Оденьте Почту по погоде

Встречайте!
Погодная тема (установить её можно в настройках) чутко реагирует на погоду за окном: вы увидите на страницах своей Почты и солнце, и дождь, и снег, и грозу, и сильный ветер. А может быть и что-то более необычное – если погода преподнесёт какой-нибудь сюрприз. Кроме того, тема рассказывает о том, сколько сейчас на улице градусов выше или ниже нуля – ради этого даже не понадобится выглядывать в окно.
Вы можете выбрать город специально для этой темы – свой или любой другой. Например, Лондон, если вам нравятся дожди и туманы. Или какой-нибудь курорт – если вам по душе солнечные дни и соответствующее оформление.
Пусть погода вас радует – и на улице, и в Почте!