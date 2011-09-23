Opera Mini и Opera Mobile для Android с Яндексом внутри

Мы продолжаем тесно сотрудничать с компанией Opera Software ASA и сегодня мы рады предложить нашим пользователям два замечательных мобильных браузера Яндекс Opera Mini 6.1 и Яндекс Opera Mobile 11.1 для платформы Android.

Мобильные браузеры компании Opera Software особенно популярны в России благодаря технологии Opera Turbo, которая обеспечивает быструю загрузку больших веб-страниц, сжимая и оптимизируя их для комфортного просмотра с экрана телефона.



В дополнении к основным функциям оригинальных версий браузеров Opera, в наших сборках мы разместили ссылки на популярные сервисы Яндекса: Поиск, Погода, Новости, Маркет, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Кроме поисковых подсказок, которые помогут быстрее вводить запрос, в окне поиска вы сможете выбирать где искать: во всём интернете или в конкретном сервисе Яндекса: Новостях, Картах, Блогах, Картинках, Маркете или в Словарях.

Скачивайте и пользуйтесь мобильными веб-браузерами

Яндекс Opera Mini 6.1 и Яндекс Opera Mobile 11.1, которые уже ждут вас в Андроид Маркете.

Загрузить Opera Mini со вкусом Яндекса для Java или Symbian-телефонов можно с короткого адреса: m.ya.ru/om

Хороших мобильных браузеров много не бывает!



Команда любителей всего мобильного,

пользуемся разными бразуерами