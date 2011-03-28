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Яндекс.Деньги открыли SMS-информирование

Когда приходят деньги, куда уходят деньги… Если вас действительно интересуют эти вопросы, у нас хорошая новость. Мы начали рассылать SMS-уведомления об операциях с Яндекс.Деньгами.


Выглядит это примерно так же, как банковское SMS-информирование: когда в кошелек приходят деньги, вы получаете SMS. Когда вы тратите деньги, вы получаете SMS. В общем, это именно то, что вы у нас просили. Стоить это будет 20 рублей в месяц. Если вам нужны SMS только о пополнениях или только о платежах, можно выбрать что-то одно — от количества сообщений цена услуги не зависит.


В каждом SMS-уведомлении будет указан баланс счета, так что вы всегда будете видеть, сколько денег у вас осталось. А еще SMS-информирование особенно удобно, если вы используете отложенный платеж. Когда деньги из терминала или банкомата дойдут до кошелька и Яндекс.Деньги выполнят ваше распоряжение, вы сразу же об этом узнаете.


Чтобы подключить SMS-информирование, нужно привязать свой мобильный к счету в Яндекс.Деньгах. Пока сервис работает для российских номеров телефонов, но мы надеемся в будущем расширить географию.


Подписаться можно на месяц, три месяца, полгода или год. А чтобы вы не забыли продлить подписку, ближе к концу срока мы пришлем вам напоминание. Если у вас изменится номер телефона – не беда. Телефон, привязанный к счету, можно поменять, и тогда уведомления будут приходить на новый номер.

62 комментария
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yakovis
26 ноября 2015, 17:19
а по email'у не будет?
gsomzoom
26 ноября 2015, 17:19
А для чего это вообще? %)
Конкере
26 ноября 2015, 17:19
парсить удобнее
finn75th
26 ноября 2015, 17:19
Мы традиционно не раскрываем планы.
yakovis
26 ноября 2015, 17:19
Ну вы же понимаете, это риторический вопрос, обозначающий потребность. :)
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:19
Нет, лучше по Atom сразу.
yakovis
26 ноября 2015, 17:19

а еще было бы мило не брать денег за месяц, если не случилось движения по счету; но понятно, что брать деньги приятнее, чем не брать.

finn75th
26 ноября 2015, 17:19
К сожалению, туту проблема совсем в другом. Для этого необходим биллинг. Цена на данный момент и так максимально низкая. Врят ли 20 руб. в месяц - серьезный удар по чьему-нибудь кошельку.
yakovis
26 ноября 2015, 17:19
ага, понятно
glossword
26 ноября 2015, 17:19
круто!
Медиа Лаб
26 ноября 2015, 17:19
Чет как-то не хорошо. QIWI например не берут деньги за смс, вы что хуже?
finn75th
26 ноября 2015, 17:19
Киви бесплатно уведомляют только о пополнениях, если я не ошибаюсь.
mcklaud52
26 ноября 2015, 17:19

пользуюсь QIWI, приходит смс о пополнениях и о затратах, деньги за это не берут)))

а так, пользуюсь и YandexMoney и QIWI.

ansiger
26 ноября 2015, 17:19
(+1):-)
simplyv
26 ноября 2015, 17:19

У меня была наприятная история с верификацией через SMS, которую навязали WebMoney. Я той симкой уже давно не пользовался, хорошо не выбросил, пришлось все перерыть. А надо было срочно платить. 

Уже потом мне подсказали, что можно отключить эту верификацию. 

 

Приятно, что кто-то думает о людях. Сделали, информировали, предложили, а кому надо, тот сам и подключает. 

 

Согласен с Миша Яковис. Мне тоже оповещение через email удобнее. 

Посмотрю когда мне надо и удобнее хранить историю.

ansiger
26 ноября 2015, 17:19
:-)
NuclearTram
26 ноября 2015, 17:19

Согласен с Миша Яковис

 

ПЛАНЕТА ШЕЛЕЗЯКА

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НЕТ

ВОДЫ НЕТ

НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ

andryche
26 ноября 2015, 17:19

По поводу привязки номеров интересно следующее:

1) если к уже привязанному номеру привязывать новый, то на старый придет какая-нибудь смс в духе "в данный момент вы или кто-то привязывает новый номер к вашему кошельку?"

2) если "отвязывать" номер, на него приходит смс с кодом, который потом надо ввести на сайте для подтверждения "отвязывания"?

finn75th
26 ноября 2015, 17:19

1. Чтобы привязать новый номер, нужно удалить старый. На отвязанный телефон придет СМС о том, что номер был удален из активных.

2. Нет, для того, чтобы отвязать надо иметь полный контроль над счетом. Логин, пароль и платежная авторизация. Отвязка должна подтверждаться платежной авторизацией (платежный пароль, карта кодов, токен).

andryche
26 ноября 2015, 17:19

тогда если у меня вся безопасность - это платежный пароль, то получается заполучив его и имея в руках телефон можно утащить все деньги? было бы хорошо ввести следующую операцию - для привязки нового номера ввести код, который приходит на старый, по крайней мере добавить такую возможность в режиме "по желанию"..

andryche
26 ноября 2015, 17:19
тогда, даже заполучив платежный пароль, не получится украсть деньги не имея физического доступа к телефону владельца.
andryche
26 ноября 2015, 17:19

меня собственно беспокоит ситуация, что даже если с привязанным телефоном у меня украдут пароли, то на телефон просто придет смс "с вашего счета были сняты все деньги". Хотелось бы так: "вы подтверждаете снятие денег с вашего счета: если да, отправьте 1 в ответном смс".

И с номером телефона в почте - чтобы нельзя было отвязать старый номер, не подтвердив это со старого номера и смена пароля в системе также, нельзя сменить пароль пока не подтвердишь ответной смской.

finn75th
26 ноября 2015, 17:19

Для того, чтобы перепривязать телефон нужна и обычная авторизация и платежная. Если вы опасаетесь кражи платежного пароля, можно перейти на УА. https://money.yandex.ru/security/doc.xml?id=523268

andryche
26 ноября 2015, 17:19

Спасибо за ссылку, посмотрел - хороший вариант, думаю перейду на таблицу кодов для начала, жаль платная опция. Получается платить надо и за усиленную безопасность и за опцию с телефоном. Вариант усиленной безопасности с применением телефона тоже неплох и удобен - напоминает, кстати, таблицу кодов по приведенной вами ссылке. Он и применяется, например, в одной известной соц.сети для подтверждения покупки голосов. У таблицы есть минус - это ее нужно держать с собой в печатном виде, либо в телефоне, а смска пришла, ввел код в форму и вперед.

andryche
26 ноября 2015, 17:19
У таблицы есть минус - это ее нужно держать с собой в печатном виде

- у сбербанка так, бумажка, которую приходится с собой таскать в бумажнике вместе с самой картой..

finn75th
26 ноября 2015, 17:19

За подключение УА платить нужно один раз. Других платежей по этой услуге нет. Мы для удобства и делали три варианта: таблица в файле, таблица карточкой и токен. Все, кроме токена бесплатно.

С одноразовыми паролями в СМС свои сложности. Особенно при условии, как работают наши операторы сотовой связи. Периодически СМС можно и несколько часов прождать.

andryche
26 ноября 2015, 17:19

понятно, надеюсь когда-нибудь в ЯД такая опция появится :)

Vlad-4ever5
26 ноября 2015, 17:19

Тоглько сегодня об этом подумал, что неплохо было бы sms-оповещение. Все равно почта привязана к номеру... Но вот абон. плата расстроила.

Ну а бесплатно извещать хотя бы о пополнении не планируется?

finn75th
26 ноября 2015, 17:19
Планируется расширять список событий, о которых мы будем оповещать за ту же абонентскую плату.
frees03
26 ноября 2015, 17:19
удобно но 20 рублей жалко!
Нурия Ахметзянова
26 ноября 2015, 17:19
Как продлить услугу СМС оповещения в Яндекс. Деньги после ее отключения? требует ввести полученный по СМС пароль, а СМС, то не доходит....не продумано что-то, или я не могу найти?
Николай Н.Н.
26 ноября 2015, 17:19
Как отключить Смс-информирование? В настройках этой услуги кнопки отключть нет.
stolarovmoney
26 ноября 2015, 17:19
Как отключить SMS информирование? Это навязанная услуга. За что я должен платить 20 рублей?
bodyga911
26 ноября 2015, 17:19
89025167420
panzer833
26 ноября 2015, 17:19
Как отключить SMS информирование?
dieselsvl87
22 января 2016, 16:24
СМС информирование как-то отключить можно, которое за 20 руб в месяц?
Яндекс.Деньги
22 января 2016, 17:16
dieselsvl87,
СМС-информирование можно отключить в кошельке в настройках: https://money.yandex.ru/tunes.xml?_openstat=template%3Bimenu%3Bsettings. Но, согласно тарифу, стоимость обслуживания карты останется прежней — 20 рублей в месяц.
dieselsvl87
22 января 2016, 23:36
Яндекс.Деньги,
кроме как установка галочек в меню выбор типа операций кнопки отключить там нет или это и есть? Просто убрать галочки с "расходные операции" и "пополнения"? За этот месяц уже как я понял оплачено, хочется отключить эту услугу и не платить в дальнейшем 20 руб.
ADacid
3 марта 2016, 12:41
Яндекс.Деньги,
не совсем понятно о какой стоимости обслуживания карты идет речь? Можно ссылочку где написано что обслуживание именной карты стоит 20 рублей в месяц? Мне конечно не жалко 240р в год, но вообще-то в условия получения написано следующее:
-------------------------------------------
Как заказать карту с именем
Пластиковую карту с вашим именем можно заказать на сайте. Вы сразу оплатите обслуживание (один раз за все три года): 249 рублей, если карту нужно доставить в Россию, 349 рублей — в другую страну.
-------------------------------------------
kwen85
11 апреля 2016, 07:57
Яндекс.Деньги,
На странице по этой ссылке https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524783 указано:
Сколько стоит обслуживание карты?
199 рублей — это стоимость обслуживания за все три года. Доставка карты бесплатная, независимо от страны. Вы же говорите об обслуживании карты в размере 20 рублей в месяц. Где информация корректная?
Науменко Дмитрий Олегович
27 мая 2016, 08:41
Яндекс.Деньги,
Покажите, в каком месте это прописано в договоре. Завлекали, как уже написали люди выше тем, что "199 рублей — это стоимость обслуживания за все три года."
ramidin.suleimanov
29 декабря 2016, 17:57
Яндекс.Деньги,
там не возможно отключить смс уведомления,только изменить номер и продлить подписку
Маша
9 января 2017, 16:02
ramidin.suleimanov,
 на сайте Яндекс.Денег заходите в настройки -> информирование -> SMS-информирование -> настройки, снимаете галочки, сохраняете изменения — больше смс не приходят. Вот прямая ссылка: https://money.yandex.ru/smsinform/tunes.xml
Обновлено 9 января 2017, 16:07
a.zlatokurov
31 января 2016, 14:38
Так напишите- 20 р за обслугу карты, а то - смс!!!
Зачем всовывать потом, а не информировать до того...
Похоже на очень нищий "Магнит"- упаковочный пакет даром (как у капиталистов по Миру)
И самое главное, уверен, через два - три месяца будет 50-60 руб. (у финансистов-кризис).
Валю из ЯД - не нравится, когда выбирают и решают за меня.
dinyoka78
29 сентября 2016, 12:34
Как отключить эту обдираловку????!!!! Мне не нужно никакое информирование!!!!!!!! Суки!!!
ramidin.suleimanov
29 декабря 2016, 17:59
dinyoka78,
оказывается они те еще мошенники 
dinyoka78
29 декабря 2016, 19:07
ramidin.suleimanov,
 Однозначно:))
ramidin.suleimanov
29 декабря 2016, 18:13
dinyoka78,
у вас получилось отключить смс уведомление?
dinyoka78
29 декабря 2016, 19:23
ramidin.suleimanov,
Нет,это не возможно,так что придётся кормить буржуев:))
ramidin.suleimanov
29 декабря 2016, 18:32
dinyoka78,
Вот с*ки. Если я не продлю подписку, как я понял, деньги все равно спишутся?
Маша
9 января 2017, 16:04
ramidin.suleimanov,
нет, деньги не спишутся, если вы не продлите подписку. 


Если у вас УЖЕ есть подписка (например, бесплатный месяц после активации карты) и вам она не нужна — отключить её можно в настройках: https://money.yandex.ru/smsinform/tunes.xml


В другом случае она отключится автоматически.
Обновлено 9 января 2017, 16:06
Маша
9 января 2017, 16:06
dinyoka78,
в настройках кошелька: https://money.yandex.ru/smsinform/tunes.xml
Почему "обдираловку"? Смс-информирование не обязательно, и плата за него не списывается сама собой. Если вы не продлите услугу — оно просто отключится. 
Обновлено 9 января 2017, 16:06
ramidin.suleimanov
9 января 2017, 17:11
Маша,
спасибо большое!!! По окончании срока бесплатной подписки, будем делать посмтреть )))
serg.vlad.smirnov
8 октября 2016, 21:05
А как отключить SMS информирование об операциях? Я не буду платить за то, что бесплатно видно в приложении!
Маша
9 января 2017, 16:08
serg.vlad.smirnov,
отключить уже оплаченную подписку можно здесь: https://money.yandex.ru/smsinform/tunes.xml Подписка не продлевается автоматически.
mosgorto
6 января 2017, 15:05
Товарищи говнюки из Яндекса! Не надо держать людей за полных идиотов! Я ожидал карту почти месяц (9 декабря 2016 карта якобы была отправлена и только 4.01.17 наконец-то пришло извещение в мой почтовый ящик, и всё это в Москве, мой email: mosgorto@yandex.ru). Было большое желание вывести немного денег на кошелёк с различных сервисов перед праздниками и пользоваться Вашей картой, но Вы банально не успели. Не Почта России не успела, а именно Вы. 9 декабря пришло письмо от Вас, что карта якобы уже отправлена (даже трек-номер имеется!) и только 28 декабря (судя по треку) карта наконец была отправлена физически, из Львовского. 20 дней на изготовление Вашей карты, круто, что тут сказать. Эстонский банк работает быстрее. И ни слова заранее не было сказано про эти самые 20 руб. в месяц. Нет, мне не жалко 20 рублей. Это всего лишь 240 рублей в год, в конце концов. Но нужно быть до конца честными, а не разводить людей по-тихому, на 2 копейки. Если Вы хотите за обслуживание своей карты получать 20 рублей, то нужно так и написать, чётко и на видном месте. И не надо городить всякую ерунду про платное СМС-информирование, которое никому не нужно. Я свою почту проверяю чаще, чем СМС. И кстати, дайте-ка тут ссылку на полные правила и тарифы обслуживания ваших карт! Мало ли, что там ещё "приятного" внезапно обнаружится? Я в "Промсвязьбанке" плачу 360 рублей в год за такую же дебетовую MasterCard World, при том, что снятие наличных в банкоматах по всему миру там осуществляется без процентов и комиссий (оформлял по акции, не скрою, но у "Промсвязьбанка" эта акция реальная, а не с подвохом и обманом, как у Вас). Я только сегодня получил эту Вашу карту, желания пользоваться ею как-то полностью пропало. Есть очень большое желание поломать вашу карту пополам и послать Вас всех очень далеко и надолго вместе с вашими замечательными Яндекс.Деньгами. Не потому, что дорого. А потому, что к своим клиентам нужно иметь уважение. Благо, разных платёжных систем на любой вкус сейчас хватает. Гарантирую Вам, что после праздников я обязательно обращусь в Роспотребнадзор и ФАС. Потому как ваши действия представляют собой явное навязывние услуг, от которых невозможно отказаться (Ст.16 ФЗ «О защите прав потребителей»). Присвоенные номера обращений я сообщу Вам дополнительно.
Маша
9 января 2017, 15:55
mosgorto,
привет, карты Яндекс.Денег изготавливаются в течение 5 рабочих дней, сразу упаковываются в конверты с трек-номером — с этого момента его можно увидеть на сайте, вдобавок, мы сообщаем номер в письме. С производства конверты поступают для отправки в почтовое отделение, где проходят обработку и отправляются адресату. К сожалению из-за новогоднего наплыва почты, почта не справилась со своевременной отправкой корреспонденции, ещё раз приносим вам извинения за эту задержку. 


Что касается 20 рублей — платное смс-информирование не обязательно, не принудительно и плата за него не списывается по умолчанию никогда — это дополнительная опция, её можно самостоятельно купить на сайте, в настройках кошелька. Тем, кому отправка карты задержалась, мы эту опцию подарили — через год информирование само по себе отключится, за пару дней вы получите смс об этом (и сможете продлить услугу, если захотите). Если "подаренные" смс и сейчас вам не нужны или мешают — их можно отключить в настройках кошелька. 


При этом по кошельку (и карте) мы всегда отправляем бесплатные уведомления об операциях на e-mail, привязанный к кошельку. Кроме того, можно получать бесплатные мгновенные push-уведомления об операциях по карте в мобильном приложении Яндекс.Денег для iOS/Android (уведомления нужно разрешить в настройках приложения). 
andypp434
3 марта 2017, 12:34
mosgorto,



Чего кипятиться... Мне в Новосибирск карта пришла за 16 дней с момента заявки. Из Львовского до моего отд. связи - 18-27 февраля. Вам просто "повезло"


По поводу SMS, после активации в письме ясно указано:


"В подарок к активации у вас появилось смс-информирование — бесплатно на 1 месяц. Поможет следить за балансом и проверять, что платежи проходят как надо. Если понравится, просто продлите подписку на смс.
P. S. Мы гордимся тем, что карта Яндекс.Денег теперь украшает ваш бумажник. Доставайте ее почаще! "
 Чего тут непонятного....
николай николаев
4 июля 2017, 07:58
а почему подорожало было 20 в апреле, а 50 сечас
KOTD2005
26 июля 2017, 14:53
Подняли цену на смс-информирование с 60р до 150 !!!! Почти в 3 раза!!!  Нафиг надо, отключил, пусть барыги обнищают.
mariiapiskova
24 ноября 2017, 18:15
Не могли бы объяснить? Я создала яндекс-кошелек. Смс-информирование подключается автоматически?

Откуда вообще это списывается? С телефона или с кошелька? Если у меня на кошельке 0 рублей, в минус я не уйду? Никакой абонентской платы нет? Тут есть только плата за неиспользование?
yaviper63
сегодня, 18:54
Было удобно. Через 3 дня заканчивается срок СМС-информирования. Предлагают продлить на 3 месяца, а я хочу на год. Но как это сделать не пойму. Раньше делал легко.