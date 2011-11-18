Доставляем вакансии по почте

Сегодня на Яндекс.Работе появился новый инструмент – подписки на вакансии. Он позволит быть в курсе свежих вакансий и не тратить время на ежедневный поиск подходящих предложений.



Пользоваться подписками очень легко – задайте запрос с названием вакансии в поисковой строке Яндекс.Работы и на странице результатов поиска нажмите ссылку «Подписаться на новые объявления».



Уведомления будут приходить в виде RSS-потока или в письмах на ваш адрес. Если вас интересует сразу несколько вакансий, просто оформите подписку на каждую из них.



Команда Яндекс.Работы, работаем для вас