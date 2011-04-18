Первая карта, сделанная Яндексом

Сегодня на сервисе Яндекс.Карты опубликована первая карта, созданная картографами компании. Это подробная карта Москвы и области.

Если говорить в цифрах, то новая карта – это 600 тысяч строений, 334 тысячи адресов, 62 тысячи километров дорог, 240 тысяч организаций и 1450 листов бумаги формата А3 весом 13,5 кг, согласованных в Управлении геодезии и картографии.



На новой карте – почти в 2 раза больше строений, чем раньше. В том числе на карту нанесены кварталы, которые появились недавно, – например, Щитниково и Красная Горка.

Теперь подробные схемы появились у большинства городов и крупных поселков, например, у Каширы, Звенигорода, Красноармейска, Дедовска, Черноголовки, Пущино, Протвино, Нахабино, Обухово и многих других.

Изменения на примере города Дедовска:

Новая карта принадлежит нам, поэтому картографы компании могут оперативно вносить в нее изменения. Это значит, что она будет постоянно обновляться и всегда будет свежей.

Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, сообщайте нам об этом через форму обратной связи – чем больше отзывов будут получать картографы, тем актуальнее и точнее будет карта.

Новая карта уже доступна на maps.yandex.ru, в мобильном приложении Яндекс.Карты и на всех сайтах, установивших карты Яндекса с помощью API.

Команда Яндекс.Карт,

измеряем карты в килограммах