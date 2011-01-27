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Яндекс купил Loginza

Мы продолжаем активную работу со стартапами и начали этот год с приобретения стартапа Loginza. Логинза – сервис, который позволяет разработчикам и веб-мастерам обеспечить аутентификацию на их сайте через учетные записи распространенных порталов и сервисов (Яндекс, ВКонтакте, Facebook и другие)  без дополнительной регистрации.


Форма входа Логинзы уже установлена более чем на 6.5 тысячах сайтов. Есть плагины для разработчиков сайтов на Wordpress, phpBB, Joomla, Cogear, Drupal и др.


На этом развитие Логинзы не остановится, Яндекс планирует совершенствовать сервис, например, расширять список поддерживаемых провайдеров и плагинов, а также локализовать сервис на другие языки. Соответственно, чем шире сервис будет распространяться, тем больше возможностей появится у пользователей Яндекса.


А мы уже готовим следующий Я.Старт, который пройдет 15 марта. Попасть на него можно, обратившись к одному из наших партнеров. Подробнее об этом можно узнать здесь: http://company.yandex.ru/public/start/

70 комментариев
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nochnoy
26 ноября 2015, 17:24
Я знал! Когда в недавнем радио-т Бобук нараспев повторял это слово - логинзааааа, логинзаааа! - я сразу почувствовал что это неспроста :))
Alexey-shirin
26 ноября 2015, 17:24
Да-да! о том же подумал!
AntonMMF
26 ноября 2015, 17:24
Ну так Бобук и прикупил :)
barrio.ru
26 ноября 2015, 17:24
Во. это хорошо!
muhas
26 ноября 2015, 17:24
интересно, теперь в логинзе появится возможность авторизации по произвольному openid, а не только по тем что у них в списке?
AAVezel
26 ноября 2015, 17:24
И раньше можно было... Там провайдер OpenID выбираешь и вуаля...
muhas
26 ноября 2015, 17:24
а теперь найдите вход по произвольному openid тут https://loginza.ru/login
nickskitev
26 ноября 2015, 17:24
А куда веб-визор дели?
Надеюсь интеграция логинзы в сервисы яндекса пойдет быстрее.
Aramaki
26 ноября 2015, 17:24
с нетерпением жду обновленного вебвизора
lists
26 ноября 2015, 17:24
Корректора им не хватает. )
seaji
26 ноября 2015, 17:24
Интересно сколько они им денег дали?
Андрей Полыскалов
26 ноября 2015, 17:24
Супер. Давно пользуюсь данным сервисом, надеюсь Яндекс положит начало его активному развитию и усовершенствованию!
youour
26 ноября 2015, 17:24
Давят маленьких! Нет радости от этой новости...
alexpts
26 ноября 2015, 17:24
По крайней мере доверия к Яндексу больше
Dmitry Vorobyev aka VoDmAl
26 ноября 2015, 17:24
Поздравляю, молодцы. Логинза хороша начала, но субъективно потом процесс замедлился. Надеюсь это придаст новый импульс развитию проекта.
Уточка на колёсах
26 ноября 2015, 17:24
Крутотень
alexander-zhivetyev
26 ноября 2015, 17:24
Кому интересно, написал компонент для Битрикса, который работает с сервисом.
iempire
26 ноября 2015, 17:24
Уже несколько раз писал команде Логинзы по поводу добавления своей локализации, а они не отвечают :-(

Это будет круто, если Яндекс добавит много разных локализаций и интегрирует логинзу в Яндекс API!
bolknote
26 ноября 2015, 17:24
Плохо работают делегированные OpenID. Это основная причина почему я не пользуюсь этой формой у себя на сайте.
frees03
26 ноября 2015, 17:24
на сайте лоинзы уже написано © 2008-2011 «Яндекс» это получается что Яндекс еще с 2008 года была основателем компании? какой же это тогда стартап?
axe-gavrilin
26 ноября 2015, 17:24
Нет, т.к. в уведомлении об авторском праве ставится - значок копирайта  (с), год первого опубликования произведения (в данном случае, так как  программа и сайт постоянно совершенствовались и появлялись новые версии и  написано 2008-2011), правообладатель (текущий правообладатель же Яндекс)
:)
frees03
26 ноября 2015, 17:24
у яндекса ТИРЕ между годами другое на всех его проектах. Вот такое — а там какое то маленькое - поэтому и подумал что то не то!
diznews
26 ноября 2015, 17:24
Добавьте пожалуйста интеграцию с 1СБитрикс
thebobuk
26 ноября 2015, 17:24
выше в этом треде есть ссылка на модуль поддержки Битрикса. Попробуйте?
diznews
26 ноября 2015, 17:24
Хочется "родной" модуль для Битрикс
О существовании разработак - знаме - смотрели на как будет осуществлятся поддержка в будущем и тп....
secretmars
26 ноября 2015, 17:24
в битриксе и так есть опен ид же
graff25
26 ноября 2015, 17:24
Только собрался себе на один из сайтов на E107 логинзу ставить. Теперь поставлю точно:)
flashr
26 ноября 2015, 17:24
Ваше сообщество попало в ТОП30 самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 1-й ТОПовый пост за последний год.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
vassilevsky
26 ноября 2015, 17:24
Так держать! Завалите вонючий Janrain!
ofstudio
26 ноября 2015, 17:24
Это очень хорошая новость!

У меня есть вопрос.
Возможно ли написать свой более user-friendly виджет? API, как я понял, открытое, но не будет ли такой шаг нарушать какие-либо лицензионные ограничения?

Поясню. Никто из моих посетителей не знает что такое OpenID (довольно странно обычному человеку знать про разного рода технологические «прокладки» и особенности их использования). Зато большинство из них знает, например, про livejournal и многим было-бы удобно логиниться своим жж-шным аккаунтом.

Поэтому мне хочется сделать более человекопонятный интерфейс в для популярных поставщиков OpenID. 

Пример человекопонятного интерфейса

ofstudio
26 ноября 2015, 17:24
Впрочем, я надеюсь, что нечто подобное реализует Яндекс.
Курицына Ольга
26 ноября 2015, 17:24
В интерфейсе виджета нет слов про OpenID, поэтому человекопонятный интерфейс уже есть : )
ofstudio
26 ноября 2015, 17:24
Слова нет. Есть значок оупен-айди. И какая разница?
Оупен-айди в чистом виде (это когда предлагают ввести этот самый айди) — это для сферического гика в вакууме. За годы существования технологии оно не стало по-настоящему популярным

Для нормального человека есть знакомые ему сервисы и сайты (тот же ЖЖ). А уж что поставляет ли оный сервис: оупен-айди ли или oauth или что-то еще — почему он должен об этом знать и помнить? 
diamond10c
26 ноября 2015, 17:24
классная штука, я ее к себе устанавливал на сайт. Но потом удалил, не доработали ее.
xenum
26 ноября 2015, 17:24
Ajax-авторизация достаточно больное место системы. Не задокументировано, нет примеров и... не работает в IE8. Я сделал готовое решение для ajax-авторизации, которое работает во всех браузерах кроме IE. Проблема скорее всего в том, что сервер loginza не проставляет P3P заголовок. Проблема описана на форуме http://forum.loginza.ru/viewtopic.php?p=937#p937, разработчикам отправлено письмо, но не получено никакой реакции, даже банальной получили - работаем. Большая просьба добавить одну строчку кода в скрипт, которая должна решить проблемы многих пользователей при работе в IE8.
Курицына Ольга
26 ноября 2015, 17:24

Пришлите, пожалуйста, ссылку на сайт, на котором не работает авторизация в IE8.

Спасибо!

xenum
26 ноября 2015, 17:24

Реальный проект - http://apps.onlinebridge.ru/auth/ (это сервер авторизации, где Loginza поодключается в iframe). Но далеко копать не нужно, вот пример простого размещения стандартного кода Loginza с добавлением параметра ajax=true

http://static2.3dot0.info/source/Loginza/test1.htm

http://static2.3dot0.info/source/Loginza/test2.htm

xenum
26 ноября 2015, 17:24

Собственно до сих пор ничего не изменилось. После моего последнего сообщения разработчики выкатили горе-пример, который работает только на домене loginza.ru. Если поставить пример на другой сервер, да даже если просто обратиться к серверу по IP вместо домена, то пример ломается даже раньше, чем начинается проблема с Cookie.

Я долго пытался достучаться до них, но никакого ответа (не говоря уж про исправление бага) не последовало. На форуме данной проблемы в различных ее проявлениях посвящено на вскидку около трети сообщений. Ну надо все-таки поправить, тем более решение в одну строчку. На основе моего алгоритма пользователь Vitaly.Uvarov уже написал готовое решение. Для полноценной кроссбраузерной работы скрипту не хватает только этого несчастного заголовка... И для всех будет счастье, неужели это так сложно добавить одну строчку в код?

Raynor
26 ноября 2015, 17:24
Да, саппорт у логинзы на форуме никакой, нет-нет, это всё ясно, на халяву и так схаваем. Но с покупкой Яндекса ожидал качественных изменений в данном вопросе. Пока профита нет. Доведите до ума AJAX-авторизацию, пожалуйста.
xenum
26 ноября 2015, 17:24

Проблема решена

pavel.galeta
26 ноября 2015, 17:24

Loginza не работает в IE 9

Идет неправильный редирект после авторизации:
http://mysite.com/api/redirect?rnd=0.9069793770242136

Естественно, после этого юзер попадает на 404 страницу.
Прошу срочно исправить, так как IE 9 набирает обороты. Клиенты жалуются...

Александр Мицуков
26 ноября 2015, 17:24

сделайте плагин для DLE, тоже распространенный движок и можно будет тестировать

yura-2406
26 ноября 2015, 17:24

Клевая вещь!

Только что зарегился на форуме с помощью этой штуки, и только после этого прочитал, что Яндекс купил Логинзу :-)

Игорь Алексеев
26 ноября 2015, 17:24

прошло пол года а воз и ныне там, запихнули стартапчег в чуланчег как в свое время пунтосвитчер?

 

vatu-club
26 ноября 2015, 17:24

А вы сами собираетесь делать плагины для популярных CMS?

dainaorg
26 ноября 2015, 17:24

Купили и забросили. Сегодня целый день не работает авторизация через ВКонтакте. Многие пользователи потеряли клиентов и деньги.

puzzleit
26 ноября 2015, 17:24

Да, очень актуальная проблема! Авторизация через вконтакте уже не работает недели две!

Вы планируете с этим что-то сделать? Нам бы как-то сориентироваться, подождать ли ещё или уже можно переходить на uLogin?

lavaget
26 ноября 2015, 17:24

да, так и есть - забили болт на купленный стартап. грустно - придется делать свое

gr33tx
26 ноября 2015, 17:24

Займитесь уже проектом. Вход через Твиттер не пашет.

rotozeev
26 ноября 2015, 17:24

Loginza не подхватывает делегированные OpenID 

sonet.metrika
26 ноября 2015, 17:24
Купили и убили проект. Вот он, Яндекс.
Wook
26 ноября 2015, 17:24
Походу да - купили и положили болт.
Vadym Volos
26 ноября 2015, 17:24
Шел 3014 год...
angst81
26 ноября 2015, 17:24
У меня перестала работать авторизация через Одноклассники (движок phpbb3)
☭ ★oleg lesnikoff★ ☭ ★
26 ноября 2015, 17:24
не могу наити свои данные на сайте иактивизироваться
Wook
26 ноября 2015, 17:24
это в стиле Яндекса - душить проекты.
maxpostal
26 ноября 2015, 17:24
http://loginza.copiny.com/problem/details/id/17599
Реально решить работу логинзы с SSL сертификатом?
А то, все призывают да призывают, а скрипты не исправляют...
andrei.vo
26 ноября 2015, 17:24
Не вижу кнопки "Регистрация". Как на сайте https://loginza.ru/ зарегистрироваться?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:24
купил чтобы убить? получилось
Самодуров Владимир
26 ноября 2015, 17:24
Ну что? Купили сервис и уничтожили? В духе яндекса)))
Petrov
26 ноября 2015, 17:24
Оживите вы же Яндекс!!!
mrclon2007
28 октября 2016, 18:13
Будь проклят тот день когда я решил использовать этот сервис в своём проекте. И ведь вроде не первый день в интернетах, уже давно понял что любые внешние сервисы суть зло.
И вот результат: сервис куплен крупной компанией и заброшен. При-чём заброшен в полурабочем состоянии. Сейчас переводу моего сайта на https мешает только логинза, она с ним просто не работает.
ivperev
9 февраля 2017, 20:16
хотел давно начать работать на этом сайте.
vallentin8
2 марта 2017, 16:51
Сами не делают и другим не дают. Убили удобный проект.
gooodgold
1 мая 2017, 20:29
Ну и где ваша ЛОГИНЗА_ХУИНЗА?
pdapnz
1 сентября 2017, 13:14
Подтверждаю. Loginza препятствует переезду на https, т.к. сервис судя по всему рассчитан на работу только по http. Так что деваться некуда, придется его выпиливать с сайта. Тем более что давно уже назрело это, часть соц сетей перестали работать.



Странно конечно почему Яндекс забросил эту идею, столько метрик можно было собирать с сайтов при помощи этого виджета.
Виталий Смерека
26 января 2019, 15:51
pdapnz,
По HTTPS протоколу (в новых браузерах) данные $_SERVER['HTTP_REFERER'] не передаются на веб сервер из браузера клиента.
Алексей Асаула
23 февраля 2018, 13:05
7 лет, а https нет
Ольга Малкова
3 марта 2018, 02:46
СУПЕР!ТОЛЬКО ЕСТЬ ОДНО НО.И У МЕНЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЕСТЬ ПРОРАБОТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ-БЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ ПОКА-ФОТО-ВИДЕО-В ПАПКЕ ИСХОДНИКЕ-ЛТ МОЕЙ ИДЕИ ДАЛЕКО НОГИ РАСТУТ-КОМУ ИНТЕРЕСНО-ПИШИТЕ В ЛИЧКУ -ОБСУДИМ.
bababoke
вчера, 20:21
И куда теперь пропала регистрация на сайте логинзы?