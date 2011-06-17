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Оденьте Почту по погоде

В Яндекс.Почте каждый может найти тему оформления на свой вкус: и яркую, и строгую, и космическую, и пластилиновую. А сегодня мы представляем новую тему – тему, которая меняется в зависимости от погоды в вашем городе.

Встречайте!



Погодная тема (установить её можно в настройках) чутко реагирует на погоду за окном: вы увидите на страницах своей Почты и солнце, и дождь, и снег, и грозу, и сильный ветер. А может быть и что-то более необычное – если погода преподнесёт какой-нибудь сюрприз. Кроме того, тема рассказывает о том, сколько сейчас на улице градусов выше или ниже нуля – ради этого даже не понадобится выглядывать в окно.



Вы можете выбрать город специально для этой темы – свой или любой другой. Например, Лондон, если вам нравятся дожди и туманы. Или какой-нибудь курорт – если вам по душе солнечные дни и соответствующее оформление.

Пусть погода вас радует – и на улице, и в Почте!
28 комментариев
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Владимир
26 ноября 2015, 17:11

Давно ждали!

(+1) Щикарно!B-)

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 17:11

У меня чет не работает! Просто серый фон, никаких домиков внизу. Кэш даже чистил - не помогает

Е.
26 ноября 2015, 17:11

Пришлите, пожалуйста, скриншот.

Можно сюда, можно на eganin@yandex-team.ru.

Антон Иванов
26 ноября 2015, 17:11

Ну так у GMail это уже было реализовано давным-давно.

Alex
26 ноября 2015, 17:11

Да, но в GMail реализовано не так красиво! Яндексу (+1)

Игорь
26 ноября 2015, 17:11

Вот бы такую тему для заглавной страницы Яндекса!

Alex
26 ноября 2015, 17:11

А чем вам не подходит тема "Погода за окном"? http://www.yandex.ru/themes/weather

cleversokol
26 ноября 2015, 17:11

Там деревьев нет, картинки не меняются :-)

 

Было бы здорово одинаковое оформление и почты и главной страницы ;-)

Alex
26 ноября 2015, 17:11

Что деревьев нет - это конечно плохо, а картинки меняются, когда солнечно - голубой фон, когда облачно - тучки на заднем фоне, когда идет снег - снег, ну и т.д.

Конечно соглашусь что в почте более красиво. Пара обновить тему и для главной. :-)

chiwell
26 ноября 2015, 17:11
В компактном режиме просмотра пропадает показатель температуры.
Вроде как места много не занимает, и был бы рад, если бы он был в компактном режиме :)
Весёлый котик
26 ноября 2015, 17:11

Можно ещё смотреть температуру внизу страницы.

chiwell
26 ноября 2015, 17:11
Можно :)
но у меня в 90% случаев открыта верхняя часть страница, и мне было бы удобнее, чтобы текущая температура отображалась сверху. Да и места вроде много не займёт :)
Игорь Б*
26 ноября 2015, 17:11
а теперь еще если на улице холодно и пасмурно, пусть курорт и острова показывает. ;)
Игорь Б*
26 ноября 2015, 17:11
Почему когда в городе выбираю "Куба" мне появляются подсказки "Кубатлы" и "Куба"
Но при выборе того или другого, у меня включается город "Баку" ???

Opera 11.11 могу и в других браузерах проверить. Но счас лень...
http://img694.imageshack.us/img694/521/de3a526334a142d6b419f48.png
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 17:11
Большое спасибо, что обратили наше внимание на эту ситуацию, мы обязательно разберемся!
Ирина Адуева
26 ноября 2015, 17:11

Симпатичная, спасибо :)

yazamkadysh
26 ноября 2015, 17:11

Нового не скажу, но - молодцы и получилось классно!

Александра
26 ноября 2015, 17:11

просто чудо!

simplyv
26 ноября 2015, 17:11

Интересно, а день и ночь тут в зависимости от времени суток или реальный. У нас, к примеру, сейчас полярный день. 

simplyv
26 ноября 2015, 17:11

Я так думаю, погода берется с Погода.Яндекс. Раньше охотно, потому что самый лучший интерфейс, ну и доверие к Яндексу. Потом выяснилось, что если температура не меняется, то ее достаточно корректно показывают. Но когда погода меняется, тут нормальная ошибка в 10 С и больше. Короче погода исходит из вчерашнего дня. Вы бы с gismeteo.ru договорились. Я бы снова тольку у вас смотрел. Для меня лучше, если все на Яндексе. Чисто, стабильно, надежно, стильно, приятно. 

ledi.nastazi
26 ноября 2015, 17:11

потрясающе! люблю новые темки!(love)

frees03
26 ноября 2015, 17:11
Спасибо большое, тема очень качественная.
sasha130293
26 ноября 2015, 17:11

Вот это классно, ничего подобного в других сервисах не видел! Яндекс - Вы на высоте!

StAnna0307
26 ноября 2015, 17:11

:-D(+1)

kusko7
26 ноября 2015, 17:11

Круто!

На самом деле только что установил Бар для Хрома. И увидел виджет погоды - тоже оформлен в соответствии с ней (погодой).

Понравилось!

 

А тут еще и на эту новость наткнулся.

Устанавливаю!  

:-))

kusko7
26 ноября 2015, 17:11

Уже хочу такую тему для главной страницы!

alice.vlasova2014
26 ноября 2015, 17:11
Я всё токи не поняла обесните пожалуйста :(
Леонид Назаров
вчера, 20:46
Но тут пришёл зачем-то дурацкий нейрофильтр c YaGPT, и погоды больше не видно(((