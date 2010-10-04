Клики на карте

На Яндекс.Метрике новый инструмент – карта кликов. Он, как нетрудно догадаться, предназначен для измерения и отображения статистики по кликам.

По этой карте легко определить, куда кликают посетители вашего сайта (и, соответственно, куда они не кликают). С первого взгляда видно:









Вы можете выбрать несколько вариантов показа карты:



Тепловая карта

— теплые и яркие цвета соответствуют частым кликам, а тусклые и холодные – редким. Эта карта идет по умолчанию.

теплые и яркие цвета соответствуют частым кликам, а тусклые и холодные – редким. Эта карта идет по умолчанию. Монохромная карта — тот же принцип, но всего один цвет — красный.

тот же принцип, но всего один цвет красный. Распределение кликов по времени – карта строится в зависимости от времени

— от загрузки страницы до клика, если время небольшое

— клик обозначается красным, а если большое – синим.

от загрузки страницы до клика, если время небольшое клик обозначается красным, а если большое – синим. Все клики одним цветом — как на монохромной карте, но сами клики рисуются не областями, а точками.

Поясним на примере. Если на вашем сайте размещен список новостей, который постоянно ротируется (на одном месте каждый раз показываются ссылки на разные новости), то карта кликов будет отображать кликабельность в зависимости от позиции, на которой расположена ссылка, а карта ссылок – в зависимости от количества переходов на конкретную новость. Разница – очевидна, но важно измерять и то, и другое.

Пользователи Метрики знают о существовании карты ссылок . Карта ссылок и карта кликов отличаются и выполняют разные задачи. Например, в карте кликов подсвечивается вся страница, а не только ссылка. Карта кликов показывает относительное количество кликов по элементам на странице, поэтому она работает не только для ссылок, но и для любых других элементов (кнопки, текст, картинки)., необходимо на странице редактирования счётчика на вкладке "код счётчика" установить флажок "Карта кликов" (это действие добавит вызов yaCounterXXXX.clickmap() в код счетчика) и заменить код счетчика на своем сайте на новый. Для вновь создаваемых счетчиков флажок "Карта кликов" установлен по умолчанию.Если вы хотите получать статистику по кликам максимально быстро, нажмите кнопку «Быстрый способ» и добавьте ссылку на панель закладок браузера. Обратите внимание, карта кликов отображается только на страницах с установленным счётчиком.Команда Яндекс.Метрики, дарим тепло