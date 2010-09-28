Виджет и чат в Я.Онлайне для ВКонтакте
28 сентября 2010, 15:39
Виджет, по традиции, показывает обновления. По ссылке можно быстро перейти на нужную страницу ВКонтакте:
Быстрые сообщения через Я.Онлайн можно подключить в настройках программы (не забудьте обновить) или при первом подключении ВКонтакте (если устанавливаете Я.Онлайн впервые). Вот как выглядит этот чат:
С двумя этими новинками вы не только не пропустите новые события из жизни друзей, но и сможете оперативно их обсудить.
Вам нравится? Тогда установите виджет по этой ссылке, а отсюда скачайте новую версию Я.Онлайна (или обновите уже установленную).
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