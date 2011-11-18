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Доставляем вакансии по почте

Сегодня на Яндекс.Работе появился новый инструмент – подписки на вакансии. Он позволит быть в курсе свежих вакансий и не тратить время на ежедневный поиск подходящих предложений.

 


 


Пользоваться подписками очень легко – задайте запрос с названием вакансии в поисковой строке Яндекс.Работы и на странице результатов поиска нажмите ссылку «Подписаться на новые объявления».

 



Уведомления будут приходить в виде RSS-потока или в письмах на ваш адрес. Если вас интересует сразу несколько вакансий, просто оформите подписку на каждую из них.

Команда Яндекс.Работы, работаем для вас

12 комментариев
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С. П.
26 ноября 2015, 16:56
наконец то! полезно и функционально!
Макс
26 ноября 2015, 16:56

дык RSS же вроде с самого начала был. или я ошибаюсь?

otvorot
26 ноября 2015, 16:56

у меня рассылка по RSS  приходит точно с зимы.

Видать разработчики яндекса сами нашли недавно что сделали уже давненько )

Gemgema
26 ноября 2015, 16:56
Мы решили упростить жизнь нашим пользователям и помимо RSS-потока добавили традиционную подписку по почте.
djuliyali
26 ноября 2015, 16:56

Это правильно (+1)

oldboar
26 февраля 2016, 16:52
ну и на хрена подписки убрали?
fedorov@tviz.tv
11 октября 2016, 12:38
Ребят, верните подписки. По аналогии с хх.ру очень удобно было бы получать раз в неделю новые/обновленные вакансии.
G HS
15 октября 2016, 08:13
Не нашёл такого на странице.
skurtu1
26 ноября 2016, 20:47
присылать вакансии на почту яндекс
gfrgfdghfd gfhfghgfh
14 февраля 2018, 16:48
обвиняю власти казахстана и его союзников из бизкого зарубежья Россию и дальн7его зарубежия заканчивая США и международного финансового олигархата в нарушений прав человека и личности игнорируя всех мыслимых и немыслимых его трактовок в нарушений всех международных обязательств и международных норм права в том числе самого конституций казахстана а так же игнорируя всех трактовок норм права и использование источников права исползуя выскоких технологий в прямом смысле чипизаций населения с помощью КНБ и секретных лабораторий и тюрем ЦРУ где пытает и преврещает из людей человекоподобных роботов и нарушая всех мыслимых и немыслимых физилогических психологических архитектуру человекак и личности проводя нечелечские эксперименты
айдарsays:
дополнения к вышестоящему комментарию
вот что вам скажу чипизация в смысле использую воможности высокго технологий поставить в мозг так называемую нейиросеть который выполняет функцию ограничения мысленный деятельности и не дает нормально функционировать память человека а так же дает возможность говорить оператору все что угодно неопсредственно в мозг человека как будьто человек слушает радио и много чего а так же одновременно частично соединяеться с человеком и как он сам чувсвует и сканирует мозг и мыслительную деятельность а так же читает мысли человека
считаю это величаейщим преступлением против человечества итд итп
хочу обратить внимания общественности на беззакония творимый назарбаевым он наслиьно удерживает людей в заложниках не дает встречаться родным и близким ктог связан с оппозициоей либо оппозиционно настроенных гражддан чинитть различные рода препятствия и не джает общаться и встречаться
прошу обратить внимания обществоенности на беззакония творимый Назарбаевым он для того чтоб удержать власть с помощью высоких технологий и психотропных веществ усыпляет людей то есть не может человек просыпаться утром чтоб встать на работу нарушает нормальную работу мозга и не даеть спать
maximus8046
25 апреля 2018, 20:06
Верните рассылку!!!
alex_kld65@list.ru
вчера, 21:26
Помощник капитана по радиоэлектронике