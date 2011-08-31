«Жалобная» кнопка на Яндекс.Недвижимости

Зачастую риэлторы, пытаясь завлечь потенциальных арендаторов или покупателей, публикуют объявления с заниженной ценой, неправильным адресом или вообще о несуществующем объекте. Такие объявления очень затрудняют поиск — нужно сделать много лишних звонков и потратить много времени, выясняя, достоверна ли информация.



Сегодня для улучшения качества объявлений мы запускаем на Яндекс.Недвижимости специальную кнопку, которая позволяет пожаловаться на недобросовестное или некорректное объявление.

После поступления жалобы объявление вычеркивается, и во всех последующих поисках квартиры вы будете видеть это объявление зачеркнутым — таким образом, вы не позвоните по некорректному объявлению повторно.



Все поступившие жалобы будут тщательно анализироваться и влиять на алгоритмы проверки качества объявлений. Таким образом, вы поможете улучшить качество нашего сервиса, а другие пользователи смогут найти недвижимость быстрее и безопаснее.

Команда Яндекс.Недвижимости, принимаем жалобы