Яндекс купил Loginza

Мы продолжаем активную работу со стартапами и начали этот год с приобретения стартапа Loginza. Логинза – сервис, который позволяет разработчикам и веб-мастерам обеспечить аутентификацию на их сайте через учетные записи распространенных порталов и сервисов (Яндекс, ВКонтакте, Facebook и другие) без дополнительной регистрации.

Форма входа Логинзы уже установлена более чем на 6.5 тысячах сайтов. Есть плагины для разработчиков сайтов на Wordpress, phpBB, Joomla, Cogear, Drupal и др.

На этом развитие Логинзы не остановится, Яндекс планирует совершенствовать сервис, например, расширять список поддерживаемых провайдеров и плагинов, а также локализовать сервис на другие языки. Соответственно, чем шире сервис будет распространяться, тем больше возможностей появится у пользователей Яндекса.

А мы уже готовим следующий Я.Старт, который пройдет 15 марта. Попасть на него можно, обратившись к одному из наших партнеров. Подробнее об этом можно узнать здесь: http://company.yandex.ru/public/start/