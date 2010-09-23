КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

13-летие Яндекса – День отказа от предрассудков

Нам тринадцать!

Ну и что? Мы не суеверны, поэтому 23 сентября снова отмечаем день рождения Яндекса. И в этом году, раз уж так вышло, придумали себе и вам новый праздник – День отказа от предрассудков.



Коротко про само число. Оно повсюду, за что ни схватись. А никто не боится.

Вот лишь несколько примеров. В головном офисе Яндекса семь этажей. Но, если вдуматься, шестой и седьмой этажи на самом деле – тринадцатый. И ничего ведь, не страшно?

В любой момент на кофепоинтах Яндекса можно найти 13 чашек, 13 пакетиков чая, 13 зерен кофе, 13 чайных ложек. Иной раз и виноград в гроздьях по 13. И опять же, никто не боится. Хотя все умеют считать.

Тринадцать автомобилей яндексоидов содержат в своих номерных знаках число 13 (это мы обнаружили случайно буквально позавчера, но тоже никто не испугался).

Тринадцатая сказка Яндекса (вы ведь еще помните эти сказки?) называлась «Магия чисел», в ней говорилось, что число “13” находится на 23-ем месте по популярности и ничем не выделяется из ряда “16”, “14”,“17” до “13” и “18”, “19”, “30” – после. То есть – ну число и число. Ничего особенного.

Тринадцатый (в порядке поступления) сотрудник до сих пор работает в Яндексе и при этом не знает, что он тринадцатый. А, допустим, скажем мы ему – испугается? Смешно даже.

Любой сотрудник Яндекса может по памяти назвать минимум тринадцать сервисов Яндекса. Тут вообще ничего страшного.

И самое главное (тут должна звучать тревожная музыка): один раз в сутки все часы во всех офисах Яндекса показывают 13 часов. По-калифорнийски, правда, 13.00 – это 1.00 p.m., но люди-то всё понимают и нисколько не боятся. No fear at all. Really not!

Поэтому давайте так: хотя бы один раз в год мы плюём на черных кошек (в смысле – не боимся их) и отмечаем чье-нибудь тринадцатилетие. В этом году – Яндекса.

А чтобы привыкнуть не бояться – можно установить себе на главную страницу праздничную тему.



Группа ответственных за праздник, всего 13 человек
147 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
t1r1
26 ноября 2015, 17:36
Отличный пост :)
o.oIe
26 ноября 2015, 17:36
чё то не понятно
Teufel2009
26 ноября 2015, 17:36

здорово как!

поздравляю любимый сервис с днем рождения!) правильно-правильно, тринадцать - число как число.. а проблемы все в головах!
Вы молодцы, что так подошли к этой теме :) спасибо вам большое!
долгих лет процветания любимому Яндексу!

e3drive
26 ноября 2015, 17:36
Вы уверены? Избежать страшного числа не удалось.
Яндекс как обычно накосячил. Просим откат базы.
В честь своего день рождения сделай всем подарок.
Maxim164rus
26 ноября 2015, 17:36
:-):-):-)Поздравляю! Лично для меня интернет начинался с Яндекса и сейчас является самым родным сайтом и бесспорным лидером в ру.нете !!! :-):-):-)
B12345633
26 ноября 2015, 17:36
Сколько поисковиков не изобрели,и ещё изобретут,А ЯНДЕКС ОДИН!!!!!!!!!С днюхой Вас))))))
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Гугл ничуть не хуже, например, но хочу заметить, что я абсолютно на всё смотрю с философской точки зрения...
Всё предопределено свыше... ;-)
И сотрудников Яндекса и Гугла мне жаль, работают на пользователей, не покладая рук, а большинство из них даже не знают, что поисковые системы работают благодаря живым людям, а не роботам... :)))
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Более того, многие даже не догадаются кликнуть по чёрной кошке, чтобы прочитать новость... o_O
Raymond
26 ноября 2015, 17:36
С Днюхой, Яндекс!!!;-)[:]|||||||||[:]
ozero-igor
26 ноября 2015, 17:36
Присоединяюсь, для меня тоже интернет начинался с модемного (56K) интернета и Яндекса.:-)
sh-alesha
26 ноября 2015, 17:36
счасливчик, 56к! Поздравляю ЯНДЕКС!!!
ozero-igor
26 ноября 2015, 17:36
Какой визунчик??? Ох. Реальная скорость этих модемов (по нашим телефонным сетям) была 4-5 Кб/с Правда тогда и сайты были другие, размер первой странице сайта (index.html) не превышало 100кб и о Web 2.0 не кто незнал, также небыло флыш роликов, игр и видео все в том же флэше. Зато был Ява скрипт :-)
Rower-WMZ
26 ноября 2015, 17:36
приличный мур-мммур
seal10
26 ноября 2015, 17:36
Ха, я сам на 13 этаже живу, и у моей второй машины был номерной знак 666.>:-)

Кстати машина в конечном итоге разбилась, правда вел не я.
venom-1
26 ноября 2015, 17:36
Примите мои поздравления!
AGAMA13
26 ноября 2015, 17:36
А я вот живу в 13-м доме, в 66 квартире. А поселилась в нем 13 числа 6 месяца:-DМне нравится. 
loktewa.olesya
26 ноября 2015, 17:36
С днем рождения! А вот я немогу нискем познакомится в яндексе.
Скучно:-$
Kvezakotl
26 ноября 2015, 17:36
даже не верится что это было так давно :-\
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Странно, в моём случае всё иначе... Иногда кажется, что Яндекс существует уже лет 30... :-O
daggets
26 ноября 2015, 17:36
Все 13 лет с вами! :)) 
Развития и успехов!
shyra59
26 ноября 2015, 17:36
 [:]||||[:]С тобой встаю, с тобой ложусь(ложу). Будь, Бди и Будет[:]||||||[:] Всем                                                     [:]|||||||||[:]  ЩЧАСТЬЕ!!![:]|||||||||[:]
Delpher2006
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю :)
Антон
26 ноября 2015, 17:36
а у меня яндекс сегодня днём не работал, на меня действует проклятие числа 13?
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Обычное совпадение, не переживайте... Никто от этого не застрахован...
churikovpavel
26 ноября 2015, 17:36
От всей души с днем рождения!!!
oYASo
26 ноября 2015, 17:36
С Днем Рождения! :)
bolster
26 ноября 2015, 17:36

Как ваш истиный партизан,


поздравляю компанию с датой :)))


Вы вообще большие молодцы там. Так держать!)

Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 17:36
Партизан? Вражеские сервера под откос пускаете?
bolster
26 ноября 2015, 17:36

Хехе :)


Нет, прихожу под видом гостя и тырю сушки с многочисленных кухонь :))


А еще научился важно кивать охранникам на парковке и проезжать мимо них :))

Адамян
26 ноября 2015, 17:36
Не нравится тринадцать, не люблю, плохое у меня предчуствие нащёт этого!!!!!!
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Когда мне было около 13 лет, умер мой папа от рака желудка 4 стадии...
С тех пор не люблю это число, хотя до того момента оно мне очень даже нравилось...
И, конечно же, я считаю, что число вообще никакой сути не играет. Все буквы, цифры и т.д. придумано людьми, а не Богом или высшими силами, как многие почему-то считают...
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
Вообще, раз уж я начал говорить о смерти (это всё из-за полнолуния, как обычно, бессонная ночь), то иногда думаю, а сколько же людей, хоть раз в жизни посещавших сайт Яндекса, уже умерло и сколько умирает каждый день и сколько ещё умрёт в будущем... То же касается Гугла, Вконтакте и других популярных сайтов... И, если честно, от этих мыслей у меня бегут мурашки по коже... Очень страшно... Так что просьба к посетителям Яндекса - Вы уж там держитесь как-нибудь, даже когда Вам хреново, и не умирайте, пожалуйста. :-O Все там будем, но Вы не торопитесь главное... И верьте, верьте в реинкарнацию... Она действительно существует... ;-)
Gvianpig
26 ноября 2015, 17:36
Яндекс, с Днем Рождения Вас всех!
Спасибо, за отличные темки.
Они всегда мне очень нравились.
seomin.aleksei2010
26 ноября 2015, 17:36
обожая число 13
ledi.ayquna
26 ноября 2015, 17:36
мне тоже не нровится тринадцать, не удачлевый  


(love);-)[:]|||||||||[:]
shutkokolya1996
26 ноября 2015, 17:36
смысл всего этого ?????
andrej.zubkov2011
26 ноября 2015, 17:36
супперррр!!!
kaveev.adxam
26 ноября 2015, 17:36

предрассудки -это личное  внушение .


внушение ,что  все хорошо  и будет всё о кэй.

dann666
26 ноября 2015, 17:36
и у меня 13 ого)))))))))))
brainberry-ua
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляем. Роста и процветания.
artoffice2007
26 ноября 2015, 17:36
К такому поводу корпоративные подарки будут в самый раз! http://www.artoffice.ru/
zero06
26 ноября 2015, 17:36
С днем рождения!

От всей души желаю успехов в развитии!

Пусть числа 13 боится Google, вам бояться нечего!
Мартин
26 ноября 2015, 17:36
ШАРИКЕ!
mimiton
26 ноября 2015, 17:36
Уря! Уря! Уря!

Кря!
Staurus86
26 ноября 2015, 17:36
13 лет, а мозгов!!!

Гугл и то на неделю младше
anb0403
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю!!! Всех благ! ;-D
Vidadi
26 ноября 2015, 17:36

C днём рождения!!!


Успехов вам во всех ваших начинаниях!!!   ;-)

kirill.gromov91
26 ноября 2015, 17:36
С днём рождения и всего самого наилучшего!!!:-D
klyv4eg
26 ноября 2015, 17:36
Спасибо вам за то что вы есть, за сервисы почты, фотографий и главное пробок! Счастья вам и долголетия!
Mexxx86
26 ноября 2015, 17:36
С Днем рождения, Яндекс!)
webmasterandrew
26 ноября 2015, 17:36
Мои поздравления!!!
insocojournal
26 ноября 2015, 17:36
поздравляю!
lenivets-trader
26 ноября 2015, 17:36

Избавляйтесь от предрассудков, воодите ТИЦ=13. Толка мало, зато весело ))


А вообще с ДР, порадовали появлением music.yandex.ru, весь день сижу Placebo слушаю - доволен как слон )))

nicola-vs
26 ноября 2015, 17:36
13 лет - это хорошо. Когда дети можно сказать становятся взрослыми, ну или взрослеют.
Хорошо, что и наш Яндекс повзрослел!
siemensrars
26 ноября 2015, 17:36
спасибо за подарок на день рождения всем веб-мастерам :)))))
Евгений
26 ноября 2015, 17:36
От всей души поздравляю Яндекс с Днем Варенья.  Пусть продолжает расти и радовать весь рунет и не только ;)

з.ы. надеюсь что скоро этот праздник будет частично и моим B-)
Liu
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю от души!! процветания и успехов любимому сервису и всем, кто его создаёт и поддерживает! Вы молодцы, спасибо вам!!

tabletkaspirina
26 ноября 2015, 17:36
Бесстрашного дня рождения! ;-) Поздравляю!!!
omtok
26 ноября 2015, 17:36
здорово! по странному совпадению у меня в этот день в почте оказалось именно 13 новых писем)))) удачи и процветания!!!
Nikotema
26 ноября 2015, 17:36
Ну что ж прекрасную Корпорацию Яндекс поздравляю С Днём Рождением!!!Пускай тебе всего 13 и ты только начинаеш путь но все преграды и ненастья пумкай сами отойдут.И спасибо Яндексу большоечто он есть у нас.
adpromo
26 ноября 2015, 17:36

Молодцы!
Суеверных людей может меньше на свете станет)
И пусть хоть сегодня "чёрному коту" повезёт!
Люди, ну не пугайте его! Он итак напуган... Подкормите)))

valenti-gadae
26 ноября 2015, 17:36
13 тоже хорошо, я рада и поздравляю
mr-steep
26 ноября 2015, 17:36
С праздником всех сотрудников! Спасибо, за то что балуете нас своими сервисами! 
alexis-post
26 ноября 2015, 17:36

Поздравляю Вас с Днём рождения Ребята ! Вы ЛУЧШИЕ !!

erunos
26 ноября 2015, 17:36
С днем рождения, Яндекс и яндексоиды!
Живите долго и счастливо!
;-)
Rimma655
26 ноября 2015, 17:36
это самые классные цыфры!!!!!! я родилась 13 и замуж вышла в пятницу тринадцатого.... 
Rimma655
26 ноября 2015, 17:36
это самые классные цыфры!!!!!! я родилась 13 и замуж вышла в пятницу тринадцатого.... 
web.tula
26 ноября 2015, 17:36
Присоединяюсь к поздравлениям, и пользуясь случаем хочу поблагодарить  сотрудников яндекса за их труд. Желаю Вам и дальше плодотворно работать,  пусть каждый день у Вас будет Happy!
ludmilaerina
26 ноября 2015, 17:36
С нашим общим праздником! Так держать, Яндекс!
ccaps
26 ноября 2015, 17:36
да здравствует яндекс и процветает!
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
"хотя бы один раз в год мы плюём на черных кошек"

А некоторые это воспримут буквально и на самом деле станут плеваться на чёрных кошек. :-P
Так что не удивлюсь, если скоро везде будут бегать обплёванные чёрные кошки... ;-)
Al-Zar
26 ноября 2015, 17:36
ПОЗДРАВЛЯЮ С 13-летием!
Спасибо за Вашу работу! :-)
sergey.olshin
26 ноября 2015, 17:36
С Днём Рождения Великий и Могучий Яндекс.Ру!
Вот увидите, совсем скоро вам исполнится 20 лет...
Время летит очень и очень быстро... :)
Если, конечно, в 2012 году не случится то, о чём так много говорят...
Южанка
26 ноября 2015, 17:36
Если о конце света,то я  их десятка два пережила,может он уже случился только я об этом не знаю.:)
Михаил
26 ноября 2015, 17:36
С Днюхой! Продолжай уделывать этот как его там.. а, Гугле)
Михаил
26 ноября 2015, 17:36
С Днюхой! Продолжай уделывать этот как его там.. а, Гугле)
Михаил
26 ноября 2015, 17:36
С Днюхой! Продолжай уделывать этот как его там.. а, Гугле)
yalic
26 ноября 2015, 17:36

C Днём Рождения дорогой Яндекс! Удачи и процветания! :-)


З.Ы.: число 13 - моё любимое число...

Юрий
26 ноября 2015, 17:36

Поздравляю с Днём рождения!!! ;-)

Успехов и процветания!!!!

Вы - лучшие!!!

mishanovoleg
26 ноября 2015, 17:36
А, так значит уже можно поздравлять?
ПоздравляYOU! Растите большие, толстые и красивые :-)
Меньше багов, больше фич.
Михаил
26 ноября 2015, 17:36
С Днюхой! Продолжай уделывать этот как его там.. а, Гугле)
patrikstarwars
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю Яндекс с 13ти летием! О боже я написал это число))) и ничего не случилось!)))) 
статья не очень понравилась
frees03
26 ноября 2015, 17:36
НУ С ДНЮХОЙ!
timichlm
26 ноября 2015, 17:36
С днём рожденья!
manfrey
26 ноября 2015, 17:36
Вау ну копирайтеры у яндекса самые клевые).хи...что не придумают историю про 13 чисел но оч инетересно,,УУУ,..у меня в 13 число вообще всегда такие приколы просиходят то есть удачный день_)Позфдравляю ЯНДЕКС,поиск увас самый крутой...
Андрей
26 ноября 2015, 17:36
Так держать! От всей души поздравляю с днем рожденья.
super-a9
26 ноября 2015, 17:36
А про праздник то забыл поздравить!
Дмитрий Н.
26 ноября 2015, 17:36
Живу в 13 квартире и не жалуюсь :)
Во дворе второй год, гуляет черный кот :)
Сергей
26 ноября 2015, 17:36

поздравляю!


желаю успехов, отличного юзабилити, совершенно чистого кода, и лучших алгоритмов!

Максим Николаевич
26 ноября 2015, 17:36
Сами себя убеждаете?
Хаустов Алексей
26 ноября 2015, 17:36

С днем рождения Яндекс !!! А я родился 31.Это 13 наоборот,а в сумме одинаковое число.


Мне нравится.;-)

matukmat
26 ноября 2015, 17:36
А у нас, в сентябре, тринадцать лет супружеской жизни! ЖИЗНИ!!!
Natasha-Legkaya
26 ноября 2015, 17:36
ура! новая темка!
с днем рожденья Яндекс!))
krviktoriy
26 ноября 2015, 17:36
С Днём Рождения, милый Яндекс!))))) Желаю долгих лет существования! Ребята, а вам желаю от души повеселиться без предрассудков и за меня выпить тоже!)))))
nertz
26 ноября 2015, 17:36
Порадовали...
У меня тоже сегодня день рождения :-)
WVolo
26 ноября 2015, 17:36
Могли бы и не шуметь, не люблю это число, с чем Вас и поздравляю.
process13
26 ноября 2015, 17:36

Ребят, мы живем в Мордовии, 13 регион, у нас на каждом номере машины написано   -   "13"   :)
И ничего же :D

filichkina
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю с Днем Рождения! Яндекс - для меня лучший поисковик(love), 
желаю вашей команде и дальше быть лучшими! 
serdeles
26 ноября 2015, 17:36
Яндекс, с днюхой!
natalia-albert
26 ноября 2015, 17:36
с Днём! (B)
regionmagazin
26 ноября 2015, 17:36
С днем рождения! Вы лучшие!!! Ура-Ура!!! 13 - счастливое число!!! Счастья!!!
dev4enka85
26 ноября 2015, 17:36
С днем рожденья! С днем варенья!
Успехов, удачи, лишь только побед!!!!!!!!!!!
ev-spb
26 ноября 2015, 17:36
:-D Поднял автор настроение с утра пораньше!
virtualexs
26 ноября 2015, 17:36
С 13 Новым Вашим годом!
Поздравления, тушь, фейерверки, салют и шампанского!
littlerich
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю! (B)
Gandalf55
26 ноября 2015, 17:36
С Днем Рождения!!!
oio777
26 ноября 2015, 17:36
Отлично!!! Я тоже не суеверный! Я тоже с вами!!! :-D
Коцюк Вячеслав
26 ноября 2015, 17:36

С днем рождения любимый Яндекс!


Развивайся и радуй нас своими достижениями!

oio777
26 ноября 2015, 17:36

Ура!!!! С праздником, друзья!!!!! А цифра 13 это всего лишь цифра!!!!!!!

rinatic
26 ноября 2015, 17:36
С днем рождения Яндекс! Держу ящик у вас с 2001 -  все просто замечательно - спасибо за ваши труды. Желаю вам постоянного прогресса и развития.
yms
26 ноября 2015, 17:36
До 130!
Vit
26 ноября 2015, 17:36
С днем варенья, успехов в завоевывании популярности в мире и фин благополучия Яндексу
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:36
+13!
lenix27
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю вас))))))
ssrgeev
26 ноября 2015, 17:36
13 очень хорошее число! Мы с супругой поженились 13-го! Да и в пятницу! :-)
arhitiron
26 ноября 2015, 17:36
Может в этот знаменательный день откажутся от капчи?))))))
Dionchik
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю, очень рад за Вас. Ребята в последние время вы стали много лучше, что очень приятно и радует. У вас появились новые впечатляющие сервисы, которые удобнее сервисов выших конкурентов. Спасибо.
Как узнать сколько лет я с вами?
ansiger
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю )))
Веста Альфа старый
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю
Олег
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю Яндекс с Днем Рождения ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
У меня сегодня тоже День Рождения ! ! !
Так что это наш общий праздник ! ! ! )))
Gala
26 ноября 2015, 17:36
ПОздравляю!!!!
iiilllliii
26 ноября 2015, 17:36
Хочу чтоб говоря об интернете люди подразумевали  Яндекс. Будьте собой, удачи Люди.
m4rr
26 ноября 2015, 17:36
У нас даже есть целая коллекция чисел 13, которые повсюду: http://13.m4rr.ru/
zherdev
26 ноября 2015, 17:36

Поздравляю!

А "тьфу-тьфу-тьфу" под логотипом - это типа "плевали мы на вас", да? :)

VladPolitoff
26 ноября 2015, 17:36
Яндексу поздравления на день рождения,
Быстрого продвижения, новых сервисов!
Skipus
26 ноября 2015, 17:36
круто
Южанка
26 ноября 2015, 17:36
Яшенька,с днём рождения! Спасибо за работу,успехов на всех поприщах!
anommaliya
26 ноября 2015, 17:36
С днём Роджения, Яндекс! Расти большим и умным!
spark-programs
26 ноября 2015, 17:36

С Днем Рождения! Яндекс, Мытебя ЛЮБИМ!!!(love)

GOODMAN444
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю Яндекс с ДР! :)

В день 13-летия, в 13:13 мск желаю, чтобы в этом году:
- качество выдачи улучшилось минимум на 13%, как по внутренним метрикам, так и по analyzethis.ru;
- Яндекс стал поиском №1 минимум в 13-ти странах;
- Яндекс запустил минимум 13 новых интересных сервисов;
- цена акции на IPO оказалась на 13% выше самого смелого прогноза;
- для матрикснета нашлось 13 новых креативных факторов.

Не желаю: 13 позиций в выдаче. Это ж весь софт придется переделывать. :D
PeterMark2007
26 ноября 2015, 17:36
Яндекс спасибо что ты есть... конкурентов в ру нете нет и не будет, хотя они уже близко...
С Днюхой всего всего...!!!
:-)
Sve2la
26 ноября 2015, 17:36
Желаю, продолжать искать и находить нестандартные решения привычных  вещей, радовать нас, пользователей, новыми разработками и приятными  дополнениями уже полюбившихся сервисов. С днем рождения, Яндекс!
sergtask
26 ноября 2015, 17:36
С ДР ! 
xasyh
26 ноября 2015, 17:36
Ме паспорт выдан 13.03.03...
elga63
26 ноября 2015, 17:36
УУРРЯЯ!! С ДР ЯНДЕКС!! :-*
thisfil
26 ноября 2015, 17:36
C днем рожденья, яндекс! :) На вас держится весь рунет!
gayula
26 ноября 2015, 17:36
Ваш сайт мой самый любимый! Вы прощаете мои промахи, не придираетесь по пустякам. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения!  Желаю вам всем счастья, здоровья, успехов и новых придумок на нашу радость!
Julia Bukhanova
26 ноября 2015, 17:36
С Днем рождения, Яндекс! Вы самые чудесные и прекрасные!
fotinar
26 ноября 2015, 17:36


С Днем рождения, Яндекс !
lapa-54
26 ноября 2015, 17:36

Поздравляю вас Яндекс !!!!!


Желаю успехов в вашей работе!!!!


Мне очень нравится ваш сайт, посещаю каждый день !!!!!


И кстати мне тоже 13 лет !!! х)

dieyande2010
26 ноября 2015, 17:36
die, yandex, die!!!!!!
highquality0
26 ноября 2015, 17:36
А про подсказки в поиске суеверные не осветили, подлецы! :)
cnjkthgkjnybr
26 ноября 2015, 17:36
поздравляю! Приятно что поприсутсмтвовал на празднике.мне тоже кажется что это предрасудки.например про соль;в давние времена соль была дорогим удовольствием поэтому рассыпать её это просто дорого и батя мог воспиать за это.или попробуй насыпь соль на рану даже на маленькую,число 13 вообще библейское,и не извесно откуда,кто знает почему он 13 по старшенству или  весу а может по ранжиру или........!на все есть объяснения!Важен твой подход ко всему окружаещему!Вот я например;кроме русского языка,и то % на 20 только больше ни  чего не знаю,а работаю с разными национальнастями и все меня понимают как и я их.Или буква (М) давайте запритим её и Маму будем называть тоже Папа или....... Поэтому желаю Вам Мега Много;здоровья,любви,счастья,друзей,радостных дней,денег чтоб хватало,благодарных посетителей,новых идей для нас,чтобы все их реализовать,духом не падать,отсутствия спама, что бы желания совпадали с возможностями и что не моло важное фантазии! откуда ещё берётся юмор,а он как известно продлевает жизнь и молодость! плотник !
georgs53
26 ноября 2015, 17:36
     С днем рождения и новых достижений!   Остальное - мишура!
bradkaster
26 ноября 2015, 17:36
Поздравляю Яндекс с забавным юбилеем:Р и желаю больше новых интересных и главное полезных сервисов!
pkfepkfe
26 ноября 2015, 17:36

Поздравляю!!!

DM
вчера, 23:05
С днем рождения. Яндекс! Развивайтесь дальше, вы молодцы!! Ура!!!