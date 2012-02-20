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Поиск людей

Каждый день поиску Яндекса задают более миллиона запросов про друзей и знакомых. Про обычных людей, не про знаменитостей. А отыскать в интернете простого человека — задача не такая уж и тривиальная.

Чтобы пользователям было удобнее искать друг друга, Яндекс запустил новый поиск — поиск людей.

Просто спросите в общем поиске или на people.yandex.ru имя и фамилию нужного человека — и просматривайте объединённые профили людей.


Если имя распространённое и вы не сразу заметили в ответах нужный результат — уточните, например, возраст человека или город, где он жил или живёт, компанию, в которой работал или работает.

Чтобы показать на одной странице как можно больше разных результатов поиска, Яндекс группирует профили одного человека в один результат. Вы сразу можете выбрать, какая социальная сеть вам удобнее для связи тем, кого вы искали.

Разумеется, Яндекс объединяет профили только в тех случаях, когда человек явно указал, что профили принадлежат ему.

Сгруппировать профили можно несколькими способами: проставить на своих страничках взаимные ссылки, указать связанные профили в Яндекс.Паспорте, сослаться на другие ваши сети из профиля в Моём Круге. Например, если вы решили сгруппировать профили с помощью Паспорта, не забудьте явно разрешить поисковой системе использовать введённые вами данные. Кстати, воспользоваться Паспортом могут не только зарегистрированные пользователи Яндекса, но и пользователи популярных социальных сетей.

Яндекс никак не использует информацию, которой нет в открытом доступе. Мы просто удобным образом структурируем ту, что общедоступна.

Чтобы узнать, как вы выглядите в результатах поиска, поищите себя в Яндексе. При необходимости вы легко можете скорректировать то, как вы там представлены.

Если же вы не хотите, чтобы Яндекс объединял ваши профили, — вот подробная инструкция.

Поиск людей — это первый проект Яндекса в объявленной сегодня программе ПСИ — поиск по социальному интернету.

 

Команда поиска,

нашли друг друга

70 комментариев
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Иван
26 ноября 2015, 16:48
а как убрать информацию обо мне? почему-то ищутся какие-то мои старые профили, которых уже давно нет! :-(
kate.ukryukova
26 ноября 2015, 16:48

Если вы удалили свои профили, то подождите, пожалуйста. Скоро мы их уберем из выдачи.

LaSet
26 ноября 2015, 16:48

Здравствуйте,

Мой профиль вконтакте закрыт для поисковиков, но он почему то есть у вас в поиске.

Вы игнорируете настройки приватности или он будет удалён в ближайшем будущем?

Иван
26 ноября 2015, 16:48
профиль не удалил, но изменил всю информацию, а у вас отображается старая :-(
axtezi1989
26 ноября 2015, 16:48

Поисковые системы не сразу реагируют на изменение.

lists
26 ноября 2015, 16:48
Скучно. По сравнению с другим яндексовским поиском, о котором все молчат как партизаны, совсем скучно. Добавили бы хотя бы поле «день рождения», что ли… А так и смысла не видно от проекта.
kate.ukryukova
26 ноября 2015, 16:48

Поля "День рождения" нет, но можно вводить дату в поле ввода запроса, попробуйте!

lists
26 ноября 2015, 16:48
О, вот это полезно!
sonja-j
26 ноября 2015, 16:48
Было бы полезно, удобно, практично иметь ссылочку на возможные категории вида школы, даты и пр. под блоком "Ищем"
Уточка на колёсах
26 ноября 2015, 16:48
Ну всё. Хана. Теперь меня наудут.
И съедят.
matvey22.87
26 ноября 2015, 16:48

блин, как я тебя понимаю:-)

germass
26 ноября 2015, 16:48

Задумка то хорошая, поглядим как пойдет дальнейшая реализация.

kate.ukryukova
26 ноября 2015, 16:48

Спасибо! Будем развивать, планов много!)

Лёха Бутылкус
26 ноября 2015, 16:48

Думал всё, хана, деанонимизировали (хе, у меня в профиле разве что квартира не указана и телефон), ан нет, меня яшка искать не умеет.

ЗЫ: и не научится никогда.

ЗЗЫ: Кстати, непонятно, как собрались монетизировать. опять ссылками торговать будете?

sonja-j
26 ноября 2015, 16:48
Ссылками не они торгуют, другие. Обращайтесь, если потребуется консультация ;)
Евгений Куршев
26 ноября 2015, 16:48

В хелпе нет ни слова про галочку "Разрешена авторизация".

Что точно она делает? 

nik-taurus2
26 ноября 2015, 16:48
Позволяет заходить на яндекс, через другую соц.сеть. API
Heckfy Improver
26 ноября 2015, 16:48

Отлично. Вот ещё бы поиск по торрентам, решение математических/химических задач, конвертирование валют, домен в зоне РФ, поиск сразу по всем остальным поисковикам - тогда будет как Нигма, даже лучше

Д. И.
26 ноября 2015, 16:48
яндекс.рф и конвертор валют уже есть, вычеркивайте. 8)
matvey22.87
26 ноября 2015, 16:48

нигма супер да! так да ну нафик поиск через яндекс тогда! я только нигмой пользуюсь

magzand
26 ноября 2015, 16:48

неплохо бы сделать, что если на я.ру на свою страницу добавлен блок с facebook, то аккаунт автоматически появлялся на social.yandex.ru

forex-ask
26 ноября 2015, 16:48

Яндекс - найдутся все.

lists
26 ноября 2015, 16:48
Кстати, поискал я знакомых людей, а теперь мне в «Директе» их однофамильцев подсовывают. Мне-то что, а «Директу» ненужные показы.
welivehere
26 ноября 2015, 16:48

Следующий шаг - слияние Яндекс-Поиск и Мой круг? = ЯндеХ или Я+

dlinnii79
26 ноября 2015, 16:48

Я+++

 

metastudio-ua
26 ноября 2015, 16:48

Было бы неплохо добавить интеграцию поиска людей по фотографии, это вообще мечта детектива :)

lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 16:48

гугл-картинки ищут по фоткам.

matvey22.87
26 ноября 2015, 16:48

Вот и запустилась мечта для спецслужб по поиску людей. При регистрации в первой своей соцсети я размышлял, что ведь любой может посмотреть инфо обо мне. А теперь дк вообще с таким охрененно удобным поиском! обалдеть! пойду удалять свои точные данные к едрени фени

dlinnii79
26 ноября 2015, 16:48

раньше надо было думать,сравнение

по фото используют давно)

matvey22.87
26 ноября 2015, 16:48

обалдеть, сколько моих полных однофамильцев оказывается на свете!

dlinnii79
26 ноября 2015, 16:48

выто меня видете?

Сергей.Беляев
26 ноября 2015, 16:48
Обратил внимание, что "мой мир" не группируется с другими профилями социальных сетей, несмотря на то, что указать профиль возможно. Уже давно указал аккаунт "мой мир" с другими профилями социальных сетей с разрешительными галочками, но группировки не произошло. Впрочем, полазив по сервису "поиск по людям" я не видел, чтоб у кого-то был профиль на "мой мир".
Dijar77
26 ноября 2015, 16:48

Я пользуюсь этим бесплатным сайтом по поиску данных людях такого нигде нет, вот ссылка: Поиск данных

ninel2121
26 ноября 2015, 16:48
найдём ответим
kawaffis
26 ноября 2015, 16:48
А когда можно будет по фоткам искать??
reznichencko.andrei
26 ноября 2015, 16:48
Второй день не работает Поиск людей
Дмитрий Фурье
26 ноября 2015, 16:48
Закрылся поиск что-ли? Или на обновление ушли? По ссылке people.yandex.ru перекидывает на главную.
stas-fomin
26 ноября 2015, 16:48
Народ, Видео, Ярушка,  Подписки, Поиск людей....  Яндекс, что ты делаешь, ахаха, прекрати!
papik.195
26 ноября 2015, 16:48
а где искать
Iskatel.surkov
30 июля 2016, 21:56
НЕ могу найти свою сестру.Ввёл возраст регион и  город ,где она проживает(может проживать) ,ВУЗ ,где получала образование.Как поступить?

Света Чистякова
1 августа 2016, 14:21
Здравствуйте. Поиск ищет людей по данным из социальных сетей. Если вы не можете найти сестру, возможно, она не зарегистрирована в соцсетях или указала о себе другую информацию — не ту, которую вы используете при поиске.
v.bychkoff2013
1 сентября 2016, 17:22
Здравствуйте,помогите найти сына Бычкова Эдуарда Владимировича!18.03.1992 г.р.
tavetrova
31 октября 2016, 18:41
Найти брата Зеленина Сергея валерьевича
ermolaeva.lidiya2016
24 ноября 2016, 09:13
Маков  Вячеслав Михайлович  1955г р Москва
mary.anaschkina2017
14 декабря 2016, 09:44
как найти балаков александр бузулк ему примерно 40 -47 лет
ckcbuh
23 декабря 2016, 19:43
Чугров Виктор Борисович  03.02.1950г.р. проживал Великий Новгород
zadar1975oleg
8 января 2017, 04:12
Светлана Якушева (Хлызова) 
antsar74
5 февраля 2017, 17:26
я не пойму, что  Вы от меня хотите?
Иван Маринин
26 марта 2017, 01:24
Людей по фамилии Дзешульскис , Литва
markfishman.1985
27 мая 2017, 22:36
Я ищу в соц.сетях Коляндрина Олега Петровича
Дим Муратов
31 июля 2017, 22:55
биккулов ямиль шагабалович 1967 г. р. баймакского р-на д. ишберда

nina.klimov01
22 августа 2017, 20:12
силантьев виктор иванович 67 лет россия
Генналий Карташов
7 сентября 2017, 17:32
Скачать систему
vhanin57I
12 октября 2017, 23:39
Светлана Циплакова г Троицк Чел оьл
TaniyaIT
17 октября 2017, 10:03
Max i Angelina Maksimenko /Никитина/
liudmila.le2012
3 ноября 2017, 21:53
Малышев Владимир Альбертович Москва
Владимир Баданин
26 ноября 2017, 17:20
епанешникова татьяна г.самара 1950 г. р.
Надежда Шабарина
26 февраля 2018, 13:10
Найти  Николаеву Нину Викторовну , родилась 4 ноября 1952 года. окончила Ленинградский  ордена Трудового красного знамени технологический институт им.Ленсовета в 1976 году в то время проживала в Ленинграде на улице Благодатной.Она из Выборгского района п.о Приветненское
Надежда Шабарина
26 февраля 2018, 13:22
Прошу найти однокурсников, окончивших в 1976 году кафедру электротермических производств Ленинградского трудового красного знамени технологического института им. Ленсовета. Хочу узнать о своей подруге-однокурснице Кирючевой Ларисе Алексеевне. Давно потеряли связь и не могу ни через кого выйти, чтобы узнать, что с ней случилось Я в 1979 году уехала на родину в г.Шую Ивановской области, она осталась жить в своем родном Ленинграде. В 1980 году в феврале приезжала ко мне на свадьбу, потом постепенно связь оборвалась. Через несколько лет, я была в Питере, по справке сообщили, что она умерла
Diana Pavluchenko
7 июля 2018, 10:12
Я хочу найти человека через поиск в яндексе Пока не получается . Как все-таки это сделать?
ninaledachkova
28 ноября 2018, 17:04
Акберов Рахим
vro4inskayairina
13 января 2019, 10:37
г. Уфа Королев Александр Возраст 60+
татьяна голева(рязанова)
25 января 2019, 23:28
ищу родственницу, пока ничего нет!
Владимир Бондарев
31 января 2019, 16:01
рафаил хабибрахманов
Алексей Сазонов
10 февраля 2019, 15:10
анастасия сазонова
Асылбек Агымбаев
11 февраля 2019, 09:52
Бажкенов Аскар 
Танюха Танечка
22 февраля 2019, 04:57
ищу Перлова Бориса Израиливича, Германия/возраст 83-85 лет
o.mazin2016
19 апреля 2019, 19:00
анатолий пахарев
pehota39
5 мая 2019, 22:32
Наталья Анатольевна Кудинова- Пугаченко,г.Одесса
Иван Смирнов
сегодня, 11:05
Виктор 30 августа 