни схватись. А никто не боится.Вот лишь несколько примеров. В головном офисе Яндекса семь этажей. Но, если вдуматься, шестой и седьмой этажи на самом деле – тринадцатый. И ничего ведь, не страшно?В любой момент на кофепоинтах Яндекса можно найти 13 чашек, 13 пакетиков чая, 13 зерен кофе, 13 чайных ложек. Иной раз и виноград в гроздьях по 13. И опять же, никто не боится. Хотя все умеют считать.Тринадцать автомобилей яндексоидов содержат в своих номерных знаках число 13 (это мы обнаружили случайно буквально позавчера, но тоже никто не испугался).Тринадцатая сказка Яндекса (вы ведь еще помните эти сказки?) называлась « Магия чисел », в ней говорилось, что число “13” находится на 23-ем месте по популярности и ничем не выделяется из ряда “16”, “14”,“17” до “13” и “18”, “19”, “30” – после. То есть – ну число и число. Ничего особенного.Тринадцатый (в порядке поступления) сотрудник до сих пор работает в Яндексе и при этом не знает, что он тринадцатый. А, допустим, скажем мы ему – испугается? Смешно даже.Любой сотрудник Яндекса может по памяти назвать минимум тринадцать сервисов Яндекса. Тут вообще ничего страшного.И самое главное (тут должна звучать тревожная музыка ): один раз в сутки все часы во всех офисах Яндекса показывают 13 часов. По-калифорнийски, правда, 13.00 – это 1.00 p.m., но люди-то всё понимают и нисколько не боятся. No fear at all. Really not!Поэтому давайте так: хотя бы один раз в год мы плюём на черных кошек (в смысле – не боимся их) и отмечаем чье-нибудь тринадцатилетие. В этом году – Яндекса.А чтобы привыкнуть не бояться – можно установить себе на главную страницу праздничную тему