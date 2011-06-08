IPv6 на Yandex.ru

Все компьютеры в интернете общаются друг с другом, используя специальный протокол IP версии 4. Этот протокол был придуман, когда многих из нынешних пользователей Сети еще не было на свете — в 1974 году.

Пользователей становилось всё больше, и возможностей IP версии 4 перестало хватать: стали заканчиваться IP-адреса. Их не так много — немногим больше 4 миллиардов, часть из них — служебные, они не могут использоваться обычными пользователями. И вот, чтобы преодолеть все недостатки старого протокола IP, в 1998 году был опубликован стандарт новой шестой версии IP — IPv6.

Теперь всем компьютерам, коммутаторам и маршрутизаторам в интернете необходимо обеспечить поддержку этой новой технологии.

Сегодня, во всемирный день IPv6, мы запустили тестовую версию главной страницы Яндекса, использующую протокол IPv6: http://ipv6.yandex.ru. Ее можно использовать для проверки работоспособности новой версии IP в вашей операционной системе.

Также мы выпустили новую тему IPv6 для главной страницы Яндекса. Установите ее себе и поддержите распространение новых технологий в интернете!

Служба NOC и команда главной страницы Яндекса,

приближаем будущее.