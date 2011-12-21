Яндекс в Philips

Компания Philips с 2009 года выпускает телевизоры, Blu-ray проигрыватели и домашние кинотеатры, оснащенные технологией NetTV и возможностью выхода в интернет. Сейчас она есть во многих современных моделях производителя.



NetTV позволяет получать информацию от интернет-сервисов прямо на экран телевизора и управлять ей с помощью дистанционного пульта. Теперь в моделях Philipsс NetTV найдется и Яндекс.



Для показа на экране выбраны именно те сервисы, которые могут быть особенно полезны для зрителей. Яндекс.Телепрограмма поможет узнать расписание передач. Яндекс.Пробки покажут ситуацию на дорогах перед выходом из дома. Новости сообщат о главных событиях дня. Афиша расскажет, что идет в кино, а котировки позволят быть в курсе того, что происходит с валютами и акциями.









Мы постарались сделать так, чтобы вам было удобно пользоваться всеми этими сервисами. Тем не менее это версия не окончательная – мы обязательно будем вносить усовершенствования. Если у вас дома именно Philips, сообщайте, что вам не хватает в нашем виджете, – мы постараемся это учесть.





Команда дистрибуции сервисов