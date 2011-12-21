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Яндекс в Philips

Компания Philips с 2009 года выпускает телевизоры, Blu-ray проигрыватели и домашние кинотеатры, оснащенные технологией NetTV и возможностью выхода в интернет. Сейчас она есть во многих современных моделях производителя.

NetTV позволяет получать информацию от интернет-сервисов прямо на экран телевизора и управлять ей с помощью дистанционного пульта. Теперь в моделях Philipsс NetTV найдется и Яндекс.

Для показа на экране выбраны именно те сервисы, которые могут быть особенно полезны для зрителей. Яндекс.Телепрограмма поможет узнать расписание передач. Яндекс.Пробки покажут ситуацию на дорогах перед выходом из дома. Новости сообщат о главных событиях дня. Афиша расскажет, что идет в кино, а котировки позволят быть в курсе того, что происходит с валютами и акциями.

  


 

 

Мы постарались сделать так, чтобы вам было удобно пользоваться всеми этими сервисами. Тем не менее это версия не окончательная – мы обязательно будем вносить усовершенствования. Если у вас дома именно Philips, сообщайте, что вам не хватает в нашем виджете, – мы постараемся это учесть.



Команда дистрибуции сервисов

30 комментариев
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Комментарий удалён
coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

mcluck
26 ноября 2015, 16:52

1.Не хватает Я.Музыки,  возможность фонового воспроизведения плей-листов при слайдшоу, и вообще при навигации внутри виджета.

Вообще неплохо бы было подумать о Я.радио с возможностью настройки своих каналов в дополнении к преднастроенным (можно через браузер)

2. Фотки: Управление слайдшоу - стоп, период, некст, предыдущий, Вход и возможность запуска своих галерей в слайдшоу

3.Пробки надо иметь возможность развернуть фулскрин и навигацию, увеличение

4 А поиск-то где? С вирт. клавиатурой и подсказками? м.б. с вызовом Philips-овской оперы или выдачу переколдованную для адресов и организаций?

 

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

Дмитрий, идея на счет Музыки хорошая, и мы ее конечно обсуждаем внутри. Есть некоторые лицензионные  вопросы, которые нам предстоит продумать. Но в обозримом будущем это вполне реализуемо.

Описанный функционал по Фоткам и Пробкам мы добавим во второй версии виджета, а Поиск в ТV Philips реализован только по внутреннему контенту, поэтому мы не стоим там домашней страницей поиска по умолчанию.

mcluck
26 ноября 2015, 16:52

с поиском, да, печально... Но может подумать о поиске по организациям, и по карте, по адресам, оптимизировав подсказки для "бытового применения" - поликлиники, аптеки,кафе, пицца и пр. - тогда возможен директ в виде страничек контактной информации (при желании реклдамодателя):-)

А Я.радио(подкасты) как функционал, может соберётесь когда-нибудь реализовать? На большом Я, мобильном, телевизионном?

 

 

 

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

Про радио и организации думаем в том числе. Но телевизор  - это не компьютер, и делать такую разработку на ТВ платформе сильно сложнее из за ограничений ее функционала. Виджеты на Смарт-ТВ сейчас - это наша первая "проба пера". И мы будем планомерно шаг за шагом совершенствовать свои сервисы в ТВ. Спасибо за хорошие идеи!

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

gurugray
26 ноября 2015, 16:52
ура!
S. K.
26 ноября 2015, 16:52

Это реклама телевизоров Philips?) Или про другие забыли просто? Ну да ладно.. У меня Samsung с функцией SmartTV. Там после подключения интернета это тоже прекрасно открывается, вчера проверял.

Не хватает возможности навигации по карте и увеличения/уменьшения масштаба (у _некоторой компании_ в аналогичном продукте это есть, но яндексовские пробки использовать нравится больше). Например по дефолту мне не видны пробки на некоторых дорогах, которые меня интересуют. Хотелось бы приблизить.

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

Запуски виджетов на телевизорах Samsung и LG мы анонсировали в этом блоге ранее. Функция зума карт будет реализована во второй версии виджета для этих телевизоров.

S. K.
26 ноября 2015, 16:52

Оксана, спасибо за пояснение!

Невнимательно читал, наверное.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:52

Только с мая 2011 года бизнесом по производству телевизоров Philips владеет не сама Philips, а компания TPV :)

А вообще новость интересная. Яндекс старается прорваться на "первый" экран!

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

Спасибо за уточнение, но пользователям более известен бренд Philips, и реклама по ТВ идет также телевизоров Philips, а не TPV. Но для общей эрудиции это, конечно, полезно знать нашим читателям.

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

И.У.
26 ноября 2015, 16:52

Может быть, стоит добавить в Маркете одной из категорией поиска товары с "Яндексом внутри" (это ведь не только телевизоры, но и смартфоны bada и WP7), в какой-то степени навигаторы с яндекс.пробками?

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

В январе мы добавим это в качестве теста. Если будет много поисков по этому признаку - оставим насовсем )

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

seoflenger
26 ноября 2015, 16:52

У меня Philips 7606, далеко не вчера видел это, пытался найти строку поиска Яндекс. Только расстроился :( зашёл через другое меню, просто набрав ya.ru

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

На самом деле виджеты были доступны пользователям за неделю до публикации новости в блоге. Я уже выше писала, что в Philips реализован поиск только по внутреннему контенту. Там нет полноценного браузера. А что произошло, когда Вы в другом (каком именно?) меню набрали ya.ru? ))

seoflenger
26 ноября 2015, 16:52

Правее кнопка, не помню что написано :) Смысловое значение - закладки или избранное. Увидел страницу ya.ru, ценрованна, верх лево выехало за пределы. Ввёл фразу, отобразило результаты на yandex.ru оттуда перешёл, куда искал :)

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

coolvadick
26 ноября 2015, 16:52

заходите http://fiftryss.com/?ref=3666169

vladimir-stakhovskij
26 ноября 2015, 16:52

а как насчёт этого же в So

Oxana.Nemanova
26 ноября 2015, 16:52

Конечно же мы не оставим этого вендора без внимания. Следите за анонсами в скором времени!

vlad.baranowskij
26 ноября 2015, 16:52
Еще бы хотелось ЯндексВидео, ведь Youtube на smart есть.
Aleks Tykilin
сегодня, 04:01
На новой платформе нету Яндекса. Когда будет?