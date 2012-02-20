Каждый день поиску Яндекса задают более миллиона запросов про друзей и знакомых. Про обычных людей, не про знаменитостей. А отыскать в интернете простого человека — задача не такая уж и тривиальная.

Чтобы пользователям было удобнее искать друг друга, Яндекс запустил новый поиск — поиск людей.

Просто спросите в общем поиске или на people.yandex.ru имя и фамилию нужного человека — и просматривайте объединённые профили людей.



Если имя распространённое и вы не сразу заметили в ответах нужный результат — уточните, например, возраст человека или город, где он жил или живёт, компанию, в которой работал или работает.

Чтобы показать на одной странице как можно больше разных результатов поиска, Яндекс группирует профили одного человека в один результат. Вы сразу можете выбрать, какая социальная сеть вам удобнее для связи тем, кого вы искали.

Разумеется, Яндекс объединяет профили только в тех случаях, когда человек явно указал, что профили принадлежат ему.

Сгруппировать профили можно несколькими способами: проставить на своих страничках взаимные ссылки, указать связанные профили в Яндекс.Паспорте, сослаться на другие ваши сети из профиля в Моём Круге. Например, если вы решили сгруппировать профили с помощью Паспорта, не забудьте явно разрешить поисковой системе использовать введённые вами данные. Кстати, воспользоваться Паспортом могут не только зарегистрированные пользователи Яндекса, но и пользователи популярных социальных сетей.

Яндекс никак не использует информацию, которой нет в открытом доступе. Мы просто удобным образом структурируем ту, что общедоступна.

Чтобы узнать, как вы выглядите в результатах поиска, поищите себя в Яндексе. При необходимости вы легко можете скорректировать то, как вы там представлены.

Если же вы не хотите, чтобы Яндекс объединял ваши профили, — вот подробная инструкция.

Поиск людей — это первый проект Яндекса в объявленной сегодня программе ПСИ — поиск по социальному интернету.

Команда поиска,

нашли друг друга