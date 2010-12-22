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Пластилиновая Яндекс.Почта: как это было

Как известно, в новой Почте можно выбирать темы оформления. Мы пополняем список возможных вариантов, не ограничивая нашу фантазию (разве что этическими нормами и законодательством). Многие из задумок уже воплощены (их вы можете увидеть в настройках), некоторые – только в планах.

Сегодня мы хотим рассказать вам историю создания новой темы оформления.

Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Кинули клич среди сотрудников компании, на который и отозвалась сотрудница службы поддержки пользователей. Татьяна слепила из пластилина несколько экранов. Потом мы нашли коллегу с подходящей фототехникой и…

Вот как это было:



На создание темы ушло 20 коробок пластилина.

Вы можете включить новую тему в настройках.

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

306 комментариев
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sergtask
26 ноября 2015, 17:25
Брависимо !
Артем Федотов
26 ноября 2015, 17:25
ОЧЕНЬ КРАСИВО!)))) Татьяна - МОЛОДЕЦ! И вся команда)
Елена
26 ноября 2015, 17:25
ага) просто очень здорово)
жалко, что нет такой темы для стартовой страницы Яндекса)
netazartu
26 ноября 2015, 17:25
Согласен! Считаю что нужно премировать данных сотрудников! Креатив надо поощрять!!!)))
netazartu
26 ноября 2015, 17:25
ещё подкину идею создать тему "Детскую"! где шрифт из детских букавок и все картиночки и значки нарисованные ребёнком. А ещё темка сделанная из букв вырезанных из журналов/газет
gemchy46
26 ноября 2015, 17:25
согласна..здорово получилось)) молодцы!
timmi.nametov
26 ноября 2015, 17:25
какое брависимо ты что уже яндекс почту из пластилина создали а ты сосвоим брависимом ходишь в туалет
abde2006
26 ноября 2015, 17:25
крутая темаха!
fihkazero
26 ноября 2015, 17:25
дв они почему то меняются[:]||||||[:]
angel-cerdan
26 ноября 2015, 17:25
Знатоку русского языка:
"Ты сам то понял, что сказал! Выучи хотяб немного русский язык, а потом  учи других людей свои эмоции выражать. Бездарь на букву П!"

1) "Сам то" надо в этом случае писать как "сам-то"
2) "хотяб" надо писать как "хотя б". В школе, небось, учили  что частицы "бы, ли, же" надо писать через дефис. А здесь "б" - сокращенная форма от "бы".
3) Если хотел обидеть человека, то в слове "бездарь" надо было бы букву "е" поменять на "и", а уж потом писать "на букву П!".
Так что с русским языком  у самого плохо, учитель
madam.ionova2011
26 ноября 2015, 17:25

частицы БЫ,ЛИ,ЖЕ пишутся всегда раздельно со всеми словами!!!

moyoimya2012
26 ноября 2015, 17:25
Ты сам то понял, что сказал! Выучи хотяб немного русский язык, а потом учи других людей свои эмоции выражать. Бездарь на букву П!
gavrilovvad
26 ноября 2015, 17:25
хотя б ( бы ) пишется раздельно. То, что ты написал на букву П !
deminart97
26 ноября 2015, 17:25
даааа, молодцы ребята, постарались. Может даже сделают конкурс на лучшую тему от пользователей.
IgorTV87
26 ноября 2015, 17:25
Браво. Потрясающая тема оформления!
Vadus13
26 ноября 2015, 17:25

Отлично! Необычно!


Спасибо! Очень новогодняя тема)


Моя любимая - с птичками на проводах) Можно поставить постоянно какую-то отдельную из фоновых картинок?

Е.
26 ноября 2015, 17:25
Нет, экран в теме зафиксировать нельзя. Тем он будет желаннее )
deminart97
26 ноября 2015, 17:25
да конечно все с птичкми хотят =)[:]|||||||||[:]
pnovicov
26 ноября 2015, 17:25
А какая была проделана работа! Браво и от меня!
Ekaterina Lavrentievna
26 ноября 2015, 17:25
как хорошо что в Яндексе нашли чем себя занять...

:-|
metelitsa-p
26 ноября 2015, 17:25
Пять баллов)))))
timin-na
26 ноября 2015, 17:25
))))))))) завидовать надо молча
у людей работа такая))) кто-то в саду лепит, кто-то на работе...

Мне нра, кажется готова сменить почтовый ящик 5+
Ekaterina Lavrentievna
26 ноября 2015, 17:25
тебя забыли спросить умная. Вот сиди и завидуй!
Hideki
26 ноября 2015, 17:25
Браво. Не хватает живых тем, которые меняются:
-в зависимости от погоды
-от времени суток
-от сезона
-от всего вместе взятого
Но и за то что есть большое спасибо! Порадовали очень!
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо за предложение.
karina-pr
26 ноября 2015, 17:25
У меня идея, а что если сделать почту на основе известных кинофильмов, эдакий вариант арт-почты?) Открываю, я к примеру почту, а у меня там Микки Рурк или дизайн в стиле кадров из любимого фильма в черно-белых тонах)) Вот было бы здорово ;)
MoToR666
26 ноября 2015, 17:25
А как определить какие фильмы (актеров) любит отдельный пользователь? По запросам в поисковике?
kshvakov
26 ноября 2015, 17:25
Есть Gmail ;-)
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Есть еще много чего. И что с того?
daratute
26 ноября 2015, 17:25
Гугл это весьма скучные снобоподобные ребята, не интересны они, в принципе
Да и с точки дизайна они скучные.
kshvakov
26 ноября 2015, 17:25
Ага, там одни снобы :-)
etage13
26 ноября 2015, 17:25
Яндекс - лучше всех!!! спасибо за красоту)))
xpymbl4
26 ноября 2015, 17:25
Сколько щнаю профессионльных программистов - у всех рабочая почта на gmail
daratute
26 ноября 2015, 17:25

C последнего комментария успел пересмотреть своё отношение к гуглу. во многом благодаря изменившейся эргономики, дизайна и удобства использования их сервисов. 

parmaster.zq
26 ноября 2015, 17:25
gamil норм, яндекс хуита :)
Андрей
26 ноября 2015, 17:25
Сейчас поставлю. Обожаю новые темы! :-)
fotocat777
26 ноября 2015, 17:25
я тоже уже поставила!!! клёвая тема!!!!! Молодцы ребята!!!!! очень нравится!!!!
L-1804
26 ноября 2015, 17:25
Прекрасно!
Дмитрий
26 ноября 2015, 17:25
Получилось просто отлично! Не в обиду Гуглю будет сказано: «Вытирай слюни!». :-)))
Анна Любимская
26 ноября 2015, 17:25

Ааа))


так круто)


Очень порадоволо это обновление,


поднимает настроение и радует глаз)!

prokodanch
26 ноября 2015, 17:25
Оч приятно!
jusify
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы, креативно работаете :-)
dmitr-kulikov
26 ноября 2015, 17:25
Прикольно! Поставлю, пожалуй, себе пластилиновую тему, просто ради респекта! :-)
dmitr-kulikov
26 ноября 2015, 17:25
 
А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

Кстати, да. Я бы в стиле аски-арта тему бы поюзал, если можно.
ulia-voda2008
26 ноября 2015, 17:25
Добавьте еще, пожалуйста, темы для оформления самих писем! То, что вокруг писем и папок - это красиво, но если будут еще похожие шаблоны оформления самого письма - это будет здорово!
julyspasych
26 ноября 2015, 17:25

Тема просто отпад!!!...Молодцы ребята, постарались!!!:-)

ageres10
26 ноября 2015, 17:25
Чушь собачья !!!
centraldatabase
26 ноября 2015, 17:25
Обажаю Яндекс!!!
mykolad
26 ноября 2015, 17:25
Классно! Наконец-то Яндекс.Почта выглядит почти как настоящая. И даже в IE9 Beta начала работать.
Спасибо!
kugaevsky
26 ноября 2015, 17:25
Снимаю шляпу.
ketrin-2705
26 ноября 2015, 17:25
:-):-):-)
kazakov
26 ноября 2015, 17:25
Здорово! Поставил себе :) Спасибо всем, кто принимал участие, особенно у кого руки так здорово лепят
viktoriya-shandro
26 ноября 2015, 17:25
Абсолютно согласна с предыдущим оратором. идея гениальная!!!СПАСИБО
igerman
26 ноября 2015, 17:25
Да всё это хорошо конечно НО!!!!!Из вас не кто не задумывался ,что чем больше наворотов тем противней работает инет и это самый ьольшой МИНУС  ЭТО тоже самое что ЧЕМ КРАСОЧНЕЙ РАБОЧИЙ СТОЛ тем хуже Думаю многие согласятся А МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ?????? В ЧЁМ СОМНЕВАЮСЬ
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Никто не заставляет Вас насильно использовать яркие темы в Почте. Смените на странице настроек ящика тему на Легкую или Белую и будет Вам щасте.
igerman
26 ноября 2015, 17:25
Так я так и полбзуюсь обыкновенная тема яндекса ПРОСТО в ролики столько показали примочек что ужас МОжет девчонкам и нравится НО надо разумно думаю тоже подходить ковсем новинкам НО это повторяю моё мнения СПАСИБО ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ МНЕ СВОЁ МНЕНИЕ ПРИВЕТ ВАМ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ
Ежатина
26 ноября 2015, 17:25
купи себе нормальный инет. деревня.
igerman
26 ноября 2015, 17:25
Сам ты деревня у меня инет ещё КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЗАВИДУЕТ + ДА ТОЛЬКО НЕ НАДО МНЕ ГОВОРИТЬ ЧТО ТОГДА ЖЕЛЕЗО СМЕНИ + ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ  СРАВНИМ ИНЕТ)))))))))))+ЖЕЛЕЗО ПОЭТОМУ ОБЫЧНО ТАК КАК ТЫ ПРОВЕНЦИАЛЫ РАССЖДАЮТ
smoris
26 ноября 2015, 17:25
афигенно
breya
26 ноября 2015, 17:25
о круто! :) И даже библиотека засветилась :)
Hideki
26 ноября 2015, 17:25
И тему нарисованную:
-карандашом
-маслом
-мелом
- и т.д.
Е.
26 ноября 2015, 17:25
и медью )
Hideki
26 ноября 2015, 17:25
А так можно? :) Кстати: тема металл - медная, стальная, серебряная. Еще нужны идеи? ;-)
argayashscky.vova
26 ноября 2015, 17:25
А можно создать тему :"Как я жил в Советском Союзе"?
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо. Интересно )
bloom9997
26 ноября 2015, 17:25
Браво. Лучшая рукодельная работа. Молодцы. Потрудились на славу.
elenakurdubina
26 ноября 2015, 17:25
а можно морду сделать пластелиновой???
отличная тема)))))
Мартин
26 ноября 2015, 17:25
МЕГА КРУТО!11111
aeroz
26 ноября 2015, 17:25
Очень даже неплохо!) Поздравляю!
x.Salavat
26 ноября 2015, 17:25
Искусство...
dsuknovalov
26 ноября 2015, 17:25
очень круто!
alexx-design
26 ноября 2015, 17:25
наконец в новом интерфейсе появилось из чего выбрать по дизайнам...  а то вначале была такая унылость
vvzakharov
26 ноября 2015, 17:25
тему gmail, пжалста! :)
andrew-murray
26 ноября 2015, 17:25
Отличный пластилин!
Восторгаюсь!!!
genia-bez
26 ноября 2015, 17:25
голосую за пластилин на главной!
Siron-BuNet
26 ноября 2015, 17:25
 
А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

 


Хотелось бы увидеть http://mail.yandex.ru/neo


Хотите верьте, хотите нет, но прежняя версия работала быстрее.

Siron-BuNet
26 ноября 2015, 17:25
Опс, увидел в настройках. Не убивайте его, пожааалуйста)
printsesso
26 ноября 2015, 17:25
Это гениально.
slampajoe
26 ноября 2015, 17:25
Это все конечно блаародно но текст "мобильная версия" на зеленом фоне как-то невиден.
Константин Смирнов
26 ноября 2015, 17:25
Круто. Молодцы :-)

А как мне, так самая крутая тема «белая» :-)
sattellite
26 ноября 2015, 17:25
и опять с подчеркнутыми ссылками. Ребята, побольше тем, где ссылки не подчеркиваются, пжалста.
mover
26 ноября 2015, 17:25
Очень красивая! Понравился пластилиновый ёжик.
vassilevsky
26 ноября 2015, 17:25
А в ПДД всё то же самое есть?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Везде есть)
frees03
26 ноября 2015, 17:25
тема из бабочек тоже бы смотрелась отлично, ну и про матрицу тоже не стоит забывать, а вообще тёмных тем не хватает!
tryaam
26 ноября 2015, 17:25
здорово, очень понравилось)
bullauge
26 ноября 2015, 17:25
Шикарно! Самое то на праздники!
happy-ksu
26 ноября 2015, 17:25
принимайте заказы:
макраме, фриволите, серебряная филигрань

Но пластилиновая будет любима долго-долго!
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо )
PNDudkin
26 ноября 2015, 17:25
Не хватает функции поставить свое изображения, например как на главной странице гугла. Ну и может побольше тем с более мужским что-ли настроением, ночная больно темная а остальные какие-то не серьезные. Сам  пользуюсь художниками. А так огромное спасибо, за то что делаете свои продукты лучше. Отдельное спасибо за яндекс бар для гугл-хрома.
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо за предложение. Учтем обязательно.
Julia Bukhanova
26 ноября 2015, 17:25
Блин, это а-фи-ген-но
Dzusan
26 ноября 2015, 17:25

Отлично! Вы последнее время налегли на почту. Молодцы так держать!


Приятно, когда что-то делается натурально!

Комментарий удалён
Е.
26 ноября 2015, 17:25
И вам спасибо за предложения.
Knigchey
26 ноября 2015, 17:25
Очень понравилась новая тема, спасибо. Есть пара предложений:


1) Хотелось бы иметь возможность отключить динамическую смену пластилиновых картинок чтобы выбрать одну из них или иметь возможность включать зависимость картинки от сезона. Например мне в данный момент очень нравится зимняя.


2) Если сделать сезонную зависимость темы, то можно было бы пойти ещё дальше и сделать суточную зависимость. Чтобы картинка не менялась, а вот небо светлело/темнело и солнце менялось луной и/или звёздами. Достаточно 4 состояния неба - полдень (или около того), сумерки, ночь, заря.



Ещё раз спасибо :)
saruyoshi
26 ноября 2015, 17:25
В общем я фиг знаю что у меня с яндекс видео, но в последнее время я могу просмотреть только первые несколько секунд от любого видео с яндекс-хостинга.

Не знаю с чем это связано ибо я пробовал это в разных браузерах с включённым и отлюченным адблоком. Всё бестолку.

Жалько...
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Что происходит после этих первых секунд?
saruyoshi
26 ноября 2015, 17:25
останавливается загрузка. Грешил на антивирус, но вроде как и отключал его для проверки. В общем не понимаю что случилось.
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Зайдите пожалуйста вот сюда: http://internet.yandex.ru/
Назмите кнопку Измерить и потом разверните "Показать подробную информацию", скопируйте всё сюда или отправьте на на aefimov-box@ya.ru. Я из Яндекса.

Либо все тоже самое, с описанием проблемы вот сюда: http://feedback.yandex.ru/?from=video — это официальный саппорт.
saruyoshi
26 ноября 2015, 17:25
отправил на почту
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо! Скорость не измеряется или не нажимали на кнопку?
saruyoshi
26 ноября 2015, 17:25
Ммм... Не нажимал.

Отвлёкся на подробную информацию. :0))

Но со скоростью в целом всё норм.:
http://internet.yandex.ru/informer/horizontal/4975/4694/
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Ок, будем смотреть что там. Спасибо
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:25
А можно мне втиснуться? У меня файлы Яндекс.Видео совсем не открываются! Просто чёрный квадрат с жёлтой стрелкой, при нажатии на которую не происходит вообще ничего! Ролики, скачанные с других сайтов, работают нормально.
Я уже писала в обратную связь. Ответа как не было, так и нет.
Может Вы мне поможете?
Для примера можете посмотреть здесь http://video.yandex.ru/users/niusiula/
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:25
Кстати, это не зависит от браузера, я уже проверяла. 
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Дайте ссылку на один ролик, который у вас не работает.
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:25
Пожалуйста! На выбор:
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/10/
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/11/
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/12/
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/13/
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/15/
..
Кстати, звуковые файлы на Яндекс.Видео тоже не работают.
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/14/
http://video.yandex.ru/users/niusiula/view/16/
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Обновите, пожалуйста Flash вот тут http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:25
Думаете это поможет? А как узнать, какая версия у меня уже стоит?
aefimov
26 ноября 2015, 17:25
Когда сходите по ссылке, оно вам скажет всё.
۩Кисуля Нюсюля۩
26 ноября 2015, 17:25
О моей предыдущей ничего не сказано.
NotAlex
26 ноября 2015, 17:25
Все супер, Татьяна молодец!

Но есть замечание - в некоторых темах картинка подползает под настройки учетной записи. Если чуть-чуть подравнять, будет здорово.



Вот примеры:
http://imgur.com/fq0kL.jpg
http://imgur.com/QMktH.jpg
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо.
Это нормально.
fotocat777
26 ноября 2015, 17:25
Просто настроение сразу поднялось,как только эту тему поставила!!!!!!! Спасибо!!!! Молодцы!!!!! Яндекс- это здорово!!!!
ka-a-kem
26 ноября 2015, 17:25

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?




Хочу восьмибитную! 
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:25
I LOVE YOU, YANDEX!!! Потрясающе! Ребята, вы такие молодцы!!!! Не могу не восхититься! Пользуюсь яндексом уже пару лет и очень довольна! Все удобно, а темы и оформления почты - это отдельный разговор=)) Просто супер!
Так держать! Побольше творчества!!! Яндек рулит! Яндекс форевер!!!
PS:
А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

Например: деревянную, пластмассовую, бумажную, книжную (люблю книги=))), тема времен года, темы различных образов жизни, т.е. профессий=))
PPS: так приятно. когда о тебе не забывают и предлагают новые штучки (виджеты, темы оформления итд) и так приятно, когда вы идете на контакт! Ценю!
t-e-i-n-e
26 ноября 2015, 17:25
Потрясающе! Татьяне респект!
Константин Романенко
26 ноября 2015, 17:25
С душой ребята работаю. Молодцы!
ДК
26 ноября 2015, 17:25
ВеликоЛЕПНО! :) Очень здорово получилось. Татьяна и все кто ей помогал - молодцы! Спасибо вам за такую необычную тему. Это сколько ж терпения нужно было ;)
arthurbashirov
26 ноября 2015, 17:25
Для экономистов сделать темы...графики различных индексов меняются в зависимости от текущей ситуации или интересные факты снизу о фондовых индексах или экономических исторических событий
Jiexack
26 ноября 2015, 17:25
нечего людям делать))))
Natasha-Legkaya
26 ноября 2015, 17:25
клааасс!!! с коровой м мишкой понравилась)))))
спасибо за новые темки!!! :)))
Tema R
26 ноября 2015, 17:25

Премию дайте в 1000 ЭуРо)))


И пригласите дизайнером куда-нить)

vidzhet
26 ноября 2015, 17:25
У Гугля было уже. [:]|||||||||[:]
Е.
26 ноября 2015, 17:25
Что было?
elga63
26 ноября 2015, 17:25
Denis Lunyov
26 ноября 2015, 17:25

Классно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хочется новые темы, такие как:


Почта изо льда


Почта из травы


Почта из песка


Почта из осенних листьев.


Так же более необыкновенные темы:


По случаю премьеры нового фильма


По случаю юбилея звезды


Праздничные темы (конечно учитывая день рождения Яндекса).


Хотелось бы для почты полосы виджетов и "конструктор почты"(можно переставлять все окна в почте по своему усмотрению). Все идеи закончились... Даже фантазии у меня не хватает.


 

zulin4
26 ноября 2015, 17:25
Это кончно не НЕВЕРХУД но прикольно!
обновил темку
plekusonline
26 ноября 2015, 17:25
Браво!
Ильин Артём
26 ноября 2015, 17:25
Обалденная тема. :)

Хотелось бы видеть ещё анимешную тему. Только пусть её будут делать люди, которые действительно в этом что-то понимают. Смешно читать статьи в журналах про аниме, которые пишут те, кто первый раз слышит это слово. :)

Lizishka
26 ноября 2015, 17:25

Я совершенно согласна. Рада, что таких как мы много. быть может наши мольбы услышат наверху. :-D

w.os
26 ноября 2015, 17:25

!!!


Обожаю вас за это!!))


Из тем хочется, что-то очень серьёзное и солидное в перемешку с лаконичностью. Как деловой костюм или как автомобиль представительского класса.

zx73D
26 ноября 2015, 17:25
девушка кагда лепила мизинец в сторону отгибала. понтуется ))))))) все обломила ((((( . достали эти примитивы, не буду эту тему загружать.
sallhi
26 ноября 2015, 17:25
Получилось здорово и вкусно!
Ребята, вы такие молодцы : )
Спасибо вам!
panchenkoant
26 ноября 2015, 17:25
Та шляпа какая то
nvv64
26 ноября 2015, 17:25
Здорово!!!
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 17:25
хм.. интересно а есть ли в планах тема "custom"? чтоб пользователь сам делал любые элементы интерфейса ?

ну и , плохо , что опера 9.27 не работает нормально с новой почтой (
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Опера 9.27 не работает нормально много с чем. Обновитесь =)
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 17:25
у 9.27 самый простой и удобный кэш )  меню классическое (не ну я конечно догадаюсь нажать CTRL+F12 чтобы попасть в настройки оперы >9.6 , но все равно, чтобы попасть в нужное место меню нужно еще постараться)) )

ну ,собственно, основной вопросы был по сабжу
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
В последних версиях Оперы Вы можете вернуть себе привычную панель меню в настройках:




По поводу кастомных тем тут уже не раз, вроде, писалось, что подумают =)
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 17:25
хм.. давно не обновлял оперу10ку..
Ежатина
26 ноября 2015, 17:25
Лучшее!!!!
ganz40
26 ноября 2015, 17:25
Отличные темы! так держать!
Nemeriya
26 ноября 2015, 17:25
золотые руки у ребят!!
vrdesignstudio
26 ноября 2015, 17:25
"сотрудница службы поддержки пользователей"?!? - сверх грамотный и профессиональный креатив;)) респект Татьяне! GO TO LEBEDEV STUDIO!!! :))) 
Jolly3
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы! Талантливые, умные, изобретательные. Спасибо вам! Держитесь выбранного нарпавления и удачи :)
h.hunter2010
26 ноября 2015, 17:25
Очень красивая тема, прямо вов временя моей дикой и необузданной молодости отправили. Вспомнил сразу как сам лепил из пластелина поделки.=))) Спасибо огромное за такое чудо. Весь яндекс переделать в пластилиновый надо!!!=))))
boris-korepanov
26 ноября 2015, 17:25
красавцы) яндекс - лучший проект рунета)
Millory
26 ноября 2015, 17:25
отличная тема! еще бы на главной странице - поиске сделать такую же!!!!!!!!
pankovsashka
26 ноября 2015, 17:25
суперски!) установил с удовольствием!=)
lsk1992
26 ноября 2015, 17:25
сногсшибательно!)
r-2rr
26 ноября 2015, 17:25

Браво светлым головам и золотым рукам!

daktil2009
26 ноября 2015, 17:25
Полностью согласна!!!! Яндекс - лучший!!! А его разработчикам преогромное СПАСИБО за хорошее настроение!!!!:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Zhmotic
26 ноября 2015, 17:25
Мне очень понравилось. Почта стала какая-то домашняя, уютная. Вы молодцы!
sobaka-strashn
26 ноября 2015, 17:25
Не кажется, что птичка, летящая без крыльев, смотрится немного странно?
metabox
26 ноября 2015, 17:25
хотим тему в стиле бурановских бабушек - на основе удмуртского ткачества.
desctoplight
26 ноября 2015, 17:25
Мне как и всем поклоникам яндекса это было словнно путешествие в детское занятие пластелинном.
Сегодня выложил на канале youtube(SuperMaximania)пользователь звёзднный дуэт SkyNet.О ударе пластилинового генерала SkyNet
(одноимённый пункт обслуживания сетью в  Литве)по силам сопротивленния...Всё придумываю я.Хотел бы поработать на Яндекс...
Keruly
26 ноября 2015, 17:25
Потрясающе! Я бы хотела видеть тему,которая в зависимости от времени суток менялась(автоматически)
Анастасия Э.
26 ноября 2015, 17:25

Какие молодцы !!!! Я в восторге!!! Ручная работа восхищает ! И картинки позитивные !  Улыбнулись от души ! Талантище !

ahka-nena
26 ноября 2015, 17:25
Прекрасная работа!!!!
Было бы супер сделать еще так, чтобы можно было свои фотографии использовать в оформлении B-)
Artemieva.Eva
26 ноября 2015, 17:25
Здорово! Мне очень нравится!!
vitnn2008
26 ноября 2015, 17:25
Здорово!
ja.kanin
26 ноября 2015, 17:25
Хорошая идея ;-)
zabava503
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы! Клева!
anzhelica.vselenscaya
26 ноября 2015, 17:25
Очень мило-Спасибо.
lessistrata
26 ноября 2015, 17:25
очень здорово :)
zora98
26 ноября 2015, 17:25
клааааааааасс)
Peter Mazin
26 ноября 2015, 17:25

Браво не думал что она так создавалась:)


ТОлькуо вот задний фон в 1 местп повторяется квадратиками, не оч красиво смотрится На главной страници в низу почты..


А так браво :)

timmi.nametov
26 ноября 2015, 17:25
очень классная яндекс почта из пластилина я теперь могу поставить  тему как захочу но самая лучшая тема это птичка на проводахB-):-):-D(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(-1)(+1)(+1)[:]||||[:]
zein80
26 ноября 2015, 17:25
тема просто супер, Татьяне огромный респект и уважуха,побольше бы таких талантливых выдумщиков и побольше их творений!!!!! СУПЕРСКАЯ ТЕМКА!!!!!!!!
zein80
26 ноября 2015, 17:25
а еще хочется увидеть темку типа RELAX.
Selena188
26 ноября 2015, 17:25
мне очень понравилась тема!!!))):-)
Люблю Яндекс за веселую и удобную почту!!!!))))))))))))))))))))))))(love)
elena-fm
26 ноября 2015, 17:25
(love)  спасибо за то что налепили и наработали !!!!:-)
Reine-Noir
26 ноября 2015, 17:25
Блеать, маньяки! И охота ж было хуитой заниматься. :))) Оно, конечно, пиздато смотрится, но нахуя???
anton-silkin
26 ноября 2015, 17:25
мега респект ) спасибо художникам и дизайнерам )
Dabutia
26 ноября 2015, 17:25
Спасибо большое за пластилиновую почту! Она мне очень нравится!
mede-saken
26 ноября 2015, 17:25
Понравилось. Спасибо!
stasyasolni
26 ноября 2015, 17:25
Браво Брависсимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stirov-evgeniy
26 ноября 2015, 17:25
Супер! малодчинки

vaqtesahar
26 ноября 2015, 17:25
Интересная задумка, мне сразу захотелсь что-нибудь самой слепить из пластилина!(+1)
justexist
26 ноября 2015, 17:25
Изумительно!Я в полном восторге!!!:-D
Edd9
26 ноября 2015, 17:25
отдельное спасибо за ролик =)
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:25

ОЧЕНЬ КРАСИВО!!!!!!!!!!!!

djspez
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы!Порадовало!От всей нынешней жизни!!! Ура!
yuriy-vv
26 ноября 2015, 17:25
Сорри, но насколько я понимаю в клип, где настраивается Outlook, вкралась ошибка!
При настройках учетной записи в POP3, нужно писать pop3.yandex.ru, а вы пишете pop.yandex.ru
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
нужно писать именно pop.yandex.ru
creative-kids
26 ноября 2015, 17:25
Я очень рад что идея пластилинового интерфейса нашла такое воплощение как на Яндекс почте. Очень красиво выглядит. Красочно. Весной прошлого года я занимался дизайном сайта на narod.ru  с использованием пластилиновой анимации. На сайте www.creative-kids.narod.ru я реализовал интерфейс с кнопками. Может в Яндекс почте кнопки можно анимировать тоже. Предлагаю сделать живой интерфейс. Будет круто!
siplushwguy
26 ноября 2015, 17:25
Приколько. А мультик не пробовали сделать?
rossity
26 ноября 2015, 17:25
Великолепно! Просто супер!
Желаю больших творческих успехов в новом году!
rossity
26 ноября 2015, 17:25
Великолепно! Просто супер!
Желаю больших творческих успехов в новом году!
masterwrks
26 ноября 2015, 17:25

> А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?


сделайте брутальную черно-красную тему! :)

masterwrks
26 ноября 2015, 17:25
листалка комментариев здесь - жуткая дичь  :(
abde2006
26 ноября 2015, 17:25
круто !
ONLyC0Soft
26 ноября 2015, 17:25
а на каком сайте сидит фоновый работник? Видно, что фотки разглядывает, да переписывается с кем-то... )))
elirka
26 ноября 2015, 17:25
спасибо!!! очень понравилось! прямо какой-то детский восторженный восторг!!! (простите за тафтологию)))))
NikRbk
26 ноября 2015, 17:25
Прикольный пример вирусной рекламы Я Почты
Владимир
26 ноября 2015, 17:25
порадовали :))) молодцы!!!!
vad95770951
26 ноября 2015, 17:25
Вы просто супер! Я в восторге!
ermakov1993
26 ноября 2015, 17:25
Есть предложение. А что если сделань такую же тему для основной страницы? Как Вам?
svetaumnichka
26 ноября 2015, 17:25
Просто великолепно получилось!!!!:-)
andrew-eremin
26 ноября 2015, 17:25
https бы лучше доделали. Предлагая всем скинуться по 1 рублю на доделку https и получения нормального сертификата для  Яндекс почты. А то Яндекс бухгалтерия денег только на пластилин и отпустила.
Е.
26 ноября 2015, 17:25
А что именно вас не устраивает в работе почты по https?
art-mosphere
26 ноября 2015, 17:25

Ну ничего, прикольненько)

ohotnikv
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы!
Сергей Винокуров
26 ноября 2015, 17:25
О Да !
arzamasonline
26 ноября 2015, 17:25
Ничего себе у вас сотрудницы службы поддержки  :-D

Валерий
26 ноября 2015, 17:25
Обалденно!!! Сразу включил себе темку такую!
n6655321
26 ноября 2015, 17:25
Молодцы! Красиво, жаль только, что не анимировано. Я б санимаировала)
faketruth
26 ноября 2015, 17:25
Хэтэтэпэ пробел двоеточние слэш слэш. :)
svetilog1
26 ноября 2015, 17:25
Класс!!!
Молодцы!
Всегда знала Яндекс почта самая лучшая!
oceanlab
26 ноября 2015, 17:25
Классно, просто и современно! :-) Молодцы!
iv-mas
26 ноября 2015, 17:25
Отлично мне подходит!!! Здорово, то что я хотела!!!
cahta13
26 ноября 2015, 17:25
Сделайте ПОЖАЛУЙСТО тему такую на весь Яндекс!!! Очень прёт!!! Классно смотриться!!!!!!!
yanera-gfynthf
26 ноября 2015, 17:25
спасибо огромное!!!
Это супер, что в наше время цифровых и компьютерных технологий, когда человека компьютерного практически не отличить от живого, находятся люди, которые не забывают про "натурализм"!
Вы молодцы!
С нетерпением жду новинок))))))
И низкий поклон Светлане))))
zaoptom
26 ноября 2015, 17:25

Нечто похожее и давно - Gmail


А вот еще, что придумает скоро Яндекс =) Пример (Google Chrome, Japan)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Мне кажется, Вы передергиваете. На представленном Вами ролике показана инсценировка работу веб-интерфейса Gmail. Вот если бы эти человечки бегали по экрану всегда, когда мы работаем в почтовом ящике, то да. Гугл просто собрал неработающую модель веб-интерфейса и заставил "тысячу китайцев" бегать и выполнять команды/операции/действия вместо JS и т.п.

Яндекс же, напротив, взял "неживую" (в смысле, которая сама ничего не делает) модель из пластилина и заставил ее работать в веб-интерфейсе.
masterwrks
26 ноября 2015, 17:25

в самом то деле...


 


лучше-хуже, яндекс-гугл... Кому доверяешь - тому и коврижки :)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Но это же не повод глупости писать.
zaoptom
26 ноября 2015, 17:25
Простите меня, но это не глупость. А лишь примеры подобных идей.
elchinavera
26 ноября 2015, 17:25
;-)я согласна
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Я еще раз могу повторить, что приведенный Вами пример неверен, а значит, глупость. Это всего-лишь синонимы. Почему? Я объяснил выше.
Milhail-ivanov
26 ноября 2015, 17:25
:-)у меня есть !
wert65
26 ноября 2015, 17:25
Ну ваще!!!! Супер! (+1)(+1)(+1)(+1)(+1)
Александр Муравьёв
26 ноября 2015, 17:25
Яндекс что, становится ресурсом для умственно-отсталых детей из Саратовской области?
Lizishka
26 ноября 2015, 17:25

Невероятно красиво! И необычно и мило, и главное видно, что команда Яндекса постаралась, чтобы сделать нам приятно, а пособенно те, кто всю эту красоту лепили. Не понимаю скептически настроеных.


А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

 Об этом скажу вот что. Мне кажется, многие подростки(в том чесле ваш покорыный слуга) с великой радостью бы отнеслись к оформлению в стиле Аниме. Не трудно найти хороших художников, которые смогли бы создаь оригинальные картинки для овормления. На пример на главной странице у мнея стоит тема "Яндекс Тян" и является моей саой любимой, хотя и цвета в ней отнюдь таковыми не являются. Ксати, ждать ли её вариаций? Думаю фанаты японской мультипликации, каких немало на Я.ру, будут вообще в целом рады восточным мотивам. Тоесть свитки, знаки, иерогливы, китайские фонари, деревья Сакуры и многое другое. Надеюсь, просьба, будет услышана.
Olk@
26 ноября 2015, 17:25
Невероятно как здорово! Татьяна у вас просто мастерица и рокодельница! Так держать, ребята! Яндекс рулес =)
LILIA5
26 ноября 2015, 17:25
oochen krasivo,ponravilos!!!
Mojet bili bi eshe interesni temi:
-metall s podsvetkoi raznogo cveta po oblastyam (kak budto lampi pod metallicheskimi plastinami);
-temu v vide zolotih slitkov;
-morskuyu temu s morskimi uzlami i shturvalami...
Nu mne bi hotelos etogo... Hotya plastilinovuyu ya budu dolgo derjat,poka ne nadoest.Spasibo za krasotu vam, rebyata!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)
mako-elena
26 ноября 2015, 17:25
Здравствуйте!
Прикольно Вы придумали!
А Вы на работу лепщиков из пластилина берете? Муж очень здорово лепит. Буду благодарна за ответ mako-elena (собака) ya.ru
Лена
ya.kozel2012
26 ноября 2015, 17:25
Сделайте пожалуйста такую же тему из говна! Это было бы очень приятно увидеть всем любителям фекалий!!! Также было бы очень интересно увидеть отчёт о процессе создания и том сколько ведёр говна ушло на создание темы. Если Вы достаточно смелые, Вы могли бы использовать для креатива даже человеческое говно, а не покупать его в свинарнике. С уважением! Чмоки-Поки!
alexander-02
26 ноября 2015, 17:25
порекомендовал своим друзьям в твиттере. тема очень понравилась
nangelo
26 ноября 2015, 17:25
извините если не в тему, но...
скажите, а ваш дизайнер со своим ноутом к частной сети подключается или это рабочий ноут, который постоянно в офисе находится? сейчас решаю насчет своего рабочего места, встает вопрос эргономики использования одного личного ноута и дома и в офисе вместо двух машин, хоть и удаленный доступ вполне возможен в моем случае, но все же интересно как он это реализовал
goryachev-maksim
26 ноября 2015, 17:25
Прям как пластелиновый бар на Мясницкой
tshustrik
26 ноября 2015, 17:25
Яндекс как всегда на высоте! Ребят, я вас люблю! Никогда не променяю Яндекс ни на что.
den007-trof
26 ноября 2015, 17:25
А как музыка называется? Кто знает пож. ответьте!
pawellunin
26 ноября 2015, 17:25
Угарно(+1)
MGpix
26 ноября 2015, 17:25
Красота!
Максим Никитин
26 ноября 2015, 17:25

Оригинальный подход.


Люблю яндекс за креативность. Себе такую не поставлю, но уважение к яндексу повысилось. :)

Эль
26 ноября 2015, 17:25
супер! осталось сделать только акварекью, карандашами и восковыми мелками
поставил себе
promstandart2009
26 ноября 2015, 17:25
Великолепно, очень красиво. Молодцы.  Яндекс FOREVER!!!
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Такая чудесная что придётся видимо вернутся на почтовые программы. Добавьте простую тему без всяких понтов. 
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Так выберите себе легкую или белую на странице http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/interface
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Там только нео (2009).
Дайте обычный html как раньше было.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
А какая вам разница, на чем это реализовано? Простота может быть на чем угодно.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Простота да, лёгкость нет. Раньше всё буквально летало.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Чем Вы это подтвердить можете? У меня все летает.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Подтвердить? Какой мне смысл что-то выдумывать?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Просто это могут быть субъективные предвзятые слова. Новые интерфейс призван к ускорению работы, и он успешно выполняет свою задачу. Если он тормозит, то и старые интерфейсы тормозят.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Возьмите любой сайт, который выдаёт html и который напичкан яваскриптами. Какой будет в браузере быстрее работать? 
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Не совсем чистый хтмл конечно, но функций минимум. Самые необходимые.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Это будет зависеть от качества и того, и другого. Вот только html требует полной перезагрузки для любого действия, даже самого маленького. А скрипты нет. По этой причине html не может быть быстрее и удобнее.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
При прочих равных условиях, если хотите.

У нас видимо разные взгляды на скорость. Мне нравится когда отклик быстрый и на странице лишнего ничего нет (тот же ваш пластилин).
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Я Вам предложил избавиться от пластилина и установить белую или легкую тему. Там ничего лишнего. Отклик в html не может быть быстрее по названной мной ранее причине: придется перезагружать всю страницу целиком.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Ничего лишнего по сравнению с чем?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Просто ничего лишнего.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
:-D

Скажите, а для чего нужны комментарии в блогах сервисов? Чтобы убеждать пользователей в том, что они неправы и что они не знают, что на самом деле пользоваться надо тем, что предлагают а не тем, что нравится?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Комментарии всегда учитываются. Только они должны быть конструктивны. Вам (как пользователю) не может нравиться html или js как таковые - Вы же пользуетесь результатом, а не пишете на этих языках.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Ну да, конечно, сами по себе они меня вообще не интересуют. Вот эффект от них интересует. В случае, если Вам нужно объяснять всё "на пальцах", следует сразу предупреждать об этом.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Про эффект я тоже писал.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
>Просто ничего лишнего.
"Краткость-сестра таланта" ?
У вас просто дар объяснять.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
И, кстати, если бы Вы просто дали ссылку на страницу, где можно было включить интерфейс "Классический (2003)" то дальше не было бы смысла вести этот диалог.
Сейчас сам нашёл.
А Вы, видимо, либо сами в интерфейсе разбираетесь с трудом либо еще какие-то причины. 
Хотя удивляться тут, в общем-то, нечему. Российская компания. "Чисто русский" подход.
Всех благ.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:25
Я написал несколько других постов. В указанном Вами посте ничего более добавить нельзя. Просто ничего.

Но если необходимо, я могу произвести "сравнение": калькулятор всегда будет умнее, чем бухгалтерские счеты; ЕС ЭВМ будет лучше простого калькулятора; современный ноутбук будет лучше, чем ЕС ЭВМ. Продолжать сравнительную градацию? Аналогично, вопрос "по сравнению с чем" не имеет смысла, так как булыжник на мостовой всегда будет проще чего-либо. Но даже булыжник - это сложная молекулярная система.
dimka-off
26 ноября 2015, 17:25
Вы написали несколько других бесполезных постов. Так будет точнее.

Я просил: "Добавьте простую тему без всяких понтов. "
Ну тут, конечно, я был неточен. Надо было написать, что устраивал самый простой интерфейс, который был. Но, думаю, сути это не меняет. 

По поводу калькуляторов, счет, etc...
Ничего лишнего применительно к интерфейсу Вы писали или применительно к сложной молекулярной системе (булыжнику)? Или разговор всё-таки был об интерфейсе? Если, о чудо, разговор всё-таки был о интерфейсе, то лишнее там есть. Только лишнее с Вашей точки зрения и с моей это, видимо, разные вещи. 

Ну и так дальше можно "размазывать".

У Вас было несколько нормальных вариантов ответов. В идеале - показать, где можно включить старые интерфейсы. Но на это у Вас нет времени, наверное. Или просто хочется по клавишам постучать. Вместо этого Вы показали на страницу, где можно включить интерфейс "нео". Но про "классический" там нет ни слова. 

Ну и в итоге. Потрачено Ваше и моё время совершенно напрасно. Ну моё-то ладно, выходной день. А Ваше это ведь рабочее? И за этот трёп Вы еще деньги получите? Штоп все так жили :)

Может быть просто скажем друг-другу "Прощайте, желаю удачи" (любые позитивные варианты приветствуются) и на там закончим?

Прощайте, желаю удачи.
melnikus
26 ноября 2015, 17:26
Действительно впечатляет....
vov2.0
26 ноября 2015, 17:26
замечательно
ageres10
26 ноября 2015, 17:26
Чушь собачья !!!
l576
26 ноября 2015, 17:26
Рядом Google не стоите.
l576
26 ноября 2015, 17:26
Дешевая подделка Google
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:26
Это голословный выкрик без фактов.
masterwrks
26 ноября 2015, 17:26
так не утруждай себя и используй только гугл.
albina.ildarovna
26 ноября 2015, 17:26
Здорово!!!!!!!!)))))))
sveznik
26 ноября 2015, 17:26
Поставила себе пластилиновую почту и не могу нарадоваться. Какое приятное оформление! Спасибо!
Зоя
26 ноября 2015, 17:26
так здорово!!! ребятки молодцы!!
Зоя
26 ноября 2015, 17:26
кайфую=)
lilcha-smoli
26 ноября 2015, 17:26
Очень-ОЧЕНЬ здорово!
Natulya-lya
26 ноября 2015, 17:26

А я знаю пластилиновое кафе на Мясницкой, там все стены уставлены фигурками из пластилина

trotsenkoa
26 ноября 2015, 17:26
Здорово. Веселенькое оформление :)
say100
26 ноября 2015, 17:26
:-Dбред
anka-banka-kol
26 ноября 2015, 17:26
Оч понравилось!
Только жаль, что самоые красивые картинки внизу экрана:(
Евгений
26 ноября 2015, 17:26
Действительно было бы интересно увидеть в таком же стиле основную страницу поисковика :)
Wames Jilliams
26 ноября 2015, 17:26

(+1)[:]|||||||||[:](+1)


(+1)[:]|||||||||[:](+1)


(+1)[:]|||||||||[:](+1)


!!!ОтличнО!!!

be2bm
26 ноября 2015, 17:26
Создатели! Вы со своим профессиональным светом загубили считй, основную идею пластилиновости! Из-за хорошего света со всех сторон объемности пластилина практически не видно, и все работы считай на смарку! Поиграйте еще раз в "Неверьвхудо" и поучитесь ;) Гра теней здесь была бы очень кстати, а так почти флэш анимация от руки получилась, а не пластилиновость! /удивлены единственному правильному камменту? я монстр PR-а, если что!/
STAHANKApro
26 ноября 2015, 17:26
КУЛЛЛЛ!!!!!!КЛАС!!!!!!!!!!!!!!!МОЛОДЦИ!!!!
mar.belowa2012
26 ноября 2015, 17:26
Незнаю надо попробывать!
derijor777
26 ноября 2015, 17:26
Очень красиво, впечатляет
alialista
26 ноября 2015, 17:26
спасибо!!!!! (love)
kiskasuper1
26 ноября 2015, 17:26
Почта супер-класс!!!!! ☺☺☺  :-) :-D:-P(love)(+1)
wlonn
26 ноября 2015, 17:26
тема хуйня
korgicheva
26 ноября 2015, 17:26
Идея интересная, работа кропотливая, результат забавный. Очень уважаю творческих, позитивных, добрых.
lelia-lans
26 ноября 2015, 17:26
Релааааааааааакс!:-D
Наталья Найденова
26 ноября 2015, 17:26
Чудесно!!!!!!!!!!!!
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
molka26
26 ноября 2015, 17:26
Спасибо оч. приятно!!!!
mis.ynina2010
26 ноября 2015, 17:26
Спасибо! ХОРОШАЯ РАБОТА!! :-)
as0611
26 ноября 2015, 17:26

БРАВО!!!!!!


Какие креативные ребята!!!! 5++++


Надо поставить себе эту тему!

mrvigo
26 ноября 2015, 17:26
Это просто отлично!!! Сразу поставил эту тему в почте.
CommonCat
26 ноября 2015, 17:26
супер!!!!!!
Buhtelkah
26 ноября 2015, 17:26
Молодцы!!! Все просто супер!!!
inna.udacha
26 ноября 2015, 17:26
Молодцы ребята!
vlasla1
26 ноября 2015, 17:26

Мне очень понравился сюжет и и каждый кадр на месте, и не затянуто, и забавно, и люди симпатишные:)
В общем, супер реклама:)

evstratova-e-v
26 ноября 2015, 17:26
креативно, здорово, мило и необычно!!!;-)
aleschapanckov
26 ноября 2015, 17:26
Есть иделя слепить почту из навоза. Очнь хочется посмотреть как её лепить будут.:-D
grey03
26 ноября 2015, 17:26
очень необычно. установил. спасибо Вам! молодцы!
sa-gri
26 ноября 2015, 17:26
20 коробок пластилина, а сколько коробок травы? :)
m.solozobowa
26 ноября 2015, 17:26

Я-бы очень хотела увидеть вязаную (серьезно!) Уж больно интересно мне будет увидеть, как вся ваша компания сидит и вяжет новую тему для яндекс почты! :-D

sl56670
26 ноября 2015, 17:26

ОФигеннннная тема, теперь ящик радует глаз :)))) и не только глаз :-) респект создателям!:-D

mail-sergeu
13 декабря 2015, 13:28
мне понравилось.
deepdig
сегодня, 07:46
Сейчас "пластилиновая тема" отсутствует в списке выбора. Возможно ли ее как-то установить?