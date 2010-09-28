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Виджет и чат в Я.Онлайне для ВКонтакте

Две хорошие новости для пользователей ВКонтакте: мы сделали виджет для главной страницы Яндекса и добавили в Я.Онлайн возможность быстро и удобно подключить мгновенные сообщения (вдобавок к уже имеющимся уведомлениям).

Виджет, по традиции, показывает обновления. По ссылке можно быстро перейти на нужную страницу ВКонтакте:




Быстрые сообщения через Я.Онлайн можно подключить в настройках программы (не забудьте обновить) или при первом подключении ВКонтакте (если устанавливаете Я.Онлайн впервые). Вот как выглядит этот чат:



С двумя этими новинками вы не только не пропустите новые события из жизни друзей, но и сможете оперативно их обсудить.
Вам нравится? Тогда установите виджет по этой ссылке, а отсюда скачайте новую версию Я.Онлайна (или обновите уже установленную).

Разработчики виджетов и Я.Онлайна
52 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ifman
26 ноября 2015, 17:35
Ого. Поделяшки в конце поста. Это что-то новое.
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
Подечто в конце поста?
ifman
26 ноября 2015, 17:35
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niketas
26 ноября 2015, 17:35
Кстати, неудобно расположены. Я вот их вообще не заметил, т. к. они к твоему комментарию прилеплены слишком близко.
ifman
26 ноября 2015, 17:35
Верстка такая) У меня они вообще заехали за ссылку "уровень выше"
niketas
26 ноября 2015, 17:35
И у меня. Safari 5?
ifman
26 ноября 2015, 17:35
При чем тут сафари? Верстка кривая просто.
tonicman
26 ноября 2015, 17:35
как эти кнопочки себе поставить можно?
ifman
26 ноября 2015, 17:35
на соответствюущих сервисах узнать как это сделать.
sr71at
26 ноября 2015, 17:35
Виджет добавил на страницу, нажал «Войти», всё разрешил. И — всё, ничего не происходит: на странице всё тот же блок с «авторизуйтесь или зарегистрируйтесь»
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
F5 помогает?
shenderuk1986
26 ноября 2015, 17:35
Отлично! Также можно комбинировать с виджетами из http://MyTaskHelper.ru
novitskiy-spb
26 ноября 2015, 17:35
вконтакте, фу
frutality
26 ноября 2015, 17:35
О, неплохо. Потестируем.
frees03
26 ноября 2015, 17:35
еще бы тоже но для фейсбука или это уже есть?
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
как хорошо уметь искать,
не надо к маме приставать :)

http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=28910
frees03
26 ноября 2015, 17:35
ага я там как раз писал что это хорошо, что теперь можно внедрять в корпоративную сеть Я. онлайн, забыл просто :-) а щас с появлением функции в контакте встаёт вопрос. у нас запрещены эта соц сеть на работе. можно ли забанить этот протокол для Яонлайна?
niketas
26 ноября 2015, 17:35
А можете объяснить, почему не всегда логинится в джаббер ВКонтакте?
Так происходит на всех клиентах, которые я пробовал — Adium, iChat, QIP.
dark-m
26 ноября 2015, 17:35
Предполагаю, что иногда они испытывают проблемы на сервере. Ваш К.О. :)
niketas
26 ноября 2015, 17:35
Так а чего выкатывать тогда?
dark-m
26 ноября 2015, 17:35
Мы выложили интерфейс подключения. И надеемся, что Jabber-серверы ВКонтакте будут работать корректно.
alexx-design
26 ноября 2015, 17:35
наконец яндекс взялся за свой Я.Онлайн с умом! :-)
Никита Медведев
26 ноября 2015, 17:35
яндух в последнее время радует
Алехандро
26 ноября 2015, 17:35
Почините программу Я.Онлайн лучше. Все ее нано-модули жестоко тупят. Вот например сегодня у меня отвалились все сохраненные авторизации.
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
Дал ссылку на ваш комментарий разработчикам. Более подробно можете рассказать?
Алехандро
26 ноября 2015, 17:35
Уже рассказывал в прошлых темах.
Читайте предыдущие новости.
flyds
26 ноября 2015, 17:35
Опера 10.61. Поставил виджет, не работает, пишет кнопку войти, хотя я авторизован вконтакте и разрешил доступ приложению
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
flyds,
я ваш комментарий отдал разработчикам, они вам ответят здесь
flyds
26 ноября 2015, 17:35
После очистки кэша и кукисов проблема решилась. На другом компе аналогично
Zhelezi
26 ноября 2015, 17:35
"Ошибка при подключении учётной записи..."
не работают быстрые сообщения здесь
Kipelovna
26 ноября 2015, 17:35
Спасибочки!!!!!(+1)B-):-):-D
Валерий
26 ноября 2015, 17:35
Обновил прогу: пишет "Ошибка при подключении учётной записи". Не хочет входить в чат ВКонтакте :-(
dark-m
26 ноября 2015, 17:35
а если в настройках сервиса убрать галочку "подключить чат ВКонтакте", а затем снова её включить - что происходит с учётной записью? появляется ли на экране уведомлений с какой-то ошибкой?
Валерий
26 ноября 2015, 17:35
А галочки и нет: при наведении на квадратик курсор мыши становится "лапкой", квадратик по периметру окрашивается в зелёный цвет, наживается, выводится уведомление о недоступности чата, а квадратик вновь остаётся пустым.
dark-m
26 ноября 2015, 17:35
А сервис "Общение" при этом включен? Вкладка "Учетные записи" есть?
Валерий
26 ноября 2015, 17:35
Если "Общение" - это красная буква Я на жёлтом фоне, то включен :-) Вкладка "Учётные записи" тоже есть
Валерий
26 ноября 2015, 17:35
Я попробовал создать новую учётную запись вида login@vkontakte.ru - таким макаром сообщения отправляются, но галочка на чате как не ставилась, так и не ставится и прога выдаёт сообщения об ошибке подключения...
themblsha
26 ноября 2015, 17:35
Если хотите создать учетную запись вручную, то лучше воспользоваться официальной инструкцией.

По поводу проблемы — я из вашего объяснения не понял что происходит не так, если не сложно то пожалуйста покажите сообщения об ошибках на скриншотах.
ufo.lexa1
26 ноября 2015, 17:35

у меня такая же проблема смс уведомление не приходят с вконтакте,галочка не становится на чат,друзей недьзя помотреть онлайн,старая версия была на много удобней и без багов(((

Артем
26 ноября 2015, 17:35
Почему-то ссылка Друзья ведет на страницу http://vkontakte.ru/friends.php#requests
При этом у меня нет заявок в друзья, да и виджет наверное заявки не цепляет, просто разработчики ошиблись ссылкой
Amigo-Sherman
26 ноября 2015, 17:35
Заметил нехороший баг/недоработку: Набирая статус щелкаешь по другой части виджета и текст пропадает.
Максим Лебедев
26 ноября 2015, 17:35
Обновления прут быстрее...
Это что-то новенькое! =)
Так держать! Добавьте в скором времени ещё видео и аудио связь.
sadrtdinov84
26 ноября 2015, 17:35
я хочу виджет для своего сайта сколько будет стоить, я сам не щарю как зделать сайт по электромонтажные работы
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
Яндекс созданием виджетов на заказ не занимается. Вариант - найти веб-мастера. Сделать виджет сможет любой человек, занимающийся разработкой сайтов
sadrtdinov84
26 ноября 2015, 17:35
спосибо за консультацию, а вы не вебмастер случайно? вы не знаете виджет дает вес сайту?
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
вес, в смысле ТИЦ? Нет, не дает. Виджет - это еще один способ для пользователя попасть на сайт. Он не делает сайт лучше. Пользователи, установившие виджет, чаще видят обновления вашего сайта и чаще заходят на него (увеличивается постоянная аудитория сайта), но только в одном случае - если туда есть зачем ходить.

Представьте себе, что есть сайт-визитка, грубо говоря, с телефоном и картой проезда. Какой бы хороший виджет у него не был, ставить его не за чем - на сайте ничего не меняется. У новостного портала или сайта компании, регулярно публикующей новости, скидки, акции и так далее виджет имеет больше шансов стать популярным и работающим.

Я не вебмастер. Веб-студии поиском находятся сотнями.

Кстати, у вас на странице я.ру ссылка на виджет Яндекс.Вебмастера зря опубликована - это виджет для вас как для веб-мастера, его нет смысла показывать остальным. И это не виджет вашего сайта, как вы написали.
sadrtdinov84
26 ноября 2015, 17:35
еще раз спасибо за просвещение.
sa-corp.ru
26 ноября 2015, 17:35
А на сайт вставить можно как нибудь? ТАк был бы большой плюс
iklmn
26 ноября 2015, 17:35
На свой сайт поставить не получится, виджеты работают только на главной Яндекса
kuma
26 ноября 2015, 17:35

Обновлять виджет не будете? Например изменить ссылки на разделы, на сам сайт вообще.

DukeSaiko
26 ноября 2015, 17:35

Скачал недавно программу, повёлся на красивый интерфейс, а в итоге, ни facebook, ни вконтакте, ни google не подключаются. Пишет какие-то ошибки: то на фэйсбуке не хочет выдавать код активации для программы из-за неведомой ошибки, то просто не принимает пароль для контакта и гугла... Была мысль, что это своеобразный фишинг от Яндекса. Они тащат мои пароли для своих плохих целей...

Красильников Александр
вчера, 17:58
https://youtu.be/A1iKY1dtKmI