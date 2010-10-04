Клики на карте

На Яндекс.Метрике новый инструмент – карта кликов. Он, как нетрудно догадаться, предназначен для измерения и отображения статистики по кликам.
По этой карте легко определить, куда кликают посетители вашего сайта (и, соответственно, куда они не кликают). С первого взгляда видно:
Вы можете выбрать несколько вариантов показа карты:
- Тепловая карта
— теплые и яркие цвета соответствуют частым кликам, а тусклые и холодные – редким. Эта карта идет по умолчанию.
- Монохромная карта — тот же принцип, но всего один цвет — красный.
- Распределение кликов по времени – карта строится в зависимости от времени
— от загрузки страницы до клика, если время небольшое
— клик обозначается красным, а если большое – синим.
- Все клики одним цветом — как на монохромной карте, но сами клики рисуются не областями, а точками.
Пользователи Метрики знают о существовании карты ссылок. Карта ссылок и карта кликов отличаются и выполняют разные задачи. Например, в карте кликов подсвечивается вся страница, а не только ссылка. Карта кликов показывает относительное количество кликов по элементам на странице, поэтому она работает не только для ссылок, но и для любых других элементов (кнопки, текст, картинки).
- Поясним на примере. Если на вашем сайте размещен список новостей, который постоянно ротируется (на одном месте каждый раз показываются ссылки на разные новости), то карта кликов будет отображать кликабельность в зависимости от позиции, на которой расположена ссылка, а карта ссылок – в зависимости от количества переходов на конкретную новость. Разница – очевидна, но важно измерять и то, и другое.
Чтобы статистика для построения карты кликов начала собираться, необходимо на странице редактирования счётчика на вкладке "код счётчика" установить флажок "Карта кликов" (это действие добавит вызов yaCounterXXXX.clickmap() в код счетчика) и заменить код счетчика на своем сайте на новый. Для вновь создаваемых счетчиков флажок "Карта кликов" установлен по умолчанию.
Если вы хотите получать статистику по кликам максимально быстро, нажмите кнопку «Быстрый способ» и добавьте ссылку на панель закладок браузера. Обратите внимание, карта кликов отображается только на страницах с установленным счётчиком.
Команда Яндекс.Метрики, дарим тепло