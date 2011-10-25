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Яндекс.Деньги упростили оплату налогов

Не так давно мы обновили форму оплаты штрафов ГИБДД — и поняли, что не ошиблись. За прошедшие полтора месяца количество платежей за штрафы выросло на 20%. Объяснить это просто: оплатить штраф Яндекс.Деньгами можно за две минуты, не выходя из дома, или даже в автомобильной пробке с нетбука или смартфона.

Мы продолжили работу в этом направлении и усовершенствовали сервис для оплаты налогов. Теперь вам не нужно мучительно подсчитывать количество нулей в расчетном счете  или КБК и вбивать кучу других цифр – просто выбирайте налог, регион и налоговую, а реквизиты налоговой подгрузятся автоматически. Остаётся только ввести свои данные и нажать на кнопку "Заплатить".

Также вы теперь можете оплачивать налоги не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Мы добавили в список самые популярные налоги для ИП (например, аванс за УСН, взносы за ОМС и другие). В этом нам помогла компания "Моё дело", предоставляющая сервис онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса.


В истории, под деталями платежа, можно посмотреть и распечатать квитанцию об оплате. Если ее окажется недостаточно, нужно связаться с нашей службой поддержки через форму на сайте или по электронной почте support@money.yandex.ru, и вам пришлют копию банковской платежки.

Команда Яндекс.Денег, мы делаем жизнь легче.

12 комментариев
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Верхотуров Дмитрий
26 ноября 2015, 16:59

Круто-круто-круто! Очень рад за "Моё дело", давно с ними работаю.

Станислав
26 ноября 2015, 16:59

Спасибо.

.....сидишь так в пробке, тыкаешь в телефоне, чтобы оплатить штраф... а тут товарищ полицейский подходит и выписывает штраф за использование мобильника за рулем ....

vsgladyshev
26 ноября 2015, 16:59

а кто сказал, что нужно оплачивать штраф будучи на водительском сидении? тут речь про пассажиров, разумеется :-)

А если водитель очень хочет оплатить - припарковался и плати, ни один полицейский не будет против.

ars-14
26 ноября 2015, 16:59

Налоги это безумно круто, учитывая как плохо работают налоговые.

Пастухов Василий Романович
26 ноября 2015, 16:59

Не понял

Это что за меня и конфеты есть будете?

money.tv
26 ноября 2015, 16:59

Конфеты все ваши :) Мы можем с вами шоколадными монетками поделиться.

Пастухов Василий Романович
26 ноября 2015, 16:59

Мои конфетки надо искать под елочкой в новогоднюю ночь!

d.baiduk
26 ноября 2015, 16:59

Когда наконец-то налоги перестанут снимать!

potre8
26 ноября 2015, 16:59

Мою жизнь сделали только хуже. Ни один из штрафов не прошёл в ГИБДД. Теперь бегаю и обещаю, что никогда этим сервисом пользоваться не буду, лишь бы ещё больший штраф не содрали...

jslit
26 ноября 2015, 16:59

Скажите, оплата налогов для ИП, например - для этого не надо предварительно уведомлять налоговую о своем Яндекс-счете, как это требуется для банковских счетов индивидуальных предпринимателей?

Если налоговая получит такой платеж, не придерется ли она, что платеж сделан с незарегистрированного у нее счета?

vsgladyshev
26 ноября 2015, 16:59

Елизавета, в настоящий момент оплата налогов Яндекс.Деньгами приравнивается к походу в банк и оплатой по квитанции ПД-4сб(налог). Технически это реализовано именно так. Уведомлять налоговую о вашем счете в Яндекс.Деньгах не нужно и она к таким платежам не придерется.

 

alexl0suhanov
сегодня, 15:45
alexlosuhanov