Приложение Яндекс.Электрички для Android

Сегодня в Android Market появилось еще одно приложение от Яндекса – «Электрички». Приложение позволяет узнать расписание пригородных поездов на сегодня, завтра и все дни недели, а также на любую выбранную дату. Расписание учитывает оперативные изменения и отмены поездов.



Расписания пригородных поездов предоставляются примерно по 40 регионам России, Украины, Казахстана и Армении, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Владивостока, Киева, Одессы, Симферополя, Еревана и так далее. В случае появления расписаний нового региона на сервисе Яндекс.Расписания оно автоматически появляется и в приложении «Электрички» для Android.



Сохранив свои постоянные маршруты в "Избранном", вы сможете смотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик.



Скачать приложение можно здесь.







А еще у Яндекс.Расписаний есть мобильная версия и приложение «Электрички» для iPhone.







От нас не сбежит последняя электричка,

команда Яндекс.Расписаний

