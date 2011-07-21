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Яндекс.Карты для навигаторов

Представляем вам сегодня приложение Яндекс.Карты для Windows CE — платформы, на которой работает большинство навигаторов.

Приложение для навигаторов, навигаторы в автомобилях, поэтому скажем, что мобильные Яндекс.Карты для Win CE — «полный фарш»:

  • схемы более 250 городов России, Украины и других стран, подробные спутниковые снимки нескольких важных сотен тысяч квадратных километров Земли и неподробные — всей остальной, карты от народных картографов;
  • автоматически обновляющиеся пробки, в том числе и глухие (конечно, только на тех устройствах, которые могут подключаться к интернету);
  • онлайн-маршрутизатор по Москве, области и Украине, учитывающий загруженность дорог;
  • Точки Предупреждения Водителей Водителями — о ДТП, ремонтных работах, перекрытиях, камерах и т.д.;
  • открытая трибуна для автомобилистов и не только — «Разговорчики», где можно обсудить, например, лося в трамвае, сову в тазике или попросить помощи у друга Сергея.

   

Важный момент. Производители навигаторов на платформе Win CE могут очень сильно изменять систему, порой результат имеет мало общего с изначальным её состоянием. Поэтому мы не можем гарантировать стабильную работу на всех-всех устройствах. Пишите нам ваши баг-репорты в службу поддержки или в клуб мобильных Яндекс.Карт — будем стараться всё побороть.

Скачать приложение можно тут: http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip

А вот вам ссылки на карты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Через сто метров поверните направо,
Команда мобильных Яндекс.Карт

286 комментариев
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Лев Сафаров
26 ноября 2015, 17:08

Вот здорово!

dikto007
26 ноября 2015, 17:08

Помогите Плиз,не могу поставить карты на навигатор prestigion Geovision 5600gprshd

drago-17
26 ноября 2015, 17:08

никачаюцца(

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 17:08

Отличная новость! Огромное спасибо!

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 17:08

Установил на Mio 380.

Единственная проблема - сразу не увидела спутники. В настройках надо было поставить ком2 и максимальную скорость.

Программа стабильно запускается, корректно коннектится к мегафону, видит спутники, при выходе разрывает соединение. Короче, все работает как надо. Молодцы!

via4eslav.vlasov
26 ноября 2015, 17:08

подскажите как устанавливать программу на навигатор?

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 17:08

Если говорить про Mio 380, то сначала надо его разлочить, как написано тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=108826

Потом просто заменить в сборке старые яндекс.карты на новые.

via4eslav.vlasov
26 ноября 2015, 17:08

ссылка не работает

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 17:08

Там весь раздел про навигацию закрыт от просмотра со стороны. Надо зарегистрироваться и, по-моему, рейтинг набрать.

via4eslav.vlasov
26 ноября 2015, 17:08

подскажите как устанавливать программу на навигатор?

Chemberlen.2012
26 ноября 2015, 17:08

тебе ответили??тоже не нашел ответа.

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 17:08

Буква "G" в строке состояния - это что значит?

mobyman-x
26 ноября 2015, 17:08

GPRS?

reklamarik
26 ноября 2015, 17:08

Александр, у меня вопрос не по теме, но рядом. Можно ли на iPad скачать подробные карты Екатеринбурга и Москвы? Если да, то как это сделать?

Конкере
26 ноября 2015, 17:08
Ссылка на СПб битая.
navalny-army
26 ноября 2015, 17:08

А можно для android устройства использовать этот кэш? Трафик у меня всё равно бесплатный(билайн) но грузится порой непозволительно долго.

s.a.maksimov
26 ноября 2015, 17:08

Можно, только он будет конвертироваться на устройстве. А по данным это одно и тоже.

malochinskiyse
26 ноября 2015, 17:08

А офф-лайн карты Украины можно где-то скачать?

yrchen
26 ноября 2015, 17:08

не нашлись ещё?? очень ждутся...

frees03
26 ноября 2015, 17:08
Прощай СИТИгид! Да прибудет со мной Яндекс!
Олег Милькевич
26 ноября 2015, 17:08

а где же ссылки на "схемы более 250 городов России"?

Aramaki
26 ноября 2015, 17:08

 

список проверенных навигаторов с пробками в студию!

Как раз хочу жене в машину навигатор...

 

vlivod
26 ноября 2015, 17:08

Навигатор GLOBUSGPS 570 HD - проверено, работает без проблем!

Aramaki
26 ноября 2015, 17:08

Спасибо!

alexcyber
26 ноября 2015, 17:08

Проверил на Prestigio Geovision 5600GPRSHD - проблем не заметил

Aramaki
26 ноября 2015, 17:08

Спасибо!

oflix
26 ноября 2015, 17:08

Как установить программу на навигатор. Измучился, никак не получается.

alenokina
26 ноября 2015, 17:08

над немног поправить фаил EightTuShell.xml и можно что угодно ставить. В интернете много информации по данному поводу.

alenokina
26 ноября 2015, 17:08

+1

работает пркрасно. 

avagif
26 ноября 2015, 17:08

Присоеденяюсь! Сейчас стоит какая то альфа версия, не сохраняет метки и зависает на обновлении пробок, но все равно пользуюсь, а это я так понял уже полностью рабочая версия без всяких кнопок "ок" и тд? У меня штурман link300, если кто ставил отпишитесь пожалуйста.

ООО "ИНТЕРНЕТ-24.РУ"
26 ноября 2015, 17:08

как поставить на link300?

denis-adamchuk
26 ноября 2015, 17:08

teXet TN-600BT - работает

dmitr-kulikov
26 ноября 2015, 17:08

А пешеходная навигация там есть?

onopko
26 ноября 2015, 17:08

Браво, хоть тут не стали переворачивать плюс минусом. Надо добавить в свою коллекцию consistency интерфейсов яндекса!

http://twitpic.com/3e96f0

hitstroi
26 ноября 2015, 17:08

Головное устройство Intro 6110 - работает нормально, не хватает толко указателя когда поворачивать и автоматического перехода на новый маршрут, если проехал поворот!

mischa.sav2012
26 ноября 2015, 17:08

Всё работает кроме самого главного- прокладки маршрута пишет сервис для данного региона недоступен. Живу в Санкт-Петербурге сервис только для Москвы или у меня что-то не работает? Навигаиор TEXET 650.

sewizard
26 ноября 2015, 17:08

Скажите, а для Киева будут карты?

avagif
26 ноября 2015, 17:08

Подскажите а как сохранять свои метки? Не могу разобраться. :-(

denis-adamchuk
26 ноября 2015, 17:08

А как правильно совместить карты Москвы и Московской области - в них есть пересечения:

блок 11 - файл 951

блок 12/10 - файл 3a1

блок 13/21 - файл 641

блок 14/42 - файл d81

Во всех случаях файлы от карт МО больше по объему. Правильно ли просто записывать МО поверх Москвы в этом случае?

vlivod
26 ноября 2015, 17:08

Я уже задавал этот вопрос. Получил вот такой ответ:

 

Кэш нужно устанавливать следующим образом -

Сначала этот: http://narod.ru/disk/17300236001/msk_1.0_270611.zip.html
Поверх него этот: http://narod.ru/disk/17312266001/msk_1.0_11_17_270611.zip.html

--
С уважением, Диана Шторм
Служба поддержки Яндекса
http://help.yandex.ru/
 
Введите текст цитаты


 

Absolum
26 ноября 2015, 17:08

вот правда, очень хочется узнать про бесплатный траффик

denis-adamchuk
26 ноября 2015, 17:08

Нет ли в планах выпустить отдельные версии для того или иного мобильного оператора (по аналогии с Мобильными Яндекс.Картами), чтобы трафик не учитывался?

artsar
26 ноября 2015, 17:08
Судя по тому, что выскакивает логотип опсоса при попытке ввести адрес в поисковой строке, они уже реализованы (у меня многофон)
Shortgun
26 ноября 2015, 17:08

А сообщества реализовали или нет?

Хочется, чтобы автомонитор от авторадио работал...

fotolook.s
26 ноября 2015, 17:08

у меня установлена сборка   ymwince_3.90_RC1_build_2212_27.07.2011

работает нормально только не отображаются точки (но при этом закачиваются исправно) та версия что выложена в Вашей  ссылке более поздняя ? хотелось бы последнюю версию и где можно скачать более полные карты чтобы мяк всё время их не скачивал с инета ? устройство неолайн v5 soho 

С уважением Сергей

vick-diesel
26 ноября 2015, 17:08

не могу установить на своем навигаторе, подскажите как правильно это сделать

ZhenaVartana
26 ноября 2015, 17:08

http://forum.shturmann.com/Default.aspx?g=posts&t=96

taison80
26 ноября 2015, 17:08

Ирина эта ссылка на добавление ярлыков в меню, а спрашивают про замену имеющейся карты на Яндекс карты или на Яндекс навигатор.

 

Присоеденюсь к вопросу. Как установить Яндекс карты или Яндекс навигатор на Штурман линк 300?

staroff87
31 мая 2018, 16:19
taison80,
 У Вас получилось поставить яндекс навигатор на штурман линк 300?
krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

На Lexand ST5650 HD Pro - нормально работает, брал только ради Я.пробок.

Ежатина
26 ноября 2015, 17:08

Два дня не могу поставить. Навик не хочет прогружать карты. Как получилось?

krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

Что значит не подгружаются? Если хочешь грузить карты через GPRS - очень долго. Сделай офлайн кеш на флешку, а через GPRS грузи только пробки. Карты можнго взять здесь

 

 


Москвы
Московской области
Санкт-Петербурга
Ленинградской области

 

Ежатина
26 ноября 2015, 17:08

Здесь в одном треде выложили ссылки на кеш от тех.поддержки. Вот они у меня нормально встали. Но там только Москва. А как подгрузить кеш области я не знаю. Хочу спросить: чем отличается народная карта от обычной? Можно ли их объеденить?

F40-pood
26 ноября 2015, 17:08

А как сделать офлайн кеш на флешку? Спасибо.

krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

Вот здесь все описано в разделе FAQ. http://ymm.sytes.net/

 

Saradon-85
26 ноября 2015, 17:08

Тут http://ymm.sytes.net/ всея кеши.

Юрик
26 ноября 2015, 17:08

только для iOS кэш не сделать для этой навигации..

 

поэтому ПРОГОРОД лучше, карты загрузил и все..

s.zaretsky62
26 ноября 2015, 17:08

Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, как Вы ставили программу на свой навигатор. У меня LEXAND STR 7100 Pro HD. В нём предустановлена эта программа, но работает некорректно: не соединяется с сетью и постоянно выходит сообщение, что устарели КАРТЫ. Хочу снести установленную программу и карты, и установить вновь. Заранее благодарен

krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

Интернет на самом навигаторе настроен? В других приложениях работает? Если да - то все автоматом работает.

 

Про "карты устарели" - есть такой косяк, вот здесь написано что делать http://clubs.ya.ru/mobilemaps/69015/69032#reply-mobilemaps-69032

andrewje
26 ноября 2015, 17:08

У меня Texet TN-600 Voice. В него вставляется SIM. Раньше пользовался портированной с WM (людьми из лексус-клуба) версией. Выходить она в интернет не умела сама, но если выйти штатными средствами системы, то работало.
Поставил версию для CE.  Эта версия не может выйти в интернет (после открытия порта - сразу разрыв связи). Не пользуется шататными средствами оболочки для выхода в интернет. Но при этом разрывает установленное соединение.

Скорость работы, интерфейс - все понравилось. А как выйти в инет - не понятно.

Другие програмы - СитиГид, НАвител, выходят. Прогород, Яндекс для WM - пользуется готовым установленнмы соединением.

Здесь - ни того, ни другого.

lukashin65
26 ноября 2015, 17:08

Texet TN-650 - та же проблема. Как лечить?

nik2513
26 ноября 2015, 17:08

Здравствуйте.На навигаторе MIO C520 не работает-через 5 сек после запуска слетает без каких-либо ошибок.Помогите.Что не так?Спасибо.

ckhomutov
26 ноября 2015, 17:08

че перми то нет 

Hippie80
26 ноября 2015, 17:08

Oysters Хром 2001 3джи

Поставил, работает...

А нет случайно карт Воронежа офлайн?

aleksej-burovnikov
26 ноября 2015, 17:08

привет. нашел карты Воронежа? если нашел, поделись пжт!

Hippie80
26 ноября 2015, 17:08

А такие бывают?

aleksej-burovnikov
26 ноября 2015, 17:08

не знаю. не могу никак найти.

aleksej-burovnikov
26 ноября 2015, 17:08

выше написано: схемы более 250 городов России. думаю Воронеж должен туда входить.

MrDanilYcH
26 ноября 2015, 17:08

Это приложение не обновляется? Карты тоже не обновляются?

krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

Последнюю неделю какие-то проблемы с загрузкой пробок. Иногда до 10 минут загружаются. По утрам обычно не больше минуты. При этом интернет работает.

volkoffsasha
26 ноября 2015, 17:08

Добрых дней! А будет ли выпущен Яндекс.Навигатор на WinCE? Или Яндекс.Карты дотянется до уровня навигационной программы?

krasavAl
26 ноября 2015, 17:08

да, интересно будет для WinCE или нет?

milchackov.yu
26 ноября 2015, 17:08

Так и не понятно. Будет поддержка для вин СЕ. Или можно забыть.

InsideSP
26 ноября 2015, 17:08

Навигатор Texet TN-600 Voice, та же проблема с GPRS (не подключает) что и у andrew. Как её решить?

 

Карты Москвы и МО поставил на карту памяти, сам Яндекс установлен в память устройства. Как привязать карты к программе? 

elamed-studio
26 ноября 2015, 17:08

вот бы еще найти карты для других регионов... планирую этим летом поехать в краснодарский край, а качать постоянно карты из интернета в роуминге встанет в копеечку.

aleksej-183
26 ноября 2015, 17:08

Как скоро появится карта Нижегородской области???

yury.linkov
26 ноября 2015, 17:08

будут ли карты для других регионов?

 

Dardanec
26 ноября 2015, 17:08

Нужен Краснодарский край

Dardanec
26 ноября 2015, 17:08

В идеале конечно - конструктор для выкачивания карт с офф сайта, чтобы можно было выкачать народную карту или одну из своих подборок..

lapochkaLapusya
26 ноября 2015, 17:08

Здравствуйте!! Скажите пожалуйста, а как писать сообщения в навигаторе??

rasulrasuloff
26 ноября 2015, 17:08

prestigio geovision 4300BT, скинул, не запускается

dikto007
26 ноября 2015, 17:08

Помогите ,никак не могу понять,как установить эти карты на prestigio geovision 5600gprshd

zmei19791
26 ноября 2015, 17:08

все загрузилось, пробки показывает, карту показывает, но ужасно тупит при поиске улиц, пытаюсь вбить маршрут, но ни одной улицы найти не может, вечный поиск!

AnriK
26 ноября 2015, 17:08

у меня навигатор explay pn-980 

после запуска проги не показывает карты

в чем причина? помогите разобраться 

Дмитрий Киреев
26 ноября 2015, 17:08

А можно получить кеш (карты) для программы Яндекс.Навигатор. А то не хочется их по дорогому 3G качать во время дороги. Или эти тоже подойдут?

Андрей Парамонов.
26 ноября 2015, 17:08

На phantom 8400HDi работант почти нормально. Только на выходе порты корректно не закрывает, иостальные навигационные программы после этого не видят спутники и модем.

P.S. А яндекс навигатор планирую на WinCE делать?

Лосев Павел
26 ноября 2015, 17:08

Подскажите как установить карты в навигатор Altina 1050 яндекс карты, записываю на микро сд, указываю путь к папке, затем выхожу в главное меню, нажимаю навигация и мне выскакивает окно "настроить путь навигации" и кнопка утвердить, на нее кликаешь и ничего

victor.ibr
26 ноября 2015, 17:08

Вопрос: есть карты для Екатеринбурга?

Metlyaev
26 ноября 2015, 17:08
Тёска, помоги пожалуйста!!! Установил яндекс.карты на автомагнитолу, работает, но не прокладывает маршрут и непоказывает пробки, впринципе понятно почему, так как нет подключения к интернету!!! Пробую подключить телефон к автомагнитоле через блютуз, запускаю яндекс.карты, в настройках ввожу настройки GPRS (для Мегафона) и ничего не происходит((( выдает только ошибку: First rasenumentries failed - ее же выдает при запуске программы, в заголовке окна пишет GPRS Monitor.
Может знаешь как мне помочь или плюнут на это дело???
onvog
26 ноября 2015, 17:08
Привет! Не нашёл решение? У меня та же проблема.
JAC-SERVICE
26 ноября 2015, 17:08

Работает идеально:) (+1) Жду, когда карты скачаются)

mr.leo-2003
26 ноября 2015, 17:08

здравствуйте, кто сможет помочь ? У меня навигатор  Phantom Navigation Box 100, и модем с сим картой Скай Линк. Стояла старая версия Яндекс карты с поддержкой пробок (какая не помню). После перепрошифки фантома была установлена обновленная версия ЯМ (как в шапке). Имеем загрузку карт, нахождение меня и отсутствие пробок. Пытался установить новое соединения (СкайЛинкк) не помогает. Может кто что посоветует ПО СУШЕСТВУ !

mitia.petruck
26 ноября 2015, 17:08

а карты киева нету????

Chemberlen.2012
26 ноября 2015, 17:08

Не получается установить((Напишите пожалуйста, как установить Яндекс карты в Navitel NX 5021HD,

arapovford
26 ноября 2015, 17:08

помогите установит, пожалуйста. тексет 600

aleksej-burovnikov
26 ноября 2015, 17:08

добрый день.

приложение скачал и установил на навигатор. все работает, спутники находит. нигде не могу найти карты г Воронежа. подскажите пжт где ее скачать?

arapovford
26 ноября 2015, 17:08

Как установить на тексет 600?

Коневъ
26 ноября 2015, 17:08

Приветствую!

Куда кидать карты?

lukashin65
26 ноября 2015, 17:08

teXet TM-650 работает нормально. В настройках программы НЕ СТАВИТЬ ! галку "Автоматическое подключение" для GPRS. Подключение к интернету будет осуществляться посредством самого девайса, а не программой.Если галка установлена, программа отключает соединение созданное девайсом, а сама соединиться не может, Настройки GPS как на девайсе: Com 1 скорость 4800. Устаревшие карты лечим как описано тут.

Hrust3
26 ноября 2015, 17:08

Подскажите пожалуйста куда карты кидать?

D89216584570
26 ноября 2015, 17:08

Помогите. Пользуюсь яндекс навигатором. Всё работает хорошо, но на экране постоянно зелёный круг, который мешает. Как его отключить? Спасибо.

dmi3445
26 ноября 2015, 17:08

Поместил в Експлей ГТР-5 работает без проблем только вон ни как не пойму как заставить офлайн карты работать? Скачал я их, там папки, поместил в корень программы и ни хрена она их не видит! А ездить с онлайн загрузкой это хрень полная я уже пробовал, скорости нета не хватает.

onvog
26 ноября 2015, 17:08
Нужно скачать карты (такие несколько папочек с цифрами) и положить в cash.
dmi3445
26 ноября 2015, 17:08

пробовал я это дело - не благодарное оно. На навигаторе отказался. Вот на андроиде отлично всё работает: скачал офлайн карты и прога их видит без проблем. Пользуюсь и вполне доволен. Хотя хочу сказать, что яндекс навигатор лучше в плане езды, хотя есть свои минусы.

onvog
26 ноября 2015, 17:08
Мне яндексом удобнее пользоваться, чем, например навителом. Но, яндекс не работает без интернета. Это все портит.
kexifz1986
26 ноября 2015, 17:08

аналогично, но в межгороде я пользуюсь 7 дорог, только из-за  расширенных возможностей её самодельных скинов, которые в паре со специальным голосовым паетом озвучивают раздельно типы камер и даже начало и конец нас. пунктов, что очень помогает в незнакомой местности на трассе.

dmi3445
26 ноября 2015, 17:08

пробовал я это дело - не благодарное оно. На навигаторе отказался. Вот на андроиде отлично всё работает: скачал офлайн карты и прога их видит без проблем. Пользуюсь и вполне доволен. Хотя хочу сказать, что яндекс навигатор лучше в плане езды, хотя есть свои минусы.

Серый Белый
26 ноября 2015, 17:08

Я не понял, яндекс карты поддерживают карты МосквыМосковской областиСанкт-Петербурга и Ленинградской области. и все!???У МЕНЯ НА НАВИГАТОРЕ ОНИ ПРЕДУСТАНОВЛЕНЫ,но кроме  Москвы ничего не показывает.Вопрос...где взять карты, например Юга РОССИИ

Серый Белый
26 ноября 2015, 17:08

ткните меня носом в кеш Краснодара и Ростова на Дону для навигатора.Купил с пред установленым Яндексом.

Серый Белый
26 ноября 2015, 17:08

Ткните пожалуйста на кеш карт,есть навигатор с предустановленым Яндекс в навигаторе  Лександ.

p.kalistratov
26 ноября 2015, 17:08

Так понимаю, в 2013 году программа не развивается и не поддерживается?

baykalow
26 ноября 2015, 17:08
 схемы более 250 городов России, Украины и других стран
 

А можно поинтересоваться где взять карты других городов кроме Мск и Спб????:-(?

 

 

mukimonstra
26 ноября 2015, 17:08

Добрый день!

Пытаюсь установить ЯК в головное на машине, у мен там Trinity с Win CE.

Приложение с флэшки запускается, но спутников не видит, почему-то.

Хотя тут же Навител находит сразу 5 спутников за секунду.

Кто-то сталкивался ?

Спасибо!

a.shashko
26 ноября 2015, 17:08

версия 3.90 (build 2228) RC3 это последняя версия?

a.shashko
26 ноября 2015, 17:08

версия 3.90 (build 2228) RC3 это последняя версия?

i.voynolovich
26 ноября 2015, 17:08

на навигаторе texet tn-600voice вместо карт отображается только клетчатая разлиновка, что исправить? чтобы работало?

zaharov-molodets
26 ноября 2015, 17:08

А где можно скачать и как установить скачанную карту Воронежа и области, все облазил, программу поставил а вот карты к ней не найду. Устройство Lexand 5350+

name1978
26 ноября 2015, 17:08

Ну скажите пожалуйста, можно ли сохранять свой метки и каким образом? Ну как в мобильной версии для винмобайл?

victor.ibr
26 ноября 2015, 17:08

Добрый день, а карту Екатеринбурга где взять? А вообще лучше всей России.

ionov-s
26 ноября 2015, 17:08

А будет ли возможностьскачать яндекс навигатор для Windows CE???

zingarini
26 ноября 2015, 17:08

ссылка на программу более не рабочая. а жаль :-(

uborkavdom
26 ноября 2015, 17:08

Где можно скачать Я.Навигатор на Win CE?

ООО "Альп-Альянс"
26 ноября 2015, 17:08

где скачать новые яндекс.карты? Вчера навигатор отказался работать со старыми ((

alex-areva
26 ноября 2015, 17:08
alp-uslugi, таже проблема проблема (на GLK220)! что делать? новые не грузятся через модем.
Alfer64
26 ноября 2015, 17:08
Яндекс вроде как уже достаточно давно прекратил выпуск МЯК под WinCE, а сейчас, видимо, и выпуск самих карт :(
По крайней мере у меня на Shturman link 510 после опрометчивой чистки кеша с загрузкой новой версии проблемы...
maladaev
26 ноября 2015, 17:08
В поиске набираю: ул. Ленина, выдает 100 улиц по всей России. Приходится каждый раз набирать регион, город потом улицу.
По моему нужно в настройках ограничить поиск по региону или в пределах 30 километров.
maladaev
26 ноября 2015, 17:08
В поиске мне в первую очередь нужно искать объект по адресу, а не по типу.
alex-areva
26 ноября 2015, 17:08
У меня проблема! Мобильные Яндекс.Карты для Win CE установлены в моей навигационной системе автомобиля  в авто. Карты скачиваются через 3G-модем.  Несколько дней назад появилось сообщение, что карта не поддерживается и необходимо стереть весь накопившийся кеш, и тогда новая карта начнет загружаться, что я и сделал. НО теперь у меня не загружаются ни карта ни пробки, только значки "разговорчики", дтп и "камеры" на белом экране в сеточку! позвонил в салон, сказали это проблемы у "Яндекса" а не в навигационной системе! что делать???
Kate3003
26 ноября 2015, 17:08
alex-areva,
у меня все то же самое
coolhard26
26 ноября 2015, 17:08
у кого выдает ошибку - просто перезагрузите навигатор, если не поможет , то просто  сотрите на флэшке все файлы и перезешите новые из архива рпограммы - да будет качать заного кары но зато все работать будет
яндекс прекратил поодержку - о чем сильно печалюсь и злой на них.
pakkonen-s
26 ноября 2015, 17:08
http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip ссылка не работает((
tolochko.talochka2009
26 ноября 2015, 17:08
pakkonen-s,
ВСЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ РАБОТАЕТ...;)
liholin
26 ноября 2015, 17:08
tolochko.talochka2009,
ссылка работает, а что под winCe качать ?
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
liholin,
Себе установил на wince6.0, но должно работать и на других девайсах ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Удачи :)
onirpr
26 ноября 2015, 17:08
pakkonen-s,
dadse
26 ноября 2015, 17:08
А можно установить на MIO 300?
Sheila275
26 ноября 2015, 17:08
как скачать на навигатор Pioneer E200? Что нажать?
mr.stepanov.d
26 ноября 2015, 17:08
А как архив то скачать? При переходе по ссылке просит ввести тел. присылает ссылку на маркет.
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
mr.stepanov.d,
Себе установил на wince6.0, но должно работать и на других девайсах ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Удачи :)
voland
26 ноября 2015, 17:08
Дайте ссылку! В хедере не работает
Pankovmladshiy
26 ноября 2015, 17:08
CE died..
snoopstudio
26 ноября 2015, 17:08
Подскажите пожалуйста купил нровый телефон Самсунг гелакси с 3, установил приложения все возможные яндекса... Включаю яндекс карты, прокладываю маршрут и нажимаю поехать с помощью яндекс навигатор.А он пишет что приложение  яндекс навигатор остановленно и выдает "да" и "отсчет" пробывал несколько раз его удалить и заново переустановить ничего не помагает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Зарание спасибо!!
lex1992ne
26 ноября 2015, 17:08
как скачать? никакие ссылки не работают
ssv1105890
26 ноября 2015, 17:08
где тут карту найти
?
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
ssv1105890,
Себе установил на wince6.0, но должно работать и на других девайсах ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Удачи :)
aleksei.katsubei-lamber1488
26 ноября 2015, 17:08
помогите установить на Prestigio geovision 4300BT Microsoft Windows CE 6.0
Kate3003
26 ноября 2015, 17:08
я не могу найти по вашей ссылке яндекс карты для Win CE
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
Kate3003,
Себе установил на wince6.0, но должно работать и на других девайсах ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Удачи :)
CoBra134
26 ноября 2015, 17:08
Проект для Win CE умер?
Den5-13
26 ноября 2015, 17:08
хрень.не могу скачать.ссылку на другую сразу перебивает если черезPC пытаться скачать
Nik-AM
26 ноября 2015, 17:08
Не работает ссылка - http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip
Где можно скачать Навигатор для Win CE 6.0?
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
Nik-AM,
Себе установил на wince6.0, но должно работать и на других девайсах ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Удачи :)
ionov-s
26 ноября 2015, 17:08
Да, а что с Яндекс Навигатором для Windows CE 6.0 ?
Oksanastat
26 ноября 2015, 17:08
установленные метки, организации на яндекс карте модерируются или сразу появляются? Если модерируются - то сколько времени?
bestuzhevm
26 ноября 2015, 17:08
Уважаемые, а как качать то, под WinCe 5.0 ???
ссылка перебрасывает на след страницу но там есть все, кроме того что нужно (и не более, а установка на навигатор на базе WinCe ??? не возможна???
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
bestuzhevm,
скачал в интернете, установил на wince6.0, но должно работать и на твоём девайсе ( пробки тоже работают) залил архив http://rghost.ru/58482447
Разархивируй на флешку и стартовый запускай :)
Только одна проблема, возможно в устройстве ? Минут через десять пишет что испытания закончены и чтоб всё заработало нужно ресетнуть ! :( Может у вас нормально заработает, напишите пожалуйста!
Удачи :)
bestuzhevm
26 ноября 2015, 17:08
zapilili,
Спасибо друг !
Прогу установил,запускается моментально, но есть нюанс, не видит карты .Определяет координаты, но экран пуст, то есть нет карт.
Скачал карту Ростов-на-Дону забросил в Cache. Прога запускается а карт как не было так и нет.
Что посоветуешь ?
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
bestuzhevm,
Пока сам разбираюсь с этой проблемой. Карты появляются только когда есть подключение к интернету через 3g. Если будет результат подскажу ! :)
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
bestuzhevm,
Испытал из кэша карты берёт ! УРА :) , только старую не победил, нашёл чуть посвежей версию https://yadi.sk/d/xx2IQeapSvm6B
Удачи !
putinkak
26 ноября 2015, 17:08
дайте пожалуйста ссылочку где скачать навигатор с пробками
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
putinkak,архив http://rghost.ru/58482447
percon1
26 ноября 2015, 17:08
Народ плиз нужна ваша помощь можно ли поменять  с навигатора prestigio 4500  с навителом на яндекс карты ???
И как установить яндекс карты на магнитолу  если в интерфейсе есть уже яндекс навигатор только требуются карты
kojamba
26 ноября 2015, 17:08
Добрый день. Установил  YandexmapswinCE на
флешку авто навигатора Prestigio 5135 Glonass
без выхода в интернет. Запустился мгновенно-
спутники нашлись-на экране лист в клеточку. Создал
папку Yandexmaps - скопировал в неё народную карту Архангельск (дерево папок от 8 до 17) хотя
нахожусь Арх.обл. Плесецкий р-он. Запустил-нажав
* Где Я* написав адрес. И чудо-появился красный
треугольник с буквой *Я* на белом экране в
клеточку-всё. Открыв флешку обнаружил две
появившиеся папки (waypoints и cache). Что дальше.
Прошу Вас Пожалуйста-объясните почему не
показываются карты. Мне не нужны пробки (у нас
пробок нет-кроме простоев у жд переезда).
Заядлый охотник рыбак-мотаюсь по лесным дорогам. Программа понравилась. Имею авто
навигаторы НН и Garmin но хочу попробовать
родной Yandex. Прошу помочь. С Уважением.
Николай.
Комментарий удалён
Andrey Sydorov
26 ноября 2015, 17:08
Andrey Sydorov,  Навител это сила!
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
Здравствуйте! Установили ваше приложение на Wince 6.0, в головную магнитолу автомобиля, всё работает отлично, но минут через 10 использования пишет:
3G Modem drver.
Trial ends.
Try again ? Restart system!
После этого перестало карты и пробки показывать, пока не ресетнули устройство!
Что делать, подскажите пожалуйста?
zapilili
26 ноября 2015, 17:08
Всё заработало :) Возможно перезалил в правильную папку yandexmaps !
den.rotmanz
26 ноября 2015, 17:08
Здравствуйте, может кто-то сталкивался ...
Установил программу в головную магнитолу автомобиля , winCE 6 , к магнитоле подключен 3g модем. Карты запускаются , но пробки не обновляются , поиск не работает , карты не подгружаются. Если приложение поработает минуты 4 - происходит магия , программа видит подключение к интернету , становятся доступны все ф-и .
Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема.
T9991926
26 ноября 2015, 17:08
как скачать?
Катя Любимова
26 ноября 2015, 17:08
Почему в навигаторе нет проезд Маркина, дом 19, УР ижевск
makatuk-zheleznov
26 ноября 2015, 17:08
Могу ли я на туристическом навигаторе Гармин  Монтерра установить Яндекс карты
d.diderikhs
26 ноября 2015, 17:08
Добрый день. Когда выйдут обновления для вашего навигатора для Айфон, позволяющие уменьшить объем вашей программы в телефоне? Она занимает сейчас 9,2 ГБ в телефоне.
gamsahurdia-z
26 ноября 2015, 17:08
В ссылках устаревшая карта МО, Яндекс в октябре 2014 года уже её обновил
TonyLion
26 ноября 2015, 17:09
gamsahurdia-z,
а где ссылка на новую версию?
anton-ny
26 ноября 2015, 17:09
Производители автомобильных примочек (магнитолы, навигаторы...) никак не могут отойти от использования Win CE 6.0 (кое-где встречается 7.0 - не столь важно), однако этот проект почему-то закрыли. Может быть есть альтернатива? Может-быть можно эмулировать или портировать на данную ОС версию приложения от WIndows Phone/Mobile?
nickge
26 ноября 2015, 17:09
Не скачивается ((
dolgushinalexander
26 ноября 2015, 17:09
где скачать?
smorigor
26 ноября 2015, 17:09
не работает отправка событий (комментарии и т.п.) просит обновить программу. ???
sl-harry
26 ноября 2015, 17:09
Битая ссылка на скачивание приложения((
bezrukoff-air
26 ноября 2015, 17:09
Могу ли я установить Яндекс карту в Pioneer AVIC -F10BT
vetal1010333
26 ноября 2015, 17:09
Ссылка на приложение не работает
BorisBuk
26 ноября 2015, 17:09
Здравствуйте. А эти карты бесплатные или за скачивание и пользование надо платить? работает ли карта без подключения интернет.
teplovizor.rr
26 ноября 2015, 17:09
Как установить яндекс навигатор на GLOBUSGPS GL 550& Спасибо.
Виктор
26 ноября 2015, 17:09
указанная ссылка открывает общий сайт Яндекс-навигатора. мне нужен навигатор для авто навигатора на Win CE  (Carmani)
DJONNIK84
26 ноября 2015, 17:09
Жалко не все карты есть((( Моего Тихорецка нету, обидно
yasrm
26 ноября 2015, 17:09
Сделайте, чтобы можно было выбирать альтернативный маршрут без платных дорог, в частности, ЗСД в Петербурге (очень не удобно).
Павел
26 ноября 2015, 17:09
Поставил себе в машину в штатную магнитолу с инетом, идет нормально. Только нафига она мне, если это не навигатор, а просто карта с пробками. Лучше бы адаптировали под WINCE Яндекс навигатор, мне он больше нравится чем навител, но приходится пользоваться навителом.
mouseda
26 ноября 2015, 17:09
А сейчас, кто-нибудь подскажет, карты работают на WinCE?
flipdm
26 ноября 2015, 17:09
У меня в машине работает, только теперь нельзя оставить коментарий
NIK-P13
26 ноября 2015, 17:09
дайте пошаговую инструкцию по установке на ГУ redpower
yury.yakovlev.621144
26 ноября 2015, 17:09
А где скачать для Win CE
viricholeg
26 ноября 2015, 17:09
Почему нет на windows ce
Jokker56
26 ноября 2015, 17:09
Собственно,ссылка на навигатор не рабочая, либо они более не поддерживают Яндекс.Карты на навигаторы :(
diyk.zw
26 ноября 2015, 17:09
как этот гребанный навигатор скачать через компьютер - везде просит номер! Нету на навигаторе номера телефона !!!!
esenkin2015
26 ноября 2015, 17:09
А у кого нибудь работает через WiFi?
Евгений Бородин
19 декабря 2015, 21:31
Подскажите, так для WIN CE есть программы навигации ???? Спасибо.
igornacvin
23 декабря 2015, 08:28
недавно программа сообщила обновить кеш. скачал - не работает поиск (даже по ранее введенным адресам) и не показывает пробки.
https://yandex.ru/blog/company/37808/ "Скачать приложение можно тут: http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip" по этому адресу открывает страницу https://mobile.yandex.ru/.
Света Чистякова
23 декабря 2015, 18:57
igornacvin,
здравствуйте. Мы больше не поддерживаем Яндекс.Карты для Windows CE, и поэтому скачать приложение с официального сайта больше нельзя.

Можно попробовать установить Карты из сторонних источников. Правда, тут важно понимать, что вы действуете на свой страх и риск: например, на некоторых ресурсах под видом приложения могут распространяться вредоносные программы.
igornacvin
24 декабря 2015, 01:06
Света Чистякова,
почему бы об этом не заявить во всеуслышание? формат карт тут не причем?
igornacvin
23 декабря 2015, 17:27
недавно программа сообщила обновить кеш (спб). скачал - не работает поиск (даже по ранее введенным адресам) и не показывает пробки.
... скачать...../wince.zip" по этому адресу открывает страницу https://mobile.yandex.ru/
ссылка на "wince версию" где?
stopol.stopolm
13 января 2016, 10:28
не могу скачать приложение, что делать?
Света Чистякова
14 января 2016, 15:41
stopol.stopolm,
здравствуйте. Яндекс.Карты для Windows CE больше не поддерживаются — поэтому и скачать их с официального сайта, увы, нельзя.

Можно попробовать установить приложение из сторонних источников. Важно соблюдать осторожность, чтобы под видом Карт не загрузить вредоносную программу.
pult7stepanov
3 февраля 2016, 09:54
Добрый день. Будет ли запуск программы Яндекс.Навигатор для Windows CE?
radchiki
9 февраля 2016, 15:45
Когда будет яндекс навигатор для Windows CE?
Света Чистякова
9 февраля 2016, 20:59
radchiki,
здравствуйте. В ближайшее время, к сожалению, не планируем.
olegov10
22 февраля 2016, 01:59
А,где скачать карты других регионов?
radchiki
24 февраля 2016, 22:56
Почему Яндекс делает кучу ненужных программ, которые устанавливаются против моей воли, почти как вирусы, но не хочет сделать навигатор для Win CE?
Я уверен, что миллионы водителей будут использовать эту программу на своих навигаторах.
Это же глупо вешать на панель планшет или смартфон, когда в машине уже есть навигатор или даже штатная мультимедийная система.
NikolayBaleevskih
21 апреля 2016, 22:43
на этой странице написано для Win CE, по ссылке ниже только для андроид, вин 8,10 и айфонов!
volk66
29 апреля 2016, 13:51
А где сам дистрибутив навигатора для CE?
Ссылка ведет не на zip файл, а на https://mobile.yandex.ru и там нет софта для CE, только для WIN8
v.semkovsky2014
15 июня 2016, 14:57
Все ссылки идут на яндекс сторе для андроида. А где скачать под WinCe 6.0?
Света Чистякова
16 июня 2016, 01:12
Здравствуйте. Мы, к сожалению, больше не поддерживаем Windows CE, поэтому скачать Карты для этой платформы с сайтов Яндекса не выйдет. Можно поискать на сторонних ресурсах, но важно понимать, что иногда под видом полезных программ могут распространяться вирусы.
k.vsew
28 июня 2016, 16:01
ссылка для скачивания не работает
Света Чистякова
28 июня 2016, 17:35
k.vsew,
здравствуйте. Карты для Windows CE больше не поддерживаются.
niktube.2011
8 августа 2016, 20:12
жаль что вы больше не поддерживаете win ce.
Эдуард Афонин
22 августа 2016, 15:20
а карты округов РФ есть?
Света Чистякова
22 августа 2016, 21:37
В Навигаторе есть карты разных регионов России. Если вы про офлайн-режим, то нет, загрузить карту сразу целого округа нельзя. Зато можно скачать карты входящих в этот округ городов и областей.
was62@a6-allroad.ru
26 августа 2016, 09:06
по этой ссылке кидает на андроид, ай-ось и вин 8.
Света Чистякова
26 августа 2016, 16:23
Да, потому что Windows CE больше не поддерживается (это пост пятилетней давности).
diviBoy
15 октября 2016, 15:32
Всем привет!
Ну что за прикол,ссылка как бы для WiNCE а там нет ващее такого((
Так как же поставить на ШТУРМАН play 500

Света Чистякова
18 октября 2016, 16:21
Да, на момент написания поста Windows CE поддерживалась, но сейчас — нет. Можно попробовать поискать сборку Навигатора для этой ОС в открытых источниках (но только соблюдая осторожность).
klan1981
23 октября 2016, 19:43
На мой взгляд Яндекс, рановато прекратил поддержку Wince, система хоть и устарела, но на данный момент большинство автонавигаторов и ГУ именно на ней.   
sergey2978
24 октября 2016, 22:32
Добрый вечер, а есть ссылки на другие города, Калуга или Тула? Карта России есть?

Света Чистякова
27 октября 2016, 16:15
Здравствуйте. Яндекс.Навигатор для Windows CE мы, увы, больше не поддерживаем. Сейчас приложение доступно на Android, iOS и Windows Phone. В нём есть возможность загрузки карт разных регионов, включая Калужскую и Тульскую области.
Алексей Масленников
2 ноября 2016, 18:00
В какой папке должны лежать карты на SD-карте, чтобы головное устройство их увидело?
SatKelman
4 ноября 2016, 14:35
Алексей Масленников,
у меня лежит YandexMaps\cache. Кэш брал тут http://ymm.sytes.net/
s11226061
18 ноября 2016, 19:24
где скачать обновлённую карту для яндекс карт магнитоле авто
sybercrow
27 ноября 2016, 13:43
Ссылка не работает! В чем проблема? На WinCE будет версия или нет?
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:13
Здравствуйте. Версия Навигатора для WinCE больше не поддерживается.
Екатерина Крамер
27 ноября 2016, 13:38
Если навигатора для win CE нет, то уберите эту ссылку
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:14
Екатерина, здравствуйте. Вы просматриваете архив блога. Конкретно этот пост датирован 2011 годом. Тогда у нас действительно была версия Навигатора для Windows CE, но сейчас она больше не поддерживается.
ivan21alisa
16 января 2017, 15:54
Света Чистякова,
очень жаль, что не поддерживается... А представьте себе, сколько обладателей штатных навигаторов ждут версию для WinCE, тем более что большинство научились подключаться к интернету через bluetooth (а кто-то и непосредственно с 3G/4G модема). 
Обновлено 16 января 2017, 15:55
a.o.usacheva
19 апреля 2017, 13:56
Света Чистякова,
Можем ли мы каким-то образом простимулировать Яндекс сделать навигатор для WinCE?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 22:21
Здравствуйте. Его когда-то уже сделали, но сейчас он не поддерживается. Можно попробовать поискать старую версию в открытых источниках.
Удалённый пользователь
13 февраля 2017, 18:00
давайте собирать подписи на возобновление проекта яндекс.карт/навигатора для Win CE?
a.o.usacheva
19 апреля 2017, 13:55
 Поддерживаю полностью. Яндекс навигатор - мега вещь!
Ирина Родичкина (Александрова)
26 августа 2017, 00:20
Тоже полностью поддерживаю! Очень нужен навигатор на win ce! Даже готова покупать ее за разумные деньги, конечно. Неужели разработчики яндекса не понимают сколько людей, у которых до сих пор навигаторы win ce? Теряют ведь аудиторию...
PaXaH777
8 марта 2017, 09:37
Нет больше такой программы? =(
xten
9 марта 2017, 10:48
Зря проект закрыли. Пользователей автомобильных головных устройств на Windows CE все так же много. 
Сейчас Навител перестал обновлять карты и программу, а Яндекс мог бы не бросать пользователей, а наоборот поддержать. 
Моей магнитоле всего лишь полтора года. Выходит выброшенные деньги.
andreylod
20 марта 2017, 14:40
xten,
сами подумайте... под андроид навигацию Яндекс втюхает в виде предустановленного софта. а под Win CE? она ему нужна? благотворительность... :-(
Сергей
20 мая 2017, 01:49
Спасибо!
HDD-Repair-Tula
1 июля 2017, 12:04
как скачать ссылка не активна ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 июля 2017, 18:35
Здравствуйте. Карты для CE больше не поддерживаются.
Sidyk
2 июля 2017, 15:51
а сейчас можно так сделать? актуальна установка? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 июля 2017, 18:33
Здравствуйте. Карты для Windows CE больше не поддерживаются, увы.
Обновлено 3 июля 2017, 18:34
smorigor
8 июля 2017, 07:14
Sidyk,
http://ymm.sytes.net/rubrs.asp?rubr_id=267 здесь есть и карты и всяки МЯКи
doctor.belov
26 ноября 2017, 22:34
В загрузках нет версии для wince ,😭 для windows phone не подойдёт?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 11:46
Здравствуйте. Если у вас устройство на Windows Phone или Windows 10 Mobile, попробуйте вот эту версию. Карты для CE, увы, больше не поддерживаются.
info-100pr
14 декабря 2017, 08:47
Ваша ссылка Скачать приложение можно тут: http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip
 не работает. Непонятно что скачивать.
karpenkoalex66
4 февраля 2018, 18:22
Не могу настроить порт GPS  в Яндекс Картах. Установлены в WinCe головном устройстве Redpowet 4917. Другие навигационные программы спутники ловят хорошо (Navitel, IGO), там по всей видимости автоматом ищет порт. В меню Яндекса настройку портов не нашёл. В меню ГУ тоже в явном виде настройки COM  портов отсутствуют. Самое интересное, что через GPRS модем грузит и карты и пробки и дтп. Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой!
000000@000000.pro
11 февраля 2018, 13:49
оффлайн будет работать?
Gruchatka
2 марта 2018, 21:07
Treelogic 501 4gb полет нормальный
Gruchatka
2 марта 2018, 21:11
Двухдиновая  магнитола для киа рио 2012 тоже полет просто супер.Wince ce 6.0 .модем обязателен,у меня  МТС.
Николай Александрович
9 апреля 2018, 03:17
http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip ссылка битая
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 18:58
Здравствуйте. Навигатор для CE, к сожалению, больше не поддерживается, поэтому ссылка не работает.
sim@rstele.ru
8 августа 2018, 12:14
Света Чистякова,
Почему так? Сейчас огромное количество автомагнитол на Win CE.
IvanSyzran
11 апреля 2018, 08:27
Добрый день. Я так понимаю, проект под win CE6 больше не развивается? Карт для оффлайн навигации не скачать?
A7J
16 мая 2018, 23:02
как скачать приложение яндекс навигатор для Win CE, кинте сылку

montag-sb@shknet.ru
22 мая 2018, 21:37
A7J,
ну что за жлобы работают в яндексе. тонна машин с win ce а они только под android теперь рубят... сдаётся на лицо сговор с производителями железа ((( хочеш карты купи ноую голову с андроидом... зла на них не хватает (((
ayubabkarov
30 мая 2018, 15:08
"Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  "  и  все? больше нет городов? я бы хотел найти к примеру "чеченская республика" 
esstarostin
21 июня 2018, 09:23
Тема ещё актуальна? Бывает навигатор на wince?
sim@rstele.ru
8 августа 2018, 12:12
Что-то ссылка на скачивание ведёт не туда... Нужен навигатор для автомагнитолы на win CE6
burlakov.va
21 августа 2018, 15:19
как скачать приложение яндекс навигатор для Win CE, кинте сылку
alex-dobrii54
11 сентября 2018, 14:50
Добрый день ! Какой процесс установки в навигационную систему Intro на авто :
Скачиваем , заливаем на флешку, устанавливаем ?
pdapnz
20 сентября 2018, 19:59
Здравствуйте, ссылка на приложение не работает, можете исправить?
yan7801
3 октября 2018, 06:57
нужен Красноярск и не могу скачать! помогите 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 20:38
Здравствуйте. Карты для Windows CE больше не поддерживаются. Список платформ, для которых сейчас доступно приложение, можно посмотреть здесь.
yan7801
14 октября 2018, 20:56
Света Чистякова,
Это и так понял возможно навигатор все таки будет 
Дмитрий Сахончик
5 октября 2018, 15:45
Ссылка на скачивание нерабочая
cnn1951
15 октября 2018, 11:56
По этой ссылке:
Скачать приложение можно тут: http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip
предлагается получить СМС на телефон (!!!???).
Где можно скачать яндекс-карты для Win CE ?
dronolet69
8 декабря 2018, 07:54
Ипочему по ссылке http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip открывается Яндекс для андроид
На Андроиде у меня есть это
vitos-05-88
17 декабря 2018, 10:39
Уважаемые разработчики, сделайте уже Яндекс навигатор для windows ce, столько народа вас просит об этом заметьте не первый год!!! Ездить с навигатором в телефоне конечно можно пока не поступит звонок, а имея хорошее ГУ на базе windows CE которое стоило 60 тыс и использовать его только ради задней камеры это смешно. Услышьте нашу просьбу пожалуйста 
lick-77
8 августа, 09:55
vitos-05-88,
Присоединяюсь. Было очень удобно! Верните функционал. А то поиск и маршруты не работают.
Обновлено 8 августа, 09:50
dynikovurii
6 февраля, 16:00
нет в указанной ссылке  отсутствует файл yandexmaps-wince.zip, развод.
Александр К.
28 февраля, 16:37
http://.ya.cc/2Kw5z
andrey.risaev
30 марта, 10:23
И как скачать??? Ссылка не работает, выводит на страницу загрузки всех приложений яндекса, но для win ce там нет ничего. Лохотрон
Марат
18 апреля, 16:00
Здравствуйте, можно ли установить яндекс Карты на навигатор explay?
ayubabkarov
20 апреля, 21:56
"Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области." и это все? я бы хотел к примеру карту Чеченской республики. не существует? 
doctorod
16 мая, 07:21
Поправьте приложение и ссылку для win ce, дело то! Народ просит! 
Sergey Pasynkoff
30 мая, 14:52
Здравствуйте. Возможно ли установить Яндекс карты на авто НОВИГАТОР Навител или заменить его на Яндекс, что нужно сделать? Спасибо 
doctorod
30 мая, 15:14
Sergey Pasynkoff,
Невозможно. 
NIG VUL
31 мая, 21:53
дайте ссылку именно
eashtanenko
5 июня, 18:26
добрый день, имею устройство под управлением wince 6.0 хочу установить яндекс карты прошу подсказать как сделать. Нужно скачать на стационарном компе.
esasoft3
13 июня, 12:15
Всем, кто ищет саму программу - качать здесь:
http://web.archive.org/web/20120718012832/http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip
Обновлено 13 июня, 12:19
Юра Кондратенко
19 июня, 12:51
Карты Краснодарского края и Адыгеи есть? 
igor.himinchuk
29 июня, 15:03
Ссылка не работает 
kyv-rus
11 июля, 13:11
ссылка не работает !!!

Kristy-89
24 июля, 21:37
Приобрела Лада Калина 2 (установила: версия CAN 1.10, Single Menu). Заказала через алиэкспресс приёмник GPS/GLONASS.
1. Где взять карты?
2. Чтобы показывал пробки, камеры, то, я так понимаю, нужен интернет? Нужен еще wi-fi адаптер?