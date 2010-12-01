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Яндекс.Каталог – и сайты, и виджеты

Яндекс.Каталог – удобный сервис для тех, кто ищет сайты на определенную тему. А недавно у некоторых «каталожных» сайтов появилась кнопка «Виджет». Кликнув на неё, вы сможете установить виджет сайта на главную страницу Яндекса и следить за новыми событиями того сайта, который вам интересен.

Другие способы находить виджеты, конечно, никто не отменял.

Вы можете установить виджеты для Яндекса из Каталога виджетов, из регионального блока на главной странице Яндекса и непосредственно
с сайтов, которые предлагают свои виджеты.

Если вы владелец сайта и хотели бы, чтобы мы предлагали и ваш виджет, – просто сделайте его.

Команды каталогов: сайты&виджеты

21 комментарий
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delire
26 ноября 2015, 17:30
Замечательно))
Сергей С.
26 ноября 2015, 17:30
А новые декабрьские темы для морды Яндекса сегодня будут?
Наталья
26 ноября 2015, 17:30
Следите за новостями :)
Комментарий удалён
РадиоПоток
26 ноября 2015, 17:30
А у моего сайта не появилась такая кнопка в каталоге. (((
Alex27j
26 ноября 2015, 17:30
А для какого сайта?
И для которого виджета?
alex
26 ноября 2015, 17:30
виджеты - клева! а как сделать, чтобы иконка pda появилась, как у Коммерсанта?
Наталья
26 ноября 2015, 17:30
Сделать PDA версию?
alex
26 ноября 2015, 17:30
пда-версия есть давным давно (http://altapress.ru/pda) , но в каталоге соответствующей иконки нет :(
Наталья
26 ноября 2015, 17:30
Очень правильно в таких случаях писать нашим редакторам: support@catalog.yandex.ru
А у вас иконка должна появиться в течении нескольких дней.
frees03
26 ноября 2015, 17:30
странно условие есть:
Не принимаются виджеты, ведущие на сайт, основной целью которого  является показ рекламы. К таким, например, относятся сайты, где на  странице более половины площади первого экрана занимают рекламные блоки.
А в некоторых виджетах все именно так! Это не есть гуд товарищи!
Наталья
26 ноября 2015, 17:30
Если вы видите такой виджет, вы можете пожаловаться на него.
В правом верхнем углу каждого виджета есть ссылка "Еще".

Посмотреть на Яндекс.Фотках
lulumae
26 ноября 2015, 17:30
Здравствуйте! Предлагаю разработать одну интересную штуку :) Сделайте, пожалуйста, для сайтов виджет или гаджет (не знаю, как правильно назвать) с яндекс-картами и/или картой метрополитена.
Ситуация: человек зашёл на "домашний" сайт (в свой блог, на сайт своего района, дома, интернет-провайдера и т.п.). У него в разделе информеров теперь есть ещё одна-две удобных и компактных плашечки, благодаря которым он может рассчитать маршрут из своего местоположения (или выбрать произвольно): исключительно на метро или пешком\на трамвае, на машине и т.п. Время маршрута рассчитывается без перезагрузки страницы. А вот подробности - открываются по ссылкам на яндекс-карту с проложенным маршрутом или варианты пересадок в метро. Сюда же можно электрички и аэропорты прикрутить для стыковки расписаний.

По-моему, это не менее круто, чем информеры пробки, погода и время.


Будет очень приятно, если однажды моё пожелание будет реализовано.


Спасибо за внимание :)

Роман
26 ноября 2015, 17:30

Можно и не только пробки

А например интересные фото - http://www.yandex.ru/?add=101849&from=promocode

Alexandr Smirnov
26 ноября 2015, 17:30
Интересно.
ukr-home1
26 ноября 2015, 17:30
Может еще поиск переименовать в каталог. Не знаю кто сейчас смотрит тот каталог.
pv@promdevelop.ru
8 июня 2016, 16:01
Добрый день!
ссылка для оплаты размещения сайта в каталоге не открывается, прошу помочь.

http://balance.yandex.ru/ctl/pay.xml?service_cc=catalog1&service_order_id=212162.
Вопрос 2: отправили заявку на размещение сайта http://promdevelop.ru, но указали неверный регион. (Спб вместо России). сайт одобрили для платного размещения в каталоге, можно ли еще изменить регион? ссылка для оплаты также не открывается http://balance.yandex.ru/ctl/pay.xml?service_cc=catalog1&service_order_id=212156

Света Чистякова
8 июня 2016, 17:40
pv@promdevelop.ru,
здравствуйте. С этим может помочь техподдержка. Напишите, пожалуйста, сюда: https://webmaster.yandex.ru/site/feedback.xml.
ivannioleg
30 января 2017, 20:28
а я подал заявку на регистрацию сайта, но чувствую без оплаты попасть туда не попасть(((
Обновлено 1 февраля 2017, 14:09
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:12
Здравствуйте. Пожалуйста, не вставляйте ссылки на сторонние ресурсы. Насчёт Каталога: сайты, одобренные редакторами, публикуются бесплатно.
Pasha.ugrumoff.p
8 июня 2017, 14:19
Здравствуйте! Интересная публикация. Я бы хотел узнать, каким критериям должен отвечать сайт, чтобы попасти в Яндекс.Каталог? Мой сайт: https://goadvance.ru
aacore2
вчера, 23:39
Сколько лет ваш портала, но нет ни одного общедоступного ресурса. Были Яндех-объявления но вы его благополучно похоронили.  И вообще бабло рубите, как и все. А вот что-то сделать бесплатное и общедоступное для пользователей вас слабо. Тем более по РФ идет поголовное закрытие общедоступных ресурсов, Билай тупо блокирует доски объявлений в российском сегменте инета. Что там за садомазо сидят. Вы ничего только не можете, у вас никакого развития нет портала. Да определились вы с Яндех-Украина. А то те уроды закрывали почтовые ящики без всякого предупреждения, без видимых причин. У меня ящик был еще когда молодые наши работники ходили под стол пешком, много-много лет с 90-тых и его заблокировали так, что восстановить нельзя. Да и уже время прошло, он вообще стерт. Так сделайте чтобы нибудь доступное для всех пользователей инета. Тем более времена тяжелые для всех и каждый кто имеет ресурсы и деньги, должен помогать стране. А не грести под себя...