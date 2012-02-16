Карта такси в прямом эфире

Вы уже, наверное, знаете о приложении Яндекс.Такси. У многих оно уже установлено. В двух словах, это приложение, которое позволяет вызвать такси в Москве с мобильного, без звонков диспетчеру.

Сегодня мы выпустили обновление этого приложения. Теперь вы можете посмотреть, какие машины находятся поблизости, прежде чем отправить заказ.

Кроме того, вы увидите на карте, где сейчас стоит автомобиль, который к вам приехал. Это бывает полезно, когда вы, например, вызываете такси к офисному или торговому центру или просто к дому с множеством подъездов.

При срочном заказе стал доступен расширенный список пожеланий, который иногда важен так же сильно, как скорость прибытия. Среди них – тип автомобиля, возможность курить и наличие детского кресла. А еще параметры срочного заказа можно поменять, не прерывая поиска такси, что окажется очень кстати, если такси долгое время не находится.

Наконец, мы упростили выбор, аэропортов и различных заведений (кинотеатров, кафе, магазинов) в качестве точек маршрута.

Скачать приложение можно в Android Market и в AppStore.

Желаем вам приятной поездки!

Команда Яндекс.Такси