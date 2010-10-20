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Статистика пробок

Яндекс.Пробки приготовили новый полезный сервис для автомобилистов: «Статистика пробок».  Теперь вы можете увидеть не только картину пробок «Сейчас», но и, планируя свою поездку в будущем, посмотреть, какие пробки бывают «Обычно» в заданное время и день недели.

Картина пробок «обычно» поможет оценить, насколько сложной будет поездка, выбрать наилучшее время отправления (двигая ползунок, можно увидеть, как обычно меняются пробки), и заранее сориентироваться в наиболее свободных улицах.

Немного подробностей:

- Информация об «обычных» пробках показывается во всех городах, где работают Яндекс.Пробки, а это 38 городов в России, 2 в Казахстане, 1 в Белоруссии и вся Украина – 67 крупных городов и сотни более маленьких.

- Также отображается балл пробок, который «обычно» бывает в это время для Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Екатеринбурга.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем активно развивать сервис, помогая пользователям выбирать оптимальный маршрут движения.

Надеемся, новый сервис будет полезен для вас.

Команда Яндекс.Пробок, листаем архивы:)

91 комментарий
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 Татьянка(Bast)
26 ноября 2015, 17:34
А если смотреть точки аварий во время перекрытия шоссе.... Так интересно!....
yakovis
26 ноября 2015, 17:34
скажите, учитывается ли сезонность? скажем, если вторник в этот раз — 30-ое апреля, то вечером на выезде из города будут пробки, характерные для майских праздников, а не для вторников. какие еще вещи играют роль?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Мы усредняем статистику пробок, при этом выпадают явные отклонения. Сезонные изменения тоже стараемся учитывать.
alexpmh
26 ноября 2015, 17:34
Было бы интересно видеть зависимость от погоды в этот день. Т.е. имею в виду то, что дождь, снег, гололед всегда негативно влияют на трафик. Или эти случаи как раз отностяся к отклонениями ?
Al
26 ноября 2015, 17:34
Не работает.... в Симферополе. Правда эту функцию заменяет функция Сейчас :) Просто отображающая состояние дорог в определенное время суток - абсолютно не вижу подпитки данными настоящего времени.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
В Симферополе пока очень мало пробочных данных, поэтому после обработки и усреднения не остается постоянной картинки пробок.
Как только данных будет побольше, сервис полноценно заработает и у вас:)
Виталий Б
26 ноября 2015, 17:34

А стоит ли сильно усреднять данные если их и так немного. Пусть уж лучше будет полная картина, но не такая точная, нежели отсутствие прогноза вовсе.

e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Сделать отдельное решение для одного города достаточно непросто.
Тем не менее, мы продолжаем работу над улучшением качества статистической картинки, в том числе и для городов с небольшим покрытием.
Спасибо.
Виталий Б
26 ноября 2015, 17:34
 Речь не идет о решении для отдельного города. Прекрасно понимаю, что алгоритм построения статистики пробок един и не зависит от города. Судя по тому что я вижу, статистика строится только для участков дорог, на которых накоплено определенное количество данных, от чего и страдают малые города. В Самаре, например, статистика отображается только по основным улицам. В Саратове и вовсе маленькие клочки улиц покрыты статистикой, а ведь наоборот хочется видеть накопленные данные
Al
26 ноября 2015, 17:34
видимо речь идет о накоплении и усреднении данных передаваемых конкретно пользователем стоящим в пробке. Учитывая специфику городов до 500000 этих данных еще года три будет мало - 1..3 активных человека на город. Поэтому на реальность данных не стоит рассчитывать и рассматривать эту функцию как прогноз ситуации на данное время на данном участке.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Для формирования картины пробок используются данные не только от пользователей мобильных Яндекс.Карт, но и треки от компаний-партнеров.

Соответственно, для формирования статистики пробок используются также данные со всех источников.
Al
26 ноября 2015, 17:34
имхо для текущей картины пробок Симферополя используются треки от neq4, когда они в июне мотались по городу.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Если я правильно вас понял, то нет:)

Используются всегда "свежие" треки, с помощью них формируется реальная картинка пробок.
Т.е. июнькие треки ну никак не подойдут:)
Al
26 ноября 2015, 17:34
Значит пару машин такси, бо некотрые треки очень забавные, так бы никто не ехал, если он не такси
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
мы стараемся, чтобы среди получаемых треков не было данных от общественного транспорта, такси, милиции и т.д. Данные от них не соответствуют стандартному городскому потоку.

Но полностью избавиться от них тяжело, что-то остается.
Al
26 ноября 2015, 17:34
В первый раз я наблюдал три дня, после запуска сервиса в Симферополе - создалось впечатление полной анимации без связи с жизнью. Сейчас понаблюдал с утра -уже  похоже на реальность, если сделать поправку что это трек машины такси. Посмотрим дальше.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Не очень понятно, что вы имеете в виду. Какие накопленные данные вы бы хотели видеть?
Антон Чугунов
26 ноября 2015, 17:34
Ну, молодцы :-)
Я давно предлагал этот вариант в службу поддержки, еще до того, как Гугл сподобился сделать это самое. Теперь и яндекс не отстаёт. Почти :-)
Андрей Пивень
26 ноября 2015, 17:34
Хотелось бы знать на основе какого периода берутся данные. Ведь бывают же разные сезоны (пики загрузки)?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Обрабатывается архив пробок, стараемся учитывать сезонность.
minitrashdolls
26 ноября 2015, 17:34
Круто, поздравляю!
Алехандро
26 ноября 2015, 17:34
А для Ставрополя даже "пробки через пять лет в будущем" нету. А у нас жопа полная из-за диверсии под названием "дороги Единой Росссии"
denzzel
26 ноября 2015, 17:34
ой да не смешите, вы пробками столпотворение из 10 машин на светофоре называете. Был в ставрополе на прошлой неделе - утром 10 минут из одного конца города в другой.
Алехандро
26 ноября 2015, 17:34
Рад за вас. Вы тут были, а здесь живу.

А вчера у нас была 10 километровая пробка. Перекрыли полностью две главных улицы Кулакова и Ленина.
denzzel
26 ноября 2015, 17:34
так вам хоть гарантию 5 лет обещают:)))))
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Мы не рассказываем о своих планах, но, возможно, достаточно скоро у нас для вас будут хорошие новости:)
Николай
26 ноября 2015, 17:34
это всё конечно хорошо, но когдаже выйдут яндекс карты для android с бесплатным трафиком?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Они уже есть,  вы что-то пропустили:)
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:34
Мы ничего не пропускали - бесплатных карт для МТС и Билайн под Андроид не выходило...
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Да, верно. Но версия с бесплатным трафиком для Мегафона под андроид уже есть.
И мы тоже очень хотим, чтобы появился бесплатный трафик у всех операторов)
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:34
Спасибо! Ждем с нетерпением других операторов! :)
Анатолий
26 ноября 2015, 17:34
а можно как-то это окошечко убирать? Раздражает при просмотре.
Я говорю про окошко Сейчас-Обычно, я бы уго прятала как-то, кому надо пускай нажимают и смотрят.
timoninr
26 ноября 2015, 17:34
Конкуренция -- великая сила!)
cims
26 ноября 2015, 17:34
Очень круто! 
подскажите, предсказатель работает на основе алгоритмов победителей конкурса интернет математика 2010 ?
omyru
26 ноября 2015, 17:34
список 38 городов России где можно найти? Здесь http://help.yandex.ru/maps/?id=1053672 только 9 перечислено.
Андрей Пивень
26 ноября 2015, 17:34
Открыть http://maps.yandex.ru/ и под кнопкой "найти" - будет - выбрать город! и уже справа можно посмотреть все доступные города ;)
Андрей Пивень
26 ноября 2015, 17:34
Добавлю. Если НЕ нажать кнопку "пробки" перед выбором городов - то покажутся все города, где есть подробная схема города. если сначала нажать "пробки", а потом выбрать - города - то будет ровно 38 городов в России с пробками ;)
Dmitrij
26 ноября 2015, 17:34
А можно сделать чтоб шкала времени прогкучивалась скролом и\или стрелками?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
можно покликать по значкам "+" и "-". Возможно, вам так будет удобнее.
Андрей
26 ноября 2015, 17:34
сделайте по скролу или кнопкам, будет лучше
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Скролл и кнопки уже используются для изменения масштабах и перемещения по карте.
Попробуйте:)
Павел
26 ноября 2015, 17:34
О, ну наконец-то! Вроде бы довольно очевидный функционал, а так долго делали. Молодцы!
omyru
26 ноября 2015, 17:34
Что необходимо городу без "Пробок", стать городом с "Пробками"?
Андрей Пивень
26 ноября 2015, 17:34
Обычно говорят - набрать необходимое число датчиков, т.е. пользователей, которые передают данные о пробках. с учетом, что у города есть граф, по простому - есть карта (не гибрид).
сам ездил как дурак пол года, пока пробки не появились, думаю, что было еще несколько энтузиастов (таксистов).
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Да, верно!
Нужна карта города с графом, на котором потом отображаются пробки.
И, конечно, треки от пользователей МЯК и наших партнеров.
coth
26 ноября 2015, 17:34
что-то не так с подсчётом балов. выше 6 вообще нет. вот взять пятницу 8:30 утра. на картинке красными стоят почти все въезды в москву, а баллов 5, а тянет на 9.

так же и на картинке сверху в 18:15 видно что стоят все выезды, садовое и 3 кольцо, а баллов всего 6. тянет на 9-10.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Баллы также берутся из статистики и усредняются. Мы постарались сделать так, чтобы и баллы, и картинка пробок попадали в "обычный" день.

Мы продолжаем оптимизировать работу алгоритмов усреднения. В будущем должно быть еще лучше:)

Спасибо!
djfirebull
26 ноября 2015, 17:34
Вот бдин!
Я отправлял предложение Яндексу сделать это еще три года назад! Идея лежала на поверхности. Дык нет, как только гугл сделал это у себя - тут же подсуетились.
Андрей
26 ноября 2015, 17:34
Отличное дополнение. (+1)
Даешь прокладку маршрута с учетом даты и времени начала движения! :-P
Андрей
26 ноября 2015, 17:34
непанатна только зачем там галочка видеокамеры ))
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Галочка "видеокамеры" включает слой дорожный камер. Кликая по значкам, можно посмотреть на пробки в интересующих местах в реальном времени.
Андрей
26 ноября 2015, 17:34
я имел в виду, что она там дублируется
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
вы имеете в виду, что дублируется с одним из слоев из "показать на карте"?
Это просто для удобства.
frees03
26 ноября 2015, 17:34
давно хотел что то подобное, так как приходиться днями ездить на учёбу через весь город, щас буду выбирать наиболее приемлемые часы для поездок
frees03
26 ноября 2015, 17:34
хе странно какие могут быть пробки то в 04-00 в такую рань ПРОБОК БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Почему же?:)
Бывают. На выездах и въездах в Москву перед выходными и в конце выходных, особенно летом.
frees03
26 ноября 2015, 17:34
но я житель Екатеринбурга и у нас такого точно не бывает :-)
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Мы вам искренне завидуем белой завистью:)
Ilya Kukharev
26 ноября 2015, 17:34
Скажите, как скоро будет доступна прокладка маршрутов по Петербургу?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Мы не рассказываем о планах, но,
поверьте, тоже очень хотим, чтобы маршрутизация была во всех городах, где есть карты Яндекс.
Ilya Kukharev
26 ноября 2015, 17:34
охотно верю :)
Этот Компьютер
26 ноября 2015, 17:34
http://ymaps.ya.ru/replies.xml?parent_id=1540&item_no=1519&with_parent=1#reply-ymaps-1540
Я как в воду глядел)))
sedzy
26 ноября 2015, 17:34
Время проезда по определенному маршруту не изменяется в зависимости от выбранного времени для пробок. Так и надо?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Да, пока в статистике пробок маршрут считается без учета пробок.
В будущем это должно поправиться.
Aramaki
26 ноября 2015, 17:34
Яндекс догоняет Google с показом истории пробок
Anyutochka-home
26 ноября 2015, 17:34
По трекам хорошо видно состояние дорог. Красные - это сплошные ямы, авто еле едет. Желтые - умеренной проблемности. ну и зеленые - неплохие дороги :)
aazzvv
26 ноября 2015, 17:34
Евгений, было бы удобно смотреть загрузку дорог отдельно как раз таки по особым дням. Новый год, 8 марта, майские, и т.д.
Не могли бы выложить сюда историю за 29, 30, 31 декабря 2009. Собираемся уезжать из Москвы, думаем когда лучше. Спасибо! :-)
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
То, о чем вы просите, - немножко про другой продукт. Статистика рассказывает о том, что бывает обычно.
Но мы думаем, как отвечать и на этот вопрос, тоже.
Vadus13
26 ноября 2015, 17:34
Ещё было бы интересно видеть не только статистику пробок, но и просто историю. Например как пруфлинк почему тогда-то туда-то опоздал) Или в качестве дополнения к каким-то событиям.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Хорошая идея, спасибо!
Подумаем об этом.
Владимир Захаров
26 ноября 2015, 17:34

Евгений, а какой смысл в "статистике", если нельзя рассчитать время маршрута для нетекущего момента времени?

e.grebennikov
26 ноября 2015, 17:34
Многие автомобилисты сами выбирают оптимальный для себя маршрут ориентируясь по пробкам на карте.

Пробки "обычно" покажут среднюю картинку пробок на заданный день недели и время. По этой картинке так же можно понять, по какому маршруту лучше двигаться, и стоит ли в такое время выезжать вообще.

Ну, а в целом, мы тоже хотим, чтобы маршрутизация была в статистике пробок. Следите за новостями:)
Я Малибу 12
26 ноября 2015, 17:34
где можно брать балл пробок новосибирска? нужно для сайта
valboris
28 мая 2016, 20:10
Было бы круто если бы это еще и в мобильной версии работало. 
workplace
8 июня 2016, 13:22
Подскажите, куда пропала конпка-меню по которой можно быкло выбрать конкретную дату?
Света Чистякова
8 июня 2016, 17:54
workplace,
здравствуйте. Если вы про Пробки, то в веб-версии Карт можно смотреть текущий балл пробок (светофор в правом верхнем углу экрана), а ещё прогноз на сегодняшний день по часам и статистику по дням недели (кнопка с часиками рядом с светофором). Если вы о чём-то другом, уточните вопрос, пожалуйста.
workplace
8 июня 2016, 18:03
Я немного ошибся. Но вопрос понял. Есть еще один вопрос. Подскажите пожалуйста. Я в статистике не могу найти хотя бы один день и время когда бы пробки превышают 5 балов)
Как так? Есть какой то коэффициент?)
Света Чистякова
8 июня 2016, 18:43
workplace,
в статистике даётся не балл в конкретный день (когда могло быть, например, 7 баллов), а средний балл в этот день недели.
workplace
8 июня 2016, 18:48
Света Чистякова,
 Но если так судить, то это средний бал на конкретный день...зачем тогда весь день разбит на часы? и в разное время этот бал изменяется? 
Света Чистякова
8 июня 2016, 18:57
workplace,
средний балл в этот день недели в выбранное время. Да, в разное время суток значение обычно разное. Например, в Москве в среду в 07:00 в среднем 1 балл, а в 19:00 6 баллов.
kozlova-mm
14 июля 2016, 22:24
Не работает в Питере. Ни за что не поверю, что в 8 утра в пятницу, а тем более в 8 вечера в пятницу балл пробок будет всего 2-3. 
ddaletski
11 декабря 2016, 13:10
А есть какой-нибудь API для пробок или данные статистики в удобном для выгрузки виде?
ooppd.oosad
25 декабря 2017, 11:57
Добрый день, а как можно получить информацию по статистике заторов в период, например, май-сентябрь 2016 и 2017 годов?
kzubkoff
18 января 2018, 19:46
Вы бы хоть  намекнули, где в самом приложении смотреть  пробки  на определенное время. Настройка/кнопка в глаза не бросается, как не копался
JJ
9 февраля 2018, 18:11
Почему нет статистики пробок по г. Сергиев-Посад. Каждый день езжу по пробкам, посмотрел статистику, а там всё зелёное. Вот и планируй поездки по яндексовской статистике. Одни понты.
osiuck2013
14 мая 2018, 18:15
Яндекс как всегда брешет!!! 
Юлия
8 августа 2018, 14:52
Хотелось бы еще видеть историю пробок хотя бы за неделю также по часам, т.к. статистика выдает не верные значения (так сказать среднее по больнице, но в реале все хуже).
Молчун
19 декабря 2018, 05:24
Ну почему нельзя сохранять историю пробок за несколько дней и показывать точно сколько куда и где были РЕАЛЬНЫЕ пробки а не этот прогноз который в праздники вообще ничего даже отдаленно предсказать не может !
shumnijkot
27 декабря 2018, 16:44
Куда делась статистика пробок?
Данила
14 января 2019, 18:02
Не работает сервис?!!!
uid-sjdtnqwa
вчера, 21:34
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно получить информацию о скорости потока в определенное время (интервал около 1 часа), в определенном месте в г. Москва?