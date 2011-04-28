Игры, в которые играют на Яндексе

Мы расширяем игровое пространство, которое скрывается за ссылкой «Игры» на главной странице Яндекса. Раньше этот раздел в нашем Каталоге составляли флеш-игры с различных сайтов, сегодня к ним добавились скачиваемые мини-игры и массовые онлайн-игры.



Целый ряд платных мини-игр, согласно нашим договоренностям с издателями, доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Среди мини-игр, представленных в новом игровом разделе, вы найдете такие хиты, как «Весёлая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Магнат отелей» и многие другие. Вы можете скачать их к себе на компьютер и играть в любое удобное время.



В разделе массовых онлайн-игр тоже есть из чего выбрать: это и ролевые, и экономические, и симуляторы, и спортивные.



Напоминаем, что в наш Каталог игры попадают по следующим простым критериям: игра должна быть бесплатной и качественной (качество определяют наши редакторы).



Сыграем?

Валентина Семенова, Наталья Тищенко и Вадим Ковалев, живём играючи.