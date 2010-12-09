Кварки, глюоны, теория и суперкомпьютерное моделирование, Поликарпов Михаил Игоревич

Сегодня мы открываем регистрацию на семинар, который состоится 22 декабря.



На этот раз мы пригласили в гости Поликарпова Михаила Игоревича, начальника лаборатории Института Теоретической и Экспериментальной Физики, доктора физико-математических наук, профессора.



Традиционно семинар будет проходить в московском офисе Яндекса.



Тема доклада: Кварки, глюоны, теория и суперкомпьютерное моделирование

Доклад посвящен исследованию основной загадки теории сильных взаимодействий - попыткам объяснения эффекта невылетания цвета. Этот эффект (отсутствие свободных кварков и глюонов) легко наблюдать путем численного моделирования теории на компьютерах, в то время как исследователи сорок лет не могут это сделать аналитически, причем не будет преувеличением сказать, что задачей занимались одни из лучших физиков нашего времени. Моделирование сильных взаимодействий на компьютерах позволяет не только показать невылетание кварков и глюонов, но и предсказать много параметров теории сильных взаимодействий, которые совпадают с экспериментально известными числами. Более того, оказывается возможным предсказывать новые явления, которые не обнаружены пока на эксперименте. Для этого используются крупнейшие суперкомпьютеры, а сложность вычислений такова, что время счета некоторых величин измеряется годами.



Задать вопросы докладчику и обсудить заявленную тему вы можете в Клубе.

Трансляцию семинара можно будет посмотреть тут.



Зарегистрироваться

Участие в семинаре бесплатное.

Начало мероприятия в 18:30, а получить бейдж и выпить чашку кофе вы сможете с 18.00 (лучше прийти к этому времени, чтобы успеть к началу лекции).

Юлия Симутенко, обучаем и развиваем

