Яндекс.Деньги открыли SMS-информирование

Когда приходят деньги, куда уходят деньги… Если вас действительно интересуют эти вопросы, у нас хорошая новость. Мы начали рассылать SMS-уведомления об операциях с Яндекс.Деньгами.

Выглядит это примерно так же, как банковское SMS-информирование: когда в кошелек приходят деньги, вы получаете SMS. Когда вы тратите деньги, вы получаете SMS. В общем, это именно то, что вы у нас просили. Стоить это будет 20 рублей в месяц. Если вам нужны SMS только о пополнениях или только о платежах, можно выбрать что-то одно — от количества сообщений цена услуги не зависит.

В каждом SMS-уведомлении будет указан баланс счета, так что вы всегда будете видеть, сколько денег у вас осталось. А еще SMS-информирование особенно удобно, если вы используете отложенный платеж. Когда деньги из терминала или банкомата дойдут до кошелька и Яндекс.Деньги выполнят ваше распоряжение, вы сразу же об этом узнаете.

Чтобы подключить SMS-информирование, нужно привязать свой мобильный к счету в Яндекс.Деньгах. Пока сервис работает для российских номеров телефонов, но мы надеемся в будущем расширить географию.

Подписаться можно на месяц, три месяца, полгода или год. А чтобы вы не забыли продлить подписку, ближе к концу срока мы пришлем вам напоминание. Если у вас изменится номер телефона – не беда. Телефон, привязанный к счету, можно поменять, и тогда уведомления будут приходить на новый номер.