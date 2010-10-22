Поиск в режиме слайд-шоу

Поиск картинок – особенный поиск. Здесь одно релевантное облако не похоже на другое релевантное облако, и вряд ли тот, кто ищет листопад, хочет найти какой-то конкретный листопад. Скорее всего, человек просмотрит много фотографий с красными и золотыми листьями.

Специально для тех, кто получает удовольствие от самого процесса просмотра картинок, мы открыли новую возможность — слайд-шоу. Вы можете выбрать частоту смены изображений — три, пять или десять секунд, включить полноэкранный режим и долго-долго любоваться, например, видами Швейцарских Альп, Вселенной или гравюрами Пиранези.

