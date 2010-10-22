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Поиск в режиме слайд-шоу

Поиск картинок – особенный поиск. Здесь одно релевантное облако не похоже на другое релевантное облако, и вряд ли тот, кто ищет листопад, хочет найти какой-то конкретный листопад. Скорее всего, человек просмотрит много фотографий с красными и золотыми листьями.


Комикс про Кота



Специально для тех, кто получает удовольствие от самого процесса просмотра картинок, мы открыли новую возможность — слайд-шоу. Вы можете выбрать частоту смены изображений — три, пять или десять секунд, включить полноэкранный режим и долго-долго любоваться, например, видами Швейцарских Альп, Вселенной или гравюрами Пиранези.



Приятного просмотра!

Команда Яндекс.Картинок



30 комментариев
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maximems.bp
26 ноября 2015, 17:33
Кот веселенький :)

Мне новая функция понравилась. Пальма первенства вновь в руках Яндекса. 

Раньше я пользовался в основном яндекс картинками, потому-что у них была удобная листалка. Потом гугл, который до этого очень туго листался, ввел рулонную выдачу и я стал чаще пользоваться им. Со временем у меня начали болеть глаза от такой выдачи, потому-что мозг приходилось загружать сильнее, для быстрого выискивания нужного изображения из бесконечного винегрета картинок. Благодаря новой фиче Яндекса, я могу спокойно, с кружкой чая, на не отвлекающем черном фоне, просматривать изображения по интересующему запросу. 

Жду новых действий и улучшений, в частности хочется получать более подробную и соответствующую запросу выдачу.  
crazyya
26 ноября 2015, 17:33
м... а что-то не нашёл кнопки возврата к результатам поиска :(
lkarepova
26 ноября 2015, 17:33
Выйти из режима слайд-шоу можно нажав на крестик в правом верхнем углу страницы, или клавишу Escape на клавиатуре.
Нам есть над чем работать, спасибо за отзыв!
crazyya
26 ноября 2015, 17:33

Спасибо, нашёл, ещё можно сделать, если уже не сделано конечно, автоматическое растягивание до размеров экрана (настраиваемое), с коэффициентом не более установленного (что бы картинки слишком сильно не увеличивались, и не было проблем с качеством...),  тогда вообще будет удобно смотреть :)


 

frees03
26 ноября 2015, 17:33
прикольно получилось! спасибо
HIMIC5
26 ноября 2015, 17:33

Чтото я опять отличился. )))


Может стоит писать противопоказания при применении: неработает в опера Opera 10.63


Или: * = только для IE8


а ещё можно наклейку приклеить: * = только для Win

Роман
26 ноября 2015, 17:33
А можете мне куда-нибудь написать о проблеме? Например мне на @yandex-team.ru.
alexx-design
26 ноября 2015, 17:33
по-моему бесполезная вещь) но пусть будет...
StepLg
26 ноября 2015, 17:33
С размерами беда какая-то. Поставил поиск только картинок большого размера/обоев, а он в слайд-шоу всё равно маленькие показывает :(


Слайд-шоу классно смотреть именно больших изображений, зачем туда вставлять всякую мелочь по 100*180?
antistatus888
26 ноября 2015, 17:33
Ай не хорошо яндекс занимается плагитом, идея кота взята тут
hexlein-v
26 ноября 2015, 17:33
Эм, а Тищенков тоже, по-вашему, с Simon's Cat позаимствовал? И все те, кто выкладывают множество видеороликов про "Котэ"? Очень многие любят котов, многие любят графику. Любой, кто нарисует кота в графике, станет плагиатором?
taj5555
26 ноября 2015, 17:33
Да, вы странный.
taj5555
26 ноября 2015, 17:33
Я только не поняла. А что нового? Я давно смотрю слайд-шоу. А в поиске не нашла. Объясните, пожалуйста.
taj5555
26 ноября 2015, 17:33
Поняла. Очень хорошо.
Andrey Ivanov
26 ноября 2015, 17:33
Так как же мне смотреть слайдшоу и выбрать свой плейлист с Я.Музыки?
Роман
26 ноября 2015, 17:33
Нужно быть авторизованным, тогда в списке появится "мой плейлист"
Andrey Ivanov
26 ноября 2015, 17:33
Да, сейчас вижу. Перед этим тоже был авторизован, но, кажется, текущий плейлист был пустой, и его не было видно. Ну и, очень жаль, что можно выбрать только текущий плейлист, у меня их не один - для разных случаев свои.
Роман
26 ноября 2015, 17:33
В следующем году можно будет выбрать любой :)
Антон
26 ноября 2015, 17:33
круто сделалали
simplyv
26 ноября 2015, 17:33
Да, отдельное спасибо за классный ролик. Обязательно описание размещу у себя на сайте и ролик тоже. 

simplyv
26 ноября 2015, 17:33
Здорово, круто и очень удобно. 
Вот бы такое на Яндекс.Фотки. 

Только вот не понял, почему когда плеер играет - значок перечеркнут. Обычно везде наоборот. Запутывает. 
arhangel66
26 ноября 2015, 17:33
Поддерживаю, я тоже запутался.
А функция - класс.
welding
26 ноября 2015, 17:33
не нашел как можно изменить частоту показа слайдов. Где этот параметр задается?
tania.zligosteva
26 ноября 2015, 17:33
Несколько альбомов в слайд шоу уже загрузила на свой блог. Сегодня слайд шоу не отвечает. Больше того, не загружаются и альбомы в блоге. В чем дело? Помогите, пожалуйста.
tat28mar
26 ноября 2015, 17:33
а как эту функцию то включить вообще, мне вот как раз очень надо
BarsukM2007
26 ноября 2015, 17:33
Команда Яндекс.Картинок, куда исчезла функция слайд-шоу? Верните пожалуйста.
Мангуст Валерий
26 ноября 2015, 17:33
Только что проверил. Всё есть. Включить просто: Нажать на картинку, затем в её углу нажать на стрелки, чтоб на весь экран она открылась. И появится кнопка "слайд шоу". )
nikit.busygin
21 января 2016, 01:55
Само слайд шоу неплохое, но когда я его вставил на сайт, то оказалось:
- после того, как картинки закончились, на экране появляется странное меню с кодами и кнопками, а ля "на заре программирования". Зачем это пользователю моего сайта?
- как это убрать, Яндекс не объясняет!

Результат: внедряют Яндекс Слайдшоу 3 чайника на 1000 вебмастеров, а потом удаляют с заменой на альтернативу, не содержащую таких изъянов
Константин
1 июня 2018, 18:08
Куда девалось слайдшоу в яндекс диске??? У меня тысячи фоток ,но теперь любоваться ими вынужден в ручную. Как так???

Vitaly
вчера, 23:07
Где слайдшоу?