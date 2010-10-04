КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Клики на карте

На Яндекс.Метрике новый инструмент – карта кликов. Он, как нетрудно догадаться, предназначен для измерения и отображения статистики по кликам.

По этой карте легко определить, куда кликают посетители вашего сайта (и, соответственно, куда они не кликают). С первого взгляда видно:



Вы можете выбрать несколько вариантов показа карты:


  • Тепловая карта
    теплые и яркие цвета соответствуют частым кликам, а тусклые и холодные – редким. Эта карта идет по умолчанию.
  • Монохромная карта тот же принцип, но всего один цвет красный.
  • Распределение кликов по времени – карта строится в зависимости от времени
    от загрузки страницы до клика, если время небольшое
    клик обозначается красным, а если большое – синим.
  • Все клики одним цветом как на монохромной карте, но сами клики рисуются не областями, а точками.

Пользователи Метрики знают о существовании карты ссылок. Карта ссылок и карта кликов отличаются и выполняют разные задачи. Например, в карте кликов подсвечивается вся страница, а не только ссылка. Карта кликов показывает относительное количество кликов по элементам на странице, поэтому она работает не только для ссылок, но и для любых других элементов (кнопки, текст, картинки).

Поясним на примере. Если на вашем сайте размещен список новостей, который постоянно ротируется (на одном месте каждый раз показываются ссылки на разные новости), то карта кликов будет отображать кликабельность в зависимости от позиции, на которой расположена ссылка, а карта ссылок – в зависимости от количества переходов на конкретную новость. Разница – очевидна, но важно измерять и то, и другое.

Чтобы статистика для построения карты кликов начала собираться, необходимо на странице редактирования счётчика на вкладке "код счётчика" установить флажок "Карта кликов" (это действие добавит вызов yaCounterXXXX.clickmap() в код счетчика) и заменить код счетчика на своем сайте на новый. Для вновь создаваемых счетчиков флажок "Карта кликов" установлен по умолчанию.

Если вы хотите получать статистику по кликам максимально быстро, нажмите кнопку «Быстрый способ» и добавьте ссылку на панель закладок браузера. Обратите внимание, карта кликов отображается только на страницах с установленным счётчиком.

Команда Яндекс.Метрики, дарим тепло
97 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
maxivanov
26 ноября 2015, 17:34
great! спасибо!
chateauonline
26 ноября 2015, 17:34
Огромное спасибо.

Невероятно вовремя. А будет ли возможность строить срезы таких карт по определнным группам и свойствам посетителей?
zavela
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо, взяли идею на вооружение!
chateauonline
26 ноября 2015, 17:34
То есть в ближайшее время не ждать :( Очень жаль, ведь усредненная статистика все время не очень поелзна — у разных групп пользователей хотя бы по источнику привлечения (e-mail рассылки, контекст или органичесий поиск) зачастую поведение принципиально разнится.

В любом случае еще раз огромное спасибо. Будем ждать развития инструмента.
joni-jones
26 ноября 2015, 17:34
Я думаю что стоит переделать текущий спопсоб передачи параметров в javascript метрики. Например: при таком линке /?ym_playback=clickmap&ym_cid=1583903&ym_date1=20101004&ym_date2=20101004 движок должен вернуть 404, т.к. на сайте по факту нет! Правильным мне кажется брать параметры из location.hash, т.е. линк должен выглядеть примерно так /#?ym_playback=clickmap&ym_cid=1583903&ym_date1=20101004&ym_date2=20101004
R.M.
26 ноября 2015, 17:34
Нет, вы не правы. /?ym... это передача параметров ym... на страницу, которая является индексной по версии веб-сервера, например index.php, index.html, ну и т.д., вобщем та которая открывается при переходе на / т.е. на ваш домен без каких-либо страниц
joni-jones
26 ноября 2015, 17:34
Ну раз параметры переданы и в соответствии с этими параметрами движок не находит контент, то всё-таки 404. Т.к. в идеале / и /?... разные страницы
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Проблема может быть, только если названия параметров Метрики пересеклись с вашими. Неужели ваш сайт ищет страницу даже если переданы параметры не предназначенные для идентификации страниц на вашем сайте? Как же он тогда реагирует на метки типа openstat или utm или любые другие, которые повсеместно сейчас используются в интернете или в этом случае он тоже 404 возвращает?
chateauonline
26 ноября 2015, 17:34
Тем временем в Google Analytics появилась сегменты на карте кликов — очень жаль, что Вы не подумали об этом в релизе.
Michael
26 ноября 2015, 17:34
(только по карте ссылок, а не кликов)
ну не все сразу, лучше уж есть слона по частям, чем запуститься через год.
php5
26 ноября 2015, 17:34
Так вроде давно уже такой инструмент был... разве нет?
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
Была карта ссылок.
Теперь карта кликов :)

Tikver
26 ноября 2015, 17:34
ход конем :)
спасибо!
frees03
26 ноября 2015, 17:34
а что разве такое возможно?
i-original
26 ноября 2015, 17:34
Шикарная идея!
Чебурашка
26 ноября 2015, 17:34
Очень круто, здорово.
Осталось только выяснить — влияет ли метрика на ранжирование сайта на котором установлена и всё.
Кстати, это основная причина почему её не ставят.
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Причина не понятна совершенно, в любом случае очевидно, что если собираемые данные могут использоваться в ранжировании, то лучше если по сайту есть информация, чем если её нет.
И на счет не ставят вы тоже неправы. Метрика распространяется очень хорошими темпами.
Чебурашка
26 ноября 2015, 17:34
Я иронизировал. Не принимайте так близко к сердцу. ;-)
А Вы её распространяете, или разрабатываете?

Кстати: «И на счет не ставят вы тоже неправы. Метрика распространяется очень хорошими темпами.» — вот такие фразы можно не писать. Без количественных и сравнительных характеристик в них нет смысла.
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Хорошо, немного статистики, с середины прошлой осени Метрика по количеству обсчитываемых данных выросла больше чем в 2 раза, по числу счётчиков, ежедневно присылающих данные - более чем в 3 раза.
разрабатываю.
vetervoda
26 ноября 2015, 17:34
Основная причина - скорее всего - банальное незнание о ней
dlhosting
26 ноября 2015, 17:34
Если Метрика играет значение в ранжировании, то это же круто, исправил сайт так чтобы показатели метрики были отличные и в топе, а оптимизаторы-конкуренты голову сломают - чего ж они нев топе, ведь купили тучу ссылок :)
Чебурашка
26 ноября 2015, 17:34
Ответ, конечно, бодрый, только не понятно чего должно нравиться оптимизаторам, если параметры которые влияют знает только поисковая система и на половину из них влиять трудно. Например на возраст.

Я не знаю оптимизатор ли Вы, но я не встречал оптимизаторов, которые считают, что Яндекс им в чём-то помогает. А если не помогает, то продукты от него надо 10 раз подумать, прежде чем использовать.

Яндекс, в свою очередь, тоже не пылает любовью к оптимизаторам, ведь они влияют на выдачу, а если бы не влияли — Яндексу было бы проще. И ранжировать и деньги на директе зарабатывать.
dlhosting
26 ноября 2015, 17:34
Да, я оптимизатор и скорее отношусь к тем, которые считают что Яндекс мне помогает. Именно Яндекс приводит на мои проекты тысячи посетителей в день, почему я должен не доверять его сервисам? Мне нечего скрывать от него, проекты тематичные, посетители соотвествующие, клики по рекламе достигают конверсии, процент отказа в норме. Я играю на поле Яндекса по его правилам, и заметьте, правила у него вполне обоснованные, тогда зачем играть против него? Все равно проиграете :)
Чебурашка
26 ноября 2015, 17:34
От платных ссылок уже отказались? А то они очень Вашему любимому Яндексу не нравятся.
dlhosting
26 ноября 2015, 17:34
От некачественных платных отказался. Суть же не в том куплена ссылка или даром поставлена, суть в том где она стоит. Если ссылка стоит на сайте и полезна посетителям, то она и Яндексу полезна, ну и мне заодно.
vetervoda
26 ноября 2015, 17:34
А как добавить в асинхронную версию кода Метрики?
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Аналогично, сразу после

window.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika(XXXXXX);

добавить вызов

yaCounterXXXXXX.clickmap();
vetervoda
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо, сейчас буду экспериментировать :-)
timoninr
26 ноября 2015, 17:34

если так сделать, то будет вот такая ошибка
"не установлен на главной странице, но данные поступают."
Michael
26 ноября 2015, 17:34
спасибо, проверялку статуса поправим
Аркадий Зверев
26 ноября 2015, 17:34
Уже тестил. Очень понравилось!
ИГ
26 ноября 2015, 17:34
Вот это весчь! Как раз недавно думал как бы такую штуку сделать
Jazzina
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо. Ценно. Действительно не хватало этого для рунета.
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
ща заценим
serj-n
26 ноября 2015, 17:34
Было бы круто сделать еще вот что: возможность построения карты кликов на основе не одной страницы, а группы страниц. Например, на сайте есть несколько однотипных страниц с продукцией. Каждую страницу в отдельности посещает немного человек, но все вместе они дают уже какую-то ощутимую посещаемость. И если мы построим карту кликов на основе посещаемости всех однотипных страниц, разместив ее на одной типовой - получим интересный срез!
gexly
26 ноября 2015, 17:34
+1
statiami
23 декабря 2015, 15:48
+
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:34
это чудесно! спасибо!
Bukvalno
26 ноября 2015, 17:34
А как посмотреть карту кликов для внутренних страниц?
Michael
26 ноября 2015, 17:34
В правом верхнем углу есть белая рамка (изображение окошка), кликните на него, перейдите на нужную страницу, чтобы снова развернуть карту кликов - кликните на аналогичное изображение в левом верхнем углу.
Комментарий удалён
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
Пока нет, так как это требует модификации установленного кода счётчика. Надеюсь, добавят скоро.
pcholSP
26 ноября 2015, 17:34
Отличная штука. Спасибо!
Siron-BuNet
26 ноября 2015, 17:34
Покажите скриншоты каких-нибудь ещё страниц Яндекса с такой статистикой?)
spark-programs
26 ноября 2015, 17:34
Офигенски!
kmc-alexei
26 ноября 2015, 17:34
Пара вопросов разработчикам:

Откуда может показываться точка клика, если вокруг нет ни одной ссылки?

Как узнать количество переходов по конкретной ссылке? У меня показывается только количество кликов всего на странице
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
Откуда может показываться точка клика, если вокруг нет ни одной ссылки?

Это значит, что пользователь кликнул не на ссылку (например, на пустое место). Метрика запоминает все клики.

Как узнать количество переходов по конкретной ссылке? У меня показывается только количество кликов всего на странице

Для этого можно переключиться на карту ссылок (на панели сверху слева).
kmc-alexei
26 ноября 2015, 17:34
Э, да так можно посмотреть, что выделяли для копирования :) 

 
Для этого можно переключиться на карту ссылок (на панели сверху слева).


Карта ссылок, к сожалению, не показывает точные переходы по конкретной ссылке. Если на странице есть две одинаковые ссылки, то на карте ссылок будут учтены клики по обеим и показаны как сумма. Так ведь?
faserg1
26 ноября 2015, 17:34
спасибо!
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34

счетчик 1369097, карта кликов не работает

думал сегодня с утра заработает, но так и не заработала

код установлен верно, для других сайтов все показывает

посмотрите пожалуйста

Michael
26 ноября 2015, 17:34
разбираемся, все починим
Michael
26 ноября 2015, 17:34
я посмотрел только что на ваши счетчики, на 1369097 карта кликов работает нормально,
на счетчике 1387749 не обновлен код (не установлен вызов сбора данных для карты кликов) по-этому пишет что данных нет,
на счетчике 1490201 как раз наши проблемы, которые мы сейчас исправляем (тоже пишет что данных нет)
Michael
26 ноября 2015, 17:34
на 1490201 тоже не обновлен код (не установлен вызов сбора данных для карты кликов)
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
ну а про то что в Opera не работает карта кликов хоть для какого ID счетчика - молчу, наверно и сами знаете
Michael
26 ноября 2015, 17:34


пришлите версию оперы, ОС и номер счётчика (если можете в саппорт),
сейчас пока из всех ваших сайтов я вижу проблему в опере только с тем же сайтом(1369097) с которым проблемы в хроме.
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34

опера1: Опера 9.52, WinXP SP 2

опера2: Опера 10.10 WinXP SP 3

счетчик, который у вас на экране(1406495) никак не работает на: опера1(ничего нет), опера2 (есть серый фон, но кликов нет)

счетчик 1369097, про который я раньше и писал - ничего нет в опера1, опера2, Chrome 5.0.375.99

счетчик 90745, опера1 - вообще ничего нет. опера2 -все появляется, в том числе с кликами, но тут же пропадает

Michael
26 ноября 2015, 17:34
разобрались с проблемой на сайте(1369097),
она связана с тем, что у вас установлена старая версия(2006г) библиотеки mootools
http://mootools.net/
(она конфликтует с библиотекой jquery)
обновите библиотеку mootools, проблема пропадет
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Мы пока не можем воспроизвести проблему на Опера 10.10 WinXP SP 3, возможно отличие в версии флеша, сообщите версию флеша пожалуйста.
Попробуйте обновить flash.
Антон Леонтьев
26 ноября 2015, 17:34

Обновили флеш. Не помогло.

счетчик 1369097 - дали задание программистам на обновление, но пока не обновили (бюрократия!) Спасибо что подсказали в чем дело.

счетчик 1406495 так и не работает в Операх

счетчик 90745 - тоже не работает в Операх. Но тут точно ваш косяк. На сайте JS то нет даже, голый HTML.

Michael
26 ноября 2015, 17:34
Ищем в чем может быть дело, тут из-за заопарка в браузерах, ос, плагинах, сайтовых движках имеем очень странные проблемы :-)
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34

спасибо за внимание к проблеме


посмотрел внимательней, оказывается карта кликов для 1369097 не отображается в Chrome 5.0.375.99 (в других браузерах нормально)

для других счетчиков карта кликов нормально отображается в этом браузере

про 1387749 и 1490201 я ничего и не говорил

itc-labs
26 ноября 2015, 17:34

кстати никто не знает как заставить обновляться Chrome ?

у меня что дома, что на работе он нифига не обновляется

а в настройках нет ни слова про обновления...

в пункте "о браузере" он пишет что обновление недоступно, хоть дома, хоть на работе, хоть у коллеги


 

Michael
26 ноября 2015, 17:34
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=95414
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
делал это все, не помогает...у коллеги тоже самое...  лан... надо удалить и снова поставить, как раньше делал
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Извините, у вас много счетчиков, я предположил, что вы могли перепутать и прислать не тот номер.
Почему на сайте(1387749) именно под chrome не работает карта - разберемся, действительно странно.
denxnx
26 ноября 2015, 17:34
В вашей метрике нефига не работает "карта ссылок" и "карта кликов".
Не работает даже при смене периода просмотра. Код счётчика естественно поменял.

Карта ссылок аналогично и даже при выборе за месяц - не пашет, за квартал и год - непашет. Карта ссылок работала только в первые дни, когда это появилось в функционале а потом уже несколько месяцев - не пашет.
В итоге вы тут умничаете по поводу того, какой же хороший яндекс, но на деле полное говно!
Карта ссылок - не пашет.
Карта кликов - не пашет.

При нажатии, отображается сайт по которому собирается статистика без индикторов и панели.

Не понятно за что этим батанам изяндекса платят зарплату...

Если копируете идею с зарубежных сервисов - то хотябы сделайте это так, чтобы это работало!

P. s. Не секрет, что идею карты кликов (да и весь по сути сервис статистики) - компания Яндекс просто скопировала с зарубежных сервисов. На данный момент яндекс не стал копировать весь функционал. Остальной функционал (ботаны изяндекса знают о чем я говорю) яндекс скопирует аналогично, но представит чуть позже.

Так что ЯндексМетрика - это всего лишь жалкий копипаст, работающий с глюками.
Michael
26 ноября 2015, 17:34
может сайт скажете? или в саппорт о проблеме сообщите?
понять что у вас за проблема по сообщению "нефига не работает" очень сложно
denxnx
26 ноября 2015, 17:34

Чего тебе не понятно? Все написано выше.


Карта кликов - не пашет.


Карта ссылок - не пашет.


 


После нажатия например в меню "Карта кликов" - открывается мой обычный сайт и на этом все. Никаких панелей, никаких индикаторов, т. е. просто мой сайт открывается и все.


А когда помню, запустили карту ссылок, тогда вроде работало (т. е. после нажатия в меню "Карта ссылок" открывался мой сайт и на нем были индикторы статистики и панель вроде снизу).


 


Код счетчиков обновлен как надо.


В настройках счетчика галочка для карты кликов стоит. Изменение периода выборки статистики (за сегодня, за вчера, за неделю, за месяц, за квартал, за год) - не помогает.


В итоге:


Карта ссылок - не пашет.


Карта кликов - не пашет.

denxnx
26 ноября 2015, 17:34

Может чо в .htaccess не так или лишнее чо прописано, и из-за этого блокируется "карта ссылок" и "карта кликов"...


Напишите, чо не надо прописывать в .htaccess для корректной работы вашей метрики тогда...

Michael
26 ноября 2015, 17:34
Напишите пожалуйста номер счетчика, проблемы могут быть любые, не обязательно связанные с htaccess.
Проблемы которые бывают из-за .htaccess: перевод url в чпу вид, т.к карта ссылок и карта кликов используют параметры передаваемые в url, то она не работает если параметры начинают передаваться в виде url/параметр/значение.
Выбор периода тут не важен, если карта загружается, но нет данных, она так и пишет - нет данных.

Можете попробовать загрузить карту через закладки как написано: http://help.yandex.ru/metrika/?id=1112943&ym_playback=clickmap
или используя плагин: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/162155/
Michael
26 ноября 2015, 17:34
еще случаи почему может не работать карта ссылок, собранные от пользователей:
1) редирект - при переходе на сайт, сайт сразу же редиректит на себя же или другой сайт, но при этом теряются параметры, необходимые для карт.
2) сайт не корректно работает с параметрами в принципе и при добавлении любого параметра пытается найти какую-то страницу и тоже редиректит на свою страницу 404
Как и 1) лечится загрузкой карты через закладку или аддон.
3) конфликт с устаревшими библиотеками на сайте и версиями ПО у пользователя (лечится обновлением)
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Пока самые основные проблемы (с которыми обращаются к нам пользователи) связаны с тем, что пользователи не обратили внимание на надпись:
"Чтобы статистика для построения карты кликов начала собираться,  необходимо на странице редактирования счётчика на вкладке "код  счётчика" установить флажок "Карта кликов" (это действие добавит вызов  yaCounterXXXX.clickmap() в код счетчика) и заменить код счетчика на  своем сайте на новый."

мы поправим, чтобы если код не обновлен, карта кликов не пыталась получить  статистику и не писала, что данных нет, а выводила бы сообщение, что код  для сбора статистики для карты кликов не установлен на сайт.
Eugene
26 ноября 2015, 17:34
Все это хорошо, но пока топорная работа. Не все клики определяет, в т..ч. и по пустому месту.
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
А какой сайт?
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
кстати, может лучше сделать чтобы карта кликов открывалась в новой вкладке?
Michael
26 ноября 2015, 17:34
Проблема , что части пользователей показывается сначала список урлов (это в том случае, если мы не можем определить куда редиректить), если бы мы сразу редиректили, то этот отчет открывался бы в новой вкладке, что было бы странно.
Наверно стоит сделать, чтобы список урлов открывался всем пользователям.
ilnarb
26 ноября 2015, 17:34

а будет работать с резиновой версткой?

Michael
26 ноября 2015, 17:34
Да, она расчитана на это,
дополнительная информация по тонкой настройке карты кликов:

вызов:
clickmap({mode: 'default', quota:2, ingoreTags: ['input', 'textarea']}, filter: function(domElement, tagName) {})

mode бывает 3 типов:
- default - привязка к dom-элементам на странице (рекомендуется)
- centered - сайт центрирован по ширине
- fixed - сайт фиксирован по ширине и выравнен по левому краю

quota - после какого клика отправка кликов закончится.
ignoreTags - игнорируем клики на ненужные теги.
filter - функция-фильтр для более продвинутого отсеивания ненужных тегов.
Например, не нужны ссылки с классом 'superman', а также элемент c id "frog"
clickmap({filter: function(domElement, tagName) {
    if ((tagName == 'A' && domElement.className == 'superman') || domElement.id == 'frog') {
        return false;
    }

    return true;
})
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34

В опере 9.52 под WinXP на сайтах после установки счетчика с картой кликов при каждом клике шлются какие-то запросы. И опера в панели адреса обновляет что-то. Смотрится некрасиво. Также на другом компе на Опера 10 на Win Vista и Опера 10 под Ubuntu.


На одном из важных сайтах пришлось убрать карту кликов - директору не понравилось из за этих загрузок.

Можно это как-то убрать?

itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
забыл дописать, в Хроме все норм, в остальных браузерах не смотрел
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
Через один-два рабочих дня выйдет обновление, и данные будут отправляться не на каждый клик, а лишь изредка.

PS. В Хроме данные сейчас отправляются также, как в Опере, но в Опере отправка данных заметна.
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо.
x997
26 ноября 2015, 17:34
реально полезная штука
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
пока все по старому :(
milovidov-an
26 ноября 2015, 17:34
Эту возможность всё ещё предстоит серьёзно тестировать на разных браузерах. Поэтому, не получилось сделать это достаточно быстро.
itc-labs
26 ноября 2015, 17:34
Понятно. Бум ждать.
mary.solovieva
26 ноября 2015, 17:34
А где именно нужно нажать кнопку "Быстрый способ"?
andribas
26 ноября 2015, 17:34
Здравствуйте!
Раньше использовал http://www.labsmedia.com/clickheat/ , он устанавливается локально на сервер.
Что не умеет карта кликов яндекса и умеет clickheat:
Если на вашем сайте размещен список новостей, который постоянно  ротируется (на одном месте каждый раз показываются ссылки на разные  новости), то карта кликов будет отображать кликабельность в зависимости  от позиции, на которой расположена ссылка

Очень хотелось бы группировать карту кликов по разделам, т.е. однотипные страницы с одинаковым шаблоном, чтобы видеть кликабельность блоков в целом, а не блоков на конкретной странице, которых более тысячи. например, установкой флага группы в коде как в clickheat, или фильтрацией страниц по URL с группировкой.

Еще самый главный недостаток - для макетов с "резиной", или fixed, но с центрированием на странице, карта кликов для разных разрешений на мониторе получается разная, и получается каша - хорошо бы предусмотреть группирование карты кликов в зависимости от разрешения, или же указывать некий нулевой пиксель - начало координат.
Сейчас карта работает корректно только для страниц с fixed layout, которые выровнены влево-вверх.
djandreysxe
26 ноября 2015, 17:34

Отличная вещь, но под Windows в Opera 10.63 изменяется поведение нажатия на среднюю кнопку мышки: чётырёхнаправленый указатель появляется и сразу же исчезает и захват режима прокрутки отклонением мыши от среднего клика не происходит. Очень раздражает и заставляет отказаться от этой вкуснейшей фичи.


Сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста. :-)

dksel
26 ноября 2015, 17:34
согласен весьма полезная опция
rbody
26 ноября 2015, 17:34
Вот это да! ща поставлю себе яндекс метрику
Shacur
26 ноября 2015, 17:34
Установил новый код метрики.
При загрузке карты ссылок выдается ошибка  "The requested URL could not be retrieved. No DNS records". Адрес сайта в броузере при этом меняется с http://www.domen.spb.ru на http://domen.spb.ru

Если вручную подставить www то проблема решается.

Можно ли это как-то исправить?
Madroc
26 ноября 2015, 17:34

очень плохо, что приходится менять счетчик. Просто мой сайт хтмл, менять более 300 страниц ой-как нелегко! :-(

evgeny.mirny
26 ноября 2015, 17:34

Не работает карта кликов для id=1119670

подскажите в чем может быть проблема?

когда ставил работала, но в какой-то момент перестала появляться.

 

спасибо.

 

 

doslovno.info.new
26 ноября 2015, 17:34

Помогите пожалуйста, у меня такая же проблема. До определенного времени работала карта кликов нормально, но в том счетчике не был включен веб-визор, сегодня включили веб-визор(обновили счетчик), и карта кликов перестала работать -- при переходе показывает и загружает толкьо сам сайт целиком, вне интерфейса яндекс-метрики, без наложений, перепробовали все что возможно -- во всех браузерах так. На сайте ничего не менялось, код счетчика 16461238

помогите пожалуйста, начальство сильно ругается что "мы сломали яндекс" )

AvtoGlush
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо всё ясно
Комментарий удалён
EveresteBook
26 ноября 2015, 17:34
This is very nice artcle and keep posting guys. My website name is Everestebook.com and its very useful for me guys.
o.volodina.s
сегодня, 15:40
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, если карта ссылок показывает количество переходов, скажем 100 в месяц, то почему карта кликов может не отображать клики по этим местам на странице?
ссылки не ротируются.