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Расширяющейся вселенной — расширенный ответ

Мы стараемся сделать так, чтобы пользователи мобильного поиска Яндекса получали ответы без лишних ожиданий и загрузок. Потому что каждая загрузка страницы в мобильном интернете — это и время, и деньги. Сегодня мы представляем вам расширяющиеся описания — ещё один способ получать ответ, не загружая большие и неудобные для телефона сайты.

 

 

 

Рядом с некоторыми адресами сайтов на странице результатов мобильного поиска теперь появляется специальная кнопка. Нажав на неё, вы сразу увидите больше информации с сайта. То есть с большей вероятностью найдёте ответ, не загружая найденную страницу. Даже если в расширенном описании не будет всего необходимого, оно точно поможет выбрать и загрузить наиболее подходящий вам сайт.

 

Расширяющиеся описания работают в мобильной версии Яндекса для iPhone и смартфонов на Android, а также в новом поисковом приложении Яндекса для iPhone.

 

Ищите, расширяйте и находите!

Команда поиска Яндекса

26 комментариев
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Лёха Бутылкус R3PLN
26 ноября 2015, 16:53

То есть в то время, как с новыми законами об авторских и смежных правах любого Анонимуса могут засудить за картинку в кеше браузера, Яндекс выдирает контент из сайтов и транслирует его от себя? Окам нервно курит в сторонке.

Выпилвать счётчики категорически нельзя, кстати. Мобильный трафик без них будет видим вебмастерам как 0. В результате оптимизация под мобильные браузеры может быть загноблена в русском сегменте, и виной тому будете вы, товарищи разработчики.

PavelGubarev
26 ноября 2015, 16:53

Мы так рады, так рады этому нововведению. А наши рекламодатели -- ещё больше!

 

Ваши вебмастера.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:53
Что-то не видно таблички… ;-)
Чебурашка
26 ноября 2015, 16:53

Отвратительно. Может вообще скачать все сайты себе и отдавать со своих серверов? А что, хостинг у вас хороший. Это же удобно для пользователя.

Сообщаю. Возможно вы забыли, но у сайтов есть владельцы. Именно за счёт них вы и живёте. Попробуйте относиться к ним уважительно и не воровать чужое без спроса.

 

Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 16:53
у Google давно есть такие превью, но что-то никто не негодует :)
(причем не в мобильном поиске, а в основном)
Evgeniy S.
26 ноября 2015, 16:53

там же это только превью. с него особо не начитаешься, юзер переходит на целевой сайт.

 

dgiriluk
26 ноября 2015, 16:53

Согласен

Может Яндекс сам сайты будет делать, нафига кому-то тогда этим заниматься, если пользователи на них ходить не будут...

Evgeniy S.
26 ноября 2015, 16:53

Дима, спасибо, что поддержал. Иначе где бы мы еще встретились бы :-)

PavelGubarev
26 ноября 2015, 16:53

Вообще, если серьёзно, то ОЧЕНЬ хотелось бы сделать эту функцию отключаемой. Мне крайне не нравится то, что Яндекс по сути делает сервис на моём контенте, не отправляя ко мне посетителей. Я это расцениваю как кражу плодов моего труда.

nk.0
26 ноября 2015, 16:53

А какая разница, покажет ли мне Ваш контент яндекс, или FIrefox с отключенным JS, CSS и с AdBlock?

В любом случае, основная цель сайта --- доносить информацию, будет выполнена.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:53
Ваше утверждение спорно. То что сделал Яндекс – хорошо для пользователей поиска, а для вебмастеров – это прямая потеря прибыли…
nk.0
26 ноября 2015, 16:53

То есть большая часть веб-мастеров зарабатывает на баннерах?

Я думаю, что основной доход --- коммерция или проплаченные статьи с необъективными выводами.

Хотя даже yotube скатился сейчас до этого --- стали рекламу пичкать повсюду.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:53

Все зарабатывают на банерах. Внимание – самый дорогой ресурс в интернете…

На проплаченых статьях – много не заработаешь, да и чтобы предложили денег нужно как-то подняться…

PavelGubarev
26 ноября 2015, 16:53

Вы не поверите, но "коммерция" и "проплаченные статьи" тоже требуют трафика. Чтобы что-то монетизировать, нужно что-то иметь. Трафик нужно иметь! Это, блин, святое. Именно кусочек этого святого Яндекс сейчас пытается несправедливо отжать. Не понятно только -- из жадности или глупости. Тон статьи как всегда радостно-пионерский: такое ощущение, что эти мальчики-зайчики действительно верят, что сделали мир лучше. Лопни мои глаза.

PavelGubarev
26 ноября 2015, 16:53

1. Вам когда в тёмном переулке по голове дадут -- вам будет разница кто это сделал? Давайте тогда выпустим всех уголовников из тюрем и уберём полицию с улиц -- пусть плодятся грабители.

 

2. Не решайте за меня, какая основная цель моего сайта.

nk.0
26 ноября 2015, 16:53

Не надо так грубо. Я просто поинтересовался, есть ли разница для Вас между клиентом, полностью утягивающим только текстовый контент и Яндексом.

Более того, я думаю, что мобильные броузеры и так несколько оптимизированы на выкачку только полезной нагрузки, а не всего подряд.

PavelGubarev
26 ноября 2015, 16:53

1. Есть.

2. Ну вот, пожалуйста, в посте скриншоты с айфона. Я потестил сегодня этот чудесный мобильный поиск Яндекса: там действительно расширенные сниппеты, которые показывают приличные куски контента с моего сайта, вполне достаточные, чтобы часть пользователей удовлетворилась ими. В то же время Сафари на этом же самом айфоне прекрасно показывает мой сайт, включая баннер рекламодателя, которому я ей силы пытаюсь сделать хорошо. С недавних пор я на этом же сайте показываю мобильным посетителям рекламу своего айфонного приложения -- вместо мобильной версии сайта. Платного. То есть эта новая политика Яндекса бьёт по моим доходам напрямую (через несостоявшиеся покупки приложения) и косвенно (через падение показов/кликов баннера). Ну и? Почему я не должен возмущаться и требовать сделать эту функцию отключаемой?

corp-h1123h116308
сегодня, 15:29
PavelGubarev,
proffard
26 ноября 2015, 16:53

Да что вы все так возмущаетесь, как будто яндекс уже у вас миллионы урвал :)

 

Если подумать, то возможно, что без расширенного сниппета пользователь бы вообще на ваш сайт даже не взглянул бы.

В мобильном инете пользователь должен быть уверен, что выданная поисковиком ссылка приведет его к нужному результату, а не к переоптимизированной "скачать без смс бесплатно". 

Так что расширение сниппетов может даже привлечь траффик на адекватные сайты с полезным контентом.

Иван Вершков
26 ноября 2015, 16:53

Мне одному что ли стало интересно про глаза пчелы?))

ihyder
26 ноября 2015, 16:53

Смею напомнить, что вебмастер, у которого вы берете контент, может проживать не только в России. А комания у вас, насколько я в курсе, немножко в Европе находится. Так что чревато весьма серьезными исками с весьма неприятными для вас последствиями.

proffard
26 ноября 2015, 16:53

А может тогда поисковым системам только ссылки на сайты показывать?

Макс
26 ноября 2015, 16:53

кагбэ это их прямое назначение

ihyder
26 ноября 2015, 16:53

- Шурочка, вы кажется в бухгалтерии работаете?

- Кажется, да

- Ну вот и не пошли бы вы... в бухгалтерию >:-)

Fon
26 ноября 2015, 16:53

Господа для меня как для рядового пользователя ваши доводы режут слух, но не потому что я не разбираюсь в тематике вопроса а потому  что по вашему пускай пользователь со своим через "жо.....у порой работающим мобильным интернетом, час сидит в попытках загрузить нужную ему инфу, если нет у него на этот момент другого способа. Лишь бы баннеры ваши прогрузились.

Так я вам так скажу я вчера из машины по мобильнику салюты искал.. по модели..  так вот те сайты информацию о которых я не смог загрузить я сознательно проигнорировал.  Тогда, как через несколько часов я вернувшись домой я зашел на сайты именно тех компаний информацию о которых я смог просмотреть на мобильнике, так что не думайте о миллионах а думайте как делать свое дело хорошо. Тогда все обязательно  получится.  Замечу! Способов монетизации много, и баннеры и отсылка смс на короткий номер не единственные!  С Уважением ко всем участникам дискусии!

Andreyolex
26 ноября 2015, 16:53

Никто не мешает учесть желания и клиентов и вебмастеров - и вывести в топ сайты со страницами маленького размера и без банеров (или с минимальным количеством банеров). У гугла такие алгоритмы уже полгода как работают. А Яндекс решил - зачем мучатся и писать сложные алгоритмы - если можно украсть.