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Игры, в которые играют на Яндексе

Мы расширяем игровое пространство, которое скрывается за ссылкой «Игры» на главной странице Яндекса. Раньше этот раздел в нашем Каталоге составляли флеш-игры с различных сайтов, сегодня к ним добавились скачиваемые мини-игры и массовые онлайн-игры.

Целый ряд платных мини-игр, согласно нашим договоренностям с издателями, доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Среди мини-игр, представленных в новом игровом разделе, вы найдете такие хиты, как «Весёлая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Магнат отелей» и многие другие. Вы можете скачать их к себе на компьютер и играть в любое удобное время.

В разделе массовых онлайн-игр тоже есть из чего выбрать: это и ролевые, и экономические, и симуляторы, и спортивные.


Напоминаем, что в наш Каталог игры попадают по следующим простым критериям: игра должна быть бесплатной и качественной (качество определяют наши редакторы).

Сыграем?

Валентина Семенова, Наталья Тищенко и Вадим Ковалев, живём играючи.

45 комментариев
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Rina Sav
26 ноября 2015, 17:15

Напоминаем, что в наш Каталог игры попадают по следующим простым
критериям: игра должна быть бесплатной и качественной (качество
определяют наши редакторы).

30 минут бесплатной игры от невасофт, это вы считаете корректным исполнением указанного условия?

pharmaman
26 ноября 2015, 17:15

Рина, просим прощения - закралась ошибка, и около двух десятков игр все еще выдаются в ограниченном тридцатью минутами режиме. Завтра ошибку исправят, и можно будет играть без ограничений по времени.

Rina Sav
26 ноября 2015, 17:15

Спасибо

VladPolitoff
26 ноября 2015, 17:15

Как это понять? Серьезно что ли игры будут без ограничений? Недопонимаю. Они же, разработчики, зарабатывают как раз играми и нужно SMS отправить чтобы получить код.

ntass
26 ноября 2015, 17:15



Игры, описанные у нас в каталоге, полностью бесплатны.
Никакого кода отправлять не придется. 
Такова договоренность с издателями игр.

Филипп
26 ноября 2015, 17:15

можете тогда сразу и над Саморост-2 от AmanitaDesign подумать, т.к. дают играть только в первую часть. За полную версию $5.

C Саморост-1 все нормально.

ntass
26 ноября 2015, 17:15

Rina, игры от Невасофта являются абсолютно бесплатными. Но чтобы в них играть неограниченное время, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться. Иначе по истечению 30 минут потребуется ввести ключ.

Об этом написано на заставке, которая появляется при запуске игры (под большой синей кнопкой "Играть").

Если вы уже прошли регистрацию, и вам все равно показывается таймер, напишите, пожалуйста, какую игру вы скачали.

Rina Sav
26 ноября 2015, 17:15

Я не регистрировалась, но на заставке игры сказано, что регистрация лишь удвоит время бесплатной игры до 60 минут, а вовсе не сделает её бесплатной. А скачала я игру Рим. так, в качестве ознакомления, а не в качестве твёрдого выбора.

Ну и, наконец, принудительную регистрацию на стороннем сервисе считаю некоректной. Я не на сайт невасофт захожу, в раздел яндекса, и уходить с него не очень-то расчитываю.

glafti
26 ноября 2015, 17:15
Интересно, а у меня, если нажимаю "скачать", появляется страница с иероглифами...
ntass
26 ноября 2015, 17:15

Фара, какой у вас браузер и какую игру пытаетесь скачать?

glafti
26 ноября 2015, 17:15
Спасибо, столько людей откликнулись - в OPERA не получается, а в хроме - порядок!
apollo2k4
26 ноября 2015, 17:15
Наверняка у Вас Opera – бывают подобные проблемы
Нажмите правой кнопкой мыши и выберете "сохранить как…"
glafti
26 ноября 2015, 17:15
Спасибо за помощь, я тоже думаю, из-за браузера.
GreenArt
26 ноября 2015, 17:15

игрульки armorgames - вооот куда надо стремиться)

 

прошел практически все gemcraft's, а вам письмо  мне так и не дается((

Gogolev-Sasha
26 ноября 2015, 17:15
Рад что Яндексу интересно игровое направление Flash и мини игр.

Я не стал писать свой вопрос по этому разделу в комментариях, отправил его через обратную связь в Яндекс.Каталоге. Извиняюсь за 3 Кб текста :)

vrmad
26 ноября 2015, 17:15

А как разработчик может разместить свою игру в каталоге?

ntass
26 ноября 2015, 17:15

Через форму добавления игр.

Если это флеш-игрушка, то необходимо указать ссылку на swf файл, если скачиваемая - на exe.

Если редакторы ее одобрят, то в скором времени она появистся в каталоге игр.

 

 

Golergka
26 ноября 2015, 17:15

Ура, яндекс узнал про казуалки!

Может, в 2020 году и про социалки что-нибудь услышит.

Марина
26 ноября 2015, 17:15

А как теперь искать игрушки на Яндексе?http://play.yandex.ru/

Раньше было так удобно, а теперь...... постоянно в поисковике набирать?

domparfuma
26 ноября 2015, 17:15

ЛЮБЛЮ ИГРУХИ !!!!

кто играл в ламинат))

nevel2005
26 ноября 2015, 17:15

а есть среди них не глупые флэшки, а 3Д, как на мэйле, типа линейки?

pharmaman
26 ноября 2015, 17:15

Линейка, игра платная, а в Яндекс.Каталоге - только бесплатные.

liza.pupynina
26 ноября 2015, 17:15

я еще игры есть

kirillova.antonina
26 ноября 2015, 17:15

Скажите а куда делись старые Яндекс.Игрушки? У меня было там много любимых... а теперь при заходе на play.yandex.ru попадаю в Яндекс.Каталог, раздел Игры

Любовь
26 ноября 2015, 17:15

Я тоже ищу их....))))))))

kirillova.antonina
26 ноября 2015, 17:15

А какие контретно ищешь? Я на других сайтах уже нашла те, которые меня интересовали, могу поделиться ссылками. Раз Яндекс их убрал, приходится на другие сайты идти

DYDONKA1504
26 ноября 2015, 17:15

А я ищу ищу не могу нигде найти

kirillova.antonina
26 ноября 2015, 17:15
DYDONKA1504,
КАКИЕ КОНКРЕТНО ищешь? я не волшебник чтоб найти сайт где есть они все сразу
Aleksa
26 ноября 2015, 17:15

Aleksa
26 ноября 2015, 17:15

О, всё, нашла эту игру! Называется "Вам письмо". 

kirillova.antonina
26 ноября 2015, 17:15

А, ну раз сами нашли, то хорошо :)

kirillova.antonina
26 ноября 2015, 17:15

Я тоже очень люблю эту игру :) Называется она "Вам письмо". Поиграть можно тут: http://www.fj1.ru/play_game/vam-pismo/

Aleksa
26 ноября 2015, 17:15

Большое спасибо, что всё равно не пожалели потратить на меня немножко своего времени .)

sprsnrjn
26 ноября 2015, 17:15

А я не могу найти игру, где надо было создавать путь для тараканов :(

Помогите, пожалуйста...

Желика Ильина
26 ноября 2015, 17:15

и я

Юрий Родионов
сегодня, 02:44
kirillova.antonina,
есть игра футбол? там шёл матч 1 на 1, понастольгировать вот захотелось)
Polyksusha
26 ноября 2015, 17:15
Люди, помогите! Никак не могу отыскать на Яндексе игру в города. Дайте ссылку, пожалуйста.
MIHAN120713
26 ноября 2015, 17:15

а игру "Алхимик" никто не находил? она моя любимая...((

smsnab
26 ноября 2015, 17:15

А куда же все таки делись старые Яндекс.Игрушки? У меня там очень много любимых игр. Скажите пожалуйста.

Dark-sky.l
26 ноября 2015, 17:15

Еще, помогите найти игру Яндекс маркет. Там нужно было играя за человека с корзиной для покупок, выбраться из лабиринта. Этим самым лабиринтом является склад товаров. 

masha.pavlikowa
26 ноября 2015, 17:15

раньше была в поисковике вкладка игрушки и сайт я люблю играть а сейчас вообще фигня какая то... :(:-|:-((+1)

soleros1
26 ноября 2015, 17:15
я вообще никакие игры не найду
Нуршат Измайлов
18 апреля 2016, 21:21
верните Яндекс. Игрушки там хорошо
renat126
10 июня 2016, 09:01
Помогите найти яндекс игру типа стратегии войнушки с кубиками .нигде нету ,
tmal60
11 июня 2018, 12:24
Каталог закрыли, где теперь игры?(((