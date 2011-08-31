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«Жалобная» кнопка на Яндекс.Недвижимости

Зачастую риэлторы, пытаясь завлечь потенциальных арендаторов или покупателей, публикуют объявления с заниженной ценой, неправильным адресом или вообще о несуществующем объекте. Такие объявления очень затрудняют поиск — нужно сделать много лишних звонков и потратить много времени, выясняя, достоверна ли информация.

Сегодня для улучшения качества объявлений мы запускаем на Яндекс.Недвижимости специальную кнопку, которая позволяет пожаловаться на недобросовестное или некорректное объявление.

После поступления жалобы объявление вычеркивается, и во всех последующих поисках квартиры вы будете видеть это объявление зачеркнутым — таким образом, вы не позвоните по некорректному объявлению повторно.


Все поступившие жалобы будут тщательно анализироваться и влиять на алгоритмы проверки качества объявлений. Таким образом, вы поможете улучшить качество нашего сервиса, а другие пользователи смогут найти недвижимость быстрее и безопаснее.

Команда Яндекс.Недвижимости, принимаем жалобы

169 комментариев
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t-e-i-n-e
26 ноября 2015, 17:04
RSS говорит, что тут должны быть картинки, но они не видны.
mokshinv
26 ноября 2015, 17:04
Проверил — вроде все на месте.
Можете попробовать перезагрузить страницу, а если фотки не появятся, прислать скриншот на mokshinv@yandex.ru
mokshinv
26 ноября 2015, 17:04
Сейчас поправим. Спасибо.
ars-14
26 ноября 2015, 17:04

А если "жаловаться" будут риэлторы-конкуренты?

Верхотуров Дмитрий
26 ноября 2015, 17:04

Подвид оптимизации. Нужно серьезно постараться, чтобы в Яндексе модератор увидел не то, что с компьютеров одной подсети в свободное от работы время жалуются на конкурентов, а что реальные люди в процессе просмотра объявлений нажаловались на недобросовестного риэлтора.

На каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Есть средства противодействия таким умникам.

SergeRom
26 ноября 2015, 17:04

не переживайте, у нас есть богатый опыт Директа и Маркета.

Верхотуров Дмитрий
26 ноября 2015, 17:04

Я как раз таки не переживаю:)

Если не секрет, есть ли какая-нибудь статистика по недобросовестным отзывам на магазины, от конкурентов, или от сотрудников той же компании, не прошедшим премодерацию? Как много отзывов не доходят до страницы отзывов?

Не раз и не два встречал отзыв, комментарий магазина к которому "такого покупателя не было, такого случая не было, это конкурент". Отзыв всё же висит, и, наверное, в рейтинге учитывается. Навскидку помню пример с компанией, продающей велосипеды - они продавали какие-то детали по цене ниже диллерской, и им написали отзыв о плохом качестве данных деталей - сейчас найти не смог, они больше не продают велосипеды, а поиска по магазинам я у вас не нашёл. Они назывались youbuyer.

Резниченко Александр
26 ноября 2015, 17:04

в тексте сообщения ни одной ссылки на сам продукт. Хотел попробовать, теперь должен искать как зайти в яндекс.недвижимость.

oitotheworld
26 ноября 2015, 17:04

Спасибо за замечание. Ссылки пропали при публикации, поправили.

Богдан
26 ноября 2015, 17:04
www.7777.est.ua
Аренда и продажа недвижимости по Киеву и Области.Реальные объявления.       

   
       
           Богдан  
            КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ /
            КИЕВ /
            НЕДВИЖИМОСТЬ /
            ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Alex
26 ноября 2015, 17:04

Давно не хватало этой кнопки.

aleynikov-ae
26 ноября 2015, 17:04

еще бы кнопку в поиске сделали что бы можно было фильтровать сайты с вирусами и троянами, предлагающими скачивать трояны под видом искомых программ и было бы вообще КЛАССНО..

kocmbka
26 ноября 2015, 17:04

Вот-вот, или рекламные сайты, которые себе статистику посещений набивают, когда переходишь на нах и смотришь объявы.

mokshinv
26 ноября 2015, 17:04
Искал квартиру для брата — воспользовался жалобной кнопкой несколько раз. Многие спрашивают — "Зачем нужна кнопка пожаловаться еще раз?". По себе скажу, она отлично снимает стресс, когда попадаются особенно наглые риэлторы.
Lhr10
26 ноября 2015, 17:04

Вы не уподобляйтесь таким компаниям как , например,  Из рук в руки", которая пытается  контролировать все и всех из-за своих прибылей. Ведь объявления пишутся не только "чтобы привлечь клиентов", но и по другим причинам,   например, изучить обстановку на рынке в данный момент или понять, как правильно продавать объект и др.

romashovandrey
26 ноября 2015, 17:04

Нормальные люди объявления пишут, чтобы донести до своих потенциальных клиентов достоверную информацию о своём товаре или услуге!..

А засорять информационное пространство всякой там дезой, чтобы, чего-то там, изучить, привлечь или.. понять - это скотство! И делают так, только конченые скоты!... Подобные микробам отравляющим своим присутствием любую среду!..

Кто здесь, в конечном итоге, беспокоится о законных правах своих потребителей, а кто печётся о своих прибылях любыми средствами?! А?! Вам ли упрекать модераторов того или иного сервиса за их законное и похвальное сремление взять ситуацию под контроль и вычистить всю вашу дезинформацию?!..

Не знаете цивилизованных методов изучения рынка? - пасите скот и выгребайте навоз лопатой в каком-нибудь сраном колхозе!... А не суйтесь в интернет и не засоряйте его!..... А то, наверное, скоро будем находить вас и ломать вам ваши кривые ручонки, не дожидаясь, пока модераторы научатся вас банить достаточно эфективно и жёстко!...

romashovandrey
26 ноября 2015, 17:04

Но где мне искать эту вашу кнопку, если я зашёл в объявление не через список слева, а через флажок на карте?.. Что же мне рыскать по всему списку в поисках этого недостоверного объявления, чтобы нажать эту вашу жалобную кнопку? Не продумали? Или я чего не понимаю?!..

mokshinv
26 ноября 2015, 17:04
Спасибо за замечание-предложение, Андрей.
Подумаем как релизовать функционал жалобной кнопки при работе с картой.
Богдан
26 ноября 2015, 17:04
www.7777.est.ua
Аренда и продажа недвижимости по Киеву и Области.Реальные объявления.       

   
       
           Богдан  
            КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ /
            КИЕВ /
            НЕДВИЖИМОСТЬ /
            ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
kocmbka
26 ноября 2015, 17:04

так и не реализовали!

Постоянно определённые конторы или сайты спамят карту объявлениями-заманухами. Добавьте, пожалуйста, в фильтр строку исключения объявлений с определённых сайтов и скрытия с карты сомнительных объявлений, отмеченных пользователем.

info@dr-ruzanov.ru
26 ноября 2015, 17:04
mokshinv,
Да.. так и не реализовано со строки.
Markov1968
26 ноября 2015, 17:04

А что мне сделать с тем, что "база winer" слила в Яндекс.Недвижимость базу bn.ru с моим объектом, а я уже от корректировал и изменил цену. В результате Клиент в ярости, от того, что на сайте висит два объекта разными ценами. А если я по жалуюсь, то накажу сам себя! По телефону базы позвонил, обещали забанить мой рекламный телефон. Прикол в том, что у меня договора с ними нет, а они просто транслируют базу bn.ru и bkn.ru и забывают менять цену. Врезультате цена висит двух месячной давности. А мне перед Клиентом оправдываться!!!!!!!! :-@ Я двумя руками за достоверность информации!!!!!

n89175004251
26 ноября 2015, 17:04

Вопрос действительно очень серьезный. Это подарок от Яндекса всем сволочам сразу. Видно, скучно ему стало, решил расшевелить публику. Дать такое оружие конкурентам! Мы уже в списке "Сомнительное объявление". Ни за что, ни про что. А потому как объявление скопировано Яндексом с нескольких сайтов, то есть еще и комментарий (от того же самого Яндекса) "У этого агентства много сомнительных объявлений". А объявление самое что ни на есть реальное. И что теперь с этим делать? Клиенты-то будут видеть! Не станут обращаться! Запомнят! Если бы от меня зависело, я бы ничего на Яндексе и не размещала бы при такой петрушке. Но кто ж меня спрашивает? Он сам все копирует. А потом позорит. Написала в службу поддержки. Отписались - мол, не можем ничего поправить, очень жаль. Так и ответили: «Нам очень жаль, но изменить данные объявления не удастся». А про ст.150 и ст.152 ГК РФ Яндекс вроде бы не знает и знать не хочет. Так что рано тут некоторые радуются: кнопка эта не для нашей жизни. Теперь некоторым честное имя придется возвращать через суд!  Потому как деловая репутация есть нематериальное благо. И теперь нашей деловой репутации с легкой руки Яндекса нанесен вполне материальный ущерб.

LetinAF
26 ноября 2015, 17:04
Сплошное вранье и спам.Забил в поиск 2-хкомнатную квартиру.Поиск выдает огромное количество квартир однокомнатных,заявляя их двухкомнатными.Агентства(ЦИАН например) сплошная ложь.Повсеместно три цифры Общая площадь,пл.комнаты и пл.кухни.Общая площадь -это,якобы площадь одной из комнат.Врут также с местоположением метро.В основном объявлении это 5-7-10 минут пешком.Раскрываешь - 15 мин на транспорте.
staforkinaJa
26 ноября 2015, 17:04
сайт Циан цены аш 2012 года. Ужас
marina-sea63
26 ноября 2015, 17:04
Уже давно жалуюсь на массовые однотипные объявления по поводу неверного адреса - без толку. Когда ждать результат?
shilovlyudmila
26 ноября 2015, 17:04
некорректный перенос обьявления с сайта MLSN  что за цена?http://market-click2.yandex.ru/redir/yi4N2a_AefwDa6gcuw_IdsyqQofJ-qA-vRWjKNrdHVhHFD1-9kK-2k1BeyNh0vaoskq399465Qu-qhfVQgkgm9H7msgyZBpxH4Uyx6pvq0MDbFFvmv6vZ_PgxDFyE1V4HfANN-qQjByIvVKQtkSanAb7fWwrXi76N2Es728AkcoqRtZS4dIeDs34Rm_pblJ_mF5lbw5ns4pmZkofPnXCQNijaZL-rk0fCI13nkmurrHweb0ZCFMQqqhRggZ4kp98?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcklyeWtFeEJDckxaeExBR0dZSV94WWtITHE1QkNfMkdRVmQtMDJlSDlsNVc3QzBINzk0ekdjQkpzeC1CUGk2Q3RvTWtxZTRiOEVyYlF2elRZdURuUEhUamduaWVhYXNCQ0U0M2lJc0loMWs0YXFHRGQzWmhnRmtMU1U4RGUza1RB&b64e=2&sign=7780b82fc71545c11e9aff85a046ca60&keyno=0
casiovip.magazin
26 ноября 2015, 17:04
ваша кнопка не работает. пишет что произошла ошибка и попробуйте позже. риэлторы круче вас!
casiovip.magazin
26 ноября 2015, 17:04
в объявлениях "без посредников" присутствуют только и исключительно одни посредники! пожаловаться на них нельзя, т.к. при попытке пожаловаться создаётся сообщение об ошибке
mgabdel
26 ноября 2015, 17:04
Не удается отправить обьявление о продаже дом - выходит требование добавить телефон, а он указан
umrihin.p.a
26 ноября 2015, 17:04
Как вычеркнуть, убрать из моих объявлений тел.
+79289511792, а ввести мои телефоны:
+79187735200, +78652265222. Спасибо! Пётр!
rudova.vlada
26 ноября 2015, 17:04
выкладывала объявления но их нету не на модерации не в активных. ас чем это связанно?
rudova.vlada
26 ноября 2015, 17:04
объявления выкладывала с реальными объектами и рыночными ценами! это в дополнения к тому что я их негде не нахожу!
gorbikov
26 ноября 2015, 17:04
Необходима возможность блокировки недобросовестных риэлторов. Выкладываю запись разговора с одним из них:

Добрый день,

Риэлтор Николай Викторович (также Николай в некоторых объявлениях) с номерами +7 918 273-27-44 и +7 918 191-59-87, размещает ложные объявления. Он мне по телефону об этом прямо сказал (2:57 в прикрепленнной записи). Данных объектов вовсе не существует.

Аудиозапись разговора с ним (слушать с 2:57):
https://yadi.sk/d/uYI_nnKndsBRj
- если есть пять минут, то послушайте полностью. занимательно (по указанным адресам вообще нет многоэтажек).

Вот фальшивые объявления:
https://realty.yandex.ru/offer/872087
https://realty.yandex.ru/offer/881214

Также он разместил еще большое количество объявлений (поищите сами по данным номерам) через ваш сервис.

Пожалуйста, боритесь с такими мошенниками. Иначе ваш сервис малополезен.

Буду благодарен, если вы мне сообщите, что все объявления от данного агента были (и в будущем будут) заблокированы.

С уважением, Сергей.
missvita2012
26 ноября 2015, 17:04
Уважаемые!!!  Много раз пыталась пожаловаться , что бъявление не актуально по адресу Бескудниковский бульвар д 25 кор 4 /продажа 3х комн кв/, но почему-то реклама выходит. С риэлторами этих фирм разговаривали по тел.чтобы сняли рекламу Обещали снять, но видно им выгодно ,что наша реклама висит на яндексе.Убедительная просьба Убрать всю рекламу по этому адресу..Нас беспокоют ненужные для нас покупители..Хозяева кв. Валентина и Виталий.
victoria-snetkova
26 ноября 2015, 17:04
Дала объявление 3 часа назад. Открываю сейчас - во первых, уже 2 каких-то чужих объявления с моими фотографиями рядом.! Во вторых, объявление почему-то сомнительное - цена ниже рыночной. А она вовсе не ниже рыночной - нормальная цена. Никто еще по ней не снял у меня дачу. Почему сомнительное? И в третьих, я частное лицо, а в объявлении написано, что я агент и какая-то фирма! С какой стати? !
aromatroz
26 ноября 2015, 17:04
Пол часа назад жаловалась. Вычеркнула. И сейчас снова стоит. Мой дом, который пытается сдать какой-то неизвестный риелтор, которого я знать  не знаю! Я не пойму, это ваше "пожаловаться" - просто для того, чтобы разгневанные пользователи могли пар спустить?
vasil.ivlev
26 ноября 2015, 17:04
Не вижу своего объявления о продаже квартиры на карте города.
Andronovgi
26 ноября 2015, 17:04
Мне очень не нравиться, что я помечен в объявлении как агент и  я не смог это исправить.
Игорь
26 ноября 2015, 17:04
Как же можно так настырно указывать в моих объявлениях телефоны агентства, а не мои, и то, что агентство "вчера" обновило объявление? Я две недели указываю вам, что с этим агентством не работаю! А где мои объявления? Вы что, не понимаете, что причиняете материальный и моральный вред?
info@dr-ruzanov.ru
26 ноября 2015, 17:04
Здравствуйте, когда на одной точке множество квартир и они идут в одну строку, на них пожаловаться нельзя, а при нажатии на эту квартиру открывается ссылка на другой сайт, который не контролируется.
rita.comelkova
26 ноября 2015, 17:04
не понимаю, почему мое обьявление о посуточной аренде 2-х к кв в химках попало в сомнительные.  мы хозяева.
rita.comelkova
26 ноября 2015, 17:04
Какой-то агент под №19 и № 152 рекламирует мою квартиру с другой ценой и своим телефоном 8-925-750-08-03. Наша квартира в Химках рекламируется как сомнительная. Что нужно предпринять, чтобы ушла антиреклама
Игорь Лямин
26 ноября 2015, 17:04
Такого безобразия как на Яндекс нет нигде - половина объявлений о продаже из других мест, набираешь Джанкой - предлагают квартиры в Ялте и т.д.
greenlampspb
26 ноября 2015, 17:04
Много косяков... Действительно, отдача от этого сервиса - сплошная антиреклама...
ekgrank
26 ноября 2015, 17:04
Добрый день!
Мне всегда нравился Яндекс. Теперь мое мнение начало меняться в худшую сторону. Печатаю объявления об одном и том же доме, только в первом объявлении указываю длительный срок аренды, а во втором суточный. Уже дважды отклоняют суточную аренду дома. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?????? ЧТО НЕ ТАК? Без объяснений, без четкого указания на недостатки. УЖАСНЫЙ СЕРВИС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам не объявления проверять, а себя впервую очередь!
alenazhurawlyowa
26 ноября 2015, 17:04
Недобросовестные агенты скопировали моё объявление и под своим телефоном опубликовали.  Хотим стереть неверное объявление.Мой номер 8.963-7113335 Сергей.
lomiworotov.alexandr
26 ноября 2015, 17:04
А как решить проблему с переключением кнопок Продать/сдать, при подаче объявления, просто не переключается
murilina2013
26 ноября 2015, 17:04
Моего объявления нет в объявлениях,хотя написано до 13 августа.Раньше стояло цена ниже рыночной,хотя на других сайтах-цена высокая для такой квартиры.Прошу верните моё объявление.
iad2020
26 ноября 2015, 17:04
сменил цену на сайте агенства, а на ЯН не сменилась, как исправить?
swetager2010
26 ноября 2015, 17:04
Сайт ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ realty.yandex.ru На этом сайте нашли аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Созвонились. Приехали в Питер, поехали в агенство недвижимости (метро Парк Победы), заплатили за 5 дней (по договору). Созвонились с хозяином квартиры, встретиться у дома должны были вечером, и ВСЁ... Телефон не отвечал, никто не отвечал (ни агенты из агенства, ни хозяйка). Прождали 2 часа.... Остальные дни тоже никто не брал трубку. Звонили с других номеров, тут же отбивались....и ВСЁ  КИНУЛИ.... Обидно так начинать отдых.   
swetager2010
26 ноября 2015, 17:04
Сайт ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ realty.yandex.ru На этом сайте нашли аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Созвонились. Приехали в Питер, поехали в агенство недвижимости (метро Парк Победы), заплатили за 5 дней (по договору). Созвонились с хозяином квартиры, встретиться у дома должны были вечером, и ВСЁ... Телефон не отвечал, никто не отвечал (ни агенты из агенства, ни хозяйка). Прождали 2 часа.... Остальные дни тоже никто не брал трубку. Звонили с других номеров, тут же отбивались....и ВСЁ  КИНУЛИ.... Обидно так начинать отдых.
swetager2010
26 ноября 2015, 17:04
Сайт ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ realty.yandex.ru На этом сайте нашли аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Созвонились. Приехали в Питер, поехали в агенство недвижимости (метро Парк Победы), заплатили за 5 дней (по договору). Созвонились с хозяином квартиры, встретиться у дома должны были вечером, и ВСЁ... Телефон не отвечал, никто не отвечал (ни агенты из агенства, ни хозяйка). Прождали 2 часа.... Остальные дни тоже никто не брал трубку. Звонили с других номеров, тут же отбивались....и ВСЁ  КИНУЛИ.... Обидно так начинать отдых.
swetager2010
26 ноября 2015, 17:04
Сайт ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ realty.yandex.ru На этом сайте нашли аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Созвонились. Приехали в Питер, поехали в агенство недвижимости (метро Парк Победы), заплатили за 5 дней (по договору). Созвонились с хозяином квартиры, встретиться у дома должны были вечером, и ВСЁ... Телефон не отвечал, никто не отвечал (ни агенты из агенства, ни хозяйка). Прождали 2 часа.... Остальные дни тоже никто не брал трубку. Звонили с других номеров, тут же отбивались....и ВСЁ  КИНУЛИ.... Обидно так начинать отдых.
swetager2010
26 ноября 2015, 17:04
Сайт ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ realty.yandex.ru На этом сайте нашли аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Созвонились. Приехали в Питер, поехали в агенство недвижимости (метро Парк Победы), заплатили за 5 дней (по договору). Созвонились с хозяином квартиры, встретиться у дома должны были вечером, и ВСЁ... Телефон не отвечал, никто не отвечал (ни агенты из агенства, ни хозяйка). Прождали 2 часа.... Остальные дни тоже никто не брал трубку. Звонили с других номеров, тут же отбивались....и ВСЁ  КИНУЛИ.... Обидно так начинать отдых.
paponova.natali
26 ноября 2015, 17:04
Здравствуйте! Объясните причину по которой не пропускается объявление по адресу: М.О,г.Лобня, ул.Некрасова д.11 на 4/14эт за 4 300 000руб? В моем личном кабинете идет запись о том,что объявление размещено,но на сайте я его не могу найти?
Sergey Khrushchev
26 ноября 2015, 17:04
Добрый день, обнаружил свою квартиру в предложениях какого-то агентства ARK Realty&Consulting. Мало того, что информация искажена, так я о них впервые слышу. Никаких кнопок "пожаловаться" в объявлении не наблюдаю. Как удалить объявление?
gorshkova.olia
26 ноября 2015, 17:04
Я супруга собственника квартиры в Клязьме, 133 кв.м. - все объявления о продаже нашей квартиры неактуальны. Мы уже не продаём  квартиру. Цена ни в одном объявлении ни соответствует действительности. Помогите с удалением или подскажите как я могу решить эту проблему сама. Я многим из них звонила с просьбой удалить, обещали, но не выполнили.
t8630
26 ноября 2015, 17:04
Здравствуйте! В разделе Яндекс Недвижимость размещено объявление на мою квартиру с неверной ценой. Что мне делать?
kassandra20052005
26 ноября 2015, 17:04
На этом сайте все квартиры вымышленные таких квартир не существует и к гор.Находка вообще не имеют никакого отношения
ТПК «Строй Выбор»
26 ноября 2015, 17:04
Модераторы, проверьте пожалуйста объекты расположенные на карте по г. Бронницы, ну невозможно смотреть т.к точек множество и практически все не соответствуют месту, стоит например точка ул. Советсвкая, заходишь в объявление а там деревня Фоминское или Фаустово и тд.
Посредники всю карту облепили объектами находящимися в 10-20 км от города Бронницы.
interserge
26 ноября 2015, 17:04
У вас в блоге сказано: "Чтобы пожаловаться на объявление, воспользуйтесь ссылкой Пожаловаться (она отображается при наведении курсора на объявление в результатах поиска)."

У меня никакие ссылки не отображаются...
Пробовал перезагружать, заходил с Хрома и Мозиллы

Суть жалобы - ищу квартиру в г.Южно-Сахалинске, а в топе выдает квартиры в Краснодаре.
Точнее заголовок про Ю-Сахалинск (правдивый), а открываешь - там краснодар
вот ссылка с выдачи - https://realty.yandex.ru/search?type=SELL&category=APARTMENT&selectedRegionId=45&rgid=272585&roomsTotal=1&mapPolygon=46.92557,142.75528;46.960373,142.7618;46.966503,142.74387;46.96533,142.72704;46.916656,142.737&minFloors=4&floorExceptFirst=YES&floorExceptLast=YES&hasPhoto=YES&areaMin=34&priceMin=2000000&priceMax=3000000
BOXINBOX2012
16 апреля 2016, 16:39
почему в поиске на карте я не вижу свое объявление о продаже квартиры ( Нижний Новгород ул. Провиантская д. 26 кв. 29)? хотя в личном кабинете оно есть и написано что опубликовано?
Удалённый пользователь
14 сентября 2016, 20:16
Никакой сервис. Размещали объявления как агентство недвижимости полгода. Просмотров от 0 до 20 за всё время на одно объявление. Потом началось, то модераторы не пропускают объявление, якобы цена не соответствует, то ещё какой то бред. Разместив за всё время более 150 объявлений сервис благополучно блокирует наш аккаунт, якобы фотографии объявлений чужие, что нарушает правила сервиса. Полный бред, агентство недвижимости размещает объявления на всех сайтах, как и собственники делают тоже самое. При обращении в службу поддержки, полный игнор, мол модераторы во всём правы, и что именно мы нарушили коммерческая тайна.
Мой совет размещайте объявления на других сайтах, толку и просмотров будет больше. 
venusis
7 ноября 2016, 22:58
Точно такая же история! Только я собственник. Пару-тройку лет регулярно размещала свой объект, который прежде сдавала долгосрочно, а теперь сдаю посуточно, на этом сервисе. Заметьте один единственный объект. Других у меня нет. Просто вносила незначительные корректировки и активировала. Были с яндексом регулярные проблемы похожие на глюки их роботов, но очень вредительские. То фото исчезают из объявления, то объект исчезает с карты, то вообще объект не отображается в поиске, то вместо собственника, они самодеятельно записывают меня в агенты. При этом модератор уверяет, что все на месте и исправно работает, а это ты сам написал, но сейчас исправим и НЕ ИСПРАВЛЯЮТ! А при этом ты же спишь спокойно, полагая, что объявление твое работает, а оно уже неизвестно сколько времени не работает. С такой работой сервиса неудивительно, что звонков с Яндекс Недвижимость за все время поступало пара штук. Но совсем взбешена я была пару лет назад, когда эта "мегасупер модерация" разместила вместе с моим объявлением объявление агента с моим объектом (текст и фото без купюр). Вот тут я вобще села! Вот это супермодерация! Вот это "у нас все чисто - недобросовестные агенты не пройдут"! Написала им, чтобы удалили, а они мне на это что-то типа "сами разбирайтесь, мы тут не при делах". Но я же понимаю, что с использованием моего объекта кого-то обманывают, только ЯндексНедвижимость это совершенно не беспокоило. А сегодня произошла вот эта нелепейшая история аналогичная описанной вами выше:  сервис отклоняет мое объявление "якобы фотографии объявлений чужие, что нарушает правила сервиса" и "они размещены на других сайтах". Согласна с вами полностью: "Полный бред, агентство недвижимости размещает объявления на всех сайтах, как и собственники делают тоже самое". А то что фото мои, я им даже доказательства отправила. "При обращении в службу поддержки, полный игнор, мол модераторы во всём правы, и что именно мы нарушили коммерческая тайна." - все точно также произошло и у меня. Я бадалась с ними какое-то время, но поняла что у них свои какие-то подпольные причины не размещать вновь мое объявление. Я уж грешным делом подумала, что они так деньги вымогают, но тоже как-то глуповато, да и что взять с собственника с одним объектом)) Кстати, этим летом мне посоветовали проплатить некоторые сайты в том числе и Яндекс Недвижимость для продвижения объекта. Я начала мониторинг и с удивлением обнаружила, что сервис вообще не работает. За все время мониторинга с сайта поступило всего 2 заявки, тогда как с других звонки идут постоянно. Это стало для меня открытием - я считала Яндекс Недвижимость востребованным поисковиком, но видимо это где-то в прошлом. Вобщем, в связи с тем, что "овчинка выделки не стоит", плюнула я на них. 
doctorrulezzz
16 сентября 2016, 12:23
почему я не могу найти нормальное видео камеди батл лучшее чтобы без рекламы...дайте сайт на котором я смогу посмотреть камеди батл нормально...достала эта реклама нафиг она вообще нужна в интернете сделайте отдельный сайт для нее и пускай смотрит тот кому она нравиться
koltnikol
20 сентября 2016, 11:55
Почему не работает сайт недвижимость.При поиске комнаты, не открывает текст объявления.
Света Чистякова
20 сентября 2016, 13:58
Здравствуйте. Проверили: всё работает. Если возникают проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Недвижимости.
LAutoMaster
25 сентября 2016, 14:45
почему на карте Яндекс нет моих объектов недвижимости находящихся в моей собственности как у физлица три земельных участка,  и три  нежилых строения находящиеся на этих участках, расположенных в г. Электросталь ул. Пионерская 22.На все объекты есть свидетельства,кадастровые паспорта!
LAutoMaster
25 сентября 2016, 14:53
Из-за того что на карте нет моих объектов недвижимости Я не могу дать объявление о сдаче в аренду, яндекс пишет что нет такого адреса
an50region
22 ноября 2016, 09:52
ЯНДЕКС отвратительное отношение к клиентам!!! ПОЗОР А НЕ КОМПАНИЯ !!! В нашем случае не было никакой обратной связи, не предоставляют информацию по восстановлению аккаунта, мы как добросовестный партнер вносили в компанию яндекс достаточно денежных средств, оплачивали свои размещения своевременно, и вместо того, что бы стать как минимум лояльными к своим постоянным клиентам ЯНДЕКС выбирает политику отворачиваться от своих клиентов в сторону... Вероятно контора ЯНДЕКС исходит от мнения, что ВАС (клиентов) тут много, а мы одни такие.... Ну, ну вот тут пожалуй стоит передать привет основателям конторы яндекс, как они мастерски на всех пресс конференциях ярко и громко заявляют о лояльности и о том, что они уникальны и тд... Вся убогая уникальность сводиться к негативному отношению к своим клиентам.... В этой компании даже кол центр ничем помочь не может...... В результате наш аккаунт агентства заблокировали, мы потеряли потенциальных клиентов, по оплаченным объявлениям никто не собирается возвращать денежные средства!!! Блокировка нашего аккаунта произошла без возможности его дальнейшего восстановления, что само по себе звучит как бред полнейший !!! ЯНДЕКС УЖАСНОЕ подобие рекламной площадки на которую мы теперь ни ногой и слава Богу в нашей стране есть более адекватные площадки по размещению своей рекламы.... а отношение к клиентам у ЯНДЕКСА на уровне -1!
P\S если в РОССИИ все так будут бизнес строить, то бедные потребители...
a8092521
21 декабря 2016, 16:10
хотелось бы что на порнографию реагировала моментально
gold-arenda2012
23 января 2017, 17:54
Добрый вечер, хотел бы написать свой отзыв о портале не первый день рекламируюсь,
это просто иногда какой то ужас.
ну что за страница в которой висят сначала премиум объявления,
из 200-х штук сначала 15 премиум при этом всего на страницу показывается 10 объектов.
Мои объявления порядка 1000 штук искать невероятно тяжело, указываешь что офис сдается в гостинице Пекин  1 минута от метро, при это яндекс пишет  11 минут ,как так???
Ребят но добросовестное поведение как то вообще должно быть, Авито  оборзели совсем, сейчас ЦИАН, тормозит и от туда все хотят на яндекс но и он тоже тупит.как так?
citynew2017
28 января 2017, 16:22
Яндекс недвижимость решили деньги не маленькие брать за рекламу недвижимости, а сами сайт не могут нормальный сделать и неделю не может обьявление разместить? а налоги платят интересно?
bmp1783
4 февраля 2017, 09:56
Риэлторы за деньги размещают всякую хр...,а собственник не может разместить бесплатное объявление без объяснений,у Яндекса это называется СОМНИТЕЛЬНОЕ объявление.
rubtsow.vad
14 февраля 2017, 16:53
Размещаю объявления, не вижу на сайте, хотя пишут, что опубликовано. Нашел как "сомнительное". Написал в поддержку. Через полдня ответили, что рассмотрели еще раз и сняли статус "сомнительное". А еще через час прислали письмо, что аккаунт заблокирован. Причина конкретно ни по одному объявлению не указана, просто за нарушение требований. Раньше, когда было бесплатно, хотя бы  звонили и пытались по телефону понять насколько правдиво объявление. Сейчас публикация платная и блокируют не проверяя и без объяснения конкретных причин. Аккаунт был не первый год и раньше все было нормально. Если это кто-то читает из сотрудников Яндекса, готов ответить на все вопросы 8-925-591-25-51 Вадим. 
maksim-avdoshin
16 февраля 2017, 16:09
Отвратительный сервис. Разместил первое объявление, с хорошими фотографиями, сделанными собственноручно. Объявление сразу же отклонили и заблокировали аккаунт, утверждая, что фото чужие. Жалоба в техподдержку не помогла, ответили довольно резко, что у них есть основания, которые являются конфиденциальной информацией. Никому не советую пользоваться сервисом Яндекс Недвижимость!
rubtsow.vad
16 февраля 2017, 18:22
Раньше размещение объявлений было бесплатным и не было проблем. Теперь стало платным и забанить аккаунт могут в любой момент, деньги не возвращают! Недавно выставил объявления 5 штук о продаже разных квартир. Все квартиры продаю только я, других объявлений по ним нет. Попросили одни из клиентов выставить их квартиру и на этот сайт, ну и добавил заодно другие квартиры. Деньги заплатил! Раньше звонков с этой Яндекс недвижимости нормальных не было, ну и перестал там размещать. Решил опять попробовать. Заполнил полностью все описание, кадастровый номер, номер квартиры. Несколько дней не вижу ни одного объявления, хотя в личном кабинете они все числятся как размещенные. Потом догадался в форме поиска поставить галочку "сомнительные". Все туда попали. Ни в личный кабинет, ни на почту никакой информации не то что о причинах, а вообще что они считают их сомнительными нет! Связь только через форму обратной связи, написал туда. Через полдня приходит письмо: мы посмотрели, можно снять что сомнительные. Я им за это время, пока они молчали еще одно письмо написал, типа вы как там проверяете, просто позвонить под видом покупателей не пробовали? У них же теперь алгоритмы есть! Так через час после первого, где писали, что уберут "сомнительное", прислали второе письмо, что аккаунт заблокирован за нарушение правил и общаться они больше не хотят! Не пользуйтесь этим сервисом! Если размещаете, "проверят" так что забанят и деньги не возвращают. Для тех кто ищет, многие реальные предложения они банят, так что на других сайтах вариантов больше.
markova182
2 июня 2017, 14:30
Добрый день!
Почему отклоняется мое заявление о сдаче комнаты в аренду? Написано - ошибка в адресе. Какая ошибка?
Виталий
6 августа 2017, 17:48
заказал квартиру с Яндекс недвижимости в Адлере. Созвонился с приятным женским голосом, обговорил условия аренды квартиры в Адлере на неделю. Отправил аванс и телефон замолчал. Набрал с другого номера, спросил, был опять внесен в черный список. Так несколько раз. От телефона они не избавляются, уверены в безнаказанности.  Конечно, можно обратиться в полицию, но из-за такой суммы не хочется волокиты. На это и расчет мошенников. Вывод- адреса не проверяют, как на Букинге, рай для мошенников!
Татьяна
7 августа 2017, 17:45
Сервис с каждым годом становится только хуже.
Постоянные блокировки реальных объявления. Некомпетентные модераторы, которые своих же правил публикации не знают. Складывается ощущение, чтоб им больше платят, чем больше они забанят объявлений.
Пример: на выяснения причин блокировки объявления ушло 1 неделя. Ответ технической поддержки таков:
__________
Александр Григорьев (Яндекс.Недвижимость)
6 авг., 14:12 MSK
Добрый день.
Ваше объявление забанено действительно ошибочно. Извините, пожалуйста. К сожалению, восстановить это объявление не получится технически, разместите его, пожалуйста, заново.
Удачного дня,
команда Яндекс.Недвижимость
___________
РЕЗУЛЬТАТ: время на публикацию потрачено, время на выяснения потрачено, еще требуется время на повторную публикацию, т.к. блокировать они могут, а исправить свои ошибки потом нет. РЕЗУЛЬТАТ ДАЖЕ НЕ НОЛЬ, а минус, минус потраченное время и ноль клиентов на данный вариант.
Татьяна Белякова
11 августа 2017, 13:23
Татьяна,
Согласна!.
Виталий
9 августа 2017, 19:13
на сайте раздолье для мошенников. Сам попался на удочку. И никто мошенницу искать не собирается. Пользуйтесь Букингом хоть проверяют...
Дмитрий Березовский
28 августа 2017, 14:44
Добрый день! В июне 2017г. на сайте яндекс-недвижимость нашли квартиру в г. Новосибирск на 2 суток. Владелец некий Владислав Николаевич Ефремов, как он представился по смс, и такие же данные были при переводе денег на карту. Номера тел.+7905361-48-10, +7-905-361-4286.Мы с маленьким ребенком ночью ожидали его безуспешно под дверью дома на ул. Линейной,звонили ему по тел. Сказал, что сейчас буду и выключил оба тел.  Потом нашли хостел. Каким-то образом вы отвечаете за таких мошенников,
cvetlana-10@tut.by
10 октября 2017, 16:24
Добры день.Я оплатила 1700 за размещения объявления код платежа 500730176099,но оно не размещено,что деньги на ветер???ответьте пожалуйста?
alb.xackimow2017
10 октября 2017, 17:31
Подавал объявления по аренде коттеджей посуточно через сайт Яндекс недвижимость. Служба модерации это вообще люди из колхоза видимо. Они ничего нормально объяснить не могут. И даже своих правил не знают. Отклоняют реальные объявления, а мошенники сидят и рекламируются спокойно. Отклонили много объявлений по причине - неверная цена. С вопросом: какую цену ставить - нормально не отвечают. Приводишь им в пример ситуацию, что цена зависит от количества человек, мероприятия, возраста отдыхающих и других факторов. А также у собственника цена меняется несколько раз в месяц. И в каждом конкретном случае нужно цену согласовывать. Также цена ставится на всех сайтах с предлогом От (это значит как раз что она зависит от количества человек). Но и это указывать нельзя. Нужно указать максимальную цену. А как я ее укажу, если на 20 человек будет к примеру цена 70000, на 50 чел будет за выходные 120000, а на 150 - цена 300000. И что я должен указать сразу главную цену 300000? Их ответ - прочитайте наши правила, у нас пока так. Что пока так? Какую цену указать - подскажите? Ничего не отвечают и блокируют аккаунт. Люди не здоровые полностью. Они видимо не знают, что цена всегда указывается начальная и от нее идет отсчет. Как и в салоне при покупке автомобиля (сначала идет начальная комплектация с минимальной ценой). Но при этом другие размещают объявления с минимальной стоимостью и им ничего не блокируют!!! Ни на одном крупном сайте по размещению объявлений такого нет. И модерация всегда объяснит что указать, какую цену или какие есть ошибки в объявлении. Но только не на Яндекс недвижимости. Этот сайт никому не советую для размещения объявлений. Есть много других рекламных площадок (как платных, так и бесплатных) для размещения объявлений и эффекта будет намного больше. Также регулярно звонят из службы проверки яндекса и задают тупые вопросы. Бесят просто! Отнимают зря время. Пользы с их сайта вообще нет!
Аренда в Саранске
23 октября 2017, 15:38
Яндекс очень разочаровывает.  Много лет размещаю объявления о краткосрочной аренде и вдруг блокируют аккаунт! Спасибо хоть почтовый ящик не заблокировали.  Вынуждают полностью отказаться от сервиса Яндекс. 
Судя по всему конкуренты  размещают жалобы, так как на некоторых  других площадках с объявлениями, так же возникли проблемы, но их удалось благополучно решить. 
Яндексу не интересно, что объявления реальные, есть видео квартиры, улицы и номера дома, а по телефону и стоимость можно подтвердить. Админ Яндекса заблокировал и ноль обратной связи. 
Не хотелось бы уходить с Яндекса (с Я-деньги уже) осталось Я-недвижимость, Я-почта и Я-поиск, но видимо придётся. Обидно за российские компании но таковы реалии.
GusevaRina
30 октября 2017, 21:33
что делать когда заблокировали то, что реально существует, с пометкой-чужое фото. как оно чужое когда оно соответствует этому самому объекту?
nickolai.gabow
1 ноября 2017, 10:59
написал объявление, оно внезапно исчезло, что делать.
romanova.001643
15 ноября 2017, 21:50
Подскажите пожалуйста, почему нет моего объявления на сайте, если в личном кабинете оно обозначено как опубликованное, объявление подала на ваш сайт впервые, и соответственно просмотров нет и звонков тоже.
gal4on0k1
1 декабря 2017, 12:40
НЕ могу от писаться от рассылок Яндекс недвижимость, как то сделать, 
arendak2005
6 декабря 2017, 10:52
СРОЧНО уберите рекламу на сдачу квартиры в аренду по адресу Варшавское шоссе д.51 кор.1
NT
9 декабря 2017, 11:05
https://realty.yandex.ru/offer/4274448261273754113/

Телефон агента., а не собственника, как указано 
Владимир Тихонов
11 декабря 2017, 17:42
Я как то могу в остановить аккаунт на Яндекс недвижимость? Мои объявления не проработали и дня и пришло вот такое сообщение  Вы не можете размещать и редактировать объявления, так как Ваш аккаунт заблокирован за нарушения. Переписка с модератором не чего не прояснило.Как мне быть? Модератор перестал отвечать на мои письма.
Обновлено 11 декабря 2017, 17:43
lexa.strelets2017
19 декабря 2017, 11:25
Коррумпированный сайт, - Яндекс Недвижимость. Сайт засилья мошенников. Оптимизация на нуле. Модераторы на критику не реагируют, лишь бы гроши капали. За долгое и плодотворное сотрудничество, отблагодарили - аннулировав объявление, про плаченное и с немалым усилием приложенное. Чтоб вы "здулись" на Веки - Вечные Бракоделы. 
lexa.strelets2017
19 декабря 2017, 11:25
Коррумпированный сайт, - Яндекс Недвижимость. Сайт засилья мошенников. Оптимизация на нуле. Модераторы на критику не реагируют, лишь бы гроши капали. За долгое и плодотворное сотрудничество, отблагодарили - аннулировав объявление, про плаченное и с немалым усилием приложенное. Чтоб вы "здулись" на Веки - Вечные Бракоделы. 
InstallSoundLight
12 января 2018, 19:15
Аккаунт заблокирован без видимых на то причин, подозреваю что это по жалобам конкурентов, так что компания яндекс не дополучит свою прибыль, возможно ли как то разблокировать аккаунт и продолжить работу?
nat06096
23 января 2018, 12:26
Прошу разобраться в ситуации: на мой телефон 89265558902 уже месяц с периодичностью 5 раз в день поступают звонки с телефонов и молчат: 89629845314, 89629840221,  89629846273, 89858629220, 89851080365.....и т.д. Обратной связи нет. Если это хамство не прекратится - обращусь в прокуратуру....
t.osik
26 января 2018, 12:15
я уже 100 раз пожаловалась... Но мне никто не ответил и объявление мошенника у Вас на сайте так и висит.



alex2017f
18 февраля 2018, 10:02
НА ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ - ПОЛНО МОШЕННИКОВ Т.К.МОДЕРАЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ, НАПРИМЕР :
МОШЕННИЧЕСКИЙ "ИНФОРМАЦИОННИК " :
ПОДАЁТ объявление - люди скидывают деньги по предоплате за бронь - он тут же УДАЛЯЕТ объявление и ПОДАЁТ новое с такими же фото на другом аккаунте!
ПОКУПАЕТ сим карты "НУЛЁВКИ " ( ОДНОТИПНЫЕ номера) - подаёт много объявлений - и переадресация НА ОДИН НОМЕР !
https://realty.yandex.ru/offer/3776706923195505920/
с телефоном - +7 981 895-10-27 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/8700257485214132480/
с телефоном - +7 981 895-21-97 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/8499271164332294912/
с телефоном - +7 981 895-21-67 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/6790157215119047936/
с телефоном - +7 981 895-37-41 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/5545421711653367552/
с телефоном - +7 981 895-43-01 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/7940353188486687488/
с телефоном - +7 981 895-39-98 ГАЛИНА
В Ч Е Р А У Ж Е ПОДАВАЛА :
https://realty.yandex.ru/offer/4311558161420994304/
с телефоном - +7 981 892-84-67 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/3299313326889041408/
с телефоном -+7 981 892-85-93 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/9105018138894113024/
с телефоном - +7 981 892-83-21 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/5447494700083821056/
с телефоном - +7 981 892-65-70 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/1736521177581061376/
с телефоном - +7 981 892-86-49 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/8191256994270725120/
с телефоном - +7 981 892-82-52 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/1876139374000936704/
с телефоном - +7 911 965-40-29 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/3097899192909859072/
с телефоном - +7 911 965-40-65 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/118615415634642176/
с телефоном - +7 911 965-42-47 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/1051384060159069440/
с телефоном - +7 911 965-40-72 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/140661477644995840/
с телефоном - +7 911 965-37-08 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/4865477321708359936/
с телефоном - +7 911 965-37-26 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/2683969578795282176/
с телефоном - +7 981 883-69-94 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/14020942001326848/
с телефоном - +7 981 883-60-46 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/1700554491716682752/
с телефоном - +7 981 883-63-15 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/6898281976321657856/
с телефоном - +7 981 883-77-45 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/451810291602464000/
с телефоном - +7 981 883-59-47 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/8803180366959683584/
с телефоном - +7 981 773-50-56 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/1524852934006748672/
с телефоном - +7 981 813-08-07 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/1791606832013151744/
с телефоном - +7 981 813-01-65 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/6109053421017272832/
с телефоном - +7 981 812-70-98 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/3845431914857648384/
с телефоном - +7 981 813-08-60 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/150713110943888384/
с телефоном - +7 981 812-93-76 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/9106827284802845184/
с телефоном - +7 981 813-01-54 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/2036495728193780224/
с телефоном - +7 981 812-58-57 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/8484611655317497088/
с телефоном - +7 981 812-63-22 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/5019775659141435136/
с телефоном - +7 981 785-15-41 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/5307214438493164800/
с телефоном - +7 981 785-06-81 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/4584563925360926720/
с телефоном - +7 981 785-02-86 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/7688173902896820736/
с телефоном - +7 981 785-12-87 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/2460448177362107392/
с телефоном - +7 981 784-79-20 ГАЛИНА
И
https://realty.yandex.ru/offer/4163448169347190784/
с телефоном - +7 981 784-91-66 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/2525355749208938496/
с телефоном - +7 981 784-80-55 ГАЛИНА
и
https://realty.yandex.ru/offer/2924826662606072832/
с телефоном - +7 981 785-54-13 ГАЛИНА
topilchuck
11 марта 2018, 14:18
На сайте недвижимости Краснодара все объявления от "хозяев" все обман. Потраченное время,нервы.Перестаешь людям верить.
guseynov.rovshan1966
5 апреля 2018, 12:36
Заблокировать рекламу яндекс недвижимость 
Алексей
5 апреля 2018, 15:53
не приселать
Михаил Реек
11 апреля 2018, 23:42
А очень интересно может кто нибудь подсказать как не попасть при съёме квартиры под обман. Какие документы нужно просить предоставить или Яндекс недвижимость даёт гарантию за хозяина квартиры который сдает? Буду благодарен за совет.
an.lebed201
21 ноября 2018, 22:43
Михаил Реек,
яндекс не дает никаких гарантий,если они лохотрон так же пропускают как и все доски,какие тут гарантии
нино
26 апреля 2018, 12:08
Мне с яндекс позвонили и предложили Разместить моё объявление на  Яндекс недвижимость,  я согласилась, о чем сейчас желею. теперь мне названивают потенциальные квартиросъемщики, хотя квартира давно уже сдана.  Но я не знаю как мне удалить это объявление ,что мне нужно сделать для этого?  в своем личном кабинете я ничего не вижу ничего найти не могу. 
Обновлено 26 апреля 2018, 12:12
e.maslov5
9 мая 2018, 15:36
При подаче нового объявления в категории недвижимость уже изначально предложен вариант продажа квартиры, и если этого не заметил, то объявление уйдет в категорию продаж. Далее объявление закрывают из-за недостоверной информации и предлагают отредактировать. Далее выясняется что можно отредактировать любую информацию кроме этих окон. 
bogdanov1969
10 мая 2018, 02:58
Приложение, Яндекс недвижимость, просто не работает....Сколько я не пытался, но фотки загрузить так и не смог.При этом , инет хороший.
guseynov.rovshan1966
15 мая 2018, 21:27
Блокировать рекламу яндекс недвижимость 
kateyjka
16 мая 2018, 20:15
Мое объявление заблокировали не за что, я не риелтор, а доверенное лицо собственника. Вообще несправедливо. Написали, что чужие фото, а это мои, я их лично делала. Написали, что некорректная цена за аренду трешки, это цена была с включением коммунальных услуг. Квартира - трешка, я даже сижу и реву, из-за них мне теперь (маме в декрете) надо думать куда еще выложить объявление. Обычных людей травите, не стыдно?
sergey-220264
5 июня 2018, 14:14
не работает постоянно зависает
nina.nik.bragina
19 июня 2018, 02:00
работают мошенники ул. Удальцова д.3 к.7 кв.31
interco1983
28 июня 2018, 19:20
Здравствуйте ,  хочу  снять  квартиру  на  вашем  сайте   ,  позвонил  сегодня  по  одному  адресу  и  посредник  требует  предоплату  ,  и  только  потом  даёт  телефон  хозяина .  Вопрос --  как  узнать   ,  обман  это  или  нет   ?  Очень  опасаюсь  ,   так  как  уже  попадал  на  подобного  рода    лохотрон  и  кидалово  ,  и  в  итоге  ни  денег  ,  ни жилья   и  ни  к  кому  потом  не  дозвонишься  .
interco1983
28 июня 2018, 19:33
Здравствуйте , хочу снять квартиру на вашем сайте , позвонил сегодня по одному адресу и посредник требует предоплату , и только потом даёт телефон хозяина . Вопрос -- как узнать , обман это или нет ? Очень опасаюсь , так как уже попадал на подобного рода лохотрон и кидалово , и в итоге ни денег , ни жилья и ни к кому потом не дозвонишься .
an.lebed201
21 ноября 2018, 22:39
interco1983,
вы попадали и опять туда же,у нас нет такого сервиса или хозяин.или агент,но оплата всего после заключения договора
sam159
30 июня 2018, 16:43
Я уже давно удалил объявление о сдаче квартиры. Но люди до сих пор звонят и говорят что нашли его и оно опубликовано. Уберите !
klikova83
15 июля 2018, 00:20
мою анкету блокнули по не понятным причинам ! Модераторы совсем безтолковые в яндексе !!!!! бараны одни сидят 
klikova83
15 июля 2018, 00:21
мою анкету блокнули второй раз уже . ужас ! и деньги пропали .....
gribanova.nat852
24 июля 2018, 19:37
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС. Объявления блокируют с какими-то дикими комментариями. Например, для готового (введенного в эксплуатацию) жилья требуют проставить галочку "не сдан", а дальше выбрать переуступка. Предоставляю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - следуют формальные отписки, что ничего сделать не могут, у них объект числится как новостройка. Отредактировать данное заблокированное объявление не возможно, нужно только удалять и размещать заново. При этом нахожу объявления других пользователей, размещенные как готовое жилье. Или блокируют с формулировкой "недостоверная цена", хотя есть объявления на подобные объекты и с ценой дороже моей, и с ценой дешевле. Как подтверждение достоверности цены сбрасываю ссылки на объявления по этому объекту на других ресурсах. Но модераторам абсолютно "по барабану". Кроме того, обратная связь заблокирована. Если я отвечаю на письма, присланные с данного ресурса, то они не доходят, возвращаются с формулировкой "Сообщение не было получено одним или несколькими получателями". Мой совет: не тратьте свое время на этот уродский сервис.
km271015
7 сентября 2018, 08:59
Странный сайт, разместил объявление о продаже недвижимости, провисело пол года ни одного звонка, потом пришло сообщение что о блокировке модератором.  
keit.kostenko
7 сентября 2018, 09:20
Здравствуйте! вчера оставляла комментарий по поводу ЖК Гагаринский, в г.Жуковский. Его вижу только я, из-за чего другие пользователи его не видят? С Уважением, Екатерина
sviatoslav.chernov
14 сентября 2018, 22:56
Скажите, почему размещенное объявление исчезает с карты и из результатов поиска в приложении яндекс.недвижимость через 1-3 часа после успешного появления? С чем это связано? Приходится заходить в режим редактирования и ничего не меняя заново размещать.
asq-8
21 сентября 2018, 07:49
Жалобы работают неадекватно. Уже второй раз моё объявление банят за недостоверность цены, а я продаю свою квартиру по цене, которую выставил в объявлении. Единственное, что приходит в голову, это то, что объявление блокируют по жалобам от риэлторов
d89159802019
21 сентября 2018, 10:22
Добрый день! Уточните, что можно сделать, все объявления по коммерческой недвижимости, гиперссылки не активны, выскакивает окно ой, как с Вами связаться 8-915-594-74-09
d89159802019
21 сентября 2018, 10:24
https://realty.yandex.ru/offer/6130304316741196800/ Помогите объявления не открываются, через гиперссылки.Как с Вами связаться? Что можно сделать?
tubik401
3 октября 2018, 11:00
Столкнулся с данным сервисом дважды и все с блокировкой объявлений,в-первый раз быстро разблокировали,второй раз блокернули на глухо! Пишут  чушь...- что я намеренно ввожу в заблуждение и мои данные не достоверны,больше никакой конкретики нет, голословное обвинение,это расцениваю как оскорбление моей личности без должных доказательств. Очень мутный ресурс...может кто то и обманывает,но это ни говорит о том что все такие. Могу всю переписку выложить,Я обычный гражданин у которого от бабушки осталась квартира,а не комерс у которого 10 квартир и он их впаривает всем подряд.
tamara-m.sukhareva
5 октября 2018, 08:03
отвратительно работает,не адекватно блокирует , возможности редактирования не даёт, херня она и есть херня
sergei.ku4enckov
5 октября 2018, 09:14
Подал объявление , а там опубликовали другой телефон (не мой ) , но он почему то всё равно звонит мне . Написано что звонок с переадресацией . Снял объявление , а переадресация всё равно осталась . Ерунда какая то . И как теперь избавиться от этого телефона ?
gyka53vorobjev
5 октября 2018, 13:31
ваша реклама продвижения и подьема закрывает закрывает текст моего обьявления  на странице о недвижимости в максатихи.
gyka53vorobjev
5 октября 2018, 13:32
A.Nikolaenko89
12 октября 2018, 07:45
Лучше займитесь приёмом жалоб на вашу совершенно некомпетентную службу поддержки и уровень сервиса ЯН, Может тогда из бесполезной доски объявлений с известным именем и сможете стать чем-то полезным. 

Телефона службы поддержки - нет. Сотрудники вообще ничего не знают, не понимают ни свой же сервис, ни уж тем более рынок недвижки. Вообще 2х слов связать не могут. 
Яндексу должно быть стыдно за такое своё ответвление. 
Larisa Kochubeeva
27 октября 2018, 12:11
Яндекс-недвижимость показывает в ВК рекламу, где мужик клеит объявление на стену дома .
Даже в Индии с незаконной расклейкой борятся , а у нас крупнейший интернет-ресурс ее популяризирует.
Shapovalov.Realty
9 ноября 2018, 14:16
Я не понимаю, у меня постоянно блокируют аккаунт, как узнать что я делаю не так? Размещаю мой эксклюзивный объект в аренду, 5 минут и я заблокирована... фото мои, описание мое. Вся инфа достоверная, что делать, какя работать? Есть ли живой человек который может написать в чем проблема. 
dima472
9 ноября 2018, 14:44
после размещения объявления одолели частные клиники Москвы 
gyka53vorobjev
12 ноября 2018, 13:09
ЗАКРЫТЫ ТЕЛЕФОН И ТЕКСТ МОЕГО ОБЬЯВЛЕНИЕ .ТАК И НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ,,?  А Я ИНВАЛИД 1ГР.С ДЕТСТВА ПОМОГИТЕ!
ellada-nedvizh
15 ноября 2018, 15:49
Заблокировали аккаунт, ответили что размещаю чужие квартиры. Это на каком основании вы - яндекс гении сделали такое утверждение. Бардак полный. Не думали что возможно кто то еще может скопировать мои объявления и фото в них на чужие квартиры. Дак заблокируйте всю страну , порядка добъетесь! 
Совершенно бездарный не удобный в поиске сайт. 
Еще и пишут апрещено создавать новый аккаунт. Идиотизм. Называется дали " пожизненый срок"!!!!! 

Надежда Шиянова
18 ноября 2018, 16:12
Сегодня опубликовала объявление на вашем сайте о продаже 1 ком.кв-ры в Люберцах, ул. Авиаторов, дом 10, кор. 2.  Как только  я  его отправила, уже на сайте  возникли другие номера телефонов агентства "Мир" и имя Роман.  Ни Романа, ни агентства не знаю.  Это какое то жульничество. Как же соблюдение конфиденциальности некоторых данных, которые должны быть скрыты? Сайт теряет свою значимость и актуальность. Предупрежу всех знакомых и друзей.
bogdzoya
21 ноября 2018, 00:11
Самый поганый сайт, даю реальные объявления с реальными фотками, и они блокируют, причина, что подобные есть на других сайтах, а это не запрещено, ну и что из  этого? это не сайт а помойка, основательно не рекомендую, не пользоваться сайтом Яндекс Недвижимость, просто помойка
an.lebed201
21 ноября 2018, 22:47
Подала объявление,висело оно у меня без блокировки 2 суток,а потом после звонка одних клиентов,мое объявление заблокировали и никакие изменения мне не помогают его разблокировать,убрала все,что могла,все равно блокируют
vitalyvinner
22 ноября 2018, 22:12
Я вашЯ ваш сервис ненавижу потому что ваши Модераторы бакланы постоянно меня банят не за что я не могу разместить объявление потому что ваши дебильные сервис самый идиотский на всей планете и вы все там тоже И рукиизжопы вас растут

Vladimer1709
25 ноября 2018, 22:41
ЗДРАВСТВУЙТЕ. СЕГОДНЯ НА ВАШЕМ САЙТЕ ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ НАШЛИ МОШЕННИКА, ВИДЕЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ, ОНИ ПОДДЕЛАННЫЕ, ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНЫХ САЙТАХ ПОД РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ . ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЕГО, ПОКА КТО ТО НЕ ПОПАЛСЯ НА ЕГО УДОЧКУ. https://realty.yandex.ru/offer/3402199933618102272/
МОЖЕМ ОСТАВИТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 89112963613. СПАСИБО.

doma-sadikoff
24 декабря 2018, 22:17
Объявление заблокировано модератором. Причина: неизвестный ЖК для новостройки. Опции недоступны.
Вопрос - почему о том, что опции недоступны клиент узнает после оплаты приоритетного размещения? Деньги не возвращаются..на каком основании? Услуга не оказана. И почему куда-то запрятана инструкция - о том,  как рассказать сервису об этой новостройке - в таком случае. За 24 часа так и не удалось дождаться звонка вашей тех.поддержки. Компания Яндекс в курсе, что сервис по недвижимости очень сильно страдает отсутствием внимания к клиентам.
Суткидар С.
15 января, 17:33
С мая размещал объявления по посуточной аренде квартир, сегодня из 8 объявлений 7 было отклонено модератором, Причина:   "Несколько предложений внутри одного объявления. Под каждый новый объект недвижимости нужно создавать свою, отдельную, публикацию. Исключение из правила — квартиры в домах-новостройках по одному адресу". Эти квартиры размещены на всех крупных площадках в т.ч. booking.com, www.airbnb.ru, www.avito.ru  и другие  размещаются по несколько лет уже, имеют несколько сотен отзывов людей там проживавших. Только сайту booking.com я плачу до 50000 комиссионных в месяц, вы берёте и в один день снимаете почти все объявления. В чём причина мне так и не понятно. как и не понятно почему при повторном размещении вы сначала снимаете деньги за размещение, а потом объявление проходит модерацию и снимается. Вам что деньги не нужны ? Ссылка на одно из объявлений https://realty.yandex.ru/management-new/edit/9203994009141757696/?from=new-lk. Надеюсь на скорый ответ, особенно непонятно почему сначала списываются деньги а потом через несколько секунд снимается объявление. 
Юрий S
19 января, 22:13
квартиру тещи пытался выставить на сдачу. 2 часа битвы с вашим шедевром.  бесполезно. отказ, даже при наличии кадастрового номера. Яндекс бесполезный... 
Михаил Зубов
20 января, 14:07
Почему блокируют объявления, пишут недостоверная информация? У меня все реально?
arina.kiiko@mail.ru
22 января, 16:10
Не могу подать объявление,яндекс пишет не верный кадастровый номер хотя ввожу всё по документам,какая может быть причина?Я собственник!!!
konsperator
27 февраля, 12:54
Сколько по времени длится блокировка аккаунта? И как узнать причину(т. е что не устраивает) модераторов? 
Ahkom.lucas
2 марта, 20:15
Обращение к Яндекс недвижимости,почему бытовой расизм в Росии стал нормой ,любой каждый второй пользователь пишет у себя в описании "строго славяне "или хозяин рассмотрит славян-русских"но ведь в  Росиии живут не только славяне ,почему подобного рода описания вы допускаете ?за такого рода описания скажем в Германии вас бы оштрафовали ,а то и посадили бы ,прошу вас обрабатывать объявления и по внимательней с бытовым нацизмом и расизмом !!!
Wera198vs
5 марта, 20:36
Отзыв об организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Калинка Консалтинг"
Убытки: обман в 320 000 руб. и клиенты мошенники.
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОПАСТЬ К РИЕЛТОРАМ - МОШЕННИКАМ, НЕ ОБРАЩАЕТСЯ В ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ - ООО "КАЛИНКА КОНСАЛТИНГ" (позиционируют себя, как элитное и надежное агенство по недвижимости в Москве и зарубежом). Агенство существуею за счет своей раскрутке и на обмане своих клиентов. Надуманный имидж компании создан исключительно на обмане и заработке для себя.
В декабре 2017 г., я приняла решение сдавать свои апартаменты в аренду, и просмотрев множество агенств, позиционирующих себя, зарекомендованными специалистами по подбору арендаторов, я остановила свой выбор на организации с громким именем Калинка Групп (Калинка Консалтинг), с сильной позицией и рекламой и как оказалось - СОЗДАННЫЕ САМОЙ КОМПАНИЕЙ ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ "О СВОИХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ", для приманки платежеспособных клиентов. Риелторы данной организации занимаются махинациями, с которыми мне пришлось столкнуться в ноябре 2018 г.
17 сентября 2018 г., для моих апартаментов нашли клиентов, агент данной организации уверил меня в том, что клиенты это пара (молодой человек и девушка), которые готовы снимать мое жилье, на выгодных для меня условиях, комиссию потребовали максимальную - в 100% от сделки. Доверившись этим людям, я заключила договор на аренду, заплатив агенству, требуемую сумму денег ( в размере 320 000 руб.) Как оказалось, буквально, через 1,5 месяца, мои апартаменты превратились в гостиницу и были в субаренде у арендатора мошенника . ООО "КАЛИНКА КОНСАЛТИНГ", нашли мошенников, представив мне их, клиентами, которые после заключения договора, начали сдавать мои апартаменты БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА! Сделали из квартиры гостиницу, и начали зарабатывать на этом деньги! Агенство ООО "КАЛИНКА КОНСАЛТИНГ", Получив свою комиссию в 320 000 руб. и провернув мошенническую сделку, полностью отрицают свою вину, не принимают сторону клиента,и не несут никакой отвественности за людей,которых приводят от себя, под видом клиентов. Если бы не моя собственная бдительность, то мошенники, так бы и продолжали использовать мою недвижимость, для своего бизнеса, обманывая своего Арендодателя.
Пишу данный отзыв с тем, чтобы вы понимали, с чем вы можете столкнуться, если попадетесь на рекламу и обратитесь в данную организацию ООО "КАЛИНКА КОНСАЛТИНГ". 
manheten58
6 марта, 18:25
Размещал объявление о продаже квартиры,после истечения срока размещения пытался активировать,раздел мои объявления не открывался,обращался в службу поддержки безрезультатно.Такое впечатление,что общался с роботом. Потратил время,махнул рукой. Пытался разместить как новое-бесполезно,объявления не видно. Хотя получил смс подтверждение о размещении.В личном кабинете, всё как по-правдошному: "до окончания срока действия..."Подключил услугу "поднять объявление", а воз и ныне там. Разместил без проблем на "АВИТО" Просто диву даюсь "профессиализму" персонала.
tatyanasadovikova
14 марта, 13:41
Почему мой аккаунт заблокировали ? И когда снимут блокировку?
alexeysuperbear
23 марта, 18:01
Третий день жалуюсь на мошенническое объявление. Привёл все доказательства. Объявление не снимают. Вы потворствуете мошенникам?
al.enina2406
25 марта, 17:23
Я подала объявление о сдаче комнаты. Ко мне позвонили трое ваших специалистов не представившись и назначили мне встречу по поводу осмотра квартиры. Я благодаря им два дня просидела дома и не смогла решать свои дела и отказала многим другим квартирантам. Считаю что ваши специалисты работают крайне не профессионально. Прошу принять меры по факту происходящего. Номера телефонов с которых происходили звонки при необходимости скину.  Разве это правильно представляться клиентом и держать людей дома , тем самым нарушать им их привычный образ жизни. 
Nadya
2 апреля, 12:37
Почему на моём объявлении высвечивается чужой номер. Звоню по нему - занято ("чёрный список")
Удалённый пользователь
8 апреля, 22:29
долбоебы,кнопки у себя в бошках установите может мозги включить получиться ! Почитайте про себя отзывы! Очень буду надеяться что до вас когда нибудь доберутся правоохранительные органы!!!
trudovike32
9 апреля, 22:08
Сегодня обновил объявление, через некоторое время пришло сообщение о его блокировке, мол не настоящее. Как разблокировать？
nedvigimostvufe
10 апреля, 14:59
Яндекс недвижимость не работает!!!
Все мои новые обьявления необоснованно отклоняются, пишут "необоснованная цена", затем в конце концов публикуются через неделю другую когда обьявление неактуально уже.
Бестолковое приложение.
Ronnyn
17 апреля, 22:07
Пользовался приложением,все очень хорошо. Но произошла программная проблема с аппаратом (Philips xenium v387. Перепрошил заводскую прошивку. теперь приложение "не поддерживается вашим устройством". Подскажите что случилось?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 апреля, 22:23
Здравствуйте. А какая версия Android сейчас на устройстве?
Ronnyn
18 апреля, 08:26
Света Чистякова,
Версия Андроид 4.4.2
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:09
Похоже, что дело в этом — приложению нужно, чтобы был минимум 5.0.
Ronnyn
18 апреля, 15:40
Света Чистякова,
Но ранее приложение работало на моем телефоне. Нельзя ли убрать это ограничение? или как то его обойти?
mali5a
19 апреля, 01:28
Пишит на двух моих объявлениях по участкам что было два звонка нагло врет,а на квартиру что было девять очень нагло врет,позвонили только 1 раз.
Юрий Ш.
1 мая, 13:36
Подал и оплатил объявление,аренда комнаты сайте его нет 
vnivip10
4 июня, 09:40
Прошу не размещать рекламу Яндекс недвижимость .Я приобрела квартиру,а мне каждый день по 50 объявлений на покупку,приходиться вручную уничтожать объявления как "СПАМ" это мешает работе
 С уважением Шигорева
semenihinroma
6 июня, 14:24
даю объявление по продаже дома с точным адресом ,точнее некуда он меня опять блокирует 
trudovike32
21 июня, 19:25
trudovike32
9 апреля, 22:08
Сегодня обновил объявление, через некоторое время пришло сообщение о его блокировке, мол не настоящее. Как разблокировать？




Аууу！！ вы отвечать на сообщения будете？ мне как-бы квартиру продать нужно..
Ln.kmscom
3 июля, 15:34
перемудрили с модерацией так, что объявление подать не возможно. Блокируется без публикации.
alekse-sobolevski
29 августа, 17:36
Пробовал убрать объявление по продаже моей квартиры от человека, которому я не давал права продавать. Пока результат нулевой.