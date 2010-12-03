Почта для кириллических доменов

Совсем недавно, 11 ноября, началась свободная регистрация доменов в зоне .рф. А мы в свою очередь объявляем о начале их поддержки в Яндекс.Почте для доменов.

Однако хотим сразу предупредить вас о некоторых ограничениях. Во-первых, многие крупные почтовые службы и популярные почтовые программы не поддерживают отправку писем на почтовые ящики доменов в зоне .рф, если русскоязычный адрес вводится непосредственно руками в этой программе или в веб-интерфейсе соответствующей почтовой службы. Хотя, как показало наше тестирование, почти все почтовые службы и программы позволяют ответить на письмо, пришедшее с домена .рф, и, что самое главное, письмо доставляется адресату.

Во-вторых, имена ящиков (часть до символа «@») пока не могут содержать кириллические символы. То есть иван@марья.рф не подойдет, а вот ivan@марья.рф – вполне. Но мы планируем в самом ближайшем будущем снять это ограничение.

Есть и совсем хорошая новость: владельцам кириллических доменов доступен полноценный DNS-хостинг Яндекса: простая и быстрая настройка Яндекс.Почты, а также удобный и бесплатный редактор DNS-зон.