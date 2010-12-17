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Обновленный FTP и новый блок «поделиться» на Народе

Наверняка многие из вас знают, что Народ - это не только конструктор сайтов и место, где можно хранить файлы, но и бесплатный хостинг простых сайтов.

Недавно мы серьезно переработали проверенный временем доступ по FTP, сделав архитектуру гораздо более надежной и современной. Поэтому, если у вас есть готовый простой сайт со статическим контентом (файлы размером не больше 10 МБ), вы можете легко загрузить его на Народ.

Адрес доступа к Народу по FTP - ваш логин.ftp.narod.ru, а логин и пароль — ваши логин и пароль на Яндексе. К сайту, естественно, можно привязать свой домен, воспользовавшись соответствующей формой на главной странице сервиса.


Помимо FTP в конструкторе сайтов мы добавили блок – «поделиться». Если вы установите этот блок на страницы своего сайта, то посетителям будет проще рассказать о сайте своим друзьям в различных социальных сетях.

Блок находится в Конструкторе, во вкладке «разное»:




Команда Народа
61 комментарий
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kazakov
26 ноября 2015, 17:27
О, здорово, я уж думал от FTP отказались. Спасибо!
Сделайте из народа конкурента Blogspot и вообще самостоятельных блогов ;)
avesus
26 ноября 2015, 17:27
+100500!!!
Комментарий удалён
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Над удобством и гибкостью Конструктора Сайтов мы усиленно работаем. :)
av-fedorenko
26 ноября 2015, 17:27
"Мы постоянно ищем самые удобные тапочки для трупа"
swan355
26 ноября 2015, 17:27
и как бы реализовать 301 редирект со старого сайта на народе на новый уже не на народе... А народу Большое спасибо за то что дал возможность оценить эффективность интернета, только сайт разросся и уехал, а посетители не все об этом узнают приходя на старый сайт. Спасибо.
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Такой возможности в настоящий момент нет, но мы подумаем как не обижать "вырастающие" сайты :)
swan355
26 ноября 2015, 17:27
спасибо) , ждем давно.
Kos
26 ноября 2015, 17:27
В теге можно сделать перенаправление после загрузки страницы при помощи JavaScript:

...
swan355
26 ноября 2015, 17:27
большое спасибо, про js знаем, это немного не то...
mipeha
26 ноября 2015, 17:27
http://mipeha.org.ru">
WWW.AVTOMAGAZINE.UKR
26 ноября 2015, 17:27
но есть нюанс доступно только Я.ру, vконтакте  , мои мир , twitter. одноклассники, live journal . face book 
забили туда добавит friendfeed
antikolesnik
26 ноября 2015, 17:27
не вполне забыли. И обязательно добавим как только он обойдет кого-нибудь из перечисленных по популярности )
WWW.AVTOMAGAZINE.UKR
26 ноября 2015, 17:27
надеемся
а что FF не популярный?
wakh.ru
26 ноября 2015, 17:27
нет
WWW.AVTOMAGAZINE.UKR
26 ноября 2015, 17:27
а для ссылок ?
ujkbktj
26 ноября 2015, 17:27
посити сайт :http://api.yandex.ru/share/
WWW.AVTOMAGAZINE.UKR
26 ноября 2015, 17:27
знаю спасибо
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:27
Отличная новость. А то без FTP было совсем грустно.
narva-lf
26 ноября 2015, 17:27
Указывается где то, сколько места занято (свободно) или без ограничений?
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Существует только ограничение на размер загружаемых файлов  - 10Mb.
ujkbktj
26 ноября 2015, 17:27
и на имя возможно толко латинцке симвулы
frees03
26 ноября 2015, 17:27
давно такова не было, спасибо, прямо еще один новогодний подарок для пользователей, можно теперь все праздники сидеть изучать нововведения!
Эндрю
26 ноября 2015, 17:27

Это конечно хорошо. Но насколько помню фукнция FTP-сервера и до этого была.


 


Теперь с не терпением ждем обновления раздела Народ файлы, чтобы можно было закачивать файлы через ftp-доступ. Думаю, многим эта фишка больше понравиться, да и соединение будет более надежным, по сравнением с http.

kirda.iv
26 ноября 2015, 17:27
Функция была доступна только для старого конструктора, а теперь, насколько я понимаю, для narod2. Как раз теперь и можно закачивать файлы по ftp.
Эндрю
26 ноября 2015, 17:27

Может быть, я народом для сайтов давно уже не пользовался.



Я своим комментом, хотел сказать, чтобы ввели еще ftp доступ для загрузки файлов на файловый сервер Народ.

kirda.iv
26 ноября 2015, 17:27
Как мне логиниться с логином log.in (т.е. с точкой)? log-in.ftp.narod.ru? Ну а что указывать в паре авторизации логин-пароль?
kirda.iv
26 ноября 2015, 17:27
Вроде и с точкой и с дефисом авторизация проходит, но у того же totalcmd не получается "прочесть каталог".
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Логин с точкой нужно писать через -
А для авторизации - указывать логин и пароль на Яндексе. (логин опять же с - ).
kirda.iv
26 ноября 2015, 17:27
Total Commander не хочет подключаться: уже после всех авторизаций возникает какая-то проблема с загрузкой корневого каталога. Делал как вы сказали.
К слову, к ftp.narod.ru цепляется.
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Это странно - Total commander и подобные логины  мы внимательно тестировали. Если не сложно, отпишите все детали сюда: http://feedback.yandex.ru/?from=narod
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Кстати попробуйте сразу включить passive mode для ftp.
kirda.iv
26 ноября 2015, 17:27
В пассивном режиме работает. Что именно в виду вы имели под "сразу"?
blog.host
26 ноября 2015, 17:27

FileZilla 3.4.0 beta 1 использую  login-one.ftp.narod.ru  ползователь login.one пасс тот который при регистрации указывали, от мыла то есть.

SnusmumricSS
26 ноября 2015, 17:27
Что то Я не понимаю )
Вчера залил на ФТП файл размером больше чем 5 метров и мне влупили предупреждение. 10 метров он не привышал...
Это так и должно быть ?)
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Скорее всего ваш сайт был создан в Мастерской.

Если вы пользуетесь только FTP, то можете создать сайт в Конструкторе, перелить туда контент и затем сделать сайт основным.

Работаем над тем, что бы данная операция была доступна в автоматическом режиме.
ujkbktj
26 ноября 2015, 17:27
хорошо
uaeac
26 ноября 2015, 17:27
Здравствуйте!

Возник вопрос по FTP. Никак не могу подключиться по нему к своему сайту (только создал). Выдает сообщение: "User anonymous. Connection is not allowed". Действовал так, как написано выше: ваш логин.ftp.narod.ru... Куда собственно необходимо вбивать пароль? Этого не указано.

К другим своим сайтам (по другой тематике) получается подключиться только по старой схеме "ваш логин:ваш пароль@ftp.narod.ru".  
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Извините, что так поздно заметил комментарий.

Подключение должно быть такое:

ваш логин:ваш парль@ваш логин.ftp.narod.ru
uaeac
26 ноября 2015, 17:27
Огромное спасибо!

Теперь все работает на ура!
ja.kanin
26 ноября 2015, 17:27
:-) Я свой дом нашел очень быстро. Спасибо
finaa
26 ноября 2015, 17:27
Вот только почему-то стандартный виндусовый ftp не работает :(

Со старым ftp (ftp.narod.ru) работало а с новым (logname.ftp.narod.ru) не работает.
Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
А если включить passive mode?
alz35
26 ноября 2015, 17:27
Для тех кто хочет свой FTP иметь здесь вот написано http://logadmin.ru/page/domashnij-ftp
nevschool14
26 ноября 2015, 17:27

Подскажите окончательно, чтобы все файлы для сайта загрузить по FTP, нужно ли начинать его создавать в конструкторе? Т.е. скорее всего нужно, т.к. без этого доступ по FTP вообще невозможен, но когда я начинаю создавать сайт в конструкторе, а потом полностью его переписываю по FTP, он становится недоступен по HTTP. Или теперь нужно ждать какое-то время после обновления через FTP? Или все-таки полностью весь сайт по FTP загрузить невозможно, т.е. появились определенные ограничения, которых раньше не было?

Извините, что так настойчиво задаю вопросы. Просто наш школьный сайт достаточно долго существует на народе, но он недавно "слетел" по независящим от меня причинам (сменился админ, который какое-то время управлял сайтом). Теперь я не могу его полностью обновить через FTP "по технологии Мастерской", а доступ через mylogin.ftp.narod.ru работает не так, как я ожидал.

Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Сначала надо создать сайт в Конструкторе - это верно.

И он должен быт виден сразу. Возникают ли какие-то ошибки при заливке сайта по FTP? И как именно он не работает после этого?
nevschool14
26 ноября 2015, 17:27
Не совсем сразу, а спустя некоторое время. Создавая сайт в Конструкторе, я все делаю по минимуму (только главную страницу). Проблем с выгрузкой по FTP через mylogin.ftp.narod.ru нет никаких. Но после замены оригинальной index.html на новую или после ее удаления и размещения index.htm через FTP возникает ошибка 404 при открытии сайта (http://mylogin.narod.ru). Аналогично и с другими страницами, выгруженными по FTP (http://mylogin.narod.htm/*.htm(l)). Кстати, ничего, что я удаляю папки css, inc, news?
nevschool14
26 ноября 2015, 17:27
Ошибся. Правильно: http://mylogin.narod.ru/*.htm(l)
nevschool14
26 ноября 2015, 17:27

Ура!!! Прошло около полутора часов и я увидел результат выгрузки по FTP!

Интересно, теперь всегда будет подобная задержка или это произошло только из-за того, что я заменял сайт, созданный в Конструкторе, "своим"?

В общем спасибо!

Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
Рад что у вас все заработало! Если возникнуть еще какие-то сложности, то  правильно писать вот сюда: http://feedback.yandex.ru/?from=narod :)
ХромоГлаз
26 ноября 2015, 17:27
 почему нет настроить тамже 2 типа?
yanviktor
26 ноября 2015, 17:27

У меня не коннектится.

 

 

Статус:    Определение IP-адреса для ftp.narod.ru

Статус:    Соединяюсь с 213.180.199.127:21...

Статус:    Соединение установлено, ожидание приглашения...

Ответ:    220 first-ftp.narod.ru (Libra FTP daemon 0.17 20100219)

Команда:    USER xxxxxxx

Ответ:    331 Password required

Команда:    PASS *******

Ответ:    230 Logged in, proceed

Команда:    SYST

Ошибка:    Превышено время ожидания соединения

Ошибка:    Невозможно подключиться к серверу

 

 

И все, переподключение и та же история :( 

Владимир Русинов
26 ноября 2015, 17:27
пожалуйста напишите свой логин и все подробности тут: http://feedback.yandex.ru/?from=narod
yanviktor
26 ноября 2015, 17:27

Естественно, я сделал это первым делом.

Мне никто не ответил.

denyscomp
26 ноября 2015, 17:27

та же проблема ошибка 501,фтп тотал командер.с другими хостами работает нормально но с народом чето никак(((

Byashich.nah
26 ноября 2015, 17:27

Доработайте смену дизайна, Через коды всё делать порядком надоедает не коваря о форумах. Иле можно добавить функцию корневых профилей сайта? С добавлением своих текстовых папак, толком собрать не могу а времени нет на создание сайта через ком и перетаскевания в сеть :(

Андрей
26 ноября 2015, 17:27

Да, пожалуй верное решение, сайт на народе - вроде как простой, но чтобы загрузить на него более менее нормальный вид, слишком много возни и получается из самого простого НАРОД становится самым сложным.

Разве нельзя настроить в конструкторе несколько рубрик например таких: фиксированный размер сайта, закгрузку своих шаблонов, возможность самостоятельно выбирать количество блоков на странице (особенно это касается верхней и нижней части - соотношение этих блоков меня просто вводит в ступор) добавить дополнительные способы размещения фонов

Если бы все это добавить то НАРОДУ ЦЕНЫ НЕ БЫЛО БЫ, а то ну не смотрится сайт с тем набором который имеется

ivanvias
26 ноября 2015, 17:27

не могу понять , все ввожу правильно  а 530 Not logged in
еже достала.

BaronM
26 ноября 2015, 17:27

Мною были добавлены страницы на вновь созданный сайт mysyte.narod2.ru по FTP соединению с сервером narod2, но они почему-то отобразились не на этом соединении, а на уже имеющемся сайте mysyte.narod.ru, т.е. по серверу narod.
Даже если предположить, что эти серверы одинаковые, то изменения должны были бы отразиться и на сайте mysyte.narod2.ru, но этого не произошло.
Что я делаю не так?
Также у меня ещё вопросы:
1) сколько места отводится под сайты отдельно на narod и на narod2 соответственно?
2) я не хочу отказываться от моего старого сайта (с Мастерской) - возможно ли иметь два параллельных адреса: mysyte.narod.ru и mysyte.narod2.ru одновременно и с разным содержимым?
3) мой сайт на narod.ru уже где-то год отказываются показывать большинство браузеров (особенно GoogleChrome) у многих людей - в чём причина? - ничего "противоправного" на сайте нет...

Hardconen
26 ноября 2015, 17:27
Скажите, теперь эта функциональность недоступна? или Юкоз просто сменили адресс сервера?
CTAPPP
26 марта 2019, 20:24
фсё???НАРОДА больше нет!
Виталий Иванов
сегодня, 03:26
Уже не работает, но есть аналог на ucoz