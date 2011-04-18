КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
Первая карта, сделанная Яндексом

Сегодня на сервисе Яндекс.Карты опубликована первая карта, созданная картографами компании.  Это подробная карта Москвы и области.

Если говорить в цифрах, то новая карта – это 600 тысяч строений, 334 тысячи адресов, 62 тысячи километров дорог, 240 тысяч организаций и 1450 листов бумаги формата А3 весом 13,5 кг, согласованных в Управлении геодезии и картографии.

На новой карте – почти в 2 раза больше строений, чем раньше. В том числе на карту нанесены кварталы, которые появились недавно, – например, Щитниково и Красная Горка.

Теперь подробные схемы появились у большинства городов и крупных поселков, например, у Каширы, Звенигорода, Красноармейска, Дедовска, Черноголовки, Пущино, Протвино, Нахабино, Обухово  и многих других.

Изменения на примере города Дедовска:

Новая карта принадлежит нам, поэтому картографы компании могут оперативно вносить  в нее изменения. Это значит, что она будет постоянно обновляться и всегда будет свежей.

Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, сообщайте нам об этом через форму обратной связи  – чем больше отзывов будут получать картографы, тем актуальнее и точнее будет карта.

О том, как создавались карты, читайте  и смотрите.

Новая карта уже доступна на maps.yandex.ru, в мобильном приложении Яндекс.Карты  и на всех сайтах, установивших карты Яндекса с помощью API. 

Команда Яндекс.Карт,
измеряем карты в килограммах

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 17:16

Ну почему С.-Петербург опять в пролёте! =( У нас даже прокладки маршрутов нет. =(

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 17:16

(+1)

И область тоже в НЯК-е по возможностям снимка много чего есть!!!! сам проверяю))

Николай Закржевский
26 ноября 2015, 17:16

Прокладка маршрута по Питеру есть вот тут

http://www.toplogistic.ru/route.html#spblo-x1186570y1380011s4

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 17:16

Да и в Рамблере тоже есть... )))

Но нам Яндексе нужно, и в МЯК-е соответсвенно...

sashacmc
26 ноября 2015, 17:16

Ура!!! Не прошло и четырех лет, мой дом нанесли на Яндекс.Карту!

А поисковый индекс еще не раскатили? Или можно уже в фидбек писать?

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

:)

Можно. А про что будет ваша ошибка? Хочу её отследить.

sashacmc
26 ноября 2015, 17:16

Про то, что дом подписан, а поиском не ищется.

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Понято. :))

Константин Ермаков
26 ноября 2015, 17:16
В рассказе о создании карт есть такое предложение:
Затем переводят карту из векторного формата в растровый — изображения в нем состоят из пикселей и не искажаются при увеличении или уменьшении.

Нет ли в ней какой-нибудь ошибки? Растровая графика не искажается при изменении масштаба?

Google в своих новых картах для Android, наоборот, перешёл от растровой графики на векторную.
tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо вам большое, сейчас мы исправимся.

Константин Ермаков
26 ноября 2015, 17:16
Спасибо за быструю правку.
Надеюсь, в будущем вы сможете перевести пользовательский вид карты в вектор. В таком виде ведь требуется меньше места для кеширования и траффика для передачи данных пользователям, не так ли?
Алексей
26 ноября 2015, 17:16

Согласен, с векторной графикой использование сервиса становится удобнее, красивее и динамичней. У Гугля пока удачно получается.

Слава Л.
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо!

"Свои" объекты нашёл - оба с ошибками, ошибки зарепортил :)

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо!

Кстати, если вы подпишитесь - оставите контакты - при сообщении про ошибку, мы постараемся вам отвечать по мере работы над исправлениями.

Evgeny Daa
26 ноября 2015, 17:16

а вот почему версия браузерная отличается от версии на айпаде?

 

или как добавить "народная"?

Evgeny Daa
26 ноября 2015, 17:16

и как определить дату снимка со спутника?

 

кстате на гугле они посвежее

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Никак не определить дату, глядя на сами снимки. Спутниковый снимок на Москву сделан летом 2010 года, в перерывах между дымом от пожаров.

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Имеете ввиду, что браузерная версия отлична от версии мобильных Карт? В мобильных нужно обновиться (скачать обновление). Пробовали?

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Прошу простить - вчера ответ я дала некорректно! Нужно не обновлять версию на мобильных, а удалить кэш.

Evgeny Daa
26 ноября 2015, 17:16

прощаю.

 

в айфоне выбираем в настройках "народная" (есть еще спутник, и схема).

вот по этой ссылке в айфоне показывает "снт горелый лес"

http://maps.yandex.ru/-/CBQe6Ymu

 

а комп не показывает ((

 

как сделать чтобы у компа была такая же карта?

Иван Дорошенко
26 ноября 2015, 17:16

Илия не замечал, но дабавились пешеходные дорожки. И достаточно подробные.

Теперь можно вдумчиво продумать пробежку по любимому Парку 50-летия октбяря.

 Чую-чую пешую навигацию в замыслах.

Роман
26 ноября 2015, 17:16

*2гис снисходительно посмеивается и шлёт пламенный привет Москве, осталось два-три месяца*

πνεῦμα
26 ноября 2015, 17:16

Михаил Королев
26 ноября 2015, 17:16

Судя по дворовым проездам - их рисовали по пешеходным трекам. Несколько репортов уже послал (2 сообщения но в одном 3 ошибки, в другом 2 на одном экране), но таких мест очевидно тысячи и все не отрепортить.

Зато при рисовании всё это исправляетс яв полуавтоматическом режиме используя статистику и скорости GPS-треков.

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо за репорты! 

VitaliyTokarev
26 ноября 2015, 17:16

А как репорты отправлять? В Малоярославце куча ошибок ))))

dovos
26 ноября 2015, 17:16

А автомобильный граф дорог тоже собственного производства используете на карте Москвы?

 

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Граф мы изначально создавали не сами, но приобрели его с правами на исправление. Теперь мы готовы собирать все замечания на граф и обрабатываем их силами наших картографов.





Виктор
26 ноября 2015, 17:16

Добавьте, пожалуйста, возможность отправлять для внесения изменений в карту сохраненные в МЯК треки дорог.

Hitman91
26 ноября 2015, 17:16

Карты очень классные! Спасибо!

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

И вам спасибо. ;)

aqams
26 ноября 2015, 17:16

Подскажите. Я отправлял фидбек по поводу нарисованной дороги там (http://maps.yandex.ru/-/CBQe4Glk напротив дома 28(школа) нет дороги Сакко и Ванцетти, т.е. она есть слева и справа, а напротив её нет - там забор с обеих сторон и внутри территории только пешеходная дорожка), где её нет. Но это было до этого анонса - пару недель назад. Стоит ли делать новый фидбек и как теперь со скоростью исправления?

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Со скоростью исправления сейчас быстрее - это был один из основных смыслов делать собственные карты.

Отрепортите, пожалуйста, если можно - однако, в любом случае, "старый" фидбек мы не уничтожаем, а продолжаем проверять. :)

aqams
26 ноября 2015, 17:16

Отправил ещё раз :)

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо большое!

Виктор М.
26 ноября 2015, 17:16

В Щитниково напутали с нумерацией домов. Перемешаны номера строительных корпусов и номера домов по реальным адресам.

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

А пришлите, пожалуйста, ошибки через форму на сайте? :)

Виктор М.
26 ноября 2015, 17:16

А уже сделал :-)

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо большое!

boosted
26 ноября 2015, 17:16

Официально нет такого микрорайона, то что 3 года застройщик называл Щитниково, теперь волей БалАдмина называется "микрорайон Янтарный".

sphayros
26 ноября 2015, 17:16

А когда-нибудь в отдаленном будущем возможно нанесение на карту дачных кооперативов? Или это совсем неосуществимо?

Energen
26 ноября 2015, 17:16

Так есть же n.maps.yandex.ru

ХромоГлаз
26 ноября 2015, 17:16

А ведать в Егорьевске много чего с НЯКа брали. Номера домов то маленькие, то большие.

coth
26 ноября 2015, 17:16

Ошибок действительно много. В Замоскворечье дворовые дорожки половина либо не дорисовано, либо не реальные. Некоторые аж сквозь дома там где нет арок и через бетонные стены)) Ну хоть теперь по пешим дорожкам не прокладывает автомобильные маршруты.

Но даже так получше будет, чем у геоцентра консалтинг. Что до 2Гиса, то не конкурент он пока. У них низкая детализация и ужасный блевотный дизайн. Хоть к запуску Москвы обещают исправиться. В любом случае в браузере удобнее. Да ещё и с качественным поиском по адресам.

Кстати что до дизайна карты. Как-то намекали, что редизайн планируется. Так пока ещё планируется или отменили? Всё же цвета бы помягче сделать, сглаживание бы, иконки ОТ покрасивее бы. и в 15 и 16 масштабах поменьше их.

Кстати бага есть - иконки ОТ прорисованы в спутнике (не гибриде)

Владимир Захаров
26 ноября 2015, 17:16

Ёперный театр! Долгопрудный наконец отремонтировали. Не прошло и пяти лет с момента первого сообщения о неточности. Правда, по-прежнему есть несуществующая станционная улица и ещё пара-тройка невозможных проездов через дворы. Но новый бульвар уже достроили. В общем, так держать!

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

Вы ведь нам напишете об ошибках? Понимаю, что вы уже это делали - но тем не менее, теперь картографы-то здесь, рядом. Проконтролируем.

bit
26 ноября 2015, 17:16
Хорошо, что обновляетесь. Кстати вопрос: есть ли в планах создание iPad клиента с поддержкой сервиса Авторадио?

А то устройство сменил и вроде как выпал из сообщества.
Сергей Мещерин
26 ноября 2015, 17:16

Спасибо за новую карту!

Есть замечание - с карты исчезли станции малого кольца МЖД.

tireless.anna
26 ноября 2015, 17:16

И вам спасибо!

По возможности, пишите об этом через форму сообщения об ошибке - выбирайте "объект отсутствует на карте". Спасибо заранее!

astkras
26 ноября 2015, 17:16

Станции МК МЖД не пропали: http://maps.yandex.ru/-/CBQiAC.4http://maps.yandex.ru/-/CBQiAGkv

Они, также как и все прочие непассажирские станции, начинают отображаться на более подробных масштабах.

Юрий
26 ноября 2015, 17:16

Скажите пожалуйста, на новой карте стало очень много дворохыв линий... Это проезды для автотранспорта или пешеходные дорожки?

Просто, если под ними подразумеваются именно подъезды для автотранспорта в дворы к домам, то только вокруг моего дома с десяток ошибок! Где на самом деле тупик, у вас идет соединения.

Ольга Алексеевна
14 мая 2019, 12:20
Означает ли это, что если я закажу доставку, то надо указывать квартал № такой -то , а не полный почтовый адрес?
Илья Столяров
вчера, 20:25
Я хочу  это скачать 