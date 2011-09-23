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Opera Mini и Opera Mobile для Android с Яндексом внутри

Мы продолжаем тесно сотрудничать с компанией Opera Software ASA и сегодня мы рады предложить нашим пользователям два замечательных мобильных браузера Яндекс Opera Mini 6.1 и Яндекс Opera Mobile 11.1 для платформы Android.

    

Мобильные браузеры компании Opera Software особенно популярны в России благодаря технологии Opera Turbo, которая обеспечивает быструю загрузку больших веб-страниц, сжимая и оптимизируя их для комфортного просмотра с экрана телефона.


В дополнении к основным функциям оригинальных версий браузеров Opera, в наших сборках мы разместили ссылки на  популярные сервисы Яндекса: Поиск, Погода, Новости, Маркет, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Кроме поисковых подсказок, которые помогут быстрее вводить запрос, в окне поиска вы сможете выбирать где искать: во всём интернете или в конкретном сервисе Яндекса: Новостях, Картах, Блогах, Картинках, Маркете или в Словарях. 

Скачивайте и пользуйтесь мобильными веб-браузерами

Яндекс Opera Mini 6.1 и Яндекс Opera Mobile 11.1, которые уже ждут вас в Андроид Маркете.

                                 

Загрузить Opera Mini со вкусом Яндекса для Java или Symbian-телефонов можно с короткого адреса: m.ya.ru/om

Хороших мобильных браузеров много не бывает! 

Команда любителей всего мобильного,

пользуемся разными бразуерами

19 комментариев
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Конкере
26 ноября 2015, 17:01
ЗАЧЕМ?! [x]
не нужно [x]
DnSK
26 ноября 2015, 17:01

 

так для колеции , они с ориганалами паралельно станут или затрут?

 

Володимир
26 ноября 2015, 17:01

сделали бы просто функцию добавления и все

даже согласен если бы втихаря добавили я в список.

все равно бы удалил, но номинально он бы был и кто хотел переключился бы

 

а так присоединяюсь к предыдущему посту, делать отдельные браузеры различающиеся только поисковой системой это бред

ars-14
26 ноября 2015, 17:01

Категорически НЕ поддерживаю комментарии выше.

Встроеный поиск это удобно. Это вдвойне удобно, когда это твой любимый поисковик.

У меня на WM Опера с Яндексом почему-то не ставится (выдает ошибку). К встроеному гуглу рука просто не тянется, не привычен он (хотя казалось бы, какая разница). Приходится загружать страницу мобильного Яндекса и искать от туда, теряя время и деньги за трафик.

Tural Gurbanov
26 ноября 2015, 17:01

Никто не против встроенного поисковика, просто не стоит ради этого "переименовывать" браузер. Было бы проще, если опера добавила бы возможность выбора поиска по умолчанию, как в настолько версии и все. А speed dial каждый может настроить сам

Константин С.
26 ноября 2015, 17:01

У вас есть возможность выбрать оригиналный браузер Opera или Яндекс-сборку, в закладки не изменятся автоматически на операторские и вы будете уверены, что поиск по умолчанию будет Яндекс.

 

Насильного переименовывания оригинальной Оперы нет. 

Конкере
26 ноября 2015, 17:01
самое забавное, что у оригинальной оперы есть выбор поисковика
Tural Gurbanov
26 ноября 2015, 17:01

дейвствительно) даже и не замечал. Но Яндекса там все равно нет)

Конкере
26 ноября 2015, 17:01
Их ещё и добавлять можно :D
ars-14
26 ноября 2015, 17:01

Да ладно? В мобильных версиях?

Николаич
26 ноября 2015, 17:02

Если из мобильного браузера перейти по ссылке m.ya.ru/om то предлагается загрузить версию 6.0 а не 6.1

victor-spb1
26 ноября 2015, 17:02
Я очень рад, что многим понравилась новая опера мини с поиском яндекса. Но вы не могли бы мне объяснить, зачем мне, пользователю обычной версии оперы, навязывается яндекс поиск. Если кому не понятно, то поясню. Несколько дней назад в моей обычной версии оперы мини удалились все поисковики и остался один яндекс, при чем стал дефолтным поиском и это никак не изменить. Если бы я хотел этого, я бы поставил яндекс оперу мини, но мне это 100 лет не надо. Я всю жизнь пользуюсь другим поисковиком, и ваши действия не заставят меня перейти на яндекс, а лишь порождают глубокий негатив к вашей компании...
Константин С.
26 ноября 2015, 17:02

Добрый вечер, Виктор.

Если кратко:

Яндекс не имеет возможности что-то менять в оригинальном браузере Opera именно поэтому мы выпустили свои сборки для своих пользователей.

Если подробнее про ваш случай:

Opera Software - компания владелец и разработчик бразуера Opera и именно они добавляют в него те продуктовые свойства, которые считают нужным. Тут не поспоришь и можно только высказывать мнение, что нравится, а что нет.

Подозреваю, что смена поиска произошла при использовании бразуера в сети оператора. (проверьте, если есть возможность, установив через Wi-Fi заново).

Если это так, то правильней будет спросить вашего оператора почему так происходит. 

Как решение - это добавить нужный поисковик вручную (там есть такая возможность). А вот про возможность сделать его основным - это уже к разработчикам браузера..

victor-spb1
26 ноября 2015, 17:02
Спасибо большое про подсказку с wi-fi, вечером дома проверю. Но как я понимаю, при очередном серфинге через сеть оператора, все вернется опять?

Другой поисковик я конечно же уже добавил, но то, что его нельзя поставить по умолчанию - просто выводит из себя, нас лишают права выбора.

Я понимаю, что opera sofware должна на чем-то зарабатывать, что бы разрабатывать свои продукты, поэтому не говорю про рекламу от моего оператора на speeddial... да даже если бы мне предложили включить яндекс поиск (с возможностью отказаться от него) я был бы не против. Но вот так, по-тихому, без возможности вернуть все на свои места - это очень не красиво со стороны оперы, билайна и яндекса! Потомучто я уверен, что оператор, после заключения соглашения с оперой, не стал бы просто так пихать яндекс поиск в дополнение к своей рекламе!
Константин С.
26 ноября 2015, 17:02

Мы тоже не рады тому, что в обычной версии нет Яндекса, который нужен бОльшему количеству пользователей в России. Но решает Opera.. Это их бизнес.

Не могу рассказать подробностей, но еще раз повторю, что решение о продуктовых свойствах принимает разработчик приложения.

И тут или миришься или находишь альтернативу.

victor-spb1
26 ноября 2015, 17:02

Мде. Как я рад яндексу. Позволяет писать коммент не залогиненым, после отправки предлагает залогиниться, а после логина, коммент не отсылается, а просто пропадает. Заново все печатать не буду.

Главное.

Не подменяйте понятия, пользуются != нужен. Большиству просто втихую подсовывается. При чем с этой подачи новое поколение компьютерно неграмотного населения думают, что яндекс = интернет, и дальше никуда не ходили.

Опера делает то, что им выгодно и если они суют яндекс поиск, то значит им это выгодно, возвращаемся опять к яндексу. Косяк оперы толкьо в том, что нельзя сменить дефолтный поиск.

Мириться с тем, что тебя насильно заставляют делать - не правильно, а поиск альтернатив создает трудности и проблемы, что порождает негатив в сторону яндекса, в итоге побуждает отказаться не только от яндекс поиска, но и от всех остальных сервисов, благо достойных альтернатив полно и их проще найти, чем замену опере мини. Единственное исключение пожалуй только яндекс.карты.

Константин С.
26 ноября 2015, 17:02

Предлагаю продолжить затянувшуюся дискуссию в личной переписке.

redwinner @ ya.ru

Konev91
26 ноября 2015, 17:02
нахрен не нужно! верните мне гугл. если бы я хотел сделать яндекс поиском по-умолчанию, я бы сам это сделал. не надо за меня решать, что для меня лучше, я сам знаю!
pitk.georgii
вчера, 17:27
Отличный браузер в 2022 году. Есть даже встроенная rss читалка. Открывает большинство сайтов.