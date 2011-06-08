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IPv6 на Yandex.ru

Все компьютеры в интернете общаются друг с другом, используя специальный протокол IP версии 4. Этот протокол был придуман, когда многих из нынешних пользователей Сети еще не было на свете — в 1974 году.

 

Пользователей становилось всё больше, и возможностей IP версии 4 перестало хватать: стали заканчиваться IP-адреса. Их не так много — немногим больше 4 миллиардов, часть из них — служебные, они не могут использоваться обычными пользователями. И вот, чтобы преодолеть все недостатки старого протокола IP, в 1998 году был опубликован стандарт новой шестой версии IP — IPv6.

 

Теперь всем компьютерам, коммутаторам и маршрутизаторам в интернете необходимо обеспечить поддержку этой новой технологии.

 

Сегодня, во всемирный день IPv6, мы запустили тестовую версию главной страницы Яндекса, использующую протокол IPv6: http://ipv6.yandex.ru. Ее можно использовать для проверки работоспособности новой версии IP в вашей операционной системе.

 

Также мы выпустили новую тему IPv6 для главной страницы Яндекса. Установите ее себе и поддержите распространение новых технологий в интернете!

 

Служба NOC и команда главной страницы Яндекса,
приближаем будущее.

59 комментариев
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shilkin-man
26 ноября 2015, 17:11

а почему у меня открывается страница 404, а  не http://ipv6.yandex.ru ?

ХромоГлаз
26 ноября 2015, 17:11

и у меня:-(

С.
26 ноября 2015, 17:11

Тоже 404. Может это и есть ответ, что не поддерживается IPv6? Хотя, на Гугле такая страница работает :-)

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 17:11

А у меня проблема при загрузки страницы.

midalvi
26 ноября 2015, 17:11

Вероятно, у вас не включена поддержка IPv6? Сайт ipv6.yandex.ru доступен только через этот протокол.

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 17:11

Наверное. А как её включить?

straggg
26 ноября 2015, 17:11
Может стоит сделать там какой-то виджет, который в случае успешной загрузки будет говорить, что все ок, а в случае неуспешной - что не все ок?

А то браузерные сообщения об ошибках малоинформативны
merlex
26 ноября 2015, 17:11

какой нафиг виджет ТАМ?

Твой браузер ТУДА попасть вообще не может никак!

Ибо сопоставляется url: http://ipv6.yandex.ru с адресом ipv6, который у тебя не поддерживается.

Тоесть он вообще ничего с этого адреса не получит.

Что за гуманитаризм головного мозга у людей?

straggg
26 ноября 2015, 17:11

Слышь, чувак, не ори. За гуманитария ответишь, не?

Делаем страницу доступную по стандартному протоколу, а на нее уже встраиваем виджет со страницы с ipv6.

Увидел - молодец, готов к светлому завтра

Не увидел - не молодец, не готов.

midalvi
26 ноября 2015, 17:11

Мы подумаем, как это правильно сделать.

Фёдор
26 ноября 2015, 17:11
midalvi,
ipv6.yandex.ru перестал работать - вместе с приложениями яндекса для андроид некоторыми при подключении через провайдера с включенным ipv6
IvanKrasnoyarov_motobiker
21 марта 2017, 22:01
straggg,
а что обижаетесь?)) Отборные гуманитарии хавают всё, что говорят про "будущее" и "СкороНынешнемуПисец". Особенно, если это из СМИ льют. Впрочем, это с примесью зомбанутости общества потребления.)))
Знаю по тесламаскафанатам, да.

Не обижайтесь. Лично мне IPv6 нужен только для одного: держать свои публичные сервисы как можно дальше от богомерзкого NAT.
Обновлено 21 марта 2017, 22:02
shilkin-man
26 ноября 2015, 17:11

Яндекс, испраавляй)

cityopen
26 ноября 2015, 17:11

не открывается

frees03
26 ноября 2015, 17:11

тема супер!

kovaldo
26 ноября 2015, 17:11

Да, что-то ipv6.yandex.ru не открывается.

Видать мое оборудование еще не готово.

Оксана
26 ноября 2015, 17:11

А у меня все открылось - ура!

jimidini
26 ноября 2015, 17:11

суть дня IPv6 в том, что по новому протоколу начинают отдаваться обычные страницы, а не специальные… а тут получается мало того, что по специальному адресу, так ещё и одна «морда», даже без результатов поиска

 

но лучше что-то чем ничего :)

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
26 ноября 2015, 17:11

Лучше бы написали как настроить, чтобы "работало".

Папа Карло
10 марта 2019, 13:42
m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t,
Да никак. Гугли в инете 6to4 через ipv6.ip4market.ru.  Через этот московский тунельный брокер у тебя будут очень низкие пинги по IPv6, проверено лично. Сразу говорю, для туннеля нужен белый статический IPv4 адрес от твоего провайдера. Он может выдаваться платно, надо уточнять тебе конкретно самому. Мне вот бесплатно выдали белый по требованию. Конечно, если роутер у тебя поддерживает IPv6. У меня роутер SNR-CPE-W4N. IPv6 там есть из коробки. Мощно и качественно работает. Пиши на почту bitflow@yandex.ru Если проблемы по настройке возникнут.
Конкере
26 ноября 2015, 17:11
лол ок

konkere@kobol:~$ ping6 -c 4 ipv6.yandex.ru
PING ipv6.yandex.ru(ipv6.yandex.ru) 56 data bytes
64 bytes from ipv6.yandex.ru: icmp_seq=1 ttl=60 time=14.3 ms
64 bytes from ipv6.yandex.ru: icmp_seq=2 ttl=60 time=13.2 ms
64 bytes from ipv6.yandex.ru: icmp_seq=3 ttl=60 time=14.2 ms
64 bytes from ipv6.yandex.ru: icmp_seq=4 ttl=60 time=13.9 ms

--- ipv6.yandex.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.214/13.923/14.328/0.442 ms
rolker
26 ноября 2015, 17:11

господа из Яндекса. Я понимаю, что вы очень увлечены прошедшим ipo и введением новых сервисов, но не было бы логичным настроить нормальную работу старых?

я в 10 утра отправил на модерацию 3 новых объявления в Яндекс.Директе. вы обещаете, что модерацию они проходят за полчаса. одно объявление появилось в поиске через час, второе - через три, третье не появилось до сих пор (5 часов прошло).

кому нужна тестовая версия главной страницы с ipv6, если не работает основной сервис, на котором вы зарабатываете?

timoninr
26 ноября 2015, 17:11

вы не поверите, но тот, кто занимается IPv6 не модерирует объявления :)

Максим
26 ноября 2015, 17:11

Мда... такие ошибки мне проводник выдает и без специальных адресов IPV6  :-|

ivan.afonichev
26 ноября 2015, 17:11

 

Во всемирный день ipv6 по идее надо было сделать чтобы yandex.ru работал в том числе по ipv6 (AAAA запись добавить)

ipv6.yandex.ru можно было и раньше запустить

весь смысле дня ipv6 чтобы провести тестирование на реальных посетителях а не на тех кто специально хочет проверить работает ли ipv6

 

Alexey
26 ноября 2015, 17:11

ipv6.yandex.ru [2a02:6b8:0:261::1]
yandex.ru [213.180.204.11]

Не пингуется ipv6.yandex.ru, но адрес в строке выдается необычный. :-|

Lionovsky
26 ноября 2015, 17:11

У меня не открывается, если использовать роутер. При прямом подключении компьютер->сеть провайдера всё работает.

Решение: скачать более свежую прошивку роутера :-)

Денис Бражников
26 ноября 2015, 17:11
Видимо, у меня из-за того же.
Lionovsky
26 ноября 2015, 17:11

Роутер перепрошит, всё отлично открывается.

Денис Бражников
26 ноября 2015, 17:11
Гм, что за роутер? У меня D-Link DIR300. После перепрошивки перенастройка не нужна? Все параметры сохраняются?
Lionovsky
26 ноября 2015, 17:11

TP-Link TL-WR741ND.

На TP-Link'ах прошивка меняется легко, D-Link шить не советую- проблем будет много. У меня DIR-300 после перепрошивки не включался- пришлось шить вслепую.

Денис Бражников
26 ноября 2015, 17:11
Да уж. Ладно, авось проживу пока без главной Яндекса на IPv6. (^ Всё равно внедрение будет с параллельным использованием старой версии протокола, что сделает процедуру не столь болезненной. Да и техподдержка у меня адекватная. Позвоню провайдеру, помогут всё сделать.
Devyatyi9yi
26 ноября 2015, 17:11
Lionovsky,
у меня такой же)
ps v4
abbat
26 ноября 2015, 17:11
Круто! Но только публичные DNS типа opendns его пока(?) не распознают и подставляют свою стандартную страницу поиска (при этом с ipv6.google проблем никаких нет).
Владимир
26 ноября 2015, 17:11

Не пингуется. Даже не обнаруживает узел...

Конкере
26 ноября 2015, 17:11
Добавьте в новость ссылочку, может пригодится кому: Простой и быстрый способ настройки IPv6 на клиентском компьютере под *nix, MacOS и Windows
CTpaHHoe
26 ноября 2015, 17:11

всё работает.

однако обычным юзерам не нужно, пока провайдеры сполна поддерживать не начнут.

Теперь всем компьютерам, коммутаторам и маршрутизаторам в интернете необходимо обеспечить поддержку этой новой технологии.

Окститесь, это уже не новая технология.

itc-labs
26 ноября 2015, 17:11

Как включить то этот IPv6 ? У меня Win7.

midalvi
26 ноября 2015, 17:11

В Windows 7 IPv6 включен по умолчанию. Однако, возможно, Ваш провайдер еще не поддерживает этот протокол. Я бы рекомендовал обратиться в их службу поддержки с этим вопросом.

itc-labs
26 ноября 2015, 17:11

Спасибо. Значит провайдер не поддерживает. У нас ТТК.

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 17:11

У меня тоже Windows 7 x64

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
26 ноября 2015, 17:11

Можно протестировать здесь: 

http://test-ipv6.com/

 

Не переживайте, если вчера страница не открылась, тогда была лишь проверка. Но в будущем будет работать у всех.

erotiuyre
26 ноября 2015, 17:11
Отлично, устанавливаю))
WEHEWOLF
26 ноября 2015, 17:11

этот протокол работает с 64-bit а 32 невоспринемает если у тебя 64ка зайди на понели задач в интернет соединение выбери смену адаптера увидиш подключение по локалке наведи мыш правой клик выбери состояние дальше свойства и включи все протоколы.

WEHEWOLF
26 ноября 2015, 17:11

А вобще 6 класный протокол но требует еще дороботки.

tazhate
26 ноября 2015, 17:11

И что же, по-твоему, надо в нем доработать?

Боюсь с твоим знанием русского языка и орфографии в частности, ты врядли можешь об этом нормально судить.

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 17:11

В свойствах у меня IPv6 есть, но подключение к интернету нет. Кажется нет записи DNS.

midalvi
26 ноября 2015, 17:11

Возможно, Ваш провайдер еще не имеет IPv6 связанности.

svsh1990
26 ноября 2015, 17:11

А в этом году я так понимаю Яндекс пропустил всемирный запуск IPv6? Судя по тому что yandex.ru AAAA записи отсутствуют...

yd.1024
26 ноября 2015, 17:11
Да. Это не порядок. Сделайте DualStack нормальный. Вы теряете клиентов.
akapahan
26 ноября 2015, 17:11

Уже доступен по IPv6:

~$ host www.yandex.ru | grep IPv6
www.yandex.ru has IPv6 address 2a02:6b8::3

n-newruewa
26 ноября 2015, 17:11
C:\Users\User>nslookup www.yandex.ru
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     www.yandex.ru
Addresses:  93.158.134.3
          213.180.193.3
          213.180.204.3

C:\Users\User>nslookup www.yandex.ru 8.8.4.4
╤хЁтхЁ:  google-public-dns-b.google.com
Address:  8.8.4.4

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     www.yandex.ru
Addresses:  213.180.193.3
          213.180.204.3
          93.158.134.3


C:\Users\User>nslookup www.yandex.ru 88.147.158.1
╤хЁтхЁ:  balakovo.san.ru
Address:  88.147.158.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     www.yandex.ru
Addresses:  213.180.204.3
          93.158.134.3
          213.180.193.3

Почему на основной домен не возвращает адрес IPv6? Ну открыла http://ipv6.yandex.ru/ , ну работает, а дальше что?

C:\Users\User>nslookup ipv6.yandex.ru
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.1.1

╚ь :     ipv6.yandex.ru
Address:  2a02:6b8::3

Просто потестировать Connectivity... ну имхо, этого мало.
mr.axe
26 ноября 2015, 17:11
Нормальная тема, когда провайдер даст ipv6 адрес то можно хотя бы поисковые системы юзать.
Если включить турбо режим в браузере(Opera 12.17), то v6 сайты открываются, но там видимо  через прокси соединение, так как определяется другой провайдер.
У меня через Teredo страница не открывается но пингуется, сайт test-ipv6.com говорит:
"Похоже, ваше IPv6 соединение использует Teredo, разновидность IPv4/IPv6 шлюза. На текущий момент он подключается напрямую к IP адресам. Ваш браузер не сможет заходить на IPv6 сайты по их имени. Это означает, что текущие настройки не обеспечат полноценное использование IPv6 веб сайтов."
Хотя везде пишут, что, мол, включил тередо и сайты должны открываться.
Сайты ipv6 должны открываться через teredo??
Гамлиэль Фишкин
29 мая 2017, 01:48
$ ping -c 4 yandex.ru
PING yandex.ru (5.255.255.88) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.88): icmp_seq=1 ttl=58 time=8.45 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.88): icmp_seq=2 ttl=58 time=8.10 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.88): icmp_seq=3 ttl=58 time=8.11 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.88): icmp_seq=4 ttl=58 time=8.09 ms
--- yandex.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.091/8.190/8.456/0.178 ms
$ ping6 -c 4 yandex.ru
PING yandex.ru(yandex.ru) 56 data bytes
64 bytes from yandex.ru: icmp_seq=1 ttl=57 time=9.43 ms
64 bytes from yandex.ru: icmp_seq=2 ttl=57 time=9.48 ms
64 bytes from yandex.ru: icmp_seq=3 ttl=57 time=9.44 ms
64 bytes from yandex.ru: icmp_seq=4 ttl=57 time=9.41 ms
--- yandex.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.418/9.446/9.486/0.100 ms


Прошло шесть лет. Сайты Яндекса доступны по IPv6. Однако индексация до сих пор идёт только по IPv4. Соответственно, если сайт доступен только по IPv6, то он не будет проиндексирован.
stokzzx
13 марта 2018, 15:29
И еще год прошел.....
Дмитрий
30 сентября 2018, 11:36
Недоступна страница http://ipv6.yandex.ru
Папа Карло
10 марта 2019, 13:25
Дмитрий,
заходи сразу на yandex.ru Он поддерживает IPv6 без дополнительных ухищрений. Зайди на ipv6-test.com и узнаешь, работает у тебя или нет он.
Обновлено 10 марта 2019, 13:27
Папа Карло
10 марта 2019, 13:23
Заметил, что Ростелеком стал предоставлять нативный IPv6 через PPPoE. Я сижу не на ростелекоме. Имею доступ к их сети через вайфай соседа. Настроил ему на роутере делегирование ipv6 подсети. Успешно все устройства у соседа и меня получили IPv6. Работает стабильно. ipv6-test.com показывает 19 баллов из 20. Не прошел тест только имя хоста по IPv6. Гугл хром не потребовалось настраивать, всё работает из коробки. Windows 10 автоматически делает приоритет IPv6 если сайт доступен по обоим протоколам. Пинги меньше по IPv6 чем по IPv4. В общем, кажется началась эра IPv6 в России. Еще бы вконтакте, одноклассники включили IPv6 у себя.
jcvai
сегодня, 00:33
nslookup www.yandex.ru
Non-authoritative answer:
Name: www.yandex.ru
Address: 5.255.255.5
Name: www.yandex.ru
Address: 77.88.55.50
Name: www.yandex.ru
Address: 5.255.255.88
Name: www.yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name: www.yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a


nslookup ipv6.yandex.ru

Non-authoritative answer:
Name: ipv6.yandex.ru
Address: 213.180.204.242