Обновленный FTP и новый блок «поделиться» на Народе

Наверняка многие из вас знают, что Народ - это не только конструктор сайтов и место, где можно хранить файлы, но и бесплатный хостинг простых сайтов.



Недавно мы серьезно переработали проверенный временем доступ по FTP, сделав архитектуру гораздо более надежной и современной. Поэтому, если у вас есть готовый простой сайт со статическим контентом (файлы размером не больше 10 МБ), вы можете легко загрузить его на Народ.



Адрес доступа к Народу по FTP - ваш логин.ftp.narod.ru, а логин и пароль — ваши логин и пароль на Яндексе. К сайту, естественно, можно привязать свой домен, воспользовавшись соответствующей формой на главной странице сервиса.



Помимо FTP в конструкторе сайтов мы добавили блок – «поделиться». Если вы установите этот блок на страницы своего сайта, то посетителям будет проще рассказать о сайте своим друзьям в различных социальных сетях.



Блок находится в Конструкторе, во вкладке «разное»:



