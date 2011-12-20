Расширяющейся вселенной — расширенный ответ

Мы стараемся сделать так, чтобы пользователи мобильного поиска Яндекса получали ответы без лишних ожиданий и загрузок. Потому что каждая загрузка страницы в мобильном интернете — это и время, и деньги. Сегодня мы представляем вам расширяющиеся описания — ещё один способ получать ответ, не загружая большие и неудобные для телефона сайты.

Рядом с некоторыми адресами сайтов на странице результатов мобильного поиска теперь появляется специальная кнопка. Нажав на неё, вы сразу увидите больше информации с сайта. То есть с большей вероятностью найдёте ответ, не загружая найденную страницу. Даже если в расширенном описании не будет всего необходимого, оно точно поможет выбрать и загрузить наиболее подходящий вам сайт.

Расширяющиеся описания работают в мобильной версии Яндекса для iPhone и смартфонов на Android, а также в новом поисковом приложении Яндекса для iPhone.

Ищите, расширяйте и находите!

Команда поиска Яндекса