Пластилиновая Яндекс.Почта: как это было

Как известно, в новой Почте можно выбирать темы оформления. Мы пополняем список возможных вариантов, не ограничивая нашу фантазию (разве что этическими нормами и законодательством). Многие из задумок уже воплощены (их вы можете увидеть в настройках), некоторые – только в планах.

Сегодня мы хотим рассказать вам историю создания новой темы оформления.

Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Кинули клич среди сотрудников компании, на который и отозвалась сотрудница службы поддержки пользователей. Татьяна слепила из пластилина несколько экранов. Потом мы нашли коллегу с подходящей фототехникой и…

Вот как это было:







На создание темы ушло 20 коробок пластилина.

Вы можете включить новую тему в настройках.

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?