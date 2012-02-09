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Вывод Яндекс.Денег на карты Visa и MasterCard

С сегодняшнего дня российские пользователи Яндекс.Денег, наконец, получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк.

Просто зайдите в раздел "Вывести" на сайте Яндекс.Денег, укажите номер своей карты Visa или Mastercard и сумму к выводу, подтвердите операцию платежным паролем и ждите прихода денег на карту.

У вас нет счета в Яндекс.Деньгах, а у вашего друга - есть? Прекрасно, он может отправить деньги со своего кошелька прямо на вашу карту. Для этого не нужно ничего, кроме собственно номера карты, продиктуйте ему номер - и через 1-2 рабочих дня вы получите SMS-сообщение, что баланс вашей карты пополнен, и деньги можно тратить.

Отправить Яндекс.Деньги из кошелька можно на любую карту Visa или MasterCard российского банка, а перевод за рубеж можно будет сделать на карты платежной системы MasterCard, выданные банками в Украине, Казахстане, Азербайджане, Армении, Турции и еще в 20 странах Европы.

Подробнее об условиях перевода из Яндекс.Денег на банковские карты читайте на странице сервиса.

Команда Яндекс.Денег, отправляем электронные деньги на банковские карты.

62 комментария
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ivan101
26 ноября 2015, 16:49
наоборот бы. с визы на яндекс деньги первеодить без привязки карты в банкомате альфа банка.
чаще такая необходимость встречается.
hajtina
26 ноября 2015, 16:49

Спасибо за комментарий. Мы думаем над такой функциональностью.

mrdrunk
26 ноября 2015, 16:49

А зачем вам вообще нужны сами по себе ЯД ? Вы же можете привязать любую карту и прямо с нее через ЯД оплачивать.

ivan101
26 ноября 2015, 16:49
мне ни разу это не удалось!
пробовал такие варианты
-перевод другому пользователю ЯД
-оплата улучшенного аккаунта на кинобазе через робокассу
-тоже самое через интеркассу

все эти платежи форсированно идут через счёт ЯД. а там остаток = 0, деньги только на карте

Вот такая вот беда. Я в печали :(
for-zap
26 ноября 2015, 16:49

Иван, что вы хотели сделать? Пополнить кошелек или оплатить аккаунт в кинобазе?

У нас есть сервис, пользуясь которым вы можете оплачивать товары в магазинах без поплнения счета - https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524276

ivan101
26 ноября 2015, 16:49

выше я привёл три варианта в которых не работает платёж с привязанной карты(для меня три из трёх в которых с привязанной карты нельзя совершить оплату)

да я привязал карту к яндекс деньгам. но воспользоваться ей так и не удалось.

все выше описанные три варианта не работают с привязанной картой.

 

все они пытаются перечислить деньги со счёта ЯД, НЕ ПРЕДЛАГАЯ варианта

1)ЯД

2)привязанная карта

(так было бы гораздо удобнее)

Так что от привязки карты к ЯД я ничего нового не получил для себя.

все платежи заканчиваются этим:

http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/360782.1/0_692e1_5718ed62_orig

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

1. Перевод другому пользователю с карты к сожалению действительно сделать нельзя

2. По поводу кинобазы - по соображеням безопасности туда платежи запрещены

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

прямые платежи с карты я имею ввиду

ivan101
26 ноября 2015, 16:49

это печально :(

DoVoS
26 ноября 2015, 16:49

Аналогично как и у Ивана - нет кнопки оплатить с карты напрмяю. Хотя карта привязана через Альфа-клик.

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

Вы не сможете платить сразу в магазины с карты, которая привязана через Альфа-Клик. Для этого нужно привязать карту через сервис "Банковская карта в кошельке" - https://money.yandex.ru/card/card-payment/about.xml

vonderer
26 ноября 2015, 16:49
На кошельки нельзя переводить с карты. Приходится искать банкомат, чтобы перевести деньги на кошелёк.
kovaldo
26 ноября 2015, 16:49
Стало значительно проще!
bandic00tt
26 ноября 2015, 16:49

Очень рад, что появилась такая возможность. Ранее вывод ЯД был несколько проблематичным

beringovdj
26 ноября 2015, 16:49

Настя, а для Украины когда подобное будет реализовано?

money.tv
26 ноября 2015, 16:49

Для Украины с сегодняшнего дня тоже работает :) Мы даже об этом в украинском блоге Яндекса сегодня утром писали - http://clubs.ya.ru/yandex-ua/ Яндекс.Деньги можно перевести на любую украинскую карту MasterCard.

Elkin
26 ноября 2015, 16:49

А Visa? :) 

То что актуально для Украины, актуально и для Азербайджана, верно?

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

Виза пока работает только для России

money.tv
26 ноября 2015, 16:49

Для Азербайджана - вывод на MasterCard.

Volos
26 ноября 2015, 16:49

Будет подержка Visa для Украины?

money.tv
26 ноября 2015, 16:49

Понимаем, что Visa для других стран тоже нужна, делаем все возможное, чтобы появилась.

webmaster.popov
26 ноября 2015, 16:49

Скажите, а какие карты Visa именно ?

Electron,Classic ....

 

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

Виза может быть любая

vonderer
26 ноября 2015, 16:49
Ещё бы в обратную сторону работало... А то приходится искать банкомат, чтобы закинуть денег на электронный кошелёк.
webmaster.popov
26 ноября 2015, 16:49

Дык есть вроде :)

 


vonderer
26 ноября 2015, 16:49
Обратно - это с визы на кошелёк. Я.Деньги так не умеют.
webmaster.popov
26 ноября 2015, 16:49

а,да :( 

прошу прощения

home-dacha
26 ноября 2015, 16:49

Через электронный банк, без проблем. У Райфазинг банка например есть такая услуга, причем без %.

dimkaben
26 ноября 2015, 16:49

Спасибо! А вывод на Maestro == вывод на Mastercard?

Palyanich R.K.
26 ноября 2015, 16:49

А наоборот??? когда можно будет вводить?

money.tv
26 ноября 2015, 16:49

Моментальный "наоборот" есть с карт трех российских банков (Альа-Банк, Открытие, РосЕвробанк) и еще через интернет-банкинг разных российских банков - https://money.yandex.ru/doc.xml?id=242314

Другие виды моментального "наоборот" в пути.

germass
26 ноября 2015, 16:49

Вообще, вывод например на карты Альфа-Банка работает уже давно. Пользуюсь, удобно. И всем рекомендую!

James.Devivan
26 ноября 2015, 16:49

А карты Maestro?

gingerale
26 ноября 2015, 16:49

в ближайший релиз добавим:)

for-zap
26 ноября 2015, 16:49

Вот - вот появятся.

alexeevitch.valerij
26 ноября 2015, 16:49
НЕужели эта возможность появилась, спасибо большое
Еще бы взаимосвязь между ЯД и WebMoney сделали, вот это вещь была бы !
money.tv
26 ноября 2015, 16:49

Обмен между Яндекс.Деньгами и WebMoney давно открыт - http://money.yandex.ru/exchange/wm/about.xml?from=isrch

alexeevitch.valerij
26 ноября 2015, 16:49

чеж я не увидел этого? :-(

Buvard
26 ноября 2015, 16:49
А что только америкосовые Виза и Мастер карт подходят? А как же наша родная Золотая Корона вроде и Путин заикался, что надо свою систему поддерживать.
pore4ye
26 ноября 2015, 16:49

Вот интересно, кто такие "банки-участники систем MasterCard MoneySend" и «Платежи и Переводы Visa»? В интернете я нигде не нашел инфо. Например, втб-24 является участником системы?

Антон
26 ноября 2015, 16:49

Не раз выводил деньги на карту Виза Сбербака и тут несколько раз при выводе деньги возвращаются, в чем проблема? Лимит дневной не привышал. 

alexandersites
26 ноября 2015, 16:49
У меня такая же проблема, почему так?
LGMoroz
26 ноября 2015, 16:49
Безобразие! Ужасно работает Яндекс-деньги! Сделала перевод на карту ВИЗА. Прошло почти двое суток, а денег нет. Хотя написано, что 1-2 дня. Если банк входит в систему. Но списка банков, входящих в систему, я не обнаружила. В Сбербанке ничего не знают о моих деньгах. До справочной службы Яндекс-деньги я смогла дозвонить с третьего раза (по 1 часу звонила, потратила 3 часа своего времени!). Мне девушка ответила, что нужно ждать 6 дней. Т.к. Сбербанк не входит в эту систему. Это нормально? Сбербанк в конце 2012 года купил практически Яндекс-деньги, а систему перевода денег наладить не получилось? За шесть дней можно совершить путешествие по миру на самолете. А у вас деньги так идут. Мне деньги вчера нужны были. а не через шесть дней. Да еще % берете, а работать не умеете и полную информацию клиентам не предоставляете! Написали бы большими буквами: "для клиентов карт СБербанка перевод с Яндекс-денег составляет 6 дней" и я бы не стала связываться. Нашла бы другой способ. Все не для людей. Совки.
noskoffrnr
26 ноября 2015, 16:49
Я пожалуй тоже не буду связываться с Яндекс-деньгами, по похожей  причине. Из-за этого говно-сервиса я чуть не просрочил выплату потреб. кредита за товар.
JameSNSK
26 ноября 2015, 16:49
С 09.04 жду перевода денег с яндекса. До сих пор нет. Никуда не дозвониться..
orlova2006
26 ноября 2015, 16:49
Такая же история!(( Перевела с яндекс-денег 6000 на карту СБ утром 10 марта - до сих пор идут! При этом дерут % грабительский! Зато с карты СБ на Яндекс-деньги платёж приходит мгновенно! В чём фишка?
Маша
26 ноября 2015, 16:49
orlova2006,
перевод на карту может идти несколько рабочих дней — скорость зависит только от банка, на карту которого отправлены деньги. К сожалению, в «Сбербанке» в редких случаях переводы на карту обрабатываются дольше обычного

Пополнение Яндекс.Денег картой и вывод из Яндекс.Денег на карту — это два разных, отдельных, сервиса, отсюда и разная скорость исполнения. Можем заверить, что Яндекс.Деньги в обоих случаях зачисляют/отправляют деньги мгновенно.

В любом случае, нам ужасно жаль, что вам приходится ждать. Если вы часто пользуетесь выводом на банковскую карту — можно выпустить карту Яндекс.Денег и прямо с неё снимать наличные/платить в магазинах, тогда ждать не придётся.
orlova2006
26 ноября 2015, 16:49
Деньги до сих пор не дошли! Это был мой первый и последний раз, когда я совершила такой перевод!
Теперь Сбер оформил от меня заявку, которую будут рассматривать от 5 до 30 дней! А эти деньги мне были нужны для дела! И вообще сумма, довольно ощутимая для моего бюджета. И никогда ещё у меня не было таких историй, пока я не связалась с Яндекс-Деньги! Каждый день на мою карту СБ поступают десятки платежей, кроме того, что я сделала сама с ЯД!!!
egolubimai
26 ноября 2015, 16:49
На карту maestro сбербанка можно перевести Яндекс деньги?
den41k-veseloff2014
26 ноября 2015, 16:49
Подскажите, не перечисляются с Яндекс деньги в России, на карту VISA на Украине. пишет " не получилось". хотя месяц назад все перечислялось. Из за чего это может быть?
Маша
26 ноября 2015, 16:49
den41k-veseloff2014,
напишите нам подробности на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста. Выясним в чем проблема.
Дарья Андрианова
26 ноября 2015, 16:49
Добрый вечер! Напишите нам подробности на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста. Выясним в чем проблема.
voven8881
25 декабря 2015, 22:51
Не могу перевести деньги с яндекса на карту!!(когда захожу на страницу перевода денег на карту,все зависает и ничего не происходит,а вот перевод на Яндекс кошелёк с карты работает !!!помогите!ОТДАЙТЕ МОИ ДЕНЬГИ!!!!!!!(
Mihail.sokolov.1986
15 марта 2016, 19:16
сколько времени длится денежный перевод с яндекс денег на карту сбербанка?
galaxy.ym
6 ноября 2016, 21:22
Mihail.sokolov.1986,
В цивилизованных странах все транзакции длятся 1-2 секунды.
Olga.Chircova2010
18 апреля 2016, 15:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я перевела средства с Яндекс Деньги на карту Maestro от сбербанка ?
мария п.
7 мая 2016, 17:35
Мне перевели деньги на карту сбербанка маэстро, прошло двое суток, денег , нет. !!!!
ffsdmad
6 июня 2016, 11:49
ЯД это отвратительная штука.
мало того что через дыры яндекса украли деньги, так ещё и масса ограничений и банального обмана
и всё это за  чудовищный процент за отвратительный сервис.
Dmitriy
7 августа 2017, 21:43
Значит, получить деньги с карты на ЯД -  это у вас быстро получается, и не требовалось идетификации моей личности как гражданина Азербайджана. Интернет-магазин в Питере вернул мне деньги на кошелек (не получилось с отправкой товара), и почему теперь обратно свои деньги я не могу так же быстро вернуть на карту. Почему это я должен идентифицироваться? На каком основании?  Верните мои деньги, ироды!
vnovocshonova
24 февраля 2018, 13:13
Хотелось узнать про вашу карту VISA она тоже без проблем можно перевести на карту ,когда зарабатывают в интернете на пример вывод средства. Напишите на мой электронной почтой
TasIx News
15 января 2019, 06:47
А выводить на Узбекскую VISA карт есть возможность или нету? Набрав номер Visa карт  не улетят ли деньги к другим людям? 
Gold7554353
сегодня, 16:08
Здравствуйте я через виза карти пополнил счет но теперь не могу
На визу вывести идентификацию спрашивают и оплатит в сайтах тоже не могу идентификация
Сложно  я с Узбекистана ка раз сейчас карантин. Сложно было предупредит? Когда пополнять счет. Что без идентификаци не можно оплатить человеку который  другой стране живушиму.!!!