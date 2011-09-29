Яндекс.Пробки – в навигаторах Garmin и формате RDS TMC

Среди навигаторов, поддерживающих Яндекс.Пробки, – пополнение. Навигаторы Garmin серии Nuvi 2xxx научились принимать данные о пробках от Яндекса, показывать их на карте и использовать при прокладке маршрута. Также на экране появился светофор с баллами пробок. Чтобы все заработало, просто обновите прошивку навигатора.

Для получения информации о пробках навигаторы Garmin используют технологию RDS TMC. Этот способ очень популярен в Европе, и большинство встроенных автомобильных навигаторов поддерживают прием данных в таком формате. До недавнего времени интернет-подключение было единственным способом доставить Яндекс.Пробки в навигационную программу, сейчас это можно делать с помощью RDS TMC .



Производители автомобилей! Теперь у вас есть техническая возможность сделать так, чтобы ваши штатные навигаторы показывали пробки. Мы будем рады сотрудничать. Если вас заинтересовало наше предложение, пишите на: mikhail@yandex-team.ru.

UPD: Города, где работает данный сервис на навигаторах Garmin: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирска, Владивосток, Казань, Самара, Челябинск.

Михаил Софронов,

Департамент развития бизнеса