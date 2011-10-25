Яндекс.Деньги упростили оплату налогов

Не так давно мы обновили форму оплаты штрафов ГИБДД — и поняли, что не ошиблись. За прошедшие полтора месяца количество платежей за штрафы выросло на 20%. Объяснить это просто: оплатить штраф Яндекс.Деньгами можно за две минуты, не выходя из дома, или даже в автомобильной пробке с нетбука или смартфона.

Мы продолжили работу в этом направлении и усовершенствовали сервис для оплаты налогов. Теперь вам не нужно мучительно подсчитывать количество нулей в расчетном счете или КБК и вбивать кучу других цифр – просто выбирайте налог, регион и налоговую, а реквизиты налоговой подгрузятся автоматически. Остаётся только ввести свои данные и нажать на кнопку "Заплатить".

Также вы теперь можете оплачивать налоги не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Мы добавили в список самые популярные налоги для ИП (например, аванс за УСН, взносы за ОМС и другие). В этом нам помогла компания "Моё дело", предоставляющая сервис онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса.



В истории, под деталями платежа, можно посмотреть и распечатать квитанцию об оплате. Если ее окажется недостаточно, нужно связаться с нашей службой поддержки через форму на сайте или по электронной почте support@money.yandex.ru, и вам пришлют копию банковской платежки.

Команда Яндекс.Денег, мы делаем жизнь легче.