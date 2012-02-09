Вывод Яндекс.Денег на карты Visa и MasterCard

С сегодняшнего дня российские пользователи Яндекс.Денег, наконец, получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк.

Просто зайдите в раздел "Вывести" на сайте Яндекс.Денег, укажите номер своей карты Visa или Mastercard и сумму к выводу, подтвердите операцию платежным паролем и ждите прихода денег на карту.

У вас нет счета в Яндекс.Деньгах, а у вашего друга - есть? Прекрасно, он может отправить деньги со своего кошелька прямо на вашу карту. Для этого не нужно ничего, кроме собственно номера карты, продиктуйте ему номер - и через 1-2 рабочих дня вы получите SMS-сообщение, что баланс вашей карты пополнен, и деньги можно тратить.

Отправить Яндекс.Деньги из кошелька можно на любую карту Visa или MasterCard российского банка, а перевод за рубеж можно будет сделать на карты платежной системы MasterCard, выданные банками в Украине, Казахстане, Азербайджане, Армении, Турции и еще в 20 странах Европы.

Подробнее об условиях перевода из Яндекс.Денег на банковские карты читайте на странице сервиса.

Команда Яндекс.Денег, отправляем электронные деньги на банковские карты.