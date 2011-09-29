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Яндекс.Пробки – в навигаторах Garmin и формате RDS TMC

Среди навигаторов, поддерживающих Яндекс.Пробки, – пополнение. Навигаторы Garmin серии Nuvi 2xxx научились принимать данные о пробках от Яндекса, показывать их на карте и использовать при прокладке маршрута. Также на экране появился светофор с баллами пробок. Чтобы все заработало, просто обновите прошивку навигатора.

 

 

Для получения информации о пробках навигаторы Garmin используют технологию RDS TMC. Этот способ очень популярен в Европе, и большинство встроенных автомобильных навигаторов поддерживают прием данных в таком формате. До недавнего времени интернет-подключение было единственным способом доставить Яндекс.Пробки в навигационную программу, сейчас это можно делать с помощью RDS TMC .

Производители автомобилей! Теперь у вас есть техническая возможность сделать так, чтобы ваши штатные навигаторы показывали пробки. Мы будем рады сотрудничать. Если вас заинтересовало наше предложение, пишите на: mikhail@yandex-team.ru.

 

UPD: Города, где работает данный сервис на навигаторах Garmin: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирска, Владивосток, Казань, Самара, Челябинск.

 

Михаил Софронов,

Департамент развития бизнеса

57 комментариев
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nemo-q.dima
26 ноября 2015, 17:01

Вы серьёзно считаете что "Производители автомобилей" подписаны на ваш журнал?

Эм, думаю что, как минимум, стоит составить коммерческое предложение на двух языках с описанием всех плюсов/минусов и преимуществ использования именно я.пробок. И разослать ведущим европейским/снг-шным/росийским производителям как грузовых так и легковых автомобилей, как в российские представительства так и в центральные офисы.

А "пишите мне на емайл" это кхм, как-то несерьёзно. Со всем уважением к вам и вашему труду.

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Конечно, мы это сделаем (и делам уже)
Не думайте о нас так плохо.

nemo-q.dima
26 ноября 2015, 17:01

Ну если так, то исправлюсь ))

miklina.t
26 ноября 2015, 17:01

kolemik
26 ноября 2015, 17:01

Насколько я понял, данные отправляются через ваш передатчик какой-то? Скоро ли ждать Яндекс.Радио как побочный продукт Яндекс.Пробок ??? :)

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Радиовещание ведет Навиком.

А если говорить про радио, то радиосводка пробок от Яндекса уже давно звучит на многих радиостанциях :)

Александр
26 ноября 2015, 17:01

планируется ли поддержка остальных устройств от гармин с поддержкой RDS TM?

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Во всех навигаторах Garmin с RDS TMC теперь используются пробочные данные Яндекса.

Но полная поддержка (светофор, цветные линии вдоль дороги) появились начиная с устройств Nuvi 2xxx 

mistik.55
26 ноября 2015, 17:01

fkrby
26 ноября 2015, 17:01

как найти в яндекс.маркете модели, которые бы поддерживали эту технологию?

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Модели серии NUVI 1XXX и 3XXX легко можно распознать по индексу "Т" после номера.

Модели серии NUVI 2XXX по индексу “LT” после номера. 

Например NUVI 2360 LT, NUVI 2450 LT.

fkrby
26 ноября 2015, 17:01

я немного не про это. когда увидела этот пост, то сразу полезла на яндекс.маркет посмотреть цены на такие навигаторы, выбрала гармин и попыталась найти в параметрах для фильтра  поддержку RDS TMC, но то ли не поняла, как она там называется, возможно какой-то синоним используется, то ли такого параметра там просто нет.

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Поставьте галочку напротив пункта "загрузка пробок"

fkrby
26 ноября 2015, 17:01

поставила, в выдаче 3 модели, среди них ни одной NUVI 2XXX

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

В ближайшее время исправим этот недочёт.

Aramaki
26 ноября 2015, 17:01

до сих пор не исправлено :(

RomikKazan
26 ноября 2015, 17:01

Нужно в расширенном поиске внизу нажать на ВСЕ ПАРАМЕТРЫ, и там есть TMC-приемник.

Aramaki
26 ноября 2015, 17:01

модели 1200T и 2250LT тоже поддерживают?

подскажите пожалуйста - надо срочно выбрать подарок жене

p-crusader
26 ноября 2015, 17:01

А другие устройства не Garmin с поддержкой RDS TMC будут показывать пробки?

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Пока что - нет. Впрочем, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить положение

fkrby
26 ноября 2015, 17:01

RDS TMC - практически ничего не сказано про технологию, кроме того, что она популярна в европе. Мне кажется стоило бы добавить хоть чуть-чуть подробностей, какие преимущества, в чем отличие.

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Если совсем коротко, то RDS TMC - это вещание данных о пробках через обычные вещательные радиостанции. Для получения таких данных не нужно подключение к Интернету, достаточно иметь хороший прием сигнала радиостанции.

Более подробно про технологию можно почитать в Википедии.

Krassus
26 ноября 2015, 17:01
Новость хорошая, но и раньше ряд моделей Garmin с RDS это умели делать, но только в зоне покрытия радиостанции ХИТ FM (городов у них много). Где реально работает данный сервис?

Если не ошибаюсь, то первая новость была аж в 2009 году.
cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Да, все правильно, пробки в навигаторах Garmin есть уже пару лет как. Вопрос был в качестве и достоверности данных.
Теперь источник данных о пробках - Яндекс.

Города, где работает данный сервис на навигаторах Garmin: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирска, Владивосток, Казань, Самара, Челябинск.

apollo2k4
26 ноября 2015, 17:01
Информацию о городах было бы неплохо дописать к основному сообщению…
Krassus
26 ноября 2015, 17:01
+100500, специально задал вопрос.
cascademt
26 ноября 2015, 17:01

Согласен. Добавил.

Спасибо за фидбэк.

m.bardega
26 ноября 2015, 17:01

А когда можно ожидать поддержку данной технологии в Киеве?

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Пока не планируется.

Но возможно всё.B-)

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Надо бы к этому списку ещё и Тверь добавить.

Там тоже вещание открыто.

d.surovtsev
26 ноября 2015, 17:01

А навигаторы серии Nuvi 3xxx поддерживаются? Все-таки более старшая модель!

Дмитрий
26 ноября 2015, 17:01

Да, поддерживаю вопрос по этим моделям. Что с ними, какие планы, когда ждать? 

alexeytabakman
26 ноября 2015, 17:01

И я поддерживаю! У меня nuvi 3790t, до этого достоверность данных о пробках оставляла желать лучшего. Приходилость постоянно подглядывать в Яндекс.Карты на смартфоне.

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Сейчас изменяется алгоритм вещания.

Скоро-скоро будет запущен новый.

Вот тогда посмотим и оценим что получилось. :-)

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Естесственно что NUVI 3ХХХ поддерживают приём трафика.

sashka-killerone
26 ноября 2015, 17:01
класс! уважаю)))
rusmacxlam
26 ноября 2015, 17:01
Поддерживаю вопрос. Полная поддержка моделей Nuvi 3xxx планируется? Обновление прошивки будет?
OnaG
26 ноября 2015, 17:01

Вопрос про Nuvi 3xxx - актуальный! Как будет происходить RDS TMC? Необходимо качать прошивку? Настроек под этот функционал не вижу. Еще бы оповещение звуковое сделать по ДТП и камерам - цены бы вам не было! Можно даже делать платную подписку!

itabox
26 ноября 2015, 17:01

Навигаторы GARMIN Nuvi 200w также принимают данные о пробках? Вроде, в описании прибора указано: "Не отображает информацию о пробках на территории России"

wertru71
26 ноября 2015, 17:01

Данная модель прибора вообще не принимает пробки.

Она для этого не предназначена.

Пробки принимают приборы с индексами T и LT.

Дмитрий Николаевич
26 ноября 2015, 17:01

Я яндекс мог бы наладить выпуск (например в Китае) собственных яндекс навигаторов.  О это была бы пестня  на пять лет.

rapid-1
26 ноября 2015, 17:01

А возможна ли и планируется ли поддержка приёма RDS-TMC в Мобильных ЯК на аппаратах, оснащённых FM-приёмником?

cascademt
26 ноября 2015, 17:01

О как... Расскажите подробнее, что имеется в виду

a-cht
26 ноября 2015, 17:01

Присоединяюсь к вопросу. Например есть смартфон с встроенным радиоприемником с RDS и есть навигационная программа на нем. Можно получить данные о пробках через RDS и отобразить их на карте?

Vladimyr0
26 ноября 2015, 17:01

собственно, к iGo давно прикрутили эту фичу, в Европе работает!  B-)

Поэтому вопрос: какая частота вещания, и где можно скачать карту с разметкой?

Или же данная инфа секретна в рамках акции по раскрутке Гармина? :-P

Антон Черемухин
26 ноября 2015, 17:01

Подскажите пожалуйста, был nuvi 1200 к нему докупил gtm35   - пробки показывал, все было замечательно. После этого 1200 был украден, купил nuvi 2250  - без T или LT на конце. Подключаю к нему GTM35 - значок яндекс пробок желтый  - как вверху на картинке,  но такое ощущение что пробки не учитываются, прибор ведет "втупую" по самому короткому маршруту не учитывая пробки. Прибор зарегистрирован на my.garmin.com, прошивка вроде как обновлена. Были предустановлены Garmin city navigator russia, обновлены до поледней версии. Нахожусь в Петербурге.

Aramaki
26 ноября 2015, 17:01

самые бюджетные модели вроде 1200T и 2250LT тоже поддерживают?

synhariec1
26 ноября 2015, 17:01

Да классный сервис согласен. Также можно и здесь ознакомиться

UWB-market
26 ноября 2015, 17:01

А в Пионер F900BT тоже есть RDS TMC.

Как запустить сервис? Где спецификация, настройки?

lukaleksandr
26 ноября 2015, 17:01

http://cache.mail.yandex.net/mail/10595dd431880af4cc870539d6d11675/s2.rimg.info/772491657bb39abe9b27944d28566ced.gif

 

mm-sailing
26 ноября 2015, 17:01

У меня в достаточно свежем опеле астра (май 2011) стоит именно навтек навигатор (карты 2010-11). Нифига не работает. Пишет ТМС но ОК.

keiner
26 ноября 2015, 17:01

Opel Insignia аналогично. А очень хочется)))

lazydays
26 ноября 2015, 17:01

у меня модель Garmin 3760T, есть информация о пробках.

Интересно эти данные от Яндекс-Пробок или у моделей 3xxx другой поставщик?

 

pronchencko.andrei
26 ноября 2015, 17:01

У меня  в машине встроенный навигатор Clarion c картами NAVTEQ Пробки должен получать по RDS но не находит ни одной станции транслирующих эту информацию. Как настроить навигатор?

andy-x
26 ноября 2015, 17:01

Как сделать, чтобы эта функция заработала на штатной навигации в автомобиле? Audi Q5 и Toyota Highlander TMC не ловиться.

mikhail-prigorodov
4 марта 2017, 22:13
Здравствуйте! У меня в автомобиле штатная навигация TomTom carminat с приемом TMS, функция называется Traffic. На некокоторых радиостанциях она загорается зелененьким, как я понимаю есть трансляция пробок, но ничего не отображается. В чем причина?

dr.dafff
сегодня, 09:33
Работает ли сервис RDS TMC в городах России?
Возможно ли купить личный передатчик TMC данных? Который будет получать их от яндекс и транслировать по радиоволне (на не большое растояние)