КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Группы контактов в Яндекс.Почте

Как написать письмо сразу нескольким людям? Вспомнить их адреса, поставить нужные в поле «Кому», некоторые — в «Копию». А если писать этим людям нужно часто?

Яндекс.Почта позволяет объединить несколько адресов в группу. Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно.

Например, можно создать группу «Учёба» и добавить в неё всех однокурсников. Сообщать им об изменениях в расписании или делиться конспектами будет делом считанных секунд.

Чтобы создать группу, перейдите на вкладку Контакты.



В одну группу можно добавить не более 35 адресов.

Написать письмо группе очень просто: введите первые буквы её названия, и Яндекс.Почта предложит вам добавить эту группу в список адресатов письма.



При необходимости вы можете убрать из списка адресатов некоторых участников группы. Это можно сделать не отрываясь от написания письма. 



Команда Яндекс.Почты
97 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
germass
26 ноября 2015, 16:47

А не будет это считаться спам-рассылкой, если я ежедневно буду отправлять своей группе из 35 человек, скажем, актуальную новость?

solidser
26 ноября 2015, 16:47

Давно пора

Ntropy
26 ноября 2015, 16:47

Спасибо, замечательное новшество!
Вспомнилась похожая функция из старого интерфейса: она позволяла собрать несколько адресов под одним именем контакта, ведь для одного человека с несколькими адресами создавать группу избыточно.

А планируется ли её возврат в новый интерфейс?

BMP1
26 ноября 2015, 16:47

круто) спасибо за новость)) перед новым годом просто мечтал о такой штуковине, когда думал поздравлять коллег )))

 

Константин
26 ноября 2015, 16:47

Было бы куда лучше, если бы наконец ввели сортировку контактов по фамилии.

Илья Б.
26 ноября 2015, 16:47

Абсолютно согласен, что это необходимо

 

ВедаВеб
26 ноября 2015, 16:47

Сделайте поля "Число сообщений" (мои и контрагента). Это позволит оценить ценность адреса. Кроме того при большой переписке, например, при добавлении группы сразу же отсеять одноразовые адреса. Почему два поля, потому что нужно как то сортировать рассылки и переписки.

По этим полям также нужно сортировать в "Добавить группу" 

verger
26 ноября 2015, 16:47

это чудесное нововведение не работает. Когда делал группу, показалось сообщение, что добавил более 50 адресов и всем им нельзя одновременно отправить сообщение - снизил число адресов, теперь их 35. Группа видна в списке контактов, но вот при попытке ввести ее название в поле адресата она не высвечивается в подсказке, ввод названия вручную дает красный фон и издевательский ответ "Некорректный адрес электронной почты". Как он может быть некорректным, если вся группа состоит из контактов, имеющихся в записной книжке?! Что за обман?! Я пробовал называть группу и русскими, и латинскими буквами (причем название довольно короткое, не более 15 нормальных символов, без всяких там спецукрашений типа +,

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:47
Спасибо за информацию! Обязательно починим.
verger
26 ноября 2015, 16:47

Вам спасибо за то, что наладили работу этого сервиса - очень удобно для  организаторов научных конференций, чтобы не рассылать отдельное информационное письмо на каждый адрес :-)

vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
скажите а если я захочу отправить письмо всем своим контактам ( их 500) не будет считаться спамом?
Е.
26 ноября 2015, 16:47
Разумеется.
vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
И возможно ли скрыть всех получателей письма? что бы остальные получатели не видели адреса на которые были разосланы копии одним письмом?
Е.
26 ноября 2015, 16:47
Можно добавить их в поле "Скрытая копия"
vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
что разумеется?
vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
разумеется будет или разумеется не будет. И по сколько тогда отправлять писем за раз.?
Е.
26 ноября 2015, 16:47
Разумеется, такое письмо будет считаться спамом.
vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
как тогда уведомлять своих клиентов письмами? отправлять по одному каждому?
vasha.ramka
26 ноября 2015, 16:47
ау?
libinainga
26 ноября 2015, 16:47
а можно ли с приложения для ios отправлять письма Группе?
Купидон
26 ноября 2015, 16:47
подскажите как добавить в группу еще одного получателя?
albinasag
26 ноября 2015, 16:47
подскажите, пожалуйста, а как указать контакты из группы в поле "скрытая копия"? если через контакты, то система этого сделать не позволяет :-( и еще, раньше можно было скопировать контакты из поля "кому" в поле "скрытая копия", что удобно при рассылке. сейчас это невозможно? или я просто не знаю как это сделать?
vargusdka
26 ноября 2015, 16:47
Как сделать так, чтобы получателям были видны только имена друг друга а не их почтовые адреса. Ведь это же безобразие!!!
naina-vel
26 ноября 2015, 16:47
как сделать кликабельным "Добавить контакт" Он серый,не активируется.ПОМОГИТЕ!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Кнопка должна нажиматься. Попробуйте, пожалуйста, в других браузерах https://browsers.yandex.ru у Вас повторяется проблема?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:47
А как убрать группировку входящих писем по теме?? Хочется, чтобы они вообще не группировались, нигде не могу найти ф-цию, чтоб убрать это!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Добрый день! Отключить группировку можно пока что только в двухпанельном интерфейсе (когда письмо открывается на отдельной странице, не одновременно со списком писем), сняв галочку «группировать по теме» над списком писем. В трёхпанельном интерфейсе отключение группировке будет предусмотрено в будущем, в новом интерфейсе.
amruchkin
26 ноября 2015, 16:47
Очень неудобно сделано: можно одним кликом создать новую группу контактов или включить в нее новый контакт (мэйл), а вот убрать из группы контакт почему-то одним кликом нельзя. Обыскался, как это сделать...
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Вам следует просто зайти в группу, отметить контакт галочкой и нажать "Удалить из группы".
ikonnikov@prkonstruktor.ru
26 ноября 2015, 16:47
А почему адреса из скрытой копии видны всем получателям?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Вы уверены, что добавляли получателей в скрытую копию? Получатель только в редких случаях в свойствах письма может обнаружить эту информацию, в интерфейсе она не отображается.
ds.vertical@angas.ru
26 ноября 2015, 16:47
Необходимо наладить пересылку по группе контактов.
При создании правила по пересылке, введении названия группы в поле адреса высвечивается перечень адресов и сообщение "[!]Некорректный адрес электронной почты."
Как решить эту проблему?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Дело в том, что правила пересылки работают только на конкретные адреса. Если Вы хотите пересылать письма с одного ящика большому количеству получателей, для каждого ящика нужно отдельно создать правило и обязательно его подтвердить из конечного ящика, как согласие на получение писем. Если же это касается доменной Почты, то Вам следует воспользоваться рассылкой внутри домена: https://yandex.ru/support/pdd/additional/maillists.xml .
ds.vertical@angas.ru
26 ноября 2015, 16:47
В таком случае, если я отсылаю информацию на несколько почт которые не принадлежат яндексу, с каждой из почт должно быть подтверждение?
valer.mineev2015
26 ноября 2015, 16:47
глубока  надеюсь  что  налажу  переписку,
valer.mineev2015
26 ноября 2015, 16:47
глубока  надеюсь  что  налажу  переписку,
fevral-t2008
26 ноября 2015, 16:47
как удолить сылку в яндексе не знаю про моего мужа пишут грязные слова у нас дети они могут это увилеть помогите  у нас семья это дура преревновала комне и хочет розрушить мою семью она с дочкай пишет это прошу помагите
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Уточните, пожалуйста, о какой ссылке идет речь? Если Вы не хотите получать письма от какого-то пользователя, то Вы можете добавить его адрес в Черный Список – занести адрес в Черный список можно на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters .
olynia2008
26 ноября 2015, 16:47
нажимаю кнопку контакты, дальше нажимаю добавить контакт, в имени называю например VIP клиенты....потом добавляю 35 клиентов.....НО отправляется только 1-му клиенту в этом списке...как сформировать группу в которой будет 35 клиентов с общим названием?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
А Вы при создании письма в поле "Кому" вводите название группы?
PapaKarlo306
26 ноября 2015, 16:47
Да, конечно...Набираю например VIP 4 у меня встает в строку название группы...но в реале уходит только первому участнику группы...
avdeev1965
26 ноября 2015, 16:47
Когда я выбираю "все контакты" из группы в которой к примеру 33 человека мне предлогается отправить письмо всего лишь 29 из них. Адреса электронной почты все правильные и по отдельности письмо без проблем отправляется. В чем причина того что массовая рассылка урезает список контактов?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:47
Будем разбираться. По какому адресу можно связаться с Вами и запросить дополнительную информацию для решения проблемы?
bogoslov.perlovka
26 ноября 2015, 16:47
Доброго дня и здоровья!
Как можно выполнить сортировку контактов по фамилии?
Перелопатил все настройки, но так и не нашёл...
Сортировать по имени крайне неудобно!
Особенно, если ведёшь адресную книгу с полным заполнением полей (имя, фамилия, отчество)...
fateev@armint.ru
2 июня 2016, 15:54
bogoslov.perlovka,
тоже очень сильно интересует данный вопрос, никак и нигде не могу найти информацию

bibsv
17 февраля 2017, 10:05
bogoslov.perlovka,
Нет в ЯндексПочте сортировки по фамилии! Единственный вариант, как сделал и я - изменить адресную книгу и в поле Имя вводить целиком ФИО. Вообще, это конечно странно - на дворе 2017 год, а сортировки по полю Фамилия нет, несмотря на просьбы пользователей...
olevs2
21 мая 2017, 13:18
bibsv,
Так будет ли все таки сортировка адресной книги по фамилии и когда?
olevs2
21 мая 2017, 13:29
bogoslov.perlovka,
 Когда же наконец будет сделана сортировка адресной книги по фамилии? Очень не удобно искать контакты только по именам.
babich-va11
26 ноября 2015, 16:47
Создала группу на 46 контактов (например "Группа 1"). Сформировала письмо. Из этой группы хотела убрать пару контактов, чтобы они это письмо не получали. Увидела, что на многих контактах уже не стоят галочки (видимо как-то автоматически, выборочно), но не на тех, на которых надо. Количество контактов, которым можно отправить письмо, ограниченно? Если так, то почему, когда убираю галочку с одного контакта и ставлю на другой,   в итоге нет отметки ни на одном, ни на втором?
tyurena.viktoria
26 ноября 2015, 16:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как удалить группу в которой нет ни одного человека?
segik777
26 ноября 2015, 16:47
скажите пожалуйста ,можно ли самому  присоединиться к группе , пароль группы мне известен , но вот такой функции я не нахожу, что подскажете сделать ? 
maksim@cbp-ekb.ru
26 ноября 2015, 16:47
Нет кнопки создать группу, раньше как то создавал сейчас не могу
NDuet48
25 мая 2016, 13:50
maksim@cbp-ekb.ru,
Кликните по пункту - Контакты. Там можно создать группу и изменить название.
pr-lastochka
27 января 2016, 08:09
Как сделать, чтобы работая в одной почте, видеть поступления в другой?
Света Чистякова
27 января 2016, 14:04
pr-lastochka,
Здравствуйте. Веб-версия и мобильные приложения Яндекс.Почты поддерживают работу с несколькими почтовыми ящиками.

Достаточно залогиниться во всех аккаунтах, с которыми вы собираетесь работать, и вам будут приходить уведомления о новых письмах.
NDuet48
25 мая 2016, 13:49
pr-lastochka,
если у Вас только два почтовых ящика, можно дополнительно настроить правила обработки почты, что бы на все входящие уходило уведомление на другую почту.
NDuet48
25 мая 2016, 13:47
Настраиваю рассылку входящей почты с одного общего почтового ящика коллегам. Настроил правило для пересылки, завел одного пользователя, ушло подтверждение, что согласен получать почту, подтвердил, всё работает.
При попытке добавить в поле "Переслать по адресу" более одного адреса выдаёт ошибку "Некорректный адрес электронной почты." Пробел, запятая, точка с запятой не работают. Завёл группу контактов, она предлагается в поле ввода "Переслать по адресу", но если в группе более одного адреса - ошибка такая же.
Как настроить форвардинг входящей почты по двум и более подстверждённым адресам?
Света Чистякова
26 мая 2016, 14:56
NDuet48,
здравствуйте. В каждом правиле можно указать только один адрес для пересылки. Если почту требуется пересылать на несколько адресов, для каждого адреса нужно создавать отдельное правило.
cyb-igor
24 июня 2016, 12:53
у меня нет такой кнопки, и где её взять кто подскажет?
Света Чистякова
24 июня 2016, 13:17
cyb-igor,
здравствуйте. Этот пост был опубликован четыре года назад. Сейчас кнопка называется «Создать группу». Она находится на прежнем месте, в разделе «Контакты».
Евгений
8 августа 2016, 10:07
отправил письмо с скрытыми получателями! как теперь посмотреть кто в скрытых?
holm.rzdo
21 сентября 2016, 07:57
Что случилось с Яндекс почтой? Не могу переслать письмо группе адресатов.....
zhilfond2016
28 сентября 2016, 10:05
как в уже созданную группу добавить ещё один адрес?
kcmail1993
29 сентября 2016, 14:28
Простите, если пишу не совсем в тему, но многократные попытки достучаться до тех. поддержки через веб-формы оказались безрезультатными. Суть проблемы такова: открыт ящик на Яндексе, в нём два письма с приветствием (no-reply). Сочиняю своё послание, отправляю другу. Не отправляется: "Некорректный адрес электронной почты". Пытаюсь отправить себе - та же петрушка. Внимательно перепечатываю адреса заново, проверяю, чтоб не вкрались русские буквы, - не помогает ничего. Понятно, что и в тех. поддержку не получается написать. Что прикажете делать?
Света Чистякова
29 сентября 2016, 21:48
Здравствуйте. Речь идёт о том ящике, под которым вы сейчас авторизованы, — kcmail1993?
samara@kamerton63.ru
5 октября 2016, 11:32
Света Чистякова,
Не могу переслать письмо группе адресатов. Раньше был плюсик и выдавал список групп контактом, кому отправить. Сейчас его нет! что делать?
kcmail1993
29 сентября 2016, 15:18
Да. Но это вторая попытка - первый ящик, открытый пару дней назад, выдавал такие же сообщения, и мне думалось, что открытие нового ящика решит проблему. Никак нет :(
samara@kamerton63.ru
5 октября 2016, 09:57
Не могу переслать письмо группе адресатов. Раньше был плюсик и выдавал список групп контактом, кому отправить. Сейчас его нет! что делать?
centr-dialog
21 октября 2016, 13:27
samara@kamerton63.ru,
 Присоединяемся к вопросу, с нашим уточнением. Некоторые группы появляются в строке Кому. А названия других не выводятся. Приходится делать рассылку вручную, через Контакты, выбор группы и отметку всех адресов, а не через форму Переслать и название группы. Очень неудобно стало. Заметили в сентябре.   Помогите наладить, уважаемая техслужба!

oyelagina
7 октября 2016, 17:43
почему некоторые адресаты удаляются автоматически? как это исправить?
reklamno777
21 октября 2016, 12:54
oyelagina,
Перестаньте спамить, вы видимо забрасываете их письмами, вот они и удаляются)))
DimaOpencov
11 декабря 2016, 15:45
обновилась почта: не могу найти записную книгу с контактами. как найти??
Тимофей, служба поддержки
12 декабря 2016, 10:43
Добрый день!
Записная книга с контактами теперь находится вверху страницы (кнопка "Контакты", или же "Ещё" - "Контакты" в зависимости от интерфейса). 
pyotr.antonow2017
17 декабря 2016, 19:59
после нескольких перезагрузок в windows 8.1 потерял свой яндекс с адресом:pyoter.antonow2017@yandex.ru;сейчас я pyoter-antonow2017@yandex.ru
pyotr.antonow2017
17 декабря 2016, 20:26
Я после нескольких перезагрузок своего компьютера HOVT-PiT вWindows 8.1,потерял страницу Яндекс с адресом:pyoter.antonow2017@yandex.ru с ВАЖНЫМ ПИСЬМОМ от Windows10; как его найти,там инструкция по ЧИСТОЙ загрузке Windows10.
proba-f
20 декабря 2016, 15:51
В приложении я.почты на андроиде не работают созданные через браузер группы контактов.


Не удобно.


Так должно быть или я что-то не так делаю?
Тимофей, служба поддержки
20 декабря 2016, 18:17
К сожалению, в приложении действительно сейчас нет возможности работать с группами контактов. Спасибо за отзыв! Ваше пожелание обязательно будет передано команде разработки приложения.
visitpereslavl
28 декабря 2016, 12:06
После обновления, отправка по контактам стала измененной и сложной. Дайте новый алгоритм или разъясните проблему!
1@monolit18.ru
22 февраля 2017, 13:06
может ли один и тот же контакт быть в разных группах?
okondrukh
7 марта 2017, 15:06
как поменять группу для контакта
kafpppo
5 апреля 2017, 10:11
я пытаюсь отправить 10 людям письмо - но мне уже пишут что это спам, а тут 35...вы уверены что это работает?
yurgamishproc
4 мая 2017, 07:42
У Вас все изменилось и теперь так не сделать почему, статья устарела
Сергей
31 мая 2017, 08:58
Как добавить адрес в созданную ранее группу? 
editor@photodecormarket.ru
5 сентября 2017, 23:22
здравствуйте.
создала в почте несколько групп, в каждой не более 35 адресов. добавляю группу в графу "скрытая копия" в надежде, что всей группе уйдет сообщение. группа добавляется, сообщение уходит только одному адресату. я в чем-то не разобралась или это глюк? подскажите пожалуйста! 
n-s-k
18 октября 2017, 13:00
Добрый день! Создала группу из 3 адресов. Потом добавила еще один. И при написании письма добавленный адрес не становится получателем автоматически. Нужно развернуть список группы в поле "Кому" и там напротив добавленного адреса поставить галочку.
Очень неудобно каждый раз вспоминать об этом. Как сделать, чтобы добавленные адресаты автоматически становились получателями рассылки?
dikbalakovo
28 октября 2017, 15:32
Почему нельзя добавить человеческий интерфейс редактирования, группы?
Почему нечего интуитивно не понятно?
eugst
2 ноября 2017, 15:56
Полностью согласен с последним отзывом - очень плохо организован  сервис  с точки зрения интуитивного понимания что сделать если надо что-то сделать. В частности, чтобы создать группу надо было залезть в поисковик, найти инструкцию, потом отыскать кнопу "создать группу" которая совершенно не видна, потом создать группу и НЕ СУМЕТЬ ее сохранить, так как нет кнопки "СОХРАНИТЬ"! Господа!!! что за хрень! Год назад таких проблем не было! Какой чудак начал "улучшать" когда-то очень удобный почтовый сервис!? 
monohonova.marina
3 января 2018, 16:41
gruppa.07552z@yandex.ru
julia@woodimpex.org
2 марта 2018, 15:22
Как группировать письма по отправителям , а не по темам ??????????????????????????????????????????????
serko72
7 мая 2018, 12:09
Как добавить нового человека в уже созданную группу?
С мая 2017 года висит без ответа аналогичный вопрос.  Видно отношение разработчиков к пользователям.
otdel.it@volgogradsud.ru
23 мая 2018, 09:24
Плохо, что не реализован иструмент переноса групп контактов!
dsbrusnichka
8 августа 2018, 14:52
У нас группа получателей высвечивается не столбиком, а строкой и нет возможности увидеть всех получателей, тем более выделить галочкой. И что делать? 
D.Meshin
26 октября 2018, 10:46
Как в IOS писать на ЯПочте в группы? Не могу найти.
Егор
13 декабря 2018, 20:05
Ребята, интерфейс вы изменили. У меня у самого не получилось. Апдейт будет?
lukin@aviaintercom.ru
24 января, 13:39
+1 к последним высказываниям. Интерфейс работы с группами испаганили до отвращения. Заползаю редактировать раз в пол года, и каждый раз чувствую себя неандертальцем с планшетом... верните как было года 2-3 назад....
Dasha374d
26 марта, 19:54
спасибо
obrazovanie2020
сегодня, 06:28
что делать если при наборе названия группы она не выскакивает в списке адресатов?