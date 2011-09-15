Теперь Яндекс ищет по голосу и данным телефона

Мы обновили поисковый виджет для Android, и в нем появилось сразу три новых разновидности поиска.



Первый поиск – голосовой. Теперь не нужно вводить запросы, достаточно нажать кнопку «микрофон» и сообщить виджету, что вы хотите найти.







Голосовой поиск использует возможности API Android.





Второй поиск – внутри данных вашего телефона. При вводе запроса, помимо поисковых подсказок, виджет покажет найденное в закладках и истории браузера, установленных приложениях, контактах и СМС в вашем смартфоне.Таким образом, одну строку поиска можно использовать, например, для поиска в интернете биографии Екатерины Второй и для поиска в контактах мобильного Екатерины – вашей подруги или коллеги.









Третий поиск – по сервисам Яндекса. Нажав на букву «Я» в поисковой строке, вы можете выбрать сервис Яндекса, в котором хотите найти информацию: свежая модель телефона лучше всего найдется на Маркете, письмо от коллеги – в Почте, адрес – на Картах. Если у вас установлены приложения Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты или Яндекс.Почта, то при выборе приложение запустится.





Скачать виджет можно в Андроид Маркете:

https://market.android.co m/details?id=ru.yandex.se archplugin&feature=search _result







Команда Мобильного поиска, слышим больше, ищем глубже