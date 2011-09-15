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Теперь Яндекс ищет по голосу и данным телефона

Мы обновили поисковый виджет для Android, и в нем появилось сразу три новых разновидности поиска.

Первый поиск – голосовой. Теперь не нужно вводить запросы, достаточно нажать кнопку «микрофон» и сообщить виджету, что вы хотите найти.

 

Голосовой поиск использует возможности API Android.

Второй поиск – внутри данных вашего телефона. При вводе запроса, помимо поисковых подсказок, виджет покажет найденное в закладках и истории браузера, установленных приложениях, контактах и СМС в вашем смартфоне.Таким образом, одну строку поиска можно использовать, например, для поиска в интернете биографии Екатерины Второй и для поиска в контактах мобильного Екатерины – вашей подруги или коллеги.




Третий поиск – по сервисам Яндекса. Нажав на букву «Я» в поисковой строке, вы можете выбрать сервис Яндекса, в котором хотите найти информацию: свежая модель телефона лучше всего найдется на Маркете, письмо от коллеги – в Почте, адрес – на Картах. Если у вас установлены приложения Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты или Яндекс.Почта, то при выборе приложение запустится.


Скачать виджет можно в Андроид Маркете:
https://market.android.com/details?id=ru.yandex.searchplugin&feature=search_result



Команда Мобильного поиска, слышим больше, ищем глубже


23 комментария
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kaagsa
26 ноября 2015, 17:02

А для Symbian обновления в ближайшем времени будут?

Ирина Ес.
26 ноября 2015, 17:02

Да, планируем некоторые улучшения. Поделимся ими чуть позже :)

Fon
26 ноября 2015, 17:02

Очень рад что на роботе есть такая штука, также голосую за голосовой поиск на Яндексе

ReDamn
26 ноября 2015, 17:02
Спасибо за виджет, наконец начну поиск на Яше. Только одно замечание... сделайте виджет 1х1
Дмитрий Козлов
26 ноября 2015, 17:02
Так в качестве 1х1 легко выносится иконка приложения.
ReDamn
26 ноября 2015, 17:02
я говорю об иконке или виджете голосового поиска, как это сделал Гугля
eviGL
26 ноября 2015, 17:02

А распознавание голоса от гугла или своё? ;)

А то больно похожи результаты распознавания...

boris.khv
26 ноября 2015, 17:02

распознавание голоса от Google

ReDamn
26 ноября 2015, 17:02
Еще одно замечание. Когда "кликаешь" на "Все сервисы" открывается не мобильная версия страницы, остальные сервисы открываются "мобильные"...
KVinS-java
26 ноября 2015, 17:02

У вас два последних скриншота одинаковы.

KVinS-java
26 ноября 2015, 17:02

Планируются мобильные версии сервисов для веб мастеров?

frees03
26 ноября 2015, 17:02

Ура голосовому поиску! и на скринах мой любимый Екатеринбург засветился :-)

luboris
26 ноября 2015, 17:02

То что из поиска по сервисам сразу открываются приложения, если они есть, это отлично. Вот бы и в поисковой выдачи так работало...

Копов Сергей
26 ноября 2015, 17:02

Здорого! А чью технологию распознавания голоса вы используете?

apollo2k4
26 ноября 2015, 17:02
Хотелось бы, чтобы виджет под Bada тоже так умел :)
stasomsk
26 ноября 2015, 17:02

Установил виджет, но кнопка голосового поиска отсутствует. Нужна помощь зала :)

stasomsk
26 ноября 2015, 17:02

С кнопкой разобрался, но теперь после произнесения моего запроса появляется «Ждите» и ничего не происходит :-/

Дмитрий Козлов
26 ноября 2015, 17:02

Давайте попробуем разобраться.

Какой телефон? ОС?

Пришлите нам лог:

  1. Если у вас не стоит - установите программу aLogCat из маркета
  2. Воспроизведите баг
  3. Максимально быстро запустите aLogCat
  4. Подождите несколько секунд, пока лог на экране слегка успокоится
  5. Нажмите хард-клавишу Menu и выберите Share
  6. Выберите ваше Email приложение. Создастся письмо с логами во вложении
  7. Отправьте его мне на dmitry-v-kozlov@yandex.ru
stasomsk
26 ноября 2015, 17:02

Разобрался с проблемой, необходимо было просто перезагрузить аппарат.

Евгений Федодеев
26 ноября 2015, 17:02
А я как понимаю, на Сони Х8 нет голосового Яндекспоиска?
Смотрю на скрине и у себя... Микрофончика нет у меня
Виталя Кимов
26 ноября 2015, 17:02
А когда будет на компьюторы?
lyub.hibakova
8 ноября 2017, 13:47
Всё хорошо но вот не слышит пол вразы 
Лёха Лехв
сегодня, 00:42
Лёха