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Почта для кириллических доменов

Совсем недавно, 11 ноября, началась свободная регистрация доменов в зоне .рф. А мы в свою очередь объявляем о начале их поддержки в Яндекс.Почте для доменов.


Однако хотим сразу предупредить вас о некоторых ограничениях. Во-первых, многие крупные почтовые службы и популярные почтовые программы не поддерживают отправку писем на почтовые ящики доменов в зоне .рф, если русскоязычный адрес вводится непосредственно руками в этой программе или в веб-интерфейсе соответствующей почтовой службы. Хотя, как показало наше тестирование, почти все почтовые службы и программы позволяют ответить на письмо, пришедшее с домена .рф, и, что самое главное, письмо доставляется адресату.


Во-вторых, имена ящиков (часть до символа «@») пока не могут содержать кириллические символы. То есть иван@марья.рф не подойдет, а вот ivan@марья.рф – вполне. Но мы планируем в самом ближайшем будущем снять это ограничение.


Есть и совсем хорошая новость: владельцам кириллических доменов доступен полноценный DNS-хостинг Яндекса: простая и быстрая настройка Яндекс.Почты, а также удобный и бесплатный редактор DNS-зон.

95 комментариев
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Мартин
26 ноября 2015, 17:29
вуаля, скоро хостингом номер один станете xD
aphex111
26 ноября 2015, 17:29
А для простых юзеров яндекса не будут доступны ящики username@яндекс.рф? В дополнение к username@yandex.ru, ...@ya.ru и так далее.
monk-albino
26 ноября 2015, 17:29
До введения нового интерфейса Я.Почты можно было отправлять письма на username@яндекс.рф, а сейчас валидатор не даёт :(
После отправки они и доходили.
denanik
26 ноября 2015, 17:29
И в новом интерфейсе можно отправлять письма на username@яндекс.рф. Можете отправить скриншот в нашу тех. поддержку или рассказать словами подробнее, что значит "валидатор не дает"?
monk-albino
26 ноября 2015, 17:29
Да, сознаюсь, что ошибся. Но было время (сразу после запуска нового интерфейса и запуска .рф), когда почта на русскоязычные домены не отправлялась, как @яндекс.рф, так и @пример.испытание.
Однако на другие адреса: http://idn.icann.org/E-mail_test почта всё равно не отправляется.
denanik
26 ноября 2015, 17:29
Мы поддерживаем пока только .рф в качестве интернационального домена для отправки почты. Во всех остальных случаев ввод русских, китайский или других неанглийских букв в подавляющем большинстве случаев будет означать, что пользователь забыл переключить раскладку клавиатуры. Поэтому мы и указываем ему сразу на ошибку.
denanik
26 ноября 2015, 17:29
У любого ящика в Яндексе есть алиас в домене яндекс.рф. Например, вы можете писать мне на ящик denanik@яндекс.рф.
bullauge
26 ноября 2015, 17:29
Хочется все-таки на денаник*яндекс.рф чтобы не переключать раскладку.
denanik
26 ноября 2015, 17:29
Вы про русские алиасы к именам ящиков? Это невозможно по причине неоднозначности отображения русских букв на английские. А полностью русские e-mail'ы у нас в будущем появятся, о чем и сказано в посте.
bullauge
26 ноября 2015, 17:29
Больше всего интересует значок "эт" - что его заменит в кириллической раскладке?
denanik
26 ноября 2015, 17:29
А нужно ли? Он таковым и останется.
zamenitel
26 ноября 2015, 17:29
В этом значке вся прелесть. Потому что для отправки письма необходимо переключение раскладок, что в корне противоречит с логикой. Хотя Яндекс провел хорошую работу, респект!
denanik
26 ноября 2015, 17:29
Хм. Я понял проблему. Мы подумаем как ее решить.
Спасибо за респект, стараемся!
Конкере
26 ноября 2015, 17:29
предлагаю «Ё»
Lynn «Кофеман»
26 ноября 2015, 17:29
Любители буквы «Ё» тебя осуждают!
Конкере
26 ноября 2015, 17:29
Любители иронии смеются над тобой.
Lynn «Кофеман»
26 ноября 2015, 17:29
Любители невидимых смайликов смеются над любителями иронии.
Конкере
26 ноября 2015, 17:29
Тепрь-то можешь говорить всё, что угодно.
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
Ещё немного и будет полный респект, а пока переключаться,  похоже, рано.
zamenitel
26 ноября 2015, 17:29
Для меня это совсем рано. Причем совсем и навсегда рано. Но если будут клиенты с такими адресами, то придется писать, куда денешься?
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
   "Никогда не говори никогда", это об этом домене  И вашем  подходе к нему? Я его просто не ожидал.  Причина, возможно, именно в Китае7
zamenitel
26 ноября 2015, 17:29
Это суррогат. Интернет - общее поле с общими правилами :)
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
Да, но с разными языками.
zamenitel
26 ноября 2015, 17:29
Не стоит путать методы публикации и способы доставки. Способы доставки информации должны быть унифицированными, а значит - на английском языке. Пещерная дипломатия к этому неприменима.
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
"Довавилонская"?
zamenitel
26 ноября 2015, 17:29
:) Думаю, что все наладится.
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
В этом главное наше упование, но бывает по-разному:  "Punto Switcher" просто на ходу разваливается.
sergey.moskalev
26 ноября 2015, 17:29
Пожалуйста, напишите поподробнее о проблеме "на ходу разваливается" :) сюда - http://clubs.ya.ru/punto/
georgs53
26 ноября 2015, 17:29
Хорошо. Начну летопись на неделю другую - потом пошлю. 
thinkup.ru
26 ноября 2015, 17:29
denanik,
добрый день! Полностью русские имейлы у нас в будущем... Наступило будущее? ))) Можем юзать? Спасибо!
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:29
Ага. А отправлять — нет. Вот что есть «яндекс.рф» для почтового демона Яндекса: «@xn--d1acpjx3f.xn--p1ai». :-(
denanik
26 ноября 2015, 17:29
Откуда вы пытаетесь отправить?
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:29
Из почтовой программы Mail.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:29
Если речь идет о mail.ru, то да, они ничего не знают о кириллических доменах, поэтому придется использовать такой вот закодированный аналог. Да и многие другие системы и программы пока что не воспринимают кириллические адреса.
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:29
Не-не-не, речь о почтовом клиенте Mail для Mac OS X.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:29
То есть, Вы указали в поле "Кому" адрес nucleartram@яндекс.рф, а дальше? Письмо просто не ушло? Или уже после отправки Вы получили отчет о недоставке?

В любом случае, для всего интернета домен яндекс.рф выглядит именно так, как Вы написали чуть выше. Любой кириллический домен так кодируется. Вопрос только в том, как различные почтовые программы и интерфейсы воспринимают эту кодировку и как они ее интерпретируют для пользователя визуально.
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:29

Я пытался её отправить с кириллического домена яндекса на mail.ru.


По-моему, я вкурил, в чём тут проблема. Мэйловский сервер расценил моё письмо как спам.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:29
А ошибка-то какая была?
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:29

This is the mail system at host yandex.ru


I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.


Please, do not reply to this message.   


: host mxs.mail.ru[94.100.176.20] said: 550 spam message    rejected. Please visit http://mail.ru/notspam/ or report details to    abuse@corp.mail.ru. Error code:    581F431AE4C5A99B1EFF1CCBF27E8237B0E71CA6A319BCE9  (in reply to end of DATA    command)


Reporting-MTA: dns; forward2.mail.yandex.net


X-Yandex-Queue-ID: 52D3438A9460


X-Yandex-Sender: rfc822; NuclearTram@xn--d1acpjx3f.xn--p1ai


Arrival-Date: Tue,  7 Dec 2010 14:27:25 +0300 (MSK)


Final-Recipient: rfc822; xxxxxxx@mail.ru 


Original-Recipient: rfc822;xxxxxxx@mail.ru


Action: failed Status: 5.0.0 Remote-MTA: dns; mxs.mail.ru


Diagnostic-Code: smtp; 550 spam message rejected. Please visit    http://mail.ru/notspam/ or report details to abuse@corp.mail.ru. Error    code: 581F431AE4C5A99B1EFF1CCBF27E8237B0E71CA6A319BCE9

Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:29
Да, тут действительно не в Яндексе дело. Для решения проблемы нужно отправить на abuse@corp.mail.ru два файла в формате eml или msg: само отправленное письмо и пришедший Вам отчет о недоставке.
Конкере
26 ноября 2015, 17:30
Это всё и так было же. Ничего не изменилось с 11 ноября по настоящее время.
denanik
26 ноября 2015, 17:30
Не совсем так. Во-первых, русские домены можно было подключать только с 17-ого ноября. Во-вторых до недавнего времени в почту нельзя было зайти через URL mail.yandex.ru/for/ваш-домен.рф, и авторизоваться с главной страницы Яндексе посредством login@ваш-домен.рф тоже было нельзя - приходилось все в punycode вводить.
Конкере
26 ноября 2015, 17:30
> русские домены можно было подключать только с 17-ого ноября
мне ещё нечего было подключать ):

> до недавнего времени в почту нельзя было зайти через URL mail.yandex.ru/for/ваш-домен.рф
у меня браузер нормально форвардил

> авторизоваться с главной страницы Яндексе посредством login@ваш-домен.рф тоже было нельзя
мимими, вот этого не пробовал, буду знать, что так вообще можно (:


У меня тут вопросец есть по Яндекс.ПДД.
Я не рег.ру дотэрэфный домен брал и недавно они дали возможность делать кириллические поддомены. Я привязал почтовый вход на почта.конкере.рф Она работает, всё хорошо, но есть один не очень удобный момент, каждый раз при переходе (после ввода логин/пароль) меня форвардит в яндекс.пасспорт на страницу предупреждения «Внимание! Сайт http://xn--80a1acny.xn--e1aanaofr.xn--p1ai/?r=739916 не принадлежит Яндексу», где, для дальнейшего входа и работы с почтой, опять приходится жмакать мышкой на «сли вы доверяете этому чужому сайту, то можете начинать работать со службами Яндекса». Можно как-то от этого избавиться? Ну там, например, чекбокс где-нибудь отметить «да, я в курсе, я сам себе злобный буратино, если что, подтверждаю и больше не показывайте мне это предупреждение», чтобы каждый раз не спрашивало. Или может ещё какой способ есть.
denanik
26 ноября 2015, 17:30
> у меня браузер нормально форвардил

когда это было? явно не 11 и даже не 17 ноября, а скорее всего на этой неделе.

По поводу вашего вопроса - попробуем решить проблему.
Конкере
26 ноября 2015, 17:30
21-го

Оок. Заранее благодарен.
Gad85
26 ноября 2015, 17:30
замечательная новость, яндекс из 30 рф доменов не принял только один, теперь и он на днс хостинге... но почта на рф... кому она нужна?
лучше сделайте чтобы алиасы для обычных доменов заработали... это куда важнее и нужнее
denanik
26 ноября 2015, 17:30
Простите, не понял вашего тонкого юмора насчет 30 рф доменов. Можете развернуть мысль?
Алиасы для обычных доменов работают. Можете рассказать о проблеме в подробностях?
Gad85
26 ноября 2015, 17:30
тонкого юмора нет, все в порядке ) просто до появлении этой возможности перенес около 30 доменов на днс хостинг, а вот один застрял не в какую не хотел подтверждаться... сегодня смотрю подтвердился (висел около 2 недель)
подтверждение по мылу с обратной связью

по алиасу уже 3 недели как настроил делегировал домены... 
я уже писал в тех воддержку сказали, ждите, с вами свяжутся.... вот жду


а проблема такая есть главный домен , у него алиас
все делегированы на яндекс
один ящик mail@ и алиасы к этомы ящику webmaster@ и т.д.
письма на главный домен доходят

письма на алиас по обоим адресам mail@ webmaster@ всегда возвращаются не найден ящик или что то такое

Aramaki
26 ноября 2015, 17:30
а DNS-хостинг бесплатный?
Gad85
26 ноября 2015, 17:30
полностью и почта может быть не только яндекс, работает замечательно
simplyv
26 ноября 2015, 17:30
здорово. понятное дело, еще много крови попьете РФ, но движение есть. только вот вопросом остается остальной мир, насколько он будет вовлечен. ИМХО они в принципе не понимают, что есть какая то проблема с кодировками. 
dugowa.katerina
26 ноября 2015, 17:30
Это удобна....
frees03
26 ноября 2015, 17:30
Яндексу уже спасибо за наше будущее!
shovlag
26 ноября 2015, 17:30
:-)
alexandr1394
26 ноября 2015, 17:30
Отличная новость! Пошел делать почту)
mmogaming
26 ноября 2015, 17:30
Скажите, кому бы мне "сдать" баг в работе веб-панели для редактирования  зон на ваших DNS-ах? В частности, держу у вас свой домен (и работой DNS-ов вполне доволен, за исключением этого вот бага), так вот для  хоста www в нем ваш DNS сам подставляет A-запись, которую невозможно  отредактировать через ваш веб-интерфейс.

В техподдержку писал (Ticket#201012099008372), получил в ответ странное в  подробной ситуации предложение подождать, пока сервера в мире не  обновят кеши (в тикете ясно было указано, что проверяется баг при помощи  dig @dns1.yandex.ru www.имя-домена, т.е. запрашиваем сервер(а) Яндекса, и  кеши в мире тут не причем), а потом техподдержка просто перестала отвечать.

В общем, что делать с багом (и с тем, что www в моем домене, живущим у вас, ведет не туда, куда я бы хотел)?
a.urivsky
26 ноября 2015, 17:30

Здравствуйте!

Не могу поменять IP сервера через web-интерфейс.

Конкретно - меняю запись "@ A xxx.xxx.xxx.xxx" на "@ A yyy.yyy.yyy.yyy": нажимаю "настроить" напротив соотв. записи, меняю IP, жму "сохранить", система "думает" (крутит аяксовый "кружок из точек" с надписью "Выполняется" рядом; прокрутка длится довольно долго, порядка минуты) - и - ничего, IP остается старым. Аналогично - с созданием любой новой записи для домена.

Саппорт не отвечает уже порядка суток.

Чат с "Командой Я.ру" - не удается: тоже нет ответа.

Как быть?

stams94
26 ноября 2015, 17:30
>>Но мы планируем в самом ближайшем будущем снять это ограничение.

ребят, 5 лет прошло уже, как там дела? слышал, гугл в конце 2014 начали работать над правкой протоколов.
ode380663251618
26 ноября 2015, 17:30
Нужна помощь!Чистили О/П и убрали почту,пароль забыл.Чтоб пароль восстановить либо изменить, код приходит на зарегистрированный телефон ИНТЕРТЕЛЕКОМА в виде точек,которые не могу(естественно) распознать.Что делать?Анатолий.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 17:30
Анатолий, Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление https://passport.yandex.ru/restoration – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику.
hello@3дсиб.рф
29 января 2016, 16:04
Ну, собственно на дворе 2016 год. Моя почта на кириллическом домене, делегированном на Яндекс не работает. Отправить письмо можно, а вот получить - нет.
Евгений Евгеньевич
29 января 2016, 18:51
Когда ждать возможность создания почты полностью на кириллице? (один@два.рф)
kroteduby
14 апреля 2016, 11:57
Пожалуйста, скажите стоит вообще ждать возможность создания почты полностью на кириллице? (что бы можно было использовать кириллицу до @)
Света Чистякова
15 апреля 2016, 14:40
kroteduby,
здравствуйте. В ближайшее время — увы, нет.
Удалённый пользователь
15 сентября 2016, 12:25
хреновина какая-то. зарегистрироваться невозможно уже два дня.

russ.domen
4 декабря 2016, 12:30
Прошло 6 лет и 1 день. Только недавно, вроде, родилась дочка, а уже пошла в первый класс.


>>Но мы планируем в самом ближайшем будущем снять это ограничение.


Как продвигаются дела у Яндекса? Мои внуки смогут воспользоваться кириллической почтой?
admin@34-rus.ru
13 декабря 2016, 07:46
Прошло 6 лет. Ограничения не сняты даже для доменов рус.
Когда?
keepsmart
3 февраля 2017, 18:55
Здравствуйте! Это правда? :
Почтовые сервисы Gmail (принадлежит американской корпорации Google) и «Яндекс» начали поддерживать полностью кириллические адреса емейлов. То есть теперь клиент может принимать письма с почтовых адресов вида «москва@москва.рф». Остальные сервисы пока могут принимать письма только с доменных зон, обозначенных кириллицей (например, «@москва.рф»), а само имя должно быть обозначено латиницей либо цифрами.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/618888#ixzz4XdcvFrPY

pimandr
14 февраля 2017, 13:38
keepsmart,
Очень интересно. Но вот при добавлении домена РФ, Яндекс показывает предупреждение, что имя ящика до собачки, должно быть на латинице.
Обновлено 14 февраля 2017, 13:38
Света Чистякова
14 февраля 2017, 15:17
Здравствуйте. Яндекс.Почта может принимать письма с полностью кириллических адресов, однако в свойствах писем эти адреса будут закодированы в пуникод — то есть кириллический логин будет отображаться непонятными символами. А вот при добавлении домена мы действительно рекомендуем заводить латинские логины — даже если домен в РФ. Дело в том, что не все почтовые серверы умеют читать кириллические символы, если из них составлен логин (то, что находится до знака собачки).
Обновлено 14 февраля 2017, 15:18
pimandr
15 февраля 2017, 16:00
Света Чистякова,
Яндекс не даёт создавать ящики к сайтам РФ с кириллическими именами. Выдаёт ошибку. Нужно только латинские буквы.
artromani
19 марта 2017, 13:01
Света Чистякова,
пусть не все почтовые сервисы умеют читать кириллицу - это их проблемы, но неужели так трудно изменить несколько строчек кода и добавить возможность создавать нам, владельцам кириллических доменов, полностью кириллические адреса почты? Неужели Яндексу не хватило 6 лет, чтобы добавить такую возможность - не верю! Причина в чём то другом.
taziy
3 апреля 2017, 10:33
artromani,
Совершено согласен, жду этой возможности уже очень давно =(
a-it.org
11 апреля 2017, 12:53
Но мы планируем в самом ближайшем будущем снять это ограничение.
Прошло 6.5 лет...
info@resort-kmv.ru
27 июня 2017, 16:46
a-it.org,
Яндекс такой яндекс, столько бабла, такой ресурс, такие надежды а они только рынок теряют из-за руок#опости "эффективных манагеров"))
Козлов Олег
11 апреля 2017, 18:03
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно прописать в движке домен в критической зоне?
http://сайт.рф или http://qwcasdfshe44ds.sdcs. 
Все понять не могу как правильно чтобы Яндекс правильно принял сайт
voda776
21 мая 2017, 20:03
Прошло 7 лет и 7месяцев, когда все таки будет это возможность.
artromani
21 мая 2017, 20:33
voda776,
Да, похоже, здесь какая-то нездаровая ситуация, раз за столько лет так и не сделали.
Аркаша
1 июня 2017, 15:57
Проблема решена не?
abc10501
27 июня 2017, 10:46
Добрый день! Могут сотрудники Яндекса разъяснить ситуацию на настоящий момент? 
artromani
27 июня 2017, 12:37
abc10501,
Яндекс делает много полезного и интересного этот пост давно забыт, похоже.
krasnodar.tel
14 июля 2017, 12:39
Привет! Создаю поддомен на кириллице, естественно кириллического домена. Но, он не работает с сервисом. Ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN:
portable-ururu
15 ноября 2017, 18:16
За 10 лет так и не запилили кириллические имена ящиков. Отстой.
it-hello
25 декабря 2017, 16:11
если я зарегистрирую кириллический домен в зоне "рус", можно ли будет делегировать его на яндекс и подключить почту для домена? будет ли это работать или это еще в "подвешенном" состоянии?
2017@рынок-доменов.рус
26 декабря 2017, 02:29
it-hello,
Да, всё работает.
mega.animeshnik
23 марта 2018, 16:41
Тот момент, когда просто не хотят, что сложного сделать кириллический логин непонятно
maliginnickolai
3 сентября 2018, 02:29
нужно попробовать
VKotBoga
28 сентября 2018, 07:24
У меня сайт на кириллическом домене .рус. Было бы неплохо, если сделать и на эту доменную зону, кириллические имена типа Иван@домен.рус, а не ivan@домен.рус. Благодарю! 
struya5
11 октября 2018, 10:57
VKotBoga,
Поддерживаю. Вызывает удивление и сожаление, что за 8 лет Яндекс не выполнил план снять ограничение на использование кириллицы до знака @.
info@myagkaya-plitka.ru
24 января, 11:49
у меня сайт: 
резиновая-крошка.онлайн
не могу создать доменную почту.
что посоветуете?

info@фотоцентр.рф
31 января, 21:31
С компьютера если мне на почту кириллического домена отправляют, то доходит. А со смартфонов отправить на почту кириллического домена "сбой отправки". Столько лет прошло после обещания яндекса в "самом ближайшем будущем" снять ограничения. А воз и ныне там...Россия...Эх...
vaprold
27 июня, 21:32
info@myagkaya-plitka.ru,
какой я испорченный, думал "резиновая крошка" - это что-то для взрослых))
Обновлено 27 июня, 21:32
romafa
21 марта, 22:43
До сих пор не сделали
Евгений
29 мая, 11:14
Прошло 4 года.Где кириллические почты?
Удалённый пользователь
21 августа, 17:12
ivan@марья.рф конечно полная дичь. Ждем полную поддержку русского 