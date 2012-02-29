Все самое свежее

Пользователи часто спрашивают Яндекс о каких-нибудь событиях - важных и не очень. В ответ на такие запросы мы теперь показываем целый блок свежих статей и видеороликов. Вы сразу увидите их в результатах поиска:

Если этой информации мало, можно просмотреть все свежие ответы за три дня. Статьи и видеоролики, которые вызвали интерес в Твиттере, мы отмечаем соответствующим значком. Вы можете также посмотреть, какие еще документы по теме обсуждаются в микроблогах.

Свежие документы Яндекс, как и раньше, ищет на сайтах с часто обновляемым контентом, например, на новостных ресурсах и в блогах. Теперь найденные результаты ранжируются по новой формуле и среди них показываются документы, на которые люди ссылаются в Твиттере. Таким образом, пользователи получают наиболее интересные и востребованные сейчас статьи и ролики по теме. Популярные в Твиттере документы мы находим с помощью технологии компании Topsy. Она предлагает поиск, основанный на записях в социальных сетях.

Мы будем и дальше использовать социальный контент для улучшения качества поиска. Этому посвящена программа поиска в социальном интернете (ПСИ), о которой мы писали недавно.

Команда поиска,

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