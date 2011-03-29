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Приложение Яндекс.Электрички для Android

Сегодня в Android Market появилось еще одно приложение от Яндекса – «Электрички». Приложение  позволяет узнать расписание пригородных поездов на сегодня, завтра и все дни недели, а также на любую выбранную дату. Расписание учитывает оперативные изменения и отмены поездов.

Расписания пригородных поездов предоставляются примерно по 40 регионам России, Украины, Казахстана и Армении, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Владивостока, Киева, Одессы, Симферополя, Еревана и так далее. В случае появления расписаний нового региона на сервисе Яндекс.Расписания оно автоматически появляется и в приложении «Электрички» для Android.

Сохранив свои постоянные маршруты в "Избранном", вы сможете смотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик.

  
Скачать приложение можно здесь.



А еще у Яндекс.Расписаний есть мобильная версия и приложение «Электрички» для iPhone.


От нас не сбежит последняя электричка,

команда Яндекс.Расписаний

38 комментариев
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alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:19

Отлично!

Сделайте, пожалуйста, небольшую задержку саджеста, иначе при удалении названия телефон существенно притормаживает.

snoogans
26 ноября 2015, 17:19
Александр, скажите, пожалуйста, модель телефона и версию ОС чтобы мы могли воспроизвести и исправить эту ошибку.
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:19

Последний официальный андроид 2.2 на htc desire.

NeoDAV
26 ноября 2015, 17:19
Отлично!
alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:19

И электричка "Ленинградский вокзал - Тверь" 21:35-00:06 в детальном просмотре показывается как приезжающая в Тверь в 24:06 :-)

И после возврата из детального просмотра по кнопке back стоило бы сохранять положение списка резульатов поиска, а не переходить в начало.

Анна Герасимова
26 ноября 2015, 17:19

Александр, спасибо за Ваши сообщения!

Багу с бесконечным временем поправим.

vondervise
26 ноября 2015, 17:19

Я тоже заметил. Куда фееричнее смотрится 27 часов, столько-то минут =).

alex-khokhlov
26 ноября 2015, 17:19
И в диалоге выбора даты некоторые месяцы сокращены, а другие - нет. И часто месяцы не влезают в отведенное им поле...
snoogans
26 ноября 2015, 17:19
Для выбора дат мы используем стандартный диалог, если это можно исправить - обязательно исправим.
svenmax
26 ноября 2015, 17:19
На symbian планы есть?
mega7star
26 ноября 2015, 17:19

(+1)Согласен на symbian  бы не помешала

Атапин Алексей
26 ноября 2015, 17:19

symbian  мертва!

svenmax
26 ноября 2015, 17:19

не все же телефоны меняю как перчатки=)

upwards
26 ноября 2015, 17:19
При выборе второй вкладки, программа просто зависает и закрывается. Samsubg gt 5800, android 2.2
Pavel
26 ноября 2015, 17:19

Ура, дождался. Pda Версию можно уже удалить из закладок.... 

Святогоров Харитон
26 ноября 2015, 17:19

Интересное заметил. На яндекс расписаниях есть электрички которых нет на tutu.ru . А где правельнее?

Анна Герасимова
26 ноября 2015, 17:19

Наши контент-менеджеры бдительно следят за всеми отменами, изменениями по всем направлениям в движении пригородных поездов. Поэтому на Яндекс.Расписаниях всегда актуальное расписание электричек.

frees03
26 ноября 2015, 17:19

Россиия самая поездатая страна в мире:-) а Яндексу спасибо! потестим!

beleberdin
26 ноября 2015, 17:19

и еще электрички бывают задерживаются, поэтому было бы удобно видеть последнюю уже "ушедшую".

safonow2010
26 ноября 2015, 17:19
Да пользуюсь
denny-ska
26 ноября 2015, 17:19

Ужас, а не приложение.
Такое ощущение что перед разработкой дизайна и UI никто даже не пытался
изучить рынок на предмет имеющихся аналогов и их функционала. А так же почитать форумы и пожелания потенциальных пользователей.

Плюсы:

• Есть избранное

• Есть нужные мне маршруты

Минусы:

• постоянно требует интернет соединения, а
если я в метро и мне срочно нужно посмотреть расписание что бы
определиться как ехать?

• Нет виджета Или возможности вывода ссылки на конкретный маршрут.

• Не логично ведет себя иногда при нажатии кнопки "назад"

• Страшно тупит при вводе названия станции (грузит с инета совпадения? Не проще базу станций запихать в приложение или скачать при первом запуске(или при выборе направления) на флэшку?)

• Электричка в 00:хх показана первой - не логично.

• Дизайн "А'ля iPhone" на Андройде смотрится нелепо.Пожелания\советы:

• Оффлайн просмотр расписания

• Настройка обновления. (время, периодичность, только от wi-fi и т.п.) + предупреждение об устаревшем расписании (например когда неделю не обновлял)

• Виджет с возможностью смены маршрутов и их реверса, а так же с "кнопкой обновить" (Примерно так - рисовалось для Suburban, если хотите нарисую для Яндекс.Электричек, даже бесплатно;-) )

• Нормальный поиск станций (например как в мобильной версии)

• Отслеживание своего местоположения как на Я.Паравозики (можно не картой а схемой как в вагонах эл. висят) и оповещения о скором прибытии на станцию назначения что бы не проспать (Ну это как бонус, но была бы в этом фишка и оригинальность.)


Для меня идеалом останется приложение "Расписание электричек" под iPhone.

Вот такое же бы, да с виджетом, на Андройд....

За сим откланиваюсь и возвращаюсь к своим кэшам нужных мне маршрутов. :-D

З.Ы. Но я в вас верю и надеюсь на отличное приложение в будущем!

Александр Тришкин
26 ноября 2015, 17:19
Denny-SKDenny-DennyDenD
x781011
26 ноября 2015, 17:19

А охват для Беларуси планируется? А то приложение хорошее.

Сергій Кононов
26 ноября 2015, 17:19
Отлично!
A.N.deAd
26 ноября 2015, 17:19

Можно было бы добавить стоемость проезда

 

gest
26 ноября 2015, 17:19
Походу яндекс забил на развитие своих программ под android.
zuenko39
26 ноября 2015, 17:19
Ваше расписание электричек глючит как хочет, а вы тарахтите о каком-то сервисе.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:19
Добрый день.
После установки последней версии на андроид 4.4.2 во время первого запуска приложения появляется сообщение об отсутствии сети и невозможности дальнейшего запуска программы.

Как это лечить?

Заранее спасибо.
LikeMorry
26 ноября 2015, 17:19
Обновите пожалуйста дизайн а то уже какой месяц без изменений
sdounin
30 апреля 2016, 00:01
Давно и с удовольствием пользуюсь. Спасибо.
А теперь - проблема:
Обзавелся новым планшетом Teclast X80 pro. В Google Play получаю сообщение: Приложение несовместимо с вашим устройством. Скачал .apk  с 4pda - все работает. Я что-то делаю не так, или вы с гугловцами не по делу народ отпугиваете?
sdounin
6 июня 2016, 16:41
sdounin,
Интересно, а ответа от Яндекса я так и не дождусь?
Света Чистякова
6 июня 2016, 23:41
sdounin,
здравствуйте. Простите, пропустила первый вопрос. Уточню и вернусь.
sdounin
вчера, 22:44
Света Чистякова,
Обещанного три года ждут?
p.polunin
27 мая 2016, 15:48
Android 4.0.3, Philips Xenium W732, (MicroSD нет). Версия ПО 2.31 от 14.10.2014.
Как только я заношу результаты поиска в избранное, программа работать перестает. Ни поиск от станции до станции, ни поиск по станции не работают — меня все время выбрасывает на страницу "Избранное", на которой всегда один пункт. Как только я ликвидирую избранную запись, все начинает функционировать.
Света Чистякова
27 мая 2016, 16:08
Здравствуйте. О такой проблеме лучше рассказать напрямую разработчикам Электричек. Запустите приложение, откройте раздел «Настройки», выберите там пункт «Сообщить об ошибке» и опишите неполадку (здорово, что вы сразу называете устройство, ОС и версию приложения).
zorruch
8 июня 2016, 13:56
Новый диайн - просто ужасен. 
Достаточно  посмотреть комментарии в маркете, чтобы убелится в этом. 
Лавры кинопоиска не дают вам покоя. 
Что вы за люди такие?!?!?!?!
prepress@printomat.ru
21 июня 2016, 14:08
zorruch,


Да, дизайн действительно просел просто конкретно.
И поменять ничего нельзя, никаких других тем нет.
А, главное, зачем? Никак менеджмент поменялся, других мыслей, глядя на ситуацию в стране, не приходит, но может быть дело в другом?
olgar-post
вчера, 22:17
Отвратительно. Текущая информация неотображается. Возможно опоздание это не информация. В насточщий момент все электрички Горьковского направления не отправляются. Уже с 21.14. Информации об этом до сих пор нет в пртложении