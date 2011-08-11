Вы просили скробблинг?

Одним из самых частых пожеланий пользователей Яндекс.Музыки с момента запуска сервиса была возможность скробблинга на Last.fm. И сегодня мы сделали то, о чём нас так много просили. (Для тех, кто не знает, что такое скробблинг: некоторые меломаны хотят, чтобы вся информация о том, что они слушают, отправлялась в Last.fm для улучшения персональных музыкальных рекомендаций на этом сервисе. Процесс отправления этой информации и называется скробблингом).



Скробблинг включается в настройках Яндекс.Музыки, воспользоваться которыми можно с помощью ссылки в правом верхнем углу страниц сервиса. Указав свой профиль Last.fm, авторизованные пользователи Яндекс.Музыки могут привычным способом вести учет прослушанных композиций.



При включенном скробблинге все прослушиваемые треки с Яндекс.Музыки отображаются в профиле пользователя на Last.fm.







А специально для любителей тайных музыкальных удовольствий мы оставили возможность отключать скробблинг в два клика (и добавили более полусотни релизов Scooter).



Команда Яндекс.Музыки