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Карта такси в прямом эфире

Вы уже, наверное, знаете о приложении Яндекс.Такси. У многих оно уже установлено. В двух словах, это приложение, которое позволяет вызвать такси в Москве с мобильного, без звонков диспетчеру. 

 

Сегодня мы выпустили обновление этого приложения. Теперь вы можете посмотреть, какие машины находятся поблизости, прежде чем отправить заказ. 

                        

 

Кроме того, вы увидите на карте, где сейчас стоит автомобиль, который к вам приехал. Это бывает полезно, когда вы, например, вызываете такси к офисному или торговому центру или просто к дому с множеством подъездов.

                        

 

При срочном заказе стал доступен расширенный список пожеланий, который иногда важен так же сильно, как скорость прибытия. Среди них – тип автомобиля, возможность курить и наличие детского кресла. А еще параметры срочного заказа можно поменять, не прерывая поиска такси, что окажется очень кстати, если такси долгое время не находится.

 

Наконец, мы упростили выбор, аэропортов и различных заведений (кинотеатров, кафе, магазинов) в качестве точек маршрута.

                       

 

Скачать приложение можно в Android Market и в AppStore.

Желаем вам приятной поездки!


Команда Яндекс.Такси

28 комментариев
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lebedevukr
26 ноября 2015, 16:48

До чего дошел прогресс!

Vadus13
26 ноября 2015, 16:48

А когда будет на WIndows Phone?

СД
26 ноября 2015, 16:48

:-)не отвлекайте людей на пустяки. Пусть лучше для Питера сервис сделают.

bormotov
26 ноября 2015, 16:48
с выбором моего местоположения не заметил никаких улучшений - все тот же странный интерфейс ввода почтового адреса, вместо адекватного открытия карты, и указания точки (которую можно спросить у модуля геолокации).

Неужели только меня это раздражает?
dzhioev88
26 ноября 2015, 16:48

А какая у вас платформа? Под iOs есть пункты "Моё местоположение" и "Указать точку на карте"

bormotov
26 ноября 2015, 16:48
Андроид.

Ааа, "Указать точку на карте" - есть такое, но знаете что там указывается по умолчанию?  То, что вписано в качестве адреса в пункте "Моё местоположение", а совсем не то место, где я сейчас нахожу, которое, кстати, вполне успешно определяется.

Может я действительно хочу много, и люди чаще всего заказывают такси не из того места где они находятся в момент заказа, а из какого-то другого, типа "на углу квартала"?
smith.dima
26 ноября 2015, 16:48

Дорогой Яндекс, уверен, что такой сервис очень пригодится и в полной бразуерной версии для ПК. Как отдельный сервис или компонент Я.Карт.

 

А вообще, конечно, очень круто! Молодцы! B-)

lists
26 ноября 2015, 16:48
А без смартфонов — никак?
Константин
26 ноября 2015, 16:48

В предыдущей версии для iPad, практически нельзя было увидеть приехавшую машину, посмотрим, насколько изменилась эта опция в лучшую сторону.

welivehere
26 ноября 2015, 16:48

А разноцветность машинок предполагается? В том смысле, что таксопарки разные. Сколько их, кстати, компаний, подписавшихся на этот сервис?

Ведь в каждом городе, поездив на разных, в итоге останавливаешься на 2 компаниях. Тех у кого сервис лучше, цена поменьше и водители повежливее.

beevee
26 ноября 2015, 16:48

На карте показываются машины, удовлетворяющие вашим требованиям. Убирайте галочки с  ненужных таксопарков - их машины пропадут.

welivehere
26 ноября 2015, 16:48

Спасибо за подсказку. Но я спрашивал об их различении по цвету. Даже если это несколько твоих любимых компаний. Или это никому на самом деле не нужно?

beevee
26 ноября 2015, 16:48

Не знаю, честно говоря впервые слышу такое пожелание :(

welivehere
26 ноября 2015, 16:48

Просто я смотрю на желтенькие кружочки на желтой карте, и мне так и хочется их разукрасить. Ну да ладно, дело хозяйское.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:48
Хотелось бы чтобы все службы такси во всех городах проявляли сознательность и подключались к этом проекту :)
liuis
26 ноября 2015, 16:48

Странно, обновлений нет, отображения такси тоже нет :(

Мария
26 ноября 2015, 16:48

А для Новосибирска приложение когда-нибудь появится?:)

tigran
26 ноября 2015, 16:48
А в Новосибирске есть такси с GPS? Ну с Глонасс, хотя бы ;)
A B
26 ноября 2015, 16:48

на iPhone 4S последняя прошивка, когда смотрю где находятся ближайшие машины, карта не отображается. Если включить пробки, то хоть видно где дороги проходят, но карта так и не показывается :(

mkleb
26 ноября 2015, 16:48
Такая же проблема - на 4s не видна карта, работает только слой пробок и сами точки машин видны. Когда ждать фикс?
Рустави Жигулин
26 ноября 2015, 16:48

Программа не работает. Невозможно ввести адрес откуда и куда или выбрать на карте, говорит ничего не найдено.

MTS, HTC HD2 Desire HD.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:48

службу Вы не доделали. я ее немного по-другому делал,украденной Вами инфы с моего адреса не хватило понять всю суть. свяжитесь со мной,если интересно,продолжем разработку.

Stannik-Aleks
19 декабря 2017, 17:44
"До чего дошел прогресс!" - а теперь пошел регресс. Яндекс перестал показывать такси на карте и теперь только при заказе такси на карте показывается автомобиль, который взял заказ. Сейчас Яндекс показывает только примерное время ожидания, но еще ни разу оно не совпало. Пишет - 2 минуты, а заявку получает таксист в 10 км от аэропорта и сидишь и минут 20 ждешь машину, в городе тоже пишет 2 минуты, но заказ получает такси в 2-3 километрах от тебя, и пока он через все светофоры проедет, бывает, минут 15-20 ждешь.
ra3akf
22 марта 2018, 11:07
Stannik-Aleks, то я и смотрю и никак не пойму, раньше можно было наблюдать все авто в онлайн, а сейчас никак их нет. Я уж грешным делом подумал, что ссылку потерял, а тут оказывается регресс виноват. Однако жаль.
Alexandr Rodin
23 ноября 2018, 12:28
Здравствуйте
Скажите пожалуйста как мне узнать по какому адресу был закас с моего дома .Телефон с которого был заказ 87755632707.Адрес г Алматы ул Татарская 22 
Или куда мне обратится чтоб узнать
Человек уехал и потерялся
Полиция как всегда ничего неможет узнать
Примерное время вызова между двух и пяти часов ночи
Умоляю
gus646685
4 марта 2019, 13:26
Когда тарифы поднимете не возможно по нищебродским ценам нищебродов катать
dmutpui.198707@gmail.com
сегодня, 17:29
Водители курят в машине  и ругаюца матом  
dmutpui.198707@gmail.com
сегодня, 17:29
Таня Максимова  сней не возможно ездить   