Группы контактов в Яндекс.Почте
1 марта 2012, 11:10
Яндекс.Почта позволяет объединить несколько адресов в группу. Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно.
Например, можно создать группу «Учёба» и добавить в неё всех однокурсников. Сообщать им об изменениях в расписании или делиться конспектами будет делом считанных секунд.
Чтобы создать группу, перейдите на вкладку Контакты.
В одну группу можно добавить не более 35 адресов.
Написать письмо группе очень просто: введите первые буквы её названия, и Яндекс.Почта предложит вам добавить эту группу в список адресатов письма.
При необходимости вы можете убрать из списка адресатов некоторых участников группы. Это можно сделать не отрываясь от написания письма.
Команда Яндекс.Почты