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Яндекс.Деньги — без границ

С сегодняшнего дня в Яндекс.Деньгах рады видеть не только пользователей из России, но вообще всех жителей нашей планеты!

По многочисленным просьбам пользователей Яндекса из Казахстана, Украины и других стран мы открываем доступ к нашей платежной системе для всех и каждого.

В странах СНГ теперь можно:

— открыть рублевый счет в Яндекс.Деньгах;
— моментально пополнить счет наличными за 1,5-2% через системы переводов CONTACT и Anelik;
— вывести средства из системы за 4,5-5% через системы переводов CONTACT и MIGOM;
— идентифицироваться через Anelik или CONTACT — это особенно важно для активных пользователей, которые выходят за пределы стандартного лимита платежа (15 000 руб.), например, при покупке авиабилетов;
— и, конечно же, оплачивать Яндекс.Деньгами в интернете электронные книги, хостинг, подарки в социальных сетях и все, что вам нравится.

Ждем вас в нашей системе!

Мария Грачева, стираю границы
63 комментария
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МОСКЛИНКЕР
26 ноября 2015, 17:21
а как жители других стран будут решать вопросы, требующие прихода в офис?
finn75th
26 ноября 2015, 17:21
В Украине заявления будут приниматься в офисах Яндекса в Киеве, Одессе и Симферополе. В остальных странах остается возможность отправить заявление почтой.
Nyota-Uhura-st
26 ноября 2015, 17:21

 Киеве и Одессе, например, можно доехать до офиса. В остальных случаях можно воспользоваться отделениями банков-партнеров систем денежных переводов CONTACT и  Anelink.

Игорь
26 ноября 2015, 17:21
Центр сделайте город Севастополь=)):-);-)
hexhov
26 ноября 2015, 17:21
Игорь,
Полностью поддерживаю!
MARKET-MD
26 ноября 2015, 17:21
то бишь везде где есть системы переводов? А как с %, на местах он как то фиксирован?
kugaevsky
26 ноября 2015, 17:21
ВводПополнить счет в Яндекс.Деньгах можно из любой страны мира, где есть пункт системы CONTACT илиAnelik. Комиссия за эту операцию составит 2% или 1,5% соответственно.

ВыводВывести деньги вы сможете в любой пункт системы CONTACT или MIGOM, заплатив 5% или 4,5% комиссии соответственно.
fe-li
26 ноября 2015, 17:21
Пока они телились с открытием границ, я уже протоптала дорожку до WebMoney. И на Яндекс уже не буду обращать внимания, ну разве что они предложат какую-то свою фишку.
sap1ens
26 ноября 2015, 17:21
Все-таки СНГ или "всех жителей планеты"? 
finn75th
26 ноября 2015, 17:21
Пользоваться системой может теперь любой житель планеты, но в дальнем зарубежье пока сложновато с вводом, выводом и идентификацией.
andrewnoga
26 ноября 2015, 17:21

привет

было бы замечательно если бы работала привязка телефона к счёту

номер разумеется не российский.

hajtina
26 ноября 2015, 17:21

Привязка телефона к счету для нероссийских номеров работает.

andrewnoga
26 ноября 2015, 17:21

почему же тогда +380 меняется на +7 после нажатия на "привязать этот номер к яндекс.деньгам" ?

номер, разумеется, подтверждён в яндекс паспорте

finn75th
26 ноября 2015, 17:21
Мы уже в курсе проблемы, исправляем. На странице "Мои телефоны" в настройках счета Яндекс.Денег можно привязать телефон снова и украинский телефон привяжется без проблем.
apollo2k4
26 ноября 2015, 17:21
Работает и даже предлагает привязать тот номер который подтвержден в Яндекс.Паспорт
Леночка
26 ноября 2015, 17:21
Верно, уже починили :)
finn75th
26 ноября 2015, 17:21
В общем то, только с этими номерами из паспорта и была проблема. :) Остальные привязывались сразу и правильно.
nikolay.osinin
26 ноября 2015, 17:21

Странное дело... вроде написали, что теперь можно пополнять через Contact, а в разделе способов пополнения до сих пор: 

 

К сожалению, в вашем регионе нет возможности пополнять счет через систему CONTACT. Пожалуйста, выберите другой регион или способ пополнения.

 

finn75th
26 ноября 2015, 17:21
Возможные способы пополнения, вывода и идентификации выводятся в зависимости от выбранного вами в настройках региона. Если в выбранном регионе нет возможности пополнения, вы увидите такое сообщение.
Иван Дорошенко
26 ноября 2015, 17:21

Немного оффтоп, по поводу больших сумм.

Появившийся механизм оплаты через банковскую карту в рамках системы Яндекс денег так  же ограничен суммой 15000 рублей?

То есть я могу оплатить билеты с банковской карты если они стоят больше 15000 рублей?

Леночка
26 ноября 2015, 17:21
Если вы о сервисе "Платеж банковской картой", то цитирую выдержку из FAQ:

Сумма платежей с привязанной карты может составлять не более 5000 (пяти тысяч) рублей в день и не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей за один календарный месяц.
gingerale
26 ноября 2015, 17:21

вы можете пополнить счет в Яндекс.Деньгах - и тогда платить без ограничения в 15000р, если ваш счет идентифицирован.

если вы не в россии и пополняете счет обычным банковским переводом на реквизиты - то и на эту операцию никаких лимитов нет, сколько угодно денег можно положить на счет.

smasherhd
26 ноября 2015, 17:21
Я из Узбекистана. У меня уже был ЯндексюКошелек. Решил пополнить счет. Выбираю "Сисетмы переводови платежей" и получаю следующее сообщение:"К сожалению, в вашем регионе нет возможности пополнения счета с помощью систем переводов и платежей. Пожалуйста, выберите другой регион или способ пополнения.". Регион стоит Ташкент. ЧЯДНТ?
finn75th
26 ноября 2015, 17:21

На данный момент в Узбекистане есть возможность пополнить счет только через обменники или безналичным переводом на реквизиты.

Единственное, для пополнения банковским переводом вам нужно быть идентифицированным: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523427

Над пополнением наличными мы активно работаем. Постараемся сделать в ближайшее время.

smasherhd
26 ноября 2015, 17:21

Спасибо. Значит для нас новость пока бесполезна :(

 

finn75th
26 ноября 2015, 17:21
Чуть-чуть потерпите еще.
alimuvf
26 ноября 2015, 17:21

активно работаете досихпор или закончили уже? 

computerlar
26 ноября 2015, 17:21

Вопрос решился? Или для идентификации нужно отправлять документы в Яндекс и только потом платить через Контакт?

Или можно просто через Контакт оплатить?

Камиль Мамадалиев
6 марта 2017, 11:15
finn75th,
Терпим )) уже 2017 можно?
info@webpul.ru
25 июля 2017, 06:54
Камиль Мамадалиев,
в https://webpul.ru/ можно пополнять
Комментарий удалён
petia.simonov
26 ноября 2015, 17:21
Если у меня есть клошелек с заблокированными 5000 там. Иогу я сейчас пройти идентификацию в украине (донецк) и забрать наконец то свои денюжки??
egochange.ru
26 ноября 2015, 17:21
И как в украине заплатить через контакт 175 рублей, если никто в банках этого не знает. И вообще прокатит ли ??
petia.simonov
26 ноября 2015, 17:21
Дайте телефон представительства в украине 
finn75th
26 ноября 2015, 17:21

Представительства на Украине нет. Есть офисы, где принимаются заявления, в том числе и на идентификацию.

finn75th
26 ноября 2015, 17:21
На данный момент можете только через один из офисов Яндекса (Киев, Одесса, Симферополь) и отправив нотариально заверенное заявление почтой. В ближайшее время можно будет идентифицироваться и другими способами.
finn75th
26 ноября 2015, 17:21
Для того, чтобы пользоваться сервисом не нужно быть идентифицированным. На идентификацию направляются пользователи только по подозрениям СБ или идут самостоятельно, если им нужны большие лимиты по платежам.
finn75th
26 ноября 2015, 17:21

Михаил, счета блокируются не из-за суммы транзакций, а по подозрению в нарушении оферты.

Давайте рассмотрим простой случай, когда счет заблокирован по подозрению в мошенничестве. Узнав о подозрении, будучи отправлен на идентификацию, мошенник выведет все деньги и бросит счет. Единственный вариант - это запретить по его счету все расходные операции и разбираться.

Тут остается только искать разумный компромис между безопасностью системы и удобством пользователя.

Мы очень активно сейчас работаем над увеличением способов идентификации и упрощением процесса. Но это не так просто, в этом деле мы вынуждены руководствоваться законодательством РФ,

devaka
26 ноября 2015, 17:21
Ура! Наконец-то это произошло! :)

Есть ещё одна проблема - восстановление пароля или другие действия, требующие бумаги, заверенные нотариусом. Например, на Украине нотариусы не заверяют подписи, они заверяют документы, которые, естественно, должны быть на украинском языке. Гемморой ещё тот. Какие-то действия принимаются в сторону удобства не только использования, но и процесса восстановления аккаунта?

Также интересно было бы узнать, что будет с теми аккаунтами (не российскими), которые Яндекс забанил до этого дня?
finn75th
26 ноября 2015, 17:21

Для восстановления пароля достаточно, чтобы к аккаунту был привязан телефон. Тогда восстановление происходит через СМС. Мы запустили этот сервис еще в сентябре. Для привязки телефона потребуется ввести платежный пароль.

Для подачи заявлений можно придти в офис Яндекса на Украине (Киев, Одесса, Симферополь), тогда нотариально заверять ничего не нужно. Мы активно работаем над другими способами идентификации, например, через системы платежей и переводов. Скоро они будут и на Украине.

Если нероссийский аккаунт был заблокирован, то достаточно пройти идентификацию и его разблокируют. А вот если он был закрыт, сделать уже ничего нельзя, могу посоветовать только завести новый счет.

ansiger
26 ноября 2015, 17:21
Спасибо за важную информацию.
mr.frost2011
26 ноября 2015, 17:21

у меня есть кошелек там зависло 4000, требуют пройти идентификацию.

Через контакт с Украины еще нельзя, сделайте плиз быстрее.

 

Так как ехать в киеви др. дороговато. А нотариус сказал, что он не может просто заверить подпись (50 грн), ему для этого надо на специальном бланке и еще и перевод зачем то. Итого 300 грн. Это как по мне дороговато.

сделайте плиз быстрее возможность идентификации через контакт.

Для тех кто просто собираеться оплачивать что то с яндекса, в принципе идентификация не очень нужна. Если же вы планируете использовать кошелек для получения денег за услуги, товары, то 100% заблокируют, а после того как пройдете идентификацию, заблокируют еще раз, и будут просить приехать уже обязательно в представительство. Такие вот дела.

mr.frost2011
26 ноября 2015, 17:21
да уж, все таки вебмани удобнее. Особенно выводом под 0,8% всего. на привязанную карту
HOST-OD
26 ноября 2015, 17:21

Поддерживаю! А если карта еще и выпущена банком партнером, то и вывод моментальный!

spisok-nadezhdy
26 ноября 2015, 17:21

Текст, конечно, убойный.  Интересно, кто придумал так написать)))

 

вообще всех жителей нашей планеты!

VS

В странах СНГ теперь можно: 

 

А где про остальные страны? 

Как жителю Франции и США перевести деньги на российский ЯндексКошелёк?

Nyota-Uhura-st
26 ноября 2015, 17:21

Житель Франции вполне может использовать Яндекс Деньги теперь. Например, идентифицированные пользователи – нерезиденты РФ по всему миру могут пополнять свой счет, используя банковские реквизиты, приведенные на сайте (почитать можно здесь: http://money.yandex.ru/doc.xml?id=523015).

Разница в том, что ранее система Яндекс  Деньги могла  легально использоваться только на территории Российской Федерации, теперь же – везде. В данный момент жителям СНГ доступно большее количество опций, чем по остальному миру. Мы работаем над этим и со временем действительно не будет разницы, где использовать систему, в Российской Федерации, в СНГ или в мире.

gingerale
26 ноября 2015, 17:21
в настоящий момент - идентифицироваться и отправить банковский перевод. например, из интернет-банкинга. 
HOST-OD
26 ноября 2015, 17:21

Новость замечательная, НО вот не полностью отработали моменты вывода средств за пределами России. К сожалению были проблемы и очень не приятные.. Очень огорчила поддержка Яндекса, манерой поведения да и ответами собственно. Обратился в телефонном режиме к техподдержке Яндес.Денег по поводу получения перевода в отделениях выплаты Мигом в Одессе, рассказал ситуацию на что работник техподдержки ответил "вообще Яндекс.Деньги для оплаты услуг а не для вывода средств", это меня убило.. На вопросы в письменной форме, ответили полностью только на СЕДЬМОЕ письмо.. Я считаю это никуда не годится..

Да и зачем было открывать украинское представительство Яндекса с кучей кабинетов, где вообще никто ничего не знает..

Если б компания только начинала работать на рынке, то ошибки понятны, но проработав уже не год и не два, а больше, допускать подобныя ляпосы я считаю черезчур.

vakozzz
26 ноября 2015, 17:21

Согласен с участником предыдущим участником HOST-OD.

Вывожу средства из Яндекс.Денег через систему Migom в Беларуси. Провел три платежа, один из которых жду до сих пор. уже прошла неделя, а смс с кодом к этому платежу так и не пришло (уже получил платеж, который отправлял после этого!). После обращения в поддержку, мне ответили ровно (минута в минуту) через 24 часа простым предложением, мол по вашему переводу отправили запрос в финансовую службу, как будет что-то известно - сообщим. И никаких сроков больше не назвали. Я вообще не понимаю чего мне ждать, ведь деньги с моего счета ушли, а мне еще не пришли. Очень не приятно, что я не могу воспользоваться собственными средствами. Особенно не приятно в текущей экономической обстановке (деньги очень нужны). И не понятно стоит ли что-то еще писать в техническую поддержку или все письма от меня будут игнорироваться, до тех пор, пока "Как только появится какая-либо информация о судьбе платежа, мы сразу же её Вам сообщим.". И неужели нет поддержки по телефону?..

 
fytocioniz
26 ноября 2015, 17:21

В службу поддержки писать нужно. На обработку некоторых обращений может уйти много времени (как в данном случае, например), но ситуация, что хотя бы одно письмо будет проигнорировано - невозможна.

Вам обязательно ответят в любом случае и деньги Ваши ни в коем случае не пропадут.

Если Вам проще связываться со службой поддержки по телефону - это можно сделать по номеру +7(495)974-35-86 либо по номеру +7(812)633-36-11

rachael
26 ноября 2015, 17:21

отправлен перевод из германии. прошло 7 дней. в службе поддержки утверждают, что срок 2-5 дней. Но по телефону говорят,  "если вы не получили деньги в течение двух недель (!), обратитесь в службу поддержки".

 

Откуда волшебные две недели взялись? 

 

kirjan20091995
26 ноября 2015, 17:21
Люди, прошу вас, кто сколько сможет, переведите пожалуйста хоть пару рублей на кошелек 410011827995646. У кого добрая душа, буду очень благодарен проявленной помощи. Спасибо огромное, если кто то поможет.
hexhov
26 ноября 2015, 17:21
Готов стать представителем сервиса в городе Севастополь и области =)
Александр
23 марта 2016, 14:33
Да электронные деньги вне закона В Узбекистане за то черный рынок процветает, а людям которым нужны яндекс кошельки, вэбмани, должны на данный момент скидывать их себе по черному курсу через посредников нет что бы сделать легально зашел в банк и положил деньги себе и все легко и просто, пример мне понадобились 2,500 тыс российских рублей на кошелек я по гос курсу перевел это получилось приблизительно около 80.000 Узбекских сум в итоге я звоню людям которые продают эти деньги в Ташкенте, и что я слышу мои 2,500 т рублей по черному курсу превращаются в 300.000 т Узсум такая разница, где 80.000 тысяч и 300.000 кому и за что я должен переплачивать свои деньги!!! Уважеемый мой ЯНДЕКС откройте для нас простых смертных легальный свой центр по гос курсу в Узбекистане я знаю что народ пойдет к Вам нежели переплачивать совершенно посторонним людям причем переплачивать в 5 раз грубо говоря!!!
talismanchik747
2 апреля 2016, 15:15
Выплата по ордеру № 11642719 не произведена
Возможно ваш счёт в Яндекс.деньги не идентифицирован
вот такая ошибка
Nurbekjon Muminov
24 октября 2016, 16:22
Извините. Где в Узбекистане можно пополнить счет?
ЮMoney
27 октября 2016, 16:52
Nurbekjon Muminov,
в Узбекистане пополнить кошелёк можно с банковской карты или банковским переводом, по реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml ;)
az.toshpolatov
27 декабря 2016, 20:13
a kak Пройдите идентификацию v uzbekistane 
iunusow.albert
13 января 2017, 18:19
az.toshpolatov,
 НУ А КАК ПРОЙТИ  ИДЕНТИФИКАЦИЮ В УЗБЕКИСТАНЕ ....?? КАК .......??
shukhrat.shukhratkh
22 июня 2017, 16:25
хотел спросить как мне пополнить счёт в Узбекистане город ташкент

mikhail.blade
22 сентября 2017, 13:49
shukhrat.shukhratkh,
по ходу никак (( и представители яндекса молчат (( 
good.bastian
4 августа 2018, 23:07
Как мне снять деньги если у меня не гражданин России я с ташкента
aziz.yaxshilikov
16 октября 2018, 18:41
не могу пройти иденфикацию я живу в Узбекистане мой кошелек 410016355077494
jurisab
сегодня, 18:48
Решился ли вопрос с жителями "всей планеты"? Что с дальним зарубежьем и ЕС?