КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Панорамы – на взлёт!

Яндекс.Панорамы взяли новую высоту – мы поднялись в воздух аж на несколько сот метров. Именно на таком расстоянии от земли вертолет и дирижабль облетели и сфотографировали 165 живописнейших мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга.

Чтобы увидеть эти места с высоты птичьего полета, необязательно быть представителем наших пернатых собратьев или владеть личным воздухоплавательным средством. Отправляйтесь в полет прямо сейчас. Красота такая, что дух захватывает!

Рассмотрите Санкт-Петербург и его известные пригороды с нового ракурса: реки и каналы, дворцы и музеи, парки и мосты, архитектурные памятники и многие другие достопримечательности – все как на ладони.

Кроме того, мы приготовили приятный сюрприз нашим пользователям – отобрав 15 красивейших панорам, мы выложили их в открытый доступ для скачивания. Разрешение файлов достаточно, чтобы вы могли распечатать понравившиеся панорамы в размере 30х90 см. Выбирайте!

А еще наши новые панорамы можно не только распечатать, но и отправить друзьям в виде открыток. Например, виды на Исаакиевский собор, Невский проспект, Царское Село или Петропавловскую крепость.

О том, как мы снимаем и готовим воздушные панорамы к публикации, читайте здесь.

И как можно скорее отправляйтесь в полет – это действительно нужно увидеть.

Команда Яндекс.Карт,
Пролетая над городом


49 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Tolik
26 ноября 2015, 16:50

Здорово!

Отличная идея и панорамы красивые. Теперь надо отснять непрерывную панораму, а не с нескольких фиксированных точек! :)

 

Маленький баг: хотя стоит галочка "с воздуха", при передвижении курсора камера спрыгивает на землю.

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

 

Cпасибо за похвалу :)

 

Это не баг, мы хотим, чтобы пользователи могли на одном слое включать и Панорамы улиц, и Панорамы с воздуха.

Зинченко
26 ноября 2015, 16:50

А Москва будет?

lists
26 ноября 2015, 16:50

Только не «Пролетая над городом», а «Проплывая над городом». )

baabaka
26 ноября 2015, 16:50
Очень здорово! Особенно понравился переход между панорамами :)
bluesmaker
26 ноября 2015, 16:50

Это не с airpano случайно Яндекс посотрудничал?

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

нет :)

bluesmaker
26 ноября 2015, 16:50

поняяяяяяяятненько! =)

VBKesha
26 ноября 2015, 16:50

Молодцы отличная идея и реализация.

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

cпасибо :)

tekunova
26 ноября 2015, 16:50

Красота невероятная!!! :-)

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

cпасибо :)

x.Salavat
26 ноября 2015, 16:50

а где Уфа?

Лиза
26 ноября 2015, 16:50

Следите за обновлениями, Уфа обязательно будет, мы помним о своём обещании. :)

Te*mik
26 ноября 2015, 16:50

Очень классно, хорошо сделали! А в телефонах можно будет посмотреть эту красоту?

Лиза
26 ноября 2015, 16:50

Спасибо за похвалу. :)

В телефонах посмотреть будет нельзя, к сожалению. 

credonew
26 ноября 2015, 16:50

Отличная идея!!!!!! ее можно развивать и углублять и дополнять новыми видами и красотами нашей страны! Дух захватывает от красоты такой

Лиза
26 ноября 2015, 16:50

Спасибо :)

Ali-shka
26 ноября 2015, 16:50

Интересно! Живописно и красиво. Как будто летишь над городом! Своего района не увидела. Надо бы весь Питер охватить!

maydayz
26 ноября 2015, 16:50

Классно! :-) Больше бы городов!

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

спасибо. :)

azharik54
26 ноября 2015, 16:50

Очень здорово!!! И идея, и исполнение - просто супер!   Питер с высоты еще прекрасней!!! Жалко, что не все районы Питера. Надо бы расширить! И пригороды - отлично!!Действительно, другие города тоже охватить - прекрасная идея! Молодцы авторы! Яндекс - рулит!  Спасибо! Продолжайте начатое!

ya.airpano
26 ноября 2015, 16:50

Спасибо :)

tkachenk.olia2012
26 ноября 2015, 16:50

ЭТО ЧТО-ТО!!! АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! ЧУВСТУЮ СЕБЯ МАРГАРИТОЙ  НА МЕТЛЕ. ЭТО КРАСОТА!:-)

forex-ask
26 ноября 2015, 16:50

Отлично! Значит скоро будет и у нас )

А Питер ждет туристический бум )  Завидую тем, кто там еще не был. Хотя , чтобы посмотреть там абсолютно все - жизни не хватит. Теперь с панорамами можно выбирать: "А сегодня мы пойдем гулять сюда"

www-MaxVerona-ru
26 ноября 2015, 16:50

Замечательный проект!

Проделали огромную работу...

SCOOBY-DO
26 ноября 2015, 16:50

А почему на Васильевский остров не залетели? 

Сергей Иванов
26 ноября 2015, 16:50
Очень круто.
alexeeva-ola
26 ноября 2015, 16:50

потрясающе!!)) теперь хотелось бы и другие города посмотреть!) а лучше горы или озера-в общем природу))) красота!))

fedotov12
26 ноября 2015, 16:50

Это просто супер! Питер блягдоря Вам стал доступен всем)
Очень хочется увидеть Екатеринбург..красивый город!
Есть он в планах??? 

galllina.2011
26 ноября 2015, 16:50

Ой какая красота ..м.....

Анна Добрынина
26 ноября 2015, 16:50

Красиво-то как! Ни разу в Питере не была, хоть так посмотреть можно))) Еще больше захотелось туда съездить))

dyrokoly2008
26 ноября 2015, 16:50

Молодцы! Можно освивать новую высоту!!!

pasgavril
26 ноября 2015, 16:50

Поистине здорово!

Перед нами открываются новые горизонты))

Спасибо автору за воплощение такой удивительной идеи!

Ulfus
26 ноября 2015, 16:50

хм, зачетно)

kos-kulagin
26 ноября 2015, 16:50

отличная идея , продолжайте в том же духе !!! =))) спасибо !!!

Anton Krasnov
26 ноября 2015, 16:50

Отличный сервис. Когда увидел впервые- был в восторге. Часто приходится пользоваться панорамами на работе. Так вот как-то посмотрел и засел на два часа рассмаривать город. Хотелось бы побольше точек просмотра. 3D googla и рядом не стоял :)

vtve
26 ноября 2015, 16:50

Как всегда, у талантливых людей очень интересный и захватывающий продукт, который заслуживает пристального внимания! Спасибо!

Lebedev Svyatoslav
26 ноября 2015, 16:50

Хотелось добаить пригороды(ПЕТРОДВОРЕЦ,ПУШКИН,ЛОМОНОСОВ,ПАВЛОВСК...и др)

Tilli-Quiller
26 ноября 2015, 16:50

Просто потрясающе!!! Молодцы!!! Классно!!!

yacooler2
26 ноября 2015, 16:50

Очень понравилось !!! Панорамы просто супер!! Очень захватывающе. Побольше бы таких панорам ! Надеюсь, что в будущем вы отснимите Челябинск, ведь у нас очень много красивых мест...:-)

MenakVishap
26 ноября 2015, 16:50
   Панорамы очень классные! Много интересного можно узнать про родной город. Спасибо Вам огромное!
Но, к сожалению, точек мало. Очень плохо почему-то охвачен Васильевский остров (хотя там очень много интересных старых дворов), хотелось бы также шарик над Невой в районе Адмиралтейских верфей, над Ботаническим институтом, районами дореволюционной промышленной архитектуры (Красная Нить на Выборгской набережной, Красный Треугольник на Обводном и т.п.), в общем - моного где... Но главное - начало! Надеюсь, что в следующем летнем сезоне количество точек увеличится.

И ещё - очень хотелось бы ещё шарики над Выборгом, и в частности над парком Монрепо.
korzhova.ja
26 ноября 2015, 16:50

это очень красиво, но в живую лучше

u4200393
26 ноября 2015, 16:50

Да, "Панорамы с воздуха" очень живописные. Хотелось бы увидеть и другие города, например "стойку века" город Сочи, новые спорт объекты.

Зинченко
26 ноября 2015, 16:50

Москва будет?

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:50

Молодцы! Яндекс не дремлет и не пасует перед нововведениями!

 

Очень радует простота ведения блогов на Яндексе, а главное все легко можно вставить, и картинки, и видео, и т. п.


mitiunin
26 ноября 2015, 16:50

а есть/будет ли возможность использовать этот сервис оффлайн?

vzabello.zabello
26 ноября 2015, 16:50
это не пролетая на вертолете, а, как в фильме" пролетая над гнездом кукушки". Панорамы со времён царя гороха. " Жемчужная  Плаза" существует несколько лет, на карте - синий забор.
Доколе?
ChinkovSV
вчера, 14:38
А мы сами как-то можем помочь ВАМ, яндекс, и сделать панорамные снимки?
Я много где бываю и до туда никогда в жизни панорамы не доберутся((