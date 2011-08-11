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Вы просили скробблинг?

Одним из самых частых пожеланий пользователей Яндекс.Музыки с момента запуска сервиса была возможность скробблинга на Last.fm. И сегодня мы сделали то, о чём нас так много просили. (Для тех, кто не знает, что такое скробблинг: некоторые меломаны хотят, чтобы вся информация о том, что они слушают, отправлялась в Last.fm для улучшения персональных музыкальных рекомендаций на этом сервисе. Процесс отправления этой информации и называется скробблингом).

Скробблинг включается в настройках Яндекс.Музыки, воспользоваться которыми можно с помощью ссылки в правом верхнем углу страниц сервиса. Указав свой профиль Last.fm, авторизованные пользователи Яндекс.Музыки могут привычным способом вести учет прослушанных композиций.

При включенном скробблинге все прослушиваемые треки с Яндекс.Музыки отображаются в профиле пользователя на Last.fm.



А специально для любителей тайных музыкальных удовольствий мы оставили возможность отключать скробблинг в два клика (и добавили более полусотни релизов Scooter).

Команда Яндекс.Музыки

38 комментариев
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yurjev.ruslan
26 ноября 2015, 17:06

С короной,   ! ;-)

hgshgs
26 ноября 2015, 17:06

(+1)(+1)(+1)

Александр Коноплёв
26 ноября 2015, 17:06

Спасибо!!!

puleglot
26 ноября 2015, 17:06

Еще бы вместо "Вы только послушайте" со всякими ледигагами выводили исполнителей из персональных рекомендаций last.fm, которые есть на яндекс музыке.

DronenkoViktor
26 ноября 2015, 17:06

Вот вот, puleglot дело говорит.

Егор Филиппов
26 ноября 2015, 17:06
Йоху!
Hitman91
26 ноября 2015, 17:06

Ура! (B)

lazyboa
26 ноября 2015, 17:06
Теперь в Хроме есть два способа скробблить из Яндекс.Музыки.

Интересно, если включить оба, будет дупить? :-)
GreenArt
26 ноября 2015, 17:06

ай спасибо!!

splogger
26 ноября 2015, 17:06
Скробблинг включён
artohas
26 ноября 2015, 17:06
красавчеги!
stonedmind
26 ноября 2015, 17:06

Спасибо. Про сервис не знал раньше. Теперь жду приложение на iOS устройства, тогда и начну использовать.

Вадим
26 ноября 2015, 17:06

o_O(+1)

chiwell
26 ноября 2015, 17:06
Ура, здорово-то как!
tinalitiny
26 ноября 2015, 17:06

Спасибо за нужную и приятную фичу :)

nomadsou1
26 ноября 2015, 17:06

Ура!:-D

frees03
26 ноября 2015, 17:06
скутер это хорошо!
Natee
26 ноября 2015, 17:06

УРАААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

rc5hack
26 ноября 2015, 17:06
Вот спасибо за хорошую новость!
Дмитрий Куликов
26 ноября 2015, 17:06

Ух! Спасибо! Давно ждал!!! :-)

Лисов
26 ноября 2015, 17:06

Еее:-)

Ntropy
26 ноября 2015, 17:06
А что будет если трек пропадёт на Яндекс.Музыке и останется без имени и названия? На last.fm он будет виден?
Сергей Вавинов
26 ноября 2015, 17:06

Да. После того как трек заскробблится на last.fm, он оттуда никуда не денется.

Aleksey Platonov
26 ноября 2015, 17:06

зачем этот скроблинг нужен, глупость какая-то :-D

smikler
26 ноября 2015, 17:06

Ура!!!!!!!!!!!!!!!!

mol4un
26 ноября 2015, 17:06

Ура! А ещё оч хочется слушать и с мобильника, конкретно - с нокии (симбиан)

Степанов Александр
26 ноября 2015, 17:06

(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

europ-orie
26 ноября 2015, 17:06
урррра! спасибо!
sealion2011
26 ноября 2015, 17:06

Узнав, что появился скробблинг, обрадовался, подумал, что теперь наконец-то можно будет что-то иногда слушать на яндекс-музыке. Однако на деле все не так хорошо. Во-первых, не отправляются названия альбомов, что лично для меня критично, так как я хочу видеть альбомы в статистике (да и просто красиво, когда в последних прослушанных треках на Ласт.фм показывается обложка альбома, а не фото исполнителя, как просходит сейчас). Непонятно, почему нельзя их отправлять. В чем проблема? Во-вторых, если, например, послушать песню с середины, она тоже скробблится. Это неправильно. Трек должен скробблиться, только если он был прослушан с начала и до середины (или до 4 минут).

По поводу других фич. Было бы неплохо, если бы можно было шафлить плейлисты или хотя бы просто руками менять порядок треков. В остальном мне все нравится. Спасибо.

Alexey
26 ноября 2015, 17:06

 

Ну, если уж смотреть в документацию, то там написано не «был прослушан с начала и до середины (или до 4 минут)», а «был прослушан в течение половины длины дорожки, или в течение 4 минут (что наступит ранее)», это не обязательно с начала, это всего для текущей дорожки. Но, наверное, использовать таймлайн трека для отсчета времени гораздо проще, чем реализовывать механизм учёта общего времени прослушивания песни.

 

sergey.v.milyaev
26 ноября 2015, 17:06

Спасибо за добавление скробблинга!
Присоединяюсь к sealion2011, убедительная просьба добавить отправку на ластфм названий альбомов прослушанных песен.

danmayor68
26 ноября 2015, 17:06
на телефоне бы шла тогда супер!
eugene-mityaev
26 ноября 2015, 17:06

Очень полезная фича, спасибо! Соглашусь насчет отправки названия альбома - жаль, что не реализовано... Ведь практически все скробблеры (даже для мобильных устройств) умеют это делать.

A//Lex
26 ноября 2015, 17:06
Треки не скробблятся. На странице lastfm трек появляется с обозначением "Слушает сейчас", но после воспроизведения следующего трека информация о предыдущем пропадает. Количество заскроббленых треков не изменяется.
Егор Соловьев
25 июля 2018, 15:03
A//Lex,
да
Kartohsk@ta.ru
4 апреля 2017, 17:16
Клуб 2017
Егор Соловьев
25 июля 2018, 15:02
то, что скробблится в ласт с яндекс музыки не учитывается в статистике
boev90
сегодня, 12:39
Перестала фиксироваться статистика на last.fm, если песня не прослушана до конца. То есть, если она зафиксирована в "Истории" на Яндексе, то отправляется, в других случаях нет. Я часто переключаю песни сам за 5-10 секунд до завершения предыдущей. Все эти песни на ласт.фм не отправляются!