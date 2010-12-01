Яндекс.Каталог – и сайты, и виджеты

Яндекс.Каталог – удобный сервис для тех, кто ищет сайты на определенную тему. А недавно у некоторых «каталожных» сайтов появилась кнопка «Виджет». Кликнув на неё, вы сможете установить виджет сайта на главную страницу Яндекса и следить за новыми событиями того сайта, который вам интересен.

Другие способы находить виджеты, конечно, никто не отменял.

Вы можете установить виджеты для Яндекса из Каталога виджетов, из регионального блока на главной странице Яндекса и непосредственно

с сайтов, которые предлагают свои виджеты.

Если вы владелец сайта и хотели бы, чтобы мы предлагали и ваш виджет, – просто сделайте его.

Команды каталогов: сайты&виджеты