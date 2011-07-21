Яндекс.Карты для навигаторов

Представляем вам сегодня приложение Яндекс.Карты для Windows CE — платформы, на которой работает большинство навигаторов.

Приложение для навигаторов, навигаторы в автомобилях, поэтому скажем, что мобильные Яндекс.Карты для Win CE — «полный фарш»:

схемы более 250 городов России, Украины и других стран, подробные спутниковые снимки нескольких важных сотен тысяч квадратных километров Земли и неподробные — всей остальной, карты от народных картографов;

автоматически обновляющиеся пробки, в том числе и глухие (конечно, только на тех устройствах, которые могут подключаться к интернету);

онлайн-маршрутизатор по Москве, области и Украине, учитывающий загруженность дорог;

Точки Предупреждения Водителей Водителями — о ДТП, ремонтных работах, перекрытиях, камерах и т.д.;

открытая трибуна для автомобилистов и не только — «Разговорчики», где можно обсудить, например, лося в трамвае, сову в тазике или попросить помощи у друга Сергея.

Важный момент. Производители навигаторов на платформе Win CE могут очень сильно изменять систему, порой результат имеет мало общего с изначальным её состоянием. Поэтому мы не можем гарантировать стабильную работу на всех-всех устройствах. Пишите нам ваши баг-репорты в службу поддержки или в клуб мобильных Яндекс.Карт — будем стараться всё побороть.



Скачать приложение можно тут: http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-wince.zip

А вот вам ссылки на карты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Через сто метров поверните направо,

Команда мобильных Яндекс.Карт