Яндекс.Деньги — без границ
15 марта 2011, 13:08
По многочисленным просьбам пользователей Яндекса из Казахстана, Украины и других стран мы открываем доступ к нашей платежной системе для всех и каждого.
В странах СНГ теперь можно:
— открыть рублевый счет в Яндекс.Деньгах;
— моментально пополнить счет наличными за 1,5-2% через системы переводов CONTACT и Anelik;
— вывести средства из системы за 4,5-5% через системы переводов CONTACT и MIGOM;
— идентифицироваться через Anelik или CONTACT — это особенно важно для активных пользователей, которые выходят за пределы стандартного лимита платежа (15 000 руб.), например, при покупке авиабилетов;
— и, конечно же, оплачивать Яндекс.Деньгами в интернете электронные книги, хостинг, подарки в социальных сетях и все, что вам нравится.
Ждем вас в нашей системе!
Мария Грачева, стираю границы