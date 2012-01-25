Панорамы – на взлёт!

Яндекс.Панорамы взяли новую высоту – мы поднялись в воздух аж на несколько сот метров. Именно на таком расстоянии от земли вертолет и дирижабль облетели и сфотографировали 165 живописнейших мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга.

Чтобы увидеть эти места с высоты птичьего полета, необязательно быть представителем наших пернатых собратьев или владеть личным воздухоплавательным средством. Отправляйтесь в полет прямо сейчас. Красота такая, что дух захватывает!

Рассмотрите Санкт-Петербург и его известные пригороды с нового ракурса: реки и каналы, дворцы и музеи, парки и мосты, архитектурные памятники и многие другие достопримечательности – все как на ладони.

Кроме того, мы приготовили приятный сюрприз нашим пользователям – отобрав 15 красивейших панорам, мы выложили их в открытый доступ для скачивания. Разрешение файлов достаточно, чтобы вы могли распечатать понравившиеся панорамы в размере 30х90 см. Выбирайте!

А еще наши новые панорамы можно не только распечатать, но и отправить друзьям в виде открыток. Например, виды на Исаакиевский собор, Невский проспект, Царское Село или Петропавловскую крепость.

О том, как мы снимаем и готовим воздушные панорамы к публикации, читайте здесь.

И как можно скорее отправляйтесь в полет – это действительно нужно увидеть.

Команда Яндекс.Карт,

Пролетая над городом